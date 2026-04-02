Como criei um agente de decisão com IA no ClickUp para tomar decisões de campanha mais inteligentes

Já usei muitos fluxos de trabalho e automações tradicionais no ClickUp. Eles são ótimos para mover tarefas de A para B, atualizar status ou atribuir responsáveis. Mas, em algum momento, percebi algo importante: nenhuma dessas automações estava realmente pensando nas minhas campanhas.

Eu precisava de um sistema que pudesse combinar execução com inteligência. E encontrei minha resposta em um agente de decisão de IA, que chamo de Gerenciador de Biblioteca de Ativos.

Nesta postagem, vou explicar como criei esse agente de tomada de decisão com IA no ClickUp (usando os Super Agentes do ClickUp ) e por que isso foi necessário para o meu negócio.

Sobre mim: Consultor certificado do ClickUp e gerente de processos de negócios

Como Consultor Verificado do ClickUp e Gerente de Processos de Negócios com mais de 5 anos de experiência, tenho ajudado agências e startups a crescer por meio de sistemas estruturados e execução. Criei e gerenciei estruturas operacionais para mais de 40 empresas, liderei a gestão de mudanças para mais de 115 equipes e possibilitei um crescimento operacional de até 16,4 vezes, ao mesmo tempo em que melhorei a velocidade e a consistência da entrega em ambientes com vários clientes.

Por que automações simples não foram suficientes para minhas campanhas

Meus ativos estavam espalhados por vários locais, as tarefas das campanhas estavam em listas diferentes e eu ainda era quem decidia para onde cada ativo deveria ir em seguida. Cada nova campanha, região ou canal significava mais decisões manuais — e mais chances de duplicação, oportunidades perdidas ou lacunas de visibilidade.

Foi então que fiz uma pergunta diferente:

E se eu parasse de criar fluxos de trabalho e começasse a construir um sistema inteligente no ClickUp — um que pudesse tomar decisões em meu nome?

E se eu parasse de criar fluxos de trabalho e começasse a construir um sistema inteligente no ClickUp — um que pudesse tomar decisões em meu nome?

🦾 É novo no ClickUp Super Agents? Os Super Agentes do ClickUp são agentes alimentados por IA que atuam dentro do seu espaço de trabalho para analisar suas tarefas, dados e atividades — e tomar medidas com base nesse contexto. Você pode atribuir a eles uma função específica (como priorizar tarefas, atualizar o status de projetos ou encaminhar recursos), e eles operam com base em informações do espaço de trabalho em tempo real. O que os diferencia? Ao contrário das automações básicas, os Super Agentes não se limitam a seguir regras. Eles: Entenda o contexto entre tarefas, documentos e comentários

Tome decisões (não apenas acione ações)

Adapte-se de acordo com a evolução do seu fluxo de trabalho Pense neles menos como automações do tipo “se isso, então aquilo” e mais como colegas de equipe de IA integrados ao seu sistema. Acelere fluxos de trabalho repetitivos — mesmo aqueles que exigem contexto e julgamento — com os Super Agents no ClickUp

A mudança de mentalidade: de fluxos de trabalho a sistemas inteligentes

Antes de criar um agente de IA no ClickUp, eu paro para analisar e definir o sistema.

Não é a automação. É o sistema.

Para mim, isso se resume a três perguntas:

Qual é o objetivo? Qual é o problema principal que estou tentando resolver? O meu sistema é compatível? A minha configuração atual do ClickUp é capaz de suportar um agente funcionando livremente sem falhas? Qual é o verdadeiro papel do agente? Ele apenas movimenta tarefas, ou tem permissão para pensar, decidir e agir em meu nome?

Eu queria que meu agente de decisão com IA assumisse a carga mental de tomar decisões sobre campanhas.

Para o meu Gerenciador de Biblioteca de Ativos, veja como ficou.

1. Objetivo: Que problema este agente de decisão com IA está tentando resolver?

Eu queria um único local onde todos os recursos de campanha — vídeos, imagens, textos — estivessem:

Encaminhado por meio de uma única fonte de verdade

Acompanhamento em todos os locais e campanhas

Protegido contra duplicações e falhas de visibilidade

Fácil de gerar relatórios sem precisar alternar entre ferramentas

Em outras palavras, eu queria que meu agente fosse responsável pelas decisões de distribuição de ativos dentro do ClickUp para que nada fosse esquecido.

2. Capacidade do sistema: minha configuração suporta a tomada de decisões por IA?

Um agente de decisão com IA é tão eficaz quanto o sistema em que está inserido. É por isso que faz sentido criá-lo em um local onde suas tarefas, documentos, relacionamentos e dados de campanha estejam todos reunidos. Quando um agente consegue ter uma visão completa (recursos, locais, status, histórico) em um único espaço de trabalho digital conectado, suas decisões são baseadas na realidade, e não em suposições.

Para mim, o Converged AI Workspace do ClickUp é esse lugar.

Com o ClickUp, em vez de juntar um conjunto de ferramentas de IA independentes que veem apenas uma parte das suas operações, você obtém uma camada inteligente que se sobrepõe a tudo o que sua equipe realmente faz. O resultado são recomendações mais inteligentes, zero troca de contexto e decisões cuja qualidade aumenta com o tempo , pois a memória do agente e seu espaço de trabalho crescem juntos.

Eu configurei meu ClickUp para que o Gerenciador da Biblioteca de Ativos pudesse:

Acompanhe os ativos em dezenas de locais (e, eventualmente, mais de 100)

Armazene dados precisos sobre onde os recursos foram utilizados

Entenda os tipos de ativos e os pilares (por exemplo, conteúdo sobre recuperação versus mobilidade)

Execute de acordo com cronogramas e gatilhos sem causar confusão

Se minhas listas, campos personalizados e relações não fossem sólidos, o agente ficaria parado ou criaria uma confusão. Por isso, tratei o design do sistema como parte do próprio agente.

📮ClickUp Insight: 30% das pessoas afirmam que sua maior frustração com os agentes de IA é que eles parecem confiantes, mas cometem erros. Isso geralmente acontece porque a maioria dos agentes trabalha de forma isolada. Eles respondem a uma única solicitação sem saber como você gosta de fazer as coisas, como você trabalha ou quais são seus processos preferidos. Os Super Agentes funcionam de maneira diferente. Eles operam com 100% do contexto extraído diretamente de suas tarefas, documentos, chats, reuniões e atualizações em tempo real. Além disso, eles retêm memórias recentes, baseadas em preferências e até mesmo episódicas ao longo do tempo. E é isso que transforma um agente de alguém que apenas faz suposições com confiança em um colega de trabalho proativo, capaz de acompanhar a evolução do trabalho.

3. Função do agente: operador, não apenas mensageiro

Por fim, defini a função do agente.

A maioria dos sistemas é projetada assim: Se X acontecer → faça Y

É isso que chamamos de automação simples.

O que eu queria era algo diferente. Um agente de decisão com IA capaz de avaliar o contexto e usá-lo para tomar decisões exatamente como um ser humano faria.

Não para “mover tarefas da Lista A para a Lista B”

Sim para “pensar, decidir e agir em nome da empresa”

Meu Gerenciador de Biblioteca de Ativos é responsável por:

Decidir para onde os recursos devem ir a seguir

Prevenção de duplicação

Atualizar o sistema e a equipe quando algo dá errado ou quando uma decisão é tomada

Use o Agent Builder de linguagem natural do ClickUp para criar instruções personalizadas para o seu Super Agente

Depois que esses três pontos ficaram claros, tudo o mais ficou mais fácil. Eu não estava mais apenas criando uma automação inteligente. Eu estava criando o que chamo de Beyond Super Agent — um agente que compreende o propósito, opera dentro de um sistema capaz e tem uma função claramente definida.

📚 Leia também: Como eu uso um Superagente de Foco Diário para manter os projetos em andamento no ClickUp

Como estruturei os prompts para tornar o agente de decisão de IA confiável: meus 5 pilares de prompts

Assim que o sistema ficou pronto, passei para a parte que a maioria das pessoas pula logo de cara: os prompts.

Mas, em vez de escrever uma longa instrução, eu a dividi em cinco componentes claros. Isso tornou o agente de decisão de IA mais fácil de controlar, testar e aperfeiçoar.

Estes são os pilares das instruções de IA que determinam a qualidade das decisões tomadas pelo meu agente:

1. Definição da função: Quem é esse agente?

Não me limito a dizer ao agente o que fazer — eu digo a ele quem ser.

📌 Para o Gerenciador da Biblioteca de Recursos, pedi que ele atuasse como:

“Proprietário experiente de agência e arquiteto de operações que gerencia vários clientes.”

“Proprietário experiente de agência e arquiteto de operações que gerencia vários clientes.”

Essa única linha muda tudo. Agora, quando o agente responde, ele o faz pela perspectiva de alguém que:

Gerenciei campanhas complexas em vários locais

Equilíbrio entre capacidade, impacto e consistência da marca

Aprendi a evitar duplicações e desperdício de esforços

2. Contexto e escopo: em que ambiente ele está operando?

Em seguida, defino o contexto e o escopo da forma mais clara possível:

Quais listas, espaços ou campanhas estão em jogo

O que a biblioteca de recursos contém

Que tipos de ativos e pilares o agente deve levar em consideração

Isso informa ao agente onde ficam as paredes da sala, para que ele não se desloque para a parte errada do meu espaço de trabalho.

3. Lógica de decisão: quando e como ele deve decidir?

Em seguida, detalho a lógica de decisão. Em vez de dizer ao agente o que fazer, defini como ele deve pensar.

Especifico:

Quando o agente tem permissão para tomar uma decisão de roteamento

Quais campos ou padrões devem acionar uma recomendação

Como lidar com diferentes tipos de ativos ou fases da campanha

Dessa forma, o agente não se limita a gerar ideias. Ele sabe quando agir e como são as boas decisões.

4. Entradas: em quais dados ele confia?

Toda decisão é tão boa quanto os dados por trás dela. Por isso, conecto meu agente às camadas de dados de que ele precisa:

Registros de ativos na minha biblioteca

Locais e campanhas onde cada recurso já foi utilizado

Pilares e tipos de criativos (por exemplo, recuperação x mobilidade)

Deixo isso bem claro na instrução: estas são as informações que você deve usar ao decidir o que fazer a seguir.

Adicione habilidades e ferramentas aos Super Agentes no ClickUp para melhorar a qualidade dos resultados

5. Resultados: Que ações e formatos eu espero?

Por fim, defino os resultados:

O agente deve criar tarefas de campanha?

Deve atualizar campos personalizados ou status?

Ele deve me enviar um resumo, uma lista de recomendações ou ambos?

Uma vez que esses cinco elementos estejam definidos — função, contexto, lógica de decisão, entradas e saídas —, a solução geralmente se alinha perfeitamente ao problema real que estou tentando resolver.

🎥 Aqui está um breve vídeo explicativo caso você queira tentar criar seu próprio Super Agente:

👀 Você sabia? Apenas uma em cada cinco empresas possui uma governança madura para agentes de IA autônomos, apesar do rápido crescimento da IA agentiva.

Como meu agente de decisão de IA, também conhecido como Gerenciador de Biblioteca de Ativos, realmente funciona dentro do ClickUp

Com a base pronta, integrei o agente ao meu espaço de trabalho no ClickUp para que ele pudesse funcionar de duas maneiras principais.

Opção 1: Acionamento manual a partir da biblioteca de ativos

O primeiro modo é simples e direto.

Eu escolho um local para onde o agente deve enviar um recurso Eu clico em um gatilho (como Enviar para localização) O agente cria uma tarefa de campanha no meu rastreador de campanhas para esse recurso específico

Isso por si só elimina uma grande quantidade de trabalho manual de roteamento. Mas o verdadeiro poder vem do segundo modo.

Opção 2: Tomada de decisão baseada em cronograma

É no segundo modo que o sistema realmente se torna “Beyond Super Agent”.

Aqui, o agente usa todo o conteúdo da biblioteca de ativos para tomar decisões por conta própria:

Ele sabe em quais locais um recurso já esteve

Ele reconhece o tipo de ativo e o pilar

Ele visualiza o histórico de ações realizadas nesse recurso

📌 A partir daí, ele pode tomar decisões como:

“Para este ativo estratégico que já esteve em Islamabad e é um vídeo de recuperação, vamos enviar uma imagem de recuperação ou uma imagem de mobilidade em seguida.”

“Para este ativo estratégico que já esteve em Islamabad e é um vídeo de recuperação, vamos enviar uma imagem de recuperação ou uma imagem de mobilidade em seguida.”

Em vez de eu ficar constantemente verificando onde um recurso foi veiculado e o que deve vir a seguir, o agente analisa os dados e decide.

📚 Leia também: Como criei um superagente simples no ClickUp que mantém todos os projetos de sites em dia

Por que uso o ClickUp Chat para colaborar com meu agente de IA

No ClickUp, os agentes podem atuar em todo o seu espaço de trabalho. Você pode acioná-los por meio de Automações em Listas, Pastas e Espaços (reagindo a mudanças de status, novas tarefas, atualizações de campos), atribuí-los diretamente a tarefas, @mencioná-los em comentários de tarefas e Documentos ou interagir com eles no Chat do ClickUp por meio de mensagens diretas e @menções.

Mas é no Chat que passo a maior parte do tempo com meu agente, e há um motivo para isso.

No meu chat do Asset Library Manager, tenho dois objetivos:

Aperfeiçoe o agente para que sua tomada de decisões continue melhorando Entenda melhor o meu próprio sistema por meio dos resumos e recomendações do agente

Colabore com seu Super Agente no Chat do ClickUp

O Chat me oferece uma interface conversacional em tempo real, quase como ter um colega à disposição. Posso usá-lo para:

Faça perguntas de acompanhamento

Ajuste minhas instruções em tempo real e

Receba recomendações imediatas sem precisar mudar de contexto

É a diferença entre enviar uma solicitação e ter uma conversa interativa.

Para um agente como o Gerenciador da Biblioteca de Ativos, onde as decisões se baseiam umas nas outras e o contexto é importante, esse tipo de diálogo iterativo é o que faz todo o sistema funcionar.

Quando o agente faz birra

Com o tempo, percebi algo engraçado: se meu comando não fosse claro, o agente entrava em uma espécie de “birra”. Não porque estivesse com defeito, mas porque minha solicitação não estava preparando-o para o sucesso.

É nesse momento que sempre volto aos cinco pilares fundamentais:

Será que defini a função com clareza suficiente?

Eu defini o contexto e o escopo corretos?

Expliquei a lógica de decisão que me interessa?

Eu especifiquei as entradas e saídas?

Quando tudo isso estiver em vigor, a conversa se torna incrivelmente produtiva.

Testando a resistência do sistema com uma mensagem simples

Um dos meus momentos favoritos com esse agente foi realizar um teste de estresse completo usando um único comando de chat.

📌 Eu disse ao agente:

“Quero fazer um teste de estresse. Acione automaticamente escolhendo locais aleatórios e crie tarefas de campanha de acordo com o fluxo. Certifique-se de que nenhuma parte do fluxo foi omitida e que não haja duplicação nas tarefas. Pergunte-me o que precisar antes de executar o teste.”

“Quero fazer um teste de estresse. Acione automaticamente escolhendo locais aleatórios e crie tarefas de campanha de acordo com o fluxo. Certifique-se de que nenhuma parte do fluxo foi esquecida e de que não há duplicação nas tarefas. Pergunte-me o que precisar antes de executar o teste.”

🌟 Eis o que aconteceu:

O agente voltou com algumas perguntas para esclarecer Respondi diretamente no chat O agente executou o teste em todos os locais relevantes Ele criou as tarefas da campanha sem que eu precisasse acessar manualmente a biblioteca de recursos

Em uma única conversa, foram necessárias 15 a 30 ações, e tive uma noção clara de onde meu sistema poderia falhar à medida que expandimos.

O resultado? Percebi que minha configuração era sólida até cerca de 50 locais, mas se eu tentasse passar para mais de 100, o sistema poderia ter dificuldades. Essa percepção não veio de um painel; veio de uma conversa com meu agente.

Usando o agente como parceiro de relatórios

👉🏼 Também uso o chat para fazer perguntas simples, mas poderosas, como:

“Quais ativos foram encaminhados nas últimas 10 horas?”

“Ok, e nas últimas 24 horas?”

👉🏼 O agente responde com uma lista de ativos, para onde foram encaminhados e links de volta para o ClickUp. Em seguida, eu aprimoro isso:

“Forneça-me um resumo das últimas 24 horas e recomende os 10 principais locais onde esses recursos devem ser distribuídos em seguida — com uma justificativa clara para cada recomendação.”

“Forneça-me um resumo das últimas 24 horas e recomende os 10 principais locais onde esses recursos devem ser distribuídos em seguida — com uma justificativa clara para cada recomendação.”

Agora, o agente está usando:

Onde os ativos já foram

Como os pilares e os tipos de criativos estão sendo usados

Quais mercados ainda não foram totalmente explorados

…para recomendar exatamente para onde devo ir a seguir — e por quê.

👉🏼 Se eu quiser aprofundar o assunto, posso fazer perguntas complementares como:

“Quais ativos devem ser enviados para Tóquio em seguida?”

O agente usa os mesmos dados e a mesma lógica para me dar uma resposta direta.

📚 Leia também: Como eliminei a proliferação de chats e criei um centro de comando empresarial no ClickUp

De um agente de decisão de IA inteligente a um mecanismo de decisão escalável

A esta altura, meu Gerenciador de Biblioteca de Ativos tornou-se uma camada sólida de tomada de decisão por IA sobre o meu espaço de trabalho no ClickUp.

Antes disso, eu estava constantemente:

Verificação manual do uso de ativos

Referenciamento cruzado de locais

Tomar decisões na hora

Agora, o agente de decisão com IA cuida desse processo.

Ainda sou eu quem toma a decisão final quando necessário. Mas não estou mais começando do zero. E essa mudança está se tornando cada vez mais comum.

De acordo com um relatório da McKinsey & Company, as empresas estão observando o maior impacto mensurável da IA em áreas como marketing, vendas e estratégia — onde a tomada de decisões desempenha um papel central.

Próximo passo: Como criar seu próprio agente de decisão com IA no ClickUp

Se você está lidando com ativos em vários locais, canais ou clientes, não precisa ficar preso a planilhas e roteiros manuais para sempre.

Comece perguntando:

Qual é a única fonte de verdade que meu agente deve proteger? Minha configuração do ClickUp está organizada e estruturada o suficiente para que um agente possa confiar nela? Em que área preciso mais de ajuda: avançar no trabalho, tomar decisões ou identificar insights?

Em seguida, crie seu primeiro agente com base nessas respostas.

💡 Dica profissional: Crie um agente especializado, não um agente que “faça de tudo”. Dê ao seu agente: Uma responsabilidade clara

Fontes de dados definidas

Regras de decisão simples

Um formato de saída estruturado Quanto mais restrito for o escopo, melhores serão os resultados.

Por fim, dedique algum tempo ao chat — faça perguntas, execute testes de estresse e deixe que o agente mostre onde seu sistema precisa melhorar.

É assim que você vai além das automações e começa a criar um sistema inteligente no ClickUp que realmente trabalha a seu favor.

Da experimentação com IA à tomada de decisões reais com IA

Se você deseja automatizar a tomada de decisões com IA, este é o meu conselho mais importante:

Pare de pensar:

❌ “Como a IA pode me ajudar a fazer isso mais rápido?”

❌ “Como a IA pode me ajudar a fazer isso mais rápido?”

E comece a pensar:

✅ “Em que áreas a IA deve tomar decisões por mim?”

✅ “Em que áreas a IA deve tomar decisões por mim?”

A maioria das equipes ainda está na primeira fase. Elas estão experimentando. Testando ferramentas. Automatizando pequenas tarefas.

Mas o verdadeiro benefício surge quando você introduz um agente de decisão com IA em um sistema que já está estruturado para isso.

É nesse momento que:

O trabalho fica parado dependendo da memória humana

As pessoas deixam de ser gargalos na tomada de decisões

Os sistemas começam a funcionar com clareza

É por isso que isso funciona no ClickUp.

Como tudo — tarefas, dados e contexto — fica em um único lugar, seu agente de decisão com IA consegue realmente ver o que está acontecendo. E, mais importante ainda, ele pode agir de acordo com isso.