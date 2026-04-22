10 modelos de preços para pacotes de serviços no ClickUp

Você sabe que seus serviços valem o investimento. Mas até que ponto os preços dos seus pacotes de serviços são claros? Se o seu cliente está tentando juntar as peças a partir de PDFs antigos e planilhas confusas, você está atrasando seu próprio ciclo de vendas.

Se você quer passar uma imagem profissional e fechar negócios mais rapidamente, isso é para você. Estamos oferecendo 10 modelos de preços para pacotes de serviços, todos pré-criados no ClickUp. Eles padronizam tudo, desde sua lista de preços até seus contratos de serviço.

Visão geral dos modelos de preços para pacotes de serviços

O que são modelos de preços para pacotes de serviços?

Os modelos de preços para pacotes de serviços são documentos de preços pré-definidos. Eles padronizam a forma como você apresenta as ofertas de serviços e os níveis de preços.

Sem esses modelos, suas equipes perdem horas criando manualmente documentos de preços para cada novo cliente. Isso gera um trabalho desorganizado e também pode confundir os clientes.

Pior ainda, quando as informações de preços estão espalhadas por e-mails e planilhas, você acaba com uma dispersão de contexto. Essa fragmentação obriga as equipes a perder horas procurando arquivos, o que retarda todo o seu funil de vendas.

O espaço de trabalho convergente com IA do ClickUp resolve isso. Ele reúne seus dados de preços, fluxos de trabalho de projetos e insights baseados em IA. Isso garante que seus dados estejam sempre disponíveis para pesquisa e no contexto certo.

🔎 Você sabia? 95% das pesquisas de vendedores começam com IA. Isso significa que sua equipe não precisará vasculhar planilhas antigas para encontrar preços; eles usarão IA para obter insights sobre clientes em potencial instantaneamente. Se seus pacotes de serviços não estiverem estruturados em um sistema centralizado como o ClickUp, sua equipe perderá a vantagem de velocidade que a IA oferece.

10 modelos gratuitos de preços para pacotes de serviços para cotações mais rápidas

Cada modelo abaixo foi criado no ClickUp, para que você possa passar da pesquisa à cotação em poucos minutos.

1. Modelo de lista de preços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Mantenha-se atualizado com sua estratégia de preços usando o modelo de lista de preços do ClickUp

Detalhes de preços espalhados por planilhas, e-mails e documentos aleatórios? Isso é uma receita para a confusão. O modelo de lista de preços do ClickUp oferece um local organizado para gerenciar todos os preços de seus produtos e serviços, para que nada se perca ou fique desatualizado.

Configure em segundos e personalize para se adequar ao seu negócio. Seja para listar produtos, serviços ou ambos, este modelo mantém tudo organizado e fácil de atualizar conforme suas tarifas mudam. Além disso, com suas tarifas agora centralizadas, sua equipe também pode fazer cotações com confiança e rapidez.

Por que usar este modelo:

Registre detalhes importantes, como tipo de oferta e valor do investimento, para cada item do catálogo usando os campos personalizados do ClickUp

Visualizações separadas para produtos e serviços para que você encontre rapidamente o que precisa

Automatize os ciclos de revisão de preços definindo Tarefas Recorrentes para suas equipes de compras e vendas

Compartilhe tarifas atualizadas com parceiros externos ou clientes por meio do Compartilhamento Público. Isso garante que eles sempre vejam a versão mais recente dos seus preços

🤑 Ideal para: Proprietários de pequenas e médias empresas e gerentes de operações de vendas que precisam de uma maneira escalável de gerenciar os preços de produtos e serviços.

Está esgotado por causa da alternância de tarefas? Assista a este vídeo para ver como você pode resolver isso.

2. Modelo de formulário de orçamento de serviços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use o modelo de formulário de cotação de serviços do ClickUp para reunir e analisar várias opções de cotação

Conseguir fechar um negócio muitas vezes depende da rapidez. Mas a inserção manual de dados pode atrasar o processo. O modelo de formulário de cotação de serviços do ClickUp coleta todos os detalhes do cliente desde o início, sem a necessidade de troca de mensagens.

Transforme solicitações em tarefas organizadas imediatamente. Acompanhe detalhes importantes, como escopo, prazos e requisitos, em um único lugar. Isso ajuda você a responder mais rapidamente e a parecer mais profissional. Além disso, proporciona uma experiência tranquila para os clientes.

Por que usar este modelo:

Registre as solicitações dos clientes instantaneamente com uma Visualização de Formulário que transforma respostas em tarefas

Acompanhe os principais detalhes do projeto usando campos personalizados, como escopo e datas de início

Planeje cronogramas com a visualização do gráfico de Gantt para adequar à capacidade da equipe

Atualize o status da cotação para manter as vendas e as operações sincronizadas

🤑 Ideal para: Consultores, agências e prestadores de serviços que desejam uma maneira mais rápida e organizada de lidar com orçamentos para clientes.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de formulários de cadastro de clientes no Word e no ClickUp

3. Modelo de proposta de serviços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Apresente uma oferta de serviços abrangente com todo o contexto necessário usando o modelo de proposta de serviços do ClickUp

Uma proposta eficaz vai além de apenas listar preços. Ela mostra aos clientes como você resolverá seus problemas. O modelo de proposta de serviços do ClickUp faz isso de maneira clara e estruturada.

Use-o para definir seu escopo, abordagem e entregas em um único lugar. Com tudo alinhado, desde a apresentação até a execução, não há surpresas mais tarde. Isso também economiza tempo, oferecendo um formato padronizado para todas as propostas de vendas. O resultado? Rascunhos mais rápidos e propostas bem elaboradas que geram confiança nos clientes.

Por que usar este modelo:

🤑 Ideal para: gerentes de agências e consultores que buscam uma maneira profissional de conquistar projetos de clientes.

🔎Você sabia? Entramos na era da IA Agente. Na verdade, a Gartner identifica os Sistemas Multiagentes como uma das principais tendências. É uma mudança da IA que apenas escreve para a IA que age (como um agente que sinaliza automaticamente uma discrepância de preço em seu contrato).

4. Modelo de contrato de serviços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Evite o aumento indesejado do escopo definindo-o com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

Começar a trabalhar sem um contrato pode causar confusão. O escopo, os preços e os prazos podem facilmente ficar confusos. O modelo de contrato de serviços do ClickUp descreve todos os detalhes do seu projeto antes de você começar.

Este modelo elimina as temidas conversas do tipo “Eu achava que isso estava incluído”. Ele permite que você defina termos, detalhes de pagamento e limites em um único lugar.

Isso mantém você e seu cliente em sintonia. Além disso, reduz possíveis disputas no futuro. Quando todos sabem o que esperar, não há surpresas desagradáveis.

Por que usar este modelo:

Descreva seus serviços específicos, sua duração e quaisquer detalhes técnicos no ClickUp Docs

Acompanhe informações de contato, pessoas jurídicas e signatários autorizados com os Campos Personalizados

Padronize os cronogramas de pagamento criando dependências de tarefas específicas no ClickUp para cada etapa de faturamento

Transforme a assinatura final em um Marco do ClickUp para dar início ao ciclo de vida do projeto

🤑 Ideal para: Gerentes de operações e empresários que buscam uma maneira confiável de gerenciar contratos com clientes.

💡Dica profissional: Um contrato de prestação de serviços só é eficaz se for preciso. Antes de enviar um contrato a um cliente, use o ClickUp Brain como seu verificador de qualidade interno. Ele analisa o documento em busca de inconsistências e erros. Por exemplo, peça para ele “Comparar este rascunho com nossa Lista de Preços Padrão e sinalizar quaisquer discrepâncias em nossa política de revisão ou condições de pagamento.” Use o ClickUp Brain para elaborar, refinar e editar seus contratos de serviço antes de fechar o negócio Além disso, o Brain tem o contexto completo do seu espaço de trabalho. Ele transforma automaticamente os marcos e etapas do seu contrato em tarefas ou marcos rastreados no ClickUp. Dessa forma, seu trabalho avança no piloto automático. A IA cuida do trabalho administrativo de configuração do projeto no momento em que o negócio é fechado.

5. Modelo de Contrato de Prestação de Serviços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente O modelo de Contrato de Prestação de Serviços (MSA) do ClickUp cria uma estrutura básica para todo o seu trabalho com um cliente de longa data

Vai assumir outro projeto com o mesmo cliente? Você não quer renegociar os termos todas as vezes. Com o modelo de contrato-mestre de serviços do ClickUp, você não precisará fazer isso.

Defina termos-chave como escopo, propriedade e confidencialidade uma única vez. Em seguida, reutilize-os em todos os projetos. Isso economiza tempo e mantém tudo consistente à medida que o relacionamento se desenvolve.

Como se trata de um modelo do ClickUp, ele também organiza esses detalhes em sua área de trabalho. Você pode conectar projetos, atribuir tarefas e manter tudo vinculado em um único lugar.

Por que usar este modelo:

Atribua itens de serviço como tarefas para que cada um tenha um responsável e um prazo

Analise e finalize os termos com comentários e colaboração em tempo real

Use as Tarefas Vinculadas e os Documentos do ClickUp para registrar todo o seu relacionamento com o cliente em um único lugar

Acompanhe termos-chave como propriedade intelectual, responsabilidade civil e confidencialidade usando os Campos Personalizados

🤑 Ideal para: equipes jurídicas e de compras ou empresários que precisam gerenciar contratos de longo prazo com clientes.

🧠Curiosidade: O grupo médio de compradores B2B inclui atualmente mais de 10 funções distintas de tomadores de decisão. É por isso que seu modelo de proposta de serviços precisa ser modular; ele deve atender ao diretor financeiro (orçamento), ao líder de TI (segurança) e ao usuário final (utilidade), tudo em um único documento.

6. Modelo de documento de descrição de serviços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Evite surpresas no meio do projeto simplificando os requisitos desde o início com o modelo de documento de descrição de serviços do ClickUp

Uma análise detalhada prepara seu projeto para o sucesso. Com o modelo de documento de análise de serviços do ClickUp, você pode fazer isso logo no início. Ele ajuda a criar uma visão comum do que é o sucesso.

Analise as necessidades dos clientes, identifique riscos e mapeie os recursos disponíveis. Isso mantém o escopo preciso e as partes interessadas alinhadas ao longo do projeto.

Por que usar este modelo:

Organize serviços e detalhes na Visualização de Tabela do ClickUp para ter uma visão geral clara

Acompanhe métricas e insights importantes com os painéis do ClickUp

Atribua tarefas de pesquisa e descoberta com responsáveis claramente definidos

Planeje cronogramas e dependências usando a visualização do gráfico de Gantt

🤑 Ideal para: equipes de TI, gerentes de produto e analistas que buscam uma maneira estruturada de definir requisitos antes de iniciar um projeto.

7. Modelo de pacote de serviços da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use o modelo de pacotes de serviços do ClickUp para dividir projetos grandes em partes gerenciáveis e com preços definidos

Projetos grandes podem parecer intimidadores sem uma estrutura. O modelo de pacotes de serviços do ClickUp ajuda você a dividir o trabalho em pacotes menores e bem definidos.

Cada pacote tem um responsável, um cronograma e um escopo bem definidos. Dessa forma, sua equipe sabe exatamente o que fazer e quando. Isso torna a execução mais tranquila e reduz a confusão.

O modelo também ajuda a melhorar o planejamento. Você pode estimar melhor os custos e mostrar às partes interessadas como cada elemento contribui para o resultado.

Por que usar este modelo:

Designe responsáveis claros pela entrega, verificações de qualidade e aprovação final

Visualize os cronogramas dos projetos com a visualização do gráfico de Gantt para manter o cronograma em dia

Acompanhe as tarefas ao longo das etapas com a Visualização de Quadro do ClickUp

Mantenha todos os arquivos e discussões vinculados dentro de cada pacote de trabalho

🤑 Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de operações que buscam uma maneira estruturada de gerenciar projetos complexos.

8. Modelo de análise competitiva de preços do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Documente sua proposta de valor com o modelo de análise competitiva de preços do ClickUp

Definir preços sem conhecer a concorrência é uma aposta. É por isso que você precisa do modelo de análise competitiva de preços do ClickUp. Ele ajuda você a ver onde está e onde pode melhorar.

Compare seus preços, recursos e posicionamento com os concorrentes em um só lugar. Identifique lacunas, encontre oportunidades e ajuste sua estratégia com confiança.

Isso também torna os dados complexos mais fáceis de entender. Você pode transformar pesquisas de análise da concorrência em recursos visuais claros e agir mais rapidamente.

Por que usar este modelo:

Mapeie seu posicionamento em relação aos concorrentes em um quadro branco do ClickUp

Compare as ofertas de produtos da concorrência com as suas para identificar áreas de oportunidade

Entenda como os concorrentes estão oferecendo descontos ou agrupando serviços

Entre em ação convertendo as conclusões do quadro branco em tarefas do ClickUp

🤑 Ideal para: profissionais de marketing de produto e equipes de crescimento que precisam de uma maneira visual e colaborativa de comparar os concorrentes e refinar sua própria estratégia de preços.

9. Modelo de oferta comercial do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Lance ofertas especiais de forma rápida e consistente com o modelo de oferta comercial do ClickUp

Criar ofertas do zero todas as vezes pode atrasar seu trabalho. Use o modelo de oferta do ClickUp Business. Ele oferece uma maneira simples e repetível de criar e compartilhar ofertas rapidamente.

O modelo reúne todas as suas informações em um só lugar. Planeje sua oferta, defina termos e acompanhe o progresso sem precisar alternar entre tarefas. Ele também ajuda sua equipe a manter as ofertas consistentes e profissionais. Com o tempo, ele ajuda você a gerenciar seu funil de vendas e a se concentrar no fechamento de negócios.

Por que usar este modelo:

Discuta os detalhes da oferta com sua equipe em um documento compartilhado do ClickUp

Organize os detalhes e termos da oferta usando a Visualização em Tabela

Automatize o envio de e-mails para clientes potenciais e existentes com o ClickUp Automations

os Lembretes do ClickUp Mantenha as datas de validade das ofertas visíveis com as Datas de Vencimento

🤑 Ideal para: Profissionais de vendas e líderes de desenvolvimento de negócios que buscam uma maneira mais rápida e organizada de criar e gerenciar ofertas.

📮 Insight do ClickUp: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% de seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outros 20% afirmam que tais tarefas consomem pelo menos 40% de seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) gasta em tarefas que não exigem raciocínio estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os Agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho repetitivo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um piscar de olhos com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

10. Modelo de preços de produtos do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use o modelo de preços de produtos do ClickUp tratando seus serviços como produtos, com preços claros e consistentes

O modelo de preços de produtos do ClickUp traz estrutura às suas decisões de preços.

Isso ajuda você a acompanhar custos, comparar concorrentes e definir suas margens em um só lugar. Você pode testar diferentes estratégias de preços e ver o impacto delas.

O modelo substitui planilhas estáticas, para que sua equipe sempre trabalhe com preços atualizados e dados consistentes.

Por que usar este modelo:

Documente materiais, mão de obra e despesas gerais para cada SKU a fim de estabelecer um ponto de equilíbrio claro

Configure tarefas recorrentes no ClickUp para revisar e atualizar seu catálogo a cada trimestre

Compare preços entre categorias de produtos e marcas

Acompanhe variáveis como preço unitário padrão e quantidades mínimas de pedido nos Campos Personalizados

🤑 Ideal para: Gerentes de produto e equipes de comércio eletrônico que precisam de um sistema repetível para gerenciar custos e definir preços lucrativos em um amplo catálogo de produtos.

Como criar uma lista de preços de pacotes de serviços eficaz?

Use estas dicas para criar tabelas de preços que conquistem clientes e evitem o aumento indesejado do escopo:

Priorize os resultados em vez das horas faturáveis: defina seu defina seu modelo de preços como um investimento estratégico em torno do valor que eles receberão

Defina diferenças claras de valor entre os níveis: Justifique a mudança de um pacote “Padrão” para um “Premium” para que a diferença no ROI fique evidente

Revele todas as variáveis de custo: Seja transparente em relação a todos os elementos de preço. Isso evita atritos causados por taxas ocultas

Adote convenções de nomenclatura intuitivas: Mantenha a terminologia consistente em todos os seus documentos e painéis. Isso torna suas ofertas mais fáceis de entender e comparar

Ofereça flexibilidade modular: Permita que os clientes personalizem alguns aspectos da sua oferta. Isso lhes dá flexibilidade sem gerar mais trabalho administrativo para você

Faça uma auditoria trimestral em suas margens: monitore seus retornos regularmente para garantir que suas tarifas reflitam sua expertise e suas metas

Jessie Whitman, diretora sênior de eventos da Convene, aprecia os modelos do ClickUp:

“O que mais mudou para mim com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter essa consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente da unidade da Convene que ele visite.”

“O que mais mudou para mim com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter essa consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente da unidade da Convene que ele visite.”

Transforme leads em negócios mais rapidamente com o ClickUp

Documentação dispersa e contexto fragmentado fazem mais do que apenas atrasar seu trabalho. Eles corroem suas margens de lucro e criam uma experiência desconexa para o cliente. Isso é especialmente verdadeiro quando suas listas de preços, propostas e fluxos de trabalho de projetos estão isolados em diferentes aplicativos.

Evite ofertas pouco claras, erros de cotação e sobrecarga administrativa com o ClickUp. Com suas ofertas, preços, tarefas de projeto, documentos e chat da equipe em um só lugar, você nunca perderá o contexto. Além disso, a IA nativa assume grande parte do trabalho pesado. Você pode passar de um lead inicial a um contrato em minutos, não em dias.

Pronto para acabar com o caos nos preços? Comece a usar o ClickUp gratuitamente e reúna todo o seu processo de prestação de serviços em um único espaço de trabalho conectado.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quais informações devem constar em toda lista de preços de pacotes de serviços?

Toda lista de preços de pacotes de serviços deve incluir os nomes dos serviços com descrições claras, preços (por unidade, projeto ou adiantamento), o que está incluído e o que está excluído, condições de pagamento e datas de validade. Além disso, é útil incluir limites de revisões e informações de contato para esclarecimentos.

Qual é a diferença entre um modelo de lista de preços e um modelo de proposta de serviços?

Um modelo de lista de preços é um catálogo geral de todos os seus serviços e seus custos padrão, como um cardápio. Um modelo de proposta de serviço é um documento personalizado. Ele apresenta uma solução específica para o problema exclusivo de um cliente, combinando escopo, cronograma e preços adaptados a ele.

Você deve revisar seus modelos de preços pelo menos trimestralmente. Ou sempre que seus custos internos, as condições do mercado ou a oferta de serviços sofrerem alterações significativas. Usar modelos desatualizados é uma forma comum de as empresas cobrarem a menos e perderem receita.