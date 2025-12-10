As 10 melhores ferramentas de automação de processos agenticos em [ano] para automatizar fluxos de trabalho

Todos nós já tivemos dias de trabalho em que nossas tarefas pareciam um jogo de “bate na toupeira”. Você termina uma e, de repente, aparecem mais cinco. Muitas vezes, não é a complexidade do trabalho que o atrapalha, mas os processos intermináveis, manuais e repetitivos que consomem horas e energia.

De acordo com a McKinsey, até 30% das horas atualmente trabalhadas na economia dos EUA poderiam ser automatizadas.

Uma das tecnologias que impulsionam essa mudança é a automação de processos.

As ferramentas de automação de processos agenticos combinam IA agentica, IA generativa e agentes de automação para lidar com tarefas repetitivas, para que você e sua equipe possam se concentrar na resolução de problemas reais.

Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas.

Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta certa, comparamos as principais ferramentas lado a lado, destacando seus melhores casos de uso, principais recursos, modelos de preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Automação de fluxo de trabalho completa com tecnologia de IA para equipes de todos os tamanhos que gerenciam projetos em rápida evolução. Gerenciamento de projetos e tarefas com inteligência artificial, agentes de IA, automação sem código Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas UiPath Automação de processos de nível empresarial para organizações de médio a grande porte. Criador de agentes para bots inteligentes, mineração de processos e tarefas, segurança de nível empresarial Os planos pagos começam em US$ 25/mês. Beam AI Automação de decisões baseada em dados para equipes de dados e operações em startups ou empresas Agentes de IA pré-construídos e personalizados, gatilhos de API e Slack, integrações com Snowflake e BigQuery. Preços personalizados n8n Automações complexas e personalizadas para equipes técnicas e departamentos de TI em pequenas e médias empresas ou grandes corporações. Mais de 500 integrações e 600 modelos, criador de agentes modular baseado em nós, flexibilidade de código aberto Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 28/mês. Zapier Automação de fluxos de trabalho sem código em aplicativos para equipes de pequeno a médio porte. Mais de 8.000 integrações de aplicativos, gerador de fluxo de trabalho com IA e ferramentas de chatbot, conformidade com SOC 2, acesso baseado em função Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Adept AI Automação empresarial baseada em linguagem natural para médias e grandes empresas IA multimodal, raciocínio e planejamento de fluxos de trabalho Preços personalizados Uniphore Fluxos de trabalho em escala empresarial e automação em várias etapas para grandes empresas Interface de design visual baseada em BPMN, raciocínio multimodal e verificação. Preços personalizados CrewAI Orquestração de fluxos de trabalho com múltiplos agentes para startups técnicas e equipes de P&D corporativas. Equipes de vários agentes de IA, design de fluxo de trabalho baseado em código e recurso de arrastar e soltar, mais de 1.200 integrações de aplicativos Preços personalizados Automação em qualquer lugar Automação de processos de nível empresarial para médias e grandes empresas Process Reasoning Engine (PRE), automação de documentos, integrações com ERPs e bancos de dados Preços personalizados Vonage AI Studio Engajamento e suporte ao cliente com tecnologia de IA para equipes de atendimento ao cliente de pequenas e médias empresas e grandes corporações. Agentes virtuais omnicanal, IA de conhecimento e mecanismo NLU, integração com o Salesforce Preços personalizados

O que é automação de processos agenticos e como funciona?

A automação de processos agenticos (APA) usa agentes de IA autônomos para raciocinar, tomar decisões e executar fluxos de trabalho de várias etapas em todos os sistemas para concluir processos de negócios. Ela vai além da automação tradicional, usando agentes que podem entender o contexto e até mesmo se adaptar quando as coisas mudam.

Estas são as etapas envolvidas:

Detecção e entrada → Os agentes de IA coletam sinais em aplicativos, documentos, sistemas automatizados ou interações com clientes para iniciar o processamento de dados.

Raciocínio e tomada de decisão → Com a ajuda do processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e modelos de decisão, elas determinam o próximo melhor passo.

Execução de ações e tarefas → Os agentes iniciam fluxos de trabalho automatizados de várias etapas entre diferentes ferramentas, APIs ou sistemas conectados.

Aprendizagem e adaptação → Esses agentes melhoram seu desempenho ao longo do tempo, aprendendo com base no feedback, nos erros e nos resultados.

🫸🏻 Atenção: antes de escolher uma ferramenta, decida os tipos de agentes de IA de que você realmente precisa. Algumas plataformas se destacam em agentes de nível de tarefa que lidam com ações simples, enquanto outras oferecem suporte a agentes de raciocínio que planejam fluxos de trabalho de várias etapas ou agentes autônomos que operam em aplicativos inteiros. Combinar o tipo de agente com o seu caso de uso aumentará drasticamente as taxas de sucesso e reduzirá a manutenção.

Vamos examinar detalhadamente cada uma das ferramentas da nossa lista.

1. ClickUp (ideal para automação de fluxos de trabalho completos com tecnologia de IA)

O ClickUp evoluiu muito além do gerenciamento tradicional de projetos. É a primeira ferramenta convergente de espaço de trabalho com IA e automação de processos do mundo.

Reúna conhecimento, gerenciamento de projetos, tarefas, IA e colaboração em tempo real em um único espaço de trabalho com o ClickUp.

Obtenha memória e contexto em toda a área de trabalho com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain alimenta todos os recursos de IA do ClickUp. Incorporado profundamente em seu espaço de trabalho, ele entende suas tarefas, projetos, dependências, prioridades e documentos. Com total conhecimento de seus fluxos de trabalho, ele gera insights ricos em contexto, em vez de resultados isolados.

Como está integrado nativamente ao seu espaço de trabalho, ele pode gerar automaticamente SOPs e resumos detalhados com base no contexto do projeto.

Além disso, ele pode fornecer sugestões de tarefas, resumir conversas em chats, transcrever reuniões, gerar textos de marketing, sugerir automações com base em seus fluxos de trabalho e muito mais.

Obtenha insights de todo o seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Para processos existentes, o ClickUp Brain reconhece caminhos repetitivos e ciclos de aprovação. Isso ajuda a identificar áreas onde a automação pode trazer mais valor.

Automatize processos e escale com eficiência com o ClickUp Automation.

Depois que os fluxos de trabalho forem definidos, o ClickUp Automations ajuda a definir as regras certas para garantir que eles funcionem perfeitamente em segundo plano. Você pode começar com um modelo pré-construído ou criar uma automação personalizada sem código com a mesma rapidez.

Automatize tarefas e atualizações com mais de 100 modelos pré-construídos de automação de fluxo de trabalho do ClickUp.

Automações simples podem ser criadas com um gatilho e uma ação, como enviar um alerta quando chega a data de vencimento ou alterar o status quando uma tarefa é atribuída. Condições são filtros opcionais usados para automações que precisam ser executadas apenas quando determinados critérios são atendidos.

Você também pode definir várias ações e reordená-las conforme necessário para fluxos de trabalho com várias etapas. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para “Pronto para revisão”, reatribuir para QA, adicionar seguidores, definir uma data de vencimento e enviar uma notificação podem fazer parte de uma única automação.

Crie agentes de IA sem código que concluem processos de forma autônoma.

Os agentes de IA, as automações e o ClickUp Brain trabalham juntos para transformar fluxos de trabalho manuais em sequências inteligentes e orientadas por decisões.

Esses agentes funcionam como parceiros de automação que entendem o contexto e mantêm o trabalho em andamento. Basta ativar um agente, descrever o resultado desejado e o ClickUp Brain gera o fluxo lógico correto nos bastidores.

Diga ao ClickUp Brain em linguagem simples o que você precisa, e ele poderá ajudá-lo a criar automações ou fluxos de trabalho inteligentes com base em seus fluxos de trabalho.

Os agentes do ClickUp compreendem o contexto das tarefas, campos, formulários, status e muito mais para agir de forma autônoma. Com acesso ao seu banco de dados, eles podem até mesmo responder às perguntas dos clientes e redirecioná-las para humanos quando uma decisão requer um conhecimento mais aprofundado.

Veja como você pode criar um agente personalizado no ClickUp em menos de 20 minutos ⬇️

Principais recursos do ClickUp:

Limitações do ClickUp

Os usuários podem levar algum tempo para se familiarizar com os diversos recursos disponíveis.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Jordan Patrick, diretor de produtos da Harness, afirma em uma avaliação no TrustRadius:

A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um hub centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um hub centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

2. UiPath (ideal para automação de processos de nível empresarial)

via UiPath

A UiPath começou como uma ferramenta tradicional de automação de processos robóticos (RPA), mas cresceu e se tornou uma plataforma completa de automação de gerenciamento de projetos para grandes organizações.

Dentro da ferramenta, você pode usar o Agent Builder para projetar bots inteligentes que podem lidar com decisões complexas, em vez de apenas seguir regras fixas. A intervenção humana também pode ser incorporada para criar fluxos de trabalho híbridos que são mais flexíveis e adaptáveis.

Os recursos de mineração de processos da ferramenta permitem determinar o potencial de ROI da automação de processos específicos para que você possa se concentrar em áreas de alto impacto. Além disso, a mineração de tarefas ajuda a identificar tarefas específicas que podem se beneficiar da automação impulsionada por IA.

Melhores recursos do UiPath

Centralize o agendamento e o monitoramento dos processos de automação em toda a organização com o UiPath Orchestrator.

Obtenha conectores e APIs pré-construídos para aplicativos corporativos, incluindo SAP, Oracle, Salesforce e ServiceNow.

Garanta a conformidade com recursos de segurança de nível empresarial, controle de acesso baseado em funções, trilhas de auditoria, etc.

Limitações do UiPath

Para o desenvolvimento de fluxos de trabalho baseados em interface do usuário, a automação pode ser interrompida se houver alterações nos elementos da interface ou na resolução da tela.

Preços da UiPath

Básico : US$ 25 por mês

Padrão : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2: 4,6 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UiPath?

Aqui está uma avaliação da G2:

Ferramentas como AI Center, Document Understanding e Autopilot permitem que os bots interpretem o contexto e realizem ações dinâmicas. É fascinante observar um bot que pode decidir qual processo executar, em vez de esperar que eu diga exatamente o que fazer.

Ferramentas como AI Center, Document Understanding e Autopilot permitem que os bots interpretem o contexto e realizem ações dinâmicas. É fascinante observar um bot que pode decidir qual processo executar, em vez de esperar que eu diga exatamente o que fazer.

3. Beam AI (ideal para automação de decisões baseadas em dados)

via Beam AI

Com o Beam AI, você pode transformar dados em decisões automatizadas. É possível escolher entre agentes pré-construídos, como triagem de e-mails ou verificações KYC, ou criar um agente de IA com regras personalizadas.

Os agentes de IA podem ser ativados com chamadas de API, eventos programados ou até mesmo mensagens de ferramentas como Slack e Gmail. A ferramenta também se conecta diretamente a armazenamentos de dados, como Snowflake ou BigQuery, para sinalizar discrepâncias de dados ou aprovar automaticamente etapas do fluxo de trabalho após a verificação dos dados.

Melhores recursos do Beam AI

Orquestre fluxos de trabalho com vários agentes usando uma base confiável e precisa do Agent OS.

Defina caminhos claros para um agente seguir com base na tarefa, no contexto e nos gatilhos externos.

Defina condições de saída para interromper o processo quando uma tarefa for concluída ou precisar de tratamento manual.

Avalie e melhore a confiabilidade de seus agentes de IA com estruturas de avaliação personalizadas.

Limitações do Beam AI

Alguns usuários relatam que a ferramenta oferece opções limitadas para adaptar os agentes de IA a requisitos comerciais específicos.

Preços do Beam AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Beam AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 15% dos trabalhadores temem que a automação possa ameaçar parte de seu trabalho, mas 45% afirmam que ela os liberaria para se concentrar em tarefas de maior valor. A narrativa está mudando: a automação não está substituindo funções, mas sim remodelando-as para obter maior impacto. Por exemplo, no lançamento de um produto, os agentes de IA do ClickUp podem automatizar atribuições de tarefas e lembretes de prazos, além de fornecer atualizações de status em tempo real para que as equipes possam parar de buscar atualizações e se concentrar na estratégia. É assim que os gerentes de projeto se tornam líderes de projeto! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

📚 Leia mais: Exemplos de poderosos agentes de IA que estão transformando setores

4. n8n (ideal para criar automações complexas e personalizadas)

via n8n

O n8n usa um editor visual modular baseado em nós. Cada nó executa uma tarefa (gatilho, lógica, chamada de API, ação de IA etc.) e os fluxos de trabalho são criados passo a passo conectando esses nós.

Ele permite que você crie uma lógica personalizada, adicione seu próprio código e até mesmo hospede você mesmo para manter o controle total da sua infraestrutura e da privacidade dos dados.

Além disso, fluxos de trabalho avançados podem ser criados com condições (if/else, switch), loops, divisões, mesclagens e tratamento de erros, em vez de apenas cadeias simples de acionamento-ação.

A automação de fluxos de trabalho com inteligência artificial também permite adicionar uma camada de inteligência às tarefas mecânicas, para que seus fluxos de trabalho possam interpretar os dados enquanto os movem e decidir o que fazer a seguir com base nos resultados da inteligência artificial.

Melhores recursos do n8n

Depure em tempo real com logs de execução ao vivo, replays instantâneos, execuções manuais, caminhos de erro e ferramentas integradas de solução de problemas.

Comece rapidamente com mais de 600 modelos prontos para uso da comunidade para chatbots, rastreadores de dados e outros casos de uso.

Execute várias automações conectadas que lidam com diferentes partes de um processo e trabalham juntas.

Limitações do n8n

Algumas integrações exigem configuração manual ou conhecimento de API, o que pode ser um desafio para usuários sem conhecimentos técnicos.

Preços do n8n

Teste gratuito

Edição Comunitária (GitHub): Gratuita

Starter : ~ US$ 28/mês (€ 24/mês)

Pro : ~ US$ 69/mês (€ 60/mês)

Negócios : ~ US$ 921/mês (€ 800/mês)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Aqui está uma avaliação da G2:

O n8n oferece uma maneira poderosa e flexível de automatizar fluxos de trabalho sem precisar de muita programação. Gosto do fato de ser um software de código aberto, auto-hospedável e com uma ampla variedade de integrações.

O n8n oferece uma maneira poderosa e flexível de automatizar fluxos de trabalho sem precisar de muita programação. Gosto do fato de ser um software de código aberto, auto-hospedável e com uma ampla variedade de integrações.

5. Zapier (ideal para automação de fluxos de trabalho sem código entre aplicativos)

via Zapier

O Zapier é uma plataforma de automação sem código para equipes que desejam expandir a automação rapidamente. Ele ajuda você a classificar automaticamente tickets de TI, qualificar leads, resumir e-mails ou conectar-se a plataformas de chatbot para suporte automatizado.

Com o Zapier, você pode começar com modelos pré-construídos ou simplesmente descrever sua ideia em linguagem simples para gerar um fluxo de trabalho. O que torna essa ferramenta confiável é sua ampla cobertura de integração e ferramentas fáceis de usar, como Canvas, Tables e Interfaces.

Para equipes maiores, o Zapier adiciona controles empresariais. Você obtém permissões baseadas em funções, trilhas de auditoria, conformidade com SOC2, SSO e observabilidade total, para que a governança e a segurança acompanhem a automação.

Melhores recursos do Zapier

Crie agentes de IA personalizados que funcionam em toda a sua pilha usando a ferramenta AI Agents.

Automatize rapidamente a criação de fluxos de trabalho usando o Zap Builder com tecnologia de IA.

Dê aos agentes memória persistente e restrições para dar suporte ao raciocínio em várias etapas.

Permita que os agentes extraiam contexto de documentos, URLs, resultados anteriores etc. e tomem decisões sem regras rígidas.

Obtenha agentes sempre ativos que podem ser acionados por webhooks, mensagens recebidas, envios de formulários, atualizações de CRM, uploads de arquivos e intervalos programados.

Limitações do Zapier

Algumas integrações podem ser um pouco limitadas se você deseja lógica condicional avançada ou fluxos de trabalho complexos com várias etapas.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional : US$ 29,99/mês

Equipe : US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Aqui está uma avaliação da G2:

A plataforma economiza tempo ao reduzir as cargas de trabalho manuais e aumentar a eficiência operacional. O melhor de tudo é que ela é fácil de implementar e altamente personalizável, oferecendo a flexibilidade necessária para gerenciar lógicas complexas e fluxos de trabalho com vários aplicativos.

A plataforma economiza tempo ao reduzir as cargas de trabalho manuais e aumentar a eficiência operacional. O melhor de tudo é que ela é fácil de implementar e altamente personalizável, oferecendo a flexibilidade necessária para gerenciar lógicas complexas e fluxos de trabalho com vários aplicativos.

📚 Leia mais: Principais ferramentas de geração de fluxos de trabalho com IA para processos otimizados

6. Adept AI (ideal para automação baseada em linguagem natural em fluxos de trabalho empresariais)

A missão principal da Adept AI é criar agentes que possam usar software da mesma forma que os seres humanos. A plataforma usa uma abordagem full-stack e combina enormes conjuntos de dados de treinamento e modelos de IA multimodais que compreendem tanto imagens quanto textos.

Atuando com comandos de texto e voz, os agentes podem navegar em um site, inserir dados em formulários, pesquisar páginas da web, filtrar planilhas e compreender gráficos, tabelas, etc. Sua camada de visão computacional permite que eles identifiquem elementos da interface do usuário e compreendam layouts espaciais, para que possam interagir facilmente com botões, menus suspensos, entradas e widgets complexos.

A ferramenta foi criada para trabalhar em conjunto com os seres humanos, e não para substituí-los. Ela pode pausar para pedir esclarecimentos quando algo não estiver claro, solicitar informações ausentes, exibir as etapas que está executando ou confirmar ações importantes antes de prosseguir.

Melhores recursos do Adept AI

Transforme uma instrução simples em linguagem natural em um fluxo de trabalho completo, com várias etapas, que é executado em várias ferramentas.

Obtenha agentes flexíveis e dinâmicos que escolhem caminhos diferentes se algo falhar e se recuperam de erros.

Automatize fluxos de trabalho com várias etapas com agentes que podem navegar por guias, atualizar planilhas com dados recentes, sincronizar campos entre duas ferramentas, copiar dados de CRM para um ERP e muito mais.

Limitações da Adept AI

A abordagem full-stack torna a implantação mais lenta e mais intensiva em recursos em comparação com ferramentas de automação leves.

Preços da Adept AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Adept AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Ao avaliar ferramentas de APA, vá além da automação básica de tarefas e verifique como elas utilizam agentes LLM para interpretar telas, compreender entradas não estruturadas e tomar decisões em tempo real. As plataformas mais robustas combinam raciocínio LLM com recursos de ação no nível da interface do usuário, oferecendo agentes que não apenas pensam, mas também agem, mesmo quando os fluxos de trabalho abrangem interfaces confusas ou ambientes com vários aplicativos.

7. Uniphore (ideal para fluxos de trabalho em escala empresarial e automação em várias etapas)

via Uniphore

A Uniphore é uma plataforma em nuvem com uma camada dedicada à automação, que implementa agentes e aplicativos de IA personalizados para atendimento ao cliente, vendas, marketing e transformação de RH. Ela ajuda as empresas a automatizar e melhorar as conversas com os clientes.

Em vez de apenas transformar chamadas em transcrições, ele entende a intenção, detecta emoções e usa agentes de IA para orientar as equipes de atendimento em tempo real. Ele pode extrair dados, automatizar etapas rotineiras, criar resumos e sugerir a melhor ação a ser tomada enquanto a chamada está acontecendo.

Para equipes sobrecarregadas com trabalhos manuais de acompanhamento ou experiências inconsistentes com os clientes, a Uniphore oferece uma maneira mais clara e rápida de lidar com as conversas. O resultado são resoluções mais rápidas, fluxos de trabalho mais suaves e interações que parecem mais naturais tanto para os clientes quanto para os agentes.

Melhores recursos do Uniphore

Crie uma biblioteca de agentes para raciocínio, pesquisa e execução de tarefas dentro da Camada Agente.

Implante aplicativos de IA de forma composable em nuvem pública, nuvem privada ou localmente.

Orquestre fluxos de trabalho multiagentes usando uma interface de design visual baseada em BPMN.

Entregue aplicativos de IA pré-construídos e prontos para implantação para obter resultados rápidos.

Oriente os agentes ao vivo em tempo real com suporte baseado em IA que se adapta a cada conversa.

Limitações do Uniphore

A modificação de atributos requer conhecimento de SQL, o que adiciona complexidade desnecessária.

Preços da Uniphore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Uniphore

G2 : 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

⚡ Arquivo de modelos: os melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho de processos no Excel e ClickUp

8. CrewAI (ideal para orquestração de fluxos de trabalho com vários agentes)

via CrewAI

O CrewAI permite que você crie equipes de agentes de IA para automatizar tarefas e fluxos de trabalho complexos com várias etapas. Cada agente pode receber uma função específica, como pesquisador, redator, analista etc. Vários agentes colaboram, delegam tarefas e trabalham juntos para atingir um objetivo maior, de forma semelhante ao funcionamento de uma equipe real.

A plataforma possui ferramentas integradas para automação da web, web scraping, processamento de dados e integrações de API que os agentes podem usar. Além disso, os agentes podem manter a memória e o contexto entre tarefas e interações, tornando-os úteis para fluxos de trabalho complexos em que o contexto anterior é importante.

A plataforma também é flexível: você pode executá-la na nuvem, hospedá-la por conta própria ou implantá-la localmente, dependendo de suas necessidades específicas de segurança e conformidade. E com um UI Studio fácil de usar, juntamente com modelos sem código, equipes técnicas e não técnicas podem criar automações de agentes com facilidade.

Melhores recursos do CrewAI

Crie automações orientadas por eventos que podem incluir etapas simples, lógica condicional, chamadas de ferramentas ou equipes completas, quando necessário.

Crie agentes especializados e baseados em funções com funções definidas, conhecimentos e objetivos específicos.

Acompanhe o que os agentes fizeram, quais ferramentas utilizaram, suas entradas/saídas, tempo de execução e uso de recursos.

Compacte históricos de tarefas longos resumindo o contexto anterior, permitindo que os agentes executem fluxos de trabalho de várias etapas de maneira confiável, sem exceder a janela de contexto do modelo.

Defina fluxos de trabalho sequenciais ou paralelos com controle estruturado usando o CrewAI Flows.

Limitações do CrewAI

A ferramenta ainda depende muito de grandes modelos de linguagem, o que significa que a qualidade da saída pode variar.

Preços do CrewAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da CrewAI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Automation Anywhere (ideal para automação de processos de IA com agentes de nível empresarial)

via Automation Anywhere

O Automation Anywhere usa um Process Reasoning Engine que permite aos agentes raciocinar, planejar e tomar decisões contextuais, em vez de simplesmente seguir scripts rígidos. Esses agentes operam com metas e trabalham em vários sistemas e fontes de dados para alcançá-las.

A plataforma foi criada para orquestrar mainframes legados, aplicativos em nuvem, ERPs, bancos de dados, SaaS, APIs etc. Isso a torna uma boa opção para empresas com infraestrutura mista, onde os processos abrangem sistemas mais antigos e mais novos.

A plataforma também possui um mecanismo de Automação de Documentos. Ele extrai dados usando aprendizado de máquina e OCR, valida-os e os envia automaticamente para sistemas downstream.

Melhores recursos do Automation Anywhere

Mapeie como o trabalho realmente flui entre equipes e aplicativos e destaque as oportunidades de automação com maior ROI com os recursos de Descoberta de Processos .

Projete, orquestre e execute fluxos de trabalho completos de ponta a ponta que abrangem vários sistemas no ambiente de nuvem unificado da plataforma para manter o controle centralizado.

Use o Automation Co-Pilot para acionar e interagir com automações diretamente do aplicativo e transferir tarefas para bots em tempo real.

Alinhe agentes de IA, sistemas, dados e equipes para operações contínuas usando o Mozart Orchestrator.

Limitações do Automation Anywhere

A implementação é complexa, portanto, configurar o ambiente e treinar as equipes pode levar várias semanas.

Preços do Automation Anywhere

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (mais de 5.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Automation Anywhere?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O tempo e o esforço que isso nos poupou permitiram que nos concentrássemos em aspectos mais importantes do nosso trabalho, como interagir com nossos alunos e elaborar planos de aula significativos. Vi meus colegas professores e membros da equipe darem um suspiro de alívio ao verem tarefas que antes consumiam horas sendo concluídas automaticamente.

O tempo e o esforço que isso nos poupou permitiram que nos concentrássemos em aspectos mais importantes do nosso trabalho, como interagir com nossos alunos e elaborar planos de aula significativos. Vi meus colegas professores e membros da equipe darem um suspiro de alívio ao verem tarefas que antes consumiam horas sendo concluídas automaticamente.

10. Vonage AI Studio (ideal para interação com o cliente e agentes virtuais com tecnologia de IA)

via Vonage AI

Com a Vonage AI, você obtém agentes virtuais com tecnologia de IA que podem interagir com usuários em vários canais, como chamadas telefônicas, SMS/mensagens de texto, chat, WhatsApp e muito mais.

O reconhecimento automático de voz, a compreensão de linguagem natural e os recursos de conversão de texto em voz ajudam a possibilitar fluxos de trabalho conversacionais totalmente controlados por voz.

A plataforma se integra aos principais CRMs, como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 e Zoho CRM, por meio de uma plataforma unificada de comunicações e contact center. Quando uma chamada ou chat chega, a integração com o CRM pode exibir o registro do cliente, o histórico, os tickets anteriores ou as negociações, para que os agentes tenham instantaneamente todo o contexto antes de responder.

Melhores recursos do Vonage AI Studio

Obtenha um ambiente de criação de fluxos para permitir que usuários técnicos e não técnicos criem fluxos de conversação e processos automatizados sem precisar programar.

Crie agentes capazes de detectar a intenção do usuário, lidar com mudanças de intenção no meio da conversa e gerenciar erros de entrada ou respostas ambíguas do usuário.

Use APIs de comunicação (voz, mensagens, vídeo) para incorporar agentes e automação com tecnologia Vonage em fluxos de trabalho mais amplos.

Simplifique a construção de conversas e melhore a precisão integrando a base de conhecimento da sua empresa.

Limitações do Vonage AI Studio

Algumas integrações podem exigir conectores personalizados ou configuração cuidadosa, o que pode tornar a implementação mais difícil para equipes pequenas.

Preços do Vonage AI Studio

Preços personalizados

Avaliações do Vonage AI Studio

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word

Se você está explorando plataformas de automação de processos agenticos, aqui estão alguns recursos importantes que você deve considerar:

Processamento de linguagem natural (NLP) : escolha uma ferramenta que permita dar instruções em palavras simples com a ajuda de modelos de linguagem poderosos e NLP.

Suporte a fluxos de trabalho com várias etapas: certifique-se de que sua ferramenta possa gerenciar fluxos de trabalho de automação de ponta a ponta e entre plataformas com facilidade.

Integrações : procure integrações perfeitas com sua pilha de tecnologia, APIs, sistemas comerciais existentes e plataformas de dados.

Controles humanos no ciclo : escolha ferramentas que permitam supervisão e intervenção humanas rápidas quando necessário.

Governança e segurança : opte por uma ferramenta com proteções robustas quando as automações envolverem dados confidenciais. Pense em trilhas de auditoria, verificações de conformidade e acesso baseado em funções.

Construtores de baixo código/sem código: procure uma ferramenta com opções de arrastar e soltar ou sem código para garantir que qualquer pessoa da sua equipe possa criar e ajustar fluxos de trabalho rapidamente.

Benefícios da automação de processos

Com ferramentas de IA que podem aprender, se adaptar e coordenar, seus fluxos de trabalho não apenas ficam mais rápidos, mas também melhoram.

Aqui estão alguns dos maiores benefícios da APA:

Minimize a redundância: liberte os funcionários do trabalho manual e repetitivo para que possam se concentrar em tarefas mais valiosas.

Melhore a precisão e a consistência: deixe que os agentes de IA lidem com processos baseados em regras com menos erros e auditabilidade integrada.

Dimensionar fluxos de trabalho complexos: orquestre tarefas em sistemas automatizados, aplicativos e fontes de dados sem adicionar sobrecarga

Melhore a tomada de decisões: use mecanismos de raciocínio baseados em IA e recursos de automação para avaliar dados, prever resultados, acompanhar tendências de mercado e recomendar os próximos passos.

Melhore a segurança com supervisão humana: permita que os agentes façam pausas para esclarecimentos, encaminhem exceções e confirmem ações críticas para reduzir os riscos do processo.

Execute fluxos de trabalho completos: coordene sequências de várias etapas em várias ferramentas, desde navegação e extração até validação e atualizações com : coordene sequências de várias etapas em várias ferramentas, desde navegação e extração até validação e atualizações com agentes de IA para gerenciamento de projetos

Quais são algumas aplicações comuns da automação de agentes?

A automação de agentes surge quando as equipes ficam presas realizando as mesmas tarefas repetitivas. Aqui estão algumas áreas do dia a dia em que ela facilita a vida:

📞 Suporte ao cliente: os agentes de IA podem resolver instantaneamente questões rotineiras, orientar os clientes para opções de autoatendimento, capturar as informações necessárias e encaminhar apenas os casos realmente complexos para agentes humanos. Você pode reduzir os tempos de resposta, mantendo a expertise humana focada onde é importante.

💲 Equipes financeiras: aprovações, reconciliações, validação de dados, geração de relatórios e verificações de conformidade tornam-se mais rápidas e confiáveis à medida que os agentes lidam com fluxos de trabalho estruturados com precisão. Isso reduz o risco operacional e melhora a preparação para auditorias.

Departamentos de RH: a integração de funcionários, consultas sobre políticas, inscrição em benefícios e gerenciamento de documentos deixam de se acumular. Os fluxos de trabalho de IA coordenam vários sistemas, enviam lembretes, capturam informações e garantem que cada nova contratação ou solicitação de funcionário passe suavemente pelo processo.

❤️ Operações de saúde: tarefas como processamento de reclamações, admissão de pacientes, agendamento e verificações de elegibilidade são simplificadas. Os agentes reduzem as despesas administrativas, minimizam os erros humanos e ajudam os prestadores a dedicar mais tempo aos cuidados clínicos, em vez de à burocracia.

📈 Vendas e marketing: os agentes pré-qualificam leads, atualizam CRMs, acompanham campanhas, monitoram sinais do pipeline e acionam ações de divulgação oportunas. Isso mantém as operações de receita funcionando continuamente em segundo plano, enquanto dá aos vendedores mais tempo para as vendas propriamente ditas.

Qual é a diferença entre automação agênica, automação baseada em IA e RPA?

Esses termos podem parecer semelhantes, mas não são a mesma coisa. Cada abordagem resolve uma camada diferente do quebra-cabeça da automação.

Dê uma olhada ⬇️

Dimensão RPA Automação com tecnologia de IA Automação Agente Função principal Segue regras, imita cliques/tecladas Adiciona IA para reconhecimento de padrões e NLP Os agentes pensam, planejam, adaptam-se e agem de forma autônoma. Manipulação de dados Apenas dados estruturados Lida com dados estruturados + alguns dados não estruturados Lida com todos os tipos de dados com raciocínio Tomada de decisão Nenhuma, apenas baseada em regras Limitado, orientado por modelos de IA Raciocínio avançado, em várias etapas e orientado por objetivos Escopo do fluxo de trabalho Nível de tarefa Nível do processo Fluxos de trabalho completos e entre sistemas Papel humano Alta Moderar Baixo

Resumindo:

RPA = o seguidor de regras

Automação com inteligência artificial = o assistente inteligente

Automação agênica = o colega de equipe adaptável

Desafios e considerações na APA

A automação de agentes tem um enorme potencial, mas também apresenta seus próprios obstáculos. Antes de começar, vale a pena pensar sobre estes desafios:

A configuração exige esforço: a APA não é plug-and-play como a RPA. Você precisará de objetivos claros, pipelines de dados sólidos e governança em vigor.

Os dados são importantes: se os dados inseridos estiverem desorganizados ou incompletos, os resultados não serão confiáveis.

As pessoas precisam de tempo para se adaptar: a mudança de processos manuais para processos baseados em IA pode ser intimidante. Uma boa comunicação e treinamento ajudam a facilitar a transição.

A segurança é fundamental: como a APA afeta vários aplicativos e sistemas, os controles de acesso e a proteção de dados não podem ser deixados de lado.

Clareza de custos e ROI: a APA empresarial não é barata. O segredo é saber onde ela oferece o maior retorno antes de expandir.

O futuro das soluções de automação de agentes

A automação está em ascensão, mas o caminho a seguir não será o mesmo para todas as empresas. Veja o que as pesquisas nos dizem sobre o rumo que as coisas estão tomando:

A adoção irá acelerar, mas de forma desigual.

De acordo com o relatório The State of AI da McKinsey, aproximadamente três quartos das empresas já estão aplicando IA em pelo menos uma de suas funções, e a adoção está aumentando gradualmente.

O mesmo acontecerá com a adoção da automação de agentes; os primeiros a adotá-la avançarão rapidamente, enquanto outros levarão mais tempo para incorporá-la aos seus principais processos.

Os agentes passarão de executores de tarefas a responsáveis pelos resultados.

Nancy Xu, vice-presidente da Salesforce AI, prevê: “

Vamos passar de agentes assistentes conversacionais que realizam tarefas para agentes responsáveis por resultados que estão profundamente integrados na estrutura do trabalho. Em vez de dar instruções aos agentes, daremos metas. Seja para melhorar a satisfação do cliente, aumentar o pipeline ou reduzir o tempo de resolução, os agentes aprenderão dinamicamente a orquestrar pessoas, processos e dados para gerar resultados para você, operando proativamente dentro da sua empresa com profundo conhecimento organizacional.

Vamos passar de agentes assistentes conversacionais que realizam tarefas para agentes responsáveis por resultados que estão profundamente integrados na estrutura do trabalho. Em vez de dar instruções aos agentes, daremos metas. Seja para melhorar a satisfação do cliente, aumentar o pipeline ou reduzir o tempo de resolução, os agentes aprenderão dinamicamente a orquestrar pessoas, processos e dados para gerar resultados para você, operando proativamente dentro da sua empresa com profundo conhecimento organizacional.

Incorpore a automação Agentic ao seu fluxo de trabalho com o ClickUp

O futuro do trabalho não será definido pelo número de tarefas que você consegue realizar em um dia. Ele será definido pela inteligência com que essas tarefas são realizadas. A automação de processos agenticos é a mudança da realização manual de tarefas por seres humanos para agentes alimentados por IA que trabalham ao nosso lado, ampliando as capacidades das equipes.

É por isso que ferramentas como o ClickUp são tão interessantes. Elas mantêm tudo em um só lugar, adicionam automação inteligente e tornam as partes mais complicadas do trabalho muito mais gerenciáveis.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e veja como seu fluxo de trabalho pode funcionar perfeitamente.

Perguntas frequentes (FAQ)

Os métodos tradicionais de automação, como RPA, seguem regras e scripts fixos, enquanto a automação agênica usa agentes de automação agênica que podem raciocinar, se adaptar e tomar decisões em tempo real.

Sim. A APA pode conectar fluxos de trabalho de finanças, RH, TI, operações e atendimento ao cliente, tornando possível a automação entre departamentos.

A maioria das plataformas APA inclui tratamento de erros, caminhos de escalonamento e trilhas de auditoria, garantindo que as exceções sejam registradas, sinalizadas e redirecionadas com o mínimo de intervenção humana e supervisão humana quando necessário.

Setores como finanças, saúde, TI e atendimento ao cliente obtêm os maiores ganhos com a automação inteligente devido aos seus processos complexos, repetitivos e com grande exigência de conformidade.

Com certeza. Muitas ferramentas de APA são projetadas com construtores sem código ou com pouco código, tornando-as acessíveis para startups e pequenas e médias empresas que buscam crescer sem aumentar o número de funcionários.

As plataformas líderes seguem padrões de segurança de nível empresarial, como conformidade com SOC 2, GDPR e HIPAA, com acesso baseado em funções, criptografia e logs de auditoria detalhados para segurança de dados.