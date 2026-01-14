Como a especialista do ClickUp, Yvi, eliminou a proliferação de chats e criou um centro de comando empresarial no ClickUp

Você está afogado em notificações, mensagens perdidas e conversas espalhadas por várias plataformas? Você não está sozinho. Muitos empresários enfrentam o caos da “proliferação de chats”, a confusão e a ineficiência que resultam do uso excessivo de ferramentas de comunicação e mensagens.

Esse caos não se limita à sua caixa de entrada e aos chats da equipe. Ele faz parte de um problema muito maior chamado dispersão do trabalho. A dispersão do trabalho ocorre quando as atividades, conversas, tarefas e ferramentas de trabalho estão espalhadas por sistemas desconectados que não se comunicam entre si. Isso força as equipes a mudar constantemente de contexto e procurar informações.

Especialistas estimam que a dispersão no trabalho custa às organizações cerca de US$ 2,5 trilhões em perda de produtividade a cada ano, pois as equipes perdem tempo alternando entre aplicativos, procurando contexto e duplicando esforços, em vez de realizar o trabalho propriamente dito.

Mas e se você pudesse centralizar todas as suas conversas comerciais, atualizações e fluxos de trabalho em um único lugar?

Sobre mim: consultor certificado pela ClickUp e especialista em eficiência

Sou Yvonne “Yvi” Heimann, consultora certificada do ClickUp e coach de eficiência empresarial, e conheço muito bem essa dificuldade. Em um webinar recente da Comunidade ClickUp, compartilhei minha jornada do caos à clareza na comunicação. E tudo isso aconteceu quando transformei meu espaço de trabalho do ClickUp em um verdadeiro centro de comando empresarial!

Meu desafio: sobrecarga de comunicação e dispersão de bate-papos

83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mails e chats para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações.

Minha equipe estava perdendo tempo e informações valiosas devido à comunicação fragmentada:

Atualizações importantes ficavam perdidas no Slack

As solicitações dos clientes estavam espalhadas por e-mails

As discussões sobre o projeto aconteciam em muitos lugares diferentes, tornando difícil acompanhá-las.

Essa dispersão nas comunicações dificultava a organização e a resposta rápida.

A solução: centralizar a comunicação no ClickUp Chat

Minha grande descoberta aconteceu quando comecei a usar o ClickUp Chat como centro de todas as nossas comunicações comerciais. Em vez de deixar as conversas espalhadas por todos os lugares, projetamos intencionalmente o Chat para reunir trabalhos, atualizações e decisões em um único lugar.

Veja como usei o ClickUp Chat para eliminar de vez a dispersão de chats:

Encaminhando notificações para canais dedicados do ClickUp Chat

Um dos maiores contribuintes para a dispersão do chat é a sobrecarga de sinais. Atualizações importantes se misturam com mensagens casuais, e mensagens críticas desaparecem no momento em que algo mais importante aparece.

Crie canais dedicados no ClickUp para manter o contexto centralizado.

Resolvemos isso encaminhando notificações importantes — atualizações de tarefas, alterações de prazos, atividades de clientes e marcos do projeto — para canais específicos do ClickUp Chat vinculados ao trabalho real. Cada canal tinha um objetivo claro, para que os membros da equipe soubessem exatamente onde procurar as atualizações importantes.

O ClickUp Chat se conecta diretamente ao seu trabalho dentro do ClickUp — tarefas, projetos, listas, documentos e muito mais.

Em vez de procurar em threads do Slack ou cadeias de e-mails, tudo ficou visível, pesquisável e conectado ao próprio trabalho, reduzindo drasticamente o número de prazos perdidos e acompanhamentos.

As atualizações manuais de status são outro fator oculto que contribui para a dispersão do trabalho. Quando as pessoas precisam se lembrar de atualizar os outros, as informações inevitavelmente acabam sendo perdidas.

Usando o ClickUp Automations, consegui configurar fluxos de trabalho que publicavam automaticamente atualizações no Chat sempre que algo mudava, fosse o andamento de uma tarefa, aprovações, transferências ou atividades relacionadas ao cliente. As pessoas certas eram notificadas no momento certo, sem que ninguém precisasse procurar o contexto.

Configure as automações do ClickUp para publicar atualizações de tarefas no Chat.

Isso transformou o Chat em um feed de atividades em tempo real para a empresa, onde o trabalho avançava de forma visível.

📮 ClickUp Insight: 75% das pessoas que pesquisamos dizem que abrir o chat todas as manhãs é como começar o dia de trabalho com tranquilidade. O restante descreve isso como um segundo trabalho! O paradoxo? O chat parece produtivo até você perceber que metade do seu dia é gasto rolando a tela, pesquisando ou relendo longas conversas sem sentido. Tornamos o chat rápido demais para o contexto e fragmentado demais para um acompanhamento claro. O ClickUp Chat traz o foco de volta. Ele ancora as conversas ao trabalho real, onde uma mensagem pode se tornar instantaneamente uma tarefa, um acompanhamento ou um ponto de decisão. O ClickUp Brain também resume tudo isso, porque seu trabalho e seu chat estão finalmente conectados!

Usando o ClickUp Brain para relatórios e insights em tempo real

A dispersão de bate-papos não se resume apenas a muitas mensagens; trata-se também de muitos lugares para verificar respostas. Relatórios em uma ferramenta, conversas em outra, atualizações enterradas em outro lugar.

Comecei a usar o ClickUp Brain, o assistente de IA contextual nativo do ClickUp, para fechar esse ciclo. Em vez de extrair relatórios manualmente ou alternar entre ferramentas, eu poderia gerar insights em tempo real diretamente do espaço de trabalho, com base em tarefas, cronogramas e conversas em andamento.

Receba atualizações instantâneas do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

Esse tipo de visibilidade clara garantiu decisões mais rápidas e menos mensagens do tipo “Você pode me enviar uma atualização?” entupindo o chat.

💡 Dica profissional: quando a comunicação, as atualizações e os relatórios ficam todos em um único sistema conectado, o chat deixa de ser ruído e passa a ser contexto. Centralizar tudo no ClickUp não apenas reduz as interrupções, mas também cria uma única fonte de verdade na qual toda a sua equipe pode confiar.

Os resultados: um verdadeiro centro de comando empresarial

Com todas as comunicações, atualizações e relatórios centralizados no ClickUp, minha equipe eliminou a confusão e a ineficiência da dispersão de chats. Agora, todos os membros da equipe, incluindo o ClickUp Brain, sabem exatamente onde procurar informações, colaborar em projetos e manter-se alinhados com os objetivos de negócios.

Assista à minha demonstração

Curioso sobre meu fluxo de trabalho? Assista a esta demonstração passo a passo para ver como transformamos o ClickUp Chat em nosso centro de comando comercial e obtenha meu recurso gratuito: ClickUp AI Prompt & Make Blueprint.

💡 Dica profissional: o novo módulo “Enviar mensagem de chat” do Make tornou isso ainda mais fácil. Como esse recurso está em fase beta, verifique sua instância do Make para ver se você tem acesso.

De muitas mensagens para um centro de comando claro

A dispersão de chats não parece um “problema de produtividade” até você perceber que tem mensagens por toda parte, mas nenhum contexto.

Resolver isso não significa adicionar mais uma ferramenta. Significa escolher um espaço de trabalho convergente com IA, onde o trabalho, as conversas e as decisões coexistem, aprimorados pela IA. Ao centralizar a comunicação no ClickUp Chat, automatizar atualizações e usar relatórios em tempo real, você também pode construir um centro de comando empresarial que trabalha a seu favor, e não contra você.

Se seus dias parecem barulhentos e fragmentados, considere isso um sinal: você não precisa de mais aplicativos, precisa de menos lugares para verificar.

Pronto para assumir o controle das comunicações da sua empresa? Crie seu próprio centro de comando no ClickUp e veja como o trabalho pode ficar mais leve quando tudo finalmente está em um só lugar. ✨

Yvonne Heimann é fundadora da FemAuthority LLC, CEO da Ask Yvi e criadora da Boss Your Business Academy, onde ajuda fundadores a construir negócios sustentáveis por meio de sistemas simples e fluxos de trabalho alimentados por IA. Como especialista em ClickUp e estrategista de automação, ela se especializou em reduzir o trabalho manual, melhorar a execução e promover o crescimento com um design centrado no ser humano.