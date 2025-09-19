as 13 melhores ferramentas de IA Agentic para automatizar fluxos de trabalho complexos em 2025

Todos temos as mesmas 24 horas por dia, mas a forma como as gastamos define a nossa produtividade. Estudos mostram que 83,13% dos profissionais passam até um terço da sua semana em reuniões.

Com inúmeras chamadas, reuniões, e-mails e documentação ocupando o seu dia, você pode sentir que está gastando mais tempo fazendo “trabalho sobre trabalho”. É aí que as ferramentas de IA da Agentic entram em ação.

Ao aproveitar agentes inteligentes capazes de automatizar fluxos de trabalho complexos e analisar grandes quantidades de dados, os profissionais podem recuperar horas perdidas e se concentrar em tarefas de maior valor. Essas ferramentas de IA já estão transformando a forma como as empresas que buscam maior eficiência abordam seu trabalho diário.

Neste artigo, apresentaremos algumas das melhores ferramentas de IA agênica que você pode usar para aliviar a carga de trabalho e tornar o seu dia mais tranquilo.

Aqui está uma comparação rápida dos principais softwares de IA Agentic para ajudá-lo a escolher o mais adequado com base nos principais recursos, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de trabalho completo com planejamento de projetos de IA para equipes de todos os tamanhos ClickUp Brain AI, automações de tarefas, agentes de IA pré-construídos e personalizados, modelos de agendamento, visualizações de carga de trabalho e cronograma, mais de 1.000 integrações Plano gratuito; personalizações para empresas Agentes LangChain Agentes de IA personalizados para desenvolvedores e equipes técnicas Orquestração multiagente, suporte à memória, encadeamento de ferramentas e APIs, bibliotecas Python e JS, ferramentas de observabilidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário AutoGPT Agentes de IA de código aberto e contínuos para equipes pequenas Agentes contínuos acionados por eventos, estrutura de código aberto, Docker/auto-hospedagem, biblioteca de fluxo de trabalho, monitoramento e análise Preços personalizados AutoGen Colaboração multiagente para pesquisa e resolução de problemas para indivíduos e pequenas equipes Agentes planejadores/executores/revisores, mensagens assíncronas, integração com ferramentas externas, depuração e observabilidade, suporte a Python/.NET Preços personalizados Microsoft Copilot Produtividade diária no Microsoft 365 para empresas Resumos de reuniões de equipes, criação de conteúdo no Word e PowerPoint, insights do Excel, Copilot Studio para agentes personalizados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/mês por usuário CrewAI Fluxos de trabalho com vários agentes para grandes empresas Estúdio sem código, estrutura Python, funções de agente (pesquisador/analista/suporte), implantação na nuvem e local, acompanhamento do ROI Código aberto AgentGPT Agentes autônomos orientados por tarefas para equipes pequenas Divisão de metas em tarefas, pesquisa e relatórios automatizados, APIs integradas, geração de ideias, interface de usuário amigável para iniciantes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 40/mês por usuário Zapier AI Integre a IA às ferramentas existentes para equipes de médio a grande porte Construtor de IA com mais de 8.000 aplicativos, chatbots/interfaces/tabelas, Copilot para sugestões, Zaps pré-construídos, automações de arquivos e CRM Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês por usuário Adept AI Automação de fluxos de trabalho complexos para empresas Linguagem natural para ação, modelos multimodais, Web VQA para documentos/PDFs, camada de atuação proprietária, planejamento e execução Preços personalizados UiPath Automação empresarial em grande escala para Orquestração unificada para agentes de IA, humanos e robôs, compreensão de documentos, Agent Builder de baixo código, mais de 40 integrações empresariais Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário Orby Automação empresarial pronta para auditoria e de alto risco IA neuro-simbólica, Large Action Model (LAM), descoberta de processos, compreensão de documentos, conformidade de nível empresarial Preços personalizados Beam Força de trabalho de IA específica para grandes equipes em setores regulamentados Agentes pré-construídos para RH, finanças, saúde, varejo e jurídico, plataforma AgentOS, design modular, fluxos de trabalho de aprendizagem contínua Preços personalizados AskUI Automação entre dispositivos com Vision AI para equipes de pequeno a médio porte Automação de fluxos de trabalho em Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents para testes de interface do usuário, processamento de documentos, integrações de terceiros Gratuito; planos pagos a partir de US$ 57/mês por usuário

A maioria das ferramentas de IA responde a comandos. É aí que as ferramentas de IA da Agentic fazem a diferença.

São sistemas de inteligência artificial criados para funcionar com mais independência do que a IA tradicional. Isso significa que podem definir objetivos, planear etapas e executá-las com o mínimo de intervenção humana.

Por exemplo, em vez de um gerente passar horas coordenando tarefas entre diferentes equipes, um sistema de IA agênica poderia atribuir responsabilidades, enviar lembretes e atualizar o progresso em tempo real.

No suporte ao cliente, ela pode resolver problemas comuns, sinalizando apenas os casos realmente complexos para que um humano intervenha.

Ao combinar raciocínio, tomada de decisões e a capacidade de usar ferramentas externas, eis o que essas ferramentas fazem por você:

Libere horas lidando com tarefas rotineiras e processos de várias etapas

Reduza a necessidade de supervisão constante para que as equipes possam se concentrar em trabalhos de maior valor

Adapte-se a novas situações com uma melhor tomada de decisões e compreensão contextual

Aprenda com o desempenho passado para continuar melhorando ao longo do tempo

As ferramentas de IA autônoma estão indo além dos simples copilotos, tornando-se agentes de IA que planejam, agem e se adaptam em toda a sua pilha. Escolher bem significa encontrar plataformas de IA autônoma que se adaptem ao seu trabalho real, não apenas uma lista de recursos.

Aqui está uma maneira simples de avaliar o que ajudará você a automatizar fluxos de trabalho complexos e melhorar a execução das tarefas diárias:

Adequado para o seu caso de uso, com a combinação certa de autonomia e revisão humana

Integração perfeita com os sistemas empresariais existentes e as ferramentas externas que você já utiliza

Segurança e governança robustas com funções, trilhas de auditoria e controles de política

Orquestração confiável para colaboração, memória e contexto entre vários agentes em fluxos de trabalho complexos

Escalabilidade e suporte comprovados para que os fluxos de trabalho permaneçam rápidos sob carga e sejam fáceis de monitorar

💡Dica profissional: comece aos poucos com um fluxo de trabalho de alto valor em suporte, operações ou marketing e, em seguida, expanda quando os resultados forem claros. Conecte metas de linguagem natural a ferramentas como Slack, Jira, Salesforce ou seu data warehouse e experimente estruturas abertas como o Microsoft Semantic Kernel para integrar de forma limpa, sem código personalizado pesado. Mantenha as proteções simples e visíveis para que os agentes autônomos continuem úteis e confiáveis.

Agora que abordamos o que é IA agênica e como escolher a plataforma certa, vamos dar uma olhada em algumas das melhores ferramentas de IA agênica que estão fazendo uma diferença real para as equipes.

1. ClickUp (ideal para equipes que precisam de gerenciamento de projetos baseado em IA)

Transforme um briefing de campanha em um plano de projeto completo com tarefas, prazos e responsáveis em poucos minutos através do ClickUp Brain

A maioria das ferramentas de IA promete economizar seu tempo, mas muitas acabam parecendo apenas complementos. Elas podem responder a uma pergunta ou redigir uma nota, mas raramente compreendem o panorama geral do seu trabalho.

O ClickUp adota uma abordagem diferente. Sua IA não é apenas mais um recurso incluído em um aplicativo de gerenciamento de projetos. O ClickUp Brain entende o contexto do seu espaço de trabalho, automatiza fluxos de trabalho com várias etapas e faz sugestões para manter sua equipe avançando.

Coordenação automatizada de projetos com o ClickUp Brain

Sinalize bloqueadores, sugira reatribuições e adapte cronogramas para manter o trabalho em andamento com o ClickUp Brain

Imagine uma equipe de marketing prestes a lançar uma nova campanha. Normalmente, o gerente de projeto passaria metade do dia criando tarefas, definindo prazos e lembrando as pessoas do que precisa ser feito. Com o ClickUp Brain, o briefing é carregado uma vez, e a IA traça o plano, atribui responsabilidades e atualiza o progresso à medida que as coisas avançam.

Isso também evita que projetos multifuncionais fiquem isolados. O Brain monitora a atividade em todos os sistemas e garante que as atualizações em tempo real cheguem a todos os lugares. Quando um ticket do Jira é fechado, a tarefa vinculada no ClickUp é atualizada instantaneamente e notificações do Slack são enviadas às partes interessadas sem que ninguém precise intervir.

💡 Dica profissional: use o Talk to Text do ClickUp Brain MAX para capturar ideias em qualquer lugar. Falar é até 4 vezes mais rápido do que digitar (220 palavras por minuto contra 45), o que resulta em cerca de 1,1 dia economizado por semana. E como o ClickUp Brain MAX se conecta a vários modelos de IA premium, como GPT-5, Claude e Gemini, em vez de ter que lidar com diferentes aplicativos, você pode substituir várias ferramentas de uma só vez e reduzir custos em até 88%.

Suporte ao cliente completo com os agentes de IA do ClickUp

Resolva tickets de suporte repetitivos de ponta a ponta para que sua equipe possa se concentrar em casos complexos com os agentes de IA do ClickUp

Enquanto o ClickUp Brain se destaca no planejamento de projetos, os ClickUp AI Agents trazem a mesma inteligência para o suporte ao cliente.

Esses agentes foram criados para fazer mais do que categorizar ou marcar tickets — eles podem resolver casos rotineiros do início ao fim. Redenominação de senhas, atualizações de assinaturas ou verificações de status de pedidos são tratadas automaticamente, incluindo respostas ao cliente e atualizações de registros de CRM.

Para questões mais delicadas ou incomuns, a IA sabe quando se afastar. Esses tickets são encaminhados para um agente humano, mas com todo o contexto resumido de forma clara. Isso significa menos tempo vasculhando notas e mais tempo oferecendo um suporte atencioso.

📌 Exemplo: Uma empresa de SaaS usou o ClickUp Brain para processar centenas de tickets simples todos os dias. Os agentes de IA enviaram confirmações automaticamente, encerraram casos e mantiveram os registros atualizados. Isso liberou a equipe humana para se concentrar nos tipos de problemas em que a empatia e a criatividade realmente importam.

O resultado é uma experiência mais rápida e tranquila para os clientes e uma equipe de suporte que se sente menos sobrecarregada pela repetição.

Com recursos como equilíbrio de carga de trabalho, atribuição inteligente de tarefas e lembretes proativos integrados, os agentes de IA do ClickUp garantem que as equipes possam se concentrar em trabalhos de maior valor, enquanto o sistema cuida do resto.

Você pode optar por usar os agentes autopilot pré-construídos no ClickUp ou criar os seus próprios para casos de uso específicos.

Se você está se perguntando como o ClickUp Brain automatiza tarefas para evitar atrasos e reduzir sua carga de trabalho, aqui está um guia rápido:

Melhores recursos do ClickUp

Transforme resumos de projetos em planos completos com o ClickUp Brain

Sincronize tarefas e atualizações entre ClickUp, Jira e Slack automaticamente

Resolva tickets de suporte repetitivos com agentes de IA

Atribua tarefas de forma inteligente com base na carga de trabalho e na disponibilidade

Registre notas de reuniões, transcrições e itens de ação com o AI Notetaker do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para equipes pequenas que estão começando com necessidades básicas

Recursos avançados de IA, como o Brain MAX, estão disponíveis apenas em planos pagos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 observou:

A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua a evoluir.

A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua a evoluir.

2. LangChain Agents (ideal para desenvolvedores que criam agentes de IA personalizados)

via LangChain

A LangChain oferece ferramentas para criar, orquestrar e implantar agentes de IA autônomos que podem lidar com fluxos de trabalho complexos e com várias etapas. Ela permite que você crie seus próprios agentes de IA para o trabalho real, conecte-os aos aplicativos que você já usa e oriente vários agentes para lidar com fluxos de trabalho complexos sem muito esforço.

Com o LangChain, você pode começar pequeno e depois crescer. Adicione memória para que seu agente se lembre do contexto. Conecte pesquisa, dados ou ações simples. Deixe o agente planejar algumas etapas, experimentá-las e relatar os resultados.

Seu IDE visual para agentes, o LangGraph Studio, ajuda a criar agentes mais rapidamente.

Melhores recursos do LangChain

Crie agentes inteligentes personalizados que acionam ferramentas e colaboram para concluir tarefas com várias etapas

Adicione memória para que as conversas e o histórico de tarefas continuem úteis

Combine fornecedores de modelos, armazenamentos de dados e APIs conforme suas necessidades crescem

Transmita as etapas em tempo real para que você possa acompanhar a execução das tarefas e intervir quando necessário

Orquestre fluxos de trabalho complexos e com várias etapas usando a LangChain Expression Language (LCEL)

Limitações do LangChain

Requer conhecimentos básicos de codificação para obter valor

Lançamentos rápidos podem significar mais atualizações para sua configuração

Mais do que você precisa para automações simples e pontuais

Preços do LangChain

Desenvolvedor : Comece gratuitamente e pague conforme o uso

Plus : US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LangChain

G2 : 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o LangChain

Esta avaliação da G2 destacou:

O que mais gosto no LangChain é como ele ajuda a conectar modelos de linguagem grandes (como OpenAI ou Cohere) com ferramentas, dados e APIs do mundo real de maneira integrada. Não se trata apenas de solicitar um modelo, mas de encadear etapas.

O que mais gosto no LangChain é como ele ajuda a conectar modelos de linguagem grandes (como OpenAI ou Cohere) com ferramentas, dados e APIs do mundo real de maneira integrada. Não se trata apenas de solicitar um modelo, mas de encadear etapas.

3. AutoGPT (ideal para agentes de IA contínuos e de código aberto)

via AutoGPT

Em um futuro próximo, espera-se que quase 7 em cada 10 interações de clientes com fornecedores sejam gerenciadas por ferramentas autônomas. Essa é uma grande mudança e mostra a rapidez com que as empresas estão recorrendo a agentes de IA para cuidar das tarefas diárias.

O AutoGPT se encaixa perfeitamente nesse futuro. Ao contrário de muitas plataformas que mantêm você preso a uma caixa preta, o AutoGPT é open-source e foi criado para oferecer flexibilidade. Você pode hospedá-lo por conta própria, criar seus próprios agentes ou usar os já prontos.

Depois de configurados, esses agentes podem funcionar continuamente, ser acionados por eventos e lidar com fluxos de trabalho de várias etapas do início ao fim.

Melhores recursos do AutoGPT

Crie agentes de IA contínuos que são ativados por gatilhos e lidam com tarefas de várias etapas

Projete a automação do fluxo de trabalho sem configurações complexas usando blocos de baixo código

Acelere casos de uso comuns com o Agent Builder e uma biblioteca de agentes prontos para uso

Acompanhe a execução de tarefas e melhore a confiabilidade com monitoramento e análises integrados

Aproveite a flexibilidade do código aberto para adicionar ferramentas, APIs e lógica personalizada para fluxos de trabalho complexos

Limitações do AutoGPT

A hospedagem própria e a configuração do Docker podem ser demoradas para equipes sem conhecimentos técnicos

Você ainda paga pelo uso da API do modelo e pelas ferramentas externas

A plataforma em nuvem está em lançamento limitado, portanto, alguns recursos podem exigir soluções alternativas

Preços do AutoGPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários do AutoGPT

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. AutoGen (ideal para experimentos e pesquisas flexíveis com múltiplos agentes)

via AutoGen

Atualmente, sabemos que a maioria das ferramentas de IA Agentic se comportam como assistentes individuais. Elas podem responder a uma consulta ou automatizar uma etapa, mas raramente se destacam em situações em que o trabalho em equipe e a iteração são importantes.

O AutoGen, desenvolvido pela Microsoft Research, adota uma abordagem diferente. É uma estrutura de código aberto projetada para colaboração entre vários agentes, na qual vários agentes inteligentes podem compartilhar informações, dividir funções e resolver problemas juntos.

Em vez de depender de um único modelo para lidar com tudo em um único prompt, o AutoGen incentiva você a pensar em conversas.

Por exemplo, você pode ter um agente Planner que divide as metas, um agente Doer que executa as etapas e até mesmo um agente Reviewer que verifica a qualidade.

Melhores recursos do AutoGen

Habilite a colaboração entre vários agentes para resolução de problemas e pesquisa

Ofereça suporte a mensagens assíncronas para fluxos de trabalho escaláveis e distribuídos

Permita a integração com ferramentas externas, APIs e memória para obter recursos de IA mais robustos

Forneça ferramentas de observabilidade e depuração para rastrear a execução de tarefas

Ofereça suporte multilingue com Python e .NET para aplicativos empresariais

Limitações do AutoGen

Mais adequado para prototipagem do que para uso comercial em nível de produção

A documentação e os recursos de aprendizagem ainda são limitados

Requer habilidades de codificação para aproveitar ao máximo

Preços do AutoGen

Preços personalizados

Avaliações e comentários do AutoGen

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o AutoGen

Esta avaliação do Reddit compartilhou:

O AutoGen definitivamente faz sentido para determinados fluxos de trabalho, especialmente se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft ou criando conversas multiagentes do tipo pesquisa prontas para uso.

O AutoGen definitivamente faz sentido para determinados fluxos de trabalho, especialmente se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft ou criando conversas multiagentes do tipo pesquisa prontas para uso.

🧠 Você sabia? A agência nacional de mapeamento do Reino Unido, Ordnance Survey, encontrou uma maneira inteligente de manter seus mapas atualizados. Em vez de enviar pesquisadores para todos os lugares, eles usam visão computacional e IA agênica que escaneiam imagens aéreas e de ruas para identificar coisas como novas estradas ou edifícios. Isso significa que seus mapas podem ser atualizados muito mais rapidamente, às vezes em poucos dias, então quando você estiver procurando uma nova ciclovia ou um novo empreendimento imobiliário, os detalhes já estarão lá.

5. Microsoft Copilot (ideal para a produtividade diária no Microsoft 365)

via Microsoft

A maioria dos assistentes de IA não faz parte das suas ferramentas diárias, o que significa que você precisa alternar entre abas. O Microsoft Copilot é diferente porque está integrado ao software que milhões de pessoas já utilizam: Word, Excel, Outlook, Teams e muito mais.

Em vez de copiar conteúdo entre aplicativos, você pode pedir ao Copilot para resumir uma conversa por e-mail, gerar slides a partir de um documento ou analisar dados de planilhas, tudo isso sem sair do seu espaço de trabalho.

Por exemplo, um gerente que está se preparando para uma reunião no Teams pode pedir ao Copilot para extrair os destaques das atividades de bate-papo dos últimos 30 dias e redigir e refinar um relatório no Word.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Trabalhe diretamente em aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Resuma reuniões e conversas no Microsoft Teams

Gere rascunhos, relatórios, apresentações e e-mails instantaneamente

Use a Pesquisa Copilot para encontrar e conectar dados no Microsoft 365 e além

Crie agentes comerciais personalizados com o Copilot Studio para RH, finanças ou TI

Limitações do Microsoft Copilot

Custo mais elevado em comparação com algumas ferramentas de IA independentes

O desempenho pode ficar lento em comandos mais longos ou complexos

Funciona melhor dentro do ecossistema da Microsoft, limitando a flexibilidade para outras ferramentas

Preços do Microsoft Copilot

Gratuito

Microsoft Copilot Pro: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Microsoft Copilot

Esta avaliação da G2 apresentou:

O Copilot me poupa horas de trabalho e me permitiu oferecer mais aos meus clientes do que eu era capaz anteriormente, ajudando-me em tarefas e análises sofisticadas.

O Copilot me poupa horas de tempo e me permitiu oferecer mais aos meus clientes do que eu era capaz anteriormente, ajudando-me em tarefas e análises sofisticadas.

6. CrewAI (ideal para criar fluxos de trabalho com vários agentes que você pode realmente executar)

via CrewAI

Quase metade dos clientes acredita agora que os agentes de IA podem demonstrar empatia ao lidar com as suas preocupações.

Essa mudança na confiança altera o que as empresas esperam da automação. Não basta mais que um agente apenas conclua uma tarefa.

O CrewAI leva o processo ainda mais longe, ajudando você a formar equipes de agentes que colaboram, dividem responsabilidades e mantêm as pessoas informadas quando necessário. Em vez de um único assistente trabalhando isoladamente, você conta com uma equipe coordenada que reflete a forma como equipes reais resolvem problemas.

Os mecanismos de coordenação integrados lidam com a delegação de tarefas, o acompanhamento do progresso e o controle de qualidade.

Melhores recursos do CrewAI

Crie fluxos de trabalho com vários agentes rapidamente usando um estúdio sem código ou uma estrutura Python

Atribua diferentes funções aos agentes, como pesquisador, analista ou representante de suporte, e permita que eles colaborem entre si

Integre-se a plataformas em nuvem ou implante localmente para obter mais controle

Acompanhe a eficiência, o ROI e o desempenho com ferramentas de observabilidade integradas

Expanda em todos os departamentos com modelos e extensões reutilizáveis

Limitações do CrewAI

Requer algum conhecimento de Python para casos de uso avançados

A documentação e os exemplos podem parecer limitados em comparação com outras estruturas

Pode ser mais complexo do que o necessário para fluxos de trabalho simples

Preços do CrewAI

Orquestração: Código aberto

Básico: $99/mês

Padrão: US$ 500/mês

Pro: $1000/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CrewAI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que as pessoas dizem sobre o CrewAI

Esta avaliação da G2 compartilha:

Adoro a facilidade com que é possível definir agentes especializados com funções e responsabilidades exclusivas e, em seguida, fazê-los colaborar em um fluxo de trabalho estruturado. A flexibilidade de conectar diferentes LLMs, personalizar ferramentas por agente e definir tarefas dinâmicas por meio da estrutura da equipe confere ao sistema muito poder e adaptabilidade. É ótimo para construir sistemas com vários agentes sem precisar começar do zero.

Adoro a facilidade com que é possível definir agentes especializados com funções e responsabilidades exclusivas e, em seguida, fazê-los colaborar em um fluxo de trabalho estruturado. A flexibilidade de conectar diferentes LLMs, personalizar ferramentas por agente e definir tarefas dinâmicas por meio da estrutura da equipe confere ao sistema muito poder e adaptabilidade. É ótimo para construir sistemas com vários agentes sem precisar começar do zero.

7. AgentGPT (ideal para criar agentes autônomos orientados por tarefas)

via AgentGPT

O AgentGPT da Reworkd facilita transformar uma única ideia em um agente de IA que funciona com ela.

Em vez de dividir manualmente cada instrução, você define uma meta e a plataforma cuida do resto, dividindo-a em etapas menores e concluindo-as uma a uma.

Seja para planejar uma viagem, redigir um relatório ou gerar ideias para uma campanha, o AgentGPT mostra como os agentes autônomos podem aliviar a carga do trabalho diário.

Você pode permitir que o agente acesse seus dados ou pesquise no Google e usar modelos prontos para casos de uso comuns para começar rapidamente.

Melhores recursos do AgentGPT

Divida metas complexas em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar

Automatize fluxos de trabalho repetitivos de pesquisa e relatórios

Gere ideias e conteúdo com prompts simples

Integre com APIs e ferramentas de terceiros para casos de uso mais amplos

Ofereça uma interface fácil de usar para usuários iniciantes e avançados

Limitações do AgentGPT

A versão gratuita limita os agentes e os loops de tarefas

A personalização pode exigir conhecimentos técnicos

O desempenho às vezes fica mais lento com o uso intenso

Preços do AgentGPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários do AgentGPT

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que as pessoas dizem sobre o AgentGPT

Esta avaliação da G2 observou:

O AgentGPT é uma das melhores plataformas onde se pode obter resultados cruciais e precisos, que podem ser usados posteriormente dentro de uma empresa para apresentar ideias extraordinárias e inovadoras.

O AgentGPT é uma das melhores plataformas onde se pode obter resultados cruciais e precisos, que podem ser usados posteriormente dentro de uma empresa para apresentar ideias extraordinárias e inovadoras.

👀Curiosidade: Deloitte, EY, PwC e KPMG estão explorando sistemas de IA que não apenas auxiliam, mas também agem. As plataformas Zora AI da Deloitte e EY.ai da EY lidam com tarefas como gestão financeira e conformidade por conta própria, com o objetivo de transformar a consultoria de horas vendidas em valor entregue.

via Zapier

O Zapier AI é onde o trabalho diário encontra a IA prática.

Em vez de começar do zero, você descreve o que deseja e o Zapier integra ajuda inteligente às ferramentas que você já usa. Ele se conecta a milhares de aplicativos, fica atento aos momentos importantes e leva a tarefa até o fim.

Se o seu mundo funciona com formulários, calendários, CRMs, planilhas e chats, a IA Zapier se encaixa perfeitamente. Ela pode receber cada novo lead, limpar os dados, enriquecê-los e enviá-los para o pipeline certo.

A melhor parte é como ele parece acessível. Você pode esboçar uma ideia em linguagem simples e obter um fluxo de trabalho em minutos.

Os recursos de orquestração do Zapier também permitem criar chatbots e agentes de IA personalizados e conectá-los ao conhecimento da empresa para realizar tarefas diárias.

Melhores recursos da Zapier AI

Conecte a IA a mais de 8.000 aplicativos sem esforço usando o Zapier MCP

Crie automações digitando um prompt com o construtor de IA

Receba dicas úteis enquanto cria com o Copilot

Utilize agentes para tarefas que exigem mais contexto, como resumos e sínteses

Crie chatbots, formulários, páginas e aplicativos simples com chatbots, interfaces e tabelas

Limitações da IA do Zapier

Ramificações complexas geralmente precisam de ajustes manuais

Os agentes estão melhorando, mas ainda parecem básicos para um trabalho verdadeiramente adaptável

Os custos podem aumentar quando você adiciona chatbots, tabelas, interfaces ou agentes

É melhor ter uma conexão estável com a Internet e fazer alguns testes antes de confiar nela na produção

Preços da IA Zapier

Gratuito

Pro : US$ 29,99/mês por usuário

Equipe : 103,50/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Complemento Chatbots/Interfaces/Tabelas: Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês (cada)

Agentes de IA: Gratuito; planos pagos a partir de US$ 50/mês

Avaliações e comentários sobre a IA da Zapier

G2 : 4,5/5 (1.392 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (3.023 avaliações)

O que as pessoas dizem sobre a IA da Zapier

Esta avaliação da Capterra compartilhou:

No geral, minha experiência com o Zapier tem sido muito positiva. Ele me permitiu automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais estratégicas. Os “Zaps” são confiáveis, e o Zapier fornece documentação clara para solucionar erros ou criar fluxos de trabalho mais complexos.

No geral, minha experiência com o Zapier tem sido muito positiva. Ele me permitiu automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais estratégicas. Os “Zaps” são confiáveis, e o Zapier fornece documentação clara para solucionar erros ou criar fluxos de trabalho mais complexos.

9. Adept AI (ideal para empresas que automatizam fluxos de trabalho complexos em aplicativos)

via Adept AI

Sempre considerei a IA como a tecnologia mais profunda em que a humanidade está trabalhando... mais profunda do que o fogo, a eletricidade ou qualquer outra coisa que já fizemos no passado.

Sempre considerei a IA como a tecnologia mais profunda em que a humanidade está trabalhando... mais profunda do que o fogo, a eletricidade ou qualquer outra coisa que já fizemos no passado.

Essa perspectiva captura tanto a promessa quanto o desafio da IA. Embora muitas ferramentas atuais sejam eficazes na automação de tarefas simples, muito poucas conseguem lidar de forma confiável com os fluxos de trabalho complexos e entre aplicativos dos quais as empresas reais dependem.

A Adept AI foi projetada para preencher essa lacuna. Ao combinar dados de treinamento proprietários, modelos multimodais e uma camada de atuação exclusiva, ela pode traduzir instruções simples em ações concretas em sites, PDFs e softwares empresariais.

Melhores recursos da Adept AI

Traduza instruções em linguagem natural diretamente em fluxos de trabalho completos em aplicativos da web e ferramentas empresariais

Localize e interaja com elementos na tela, como botões, links e campos, com grande precisão

Responda a perguntas de fontes complexas, incluindo PDFs, gráficos e tabelas, por meio de seu recurso Web VQA

Execute fluxos de trabalho em grande escala com resiliência a mudanças no sistema e manutenção mínima

Limitações da Adept AI

Destinado principalmente a usuários corporativos, tornando-o menos acessível para uso casual ou em pequena escala

A documentação e os recursos de aprendizagem podem parecer limitados para novos usuários sem formação técnica

Os preços podem aumentar rapidamente para empresas com altos requisitos de chamadas de API

Depende muito de dados de treinamento de qualidade, que podem ser tendenciosos ou incompletos

Preços da Adept AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Adept AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre a Adept AI

Este usuário do SoftwareReviews compartilhou:

O que diferencia a Adept AI é que ela parece mais uma assistente real do que apenas uma ferramenta. Ela é capaz de compreender instruções complexas e executá-las em diferentes aplicativos, não apenas fornecer respostas. Ela também funciona bem para usuários técnicos e não técnicos, tornando-a mais flexível do que muitas outras ferramentas de IA.

O que diferencia a Adept AI é que ela parece mais uma assistente real do que apenas uma ferramenta. Ela é capaz de compreender instruções complexas e executá-las em diferentes aplicativos, não apenas fornecer respostas. Ela também funciona bem para usuários técnicos e não técnicos, tornando-a mais flexível do que muitas outras ferramentas de IA.

10. UiPath (ideal para grandes empresas que desejam expandir a automação inteligente)

via UiPath

A UiPath, há muito reconhecida como uma das líderes em automação de processos robóticos, agora também oferece soluções de IA agênica para empresas.

Ao contrário da RPA tradicional, que segue regras rígidas, a UiPath combina agentes de IA, robôs e pessoas em uma única camada de orquestração. Você pode criar agentes personalizados e permitir que eles tomem decisões probabilísticas com base em metas e contexto.

Isso significa, por exemplo, que um processador de reclamações em uma empresa de saúde pode contar com o UiPath para ler faturas, classificá-las com IA, encaminhar exceções para humanos e encerrar o fluxo de trabalho.

A UiPath oferece uma solução madura, segura e altamente escalável para empresas que buscam reduzir custos e agilizar processos.

Melhores recursos do UiPath

Orquestre agentes de IA, robôs e pessoas em uma plataforma unificada

Crie agentes personalizados com ferramentas de baixo código, como o Agent Builder

Monitore e dimensione agentes com o UiPath Maestro para governança e visibilidade

Automatize fluxos de trabalho com muitos documentos com a ferramenta Document Understanding , alimentada por IA

Conecte-se perfeitamente com SAP, Salesforce, Microsoft 365 e mais de 40 aplicativos empresariais

Limitações do UiPath

Curva de aprendizado íngreme para recursos avançados, como orquestração multiagente

O uso intenso de recursos requer máquinas potentes

Os preços e o licenciamento podem parecer complexos para casos de uso em pequena escala

Preços da UiPath

Básico : US$ 25/mês por usuário

Padrão : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2 : 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o UiPath

Esta avaliação da G2 afirmou:

A nova plataforma UiPath para automação Agentic é um grande avanço na automação empresarial. O que mais se destaca é sua capacidade de unificar agentes de IA, robôs e colaboração humana em uma única camada de orquestração inteligente.

A nova plataforma UiPath para automação Agentic é um grande avanço na automação empresarial. O que mais se destaca é sua capacidade de unificar agentes de IA, robôs e colaboração humana em uma única camada de orquestração inteligente.

11. Orby (ideal para automações de alto risco, prontas para auditoria, que devem estar corretas desde a primeira vez)

via Orby

O Orby segue um caminho diferente dos agentes LLM do tipo “prompt-and-pray” (solicite e reze). Ele se baseia na IA neuro-simbólica e em um Modelo de Ação Grande (LAM) para planejar ações passo a passo em aplicativos e interfaces de usuário e, em seguida, mostra seu trabalho com raciocínio rastreável.

Na prática, isso significa que você pode automatizar processos multissistêmicos (fechamento financeiro, auditorias de despesas, gestão de fornecedores) com execução transparente e verificável, em vez de heurísticas opacas.

*os ciclos de feedback iterativos dentro do sistema ajudam a melhorar sua precisão e desempenho ao longo do tempo.

Após a aquisição pela Uniphore, o argumento de venda da Orby é a confiabilidade, a segurança e o tempo de retorno do investimento em nível empresarial, medido em dias, e não em trimestres.

Ou pelas melhores funcionalidades

Forneça um raciocínio passo a passo por meio da IA neuro-simbólica para total transparência

Automatize processos complexos envolvendo vários aplicativos usando o Large Action Model (LAM) proprietário, ActIO

Extraia e processe dados de documentos instantaneamente com o Agentic Document Understanding

Aproveite a capacidade de autocorreção do ActIO para otimização contínua

Descubra fluxos de trabalho silenciosamente com a descoberta de processos em segundo plano para uma automação de gerenciamento de projetos sem riscos

Garanta a segurança da empresa com acesso baseado em funções, criptografia e controles rígidos de conformidade

Ou por limitações

Oferece um ecossistema menor de modelos pré-construídos em comparação com o UiPath ou o Zapier

Exija uma gestão de mudanças organizacionais para adotar fluxos de trabalho de “autonomia guiada”

Os preços são voltados para empresas e não são adequados para o autoatendimento

Preços do Orby

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Orby

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

12. Beam (ideal para criar equipes de IA específicas para o setor)

via Beam

A Beam adota uma abordagem ousada ao posicionar os agentes de IA para gerenciamento de projetos, não apenas como auxiliares, mas como uma força de trabalho pronta para uso corporativo.

Ao contrário de muitas ferramentas que se concentram em automações genéricas, a Beam oferece um vasto catálogo de agentes pré-construídos adaptados a setores como RH, finanças, varejo, saúde e jurídico.

Sua plataforma AgentOS integra tudo, permitindo que as empresas operem sistemas multiagentes de forma confiável, com precisão, conformidade e rapidez.

As organizações podem optar pela implantação em nuvem ou escolher a opção local e manter seus dados internamente.

Beam: os melhores recursos

Implemente agentes de IA pré-construídos para fluxos de trabalho de RH, finanças, saúde, jurídico e varejo

Automatize processos complexos e multissistêmicos com o AgentOS e o design modular

Apoie o aprendizado e a adaptação contínuos por meio de fluxos de trabalho com IA

Habilite a colaboração entre vários agentes para uma automação empresarial mais coesa

Adapte os agentes aos procedimentos operacionais padrão da sua empresa

Limitações do Beam

Exija personalização para fluxos de trabalho de nicho além do catálogo pré-construído

A transparência dos preços é limitada, com recursos de nível empresarial restritos a demonstrações

Pode envolver uma curva de aprendizado para equipes menores que adotam sistemas multiagentes

Preços do Beam

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Beam

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Beam

Esta análise da Gartner compartilhou:

Usar o Beam AI tem sido uma experiência tranquila e eficiente, com navegação simples, desempenho confiável e valor claro nas tarefas diárias.

Usar o Beam AI tem sido uma experiência tranquila e eficiente, com navegação simples, desempenho confiável e valor claro nas tarefas diárias.

👀Curiosidade: o Walmart está lançando quatro “superagentes” com IA agênica para reformular a forma como as pessoas compram e trabalham com a empresa. Um deles, chamado Sparky, já pode sugerir produtos para exercícios físicos ou resumir avaliações. Em breve, ele usará até mesmo visão computacional para escanear o que há na sua geladeira e sugerir receitas na hora.

13. AskUI (ideal para automação entre dispositivos com IA visual)

via AskUI

Quase 92% das empresas afirmam que aumentarão seus investimentos em IA nos próximos três anos. Mas, embora muitas ferramentas se concentrem em fluxos de trabalho baseados na web, elas muitas vezes ignoram a realidade de que as empresas operam com uma combinação de desktops, aplicativos móveis e sistemas legados.

O AskUI preenche essa lacuna com Vision Agents que podem ver e agir em qualquer dispositivo, tornando a automação tão natural quanto pedir ajuda a um colega. Você pode projetar e construir automações sem saber código ou APIs.

Isso o torna especialmente útil para testar aplicativos, processar documentos e automatizar tarefas em ambientes mistos.

Melhores recursos do AskUI

Automatize fluxos de trabalho em dispositivos Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Execute testes visuais com Vision Agents para aparência e renderização da interface do usuário

Processe documentos e extraia dados usando reconhecimento baseado em IA

Integre-se perfeitamente com ferramentas como Jira, GitHub, Jenkins e SharePoint

Ofereça suporte a bibliotecas Vision Agent de código aberto e modelos de nível empresarial

Limitações do AskUI

Os preços são menos transparentes, exigindo contato direto com o departamento de vendas para planos maiores

Casos de uso avançados podem exigir configurações técnicas além da automação básica

Curva de aprendizado para equipes novas em abordagens de automação visual

Preços do AskUI

Código aberto: Gratuito

Desenvolvedor : US$ 57,07 (€ 49)/mês por usuário

Profissional : US$ 173,55 (€ 149)/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Quando a KPMG Austrália lançou o TaxBot, um agente de IA capaz de redigir relatórios de consultoria tributária de 25 páginas em apenas um dia, revelou-se o potencial transformador da IA agênica.

Em vez de semanas de preparação repetitiva, os profissionais podem se concentrar em julgamentos e estratégias de maior valor, enquanto a IA lida com o trabalho pesado.

Está comprovado que a IA agênica não é meramente teórica. Ela está mudando a forma como as indústrias funcionam neste exato momento. Vejamos algumas de suas aplicações mais promissoras:

Automatize fluxos de trabalho financeiros , como verificações de conformidade, auditorias, detecção de fraudes e até mesmo pesquisas de investimento em uma escala que os seres humanos não conseguem igualar

Gerenciamento de cadeias de suprimentos por meio da previsão da demanda, redirecionamento de remessas durante interrupções e otimização do estoque para reduzir atrasos e custos

Oferecendo suporte ao cliente 24 horas por dia com agentes de IA que respondem a perguntas, resolvem problemas e encaminham casos complexos quando necessário

Apoiando funções de RH por meio da triagem de currículos, agendamento de entrevistas, tarefas de integração e análise de feedback dos funcionários

Proteja a infraestrutura digital identificando vulnerabilidades, detectando anomalias em tempo real e simulando ataques cibernéticos para fortalecer as defesas

Possibilitando avanços na área da saúde através da interpretação de imagens médicas, análise do histórico dos pacientes e recomendação de tratamentos personalizados

Impulsionando sistemas autônomos, como carros autônomos, robôs de armazém e agentes de fabricação que se adaptam às condições do mundo real

Desafios e limitações da IA Agentic

Apesar de todas as promessas da IA agênica, a realidade é que ela ainda enfrenta dificuldades. Essas ferramentas estão aprendendo a se adaptar à forma como as pessoas e as organizações trabalham, e essa jornada traz obstáculos que vale a pena observar.

Para que você não seja pego de surpresa, aqui está o que você deve observar:

As decisões podem parecer uma caixa preta, deixando os usuários inseguros sobre como um resultado foi alcançado

Fluxos de trabalho com várias etapas às vezes apresentam falhas, em que um pequeno deslize pode comprometer todo o processo

A integração com sistemas mais antigos ou rígidos pode retardar a adoção e limitar o potencial

Dados confidenciais precisam ser tratados com cuidado, e dar acesso excessivo aos agentes de IA pode levantar questões de confiança e privacidade

Os resultados são tão bons quanto os dados por trás deles, e entradas desatualizadas ou tendenciosas podem levar a resultados instáveis

Tendências e desenvolvimentos futuros em IA Agentic

A IA Agentic promete grandes mudanças nos próximos anos. Não apenas mudando a forma como as empresas funcionam, mas também como as pessoas experimentam os serviços diários. Aqui estão algumas direções que parecem especialmente próximas no horizonte:

1. Atendimento ao cliente mais inteligente

O suporte parecerá mais natural e menos como uma conversa com um roteiro. A IA encontrará e corrigirá os problemas antes mesmo de você mencioná-los.

Algumas empresas já estão testando isso com grande sucesso, e a Gartner prevê que, em breve, a IA resolverá de forma autônoma 80% dos problemas comuns de serviço, reduzindo significativamente os custos operacionais.

2. Equipes de agentes trabalhando em conjunto

Em vez de uma única ferramenta fazer tudo, veremos vários agentes que se comunicam e compartilham a carga de trabalho. Um pode monitorar rotas de envio, outro pode ajustar previsões financeiras e outro pode atualizar mensagens de clientes em tempo real.

Pense nisso como uma equipe digital que coordena discretamente nos bastidores para que a equipe humana possa se concentrar em decisões mais importantes.

3. Funções mais importantes em áreas sensíveis

Em áreas como saúde e finanças, onde a precisão e a confiança são fundamentais, a IA terá um papel mais cauteloso, mas ainda assim vital.

Esses sistemas fornecerão uma camada extra de suporte, desde ajudar os médicos a sinalizar casos urgentes mais rapidamente até detectar atividades financeiras incomuns antes que causem danos.

Use o ClickUp e veja seus agentes fazerem o trabalho

Abordamos muitos assuntos neste guia, analisando como as ferramentas de IA agênica estão mudando a maneira como as pessoas trabalham, resolvem problemas e se apoiam mutuamente. Cada ferramenta traz algo único, mas o que muitas vezes se perde é a visão geral de como todas essas partes móveis se encaixam.

É aí que o ClickUp se destaca. Com o ClickUp Brain e os Agentes de IA, as tarefas são realizadas antes que se acumulem, os projetos permanecem em dia sem verificações intermináveis e o suporte é mais rápido e amigável.

Mas isso não é tudo. Com tudo, desde documentos e tarefas do seu projeto até SOPs e chats da equipe em um único espaço de trabalho conectado, o ClickUp resolve o problema da expansão da IA e da falta de contexto. A IA pode acessar seu trabalho e todos os seus aplicativos conectados para gerenciar tarefas de forma mais eficaz para você.

Se você está curioso para saber por onde começar com a IA Agentic, o ClickUp é um primeiro passo seguro. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)

A automação tradicional geralmente segue um conjunto de regras fixas. A IA Agentic, por outro lado, pode tomar decisões rapidamente, adaptar-se às mudanças e realizar tarefas do início ao fim sem instruções constantes. É menos como apertar botões e mais como trabalhar com um colega de equipe atencioso.

Sim, com certeza. Você não precisa ser uma grande corporação para se beneficiar. Muitas ferramentas são projetadas para serem escalonáveis, então mesmo equipes pequenas podem usá-las para reduzir o trabalho repetitivo e liberar tempo para as coisas que realmente importam, como atender clientes ou expandir os negócios.

Não existe uma opção “melhor” para todos, pois isso depende das suas necessidades. Algumas ferramentas oferecem versões gratuitas generosas que cobrem o básico, como automação de tarefas ou suporte ao cliente simples. Se você está apenas começando, experimentar um plano gratuito é uma ótima maneira de ver o que funciona para você antes de investir mais.

A maioria das plataformas líderes leva a segurança muito a sério, com proteções como criptografia, controles de acesso e trilhas de auditoria detalhadas. Dito isso, é importante escolher ferramentas que sejam transparentes sobre como lidam com os dados e atendam aos padrões de conformidade do seu setor.

Finanças, saúde e atendimento ao cliente estão obtendo alguns dos maiores ganhos no momento. Mas a verdade é que qualquer área que tenha processos repetitivos, grandes quantidades de dados ou interações com clientes pode se beneficiar. De cadeias de suprimentos a RH, a IA agênica está começando a tornar o trabalho mais tranquilo em todos os lugares.