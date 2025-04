16 melhores ferramentas de comunicação empresarial a serem consideradas em 2025

Mesmo quando estiver trabalhando no escritório, se a sua equipe não estiver se comunicando bem o suficiente, isso afetará a produtividade geral e a qualidade dos resultados.

A resposta? Uma ferramenta de comunicação empresarial que permita comunicações unificadas. Essas ferramentas o ajudam com requisitos como videoconferência, mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela e outros recursos de colaboração.

Mas como escolher uma ferramenta de comunicação empresarial para a sua equipe? Você deve se concentrar nos recursos de gerenciamento do relacionamento com o cliente ou no aprimoramento das comunicações empresariais?

Enfrentei um dilema semelhante quando tive que escolher uma ferramenta de comunicação empresarial.

Depois de muitas pesquisas e testes, compilei uma lista com as melhores do mercado. Continue lendo para conhecer minhas opções recomendadas para necessidades gerais e específicas.

O que você deve procurar nas ferramentas de comunicação empresarial?

Como exatamente escolhi o melhor sistema de comunicação empresarial?

Para começar, sendo específico. A maioria das ferramentas de comunicação empresarial é projetada para atender a um desafio específico. Portanto, conhecer os requisitos e os fluxos de trabalho da sua equipe é fundamental para encontrar a ferramenta certa.

Com o passar dos anos, aprendi que alguns recursos essenciais ajudam a unir as lacunas de comunicação no local de trabalho para comunicações internas e externas. Esses recursos incluem:

Mensagens instantâneas : Escolha uma ferramenta que lhe permita enviar mensagens de texto ou de bate-papo instantaneamente para conversas rápidas e atualizações com a equipe

: Escolha uma ferramenta que lhe permita enviar mensagens de texto ou de bate-papo instantaneamente para conversas rápidas e atualizações com a equipe Videoconferência: Selecione uma ferramenta que permita comunicação por vídeo assíncrona com suas equipes, com recursos importantes como compartilhamento de tela e vídeo, salas de descanso e opções de gravação para maximizar a produtividade

Selecione uma ferramenta que permita comunicação por vídeo assíncrona com suas equipes, com recursos importantes como compartilhamento de tela e vídeo, salas de descanso e opções de gravação para maximizar a produtividade Compartilhamento de arquivos : Priorize uma ferramenta de comunicação empresarial que tenha a capacidade de compartilhar com segurança documentos, imagens e outros arquivos dentro da sua equipe

: Priorize uma ferramenta de comunicação empresarial que tenha a capacidade de compartilhar com segurança documentos, imagens e outros arquivos dentro da sua equipe Recursos de colaboração em equipe : Procure ferramentas que tenham recursos como gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, quadro branco, colaboração de documentos e outros que facilitemcolaboração em tempo real Segurança forte : Para uso corporativo, escolha ferramentas de comunicação que garantam recursos avançados de segurança, incluindo criptografia, autenticação multifator e conformidade com padrões de privacidade

: Procure ferramentas que tenham recursos como gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, quadro branco, colaboração de documentos e outros que facilitemcolaboração em tempo real Integrações com outras ferramentas: Não trabalhamos mais em silos, e nossas ferramentas também não deveriam. Escolha uma ferramenta de comunicação eficaz que se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, seja ela um software de gerenciamento de projetos, CRMs ou plataformas de armazenamento em nuvem

As 16 melhores ferramentas de comunicação empresarial

Ao nos concentrarmos nesses principais recursos e nos requisitos cruciais de comunicação empresarial, nos concentramos em 16 ferramentas exclusivas. Vamos entender os benefícios e as limitações de cada ferramenta, uma a uma.

1. ClickUp (melhor para comunicação assíncrona, colaboração e gerenciamento de projetos)

Se você me perguntar como medir a comunicação eficaz em uma empresa, meus parâmetros seriam a produtividade e a colaboração da equipe.

E a única ferramenta que gerencia ambos? O ClickUp.

O ClickUp é consistentemente classificado entre as melhores ferramentas de comunicação empresarial graças a seus recursos versáteis.

Como uma plataforma de produtividade completa, ele oferece uma plataforma de comunicações unificadas para uma comunicação eficaz comunicação interna e externa . Você pode usá-lo para reunir todas as mensagens da equipe, discussões privadas e comentários em documentos ou acompanhamentos específicos de tarefas em um espaço de trabalho unificado.

Compartilhe facilmente atualizações de projetos com equipes e clientes no ClickUp Chat ClickUp Chat permite gerenciar projetos e comunicações comerciais em uma única janela. Ele permite que você mantenha contato com a sua equipe, discuta atividades relacionadas ao projeto e compartilhe atualizações sem alternar entre várias ferramentas. Seus recursos integrados incluem 'Link to Task', que permite conectar tópicos de bate-papo específicos a tarefas.

Além disso, com o ClickUp Chat, sua conversa acontece dentro da mesma ferramenta, eliminando a necessidade de alternar para uma ferramenta diferente para enviar mensagens à sua equipe. Adeus, taxa de alternância!

Grave sua tela e compartilhe informações facilmente com o ClickUp Clips

Além disso, você pode gravar e enviar facilmente gravações de tela para discussões mais complexas usando o Clipes do ClickUp . Isso adiciona mais contexto às suas discussões, e os recursos de IA integrados ajudam a transcrever suas mensagens para maior clareza.

Colabore em tempo real com seus colegas de equipe com os quadros brancos ClickUp

Outro aspecto dos sistemas de comunicação empresarial é otimizar os fluxos de trabalho e permitir a colaboração em tempo real. Com o Quadros brancos ClickUp você tem uma tela virtual para sessões de planejamento e brainstorming que são perfeitas para locais de trabalho remotos e híbridos.

Atribuir comentários como itens de ação com o ClickUp

É claro que haverá casos em que você desejará adicionar outras observações para alguém em um documento ou em uma tarefa. Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp se destaca aqui. Ele cria instantaneamente um item de ação quando você atribui um comentário a alguém, seja em um documento ou em uma discussão de equipe, garantindo que ele não passe despercebido!

Para unir tudo isso, você pode destacar o texto em um comentário ou em um documento e "citá-lo" para adicionar um comentário fornecendo feedback ou solicitando esclarecimentos.

A melhor parte do ClickUp são as vastas opções de modelos de planos de comunicação que ajudam você a começar facilmente. Encontrei dois modelos que podem ajudar com os canais de comunicação da empresa: O Modelo de comunicação interna do ClickUp e o Modelo de plano de comunicação do ClickUp .

Melhores recursos do ClickUp

Planeje projetos, atribua tarefas e obtenha atualizações em tempo real sobre o progresso de suas equipes usando o Tarefas do ClickUp para manter-se produtivo

Atribua comentários diretamente nos anexos de tarefas com Revisão do ClickUp que ajuda a fornecer contexto claro e feedback adicional sobre suas imagens, vídeos, PDFs e outros documentos

Colabore em tempo real usando o ClickUp Docs onde as equipes compartilham, editam e trabalham juntas em documentos com recursos de controle de acesso seguro

Leve a colaboração e a comunicação para o próximo nível, resumindo mensagens e gerando insights relevantes usando o ClickUp Brain o assistente de IA

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos para consolidar todas as suas discussões, gerenciamento de projetos e comunicação em uma plataforma centralizada

Limitações do ClickUp

Alguns usuários mencionaram que o grande número de recursos é esmagador para novos membros

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Microsoft Teams (Melhor ferramenta de comunicação empresarial para ecossistemas da Microsoft)

via Microsoft Para organizações que já usam o Microsoft 365, o Microsoft Teams é uma escolha natural.

O Microsoft Teams é um hub de comunicação empresarial completo que reúne tudo o que uma equipe precisa para se comunicar com eficiência: mensagens instantâneas, videoconferência ou compartilhamento de arquivos. Ele é extremamente útil para a comunicação interna da equipe, pois todas as comunicações da equipe estão em um só lugar. Além disso, qualquer arquivo que você queira compartilhar com os membros da sua equipe pode ser compartilhado como um link, permitindo atualizações em tempo real e a capacidade de classificar esses arquivos em pastas.

Isso o torna a opção ideal para um sistema de comunicação empresarial altamente seguro, flexível o suficiente para facilitar as atividades cotidianas.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Mantenha sua comunicação organizada criando canais específicos para equipes ou projetos

Use chamadas de vídeo de alta qualidade com compartilhamento de tela, desfoque de fundo e salas de descanso

Compartilhe e colabore em documentos, planilhas e apresentações com segurança

Colabore facilmente em ferramentas do Microsoft Office, como Word, Excel e PowerPoint

Limitações do Microsoft Teams

A interface do usuário é complexa e pode gerar confusão para usuários iniciantes

Requer uma assinatura do Microsoft 365, o que não é ideal se você não usa o Microsoft Office ou como sua solução de comunicação empresarial

Preços do Microsoft Teams

Teams Essentials : uS$ 4/mês por conta de usuário

: uS$ 4/mês por conta de usuário Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.500 avaliações)

3. Slack (Melhor plataforma de comunicação de equipe assíncrona)

via Sla*ck*Folga tornou-se sinônimo de mensagens de equipe, e por um bom motivo. É uma ferramenta altamente ferramenta de comunicação assíncrona projetada para otimizar a comunicação entre equipes, departamentos e até mesmo organizações inteiras.

Se a sua equipe gosta de mensagens instantâneas e colaboração em tempo real, a estrutura baseada em canais e tópicos do Slack manterá tudo organizado.

Meu favorito é o recurso Canvas, que me permite fixar todos os tópicos relacionados em um só lugar, garantindo que as conversas não se percam na selva.

Melhores recursos do Slack

Organize as conversas por equipes, projetos ou tópicos com canais específicos

Conecte-se perfeitamente com ferramentas como Google Workspace, ClickUp, Trello e outras

Encontre rapidamente conversas, arquivos e links anteriores com os poderosos recursos de pesquisa do Slack

Passe de mensagens baseadas em texto para chamadas de voz ou chamadas de vídeo com o Huddle

Limitações do Slack

A versão gratuita tem limitações para o histórico de mensagens e o armazenamento de arquivos

É difícil lidar com as notificações de todos os seus canais de comunicação, o que anula a finalidade das ferramentas de comunicação unificada

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário cobrado anualmente

: uS$ 7,25/mês por usuário cobrado anualmente Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário com cobrança anual

: uS$ 12,50/mês por usuário com cobrança anual Enterprise Grid : Preços personalizados

: Preços personalizados Slack Sales Elevate: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Slack

G2: 4,3/5 (mais de 33.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 33.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

4. Google Workspace (melhor sistema integrado de comunicação empresarial para o GSuite)

via Google Workspace O Google Workspace é a ferramenta ideal para usuários que preferem trabalhar com o ecossistema do Google.

Anteriormente conhecido como G Suite, ele combina todas as ferramentas de local de trabalho do Google em uma plataforma coesa, incluindo Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet e muito mais.

O que eu gosto no G Suite é a capacidade de compartilhar arquivos e documentos com usuários externos de terceiros de forma eficaz. Compartilho um link somente de visualização para que o usuário possa acessar o conteúdo do documento sem ter a opção de fazer alterações. Ele terá que solicitar acesso de edição para fazer edições ou atualizações. Esse recurso eficaz permite que você tenha controle total sobre seus documentos.

Além disso, o Google Workplace pode ser acessado de qualquer dispositivo, móvel ou desktop, garantindo que você possa continuar trabalhando mesmo quando estiver em trânsito.

Melhores recursos do Google Workspace

Gerencie perfeitamente e-mails, bate-papos e videoconferências com o Gmail e o Google Meet

Colabore em documentos, planilhas e apresentações com o Google Docs, Sheets e Slides

Armazene e compartilhe arquivos facilmente com a solução robusta de armazenamento em nuvem do Google Drive

Agende reuniões e eventos entre equipes usando o Google Agenda, com notificações integradas

Limitações do Google Workspace

Opções de personalização limitadas em comparação com outras ferramentas empresariais

Não é ideal se você precisar de uma ferramenta de comunicação empresarial para algo mais do que reuniões de equipe, bate-papos e chamadas de voz

Preços do Google Workspace

Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 7,20/mês por usuário com cobrança mensal Business Standard : uS$ 14,40/mês por usuário, com cobrança mensal

: uS$ 14,40/mês por usuário, com cobrança mensal Business Plus : uS$ 21,60/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 21,60/mês por usuário com cobrança mensal Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

5. Zoom (Melhor ferramenta de videoconferência)

via Zoom O Zoom é usado em todos os tipos de empresas para interações com clientes e comunicações internas da equipe. Eu o usei várias vezes durante a pandemia para organizar reuniões e compartilhar apresentações virtualmente.

Principalmente, prefiro a ferramenta por sua facilidade de uso e recursos incríveis.

Ela permite realizar reuniões com áudio e vídeo de alta qualidade, compartilhar telas, enviar documentos ou arquivos para os participantes e até mesmo ter salas de descanso virtuais para facilitar a comunicação e a colaboração entre as várias partes interessadas.

Ele é particularmente adequado para grandes organizações, pois suporta vários participantes e tem excelentes recursos para hospedar webinars em grande escala com sucesso.

Melhores recursos do Zoom

Qualidade de áudio e vídeo HD para reuniões sem interrupções

Compartilhe sua tela com os participantes em reuniões, webinars e eventos virtuais

Divida grandes reuniões em grupos menores para discussões mais focadas

Organize webinars em grande escala com suporte para milhares de participantes

Atenda chamadas e participe de reuniões em seus dispositivos móveis usando o aplicativo para IOS e Android

Limitações de zoom

A versão gratuita do Zoom limita a duração das reuniões a 40 minutos e 100 participantes

Recursos como reuniões grandes (mais de 100 participantes), webinars, audioconferências e salas de conferência são oferecidos apenas nos planos premium

Preços do Zoom

Básico: US$ 0

US$ 0 Pro: US$ 14,99/mês por usuário cobrado mensalmente

US$ 14,99/mês por usuário cobrado mensalmente Business: US$ 21,99/mês por usuário, com cobrança mensal

US$ 21,99/mês por usuário, com cobrança mensal Business Plus: US$ 26,99/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 26,99/mês por usuário com cobrança mensal Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

6. RingCentral (Melhor sistema telefônico de comunicações empresariais)

via RingCentral Se seus departamentos de vendas, marketing ou outros departamentos costumam passar a maior parte do tempo em chamadas, o RingCentral é a opção ideal para você.

Essa plataforma abrangente e unificada permite comunicações empresariais perfeitas, gerenciando chamadas telefônicas, mensagens e videoconferências sob o mesmo teto

O que eu gostei nessa ferramenta são os recursos de comunicação alimentados por IA, que fornecem insights personalizados sobre suas discussões de negócios. Se você estiver usando anotações de chamadas ao vivo, tradução em tempo real ou respostas instantâneas a perguntas de clientes, o assistente de IA otimiza as operações e melhora a produtividade.

Melhores recursos do RingCentral

Combine sistemas de telefonia comercial, reuniões por vídeo e mensagens em uma única plataforma

Obtenha recursos avançados de tratamento de chamadas, como atendimento automático e redirecionamento de chamadas

Integre-se ao MS Teams, Google Workspace, Salesforce e outras ferramentas de produtividade

Acesse todas as ferramentas de comunicação em qualquer lugar com um poderoso aplicativo móvel para iOS e Android

Limitações do RingCentral

Preço mais alto para empresas que não precisam de recursos completos de telefonia

Os planos de videochamada e webinar não estão incluídos no plano de chamadas telefônicas

Preços do RingCentral

RingEx Core: US$ 30/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 30/mês por usuário com cobrança mensal RingEx Advanced: US$ 35/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 35/mês por usuário com cobrança mensal RingEx Ultra: US$ 45/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 45/mês por usuário com cobrança mensal contact Center Enterprise RingCentral: Preços personalizados

Classificações e análises do RingCentral

G2: 4,1/5 (mais de 350 avaliações)

4,1/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

7. Trello (Melhores ferramentas de colaboração e gerenciamento visual de projetos)

via Trello Se o quadro Kanban simples é a sua visualização de produtividade e comunicação com a equipe, você precisa experimentar o Trello. Essa ferramenta visual de gerenciamento de projetos é excelente para ajudar as equipes a organizar tarefas e projetos usando um sistema baseado em cartões.

Gostei da capacidade do Trello de organizar todas as informações de projetos e tarefas em uma estrutura flexível, como quadros Kanban, listas ou cartões. Isso permite que suas equipes saibam o que precisam fazer, acompanhem o progresso e atribuam tarefas facilmente. Além disso, os comentários nos cartões do Trello podem ser usados para fornecer contexto adicional ou esclarecer dúvidas.

Essa facilidade de uso o torna ideal para a maioria dos casos, seja em uma configuração formal ou em uma equipe criativa que precisa entender suas prioridades.

Melhores recursos do Trello

Organize projetos e tarefas usando quadros, listas e cartões personalizáveis

Comentários, anexos e datas de vencimento melhoram a comunicação e a colaboração nas tarefas

Conecte-se com o Slack, o Google Drive e outras ferramentas populares para otimizar os fluxos de trabalho

Use a automação do Butler para definir regras e automatizar tarefas repetitivas

Limitações do Trello

Pode não ser adequado para necessidades complexas de gerenciamento de projetos com requisitos avançados

Excelente para gerenciamento de projetos, mas não está entre as melhores ferramentas de colaboração em equipe, pois carece de muitos recursos básicos de colaboração

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise (50 a 5000 usuários): Entre US$ 7,38/mês e US$ 17,50/mês por usuário

Entre US$ 7,38/mês e US$ 17,50/mês por usuário Enterprise (mais de 5.000 usuários): Preços personalizados

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Asana (Melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas e engajamento de funcionários)

via Asana Se os membros da sua equipe interna preferirem integrar o gerenciamento de projetos com a comunicação, a Asana é uma ótima plataforma para gerenciar tarefas e evitar falhas de comunicação no local de trabalho .

Essa plataforma de gerenciamento de projetos ajuda a organizar, acompanhar e gerenciar suas tarefas, garantindo que todas as discussões relacionadas às tarefas sejam transparentes.

A abordagem abrangente de coordenação e comunicação de projetos da Asana garante que todas as equipes a utilizem de forma eficaz. Também notei que os membros não técnicos da equipe apreciaram especialmente sua interface limpa e fácil de usar

Ela permite que os usuários criem projetos, atribuam tarefas e estabeleçam prazos com facilidade, sem precisar de muita orientação.

Melhores recursos da Asana

Crie e atribua tarefas, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso com facilidade

Alterne entre as visualizações de lista, quadro e linha do tempo para atender às necessidades de seu projeto

Automatize tarefas de rotina com as Regras Asana para agilizar os fluxos de trabalho

Conecte-se ao Slack, Microsoft Teams e outras ferramentas para melhorar a colaboração

Limitações da Asana

Complexa para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Torna-se complicado quando se trabalha com vários canais, projetos e equipes, pois não possui os recursos da maioria das ferramentas de comunicação

Preços da Asana

Pessoal: $0

$0 Iniciante : uS$ 13,49/mês por usuário cobrado mensalmente

: uS$ 13,49/mês por usuário cobrado mensalmente Avançado : uS$ 30,49/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 30,49/mês por usuário com cobrança mensal Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

9. Confluence (Melhor solução de gerenciamento de documentação e conhecimento)

via Confluência O Confluence é uma poderosa ferramenta de colaboração projetada para que as equipes criem, compartilhem e gerenciem a documentação do projeto.

Parte do ecossistema da Atlassian, achei a ferramenta extremamente útil para criar wikis e recursos de projeto detalhados

Se você é como eu e fica estressado ao olhar para uma tela em branco, o Confluence tem inúmeros modelos que você pode escolher, dependendo do seu caso de uso. Isso ajuda a começar rapidamente, e você também pode usar o editor de IA para preencher os espaços em branco, facilitando a colocação de seus pensamentos no papel (ou em um documento virtual, neste caso).

Melhores recursos do Confluence

Crie, compartilhe e gerencie documentação de projetos e bases de conhecimento

Trabalhe em conjunto em páginas com membros da equipe em tempo real

Use espaços, rótulos e modelos para manter as informações estruturadas

Conecte-se ao Jira, ao Trello e a outras ferramentas para obter um fluxo de trabalho coeso

Limitações do Confluence

Projetado para ser uma extensão das ferramentas de comunicação empresarial da Altassian, limitando suas habilidades como uma ferramenta autônoma

Preços do Confluence

Gratuito (até 10 usuários)

Padrão (11 a 50.000 usuários) : uS$ 6,05/mês a US$ 1,95/mês por usuário cobrado mensalmente

: uS$ 6,05/mês a US$ 1,95/mês por usuário cobrado mensalmente Premium (de 11 a 50.000 usuários) : uS$ 11,55/mês a US$ 3,46/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 11,55/mês a US$ 3,46/mês por usuário com cobrança mensal Enterprise (mais de 50.000 usuários): Preços personalizados

Classificações e avaliações do Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Discord (Melhor plataforma de criação de comunidades)

via Discord O Discord começou como uma plataforma para jogadores, mas evoluiu para uma ferramenta de comunicação versátil, adequada para equipes de todos os tipos. Seus recursos de bate-papo por voz, vídeo e texto em tempo real são excelentes para colaboração, especialmente para equipes remotas ou dinâmicas.

Essa ferramenta tem a capacidade de criar canais em um grupo, o que me ajuda a otimizar as discussões e a recuperar informações posteriormente. Eu também poderia atuar como moderador do grupo, definindo regras para a comunidade e garantindo que as pessoas as cumpram para agilizar a comunicação e o gerenciamento de documentos.

Melhores recursos do Discord

Separe sua comunidade em várias seções, como canais de anúncios, canais de palco, canais de fórum, tópicos privados, eventos e muito mais

Faça chamadas de voz e vídeo de alta qualidade com sua comunidade

Compartilhe telas, acesse arquivos e obtenha todos os recursos básicos com suas chamadas em grupo para apresentações em tempo real

Integre aplicativos de terceiros como GitHub, Google Calendar, Trello e outros em seus canais

Acesse o Discord em várias plataformas, seja em um desktop, smartphone, aplicativo da Web ou qualquer outro dispositivo

Limitações do Discord

Pode não ser ideal como um software de comunicação corporativa devido à sua interface casual

Preços do Discord

Discord : Gratuito

: Gratuito Discord Nitro Basic : uS$ 2,99/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 2,99/mês por usuário com cobrança mensal Discord Nitro: uS$ 9,99/mês por usuário com cobrança mensal

Classificações e resenhas do Discord

G2: NA

NA Capítulo: 4,7/5 (400+Reviews)

11. Dropbox (melhor ferramenta para compartilhar arquivos)

via Dropbox O Dropbox é uma plataforma líder de armazenamento e compartilhamento de arquivos que permite que as equipes colaborem de forma eficiente em documentos e projetos. Sua interface intuitiva permite aos usuários facilmente carregar, compartilhar e gerenciar arquivos em um ambiente seguro

O que eu gosto no Dropbox é sua capacidade de sincronizar arquivos entre dispositivos, garantindo que os membros da equipe possam acessar os documentos mais atualizados, não importa onde estejam.

Melhores recursos do Dropbox

Acesse seus arquivos de qualquer dispositivo, garantindo flexibilidade para equipes remotas e híbridas

Compartilhe arquivos de forma segura com opções somente de visualização e recursos avançados de segurança para manter seus dados protegidos

Comente os arquivos e solicite feedback diretamente na plataforma

Limitações do Dropbox

Os recursos de comunicação do Dropbox são limitados a comentários

Para equipes que já usam um sistema de armazenamento em nuvem ou uma ferramenta de comunicação empresarial, pode não fazer sentido ter outra ferramenta para compartilhar arquivos

Preços do Dropbox

Plus: US$ 11,99/mês por usuário com cobrança mensal

US$ 11,99/mês por usuário com cobrança mensal Essentials : uS$ 19,99/mês por usuário com cobrança mensal

: uS$ 19,99/mês por usuário com cobrança mensal Business : $18/mês por usuário, por usuário, com cobrança mensal

: $18/mês por usuário, por usuário, com cobrança mensal Business Plus: uS$ 30/mês por usuário, por usuário, com cobrança mensal

Classificações e resenhas do Dropbox Business

G2: 4,4/5 (mais de 27.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 27.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

12. Skype (melhor solução de comunicação empresarial para chamadas e mensagens)

via Skype O Skype está entre os nomes mais antigos e reconhecidos em ferramentas de comunicação.

Inicialmente projetado para uso pessoal, ele evoluiu para dar suporte a empresas com seus recursos abrangentes, incluindo chamadas com vídeo, mensagens instantâneas e compartilhamento de arquivos

Ainda gosto do Skype por causa de sua interface familiar e facilidade de uso. Ele é a escolha ideal para equipes que buscam uma plataforma de comunicação direta.

Melhores recursos do Skype

Desfrute de vídeo de alta definição e áudio cristalino para uma comunicação eficaz

Converse rapidamente com membros da equipe ou clientes em tempo real

Envie arquivos facilmente na interface de bate-papo

Faça chamadas em grupo com até 50 participantes

Limitações do Skype

Integrações limitadas em comparação com as ferramentas de comunicação empresarial mais recentes

Não possui algumas das medidas de segurança robustas necessárias para soluções de software empresarial, o que o torna suscetível a hacks e perda de dados

Preços do Skype

Gratuito : Recursos básicos de mensagens, voz e chamadas de vídeo

: Recursos básicos de mensagens, voz e chamadas de vídeo Crédito Skype : Pagamento conforme o uso para chamadas para telefones fixos e celulares

: Pagamento conforme o uso para chamadas para telefones fixos e celulares Assinaturas do Skype: Planos mensais para chamadas ilimitadas para países específicos

Classificações e resenhas do Skype

G2: 4,3/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 450 avaliações)

13. Miro (Melhor ferramenta de quadro branco colaborativo)

via Miro Existem várias ferramentas de quadro branco virtual, mas elas raramente se equiparam à simplicidade do Miro. Essa plataforma de quadro branco colaborativo permite que as equipes façam brainstorming, planejem e executem projetos em tempo real.

Ela foi incrivelmente útil para mim durante sessões de brainstorming com equipes remotas. Você despeja suas ideias e anotações na tela virtual, e a IA do Miro criará resumos, fluxogramas, resumos e muito mais em minutos. Isso o ajuda a estruturar discussões e criar fluxos de trabalho interativos que são facilmente adicionados aos sprints do projeto ou às atividades diárias.

Melhores recursos do Miro

Crie e compartilhe quadros visuais para brainstorming e planejamento de projetos

Acesse uma ampla variedade de modelos para dar início a seus projetos

Conecte-se a ferramentas como Slack, Google Drive e Microsoft Teams para uma colaboração perfeita

Mais limitações

Pode ser difícil de usar para alguns usuários

A funcionalidade off-line limitada dificulta o acesso em situações de baixa conectividade

Preços do Miro

**Gratuito

Para iniciantes : uS$ 10/mês por usuário cobrado mensalmente

: uS$ 10/mês por usuário cobrado mensalmente Negócios : $16/mês por usuário com cobrança mensal

: $16/mês por usuário com cobrança mensal Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Miro

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

14. Chanty (Melhor ferramenta de mensagens e comunicação para equipes)

via Chanty O Chanty é um aplicativo de mensagens de equipe simples, porém eficiente, desenvolvido para aprimorar a comunicação e a colaboração organizacional. Ele oferece uma plataforma intuitiva para que as equipes compartilhem mensagens, arquivos e ideias com facilidade.

Gosto do Chanty por seu foco na simplicidade, que facilita o início dos membros da equipe sem uma curva de aprendizado acentuada.

Melhores recursos do Chanty

Participe de reuniões em qualquer dispositivo, seja ele um desktop, laptop, celular ou navegador da Web

Faça reuniões com vídeo e áudio em 4K com suporte para até 1.000 participantes de vídeo e 49 vídeos na tela

Crie e gerencie tarefas junto com suas reuniões, definindo datas de vencimento e tarefas a partir de suas anotações de reunião

Limitações de garantia

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas de comunicação

Preços do Chanty

**Gratuito

Empresarial: US$ 4/mês por usuário com cobrança mensal

Classificações e análises do Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

15. SurveyMonkey (Melhor ferramenta de pesquisa e coleta de feedback)

via SurveyMonkey Você pode perder insights e feedbacks importantes se a comunicação for feita principalmente por e-mail ou chat.

Para esse fim, é sempre ideal usar um alternativa de e-mail que permitirá que os membros da equipe organizem melhor suas ideias e até mesmo compartilhem feedback anônimo.

A SurveyMonkey faz exatamente isso, permitindo que você crie pesquisas, colete feedback e analise melhor os dados.

Eu o usei para gerar pesquisas para obter feedback da equipe, satisfação do cliente e até mesmo pesquisa de marketing. Embora simples e fáceis de preencher, as respostas são convertidas em relatórios realistas e insights que geram impacto nos negócios. Você também pode compartilhar essas respostas com outras partes interessadas, ajudando-o a tomar decisões orientadas por dados com base nas respostas da pesquisa e nos insights obtidos.

Melhores recursos do Survey Monkey

Crie pesquisas personalizadas usando vários formatos de perguntas e uma interface fácil de usar

Analise os resultados com relatórios e análises incorporados

Distribua pesquisas por e-mail, mídia social ou links de sites

Acesse modelos predefinidos para configuração rápida de pesquisas

Limitações do Survey Monkey

Os recursos limitados da versão gratuita restringem a profundidade das pesquisas

Pode ter limitações quando se trata de insights granulares, exigindo que você exporte seus dados para uma ferramenta analítica externa

Preços do Survey Monkey

Vantagem individual: US$ 39/mês

US$ 39/mês Individual Standard: US$ 99/mês

US$ 99/mês Premier individual: $119/mês

$119/mês Vantagem da equipe : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Equipe Premier : uS$ 75/mês por usuário

: uS$ 75/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Survey Monkey

G2: 4,4/5 (mais de 20.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 20.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

16. Jitsi (Melhor ferramenta de comunicação em nuvem de código aberto)

via Jitsi Para quem está pensando em usar ferramentas de comunicação empresarial gratuitas e de código aberto, o Jitsi é uma opção fantástica. Essa ferramenta de videoconferência de código aberto oferece uma solução sem custo para reuniões virtuais e permite até mesmo chamadas sem a criação de uma conta.

O Jitsi, apesar de ser uma plataforma de código aberto, é simples para usuários não técnicos. A interface foi fácil de usar. A ferramenta está disponível em várias plataformas, incluindo Android, iOS, Linux, macOS e Windows.

Melhores recursos do Jitsi

Ferramenta de videoconferência totalmente de código aberto, o que a torna mais escalável e econômica

Participe de chamadas de vídeo sem precisar se inscrever ou criar uma conta com recursos básicos como discagem, gravação e muito mais

Capacidade de hospedar reuniões confidenciais com uma entrada protegida por senha que pode ser distribuída em um canal privado

Limitações do Jitsi

Recursos limitados em comparação com as outras ferramentas de comunicação em uso no setor de local de trabalho digital

A maioria de seus concorrentes oferece melhor atendimento ao cliente, e a solução de problemas depende em grande parte de um modelo de autoatendimento com o apoio da comunidade de desenvolvedores

Preços da Jitsi

Gratuito

Classificações e análises do Jitsi

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

