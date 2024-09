Como aproveitar a etiqueta do bate-papo da equipe no trabalho para otimizar a colaboração

Alguma vez você já enviou uma mensagem de bate-papo no trabalho e percebeu que ela foi transmitida de forma errada e, pasmem, com erros de digitação... no plural? 🙈

Todos nós já passamos por isso. 42% dos funcionários lutam para atingir o tom certo em suas conversas de trabalho.

Aplicativos simples de mensagens instantâneas se tornaram ecossistemas sofisticados de comunicação em equipe que integram gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos e videoconferência. Como nossos espaços de trabalho mudaram de um cubículo para a nuvem, dominar a etiqueta do bate-papo no trabalho não se trata apenas de ser educado - trata-se de criar um espaço de trabalho colaborativo e de bom funcionamento onde todos prosperam.

Pronto para transformar seus bate-papos de medíocres em maravilhosos? Este artigo abordará tópicos como comunicação clara e concisa, linguagem respeitosa e inclusiva, respostas oportunas e canais apropriados, uso eficaz de emojis e GIFs e como lidar com tópicos delicados e desacordos.

Vamos examinar as regras essenciais que darão um fim ao caos induzido pelo bate-papo. Sua equipe (e seus níveis de estresse) agradecerão! 🙌

Entendendo o ambiente de bate-papo da equipe no trabalho

O chat do trabalho é um espaço único para atualizações rápidas, trabalho em equipe ou compartilhamento ocasional de memes (todos temos prazeres culpados 😁).

Embora o chat da equipe possa ser um centro vibrante de comunicação, sua informalidade pode, às vezes, levar a mal-entendidos, distrações ou ineficiência. Você precisa entender isso para tirar o máximo proveito dele:

É informal (mas não antiprofissional): Os bate-papos são mais descontraídos do que os e-mails ou outros meios de comunicaçãoaplicativos de comunicação em equipepermitindo um tom mais coloquial e trocas mais rápidas. Pense nisso como se estivesse conversando com um colega em sua mesa. No entanto, o profissionalismo ainda é fundamental. Evite usar gírias que não usaria em uma reunião e mantenha um tom respeitoso e inclusivo

Os bate-papos são mais descontraídos do que os e-mails ou outros meios de comunicaçãoaplicativos de comunicação em equipepermitindo um tom mais coloquial e trocas mais rápidas. Pense nisso como se estivesse conversando com um colega em sua mesa. No entanto, o profissionalismo ainda é fundamental. Evite usar gírias que não usaria em uma reunião e mantenha um tom respeitoso e inclusivo É um ritmo acelerado: As conversas acontecem rapidamente, com mensagens surgindo ao longo do dia. Isso é ótimo para atualizações rápidas e brainstorming, mas também pode distrair. Seja conciso e direto em suas mensagens e evite longas conversas que poderiam ser mais adequadas para um e-mail ou uma ligação

As conversas acontecem rapidamente, com mensagens surgindo ao longo do dia. Isso é ótimo para atualizações rápidas e brainstorming, mas também pode distrair. Seja conciso e direto em suas mensagens e evite longas conversas que poderiam ser mais adequadas para um e-mail ou uma ligação É assíncrono (às vezes): As pessoas podem não ficar grudadas em seus chats o dia todo, especialmente se estiverem em reuniões ou concentradas em tarefas. Seja claro quanto à sua urgência se precisar de uma resposta rápida. Considere o uso de recursos como "@menções" para chamar a atenção direta de alguém, mas evite o uso excessivo para evitar sobrecarga de notificações

As pessoas podem não ficar grudadas em seus chats o dia todo, especialmente se estiverem em reuniões ou concentradas em tarefas. Seja claro quanto à sua urgência se precisar de uma resposta rápida. Considere o uso de recursos como "@menções" para chamar a atenção direta de alguém, mas evite o uso excessivo para evitar sobrecarga de notificações É público (mais ou menos): Embora algumas plataformas ofereçam canais privados, a maioria das conversas de bate-papo em equipe é visível para toda a equipe (ou grupos específicos). Tenha cuidado com o que você compartilha. Evite tópicos sensíveis, informações confidenciais ou negatividade que possam afetar o moral da equipe

Embora algumas plataformas ofereçam canais privados, a maioria das conversas de bate-papo em equipe é visível para toda a equipe (ou grupos específicos). Tenha cuidado com o que você compartilha. Evite tópicos sensíveis, informações confidenciais ou negatividade que possam afetar o moral da equipe É um registro vivo: Ao contrário de uma conversa fugaz, as mensagens de bate-papo são salvas e podem ser pesquisadas. Isso pode ajudar a fazer referência a discussões anteriores, mas também significa que suas mensagens podem deixar uma impressão duradoura. Tenha cuidado com seu estilo de comunicação e evite enviar mensagens apressadas das quais possa se arrepender mais tarde

**Leia também 10 melhores ferramentas de reunião on-line para equipes em 2024 (gratuitas e pagas)

Melhores práticas de etiqueta de bate-papo no trabalho

Agora que você já conhece os conceitos básicos do bate-papo em equipe, vamos aprender alguns movimentos de chat-fu! Aqui estão algumas dicas fáceis que você deve ter em mente ao usá-los:

1. Seja o profissional que você é

Troque o "sup" e o "brb" por um amigável "Olá, [nome do colega]" ou "Bom dia!" Imagine que você está escrevendo um e-mail de trabalho, mas um pouco mais casual. Frases completas e gramática adequada são muito úteis. Emojis? Claro, um smiley para um tom amigável é aceitável, mas evite transformar sua mensagem em um desfile de emojis.

(Exemplo: Em vez de "Ei pessoal, preciso de um café! Alguém sabe onde a Sarah está?" Tente: "Oi pessoal, estou indo tomar um café. Alguém sabe se a Sarah está on-line?")

2. Pense antes de enviar um ping

Todos nós já recebemos aqueles pings às 20 horas sobre uma tarefa não urgente. Considere os horários de seus colegas e respeite a necessidade de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional deles. Sua mensagem pode esperar até a manhã seguinte? A menos que se trate de uma situação de incêndio, enviar mensagens de trabalho fora do horário normal pode não ser a melhor ideia.

Exemplo: Em vez de enviar mensagens a todos à noite sobre um pequeno detalhe em um relatório, espere até o dia seguinte e envie uma mensagem como: "Olá a todos, espero que tenham tido uma boa noite! Uma pergunta rápida sobre o relatório..."

3. Seja breve e gentil

Ninguém gosta de rolar um romance em sua janela de bate-papo. Vá direto ao ponto! Os marcadores são seus amigos para tópicos complexos. Precisa de mais espaço? Considere uma chamada rápida ou um bate-papo por vídeo para uma discussão mais detalhada.

Exemplo: Em vez de enviar um longo parágrafo sobre a atualização de um projeto, experimente um relatório de standup assíncrono: "Olá equipe, apenas uma atualização rápida sobre o Projeto X:

Terminado [tarefa 1]

Trabalhando na [tarefa 2]: Alguma dúvida?

Próximas etapas: [breve explicação]"

4. Revise como um profissional

Um erro de digitação aqui e ali não é grande coisa, mas uma mensagem repleta de erros pode ser confusa. Use os recursos de verificação ortográfica! Leia sua mensagem em voz alta antes de clicar em enviar. Ela soa clara e profissional? Verifique novamente e você evitará falhas de ignição incômodas. Uma revisão rápida salva o dia!

5. Faça das linhas de assunto seus mini-títulos

Se sua plataforma de bate-papo permitir, use linhas de assunto descritivas. É como dar à sua mensagem um pequeno título. Isso ajuda os colegas a priorizar e entender o conteúdo em um piscar de olhos.

(Exemplo: Em vez de um genérico "Olá, Sarah", tente uma linha de assunto como: "Pergunta rápida sobre a apresentação de hoje")

6. Tenha cuidado com o humor

O humor pode ser mal interpretado no texto. Evite piadas que possam ser ofensivas ou culturalmente insensíveis em um bate-papo em grupo. Em caso de dúvida, deixe-as de lado. Aqui estão algumas dicas adicionais de etiqueta de bate-papo adequada:

Tenha em mente o seu público e o senso de humor dele

Evite o sarcasmo, pois ele pode ser facilmente mal interpretado no texto

Atenha-se a tópicos seguros e evite piadas que se baseiem em jogos de palavras ou referências culturais que talvez todos não entendam

7. Etiquetar com sabedoria

Não use excessivamente a função "@ menção". Use-a somente para se dirigir diretamente a alguém que precisa estar envolvido na conversa. Aqui estão algumas dicas para usá-la com eficiência:

Não use "@" para chamar a atenção de alguém para um assunto não urgente. Uma mensagem simples pode ser suficiente

Evite mencionar uma equipe inteira em um bate-papo quando apenas algumas pessoas precisam estar envolvidas

Se você não tiver certeza de quem precisa ser mencionado, considere enviar uma mensagem separada para as pessoas relevantes

8. Respeite os status on-line

Preste atenção aos indicadores de status on-line dos colegas (por exemplo, "Não perturbe"). Evite enviar mensagens urgentes para alguém marcado como indisponível. Aqui estão algumas dicas adicionais:

Se um colega parecer indisponível, mas você precisar de uma resposta rápida, considere deixar uma mensagem curta explicando sua pergunta e informando que você entrará em contato mais tarde

Para assuntos urgentes, talvez seja melhor usar um endereço diferenteaplicativo de colaboração ou canal diferente, como uma chamada telefônica, se for o caso

Certifique-se de usar seu próprio status de disponibilidade para se comunicar melhor também.

9. Reconhecer e responder

Se alguém enviar uma mensagem para você, confirme o recebimento, mesmo que não possa responder imediatamente. Um simples "Obrigado, entrarei em contato com você em breve" demonstra respeito pelo tempo da pessoa. Aqui estão algumas dicas adicionais sobre como reconhecer mensagens:

Se você precisar de mais tempo para responder, informe ao remetente quando ele poderá esperar sua resposta. ("Obrigado por sua mensagem. Estou atolado de trabalho no momento, mas entrarei em contato com você até o final do dia.")

Um botão rápido de "polegar para cima" ou "curtir" (se disponível) também pode ser uma forma de reconhecer uma mensagem

10. Use os canais adequadamente

Muitos locais de trabalho usam diferentes canais de bate-papo para diferentes finalidades. Trate esses canais com respeito! Não seja a pessoa que divulga atualizações de projetos no canal "Funny Memes & GIFs". Veja a seguir como navegar pelos canais:

Conheça seus canais: Dedique algum tempo para se familiarizar com os diferentes canais de bate-papo disponíveis. A maioria das plataformas tem nomes ou descrições claras para cada canal

Dedique algum tempo para se familiarizar com os diferentes canais de bate-papo disponíveis. A maioria das plataformas tem nomes ou descrições claras para cada canal Publique no lugar certo: Antes de clicar em enviar, considere qual canal é mais adequado para sua mensagem. Atualizações urgentes de projetos devem ser enviadas para o canal do projeto, não para o bate-papo geral. Precisa de ajuda com uma tarefa específica? Vá para o canal de comunicação da equipe dedicado a esse projeto

Antes de clicar em enviar, considere qual canal é mais adequado para sua mensagem. Atualizações urgentes de projetos devem ser enviadas para o canal do projeto, não para o bate-papo geral. Precisa de ajuda com uma tarefa específica? Vá para o canal de comunicação da equipe dedicado a esse projeto Respeite a finalidade: Cada canal provavelmente tem uma finalidade específica. Não sequestre um canal para algo não relacionado. Se um meme engraçado vier à sua cabeça, resista ao impulso de compartilhá-lo no canal "ClientAtas de reunião". Há um momento e um lugar para tudo, até mesmo vídeos hilários de cachorros

Seguindo essas dicas, você será um comunicador experiente, mantendo as coisas claras, concisas e (ouse dizer_) até mesmo divertidas para seus colegas.

**Leia também 10 melhores ferramentas e softwares de comunicação no local de trabalho em 2024

Problemas comumente encontrados ao usar o bate-papo no trabalho

As plataformas de bate-papo no trabalho são fantásticas para comunicação rápida e colaboração remota mas até mesmo as melhores ferramentas de bate-papo podem ter desvantagens. Aqui estão alguns problemas comumente encontrados em conversas digitais e como você pode resolvê-los com uma boa etiqueta de comunicação profissional:

Desafios Solução Sobrecarga de informações: O bate-papo no trabalho pode transbordar de informações. Os pings constantes, as mensagens intermináveis e os tópicos que transbordam podem fazer com que você se sinta sobrecarregado e com dificuldades para se concentrar. Silencie os canais não essenciais: Não tenha medo de silenciar os canais que não são diretamente relevantes para o seu trabalho. A maioria das plataformas permite que você personalize as configurações de notificação. Agende horários dedicados para o bate-papo. Se as notificações constantes o distraírem, considere definir horários específicos para verificar e responder às mensagens de bate-papo. Mal-entendidos e falhas de comunicação: A comunicação baseada em texto não tem a riqueza dos sinais não verbais, como o tom de voz e as expressões faciais. Isso pode levar a mal-entendidos e interpretações errôneas. Use uma linguagem clara e concisa. Evite sarcasmo e humor que possam não se traduzir bem em texto. Use emojis com moderação, mas estrategicamente. Uma carinha sorridente pode ajudar a transmitir um tom amigável, mas evite depender apenas de emojis para expressar ideias complexas Compartilhamento excessivo e conduta não profissional: A natureza casual do bate-papo pode, às vezes, levar a um comportamento não profissional ou ao compartilhamento excessivo de informações pessoais. Mantenha um tom profissional: Lembre-se de que essa ainda é uma plataforma de comunicação de trabalho Pense antes de publicar: Você se sentiria à vontade para compartilhar essas informações em um e-mail de trabalho? Se não, talvez reconsidere enviá-las em um bate-papo Falta de contexto: Entrar em conversas em andamento sem contexto pode ser confuso. Reserve um momento para dar uma olhada no tópico da conversa, o que lhe dará uma melhor compreensão do assunto e evitará fazer perguntas que já tenham sido respondidas. Se não tiver certeza, peça esclarecimentos Sobrecarga de informações - o outro lado: Às vezes, mensagens importantes podem ficar enterradas em um mar de bate-papo. Use alfinetes ou marque com uma estrela as mensagens importantes, o que ajuda a encontrá-las facilmente mais tarde Use negrito ou itálico para dar ênfase, o que pode ajudar a chamar a atenção para os pontos-chave da mensagem

Conheça o ClickUp: A melhor ferramenta de bate-papo em equipe para se comunicar no trabalho

Mantenha a conversa fluindo com o ClickUp Chat

Alternando entre diferentes aplicativos de colaboração? Está com dificuldades para encontrar conversas anteriores? Está perdendo atualizações importantes? Deixe-nos apresentar a você ClickUp o ClickUp é uma plataforma completa para gerenciamento de projetos e necessidades de colaboração. Visualização do bate-papo do ClickUp do ClickUp elimina a confusão no local de trabalho e promove a colaboração eficaz, reunindo toda a comunicação da sua equipe em um só lugar.

A Pigment, uma plataforma líder de planejamento de negócios para equipes de finanças e receita, por exemplo, já experimentou um aumento de 20% na eficiência da comunicação da equipe com o ClickUp Chat.

Você também pode obter resultados semelhantes e usá-lo para:

Colaborar em tempo real: Envolver-se em mensagens instantâneas com sua equipe, garantindo comunicação e fluxo de projetos em tempo hábil

Envolver-se em mensagens instantâneas com sua equipe, garantindo comunicação e fluxo de projetos em tempo hábil Centralizar a comunicação: Eliminar a necessidade de várias ferramentas. Integre o ClickUp Chat com suas ferramentas de comunicação existentesTarefas do ClickUp,Documentos do ClickUpe projetos, mantendo tudo organizado e acessível em uma única plataforma

Eliminar a necessidade de várias ferramentas. Integre o ClickUp Chat com suas ferramentas de comunicação existentesTarefas do ClickUp,Documentos do ClickUpe projetos, mantendo tudo organizado e acessível em uma única plataforma Aumente a responsabilidade: Atribua itens de ação diretamente nas conversas de bate-papo usandoFunção "@mention" do ClickUp. Isso garante que todos estejam na mesma página e mantém os projetos em andamento

Atribua itens de ação e garanta a responsabilidade em todos os momentos com o ClickUp Chat

Compartilhe anexos facilmente: Compartilhe sem esforço links de projetos, documentos, planilhas e até mesmo incorpore vídeos e páginas da Web diretamente nas conversas de bate-papo. O ClickUp mantém tudo agrupado de forma conveniente para fácil referência

Adicione e compartilhe anexos relacionados ao projeto com o ClickUp Chat

Edite texto rico: Formate suas mensagens facilmente para chamar a atenção para o que é importante! O ClickUp Chat oferece opções de edição de rich text, incluindo blocos de código, listas com marcadores e até mesmo banners, para aumentar a clareza de sua comunicação. Além disso, você pode economizar tempo com os práticos atalhos "/Slash Command" para uma formatação simplificada

Formate suas mensagens facilmente para chamar a atenção para o que é importante! O ClickUp Chat oferece opções de edição de rich text, incluindo blocos de código, listas com marcadores e até mesmo banners, para aumentar a clareza de sua comunicação. Além disso, você pode economizar tempo com os práticos atalhos "/Slash Command" para uma formatação simplificada Organize seus bate-papos: Crie exibições de bate-papo dedicadas a qualquer aspecto de seu trabalho no ClickUp, desde atualizações de toda a empresa até atualizações específicas de um determinado assuntoestratégias de comunicação da equipediscussões específicas ou colaborações em projetos. Você pode controlar o acesso a cada bate-papo e manter-se informado com o feed de notificações centralizado

Depois de explorar os pontos fortes do ClickUp como um centro de comunicação para a sua equipe, lembre-se de que a comunicação e a colaboração eficazes envolvem ouvir e ser acessível. Isso o ajudará a criar um tom positivo, relações de trabalho sólidas e um ambiente colaborativo em sua equipe.

Adote as práticas corretas de bate-papo com o ClickUp

É isso aí! Com um pouco de conhecimento sobre etiqueta de bate-papo profissional, você pode tornar a comunicação no trabalho muito conveniente e divertida para todos da sua equipe, inclusive para os trabalhadores remotos.

Acrescente os recursos do ClickUp, como Chat e Docs, e você dominará as nuances dos bate-papos em grupo em pouco tempo! Com uma única ferramenta, você pode compartilhar feedback, criar tarefas, fornecer atualizações, enviar arquivos e fazer muito mais. Registre-se no ClickUp gratuitamente e faça com que as conversas fluam, sem o caos!