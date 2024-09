O chat está quebrado. Estamos consertando-o.

Os tempos mudaram. A maneira como trabalhamos não mudou - e já está na hora de mudar.

Quando o Slack foi lançado em 2014, ele provocou uma revolução. As equipes distribuídas colaboraram mais rapidamente, as conversas floresceram e, pelo menos, a percepção da produtividade disparou.

Mas uma década depois, todos nós sabemos que pagamos um preço alto pelo estilo de comunicação que o Slack e plataformas semelhantes introduziram.

Apesar dos avanços no gerenciamento do trabalho, os aplicativos de bate-papo permanecem isolados, desconectados das ferramentas que usamos para colaborar, gerenciar e criar. Embora o Microsoft Teams tenha "guias", as próprias guias podem muito bem ser separadas - elas são apenas superficialmente costuradas.

Estamos constantemente sobrecarregados de ruídos, fazendo malabarismos com janelas, evitando distrações e tentando nos manter organizados em meio a infinitos pings. É impossível se concentrar e irrealista manter tudo em ordem quando somos forçados a alternar entre aplicativos, conversando em um lugar e gerenciando o trabalho em outro.

No ClickUp, sempre acreditamos que a solução era simples: nossas conversas e trabalho devem estar na mesma plataforma. Isso gera produtividade, clareza e foco incomparáveis.

É por isso que estamos muito animados em apresentar o ClickUp Chat.

O ClickUp Chat permite que você tenha conversas relacionadas ao trabalho diretamente ao lado de suas tarefas, projetos e recursos, nativamente integrados ao seu fluxo de trabalho.

Não criamos apenas outro aplicativo de bate-papo - redefinimos completamente a forma como as equipes colaboram, criando uma ferramenta de comunicação de ponta projetada para definir o trabalho para a próxima década.

O Chat combina tudo o que você adora no chat com uma funcionalidade fundamentalmente nova para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente e rápida. O Chat no ClickUp também aproveita o poder da IA Brain™ do ClickUp para limpar os Chats, encontrar itens de ação, criar tarefas e até mesmo responder automaticamente a perguntas antes que alguém da sua equipe tenha que respondê-las manualmente. É notavelmente revolucionário.

Trabalhar no Chat

Agora, você pode fazer seu trabalho quando (e onde) estiver discutindo. Convergimos totalmente o chat com o gerenciamento de projetos para proporcionar uma produtividade sem igual.

Projetos no Chat: Nossos Chats não são apenas para conversas - eles também têm Listas, Projetos, Tarefas, Documentos, Formulários, Quadros Brancos e muito mais.

Nossos Chats não são apenas para conversas - eles também têm FollowUps™: As conversas geralmente são inundadas por ruídos e mensagens importantes se perdem. Faça a triagem das mensagens e garanta que os itens de ação nunca se percam com o FollowUps.

As conversas geralmente são inundadas por ruídos e mensagens importantes se perdem. Faça a triagem das mensagens e garanta que os itens de ação nunca se percam com o FollowUps. Converta mensagens em tarefas (com IA) : Transforme qualquer conversa em uma tarefa. Você pode fazer isso sozinho ou deixar que a IA capture o contexto da conversa e o empacote perfeitamente para execução.

: Transforme qualquer conversa em uma tarefa. Você pode fazer isso sozinho ou deixar que a IA capture o contexto da conversa e o empacote perfeitamente para execução. SyncUps: Chamadas de vídeo e áudio ao vivo, diretamente em seu espaço de trabalho. Você pode compartilhar sua tela, vincular-se a tarefas dentro do bate-papo do SyncUps, atribuir comentários na chamada e muito mais. Além disso, a IA pode publicar automaticamente um resumo e criar itens de ação a partir da chamada.

O contexto sempre permanece conectado

Uma plataforma compartilhada significa uma única fonte de verdade; todo o contexto está finalmente em um único lugar. Nós relacionamos automaticamente Chats e tarefas semelhantes, para que você não precise mais vincular manualmente o contexto.

Tarefas conectadas: Vincule mensagens a tarefas e mantenha o contexto unido.

Vincule mensagens a tarefas e mantenha o contexto unido. **Tópicos sincronizados: mantenha os tópicos sincronizados entre os chats e as tarefas para que, independentemente de onde a conversa ocorra, todos fiquem na mesma página.

Relacionamentos : As tarefas ou os documentos mencionados nos chats são automaticamente vinculados, de modo que você pode ver todas as conversas relacionadas a esses ativos e todos os ativos relacionados a essas conversas.

: As tarefas ou os documentos mencionados nos chats são automaticamente vinculados, de modo que você pode ver todas as conversas relacionadas a esses ativos e todos os ativos relacionados a essas conversas. Posts: Crie conteúdo mais longo e assíncrono nos tópicos do Chat e rotule-os como Atualizações, Anúncios ou Ideias. Sabendo que as conversas importantes são capturadas em um só lugar, você pode desacelerar e se concentrar no trabalho profundo, em vez de trabalhar com medo de perder informações essenciais.

Crie conteúdo mais longo e assíncrono nos tópicos do Chat e rotule-os como Atualizações, Anúncios ou Ideias. Sabendo que as conversas importantes são capturadas em um só lugar, você pode desacelerar e se concentrar no trabalho profundo, em vez de trabalhar com medo de perder informações essenciais. Perfis e agendamento de colegas de equipe: Veja as prioridades dos colegas de equipe e até marque uma reunião no calendário deles, diretamente no Chat.

A IA gerencia o Chat para você

Com todo o seu trabalho em um só lugar, a IA agora pode fazer coisas que antes eram impossíveis, como responder automaticamente a perguntas antes que os humanos da sua equipe precisem fazê-lo.

Respostas de IA : Faça uma pergunta em qualquer chat e a IA lhe dará uma resposta instantânea, com base em todo o histórico desse chat ou com base nas informações de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce etc.)

: Faça uma pergunta em qualquer chat e a IA lhe dará uma resposta instantânea, com base em todo o histórico desse chat ou com base nas informações de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos conectados (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce etc.) AI CatchUp : Quando chegar ao trabalho, use o AI CatchUp para ver o que você perdeu. Em vez de ir de bate-papo em bate-papo e ler todas as mensagens, a IA o atualiza com os tópicos importantes e tudo o que você precisa fazer.

: Quando chegar ao trabalho, use o AI CatchUp para ver o que você perdeu. Em vez de ir de bate-papo em bate-papo e ler todas as mensagens, a IA o atualiza com os tópicos importantes e tudo o que você precisa fazer. Criação de tarefas com IA : Um clique para criar uma tarefa a partir de uma mensagem, e a IA escreverá automaticamente o nome, a descrição e o link para o contexto do Chat.

: Um clique para criar uma tarefa a partir de uma mensagem, e a IA escreverá automaticamente o nome, a descrição e o link para o contexto do Chat. Relacionamentos da IA: Encontre instantaneamente todas as tarefas, documentos ou outros Chats relacionados à mensagem ou ao tópico do Chat que você está visualizando.

Além de tudo o que você espera do Chat hoje

E, é claro, temos todos os outros recursos que você espera dos aplicativos de mensagens em equipe, como:

Mensagens diretas: Crie conversas 1:1 ou em grupo com pessoas específicas.

Crie conversas 1:1 ou em grupo com pessoas específicas. **Bate-papos e canais: configure uma área de conversa para qualquer espaço, pasta ou lista, ou crie um novo espaço para bate-papos que não estejam vinculados a nenhum outro.

Threads: Conversas aninhadas para manter seus Chats organizados.

Conversas aninhadas para manter seus Chats organizados. **Uma barra lateral personalizável: organize seus Chats do seu jeito, incluindo seções que podem ser personalizadas.

**Feed de atividades: veja rapidamente as atualizações em todos os seus chats, incluindo guias para menções, reações e atribuídos a mim.

Notificações push personalizáveis: Escolha suas próprias preferências para cada chat e até mesmo para mensagens específicas.

Escolha suas próprias preferências para cada chat e até mesmo para mensagens específicas. Lembretes: Seja notificado para que você possa voltar a qualquer mensagem.

Seja notificado para que você possa voltar a qualquer mensagem. Rascunhos e enviados : Encontre rapidamente qualquer coisa que tenha escrito (ou esteja escrevendo).

: Encontre rapidamente qualquer coisa que tenha escrito (ou esteja escrevendo). Integrações: Vincule-se a dezenas dos principais aplicativos para expandir o que o Chat pode fazer.

Entregando nossa visão: O aplicativo completo para o trabalho

Hoje, nossa visão original de unificar a comunicação e o gerenciamento do trabalho é finalmente uma realidade.

O ClickUp Chat é o futuro do trabalho-fusionando perfeitamente a comunicação com suas ferramentas e fluxos de trabalho. É onde as conversas, as tarefas e os projetos não apenas se conectam, mas convergem.

Ao reunir a comunicação e o trabalho em um só lugar - com o poder da IA - o ClickUp Chat libera uma produtividade sem precedentes

Vamos tornar o mundo mais produtivo, com o Chat e o Trabalho (finalmente) juntos.

💜 Zeb

Fundador e CEO Experimente o ClickUp Chat hoje mesmo e transforme seu fluxo de trabalho, agilize suas tarefas e mantenha sua equipe alinhada - tudo em um só lugar.