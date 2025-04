10 melhores aplicativos de mensagens multifuncionais em 2025

A pessoa média alterna entre aplicativos e sites praticamente 1.200 vezes diariamente.

Com a troca constante de contexto, é fácil perder coisas. 🤷🏻

É aí que entram os aplicativos de mensagens tudo-em-um. Essas ferramentas integram vários aplicativos em uma única plataforma, melhorando a comunicação, aumentando a produtividade e mantendo você organizado.

Seja coordenando com colegas de equipe ou gerenciando interações com clientes, os aplicativos de mensagens tudo-em-um ajudam você a se concentrar no que é mais importante.

Aqui estão os dez melhores aplicativos de mensagens tudo-em-um para transformar a maneira como você se conecta e colabora!

⏰ Resumo de 60 segundos

Descubra os 10 melhores aplicativos de mensagens tudo-em-um que reúnem todos os seus bate-papos, chamadas e colaborações em um só lugar para uma comunicação perfeita.

ClickUp : A melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos tudo-em-um

: A melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos tudo-em-um Franz : O melhor para gerenciar vários bate-papos e e-mails em um só lugar

: O melhor para gerenciar vários bate-papos e e-mails em um só lugar IM+ : Melhor para mesclar aplicativos de bate-papo e mídia social

: Melhor para mesclar aplicativos de bate-papo e mídia social Rambox : O melhor para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens

: O melhor para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens Beeper : o melhor para unificar o iMessage e outras plataformas

: o melhor para unificar o iMessage e outras plataformas Shift : O melhor para integrar e-mails e ferramentas de mensagens

: O melhor para integrar e-mails e ferramentas de mensagens All-in-One Messenger: O melhor para acesso rápido a aplicativos de bate-papo

O melhor para acesso rápido a aplicativos de bate-papo Station : O melhor para combinar mensagens com ferramentas de produtividade

: O melhor para combinar mensagens com ferramentas de produtividade Slack (com complementos) : O melhor para colaboração aprimorada em equipe

: O melhor para colaboração aprimorada em equipe Mattermost: O melhor para mensagens seguras e de nível empresarial

O que você deve procurar em um aplicativo de mensagens multifuncional?

Escolher um aplicativo de mensagens multifuncional é relativamente fácil. Você só precisa garantir que ele atenda aos seguintes critérios: 👇🏻

Facilidade de uso: Procure um aplicativo com uma interface intuitiva e de fácil navegação para um uso perfeito

Procure um aplicativo com uma interface intuitiva e de fácil navegação para um uso perfeito Compatibilidade: Escolha uma ferramenta compatível com todas as plataformas de mensagens que você usa. Isso garante o máximo de suporte

Escolha uma ferramenta compatível com todas as plataformas de mensagens que você usa. Isso garante o máximo de suporte Personalização: Escolha um aplicativo que permita alterar aspectos como notificações push, layouts, integrações etc., para atender às suas necessidades

Escolha um aplicativo que permita alterar aspectos como notificações push, layouts, integrações etc., para atender às suas necessidades **Integridade: selecione uma ferramenta com padrões de segurança robustos para garantir que o serviço e seus dados estejam protegidos contra acesso não autorizado

Alto desempenho: Escolha uma ferramenta que seja leve e rápida. Isso garante que não hajafalhas de comunicação no local de trabalho ➡️ Leia mais: 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp ## Os 10 melhores aplicativos de mensagens tudo-em-um

Confira estes dez aplicativos de mensagens multifuncionais para gerenciar suas mensagens de texto com facilidade e eficiência:

1. ClickUp (Melhor ferramenta multifuncional de colaboração e gerenciamento de projetos)

É fácil tropeçar e cometer erros ao gerenciar trabalhos e mensagens em diferentes plataformas. Mas com o ClickUp o aplicativo tudo para o trabalho, você pode unificar todos eles em um único aplicativo para criar um espaço de trabalho que seja eficiente e colaborativo. ClickUp Chat foi projetado para maximizar a produtividade. É uma solução completa que permite gerenciar simultaneamente o trabalho e a comunicação no local de trabalho.

O ClickUp Chat permite que você crie tarefas e listas de tarefas diretamente das mensagens. Toda conversa que contém informações essenciais é diretamente vinculada ao documento, tarefa ou bate-papo relacionado.

Ele também tem recursos de IA incorporados. Com a ajuda de Cérebro ClickUp ele pode sugerir respostas, criar automaticamente tarefas a partir de conversas e até mesmo resumir tópicos!

Além disso, você pode usar o Integrações do ClickUp para se conectar com outras plataformas de conversação de terceiros, como Gmail, Skype, Zoom, Slack e Teams, com o ClickUp para uma experiência abrangente.

Dica profissional: Precisa de ajuda para gerenciar mensagens instantâneas? Experimente o Modelo de mensagem instantânea do ClickUp -é gratuito! Esse modelo permite mesclar tópicos de conversas em um local organizado. Assim, você pode priorizar as conversas para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do ClickUp

Ative as notificações push para alertar sua equipe sobre mensagens importantes instantaneamente

Acompanhe as alterações nas conversas vinculando automaticamente as atualizações de tarefas e os comentários ao bate-papo original

Defina datas de vencimento no chat para manter sua equipe alinhada com os prazos

Implementar Clipes do ClickUp para compartilhar momentos importantes em conversas de forma assíncrona

Use ClickUp Atribuir comentários para marcar membros específicos da equipe em discussões, garantindo que as ações de acompanhamento sejam claras

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

A interface fácil de criar um projeto e alinhar a tarefa à equipe para acompanhar e atingir a meta. Útil Gráficos de Gantt que podem ser úteis para a empresa e um recurso de bate-papo em tempo real fazem do ClickUp o melhor software. Avaliação do G2 ➡️ Leia mais: O chat está quebrado. Estamos consertando-o 2. Franz (melhor para gerenciar vários chats e e-mails em um só lugar)

via Franz O Franz é um serviço de mensagens fácil de usar. Se você acha difícil lidar com o fluxo de textos em sua área de trabalho, essa ferramenta deve ajudá-lo.

O Franz é compatível com todos os dispositivos Windows, Mac e Linux e se integra a alguns dos aplicativos mais usados canais de comunicação .

O aplicativo oferece modos claro e escuro para personalização. O Franz também é totalmente baseado na nuvem para que você possa alternar entre dispositivos.

Melhores recursos do Franz

Compatível com mais de 70 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, Messenger e Telegram

Permite o envio de mensagens de texto em diversos idiomas, como inglês, alemão e espanhol

Permite que você gerencie notificações push para mensagens recebidas

Integra-se a mais de 1.000 serviços

Limitações do Franz

Disponível somente no desktop

Requer configuração manual

Preços do Franz

**Gratuito para sempre

Pessoal: $3,99/mês

$3,99/mês Profissional: $7,99/mês por usuário

Classificações e resenhas de Franz

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Como usar mensagens instantâneas no trabalho

3. IM+ (melhor para mesclar aplicativos de bate-papo e de mídia social)

via IM+ O IM+ é um aplicativo que permite combinar todas as plataformas de mensagens no desktop e no smartphone. Ele tem uma interface intuitiva, e o desenvolvedor afirma que leva apenas dois minutos para configurar o software.

Mas essa não é a melhor parte. O IM+ tem suporte ChatGPT integrado para ajudá-lo a criar textos e recursos avançados de bloqueio de anúncios para uma experiência de usuário perfeita.

Melhores recursos do IM+

Oferece suporte a uma ampla variedade de plataformas de mensagens, como WhatsApp, Facebook e LinkedIn

Integra-se ao Gmail, permitindo o acesso às caixas de entrada juntamente com os bate-papos

Inclui um navegador da Web integrado para compartilhar links

Permite o envio simultâneo de mensagens em várias contas

limitações do IM+

Integrações limitadas

Pode ser lento

Preço do IM+

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do IM+

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

🔍 Você sabia: ChatGPT recebe mais de 10 milhões de consultas por dia.

4. Rambox (melhor para personalização avançada do espaço de trabalho de mensagens)

via Rambox O Rambox é um aplicativo de mensagens multifuncional altamente personalizável. Embora possa ser usado para fins pessoais e profissionais, seus recursos ajudam a aumentar a produtividade no escritório.

Você pode alterar a aparência do seu espaço de trabalho, pausar notificações, ativar o modo de foco e muito mais. A ferramenta se integra às principais soluções de negócios, como o Google Suite e o Microsoft Teams .

Melhores recursos do Rambox

Compatível com mais de 700 plataformas de mensagens, como Instagram, Discord e Skype

Permite que você personalize temas e preferências de notificação

Oferece um modo de foco que pausa as notificações de mensagens e os efeitos sonoros

Integra-se a vários complementos de terceiros, como verificadores gramaticais, gerenciadores de senhas, etc

Limitações do Rambox

A versão gratuita é limitada

Apresenta problemas ocasionais de conectividade

Preços do Rambox

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Pro: $7/mês

$7/mês Enterprise: $14/mês por usuário

Classificações e avaliações da Rambox

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (30 avaliações)

Adoro ter todos os meus aplicativos em um só lugar, e o software não apresenta bugs como outros que já experimentei Avaliação do Capterra 5. Beeper (melhor para unificar o iMessage e outras plataformas)

via Bipe Você tem contas em várias plataformas de mensagens? O Beeper pode consolidá-las em um único aplicativo.

Essa ferramenta está disponível para dispositivos Android, iOS, Windows e Linux e se conecta às principais plataformas (incluindo o iMessage) para proporcionar uma experiência abrangente. A interface do usuário também é muito interativa e fácil de navegar.

Entretanto, um dos recursos marcantes do Beeper é a funcionalidade de dublagem nativa, que permite que o texto seja traduzido para o idioma de sua preferência.

Melhores recursos do Beeper

Combina 14 serviços de mensagens, como WhatsApp, Telegram, etc., em uma única plataforma

Oferece suporte a mídia avançada, como imagens, vídeos e links

Oferece suporte a mensagens SMS juntamente com plataformas baseadas na Internet

Oferece versões para celular e desktop

Limitações do Beeper

Falta de personalização avançada

É necessária uma assinatura para obter todas as funcionalidades

Preços do beeper

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Beeper

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

➡️ Leia mais: 10 melhores aplicativos de mensagens comerciais

6. Shift (melhor para integrar e-mails e ferramentas de mensagens)

via Mudança Se você alterna constantemente entre perfis em uma plataforma de mensagens, atualize para o Shift. Esse aplicativo de mensagens tudo-em-um cria espaços de trabalho separados para perfis pessoais e uso comercial .

Com ela, você pode gerenciar facilmente suas contas em diferentes plataformas de mensagens. Além disso, a ferramenta também facilita o gerenciamento de e-mails. A interface do usuário também é intuitiva; você pode adicionar/remover quantas extensões quiser.

Melhores recursos do Shift

Oferece suporte ao Gmail, Telegram, Asana e outras ferramentas de trabalho em uma única interface

Oferece sincronização entre plataformas nas versões desktop e móvel

Apresenta gerenciamento de espaço de trabalho para melhorar o foco

Integra-se com ferramentas de terceiros, como Google Drive e Zoom

Limitações de turnos

Principais recursos bloqueados nos planos pagos

Problemas regulares de sincronização

Preços do Shift

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Avançado: $149/ano

$149/ano Teams: $149/ano por usuário

Classificações e avaliações do turno

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)

Adoro o fato de todas as minhas caixas de entrada e comunicações estarem em um só lugar. Fica mais fácil manter a organização. Foi fácil me conectar a todas as minhas contas e eu literalmente o uso a cada minuto do dia! Avaliação do G2 7. All-in-One Messenger (melhor para acesso rápido a aplicativos de bate-papo)

via All-in-One-Messenger O All-in-One Messenger é um software abrangente para profissionais ocupados. Ele faz mais do que reunir seus aplicativos de mensagens - permite pesquisar bate-papos antigos por data, gerenciar notificações push, personalizar temas etc.

O aplicativo também é muito fácil de usar e de se acostumar.

Melhores recursos do All-in-One Messenger

Oferece suporte para mais de 40 serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, LinkedIn e Skype

Fornece notificações em tempo real para mensagens recebidas

Possui um modo escuro para ambientes com pouca luz

Oferece suporte a bate-papos em grupo, facilitandoa comunicação da equipe Limitações do All-in-One Messenger

Não há suporte para chamadas de vídeo ou voz

Não há aplicativo móvel

Preços do All-in-One Messenger

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do All-in-One Messenger

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

➡️ Leia mais: 16 melhores ferramentas de comunicação empresarial a serem consideradas

8. Station (melhor para combinar mensagens com ferramentas de produtividade)

via Estação Outro aplicativo de mensagens tudo em um, o Station, ajuda a minimizar a desordem. Ele é uma plataforma inclusiva que fornece acesso a todos os seus aplicativos de mensagens e ferramentas profissionais em um local central.

Com o Smart Dock, você pode navegar por documentos essenciais, mensagens etc. O recurso Page Autosleep desativa as guias inativas para agilizar o desempenho. Bônus? A interface de usuário simples da ferramenta.

Melhores recursos da estação

Combina mais de 600 aplicativos da Web, como Instagram, HubSpot e Mailchimp, em um único espaço de trabalho

Oferece caixa de entrada inteligente para priorizar mensagens importantes

Oferece uma interface elegante e sem distrações

Ajuda a personalizar as notificações por aplicativo

Limitações de estações

A versão gratuita tem recursos limitados

Pode ser lenta

Preços da estação

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas da estação

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

OStation é provavelmente uma das plataformas que mais uso. Esse aplicativo de aparência simples me permitiu alternar facilmente entre várias ferramentas, como e-mail e ferramentas de gerenciamento de tarefas tudo em uma única janela. Além disso, não há custos, ao contrário de aplicativos semelhantes, como o Shift. Análise do G2 9. Slack (com complementos) (melhor para colaboração aprimorada em equipe)

via Folga O Slack é um aplicativo bem conhecido para mensagens. Ele é usado principalmente para aprimorar a colaboração em equipe - e seus recursos justificam o motivo.

O Slack ajuda a automatizar tarefas de rotina, criar e organizar canais para diferentes equipes, realizar chamadas de equipe, compartilhar telas e muito mais. A ferramenta também foi projetada de forma muito eficiente, com uma interface de usuário e navegação fáceis.

Melhores recursos do Slack

Oferece integração com ferramentas como Google Drive, Trello e GitHub

Apresenta uma robusta funcionalidade de pesquisa de mensagens e arquivos

Oferece suporte a chamadas de voz e vídeo

Sincroniza mensagens e notificações entre dispositivos

Limitações do Slack

Pode ser muito complicado

Algumas integrações são difíceis de configurar

Preços baixos

**Gratuito para sempre

Pro: $7,25/mês

$7,25/mês Business+: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Enterprise Grid: Preço personalizado

Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (33.640+ avaliações)

4,5/5 (33.640+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (23.450+ avaliações)

Ótima ferramenta que nos permite praticar o que pregamos quando trabalhamos com nossos clientes. Avaliação da Capterra ➡️ Leia mais: 17 melhores integrações de aplicativos do Slack 10. Mattermost (melhor para mensagens seguras de nível empresarial)

via Mais importante O Mattermost não é um típico aplicativo de mensagens tudo-em-um. Ele é mais uma plataforma de colaboração.

Com esse aplicativo, você pode criar canais e colaborar com sua equipe remota para discutir projetos, cronogramas e outros tópicos. A plataforma é conhecida por sua segurança e capacidade de personalização. Você pode escolher suas integrações, hospedar a plataforma por conta própria e personalizar os elementos do aplicativo.

Melhores recursos da Mattermost

Oferece suporte a mensagens em tempo real com conversas encadeadas

Oferece integridade e conformidade em nível empresarial

Apresenta gerenciamento de funções de usuário para organização de equipes

Integra-se com ferramentas de CI/CD, como Jenkins e GitHub

Limitações mais importantes

Requer conhecimento técnico

Problemas regulares de desempenho

**Preço mais importante

**Gratuito para sempre

Profissional: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas mais importantes

G2: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)

4,3/5 (mais de 330 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Mattermost é a melhor plataforma onde podemos organizar reuniões e nos comunicar com os membros da equipe. Além disso, ele oferece diferentes recursos, como canais, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela etc. Avaliação do G2 ➡️ Leia mais: Como aproveitar a etiqueta do bate-papo da equipe no trabalho para otimizar a colaboração **Escolha o melhor aplicativo de mensagens multifuncional - use o ClickUp!

Há muitos benefícios em usar um único aplicativo para comunicação. Ele o mantém produtivo, eficiente e, o mais importante, em sincronia com tudo o que está acontecendo. No entanto, as coisas podem ficar confusas rapidamente se você não escolher um aplicativo de mensagens completo e organizado.

Portanto, escolha o ClickUp. Com seus recursos e funcionalidades robustos e um poderoso pacote de gerenciamento de trabalho, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar facilmente todos os seus bate-papos e aplicativos de mensagens pessoais e profissionais.

Não espere - adquira o ClickUp hoje mesmo. Para obter mais detalhes, confira o ClickUp ou registre-se para uma avaliação gratuita!