10 excelentes modelos de orçamento para previsões precisas de custos no ClickUp, Excel e Word

Desmembrar o preço de um projeto, produto ou serviço pode exigir tempo e esforço. Você deve abordar a questão com precisão e exatidão milimétricas, sem deixar margem para incertezas e suposições.

Fazer uma estimativa aproximada pode parecer uma saída fácil, mas é algo totalmente inaceitável no mundo dos negócios. Seus futuros clientes, investidores e gerentes precisam saber qual preço esperar para que possam planejar seus orçamentos e alocar recursos.

Se você deixar de incluir apenas um item na equação, abre as portas para mal-entendidos, falhas de comunicação e, nos piores casos, problemas legais. Felizmente, há uma maneira de garantir que você divulgue todas as informações relevantes: os modelos de orçamento. Eles contêm seções pré-definidas que orientam você na criação de um orçamento alinhado com sua área de atuação e que inclui todos os detalhes relacionados aos custos.

Neste artigo, discutiremos os 10 melhores modelos para criar documentos de orçamento em um piscar de olhos. 💸

O que é um modelo de orçamento?

Uma estimativa é um documento que indica quanto você cobrará por produtos, serviços ou projetos nos quais está trabalhando. Ela detalha todos os custos relacionados ao item em questão, fornecendo uma visão geral do preço final. Como as estimativas são aproximações das despesas totais, elas não são juridicamente vinculativas, e seus clientes em potencial podem rejeitá-las sem consequências.

Um modelo de orçamento é um atalho para fazer estimativas de custo de qualidade. Em vez de ficar pensando em quais seções incluir no seu documento, você pode usar um modelo e simplesmente preencher as informações necessárias. Os modelos de orçamento economizam seu tempo e reduzem o risco de problemas, garantindo assim a satisfação do cliente.

Quais são os elementos essenciais de um modelo de orçamento?

Se você deseja um modelo de estimativa de qualidade, certifique-se de que ele contenha os seguintes elementos essenciais (seções):

Suas informações: Um modelo de orçamento geralmente começa com um espaço onde você deve incluir suas informações Informações do destinatário: Esta seção permite que você adicione informações sobre o destinatário do orçamento Escopo do trabalho: É aqui que você incluirá a descrição dos produtos ou serviços que fornecerá. Indique quantidades, materiais necessários e tarefas específicas que devem ser concluídas Informações sobre preços: inclua detalhes sobre preços e discuta impostos e possíveis descontos ou ofertas promocionais das quais seu cliente possa se beneficiar Condições de pagamento: aqui você definirá o prazo de validade do orçamento, bem como os métodos e prazos de pagamento aceitáveis Assinatura: Um modelo de orçamento deve ter espaço para a assinatura do seu cliente, caso ele decida aceitar sua proposta

Lembre-se de que os elementos específicos e sua ordem dependem da finalidade do modelo. Por exemplo, um modelo de orçamento de projeto destinado ao uso interno é bem diferente de um modelo de orçamento que você usará para clientes.

Os 10 melhores modelos de orçamento para divulgar custos previstos

Depois de analisar dezenas de modelos de orçamento, selecionamos os melhores modelos no ClickUp, Excel e Word que ajudarão você a manter a transparência com seus clientes e evitar mal-entendidos.

1. Modelo de gerenciamento de custos de projeto do ClickUp

Acompanhe todos os custos e colabore com eficiência com o modelo de gerenciamento de custos de projeto do ClickUp

Se você quer ter o controle total do orçamento do seu projeto, o modelo de gerenciamento de custos de projeto do ClickUp é a escolha certa!

O modelo permite que você estime custos, acompanhe vários projetos em tempo real, visualize o desempenho dos custos e aloque recursos de acordo com as necessidades. É incrivelmente prático para lidar com projetos complexos envolvendo várias partes interessadas, pois facilita a colaboração e a comunicação.

Seu ponto de partida é a visualização do Formulário de Solicitação de Custos do Projeto. É nesse formulário do ClickUp que os membros da sua equipe e parceiros fornecem detalhes sobre seus projetos e divulgam os custos estimados. O formulário é personalizável — você pode adicionar campos de tarefa do ClickUp (na barra de ferramentas à esquerda da tela), editar as perguntas existentes ou criar novas para alinhá-las com a área de atuação da sua empresa.

Depois que os formulários forem preenchidos, você poderá ver as informações fornecidas em diferentes modos de visualização, começando pela visualização da Tabela de Custos do Projeto. Aqui, seus projetos são agrupados por status (como Precisa de Aprovação, Aprovado e Concluído) e por custos. As colunas correspondem às perguntas do formulário.

Enquanto isso, a visualização de calendário permite que você veja os custos relacionados ao projeto em um calendário, garantindo que você não perca nada.

O Painel do Processo de Aprovação exibe seus projetos e o resultado da aprovação, enquanto a visualização Lista de Projetos resume todos os detalhes e exibe os responsáveis, prazos e aprovadores.

2. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp

Gerencie seus projetos e seus custos com facilidade com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp

A gestão de custos é uma das muitas responsabilidades dos gerentes de projeto. Se você deseja um modelo que ajude a acompanhar os custos relacionados ao projeto e garanta que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e sem contratempos, recorra ao Modelo de Planilha de Gerenciamento de Projetos do ClickUp.

Use o modelo e suas várias visualizações para centralizar todas as informações relacionadas ao projeto, obter clareza, comunicar-se com precisão e aumentar a eficiência.

A primeira visualização é a tabela de Entregáveis — é aqui que você divide seu projeto em fases e cria tarefas. Adicione responsáveis, níveis de prioridade, status, níveis de risco e outros detalhes para criar uma visão geral abrangente. Por padrão, a visualização não inclui uma coluna para custos do projeto, mas você pode adicionar um Campo Personalizado.

A segunda visualização é o Processo de Aprovação. Este quadro Kanban exibe as tarefas que você adicionou na visualização anterior como cartões e as classifica com base em seu status de aprovação (como Pendente, Pronto para aprovação ou Precisa de revisão). Use a funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp para mover os cartões à medida que as tarefas avançam.

A visualização Gantt do projeto mostra todas as tarefas em uma linha do tempo, permitindo que você planeje com antecedência e gerencie cargas de trabalho com a máxima eficiência.

3. Orçamento de projeto do ClickUp com modelo de WBS

Divida seus projetos em tarefas e facilite o acompanhamento do orçamento com o modelo de orçamento de projeto do ClickUp com WBS

O orçamento de projetos pode rapidamente se tornar caótico se você não dividir seu trabalho em partes gerenciáveis. Com o modelo de orçamento de projeto com WBS do ClickUp, você pode lidar até mesmo com os projetos mais complexos de várias etapas e acompanhar seus custos para garantir que você permaneça dentro dos limites do orçamento.

A primeira das cinco visualizações do modelo é a Estrutura Analítica do Projeto. É aqui que você dividirá seu projeto em fases para facilitar o gerenciamento e o acompanhamento. Adicione responsáveis, datas relevantes, níveis de prioridade, taxas de mão de obra, custos de materiais e o orçamento total do projeto para centralizar as informações.

A visualização Cronograma do Projeto é um gráfico de Gantt que exibe o cronograma do seu projeto e pode ser útil no planejamento de longo prazo e na prevenção de sobreposições.

Na visualização Orçamento, você analisa detalhadamente os custos e compara as estimativas com o valor efetivamente gasto. 🔍

A visualização Status do Trabalho é um quadro Kanban que categoriza suas tarefas com base em seu status (como A Fazer, Em Andamento ou Concluída). Para alterar o status de uma tarefa, reorganize o cartão correspondente no quadro com simples ações de arrastar e soltar.

Por fim, você tem a visualização Todas as atividades, onde é possível dar um passo atrás e obter uma visão geral de todos os seus projetos e seus detalhes, incluindo fases, prazos, status, taxas de progresso e custos planejados e reais.

O modelo também permite otimizar seus fluxos de trabalho com as automações do ClickUp — crie alertas sobre excedentes orçamentários e monitore seus custos.

4. Modelo de formulário de cotação do ClickUp

Economize tempo e obtenha as informações necessárias para criar orçamentos com o modelo de formulário de orçamento do ClickUp

Antes de apresentar um orçamento detalhado aos seus clientes, você deve entender completamente o que eles desejam. O modelo de formulário de orçamento do ClickUp ajuda você a esclarecer os requisitos do seu cliente e estabelece uma base sólida para a elaboração de orçamentos precisos. 💪

Este modelo de formulário de orçamento é especialmente útil para quem oferece uma ampla gama de produtos ou serviços, pois ajuda a identificar as necessidades dos clientes e atendê-las com o mínimo de risco de confusão.

O núcleo do modelo é a visualização do Formulário de Solicitação de Orçamento de Serviço. Trata-se de um questionário que você envia aos seus clientes e pede que eles preencham. Por padrão, o formulário contém perguntas sobre o serviço específico no qual os clientes estão interessados, o cronograma, o nível de experiência necessário e a data de início prevista. Você pode personalizar facilmente o formulário para garantir que ele reflita sua marca e sua área de atuação.

Assim que um cliente enviar o formulário, as informações inseridas aparecerão na visualização Novas solicitações de orçamento. Em vez do nome da tarefa, você verá o nome da pessoa que enviou o formulário.

A visualização Processo de Criação de Cotação é um quadro Kanban que exibe as tarefas como cartões e as classifica com base em seu status (como Nova Solicitação, Em Andamento, Em Revisão e Pronto). Mova os cartões para as colunas correspondentes à medida que você altera o status.

A última visualização do modelo (Todas as solicitações) resume todas as solicitações juntamente com seus detalhes. Essa visão geral ajuda a garantir que nada seja esquecido e permite que você aloque recursos com confiança.

5. Modelo de formulário de cotação de serviços do ClickUp

Entenda o que seus clientes em potencial precisam e forneça orçamentos precisos com o modelo de formulário de orçamento de serviços do ClickUp

Cansado daquelas intermináveis trocas de e-mails com clientes que consomem seu precioso tempo? O modelo de formulário de cotação de serviços do ClickUp vem ao seu socorro! 🦸

O modelo ajuda você a reunir as informações necessárias para fornecer aos seus clientes em potencial um orçamento preciso, sem a necessidade de ligações, e-mails ou mensagens. Isso é possível graças à visualização Formulário de Solicitação de Orçamento de Serviço do modelo.

O formulário solicita que os clientes em potencial informem suas necessidades e requisitos. Você tem controle total sobre a aparência do formulário — personalize os campos para coletar exatamente as informações de que precisa.

Você pode enviar o link do formulário diretamente aos seus clientes em potencial ou compartilhá-lo em seu site ou perfis nas redes sociais, simplificando o gerenciamento de clientes.

Assim que uma pessoa preencher o formulário, você verá as informações inseridas na visualização Novas solicitações de cotação. Cada coluna na visualização corresponde a uma pergunta do formulário. Se a configuração padrão não estiver atendendo às suas necessidades, você pode atualizá-la no formulário.

A visualização Processo de Criação de Cotação ajuda você a acompanhar o andamento de cada solicitação de cotação, dividindo suas tarefas com base em seu status. Atualize o quadro arrastando e soltando os cartões de tarefa.

Por fim, o formulário Todas as solicitações oferece uma visão geral de todas as solicitações classificadas por oferta de serviço.

6. Modelo de estimativa de custos do Excel da Template.net

Faça estimativas de todas as categorias de custos relacionadas ao projeto e elabore planos orçamentários precisos com o modelo de estimativa de custos do Excel da Template.net

Se você prefere as boas e velhas planilhas para calcular estimativas de projetos e gerenciar documentos, embarque no trem do Modelo de Estimativa de Custos do Excel da Template.net! 🚂

Você não recebe instruções sobre como usar este modelo de orçamento do Excel, mas tem um excelente exemplo à disposição. Por padrão, o modelo exibe uma estimativa de custos para um projeto de desenvolvimento web. Em seguida, ele divide o projeto em várias categorias de custos:

Pessoal

Equipamentos

Material

Viagens

Em seguida, você tem a coluna Descrição, que lista itens relacionados à categoria. A coluna seguinte, Taxa/Custo unitário, mostra sua estimativa de preço por unidade (no caso de materiais e equipamentos) ou por taxa (no caso de pessoal). A coluna Subtotal resume os custos totais para cada categoria de custo.

A tabela no canto superior direito do modelo resume todas as categorias de custos e seus respectivos valores, com o custo total exibido na última linha. Abaixo da tabela, você verá um gráfico representando todas as categorias de despesas.

O modelo é 100% personalizável, então você pode ajustá-lo à natureza do seu projeto. Todas as fórmulas já estão configuradas, então você não precisa se preocupar com cálculos! 🧮

7. Modelo de estimativa de licitação para construção em Excel da ConstructionLogs

Crie com facilidade um modelo de orçamento para empreiteiros desenvolvido pela ConstructionLogs

Você é um gerente de projetos de construção em busca de um modelo de orçamento simples e prático? O Modelo de Orçamento de Licitação para Construção em Excel da ConstructionLogs contém tudo o que você precisa para representar custos, alocar recursos e planejar orçamentos de projetos.

O modelo é simples — você recebe uma tabela com colunas nas quais deve inserir as informações corretas para obter cálculos precisos.

Primeiro, use a coluna Descrição para dividir seu projeto em categorias de custos, facilitando a navegação. Essas categorias podem incluir materiais, proteção térmica e custos de mão de obra. Em cada categoria, liste todos os itens que a compõem.

Em seguida, você deve inserir informações sobre quantidade, unidade e custo unitário. Como o modelo já possui fórmulas, ele fará os cálculos para você. Além de exibir as despesas para cada categoria de custo, o modelo fornece o total geral. Para obter o valor correto, você precisará inserir as porcentagens de impostos, encargos trabalhistas, despesas gerais e lucro, além de garantias.

8. Modelo de orçamento de trabalho em Excel da Vertex42

Elabore um orçamento preciso com facilidade usando o modelo de orçamento de serviços do Vertex42 para Excel

O modelo de orçamento de serviços em Excel da Vertex42 tem tudo a ver com simplicidade — ele garante que seus clientes em potencial recebam as informações de que precisam, sem detalhes excessivos e descrições extensas.

O primeiro passo para usar este modelo é inserir suas informações no canto superior esquerdo. Em seguida, você precisa fornecer o valor estimado, a data e as informações do destinatário.

Continue descrevendo o trabalho que seu cliente em potencial deseja que você realize. O modelo possui um espaço em branco aqui, por isso é adequado para todas as profissões. Seja você um agricultor que vende beterrabas, um empreiteiro ou um artista freelancer, descreva o trabalho a ser realizado em detalhes para minimizar o risco de mal-entendidos no futuro.

A última seção do modelo permite que você divida seus custos em categorias e divulgue o valor de cada uma, juntamente com o orçamento total.

Você pode editar este modelo no Word, Excel ou Google Docs. Se optar pelo Excel ou Google Docs, poderá aproveitar as fórmulas pré-definidas que o modelo já traz. Infelizmente, o Word não suporta fórmulas, então você terá que fazer os cálculos manualmente.

9. Modelo de orçamento de trabalho do Word da CashboardApp

Divulgue os custos aos seus clientes em potencial com facilidade usando o modelo de orçamento de trabalho do CashboardApp para Word

Mantenha suas estimativas organizadas e simples com o modelo de estimativa de trabalho do Word da Cashboard App! 🤩

Este modelo de orçamento no Word não possui opções avançadas, mas isso não o torna menos eficaz. Ele contém todos os elementos essenciais para garantir que seus clientes em potencial recebam as informações necessárias para decidir se você é a escolha certa.

O modelo está dividido em três seções principais. Na primeira, você fornece suas informações e as do destinatário.

A segunda seção (Introdução) explica para que serve a estimativa. Seja o mais detalhado possível — discuta o escopo do trabalho, os prazos e todas as informações que possam interessar ao seu cliente.

A terceira seção é uma tabela onde você categorizará seu projeto e informará o tempo e o custo estimados. Adicione impostos e descontos e calcule o subtotal do seu orçamento.

10. Modelo de orçamento do Word da Invoice Maker

Use o modelo de orçamento do Word da Invoice Maker para criar um orçamento em apenas algumas etapas

Não há nada mais simples do que o Modelo de Orçamento do Word da Invoice Maker. Este modelo intuitivo permite que você crie documentos de orçamento sem nenhum esforço! 🥵

Depois de preencher as seções “De” e “Para”, você passa diretamente para a parte central deste modelo de orçamento do Word — definindo o escopo do projeto e os preços. Na tabela, você detalha todos os itens do seu orçamento, tarifas, quantidades, valores de impostos e valores totais.

Você tem espaço para fornecer detalhes adicionais abaixo da tabela — discuta condições de pagamento, prazos, solicitações especiais que seu cliente em potencial possa ter e cronogramas de pagamento.

Forneça as instruções de pagamento no lado esquerdo e indique o subtotal no lado direito do documento. Leve em consideração os custos de envio, impostos sobre vendas e descontos (se você os oferecer) e indique o valor que seu cliente em potencial precisará pagar caso decida contratar seus serviços.

Modelos de orçamento: aumente a eficiência e a transparência

Os modelos de orçamento listados facilitam uma comunicação clara e garantem a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que economizam seu tempo valioso.

Comece com um modelo de orçamento gratuito no ClickUp para experimentar o que a plataforma tem a oferecer. Explore sua coleção de mais de 1.000 modelos para todos os tipos de finalidades, desde RFP (solicitação de proposta) até propostas orçamentárias e gerenciamento de tempo!