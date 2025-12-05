Como escrever prompts de IA? Dicas, modelos e exemplos

Você já pediu a uma ferramenta de IA para “escrever uma postagem no blog” e ela respondeu com algo sem graça ou robótico?

Isso porque sua solicitação era muito vaga.

Boas instruções de IA são como bons briefings: claras, específicas e orientadas para objetivos. As ruins só criam mais trabalho.

À medida que a IA se torna parte da escrita, da codificação e da estratégia, a redação de prompts é agora uma habilidade criativa indispensável.

Este guia mostra como criar prompts que geram resultados mais inteligentes, rápidos e úteis, com exemplos e modelos para você experimentar imediatamente.

O que é um prompt de IA?

Um prompt de IA é a instrução que você dá a uma ferramenta de IA para obter uma resposta. É o ponto de partida da interação, e o desempenho da IA depende muito da qualidade da instrução escrita.

Se você está aprendendo a escrever prompts de IA, comece aqui: seu prompt define o tom, a estrutura e a profundidade do resultado.

Se sua instrução for vaga, a IA irá adivinhar, e os resultados geralmente não serão os esperados. Limites claros resolvem isso.

✅ Bom: “Transforme este parágrafo em um formato de curiosidade, como: ‘Você sabia que...?’” ❌ Ruim: “Torne isso mais interessante.”

👀 Você sabia? Analistas de mercado estimam que o mercado de engenharia de prompts cresceu de cerca de US$ 0,85 bilhão em 2024 para cerca de US$ 1,13 bilhão em 2025, um CAGR de aproximadamente 32,7%. Esse crescimento vem da crescente demanda por personalização de IA, automação e geração de conteúdo alimentado por IA.

Por que escrever bons prompts de IA é importante

Aprender a criar prompts eficazes é essencial para obter resultados confiáveis das ferramentas de IA.

Veja por que isso faz uma diferença maior do que a maioria das pessoas imagina:

Reduz a ambiguidade na saída: a IA tem melhor desempenho quando entende exatamente o que você deseja. Um prompt bem escrito elimina resultados vagos ou fora do tema para você filtrar em seu processo de escrita. Isso vale tanto para a geração de posts de blog quanto para a criação de prompts de arte de IA para projetos visuais.

Você gasta menos tempo revisando e refazendo: quando sua solicitação não é clara, é provável que você obtenha resultados medíocres e perca tempo fazendo ajustes. Uma solicitação eficaz aproxima-se mais do objetivo na primeira tentativa, especialmente com conteúdos mais complexos gerados por IA.

Você evita conteúdo alucinado ou irrelevante: prompts mal formulados geralmente levam a fatos imprecisos ou texto de preenchimento. Quanto mais deliberado for o seu prompt, menos a IA generativa precisará “preencher as lacunas” com informações potencialmente inventadas.

Ajuda a manter a consistência no tom e na estrutura: se você estiver trabalhando com vários documentos, resumos ou projetos, um estilo de prompt repetível ajuda a manter uma voz, um formato e uma profundidade consistentes, o que é especialmente útil ao dimensionar se você estiver trabalhando com vários documentos, resumos ou projetos, um estilo de prompt repetível ajuda a manter uma voz, um formato e uma profundidade consistentes, o que é especialmente útil ao dimensionar prompts de escrita entre equipes.

Tipos de prompts de IA (com exemplos)

Vamos analisar os principais tipos de prompts de IA que você encontrará:

1. Prompts instrutivos

Os prompts de instrução orientam o modelo de IA na execução de uma tarefa específica ou na geração de um resultado específico. Esses prompts fornecem instruções diretas à IA, como escrever, resumir, esboçar ou explicar.

✅ Use prompts instrutivos quando quiser que a IA produza um objetivo definido.

📌 Exemplo: Escreva uma postagem de blog de 500 palavras para uma empresa de FinTech apresentando seu novo aplicativo de finanças pessoais chamado “BudgetBuddy”. Explique como o aplicativo se conecta a contas bancárias, categoriza despesas, envia lembretes de economia e ajuda os usuários a definir metas mensais. Use um tom amigável que seja fácil de entender para usuários iniciantes.

2. Prompts informativos

Os prompts informativos ajudam você a recuperar fatos, definições ou resumos específicos da base de conhecimento da IA. Use-os para aprender algo ou obter uma explicação clara sem muitos detalhes desnecessários.

✅ Use prompts informativos quando desejar informações factuais.

📌 Exemplo: Quais são as principais diferenças entre arquiteturas monolíticas e de microsserviços no desenvolvimento de software? Explique as vantagens e desvantagens de cada uma, inclua casos de uso comuns e mantenha a explicação suficientemente simples para que um gerente de produto sem experiência em programação possa entendê-la.

3. Prompts criativos

Os prompts criativos têm tudo a ver com imaginação. Eles são projetados para ajudar a IA a gerar conteúdo original, como histórias, poemas, letras de músicas ou até mesmo imagens especulativas, usando um gerador de arte de IA. Lembre-se de dar à IA espaço suficiente para ser expressiva e criativa ao escrever prompts de arte de IA.

✅ Use prompts criativos quando quiser ideias novas, imaginativas ou artísticas.

📌 Exemplo: Escreva um conto ambientado em um futuro onde os humanos se comunicam com as árvores através do toque. O personagem principal é um urbanista que descobre que um carvalho centenário guarda memórias da terra antes de ela ser urbanizada. O tom deve ser reflexivo, ligeiramente melancólico e concluir com uma reviravolta que leve o urbanista a reconsiderar seu próximo projeto.

4. Prompts analíticos

Os prompts analíticos pedem à IA para raciocinar sobre um problema, identificar padrões ou tirar conclusões. Esses prompts exigem pensamento crítico do modelo de IA, não apenas a recuperação de dados. Eles são frequentemente usados em pesquisas, estratégias ou previsões.

✅ Use prompts analíticos quando desejar análises detalhadas ou insights baseados em várias variáveis.

📌 Exemplo: Analise por que o uso de patinetes elétricos está diminuindo nas áreas urbanas, apesar da alta adoção inicial. Forneça uma análise estruturada com pelo menos três razões principais e sugira duas maneiras pelas quais as empresas podem responder.

5. Prompts de esclarecimento

Os prompts de esclarecimento ajudam você a se aprofundar em uma parte específica de uma resposta ou ideia anterior. Você pede à IA para explicar algo melhor ou detalhar ainda mais, especialmente ao escrever ou usar ferramentas complexas de IA.

✅ Use prompts de esclarecimento quando algo estiver vago ou precisar de mais detalhes.

📌 Exemplo: Você mencionou que a fadiga de assinaturas é um desafio crescente nos negócios DTC. Você pode explicar o que causa essa fadiga do ponto de vista da psicologia do consumidor e como as marcas podem combatê-la sem depender de descontos?

6. Prompts hipotéticos

Prompts hipotéticos permitem que o modelo de IA explore situações imaginárias ou hipotéticas. Eles são prompts eficazes para planejar cenários futuros. Você pode até mesmo usá-los para testar ideias criativas ou construir mundos fictícios no estilo pop art para contar histórias visuais.

📌 Exemplo: Imagine um mundo onde a internet só está disponível por duas horas por dia. Como isso afetaria a educação, o trabalho remoto, as compras online e o comportamento nas redes sociais? Divida sua resposta em quatro seções e inclua consequências positivas e negativas.

7. Prompts de cadeia de pensamento (CoT)

Os prompts de cadeia de pensamento pedem à IA para explicar seu raciocínio passo a passo antes de dar a resposta final. Isso é especialmente útil ao escrever prompts de IA para tarefas que exigem lógica ou pensamento estruturado.

✅ Use prompts de cadeia de pensamento quando você se importa tanto com o raciocínio quanto com a resposta.

📌 Exemplo: Uma empresa vende uma assinatura por US$ 150 por ano. Em janeiro, ela conquistou 100 clientes. A cada mês, ela cresce 10% em novas assinaturas, mas a taxa de cancelamento é de 5%. Calcule a receita esperada ao final de 6 meses. Mostre seu trabalho passo a passo, incluindo como o cancelamento e o crescimento afetam os totais mensais.

O ClickUp Brain MAX ajuda você a transformar ideias em ação instantaneamente. Com o Talk-to-Text no desktop, você pode falar seus prompts preliminares, ideias de conteúdo ou notas de pesquisa e vê-los se converterem em texto limpo e estruturado dentro do seu Doc ou tarefa. Isso mantém seu fluxo criativo intacto e elimina o atrito de alternar entre abas ou perder ideias no meio do pensamento.

8. Encadeamento de prompts

O encadeamento de prompts usa a saída de um prompt como ponto de partida para o próximo. Isso é particularmente útil ao criar tarefas em camadas, como desenvolvimento de marca ou narrativa visual.

✅ Use o encadeamento de prompts ao criar tarefas com várias etapas ou refinar a saída ao longo de várias fases.

📌 Exemplo: Etapa 1: Gere três nomes de marca exclusivos para um detergente ecológico para roupas

Etapa 2: Pegue o segundo nome e escreva um parágrafo sobre a história da marca que atraia os millennials urbanos que valorizam a sustentabilidade e o design.

Etapa 3: com base na história da marca, escreva um roteiro de anúncio de 30 segundos para o YouTube que apresente a marca em um tom novo e otimista.

Como escrever prompts de IA eficazes: passo a passo

Agora que você sabe por que prompts de qualidade são importantes, vamos detalhar como escrevê-los passo a passo 👇

Etapa 1: Seja claro e específico

A maioria dos erros de IA começa com um prompt vago. Se sua entrada for genérica, a saída também será genérica. Em vez de dizer:

“Escreva sobre liderança para o LinkedIn.”

Experimente algo como:

“Escreva uma postagem no LinkedIn sobre por que a liderança empática leva a um melhor desempenho da equipe. Não soe moralista. Use um tom confiante, mas acessível.”

Essa única mudança faz toda a diferença.

Veja o que pode ajudar:

Seja direto sobre o que você quer: não fique enrolando. Diga “Escreva um e-mail frio para um lead de SaaS que visitou nossa página de preços duas vezes”, em vez de “Ajude-me a vender software”.

Evite palavras de preenchimento: ignore expressões como talvez, você poderia ou se possível. A IA não precisa de polidez. Ela precisa de clareza.

Ancore sua intenção em verbos: comece seu prompt com uma ação: Escrever, Resumir, Explicar, Listar, Debater, Descrever. Isso diz à IA o que fazer desde o início.

💡 Dica profissional: prompts longos não são automaticamente melhores. Clareza é mais importante do que extensão. Uma frase forte pode superar um parágrafo confuso.

À medida que você começa a escrever e refinar prompts, rapidamente perceberá que precisa de um lugar para armazená-los. Você precisa de um lugar para experimentar, revisitar o que funcionou e acompanhar como você melhorou.

É aí que o ClickUp Docs ajuda. Crie um documento dedicado para seus prompts de IA e organize-os por caso de uso, departamento ou tipo de tarefa.

Escreva, organize e refine prompts de IA no ClickUp Docs.

Por exemplo:

Uma seção para prompts de marketing (anúncios, páginas de destino, textos de e-mail)

Outro para suporte (respostas a tickets, acompanhamentos, ajustadores de tom)

Alguns exemplos que você experimentou e aprimorou, lado a lado

Prompts de artes visuais para seus gráficos

Cada seção pode ter cabeçalhos, listas recolhíveis e até mesmo colaboração ao vivo, caso você esteja refinando prompts em equipe.

💡 Dica profissional: Crie uma tabela “Prompt ruim/Prompt melhor” dentro do seu documento para que todos possam aprender com iterações reais. Com o tempo, você perceberá padrões que o tornarão um redator de prompts mais perspicaz.

Etapa 2: Forneça o contexto (função, público, formato)

O contexto ajuda a IA a entender quem ela deve ser, com quem está falando e como a mensagem deve ser formulada. Veja como incorporar esse contexto em seus prompts:

1. Defina a função

Essa linha define o papel e a perspectiva da IA para que ela possa responder “de acordo com o personagem” com mais consistência e contexto.

Você é um líder de suporte ao cliente...

Aja como um gerente sênior de RH escrevendo um memorando interno...

Imagine que você é um designer de UI/UX revisando uma página inicial...

Você é um líder de engenharia de prompts que está treinando o modelo de IA

2. Defina o público-alvo

Informe à IA para quem é a mensagem. Isso ajuda a personalizar a linguagem, o tom e a profundidade.

... escrevendo para um fundador sem conhecimentos técnicos...

... explicando isso para usuários iniciantes...

...voltado para desenvolvedores seniores que analisam ferramentas de código aberto...

3. Especifique o formato

Informar à IA qual estrutura seguir ajuda a evitar resultados com muito texto. Isso é mais importante quando o formato tem peso, como um e-mail em comparação com um texto de apresentação.

Algumas maneiras de especificar:

Formate como uma lista com marcadores de prós e contras

Escreva uma introdução de blog com três parágrafos, incluindo um gancho, uma ideia e uma CTA (chamada para ação)

Use uma tabela comparando os recursos das diferentes ferramentas

Depois de adicionar uma função, um público e um formato, você pode refinar o prompt com o ClickUp Brain. Isso é especialmente útil quando você ainda está aprendendo a escrever prompts eficazes. Mesmo usuários experientes dependem do refinamento para obter resultados de maior qualidade.

Digamos que você tenha redigido uma postagem no LinkedIn, mas não tem certeza se ela está clara o suficiente. Peça ao ClickUp Brain para aprimorá-la em termos de clareza, tom ou estrutura.

É aqui que a IA se torna uma parceira no seu processo criativo, ajudando você a criar prompts mais precisos e bem pensados para que seus resultados sejam úteis desde o início.

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, o custo mental dessa constante mudança de contexto se acumula com o tempo.

Etapa 3: Defina o formato ou comprimento da saída

Imagine dar ao seu designer um briefing que diz apenas: “Faça com que fique bonito”. Você nunca faria isso — e escrever prompts não é diferente.

Quanto mais preciso você for sobre o formato e o tamanho da saída, menos tempo gastará corrigindo respostas confusas ou pedindo à IA para tentar novamente.

Então, pergunte a si mesmo:

Você está tentando informar rapidamente ? → Use marcadores ou listas numeradas

Quer construir um caso ou contar uma história ? → Peça parágrafos estruturados

Precisa comparar opções ? → Peça uma tabela com cabeçalhos

Quer apenas um gancho? → Peça uma frase com menos de 25 palavras.

Às vezes, o problema é que você não sabe qual formato funcionará melhor. Nesses momentos, use o ClickUp Brain como seu assistente de redação de IA.

Antes mesmo de escrever seu prompt, pergunte:

“Qual é a melhor maneira de apresentar os benefícios do produto em um anúncio de lançamento?”

“Devo usar um parágrafo, uma lista ou uma tabela de recursos para este boletim informativo?”

“Quero destacar a história de um fundador no LinkedIn. Qual formato obterá mais engajamento?”

Use o ClickUp Brain para debater formatos, contagem de palavras e muito mais.

Em vez de adivinhar, o ClickUp Brain pode sugerir a estrutura ideal com base no seu objetivo, como engajamento ou facilidade de leitura (além da contagem de palavras).

Etapa 4: Teste, refine e itere

Mesmo um prompt detalhado pode retornar resultados que parecem muito rígidos, muito longos, muito superficiais ou com um tom inadequado. Isso não significa que o prompt falhou, mas sim que você chegou ao início de um rascunho funcional.

Aqui está um loop simples 👇 Experimente duas ou três versões rápidas. Às vezes, dois prompts diferentes aproximam você mais do que um único prompt altamente editado. Coloque-os lado a lado e escolha as melhores partes. Execute o prompt uma vez Não se preocupe com a perfeição inicial. Crie uma versão e veja como ela se comporta. Analise o resultado de forma crítica Pergunte a si mesmo: O tom correspondeu ao que eu tinha em mente? Falta alguma informação importante ou há alguma explicação excessiva? Uma estrutura diferente (lista, história, tabela) melhoraria a clareza? Refine uma variável de cada vezAltere o público, o formato ou o tom, mas não os três ao mesmo tempo.

Nesta fase, use o ClickUp Docs para gerenciar seus testes e refinamentos de prompts. Você pode criar uma única fonte de verdade onde seus rascunhos de prompts, resultados de IA e feedback coexistam.

Elabore e refine prompts em um documento do ClickUp com comentários ao vivo e formatação clara lado a lado.

Crie um documento para cada projeto ou caso de uso. Nele, você pode:

Armazene seus primeiros rascunhos de prompts e marque o que eles deveriam fazer.

Cole a saída da IA diretamente abaixo para uma comparação lado a lado.

Escreva uma nota rápida sobre o que não funcionou (tom? profundidade? estrutura?).

Adicione uma versão refinada abaixo, para que suas melhorias sejam documentadas.

Depois de testar algumas variações, convide um colega de equipe para revisar os prompts. Ele pode deixar comentários sobre o texto e a estrutura ou até mesmo sugerir como reescrever um prompt para se adequar a um canal específico, como encurtar para uma postagem no Twitter ou simplificar para um público não técnico.

Dessa forma, você pode criar um histórico de versões com o qual pode aprender. E se algo funcionar bem, você pode copiar esse prompt final para sua Biblioteca de Prompts compartilhada para uso posterior.

Etapa 5: Salve e reutilize prompts vencedores

Cada prompt excelente que você escreve é um atalho para a próxima vez. Se você planeja coletar prompts que funcionam bem, lembre-se:

Salve prompts com contexto: não basta colar o prompt em um documento. Adicione o “porquê”: para que foi usado o resultado? O que tornou o prompt eficaz? Para que tipo de tom ou estrutura ele funciona melhor? Para que foi usado o resultado? O que tornou o prompt eficaz? Que tipo de tom ou estrutura funciona melhor? Salve diferentes versões de seus prompts: às vezes, a V1 é ótima para conteúdos curtos, e a V2 funciona melhor para conteúdos formais. Mantenha ambas e adicione rótulos curtos como: “Tom casual”, “Público técnico”, “Adequado para redes sociais”. “Tom informal” “Público técnico” “Socialmente amigável” Reutilize com intenção: um prompt forte para uma introdução de blog pode frequentemente ser adaptado para: um gancho no LinkedIn, uma abertura de e-mail ou um acompanhamento de vendas. LinkedIn hook Abertura de e-mail Acompanhamento de vendas

Para que foi usado o resultado?

O que tornou o prompt eficaz?

Que tipo de tom ou estrutura funciona melhor?

“Tom informal”

“Público técnico”

“Socialmente amigável”

LinkedIn hook

Abertura de e-mail

Acompanhamento de vendas

Quanto mais você reutilizar intencionalmente, mais confiante ficará em dimensionar a produção, sem o caos.

🔄 Comparação de prompts antes e depois

❌ Antes ✅ Depois (salvo e reutilizável) Escreva uma postagem nas redes sociais sobre o ClickUp, a ferramenta de produtividade e planejamento de projetos. Escreva uma postagem no LinkedIn apresentando uma ferramenta de planejamento de projetos com tecnologia de IA, o ClickUp. Comece com um problema comum sobre como conciliar tarefas em diferentes plataformas. Destaque como esse recurso centraliza cronogramas, atribuições e atualizações da equipe (e até mesmo IA). Termine com uma pergunta que convide os profissionais a compartilhar como eles gerenciam atualmente o caos dos projetos. Mantenha o tom conciso, ponderado e voltado para a liderança. Contagem de palavras: 200 palavras, use uma mistura de estilo de lista e parágrafo.

Veja por si mesmo:

❌ Antes (chato!)

✅ Depois (ficou ainda melhor!)

Obtenha respostas precisas e diretas todas as vezes no ClickUp Brain.

Estruturas de escrita de prompts para experimentar

Se você deseja melhorar o resultado da IA, comece melhorando sua entrada. Prompts excelentes vêm de instruções claras e detalhadas, especialmente ao usar ferramentas como o ClickUp Brain ou ao criar fluxos de trabalho que dependem de IA generativa.

Aqui estão oito estruturas de escrita de prompts que ajudam você a obter resultados melhores e mais específicos em tarefas como escrita, estratégia e até mesmo prompts de arte.

1. Função + tarefa + objetivo

Formato: “Aja como um [função] e me ajude a [tarefa] para que eu possa [objetivo].”

📌 Exemplo de prompt: Aja como um pesquisador de UX e me ajude a escrever perguntas para uma pesquisa para que eu possa descobrir por que os usuários desistem no checkout.

2. C. R. A. F. T. (Contexto – Função – Ação – Formato – Tom)

Essa estrutura detalhada de prompts divide todos os aspectos de uma solicitação para garantir o alinhamento em termos de voz, propósito e entrega.

Componente O que ele pergunta Exemplo Contexto Qual é a situação? Estamos lançando um novo aplicativo de produtividade. Função Quem a IA deve representar? Um profissional de marketing de produto Ação O que você deseja que seja feito? Escreva um e-mail de lançamento de produto Formato Qual estrutura? E-mail curto com título, CTA e corpo Tom Qual é a voz? Energético e persuasivo

3. P. A. S. (Problema – Agitação – Solução)

P. A. S. é uma estrutura de narrativa usada em marketing e redação publicitária para enquadrar o problema do público e posicionar sua solução como a resposta. Essa é uma excelente estrutura de redação publicitária, aprimorada com prompts de IA.

📌 Exemplo de prompt: Escreva uma página inicial para um aplicativo de controle de tempo usando P. A. S. O público-alvo são designers freelancers.

4. Objetivo – Obstáculo – Orientação

A estrutura GOG ajuda a IA a raciocinar por meio de restrições e sugerir soluções ou ideias levando em consideração as vantagens e desvantagens.

📌 Exemplo de prompt: Quero aumentar minha newsletter para 5 mil assinantes em três meses, mas não tenho orçamento para publicidade. Sugira um plano de crescimento baseado em conteúdo.

5. R. A. G. (Recuperar – Aumentar – Gerar)

A estratégia de prompt R.A.G. é frequentemente usada em sistemas avançados de IA. Ela extrai informações relevantes, adiciona contexto e gera a resposta final.

Recuperar : Qual conteúdo básico você deseja que seja considerado?

Aumentar : Que contexto ou instrução adicional ajuda?

Gerar: Qual é o resultado desejado?

📌 Exemplo de prompt: “Aqui estão as entrevistas brutas com os clientes [colar]. Resuma os três principais pontos críticos recorrentes e dê uma sugestão de solução para cada um. Formate em uma tabela.”

Há um ecossistema crescente de ferramentas que ajudam você a se inspirar, experimentar mais rapidamente e até mesmo criar modelos do que funciona.

1. Mercados de prompts

Essas plataformas oferecem ideias de prompts pré-escritas enviadas por criadores e usuários da comunidade. Isso é ótimo para explorar diferentes casos de uso ou aprender a estrutura dos prompts.

PromptBase : um mercado onde você pode comprar e vender prompts de alto desempenho para diferentes modelos de IA.

FlowGPT : uma biblioteca comunitária de prompts compartilhados, pesquisável por categoria e tipo de modelo.

PromptHero : coleções selecionadas de prompts para geração de imagens , redação, codificação e muito mais, especialmente eficazes para ferramentas visuais como Midjourney e outras ferramentas de arte de IA líderes de mercado.

2. Geradores de prompts de IA

Isso ajuda você a criar prompts melhores, fornecendo informações estruturadas, como objetivo, público e formato, e gerando o prompt completo com base nisso.

AIPRM : uma extensão do Chrome para o ChatGPT que adiciona uma biblioteca de prompts organizados por marketing, SEO e produtividade.

PromptPerfect : otimiza seu prompt para desempenho em modelos como GPT-4, Claude ou Bard.

ClickUp Brain : ajuda você a criar prompts melhores, sugerindo estrutura, tom e formato com base no seu objetivo. Você pode destacar um prompt preliminar e pedir ao Brain para melhorar a clareza, adaptá-lo para um público diferente ou reestruturá-lo em uma lista, parágrafo ou e-mail.

3. Modelos de prompts de IA do ClickUp

Você não precisa reinventar seus prompts todas as segundas-feiras de manhã. Com os modelos de prompts do ClickUp Brain, você pode salvar aqueles que funcionam e nunca mais precisará escrever do zero.

O que o torna poderoso? Você não fica preso a modelos genéricos e pré-preenchidos. Você pode criar o seu próprio, com base exatamente no que você precisa.

Planejando o lançamento de um produto? 👉 Salve sua sugestão preferida para escrever um anúncio energético com uma CTA impactante.

Precisa de suporte? 👉 Crie um prompt que reescreva respostas de reembolso com empatia e mantendo a voz da marca intacta.

Fazendo tudo sozinho? 👉 Crie um prompt reutilizável que transforma notas dispersas em atualizações semanais organizadas.

Depois de definir um formato que funcione, basta clicar em salvar. Da próxima vez, estará a um clique de distância.

Erros comuns a evitar em prompts

Mesmo usuários experientes às vezes erram o alvo. Veja o que você deve observar ao tentar criar prompts que realmente funcionem.

Escrever sem um ponto de referência: Começar um prompt sem uma linha de base geralmente leva a resultados dispersos. Use um formato claro, um exemplo ou uma saída anterior para que a IA saiba qual direção seguir.

Não fornecer contexto suficiente: a IA não lê sua mente. Quanto mais contexto você fornecer, como tom, público ou formato, mais preciso e eficaz será o resultado.

Supondo que a IA irá inferir a intenção: sem uma tarefa específica, o modelo pode perder completamente o seu objetivo. O reconhecimento da intenção melhora quando você declara claramente o que deseja: um resumo, um título, um roteiro ou um primeiro rascunho.

Usar preenchimento em vez de função: prompts vagos como “Você pode me ajudar com isso?” não ajudam muito. Concentre-se no resultado e use verbos de ação para orientar o modelo na direção da estrutura correta.

Domine a redação de prompts e amplie seu fluxo de trabalho com o ClickUp.

Escrever um único prompt de IA pode ser simples. Mas a questão mais importante é: você consegue fazer isso bem e repetidamente, em todas as equipes?

Sem um processo ou uma estrutura documentados, as coisas começam a ficar confusas. Você busca clareza, tom, resultado, formato, contexto e tudo isso sob pressão.

À medida que a IA se torna mais incorporada aos fluxos de trabalho, você precisa de um sistema para criar prompts, testá-los e reutilizá-los.

É aí que entra o ClickUp. Os documentos ajudam você a documentar e refinar seu trabalho. O ClickUp Brain aprimora e adapta, e o acesso à IA no nível da tarefa permite que você gere conteúdo onde já está trabalhando. Juntas, essas funcionalidades ajudam você a passar da tentativa e erro para resultados repetíveis e de alta qualidade.

