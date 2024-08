Os prós e contras do Slack no trabalho

Você provavelmente já ouviu falar muito bem do Slack, o aplicativo de mensagens que é uma das plataformas de comunicação mais populares no local de trabalho. Mas você está aqui porque, por um motivo ou outro, ainda não mergulhou nas ondas e está se perguntando se deve ou não tentar.

Bem, você está no lugar certo!

Embora você possa estar um pouco atrasado para a festa, agora é a oportunidade perfeita para explorar o que o Slack pode fazer por você e suas equipes.

O trabalho remoto ganhou popularidade e, com ele, a necessidade de uma ferramentas de comunicação de equipe . É aí que o Slack entra em cena, oferecendo colaborações em tempo real para equipes.

O Slack é um aplicativo popular entre as empresas, com mais de 10 milhões de usuários ativos diários (DAUs). Ele tem uma interface amigável e um rico conjunto de recursos, e é adequado para empresas de todos os tamanhos, desde startups ágeis até organizações da Fortune 500.

Nesta postagem do blog, exploraremos os vários prós e contras do Slack, discutiremos os recursos de destaque do aplicativo e veremos como sua integração com o ClickUp pode transformar suas interações no local de trabalho!

Visão geral do Slack como ferramenta de comunicação

O Slack simplifica a comunicação da equipe em muitas organizações, oferecendo uma plataforma dinâmica que aumenta a produtividade.

via Folga O objetivo principal do Slack é aprimorar a comunicação da equipe, reduzindo a desordem e as ineficiências associadas ao e-mail. Essa mudança de tópicos de e-mail tradicionais para canais organizados ajuda as equipes a se manterem alinhadas e informadas, criando uma cultura de trabalho mais colaborativa e responsiva.

O Slack oferece uma maneira mais intuitiva e imediata de interagir com os colegas. Veja por que ele se destaca:

Comunicação centralizada: Todas as conversas são organizadas em canais, facilitando a localização e o acompanhamento de discussões relevantes para projetos ou equipes específicas

Todas as conversas são organizadas em canais, facilitando a localização e o acompanhamento de discussões relevantes para projetos ou equipes específicas Mensagens em tempo real: O Slack permite colaborações em tempo real, possibilitando que os membros da equipe enviem mensagens e recebam respostas instantaneamente, o que é crucial para ambientes de trabalho de ritmo acelerado

O Slack permite colaborações em tempo real, possibilitando que os membros da equipe enviem mensagens e recebam respostas instantaneamente, o que é crucial para ambientes de trabalho de ritmo acelerado Hub de integração: Integra-se facilmente a várias outras ferramentas e serviços, reunindo tudo em um só lugar e reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos

Integra-se facilmente a várias outras ferramentas e serviços, reunindo tudo em um só lugar e reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos Notificações personalizáveis: Você pode personalizar as notificações de acordo com suas necessidades, garantindo que você seja alertado sobre atualizações importantes sem ser sobrecarregado por pings constantes

Ainda está cético quanto ao possível impacto desse aplicativo de bate-papo em sua empresa? As estatísticas falam por si:

Empresas que usam o Slack e outros softwares de colaboração em tempo real podem aumentar a produtividade em 30% em comparação com as que não usam.

em média, os funcionários economizam 32 minutos por dia usando aplicativos de bate-papo como Slack vs. e-mail ._

Mas vamos deixar de lado os números por um momento. A popularidade do Slack pode ser atribuída à sua variedade de recursos avançados projetados para atender a diversas necessidades de comunicação:

Canais Canais públicos: Abertos a todos os membros da equipe, esses canais são ideais para compartilhar informações em toda a empresa Canais privados: Restritos a membros convidados, esses canais são perfeitos para discussões confidenciais Canais compartilhados: São canais especiais que conectam pessoas de diferentes organizações, facilitando projetos e parcerias entre empresas

Mensagens diretas (DMs): Permitem conversas privadas e individuais entre os membros da equipe, garantindo uma comunicação rápida e direta

Permitem conversas privadas e individuais entre os membros da equipe, garantindo uma comunicação rápida e direta Funcionalidade de pesquisa: O poderoso mecanismo de pesquisa do Slack com a IA do Slack ajuda você a encontrar rapidamente mensagens, arquivos e canais anteriores, economizando tempo e reduzindo a frustração

O poderoso mecanismo de pesquisa do Slack com a IA do Slack ajuda você a encontrar rapidamente mensagens, arquivos e canais anteriores, economizando tempo e reduzindo a frustração Integrações: Com mais de 2.600 integrações disponíveis, o Slack se conecta a ferramentas como Google Drive, Trello, ClickUp e Zoom, simplificando fluxos de trabalho e consolidando tarefas em uma única plataforma. Ele permite que você automatize tarefas de rotina, centralize o compartilhamento de arquivos, comunique-se e muito mais - tudo isso sem precisar fazer malabarismos com vários aplicativos

Com mais de 2.600 integrações disponíveis, o Slack se conecta a ferramentas como Google Drive, Trello, ClickUp e Zoom, simplificando fluxos de trabalho e consolidando tarefas em uma única plataforma. Ele permite que você automatize tarefas de rotina, centralize o compartilhamento de arquivos, comunique-se e muito mais - tudo isso sem precisar fazer malabarismos com vários aplicativos Bots e automação: Bots personalizados e fluxos de trabalho automatizados podem ser configurados para lidar com tarefas repetitivas, fornecer lembretes e fornecer atualizações, aumentando a produtividade

Bots personalizados e fluxos de trabalho automatizados podem ser configurados para lidar com tarefas repetitivas, fornecer lembretes e fornecer atualizações, aumentando a produtividade Chamadas de vídeo e voz: Os recursos integrados de chamadas de voz e vídeo permitem reuniões e discussões face a face sem sair do aplicativo

Os recursos integrados de chamadas de voz e vídeo permitem reuniões e discussões face a face sem sair do aplicativo Diretório de aplicativos: O extenso diretório de aplicativos do Slack permite que você adicione funcionalidades adaptadas às suas necessidades, desde ferramentas de gerenciamento de projetos até integrações de suporte ao cliente

O Slack se destaca por nutrir uma cultura empresarial vibrante. De fato, os funcionários que usam o Slack têm maior probabilidade de se sentirem conectados à missão e aos valores da organização. Com canais dedicados a tópicos não relacionados ao trabalho (#gatos, #viagens) e a capacidade de hospedar áreas de áudio para encontros casuais, as equipes podem criar relacionamentos significativos independentemente do local.

A economia de tempo e eficiência, por si só, torna o Slack uma ferramenta útil para empresas ambiciosas. E os benefícios vão muito além da mera produtividade. Equipes de todo o mundo estão usando o Slack para simplificar a comunicação, automatizar processos básicos, melhorar a colaboração e criar fortes laços culturais.

O que há para não amar nisso?

Prós de usar o Slack

O Slack se destaca na comunicação da equipe com seu design elegante e recursos poderosos e fáceis de usar. Com navegação fácil, conectividade global e várias integrações, o Slack transforma a maneira como sua equipe trabalha. Vamos explorar como esses benefícios podem melhorar a comunicação da sua equipe.

1. Mensagens em tempo real e feedback instantâneo

Imagine a comunicação fluindo naturalmente como se todos estivessem na mesma sala. Com o Slack, as equipes conseguem colaboração em tempo real, trazendo o imediatismo presencial para uma plataforma digital.

Seja trabalhando remotamente ou no escritório, o Slack permite a troca de mensagens instantâneas, criando um ambiente dinâmico para equipes em ritmo acelerado. Ferramentas como mensagens diretas, canais privados, compartilhamento de arquivos e reações de emoji fortalecem o trabalho em equipe e mantêm todos alinhados.

Além disso, o sistema de notificação do Slack mantém os membros da equipe envolvidos e responsivos. Em vez de esperar horas ou dias por e-mails, as mensagens instantâneas garantem que as perguntas sejam respondidas e o feedback seja dado prontamente, o que é crucial para projetos e decisões rápidas.

Para conexões mais próximas, a chamada de vídeo do Slack permite que as equipes vejam as expressões e a linguagem corporal umas das outras, enriquecendo as conversas.

2. Compartilhamento de arquivos e integração de recursos tecnológicos

O Slack é mais do que apenas um aplicativo de mensagens; ele conecta todas as ferramentas da sua equipe. Com mais de 2.600 integrações disponíveis, o Slack preenche a lacuna entre seu aplicativo de bate-papo e o sistema de gerenciamento de projetos.

Isso significa que o compartilhamento de arquivos, as sessões de compartilhamento de tela e a atualização do status da tarefa acontecem em um só lugar - não é mais necessário alternar entre aplicativos diferentes. Vincular o Google Drive para compartilhar documentos ou receber notificações automáticas de ferramentas como o PlatoForms quando novos formulários chegam mostra como o Slack simplifica o gerenciamento de projetos e a colaboração em equipe.

Você pode acompanhar o progresso de projetos ou tarefas diretamente nos canais do Slack, ajudando os colegas de equipe a se manterem conectados e informados. Isso melhora a produtividade e cria um ambiente de equipe unificado e eficiente.

3. Colaboração remota

No mundo de hoje, com equipes dispersas globalmente, as ferramentas de comunicação devem permitir a colaboração remota. O Slack enfrenta esse desafio com chamadas de vídeo e compartilhamento de tela que reúnem membros de equipes distribuídas, independentemente da localização física.

Com o Slack, você pode iniciar videoconferências improvisadas, fazer brainstorming coletivo em uma tela compartilhada ou resolver rapidamente problemas que, de outra forma, exigiriam longas trocas de e-mails.

Essas ferramentas ajudam as equipes a manter uma conexão pessoal e eficiente, garantindo que ninguém se sinta isolado, independentemente do local de trabalho.

4. Planos de preços flexíveis

A estrutura de preços do Slack acomoda equipes de todos os tamanhos e necessidades. O plano Free oferece uma amostra dos recursos do Slack, incluindo um histórico de mensagens de 90 dias e a capacidade de realizar reuniões de áudio e vídeo 1:1 - ideal para equipes pequenas ou para quem está começando a usar o Slack.

Para equipes que precisam de mais recursos, o plano Pro começa em US$ 8,75 por usuário ativo por mês (cobrado anualmente) e inclui histórico de mensagens ilimitado, integrações de aplicativos e reuniões de grupo com até 50 participantes.

Empresas em crescimento podem optar pelo plano Business+, que custa US$ 15 por usuário por mês e oferece tempo de atividade garantido, controles de segurança avançados e muito mais.

Para grandes empresas, o plano Enterprise Grid oferece um conjunto de recursos para maximizar o desempenho e a produtividade em todos os níveis, incluindo espaços de trabalho ilimitados e ferramentas de conformidade abrangentes.

5. Interface amigável ao usuário

Navegar no Slack é muito fácil, graças ao seu design fácil de usar. A barra lateral elegante mantém tudo - canais, mensagens diretas e lembretes pessoais - a apenas um clique de distância. Personalizável e rico em recursos, o Slack mantém um espaço de trabalho organizado, evitando a sobrecarga de informações. Essa experiência de usuário limpa e intuitiva permite fluxos de trabalho tranquilos.

Nos canais, as mensagens fluem sem esforço. A caixa de mensagens inclui recursos como anexos de arquivos, opções de formatação e @menções, tornando a comunicação eficiente e envolvente.

Contras de usar o Slack

Embora o Slack aumente significativamente a produtividade, é importante considerar suas possíveis desvantagens. Já destacamos suas vantagens, mas entender os desafios é crucial para tomar uma decisão informada sobre se o Slack é adequado para a sua equipe.

1. Medidas de segurança e violações de dados

No ambiente atual de frequentes violações de dados, as medidas de segurança do Slack são vitais. Incidentes anteriores, como o vazamento de tokens de 2022 forçou a redefinição de senhas e levantou preocupações sobre a capacidade da plataforma de proteger dados confidenciais.

Os golpes de phishing e a venda de credenciais em fóruns duvidosos destacam ainda mais os riscos inerentes a qualquer plataforma de comunicação digital.

O Slack respondeu com a introdução de recursos de segurança robustos, como o Enterprise Key Management e a Prevenção de perda de dados nativa para proteger os dados dos usuários

Apesar dessas medidas, os riscos permanecem. A criptografia de ponta a ponta nem sempre está disponível, e a política padrão de armazenamento de dados indefinido pode aumentar o risco de violações de dados, a menos que os administradores gerenciem ativamente os períodos de retenção de dados.

2. Curva de aprendizado e sobrecarga de informações

A adoção de qualquer nova plataforma vem com desafios, e o Slack não é exceção.

Os novos usuários podem ter dificuldades com a infinidade de canais e recursos, levando à sobrecarga de informações e a uma curva de aprendizado acentuada.

No entanto, com uma organização eficaz dos canais e treinamento adequado, um novo membro da equipe pode se tornar proficiente no uso do Slack. A comunicação simplificada e o uso eficiente da plataforma de mensagens podem transformar o Slack de uma possível barreira em um poderoso facilitador da colaboração eficaz.

3. Preocupações com a privacidade dos serviços de redes sociais

A integração do Slack com vários serviços de redes sociais pode gerar preocupações significativas com a privacidade. Essas integrações geralmente exigem permissões que permitem o acesso aos dados do usuário, o que pode ser arriscado se o serviço de terceiros sofrer uma violação de dados.

**Além disso, o próprio Slack tem enfrentado escrutínio sobre suas políticas de retenção de dados e a possibilidade de os empregadores acessarem mensagens privadas, levantando questões sobre a privacidade dos funcionários

Em meados de maio, surgiram relatórios sugerindo que Slack estava usando dados confidenciais de usuários como mensagens e arquivos, para treinar modelos de IA. O problema chamou a atenção do público quando Corey Quinn executivo do DuckBill Group, destacou os princípios de privacidade do Slack no X.

Quinn apontou que o Slack estava usando dados de usuários para treinar seus modelos de ML, exigindo que os usuários optassem por sair desse processo ativamente. Isso envolveu usuários solicitando que o administrador de TI de sua organização entrasse em contato com o Slack por e-mail com uma linha de assunto especificada.

Em uma tentativa de lidar com a repercussão negativa, o Slack emitiu um esclarecendo suas práticas de dados **Eles enfatizaram que seus modelos não aprendem, retêm ou replicam dados de clientes. Em vez disso, eles se baseiam em dados agregados e não identificados, abstendo-se de acessar o conteúdo das mensagens em qualquer canal.

Desde então, o Slack atualizou sua política, mas a mensagem costumava ser a seguinte:

"Para desenvolver modelos de IA/ML, nossos sistemas analisam os Dados do Cliente (por exemplo, mensagens, conteúdo e arquivos) enviados ao Slack, bem como outras Informações (incluindo informações de uso), conforme definido em nossa política de privacidade e em seu contrato de cliente."

O incidente levanta questões críticas sobre o uso ético de dados de clientes no aprendizado de máquina, especialmente no ambiente colaborativo dos espaços de trabalho do Slack. Apesar das garantias de privacidade do Slack e da conformidade com as normas do setor, o incidente desencadeou um debate mais amplo sobre transparência e controle individual sobre dados pessoais.

Alternativas ao Slack

Analisar esses prós e contras do Slack pode ter feito você procurar alternativas melhores. Nós temos para você.

Recomendamos usar o ClickUp como uma Alternativa ao Slack .

O ClickUp é uma ferramenta de comunicação de equipe completa que consolida os fluxos de trabalho da sua equipe em uma única plataforma. Isso elimina a necessidade de fazer malabarismos com tarefas e ferramentas para compartilhar atualizações, vincular recursos ou se comunicar. Além disso, ele se integra perfeitamente a aplicativos de videoconferência como o Zoom e o Microsoft Teams.

Se você está procurando uma ferramenta de colaboração remota ou um aplicativo robusto de ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos o ClickUp é útil em ambos os cenários - um recurso que falta ao Slack.

Comunicação e colaboração com o ClickUp

40% dos trabalhadores acham que a comunicação inadequada diminui a confiança tanto na liderança quanto na equipe.

Resolva isso com a Visualização do ClickUp Chat que permite conversas em tempo real em projetos ou tarefas específicas, mantendo todas as discussões relacionadas em um só lugar. Isso permite que as equipes se **conectem e usem canais de bate-papo em tempo real, garantindo que todos permaneçam informados e simplificando a comunicação da equipe

Envolva-se em uma comunicação eficaz com o ClickUp Chat View

As equipes podem se comunicar, compartilhar documentos e trocar mensagens urgentes instantaneamente. Chega de navegar por várias ferramentas e conversas dispersas; esse aplicativo integrado de mensagens instantâneas e colaboração em equipe permite que todos, inclusive as equipes remotas, trabalhem melhor juntos.

Para sessões de brainstorming, considere Quadros brancos ClickUp o ClickUp Whiteboard é o único quadro branco virtual do mundo. É ideal para criar estratégias, planejar e executar projetos com eficiência.

Você pode acompanhar a atividade de todos e colaborar estreitamente como uma equipe, independentemente da distância. **Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa compartilhada

Colabore com os membros da equipe nos ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Deseja atribuir comentários aos membros certos da equipe e marcar itens de ação sem esforço? Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp permite que você marque colegas usando @menções, possibilitando a colaboração e a delegação rápida de tarefas em segundos.

Delegue trabalho no ClickUp atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário

Use esse recurso para gerar itens de ação e atribuí-los aos membros da equipe (ou a você mesmo) para garantir que todas as tarefas sejam tratadas prontamente e que nada seja esquecido.

Outro recurso de colaboração notável é o Documentos do ClickUp perfeito para edição colaborativa em tempo real de bases de conhecimento, roteiros, resumos e muito mais com sua equipe.

Edite alterações em tempo real com o ClickUp Docs

Mas como isso ajuda? Esse recurso aprimora a colaboração ao garantir que todos permaneçam informados sobre as atualizações mais recentes, permitindo uma adaptação rápida. Você pode marcar outras pessoas com comentários, atribuir itens de ação e converter texto em tarefas rastreáveis para manter as ideias organizadas.

Além disso, você pode gerenciar documentos com eficiência, criar documentos e wikis atraentes, integrá-los a fluxos de trabalho e executar ideias sem esforço. Os membros da equipe também podem editar documentos de forma colaborativa em tempo real, aumentando a visibilidade e a transparência entre os projetos.

Para aqueles que preferem a comunicação visual, Clipes do ClickUp fornece um gravador de tela para capturar e compartilhar instruções e atualizações em vídeo. Esse recurso é ideal para simplificar ideias e processos complexos, o que é particularmente útil para alunos visuais.

Salve suas gravações com o ClickUp Clips e envie-as para qualquer pessoa com um link público

Eficiência aprimorada com modelos personalizáveis

Para aqueles que estão fazendo a transição do Slack, o ClickUp's modelos de plano de comunicação simplificam o processo. Esses modelos ajudam a estruturar e otimizar a comunicação interna, garantindo que nada seja esquecido durante a mudança.

Mantenha os funcionários informados e engajados para fazer o melhor trabalho possível com o modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação

Por exemplo, o Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp o ClickUp permite que você transmita sua mensagem com clareza. Esse modelo preenche as lacunas na comunicação, incentivando a colaboração entre a diretoria e toda a equipe!

Com esse modelo, você pode:

Promover a colaboração e o trabalho em equipe entre a sua equipe

e o trabalho em equipe entre a sua equipe Melhorar a comunicação entre departamentos e equipes

entre departamentos e equipes Alinhar todos com a visão, a missão e as metas da empresa

com a visão, a missão e as metas da empresa Melhorar o engajamento e o moral dos funcionários

e o moral dos funcionários Cultivar um ambiente aberto para feedback honesto

É o recurso ideal para elaborar uma estratégia eficaz de comunicação interna que aumente o envolvimento e alcance resultados impactantes!

Como fazer a transição do Slack para o ClickUp

Mudar do Slack para o ClickUp pode parecer assustador, mas as ferramentas de integração do ClickUp tornam esse processo suave e direto.

O ClickUp fornece um Integração com o Slack garantindo que a transição da sua equipe seja a mais perfeita possível. E isso envolve apenas algumas etapas importantes:

Etapa 1: Acesso às configurações do espaço de trabalho do ClickUp

Para começar, acesse as configurações do espaço de trabalho em sua conta do ClickUp:

Faça login na sua conta do ClickUp e navegue até o espaço de trabalho desejado Clique no nome do espaço de trabalho localizado no canto superior esquerdo da tela No menu suspenso, escolha "Workspace Settings " (Configurações do espaço de trabalho)

Etapa 2: Ativar a integração do Slack no ClickUp

Quando você estiver nas configurações do espaço de trabalho, ative a integração do Slack:

No menu do lado esquerdo, selecione a guia "App Centre " Role para baixo para encontrar a integração com o Slack **Clique no botão "Enable" (Ativar) ao lado da integração do Slack

Integre o ClickUp com o Slack usando as integrações do ClickUp

Etapa 3: Conectando o ClickUp ao Slack

Depois de ativar a integração, conecte seu espaço de trabalho do ClickUp ao Slack:

Siga as instruções para fazer login na sua conta do Slack Conceda as permissões necessárias para que o ClickUp acesse seu espaço de trabalho do Slack Selecione o espaço de trabalho específico do Slack que você deseja integrar ao ClickUp **Clique em "Allow" (Permitir) para autorizar a integração

Autorizar a integração do ClickUp e do Slack

É isso aí! Agora você integrou com sucesso o ClickUp com o Slack!

Ao integrar o Slack com o ClickUp, você pode torná-lo uma das melhores ferramentas de colaboração on-line existentes. Aqui estão as várias maneiras de fazer isso:

1. Criar uma tarefa no ClickUp a partir de comentários do Slack

Converta qualquer comentário do Slack em uma tarefa no seu espaço de trabalho do ClickUp simplesmente adicionando-o

Você pode criar uma tarefa no ClickUp a partir de qualquer comentário do Slack. Basta adicionar o comentário do Slack ao seu espaço de trabalho do ClickUp e você poderá transformá-lo em uma tarefa!

2. Acessar as tarefas do ClickUp no Slack

Incorporar detalhes abrangentes do projeto ClickUp diretamente em uma mensagem do Slack com o recurso "Unfurl"

Você pode visualizar e acessar as tarefas do ClickUp diretamente do Slack.

O recurso "Unfurl" permite incorporar detalhes abrangentes do projeto em mensagens do Slack, garantindo que sua equipe possa compreender totalmente as especificidades de tarefas importantes.

3. Adição de comentários do Slack ao ClickUp

Você também pode integrar comentários do Slack no Tarefas do ClickUp .

Se você encontrar um comentário relevante no Slack relacionado a uma tarefa crítica, poderá adicioná-lo sem esforço ao seu projeto ClickUp.

Aplicando seus projetos e processos no ClickUp

O ClickUp também se destaca no gerenciamento de processos de projeto, oferecendo tanto a sincronia quanto a ferramentas de comunicação assíncrona .

Sua plataforma intuitiva permite que as equipes de projeto e desenvolvimento dividam projetos complexos em tarefas gerenciáveis e consolidem todas as informações em um hub centralizado.

Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para ver o status de um projeto em várias equipes colaborativas

A plataforma se destaca no aprimoramento de a colaboração da equipe fornecendo acesso a dados em tempo real, garantindo que todos permaneçam alinhados enquanto os gerentes de projeto lidam com suas listas de tarefas.

O ClickUp oferece recursos robustos de personalização e integração para que as equipes possam conectá-lo às suas ferramentas tecnológicas existentes e simplificar os fluxos de trabalho. Essa integração reduz a sobrecarga administrativa, permitindo que os membros da equipe se concentrem em suas principais competências.

Várias organizações fizeram a transição bem-sucedida do Slack para o ClickUp, encontrando melhorias significativas em seus fluxos de trabalho de comunicação e gerenciamento de projetos. Com o ClickUp 3.0, os recursos da plataforma estão ainda mais aprimorados.

As equipes apreciam a capacidade do ClickUp de centralizar todas as informações relacionadas ao projeto, reduzindo a necessidade de alternar constantemente o contexto entre diferentes aplicativos.

Nossa empresa mudou recentemente do Slack e do Asana para o ClickUp. Inicialmente, eu estava resistente, mas agora estou adorando. Se você quiser menos complexidade em sua empresa, mas muito poder para gerenciamento de projetos, mensagens e criação de documentos, vale a pena dar uma olhada._

Michael Hyatt, autor e fundador da Fullfocus.co

Ao adotar o ClickUp, as equipes podem implementar práticas recomendadas e Hacks do Slack em um ambiente mais integrado. Por exemplo, as equipes que desejam dar início a seus projetos apreciarão Os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp que permitem a criação de novos espaços de trabalho em segundos.

🎉 Bônus: Também reunimos alguns Etiqueta de folga dicas para ajudar as equipes a manter uma comunicação eficaz durante a transição para o ClickUp.

Qual ferramenta de colaboração de equipe você deve escolher: ClickUp ou Slack?

Os votos já foram computados e temos um vencedor!

No confronto final.. ClickUp vs. Slack -O ClickUp surge como a ferramenta superior para gerenciamento de projetos e comunicação no local de trabalho.

Mas o ClickUp pode substituir o Slack? Acreditamos firmemente que sim! Embora o Slack tenha conquistado um nicho nas mensagens instantâneas, você pode ver nos prós e contras do Slack listados acima que ele fica aquém dos recursos de gerenciamento de projetos e tarefas.

Em contrapartida, o ClickUp se destaca em todas as áreas em que Gerenciamento de projetos do Slack está faltando: de automação de fluxo de trabalho orientada por IA e criação de conteúdo a recursos robustos de colaboração, modelos de gerenciamento de projetos, relatórios e insights e recursos de integração perfeita.

Ao contrário de outras ferramentas de comunicação de equipe, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de projetos, amplas opções de personalização e integração sem esforço, incluindo a integração do Slack com um clique com a plataforma ClickUp, que é mais rica em recursos.

Esses recursos se unem no ClickUp para aumentar a produtividade da equipe e promover um senso de propósito compartilhado e conexões mais profundas - essenciais no atual cenário de negócios conectados digitalmente.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Experimente o poder desses recursos em primeira mão inscrevendo-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo !