Problemas comuns de folga e suas soluções

O Slack é um software popular de comunicação no local de trabalho com vários recursos úteis, incluindo tópicos, canais e menções. Você pode usar o Slack para se conectar individualmente com seus colegas de equipe ou participar de discussões em grupo. Para discussões elaboradas e colaboração em tempo real, você pode iniciar um Huddle com sua equipe.

Embora os recursos sejam excelentes, muitos usuários do Slack enfrentam problemas para usar o microfone, enviar mensagens ou fazer upload de arquivos, o que afeta a experiência do usuário.

Se você também tem enfrentado problemas com os recursos do Slack, este artigo é para você. Cobrimos os problemas comuns do Slack e suas soluções em detalhes. Vamos começar!

Avaliando o desempenho e a estabilidade do Slack

O Slack tem uma página de status que mostra a Status do sistema Slack -se o Slack está em funcionamento ou com erros relacionados à conectividade, notificações, mensagens, arquivos ou Huddles.

Esta página fornece atualizações sobre o desempenho e a estabilidade do Slack, interrupções contínuas do serviço e manutenção programada.

Por exemplo, em 7 de agosto de 2024, alguns usuários do Slack não conseguiram acessar o aplicativo Slack Desktop no MacOS. A equipe do Slack compartilhou uma atualização sobre o incidente, explicou o motivo do problema e também forneceu a solução.

via Folga Da mesma forma, em 29 de julho de 2024, alguns usuários não conseguiram carregar e executar fluxos de trabalho por meio de botões.

via Folga Se você ainda estiver com problemas para se conectar ao Slack, verifique a página de status para confirmar rapidamente se é um problema generalizado do administrador de rede ou algo específico da sua conexão.

Você também pode verificar o status atual do Slack em Detector de queda uma plataforma de terceiros que coleta informações de status em tempo real sobre interrupções de serviços on-line. Ao pesquisar "Slack" no Downdetector, você pode ver um mapa ao vivo de relatórios de interrupção e verificar se uma interrupção significativa do serviço está afetando os usuários em sua área.

via Detector de queda De acordo com a página de status do Slack e o Downdetector, os problemas comuns do Slack são soluços de conectividade, atrasos na entrega de mensagens e problemas de carregamento do workspace. Fique de olho nessas páginas para se manter atualizado sobre quaisquer problemas comuns em andamento no Slack e planejar seu trabalho de forma eficaz.

Problemas comuns do Slack

Mensagens atrasadas ou problemas de conectividade no Slack podem ser frustrantes, especialmente se você estiver trabalhando em tarefas urgentes. Vamos ver como você pode resolver esses e outros desafios do Slack.

1. Problemas com o uso do microfone no Slack

Não consegue usar o microfone no Slack? Você não está sozinho. Muitos usuários relatam problemas de áudio no Slack . Aqui está um detalhamento de alguns problemas comuns de microfone e soluções:

Seleção incorreta do microfone

via Reddit Um motivo comum para problemas com o microfone é que o Slack pode estar usando o microfone errado no seu dispositivo.

**Solução

Verifique suas configurações de áudio no Slack. Localize a opção de seleção de microfone e escolha o que você está usando no momento e não o que foi captado pelo Slack. Você pode ver opções para microfones embutidos, fones de ouvido ou microfones externos.

Isso é o que o Slack sugere para definir as preferências de microfone:

via Slack

**Permissões de microfone não concedidas

via Reddit

Se você estiver enfrentando um problema semelhante, seu computador ou sistema operacional pode não ter concedido permissão ao Slack para acessar seu microfone.

**Solução

Windows: Vá para as configurações do sistema, navegue até as configurações de privacidade e encontre o acesso ao microfone. Verifique se o Slack tem permissão para usar o microfone

Vá para as configurações do sistema, navegue até as configurações de privacidade e encontre o acesso ao microfone. Verifique se o Slack tem permissão para usar o microfone Mac: Abra as Preferências do sistema e, em seguida, Segurança e privacidade. Clique na guia Privacidade e selecione Microfone. Marque a caixa ao lado de Slack para conceder acesso

**Aplicativos conflitantes

Outro aplicativo em execução no seu dispositivo pode estar usando o microfone, causando um conflito com o Slack.

Solução:

Feche todos os aplicativos desnecessários que possam estar usando a entrada de áudio antes de iniciar uma chamada do Slack.

2. Problemas com conectividade do Slack e problemas de porta

O Slack depende de portas para se conectar a seus servidores e trocar informações. Pense nas portas como portas numeradas em seu computador desktop. Aplicativos diferentes usam portas específicas para se conectar à Internet. Se você estiver enfrentando problemas de conexão no Slack, verifique se sua rede está funcionando bem. Em caso afirmativo, verifique as configurações do sistema para as portas.

**Problema de rede

Problemas com sua conexão de Internet ou configuração de rede também podem interromper a comunicação entre seu dispositivo ou navegador e os servidores do Slack.

**Solução

Experimente o mais hacks simples para o Slack primeiro.

Verifique sua conexão com a Internet: Verifique se sua conexão com a Internet está funcionando corretamente. Tente navegar em sites ou usar outros aplicativos on-line

Verifique se sua conexão com a Internet está funcionando corretamente. Tente navegar em sites ou usar outros aplicativos on-line Reinicie os dispositivos de rede: Reinicie o roteador ou o modem. Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver falhas temporárias na rede

**Portas bloqueadas por firewall ou software de segurança

Às vezes, firewalls e softwares de segurança podem bloquear portas específicas para aumentar a segurança. Isso pode bloquear involuntariamente as portas que o Slack usa, levando a problemas de conectividade.

**Solução

Há duas maneiras de resolver esse problema:

Verifique as exceções do firewall: Veja se o seu firewall permite exceções para aplicativos específicos. Se for o caso, adicione o Slack à lista de exceções

Veja se o seu firewall permite exceções para aplicativos específicos. Se for o caso, adicione o Slack à lista de exceções Consulte a documentação: Consulte a documentação do firewall ou do software de segurança para obter instruções específicas sobre como adicionar exceções

No entanto, lembre-se de que o ajuste das configurações do firewall pode afetar a segurança. Portanto, defina as configurações do firewall somente quando for absolutamente necessário.

3. Problemas ao tentar recuperar informações nos canais do Slack

O Slack organiza suas conversas em espaços dedicados chamados "Canais", onde você e sua equipe podem enviar mensagens, compartilhar arquivos e se comunicar com eficiência. No entanto, com centenas de mensagens em cada canal, é difícil encontrar informações importantes.

O Slack tem os recursos "salvar para depois" e "pesquisar nos canais", mas e se você esquecer de salvar para depois ou não se lembrar das palavras-chave exatas para pesquisar? Nesses casos, pesquisar mensagens nos canais do Slack pode ser um incômodo. Veja o que um usuário pensa sobre a função de pesquisa do Slack:

via Reddit

**Solução

Se quiser pesquisar informações em canais, você pode usar modificadores de pesquisa. Por exemplo:

in:#channel-name: Para pesquisar resultados de um canal específico

Para pesquisar resultados de um canal específico from:@slack.username: Para pesquisar mensagens de um usuário específico

No entanto, para realizar essas pesquisas, você precisa se lembrar do nome do canal ou do usuário. O Slack não é uma ferramenta de documentação e você não pode confiar nele para acessar informações.

4. Dificuldades com o parâmetro de interatividade do Slack

O Slack permite que os usuários enviem mensagens interativas. Isso significa que você pode executar várias ações, como converter uma mensagem em uma tarefa, adiá-la e salvá-la para mais tarde.

via Slack

Encontrar problemas com os parâmetros de interatividade do Slack pode ser como navegar em um menu confuso em um restaurante novo. Você sabe o que quer pedir (realizar uma ação), mas as opções não parecem ser traduzidas como pretendido.

Os parâmetros de interatividade funcionam como instruções ocultas no Slack que determinam como o aplicativo responde aos seus cliques e comandos. Às vezes, essas instruções podem se confundir, levando a um comportamento inesperado. Você pode clicar em um botão esperando uma ação, mas encontrar um resultado completamente diferente.

**Solução

Você pode corrigir esses bloqueios de comunicação de três maneiras:

Reiniciar o aplicativo: A simples reinicialização do aplicativo pode ajudar a atualizar esses parâmetros de interatividade e resolver os erros

A simples reinicialização do aplicativo pode ajudar a atualizar esses parâmetros de interatividade e resolver os erros Verifique se há atualizações: Versões desatualizadas do Slack podem conter bugs que afetam a interatividade. Você pode resolver os problemas de interatividade atualizando para a versão mais recente

Versões desatualizadas do Slack podem conter bugs que afetam a interatividade. Você pode resolver os problemas de interatividade atualizando para a versão mais recente Reinstale o Slack (último recurso): Se as etapas anteriores forem ineficazes, uma reinstalação limpa pode ser o último recurso. Lembre-se de fazer backup de todos os arquivos ou conversas cruciais do Slack antes de tentar essa opção

5. Problemas com respostas sugeridas no Slack

O recurso "Respostas sugeridas no Slack" fornece automaticamente informações relevantes do Guru (uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento de terceiros) nos canais do Slack. Seu objetivo é fornecer aos usuários acesso rápido a respostas confiáveis sem sair do fluxo de comunicação interna. Mas, muitas vezes, os usuários recebem respostas imprecisas.

Aqui estão os desafios que os usuários enfrentam com o recurso de respostas sugeridas no Slack:

via Guru Solução:

Não se preocupe; aqui estão algumas maneiras de colocar as Respostas Sugeridas de volta nos trilhos:

Verificação do administrador: Como os administradores de rede normalmente definem as Respostas sugeridas, a configuração pode precisar de um ajuste. O administrador pode revisar as configurações do canal e dos cartões Guru para garantir que tudo esteja alinhado corretamente

Como os administradores de rede normalmente definem as Respostas sugeridas, a configuração pode precisar de um ajuste. O administrador pode revisar as configurações do canal e dos cartões Guru para garantir que tudo esteja alinhado corretamente Reinicie o Slack: Às vezes, uma simples reinicialização do aplicativo pode eliminar falhas temporárias e atualizar a conexão entre o Slack e o Guru

Às vezes, uma simples reinicialização do aplicativo pode eliminar falhas temporárias e atualizar a conexão entre o Slack e o Guru Relate o problema: Se nenhuma das duas soluções funcionar, considere relatar o problema para a equipe de suporte do Slack ou para a equipe de suporte do Guru (dependendo do problema específico)

6. Problema de escalonamento com o Slack

Embora o aplicativo Slack seja excelente para comunicação no local de trabalho ela pode não ser compatível com sua empresa quando for ampliada. O principal ponto forte da plataforma - a capacidade de facilitar a comunicação em tempo real - pode rapidamente se tornar seu calcanhar de Aquiles quando os usuários aumentam.

À medida que mais pessoas entram em um espaço de trabalho do Slack, o volume de mensagens inevitavelmente aumenta. Esse aumento na comunicação, embora essencial para a colaboração, também pode levar à sobrecarga de informações. Para gerenciar esse fluxo, as equipes geralmente recorrem à criação de vários canais, cada um dedicado a tópicos ou projetos específicos.

Embora essa abordagem pareça lógica, ela pode rapidamente se transformar em um labirinto de canais, dificultando que os usuários encontrem informações relevantes ou participem de conversas significativas. O resultado é um cenário de comunicação fragmentado que pode prejudicar a produtividade e a colaboração.

**Solução

Mude para uma plataforma diferente na qual você possa colaborar facilmente com a sua equipe e acessar informações rapidamente.

7. As notificações do Slack não desaparecem

Todos nós já vimos isso: aquele ícone de notificação persistente no aplicativo Slack que simplesmente não desaparece, mesmo que você tenha verificado todas as suas mensagens.

**Solução

Às vezes, os dados temporários armazenados pelo Slack podem ser corrompidos e causar falhas nas notificações. Limpar o cache pode, muitas vezes, resolver o problema. Veja como fazer isso:

Clique na foto do seu perfil no canto superior esquerdo

Selecione "Ajuda" e, em seguida, clique em "Solução de problemas"

Redefina o cache clicando em "Clear Cache and Restart" (Limpar cache e reiniciar)

8. Problemas com o upload de arquivos

via Caixa de depósito O problema do arquivo sem suporte é outro problema comum no Slack. O principal desafios com uploads de arquivos são:

Restrições de tamanho de arquivo: Os planos gratuitos do Slack têm limitações quanto ao tamanho do upload de arquivos, dificultando o compartilhamento de arquivos grandes. Isso pode ser particularmente irritante para equipes que lidam com grandes arquivos de mídia, ativos de design ou conjuntos de dados

Os planos gratuitos do Slack têm limitações quanto ao tamanho do upload de arquivos, dificultando o compartilhamento de arquivos grandes. Isso pode ser particularmente irritante para equipes que lidam com grandes arquivos de mídia, ativos de design ou conjuntos de dados Uploads com falha: Às vezes, os uploads de arquivos ficam presos ou falham inesperadamente, com mensagens de erro que não fornecem etapas claras de solução de problemas

Solução:

Você pode comprar a versão paga do Slack para resolver os problemas de restrição de tamanho, mas não há solução para uploads com falha. Se estiver sempre enfrentando problemas de upload, experimente as alternativas do Slack.

9. Funcionalidade limitada do plano gratuito Versão gratuita do Slack oferece apenas recursos básicos, como huddles 1:1 e mensagens. Os principais problemas com ela são:

Integrações limitadas de aplicativos: Ele permite até 10integrações no Slackdificultando a automação e a personalização do fluxo de trabalho

Ele permite até 10integrações no Slackdificultando a automação e a personalização do fluxo de trabalho Histórico de pesquisa limitado: Você pode acessar apenas 90 dias do histórico de mensagens na versão gratuita. Para obter mensagens ilimitadas, você terá que mudar para o plano pago

Você pode acessar apenas 90 dias do histórico de mensagens na versão gratuita. Para obter mensagens ilimitadas, você terá que mudar para o plano pago Acesso limitado a convidados: O plano gratuito não permite que você convide usuários convidados para colaborar em projetos dentro do aplicativo Slack

Além disso, o criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas repetitivas, segurança e proteção de dados aprimoradas e suporte à conformidade não estão disponíveis na versão gratuita do Slack.

**Solução

Priorize os recursos e as funcionalidades que são essenciais para seu fluxo de trabalho e procure ferramentas alternativas que os forneçam em um plano gratuito ou em um plano pago mais barato.

10. Problemas com sobrecarga de integração

Embora o Slack se integre a muitas outras ferramentas e serviços, o excesso de integrações pode desorganizar o espaço de trabalho e contribuir para a sobrecarga de informações, pois você recebe notificações de todos. Você pode se sentir sobrecarregado com o grande número de ferramentas integradas, o que leva à distração e à ineficiência. Isso também pode complicar o espaço de trabalho, dificultando o gerenciamento de tarefas.

**Solução

Se você usa um grande número de ferramentas, seria uma boa ideia encontrar uma plataforma multifuncional que possa atender a muitas das funções necessárias para eliminar a sobrecarga de ferramentas. Além disso, se a solução escolhida se integrar a outras ferramentas, você poderá acabar precisando trabalhar em uma única tela.

Leia também:_ Etiquetas do Slack para melhorar a comunicação no trabalho

Superando os problemas do Slack com ferramentas alternativas

Embora o Slack seja uma ótima ferramenta para a comunicação interna e externa da equipe, ele pode não ajudar com outras necessidades de negócios, como gerenciamento eficiente de projetos, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas e monitoramento de desempenho.

Você precisa integrá-lo a outras ferramentas de fluxo de trabalho ou usar um software separado para gerenciar o fluxo de trabalho geral. Além disso, com os problemas comuns de conectividade, mensagens e áudio, talvez você nem sempre tenha a melhor experiência de comunicação.

Em vez disso, você pode mudar para uma melhor software de comunicação . Alternativas ao Slack como o ClickUp não só ajudarão a resolver os problemas que discutimos, mas também permitirão o gerenciamento de projetos de ponta a ponta, a comunicação e a colaboração em equipe.

ClickUp como alternativa ao Slack

O ClickUp é uma plataforma completa que ajuda você a gerenciar facilmente todas as coisas relacionadas ao trabalho. Você pode centralizar a comunicação da equipe atribua e monitore tarefas, faça brainstorming de ideias com os membros da equipe e até mesmo use IA para simplificar suas atividades diárias. Vamos ver como você pode usar o ClickUp.

Comunique-se em tempo real

Os canais do Slack costumam ficar cheios de discussões fora do tópico e lembretes de bots. Além disso, com vários canais, as mensagens importantes costumam ser ocultadas. Visualização de bate-papo do ClickUp é diferente: ele integra o bate-papo diretamente a tarefas, documentos e projetos. Você pode marcar qualquer pessoa com @menções e atribuir comentários para manter as tarefas em andamento.

Com o ClickUp Chat View, você pode economizar tempo na formatação com os atalhos do comando /Slash. Incorpore vídeos, planilhas e páginas da Web em chats para garantir que seus colegas de equipe tenham todas as informações. Não é mais necessário alternar entre as guias do navegador para obter contexto!

Facilite a comunicação interna com o ClickUp ChatView

Dica profissional: Use o ClickUp's modelos de planos de comunicação para identificar as partes interessadas, definir metas de comunicação e acompanhar o progresso.

Visualize o progresso da tarefa

Cansado da sobrecarga de informações sem insights acionáveis? Consolide o progresso da sua equipe com ClickUp Dashboards . Os widgets de arrastar e soltar permitem criar exibições personalizadas que mostram as tarefas diárias, o progresso do projeto, as cargas de trabalho da equipe e o tempo gasto nos projetos. Os painéis fornecem uma visão holística de suas atividades comerciais e permitem uma tomada de decisão mais rápida.

Veja tudo relacionado ao seu projeto com o ClickUp Dashboards

Compartilhe comentários ou exemplos

Os tópicos do Slack são bons para mensagens curtas, mas pode ser difícil digitar parágrafos longos explicando um conceito complexo a um colega de trabalho. Você pode evitar esse incômodo com Clipes do ClickUp .

Ele ajuda a criar gravações de tela rápidas para explicar processos, dar feedback de tarefas e compartilhar ideias. O ClickUp Clips torna a comunicação direta e simples, poupando seu tempo de leitura e compreensão de mensagens longas.

Compartilhe gravações com colegas de equipe usando o ClickUp Clips

Obtenha respostas instantâneas a perguntas

Não tem tempo para ler uma conversa inteira? Você pode simplesmente usar Cérebro ClickUp para obter resumos de bate-papo. O ClickUp Brain também fornece atualizações rápidas sobre o andamento das tarefas, discussões de projetos e itens de ação pessoal. Ele automatiza o planejamento de tarefas e o preenchimento de dados para que você possa se concentrar melhor nas tarefas técnicas.

Obtenha respostas rápidas para qualquer projeto ou tarefa com o ClickUp Brain

Automatize tarefas

Claro, você pode se lembrar de tarefas importantes por meio de mensagens fixadas no canal do Slack, mas a automação de tarefas é muito melhor, certo?

Com Tarefas do ClickUp no ClickUp Tasks, você pode categorizar tarefas adicionando tags e status personalizados e definir tipos de tarefas e níveis de prioridade. Ele ainda suporta a vinculação de tarefas relacionadas e dependentes para facilitar o fluxo de trabalho.

Organize tarefas usando o ClickUp Tasks para aumentar a produtividade

Dica profissional: Transforme as mensagens de bate-papo em comentários acionáveis para fazer as coisas mais rapidamente e promover a responsabilidade.

Converta ideias em ações

O que acontece quando um colega de equipe quer explicar uma ideia complexa no Slack? Puro caos. É aqui que Mapas mentais do ClickUp entra em cena. Ele ajuda você a dividir as ideias em itens acionáveis. Você pode mapear fluxos de trabalho, visualizar ideias com sua equipe e marcar pessoas para começar a trabalhar nas ideias.

Personalize seus mapas mentais usando exibições em cascata, cores personalizadas e classificação avançada. Se você estiver preso em algum ponto, poderá usar a opção Re-Layout para recuperar a estrutura original.

Converta ideias em itens acionáveis com o ClickUp Mind Maps

Aumente a eficiência do trabalho com o ClickUp

Embora o Slack seja excelente em comunicação em tempo real, problemas como atraso na entrega de mensagens, upload de arquivos restrito, ícone de notificação visível mesmo quando não há novas mensagens e recursos de pesquisa ineficientes podem afetar seu trabalho. Se você está tendo dificuldades com o Slack, é hora de explorar alternativas ao Slack, como o ClickUp, para redefinir seu fluxo de trabalho e otimizar suas operações comerciais.

O ClickUp se destaca na promoção de um ambiente centrado no fluxo de trabalho. Ele fornece um hub central para comunicação e colaboração da equipe, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos, brainstorming, definição de metas e automação do fluxo de trabalho.

O ClickUp economiza o tempo e o esforço necessários para alternar entre aplicativos e ajuda você a se concentrar melhor em suas metas. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo para melhorar a eficiência do trabalho.