10 melhores integrações do Microsoft Teams para colaboração em 2024

Milhares de empresas em todo o mundo permanecem conectadas por meio de Microsoft Teams . Integrada ao Microsoft Office 365, essa ferramenta baseada na nuvem combina Outlook, Word, Excel e outras ferramentas em um ambiente de trabalho unificado.

Você pode conversar, organizar reuniões e compartilhar arquivos no Teams, mas, mesmo assim, a plataforma pode não ter tudo o que você precisa. 👀

Alternar entre plataformas o dia todo interrompe seu fluxo portanto, use as integrações do Microsoft Teams. O conjunto certo de integrações traz todas as ferramentas que não são da Microsoft que você adora para seus canais do Microsoft Teams para melhor comunicação e dias de trabalho mais fáceis.

No entanto, existem centenas de aplicativos do Microsoft Teams por aí, então quais são as melhores opções para sua empresa?

Neste guia, daremos a você uma visão geral do que procurar em uma integração para o Microsoft Teams, além de uma lista dos 10 principais aplicativos e integrações do Microsoft Teams em 2024.

O que você deve procurar nas Integrações do Microsoft Teams ?

Idealmente, você deve procurar integrações com funcionalidades que o aplicativo do Teams sozinho não pode oferecer. Isso inclui:

Integrações de fluxo de trabalho perfeitas: Existem algumas ferramentas interessantes por aí, mas você não deveria ter que se esforçar para encaixá-las em seu fluxo de trabalho. Escolha as melhores integrações do Microsoft Teams que você pode personalizar ou que se ajustem ao seu caso de uso imediatamente

Existem algumas ferramentas interessantes por aí, mas você não deveria ter que se esforçar para encaixá-las em seu fluxo de trabalho. Escolha as melhores integrações do Microsoft Teams que você pode personalizar ou que se ajustem ao seu caso de uso imediatamente Aplicativos de colaboração: Os bate-papos do Teams são bons, mas as integrações certas tornam o Teams ainda melhorfavorável à colaboração. Procure por extensões de mensagens, ferramentas de videoconferência, mapas mentais ou quadros brancos para brainstorming

Os bate-papos do Teams são bons, mas as integrações certas tornam o Teams ainda melhorfavorável à colaboração. Procure por extensões de mensagens, ferramentas de videoconferência, mapas mentais ou quadros brancos para brainstorming

O Teams não tem a melhor configuração pararastreamento de projetos ou tarefas, portanto, certifique-se de fazer a integração com umferramenta de gerenciamento de projetos. A solução certa deve oferecer painéis, modelos e recursos de rastreamento fáceis de usar Escalabilidade: Você não deve ter que se esforçar para adicionar novos usuários ou projetos às suas integrações do Microsoft Teams. Opte por integrações que simplifiquem o dimensionamento

As 10 melhores Integrações do Microsoft Teams para usar em 2024

Se você precisa de uma ajuda com o gerenciamento de projetos, colaboração de trabalho remoto ou apenas deseja hospedar reuniões envolventes do Teams, há uma integração do Microsoft Teams para isso.

Use a integração ClickUp Microsoft Teams para localizar e anexar facilmente uma tarefa diretamente em qualquer conversa do Teams para que sua equipe saiba exatamente o que está sendo discutido

É isso mesmo: a plataforma de espaço de trabalho multifuncional favorita do mundo se integra ao Microsoft Teams. A integração do ClickUp com o Microsoft Teams envia uma notificação do Teams sempre que houver um comentário, anexo ou alteração de status em seus projetos. Tudo é enviado automaticamente para o chat do Teams de sua escolha para que você não perca nada.

O contexto também é importante para nós. As ricas visualizações de links do ClickUp com texto descritivo, informando aos membros da equipe qual tarefa você está discutindo sem um único clique. Isso é muito melhor do que um link com um monte de caracteres alfanuméricos aleatórios. ✨

Sem querer tentá-lo, mas você também pode abandonar completamente o Microsoft Teams e fazer todo o seu trabalho e colaboração no ClickUp. Visualização do ClickUp Chat substitui todos os recursos do Teams e mais alguns como sua principal ferramenta de gerenciamento de projetos.

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Converse com seu trabalho e converta comentários em tarefas atribuídas com apenas um clique. A edição avançada está disponível para todos os ClickUp Chats, portanto, sinta-se à vontade para inserir blocos de código, marcadores e banners para dizer mais em menos caracteres. É a ferramenta perfeita de gerenciamento de projetos e integração com o Microsoft Teams.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp oferece treinamento gratuito e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você nunca esteja sozinho

UseIA do ClickUp para redigir mensagens, resumir relatórios ou editar comentários antes de enviá-los para a equipe

Anexe facilmente tarefas do ClickUp a qualquer conversa do Teams

Pesquise rapidamente as tarefas do ClickUp sem sair do Teams

Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp está disponível apenas para contas pagas

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, reserve um tempo para se familiarizar com a plataforma

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Zoom para equipes

via Microsoft Claro, o Microsoft Teams tem videoconferência integrada, mas e se você estiver conversando com um cliente que não quer usar o Teams? Basta adicionar a integração do Zoom com o Microsoft Teams e você terá um tempo para se ver rapidamente.

Isso aplicativo de comunicação é uma opção obrigatória se você se reúne regularmente com as partes interessadas fora da sua organização.

Zoom para os melhores recursos do Teams

Inicie, agende e participe de reuniões do Zoom no Teams

A integração adiciona uma guia Zoom Meetings Teams à sua interface do Teams

O recurso de disponibilidade do Zoom facilita a localização de horários de reunião que funcionem para todos os participantes

Use o botão Zoom em qualquer bate-papo para iniciar ou agendar uma reunião com o grupo

Zoom para limitações do Teams

Isso pode não ser necessário se você já usa o aplicativo Microsoft Teams para videoconferência

Alguns usuários dizem que precisam pressionar o botão "chamar" várias vezes em diferentes lugares para realmente fazer uma chamada

Zoom preço

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $15,99/mês por usuário

$15,99/mês por usuário Business: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Business Plus: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Zoom Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 53.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (13.600+ avaliações)

3. Agendamento do Zapier Acuity + Microsoft Teams

via Zapier O Acuity Scheduling é uma ferramenta on-line de software de agendamento de consultas que permite agendar reuniões, controlar automaticamente sua disponibilidade e cobrar pagamentos. Se quiser que o Acuity funcione bem com o aplicativo Microsoft Teams, você precisará usar essa conexão Zapier para integrar os dois sistemas via API.

Uma vez estabelecida a conexão, os dados das reuniões do Acuity se integrarão perfeitamente ao calendário do Teams.

Melhores recursos do Zapier Acuity Scheduling

Essa integração simplifica o agendamento para equipes voltadas para o cliente ou baseadas em serviços

Solicite o envio de formulários personalizados antes de agendar uma reunião

Receba pagamentos para agendar reuniões e receba taxas de não comparecimento

Crie uma página de agendamento com sua marca

Limitações do Acuity Scheduling

O Acuity não tem uma integração nativa com o Teams, portanto, você deve usar o Zapier. O Zapier é ótimo, mas conectores de terceiros como esse são mais propensos a falhas

Às vezes, o Acuity agenda acidentalmente compromissos quando você não está disponível

Acuity preços

Emergente: US$ 16/mês, cobrado anualmente

US$ 16/mês, cobrado anualmente Em crescimento: US$ 27/mês, cobrado anualmente

US$ 27/mês, cobrado anualmente Powerhouse: US$ 49/mês, cobrado anualmente

Classificações e avaliações da Accuity

G2: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

4,7/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 5.500 avaliações)

4. InVision Freehand - Quadro branco

via Microsoft O MS Teams pode ser usado como um sistema baseado em bate-papo ferramenta de colaboração em equipe mas e se a sua equipe for mais visual? A integração do Microsoft Teams com o InVision Freehand é perfeita para a colaboração virtual. Essa ferramenta amigável para trabalho remoto aplicativo de quadro branco vem com ferramentas de arrastar e soltar para brainstorming, apresentação e revisão de ideias.

Melhores recursos do InVision Freehand

Aumento da produtividade com os modelos do Freehand

Fixe quadros brancos do Freehand em qualquer canal do Teams

Compartilhe facilmente os quadros existentes do Freehand em uma reunião

Reaja a quadros brancos com emojis e notas adesivas

Limitações doInVision Freehand

Alguns usuários relatam problemas com a portabilidade de quadros brancos para o Teams

Outros dizem que o processo de login é surpreendentemente difícil

InVision Freehand preço

Gratuito

Freehand Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Freehand Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do InVision Freehand

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 730 avaliações)

5. Karma

via Microsoft Somos grandes fãs do trabalho remoto, mas é difícil criar uma cultura de equipe quando todos estão espalhados aos quatro ventos. O Karma é uma integração inteligente para o Microsoft Teams que preenche a lacuna entre o trabalho remoto e a construção da cultura.

É um aplicativo de valorização do funcionário que permite compartilhar feedback, distribuir vantagens e monitorar métricas de engajamento por meio de uma ferramenta de chatbot semelhante ao Slack. 🤖

Karma melhores recursos

Converta os pontos de karma em vantagens reais, como café ou PTO gratuitos

Associe todos os reconhecimentos dos funcionários aos valores corporativos

Adicione o Karmabot ao MS Teams para animar ou recompensar automaticamente a sua equipe

Crie uma pequena competição com uma tabela de classificação de carma em tempo real

Karma limitações

Alguns usuários relatam problemas com o sistema de palavras-chave dos valores de carma

Outros usuários relatam suporte ao cliente lento e pouco prestativo em comparação com outras integrações de aplicativos do Microsoft Teams

Karma preços

uS$ 3/mês por usuário para um mínimo de cinco licenças, cobrado anualmente

Karma avaliações e críticas

G2: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4,9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

6. MeisterTask

via Microsoft O Microsoft Teams não vem com gerenciamento de tarefas fora da caixa, portanto, você precisará de uma integração com o Microsoft Teams, como o MeisterTask, para gerenciar todas as suas tarefas. Essa integração traz objetivos do projeto dependências de tarefas e feeds de projetos diretamente para o MS Teams para um gerenciamento de projetos mais sensato.

Melhores recursos da integração do MeisterTask

Automatize etapas recorrentes paraeconomizar tempo e aumentar a precisão

Acompanhe o seu tempo ou analise os registros de tempo dos seus funcionários para o gerenciamento de recursos

Confira o painel de visão geral instantânea de suas tarefas abertas, registros de tempo e notificações

Configure relações e dependências de tarefas para que ninguém deixe passar nada

Limitações do MeisterTask

Alguns usuários relatam problemas de faturamento com o MeisterTask

Outros gostariam que ele oferecesse gráficos de Gantt

MeisterTask preços

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $12/mês por usuário, cobrado anualmente

$12/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 24/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do MeisterTask

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

7. Wrike

via Microsoft Você está gerenciando projetos no Wrike? Pare de alternar entre plataformas e obtenha a integração com o Microsoft Teams, imediatamente. Essa integração permite que você crie, acesse e edite todos os projetos do Wrike projetos e tarefas sem sair do Teams.

Você pode até mesmo conectar os bate-papos do Microsoft Teams a tarefas e projetos para facilitar a consulta.

Melhores recursos do Wrike

Acesse as tarefas do Wrike como uma guia no Microsoft Teams

Publique visualizações de tarefas do Wrike nos bate-papos do Teams com título, responsável, status e data de vencimento

Receba notificações do Wrike em sua conta do Teams

Visualizar projetos na visualização de linha do tempo ou em um gráfico de Gantt

Limitações do Wrike

Muitos usuários dizem que o Wrike não é fácil de usar, mesmo quando transferido para o MS Teams

Outros dizem que processos como a criação de formulários são muito complicados

Wrike preço

Gratuito

Equipe: $9,80/mês por usuário

$9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.500+ avaliações)

8. Faixa

via Microsoft As reuniões de negócios têm uma má reputação, e isso é algo que a Range está tentando resolver. Essa integração com o Microsoft Teams promove a conexão, oferecendo a todos uma visão melhor do progresso do projeto.

Os membros da equipe criam Check-ins diários para os planos de hoje e o progresso de ontem - potencialmente evitando a necessidade de uma reunião de uma hora todas as manhãs.

Melhores recursos da linha

O Range envia lembretes do Outlook todas as manhãs para os Check-ins

Você pode visualizar os check-ins de seus colegas no Teams

Adicione o Range a chamadas de vídeo e você poderá ver todos os Check-ins na barra lateral

Use o banco de perguntas de formação de equipe do Range para se conectar em um nível mais pessoal

Limitações do Range

Várias pessoas relatam problemas de experiência do usuário

Outros dizem que o Range apresenta falhas se você se esquecer de enviar Check-ins por algum tempo

Range preço

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações de alcance

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4,6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Trabalho em equipe

via Microsoft O Teamwork é uma solução de gerenciamento de projetos que é incorporada à sua conta do Microsoft Teams. Alterne entre a visualização de quadro, visualização de tarefa ou visualização de gráfico de Gantt para personalizar facilmente seu espaço de trabalho do MS Teams.

Você pode até mesmo acessar arquivos, wikis da base de conhecimento e postagens da equipe sem sair do Teams, o que também o torna uma boa opção para equipes remotas.

Trabalho em equipe Melhores recursos

Controle facilmente quanto tempo você gasta em cada tarefa e projeto

Recursos de gerenciamento de tarefas e de clientes para cobrança e faturamento

Gerencie seus recursos e as cargas de trabalho da equipe sem sair do Teams

Crie dependências e subtarefas

Colabore em provas, marque pessoas em comentários e organize o conteúdo no Teamwork Docs

Teamwork limitações

Você precisará de uma integração separada do aplicativo Teamwork para o Outlook

Alguns usuários dizem que a plataforma é contraintuitiva

Teamwork preços

Gratuito

Inicial: US$ 5,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente

US$ 5,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente Entrega: US$ 9,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente

US$ 9,99/mês por usuário para um mínimo de três usuários, cobrado anualmente Grow: US$ 19,99/mês por usuário para um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente

US$ 19,99/mês por usuário para um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente Escala: Entre em contato para saber o preço

Trabalho em equipe Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Signeasy

via Microsoft O Microsoft Teams tem muitos recursos, mas não tem uma solução nativa de assinatura eletrônica. Em vez de enviar e receber documentos por e-mail, obtenha a integração do Microsoft Teams com o Signeasy.

Essa ferramenta faz upload de documentos em todos os formatos e oferece visibilidade total dos fluxos de trabalho de assinatura com notificações de bate-papo em tempo real. ✍️

Melhores recursos do Signeasy

Exibir contratos nos bate-papos do Teams

Basta adicionar o e-mail de um destinatário para solicitar uma assinatura

Use o aplicativo móvel Signeasy para solicitar e assinar documentos em qualquer lugar

Envie rapidamente um ping para colegas no Teams se precisar que eles assinem um contrato o mais rápido possível

Limitações do Signeasy

Alguns usuários têm problemas para acessar o Signeasy no Outlook

Outros gostariam que ele permitisse solicitações de assinatura em massa

Signeasy preço

Equipe: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 30/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 30/mês por usuário, cobrado anualmente Business Plus: US$ 50/mês por usuário, cobrado anualmente

Classificações e avaliações do Signeasy

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

4,6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

Repense a experiência das equipes: Vá com o ClickUp

O Microsoft Teams tem muito a oferecer, mas, mesmo assim, essa plataforma carece de muitos recursos. É claro que os aplicativos e as integrações ampliam sua funcionalidade, mas você não tem tempo para montar um sistema que funcione para sua equipe.

Combinamos um aplicativo de gerenciamento de tarefas, recursos de colaboração de equipe remota, comunicação, modelos para equipes ágeis e muito mais em um único espaço de trabalho.

Dê uma olhada em nós: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora .