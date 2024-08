Melhor software de comunicação empresarial interna para mensagens de equipe em 2024

Os termos "colaboração" e "engajamento" foram reformulados quando o trabalho remoto e híbrido se tornou a norma. As pessoas não se reúnem mais fisicamente para conduzir as metas de negócios; elas o fazem em espaços digitais.

Você precisa de ferramentas de comunicação e colaboração para incentivar a comunicação aberta e promover um forte senso de trabalho em equipe. O software de comunicação empresarial é um espaço centralizado para colaboração com acesso a ferramentas digitais para reuniões por vídeo, refinando o compartilhamento de arquivos em um só lugar ou permitindo interações individuais em canais pessoais e privados.

Escolher o software de comunicação empresarial certo pode ser um desafio. Há muitas opções excelentes e variadas no mercado, e escolher pode ser difícil. A plataforma escolhida promoverá o envolvimento ou frustrará seus funcionários.

Esta postagem comparará as 10 principais plataformas e ferramentas de comunicação empresarial de 2024 e avaliará os recursos diferenciais, as limitações e os benefícios gerais.

Pronto? Vamos lá.

O que você deve procurar em um software de comunicação empresarial interna?

Chamadas de vídeo e compartilhamento de tela: Além das mensagens de texto usuais (bate-papo), procure uma plataforma de comunicação interna da equipe que ofereça videoconferência e compartilhamento de tela. Para equipes remotas, como as de marketing e vendas, que precisam analisar um relatório durante reuniões virtuais, esses recursos promovem uma comunicação eficaz

Gerenciamento de projetos: As ferramentas de gerenciamento de projetos integradas às ferramentas de comunicação garantem que nada seja esquecido, que todos conheçam as tarefas, as metas e os cronogramas da equipe e que os gerentes possam monitorar o progresso em um único painel

As ferramentas de gerenciamento de projetos integradas às ferramentas de comunicação garantem que nada seja esquecido, que todos conheçam as tarefas, as metas e os cronogramas da equipe e que os gerentes possam monitorar o progresso em um único painel Compartilhamento seguro de arquivos: Encontre uma ferramenta de colaboração em equipe que ofereça suporte ao compartilhamento de arquivos para facilitar o trabalho com equipes remotas e híbridas. Todos têm acesso aos mesmos documentos, SOPs e políticas em uma biblioteca centralizada, poupando-lhes o tempo de procurar as pastas relevantes quando necessário. Para os setores que exigem segurança de nível empresarial, o compartilhamento seguro de arquivos na plataforma de comunicação é crucial

Conferência de áudio: As melhores ferramentas de comunicação empresarial oferecem conferência de áudio em chamadas diretas de voz e áudio. Quando os membros da sua equipe precisam esclarecer algo ou acompanhar rapidamente uma conversa, eles podem convidar membros da equipe para uma chamada de áudio diretamente do seu desktop ou aplicativo móvel sem configurar uma linha externa de comunicação

As melhores ferramentas de comunicação empresarial oferecem conferência de áudio em chamadas diretas de voz e áudio. Quando os membros da sua equipe precisam esclarecer algo ou acompanhar rapidamente uma conversa, eles podem convidar membros da equipe para uma chamada de áudio diretamente do seu desktop ou aplicativo móvel sem configurar uma linha externa de comunicação Intranet da empresa: Uma intranet social é um portal central onde todos podem se comunicar entre si. Desde o compartilhamento de atualizações de toda a empresa até a manutenção da equipe em projetos individuais, ela simplifica a comunicação da equipe

Integrações: Um excelente software de comunicação empresarial se integra a aplicativos de terceiros que seus departamentos usam, incluindo a pilha de tecnologia de vendas, marketing, CRM e contabilidade

Um excelente software de comunicação empresarial se integra a aplicativos de terceiros que seus departamentos usam, incluindo a pilha de tecnologia de vendas, marketing, CRM e contabilidade Interface amigável: Opte por uma plataforma com uma interface intuitiva e fácil de usar que todos os membros da equipe possam navegar facilmente, promovendo a adoção holística

Os 10 melhores softwares de comunicação empresarial para eficiência

1. ClickUp

Delegue trabalho, gerencie as cargas de trabalho da equipe e centralize suas comunicações com o ClickUp para comunicação empresarial

Se você está cansado de fazer malabarismos com várias plataformas de gerenciamento de projetos e comunicação, use o ClickUp para operações de equipe para otimizar seu fluxo de trabalho e centralizar tudo em um só lugar. Quer você administre uma pequena agência, um freelancer ou faça parte de uma organização corporativa, as ferramentas e os recursos de colaboração do ClickUp colocam a comunicação interna da equipe sob o mesmo teto.

Por exemplo, os recursos de colaboração em tempo real e assíncronos, como o Visualização de bate-papo do ClickUp manter todos alinhados e permitir a troca de mensagens instantâneas. Ao mesmo tempo, Clip by ClickUp permite que você grave mensagens de vídeo rápidas na plataforma.

Use o ClickUp Clips para gravar sua tela e compartilhar informações facilmente com sua equipe

Independentemente de ter pessoas no escritório ou dispersas pelo mundo, a comunicação unificada evita silos e ajuda as equipes a encontrar soluções para seus gargalos rapidamente.

O ClickUp é um software de comunicação empresarial que permite que você crie um sistema de comunicação unificado ambiente de trabalho colaborativo resultando em maior produtividade, moral, criatividade e espírito de equipe.

Principais recursos do ClickUp

Visualização do bate-papo do ClickUp integra perfeitamente as mensagens nas tarefas, garantindo que todas as conversas do projeto sejam consolidadas e facilmente acessíveis. Isso promove a colaboração ininterrupta, pois os membros da equipe podem discutir, esclarecer e levar adiante os projetos da empresa sem alternar entre aplicativos

Reúna a comunicação da equipe em um só lugar com o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar de forma transparente

Visualizações do ClickUp tem uma extensa biblioteca de mais de 15 visualizações que vão além das listas de tarefas tradicionais. Utilize gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualizações de calendário para visualizar o progresso e a comunicação do projeto, fornecendo contextos mais claros e facilitando discussões sobre prazos, dependências e tarefas atribuídas

Certifique-se de que todos estejam na mesma página e tome medidas com @menções e comentários de tarefas. Marque os membros da equipe diretamente nas tarefas e nos comentários, compartilhe atualizações e aja imediatamente, resultando em comunicação clara e eficiente em seus projetos. Isso reduz a mudança de contexto, resultando em um processo de trabalho mais suave

Desenvolva um plano estruturado e acionável comModelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp para melhorar sua comunicação interna, garantindo que todos permaneçam informados, envolvidos e alinhados com as metas da empresa

Use o modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp para criar uma estratégia de comunicação interna eficiente

Simplifique seu e-mail integrando o Google Workspace, o Outlook e o Google Agenda com o ClickUp to enviar e receber e-mails diretamente de suas tarefas, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos

Usemodelos de planos de comunicação de projetos para criar listas de verificação detalhadas, subtarefas e marcadores de prioridade para dividir tarefas complexas e acompanhar o progresso visualmente

Atribua tarefas, defina datas de vencimento e compartilhe arquivos, tudo dentro doTarefas do ClickUppara promover a colaboração e manter todos responsáveis

Organize suas tarefas no ClickUp para obter uma representação visual clara de seu trabalho

Limitações do ClickUp

A vasta gama de recursos e opções do ClickUp pode ser esmagadora para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7 por membro por mês

$7 por membro por mês Empresarial: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4000+ avaliações)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é um software abrangente de comunicação empresarial criado para viajantes locais, remotos, híbridos ou comerciais. Não importa onde esteja, você pode se manter conectado e a par de seus projetos com aplicativos móveis e da Web.

A interface simples não se sai bem em termos de design e personalização, mas a facilidade de uso compensa isso. O Microsoft Teams é um software de comunicação de equipe eficaz se você já estiver usando os produtos Microsoft Workspace.

Principais recursos do Microsoft Teams

Aumente a produtividade com gerenciamento de tarefas incorporadocom outras ferramentas da Microsoft, como Planner e To Do. Crie, atribua e rastreie tarefas diretamente na plataforma, facilitando a comunicação e a colaboração

Compartilhe documentos e calendários para alavancar o trabalho em equipe entre departamentos e criar uma força de trabalho conectada para suas equipes remotas

Identifique mensagens individuais ou em grupo com marcadores de notificação exclusivos que revelam instantaneamente a quem se destina a mensagem, garantindo que você fique por dentro do que é mais importante

Limitações do Microsoft Teams

Há um limite para o número de canais e grupos dos quais você pode participar

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

3. Chanty

via Chanty O Chanty oferece uma interface de usuário intuitiva, facilitando o aprendizado e o uso abrangente da ampla variedade de recursos, incluindo mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas.

O Chanty se integra aos principais aplicativos de terceiros usados por uma empresa, como Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack etc. Com um plano gratuito, o Chanty é uma boa ferramenta de comunicação empresarial para pequenas equipes e startups com orçamento limitado.

Principais recursos do Chanty

O "Teambook" do Chanty é um hub pesquisável que centraliza suas conversas, mensagens fixadas e arquivos

Promova sessões dinâmicas de brainstorming e promova o alinhamento da equipe com chamadas em grupo

Compartilhe telas com anotações em tempo real para reuniões on-line com a videoconferência da Chanty

Limitações do Chanty

Requer integração com aplicativos de terceiros para recursos avançados de bate-papo por vídeo e gerenciamento de projetos

Preços do Chanty

Plano gratuito

Plano comercial: uS$ 3/mês por usuário

Chanty classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite que as equipes atribuam tarefas, gerenciem funções de equipe, centralizem discussões sobre produtos, gerenciem projetos da empresa e colaborem com equipes multifuncionais.

Embora permita principalmente a colaboração em tempo real, várias agências de marketing e desenvolvimento de aplicativos usam o ProofHub como uma plataforma de comunicação bidirecional entre suas equipes internas e seus clientes.

Principais recursos do ProofHub

Crie tarefas e listas de tarefas, atribua-as aos membros da equipe e adicione datas de início e de vencimento para garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo

Mantenha os projetos no caminho certo com relatórios perspicazes que revelam gargalos, identificam áreas de melhoria e desenvolvem estratégias eficazes para operar com eficiência máxima

Colabore em ativos criativos em tempo real ou de forma assíncrona usando o recurso de bate-papo

Limitações do ProofHub

As opções limitadas de integração restringem o uso de várias ferramentas em um espaço de trabalho unificado

Alguns usuários podem inicialmente ter dificuldades para entender e utilizar os recursos e as capacidades expansivas do ProofHub

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês

$45/mês Controle máximo: $89/mês

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ avaliações)

: 4.5/5 (80+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

5. Filestage

via Página de arquivo O Filestage é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em nuvem para agências e projetos criativos de atendimento ao cliente.

A extensa lista de formatos de arquivos suportados pelo Filestage elimina problemas de configuração para agências que trabalham com vários projetos.

Se você é gerente de projetos em uma agência de marketing, plataformas de colaboração como o Filestage permitem que você compartilhe feedback com todos os departamentos e entregue campanhas mais rapidamente com menos rodadas de revisão.

O espaço de trabalho centralizado automatiza o fluxo de trabalho de aprovação e ajuda as equipes interdepartamentais com o compartilhamento de arquivos, o rastreamento de feedback e a colaboração de documentos.

Com essa ferramenta de comunicação interna, trabalhe em todos os projetos em uma única plataforma e convide as partes interessadas relevantes para revisar as alterações por meio da concessão de acesso personalizado.

Principais recursos do Filestage

Simplifique seu processo de revisão carregando arquivos, compartilhando-os com outras partes interessadas, definindo datas de vencimento e recebendo feedback diretamente no arquivo

Fluxos de trabalho de revisão automatizados simplifique o processo de colaboração e demonstram uma redução significativa no tempo de resposta da revisão e nos e-mails de ida e volta para aprovações

Configure um processo de aprovação claro, revise arquivos em todos os dispositivos e colabore em tempo real com as partes interessadas internas e externas

Limitações do Filestage

Não possui recursos essenciais, como videoconferência on-line e chamadas telefônicas no aplicativo

Grandes uploads de vídeo podem atingir rapidamente seu limite de dados, o que pode exigir uma atualização

Preços do Filestage

Plano gratuito

Básico: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional: $249/mês

$249/mês Enterprise: preço personalizado

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Mensageiro da Tropa

via TroopMessenger Use o software de comunicação empresarial Troop Messenger para colaboração em equipe por meio de seu modelo de entrega SaaS, servidores locais, API de bate-papo ou aplicativo personalizado.

Com acessibilidade multiplataforma (para Windows, Mac, Linux, Android, iOS e Web), o Troop Messenger é usado por agências de defesa, governamentais e federais que exigem segurança de nível empresarial para sua ferramenta de comunicação interna.

A interface intuitiva e os recursos, como mensagens em massa, chamadas de conferência de áudio/vídeo, compartilhamento remoto de tela, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas, garantem a segurança dos dados durante a comunicação virtual.

Principais recursos do Troop Messenger

Inicie bate-papos confidenciais, individuais e autodestrutivos com colegas com o 'Burnout'

Com o Forkout do Troop Messenger, ' você pode enviar uma única mensagem ou anexo para vários usuários e grupos de uma só vez

Grave suas atualizações de trabalho nas mensagens de áudio do Troop Messenger e envie-as em bate-papos em grupo ou individuais

Limitações do Troop Messenger

Fluxos de trabalho contraintuitivos e demorados porque a exclusão ou atualização de conteúdo em massa é um processo de várias etapas

Preços do Troop Messenger

Premium: US$ 2,5/mês por usuário

US$ 2,5/mês por usuário Enterprise: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Superior: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário No local : preços personalizados

: preços personalizados Defesa/Política/ONGs/Setor educacional : Preços personalizados

: Preços personalizados MonitorTM: Disponível a um custo adicional.

Troop Messenger classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Dropbox

via Dropbox A colaboração em documentos é a base dos locais de trabalho modernos, onde as equipes colaboram em tempo real, compartilham ideias e mantêm os projetos em andamento mais rapidamente, independentemente de estarem no mesmo local ou geograficamente distribuídas.

O Dropbox é uma plataforma de colaboração de documentos e armazenamento em nuvem que permite que as empresas protejam, armazenem, compartilhem e colaborem em arquivos na nuvem.

Principais recursos do Dropbox

Armazene, edite, compartilhe, assine, registre telas, comente e acompanhe o envolvimento em um espaço unificado

Reduza a falta de comunicação e garanta que todos possam acessar as versões mais recentes com links rastreáveis

Use o Dropbox Capture para dar e receber feedback e fornecer contexto a tópicos complicados usando gravações de tela, narração e capturas de tela

Limitações do Dropbox

Não há mensagens instantâneas em tempo real entre plataformas

Quando sua cota de armazenamento termina, o Dropbox interrompe a sincronização

Preços do Dropbox

Profissional: US$ 16,58/mês por usuário

US$ 16,58/mês por usuário Standard: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Avançado: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

8. MVP do RingCentral

via RingCentral O RingCentral MVP é um serviço de comunicação baseado em nuvem que ajuda empresas de todos os tamanhos a consolidar e otimizar os canais de comunicação de suas equipes em uma única plataforma centralizada. Seu conjunto abrangente de recursos engloba chamadas de voz, videoconferência, mensagens e fax, ajudando as equipes a permanecerem conectadas e produtivas de qualquer lugar.

O RingCentral MVP é uma boa opção para empresas que desejam trazer suas ofertas de atendimento ao cliente e software de comunicação interna para a mesma interface.

Principais recursos do RingCentral MVP

Unifique a comunicação por meio de vários canais, incluindo chamadas comerciais, SMS, fax e mensagens de equipe em um único local

Integre várias ferramentas de comunicação e colaboração, como gerenciamento de projetos, ferramentas de videoconferência e aplicativos de mensagens instantâneas, em uma única plataforma de comunicação na nuvem

Tome decisões informadas sobre a infraestrutura de comunicação da sua equipe e a alocação de recursos com relatórios visuais abrangentes

Limitações do RingCentral MVP

Os usuários não podem personalizar a mensagem de saudação da chamada em conferência

Não há como misturar e combinar planos de serviço com base nas necessidades de diferentes equipes, funcionários ou locais

Preços do RingCentral MVP

Essentials: $22,99/mês por usuário

$22,99/mês por usuário Standard: $45,99/mês por usuário

$45,99/mês por usuário Premium: $53,99/mês por usuário

$53,99/mês por usuário Ultimate: $74,99/mês por usuário

Avaliações e críticas do RingCentral MVP

G2: 3,9/5 (mais de 700 avaliações)

3,9/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

9. Basecamp

via Basecamp O Basecamp é uma plataforma de mensagens que promove o trabalho em equipe de qualidade. Fundada em 1999, é pioneira na comunicação em equipe e é usada por todos, incluindo solopreneurs, freelancers, agências e organizações empresariais.

As seis principais ferramentas do Basecamp 3 que permitem que as equipes promovam uma comunicação eficaz são:

Campfire para mensagens rápidas e diretas

Quadro de mensagens para discussões assíncronas

To-dos para visualizar tarefas

Check-ins automáticos para tarefas recorrentes

Documentos e arquivos para armazenar e acessar arquivos e gerenciamento de conhecimento

Essas ferramentas oferecem a você um local centralizado para discutir e armazenar todas as informações sobre qualquer projeto e executar tarefas, seja no escritório ou trabalhando remotamente.

Principais recursos do Basecamp

Mantenha todos informados e alinhados em tempo real com quadros de mensagens dedicados a cada projeto

Crie listas de tarefas claras, atribua tarefas com datas de vencimento e acompanhe o progresso visualmente com o 'Card Table' - uma variação exclusiva dos quadros Kanban

Organize, armazene e compartilhe arquivos, imagens e documentos em canais privados e públicos

Limitações do Basecamp

Faltam recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como status de tarefas

Não consegue lidar com a complexidade e os sistemas abrangentes de roteiro e fluxo de trabalho no caso de empresas de médio porte

Preços do Basecamp

Teste gratuito

Basecamp: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

10. Workvivo

via Workvivo Sem uma plataforma interna de comunicação com os funcionários, as equipes não têm visibilidade de outras operações e iniciativas comerciais. A comunicação com a equipe só é possível por meio de reuniões mensais e e-mails.

É aí que o software de comunicação interna com os funcionários Workvivo permite que todos interajam facilmente. Ele permitirá que as equipes colaborem, compartilhem e fortaleçam o envolvimento em toda a empresa, eliminando a dependência do e-mail.

Principais recursos do Workvivo

Espaços privados para membros pré-definidos da equipe funcionam como uma forma segura para a equipe se reunir remotamente

Marque pessoas relevantes, comemore conquistas e mostre as contribuições dos funcionários na Workvivo TV

Envolva toda a sua equipe de trabalho com bate-papo e notificações push

Limitações da Workvivo

Os usuários não podem personalizar as notificações, o que leva a pop-ups irrelevantes e sobrecarga de informações

A reprodução de vídeo de alta qualidade no aplicativo móvel apresenta falhas e congelamento

Preços do Workvivo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Workvivo

G2: 4,9/5 (mais de 1000 avaliações)

4,9/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Promova a satisfação dos funcionários com o software certo de comunicação empresarial

A escolha de um software de comunicação empresarial que atenda às necessidades de sua empresa aumentará o envolvimento dos funcionários, a produtividade e o sentimento geral. Comece analisando o estado de sua empresa e das ferramentas de colaboração.

Por exemplo, se você já estiver usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para comunicação com a equipe e gerenciamento de tarefas, ela tem recursos adicionais, como o ClickUp Chat, um aplicativo de mensagens instantâneas. Cérebro do ClickUp é o seu segundo cérebro, ajudando-o a escrever resumos de reuniões, extrair subtarefas de notas e agendas de reuniões e pré-preencher modelos para facilitar o compartilhamento de conhecimento. Dashboards do ClickUp fornecem uma visão panorâmica do progresso da equipe. Você pode adicionar widgets ao Dashboard para atualizações de fluxo de trabalho, alterações de status do projeto e atribuições de tarefas. Seja usando ferramentas de colaboração para uso interno ou para comunicação com o cliente, o ClickUp permite que você crie links compartilháveis e gerencie permissões. Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar a simplificar a colaboração da sua equipe.