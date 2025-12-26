Como avaliar modelos de preços SaaS que se adaptam

Escolher o modelo de preços SaaS certo não significa escolher a opção mais barata. Significa saber pelo que você está pagando. E se esse custo ainda fará sentido à medida que sua empresa crescer.

Neste guia, detalharemos os modelos de preços SaaS mais comuns. Também mostraremos como avaliar os modelos de preços SaaS de acordo com suas necessidades. Continue lendo e aprenda como evitar pagar a mais à medida que sua equipe cresce!

O que é o preço do SaaS e como funciona

O preço do SaaS é a forma como as empresas de software cobram pelo uso de seus produtos. Em vez de comprar o software uma única vez, você paga uma taxa de assinatura recorrente, geralmente mensal ou anual. Essa taxa dá a você acesso contínuo ao produto, além de atualizações, hospedagem e suporte.

No centro de todo modelo de cobrança SaaS está uma “métrica de valor”. É por isso que você está pagando. Pode ser:

Número de usuários

Quantidade de dados armazenados

Recursos desbloqueados

Ações realizadas (como chamadas de API ou mensagens enviadas)

Compreender a métrica de valor ajuda você a prever como seus custos aumentarão à medida que sua empresa crescer.

Veja o que torna os preços do SaaS diferentes:

Modelo de receita recorrente: você paga taxas contínuas, em vez de um custo único elevado.

Cadência da assinatura: o faturamento ocorre em intervalos regulares, como mensalmente ou anualmente.

Dependência da métrica de valor: o custo está vinculado ao uso, aos usuários ou aos recursos

Serviços incluídos: O preço da assinatura inclui atualizações, hospedagem e suporte ao cliente.

O maior desafio para os compradores é a sobrecarga de ferramentas. Usar muitas ferramentas SaaS desconectadas entre si cria o Work Sprawl — a fragmentação das atividades de trabalho em várias ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si. Isso leva à perda de tempo, à perda de contexto e a custos de software pouco claros.

Quando o trabalho é disperso, é difícil saber por quais ferramentas você está pagando — ou se elas valem a pena. Um único espaço de trabalho convergente facilita muito o acompanhamento dos gastos e a compreensão do valor real.

📮 ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o primeiro Converged AI Workspace do mundo, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Tipos de modelos de preços de SaaS

Diferentes empresas de SaaS utilizam diferentes modelos de preços.

Seu objetivo? Responder a uma pergunta: Pelo que estou pagando?

Vamos examinar os modelos mais comuns e ajudá-lo a decidir qual é o mais adequado para você.

Abordaremos:

Preços fixos

Preços por níveis

Preços baseados no uso

Preços por usuário

Preços freemium

Preços baseados em recursos

Quando os preços fixos fazem sentido?

O preço fixo cobra um valor único por tudo. Não há níveis nem limites de uso.

Isso funciona bem para ferramentas simples ou produtos em estágio inicial, nos quais todos os clientes têm necessidades semelhantes.

A desvantagem? Usuários ocasionais podem achar o preço muito alto. Por outro lado, usuários avançados obtêm muito valor sem pagar mais. Isso deixa dinheiro na mesa.

Aqui está uma rápida visão geral das vantagens e desvantagens:

✅ Prós

Fácil de entender

Custos previsíveis

Fácil de gerenciar para os fornecedores

❌ Contras

Sem caminho de atualização

Não se adapta ao uso

Pode afugentar equipes menores

Quando os preços por níveis funcionam melhor?

O preço por níveis é o modelo mais comum que você encontrará. Ele agrupa recursos em vários planos diferentes — geralmente três ou quatro — com preços diferentes.

Nível Público-alvo típico Inclusões comuns Iniciante Pequenas equipes, indivíduos Recursos essenciais, armazenamento limitado Profissional Equipes em crescimento Recursos avançados, integrações Empresa Grandes organizações Limites personalizados, suporte dedicado, controles de segurança

Esse modelo funciona porque atende a equipes de diferentes tamanhos e orçamentos. Ele também oferece um caminho claro para atualizações à medida que suas necessidades crescem.

🤝 Lembrete: a chave para que os preços diferenciados funcionem é a clareza. Se não estiver claro por que um nível mais alto custa mais, o preço foi mal projetado.

Ao escolher um nível, os clientes devem se concentrar no que precisam. Pagar por recursos que não serão usados é um dos erros mais comuns em gastos com SaaS.

Quando os preços baseados no uso se alinham ao valor?

O preço baseado no uso, também conhecido como pay-as-you-go, cobra com base na quantidade de uso do produto.

Aqui estão algumas métricas comuns pelas quais você pode ser cobrado:

Chamadas ou solicitações de API

Armazenamento ou transferência de dados

Mensagens ou notificações enviadas

Usuários ativos ou eventos rastreados

Tempo de computação ou créditos consumidos

Este modelo vincula o custo diretamente ao valor. Você paga mais apenas quando usa mais. É por isso que 85% das empresas de software já adotaram essa abordagem de alguma forma.

É ideal para ferramentas cuja utilização pode variar de um cliente para outro, como infraestrutura em nuvem ou plataformas de marketing por e-mail. É ótimo para empresas em crescimento, mas pode tornar o orçamento mais difícil. Os custos podem mudar de forma imprevisível de mês para mês.

Quando os preços por usuário fazem sentido?

O preço por usuário cobra por cada pessoa que utiliza a ferramenta.

É fácil de entender e se adapta à medida que sua equipe cresce. É por isso que é comum para ferramentas de colaboração.

O problema? Às vezes, isso pode desestimular a adoção. As equipes podem evitar adicionar usuários para economizar dinheiro. Isso também pode levar ao “acúmulo de licenças”. Você acaba pagando por licenças de software para pessoas que nem mesmo estão usando o software.

👀 Você sabia? Atualmente, as empresas perdem US$ 21 milhões por ano com licenças SaaS não utilizadas.

Antes de se comprometer com um modelo por usuário, pergunte:

Pagamos por usuários inativos?

Há descontos por volume disponíveis?

É possível adicionar ou remover licenças no meio do ciclo?

Existem assentos mais baratos apenas para visualização?

Quando os preços freemium ajudam na aquisição?

O preço freemium oferece um plano gratuito para sempre, com atualizações pagas para obter mais recursos.

Funciona bem para produtos que se espalham pelo boca a boca. Os usuários gratuitos experimentam o produto, criam um hábito em torno dele e alguns acabam fazendo upgrade. Quando funciona, seus usuários gratuitos se tornam seu melhor canal de marketing.

🤝 Lembrete amigável: o maior risco é encontrar o equilíbrio certo. Se o plano gratuito for muito generoso, ninguém fará o upgrade. Mas se for muito limitado, os novos usuários não permanecerão por tempo suficiente para perceber o valor.

Quando os preços baseados em recursos são adequados para uma empresa?

Os preços baseados em recursos se concentram em desbloquear recursos específicos e de alto valor, em vez de apenas aumentar os limites de uso. Isso é muito comum em softwares vendidos para grandes empresas, onde itens como segurança avançada, ferramentas de conformidade e integrações personalizadas são indispensáveis e justificam um preço mais alto.

Os clientes empresariais geralmente precisam de:

Login único (SSO)

Registros de auditoria

Ferramentas de conformidade

Permissões avançadas

Integrações personalizadas e acesso à API

Suporte dedicado e acordos de nível de serviço (SLAs)

Equipes menores podem não precisar desses recursos, e é por isso que eles têm preços separados.

📚 Leia também: Como otimizar as operações de SaaS

Como avaliar modelos de preços SaaS para o seu negócio

Agora que você conhece os diferentes modelos, como avaliá-los para o seu negócio? É mais do que apenas o preço de tabela. Vamos analisar isso. 🛠️

Defina métricas de valor que correspondam aos resultados

O primeiro passo é analisar a métrica de valor — aquilo pelo qual você está pagando — e perguntar se ela realmente se alinha às métricas de meta que você está tentando alcançar. Uma boa métrica de valor deve crescer à medida que você obtém mais valor do produto.

📌 Por exemplo, pagar por usuário faz sentido para uma ferramenta de colaboração, pois quanto mais pessoas a utilizam, mais valiosa ela se torna. Se apenas metade da sua equipe faz login regularmente, você está pagando a mais. Acompanhe o uso real e compare-o com o que é cobrado.

Relatórios visuais personalizáveis em ferramentas como o ClickUp Dashboards facilitam isso.

Você pode acompanhar usuários ativos, adoção de recursos e tendências de uso entre equipes em uma única visualização. Isso facilita identificar licenças não utilizadas, custos crescentes ou ferramentas que não estão agregando valor. O resultado? Você elimina o desperdício e prevê gastos com confiança.

Acompanhe os KPIs de adoção e uso de SaaS em um só lugar através dos painéis do ClickUp.

Segmente os clientes por necessidades e disposição para pagar

Nem todos os clientes são iguais. Uma pequena startup tem necessidades muito diferentes e um orçamento muito menor do que uma empresa global. Uma boa estrutura de preços reflete isso, oferecendo pacotes diferentes para diferentes segmentos de clientes.

Como comprador, pergunte-se:

Estamos sendo empurrados para um plano mais caro por causa de um único recurso?

O nível intermediário é quase perfeito, mas falta uma ferramenta essencial?

Compreender o seu segmento ajuda você a identificar diferenças de preços e planos com pacotes excessivos.

💡 Dica profissional: obtenha feedback claro das pessoas que realmente usam as ferramentas. Você pode perguntar às equipes quais recursos elas precisam, quais nunca utilizam e onde os preços parecem inadequados — tudo isso usando os formulários do ClickUp. Colete e automatize feedbacks com os formulários do ClickUp — transforme cada resposta em uma tarefa acionável. Todas as respostas são enviadas automaticamente para o ClickUp, facilitando a identificação de padrões, lacunas entre os planos e a decisão sobre se vale a pena pagar por um plano superior.

Modele a economia unitária com retorno e margens

Agora é hora de fazer as contas. Você precisa calcular o custo total de propriedade (TCO), que vai muito além da taxa de assinatura mensal.

Você também precisa levar em consideração estes componentes:

Componente de custo Único Recorrente Observações Taxas de assinatura — Mensal/Anual O custo básico do software Implementação/integração Sim — Muitas vezes, um custo inicial oculto Treinamento Sim Em andamento O tempo que sua equipe gasta aprendendo Integrações Às vezes Às vezes Taxas para conexão com outras ferramentas Excedentes — Variável Cobranças extras por exceder os limites

Quando os dados financeiros e de trabalho estão reunidos em um único lugar, fica mais fácil calcular os custos reais. O Converged AI Workspace da ClickUp ajuda a eliminar a dispersão de contexto e melhorar a precisão.

O ClickUp reúne tarefas, controle de tempo, documentos e painéis em um único espaço de trabalho, para que os dados de custos permaneçam vinculados ao trabalho real.

📌 Por exemplo, uma equipe que avalia uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode acompanhar o tempo gasto por tarefa, vincular contratos de fornecedores no ClickUp Docs e visualizar tendências de uso nos painéis.

O ClickUp Brain, o assistente de IA contextual, resume as atividades e destaca as diferenças de custo, ajudando as equipes a identificar recursos não utilizados, estimar o ROI real e decidir se uma ferramenta deve ser rebaixada, substituída ou expandida.

Use o ClickUp Brain para responder a perguntas sobre o uso, os custos e as oportunidades de otimização das ferramentas SaaS.

Essa poderosa combinação de recursos e funcionalidades também é o motivo pelo qual os usuários adoram o ClickUp:

Adoro ter tudo ao meu alcance: tarefas, documentos, painéis personalizados, links para projetos ou discussões, pesquisa e IA que funciona bem... em resumo, é um ambiente que te torna produtivo e, acima de tudo, permite que grandes equipes estejam sempre alinhadas em todos os projetos. A capacidade de criar grupos fechados/privados também permite que os clientes participem de canais de discussão operacionais sem precisar usar um software de mensagens externo. Só preciso ter uma janela do ClickUp aberta para poder trabalhar. ÓTIMO!

Adoro ter tudo ao meu alcance: tarefas, documentos, painéis personalizados, links para projetos ou discussões, pesquisa e IA que funciona bem... em resumo, é um ambiente que te torna produtivo e, acima de tudo, permite que grandes equipes estejam sempre alinhadas em todos os projetos. A capacidade de criar grupos fechados/privados também permite que os clientes participem de canais de discussão operacionais sem precisar usar um software de mensagens externo. Só preciso ter uma janela do ClickUp aberta para poder trabalhar. ÓTIMO!

Faça testes de estresse em contratos e cenários de uso.

A etapa final é testar os preços em relação a possibilidades futuras.

O que acontecerá com sua conta se sua equipe dobrar de tamanho no próximo ano?

E se o seu uso aumentar durante a alta temporada?

Modele os cenários mais favoráveis, esperados e desfavoráveis. E, por favor, siga um processo adequado de aquisição de SaaS. Procure cláusulas sobre renovações automáticas, aumentos de preços e o que acontece se você precisar cancelar ou fazer o downgrade do seu plano.

Visualize as tendências de uso ao longo do tempo para fazer projeções realistas e evitar ficar preso a um contrato inadequado — tudo isso com os painéis do ClickUp.

Estratégias de preços de SaaS para apoiar seu modelo

Um modelo de preços é a estrutura dos preços de SaaS, enquanto uma estratégia de preços é a abordagem para definir os preços reais. Compreender a estratégia por trás dos preços de um fornecedor pode lhe dar uma vantagem na negociação e avaliação. 👀

Casos de uso de preços de penetração

Uma empresa entra no mercado com um preço muito baixo para atrair muitos clientes rapidamente. Depois de se estabelecerem no mercado, começam a aumentar os preços. Esta é uma estratégia comum para novas empresas que tentam entrar num mercado saturado.

O risco para a empresa é atrair clientes que estão interessados apenas no preço baixo e irão embora assim que ele aumentar. Como comprador, isso significa que você pode conseguir um ótimo negócio inicialmente. Mas esteja preparado para o aumento dos preços ao longo do tempo.

Casos de uso de skimming de preços

O preço de skimming é o oposto do preço de penetração. Uma empresa lança um produto novo e inovador a um preço muito alto para obter o máximo valor dos primeiros usuários que estão dispostos a pagar um preço premium. Com o tempo, eles reduzem o preço para atrair um mercado mais amplo.

Você verá isso com tecnologias de ponta que têm pouca concorrência no lançamento. Isso permite que a empresa recupere rapidamente seus custos de pesquisa e desenvolvimento.

Métodos de pesquisa de preços baseados em valor

O preço baseado em valor define o preço com base no valor percebido que ele oferece ao cliente, e não nos custos ou nos concorrentes. As empresas precisam entender verdadeiramente os problemas que resolvem e o valor dessa solução para seus clientes.

Essa pesquisa geralmente envolve:

Entrevistas com clientes: converse diretamente com os usuários para entender seus pontos fracos e como o produto pode ajudar.

Pesquisas: use métodos como o Medidor de Sensibilidade a Preços de Van Westendorp para avaliar quanto as pessoas estão dispostas a pagar.

Análise de dados de uso: observe quais recursos são mais usados pelos clientes mais satisfeitos e bem-sucedidos.

🧠 Curiosidade: Muitos produtos SaaS globais (por exemplo, Netflix, Spotify, Adobe) ajustam os preços por região com base no poder de compra ( discriminação de preços ). É por isso que os usuários na Índia costumam pagar menos do que os usuários nos EUA — essa estratégia equilibra a demanda do mercado e a acessibilidade.

Riscos dos preços baseados na concorrência

Aqui, uma empresa define seus preços com base no que a concorrência está cobrando. Eles podem ser um pouco mais baixos, um pouco mais altos ou exatamente no mesmo nível.

Essa abordagem pressupõe que seus concorrentes fizeram o dever de casa e definiram o preço ideal para seus produtos, o que pode não ser o caso. Ela também ignora o seu valor único e pode levar a uma “corrida para o fundo do poço”, em que as empresas continuam se prejudicando mutuamente até que nenhuma delas tenha lucro.

📚 Leia também: Exemplos de análise da concorrência

Melhores práticas de preços de SaaS e erros comuns a evitar

Mesmo com o modelo e a estratégia certos, os preços podem dar errado. Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem lembradas, seja você um vendedor ou comprador de software. ✨

Mantenha as páginas de preços simples e transparentes.

Boas páginas de preços são fáceis de ler. Você deve entender os planos em segundos.

🚩 Os sinais de alerta incluem:

Taxas ocultas

Recursos vagos

Preços não visíveis

✅ As melhores páginas de preços limitam-se a três ou quatro níveis, utilizam uma tabela comparativa clara e destacam a opção mais popular.

💡 Dica profissional: o mesmo princípio se aplica à sua documentação interna. Mantenha sua pesquisa de preços de fornecedores organizada e acessível para toda a sua equipe, armazenando-a no ClickUp Docs.

Vincule os pacotes a métricas de valor claras

O pacote é a forma como os recursos são agrupados em diferentes planos. Isso não deve ser aleatório. Cada nível deve oferecer um conjunto lógico de ferramentas para um tipo específico de cliente.

🚩 Erros comuns:

Planos gratuitos que são muito poderosos

Recursos básicos bloqueados atrás de níveis caros

✅ Veja quais recursos sua equipe realmente utiliza para escolher o nível certo e evitar pagar a mais, usando os painéis do ClickUp.

🧠 Curiosidade: as empresas de SaaS costumam usar a fixação de preços em suas páginas de preços — listar primeiro os planos mais caros faz com que os mais baratos pareçam psicologicamente melhores.

Monitore o desempenho dos preços com métricas essenciais

A definição de preços não é uma atividade do tipo “defina e esqueça”. Ela precisa de revisões e ajustes regulares.

Você deve acompanhar métricas de SaaS, tais como:

Taxas de conversão para cada nível

Com que frequência os clientes fazem upgrade ou downgrade, e

Como as mudanças nos preços afetam a rotatividade de clientes

✅ Centralize seus dados nos painéis do ClickUp para criar uma única fonte de verdade para o desempenho dos preços e identificar problemas mais rapidamente.

Use IA para entender o feedback em escala

Tomar decisões inteligentes sobre preços requer ouvir seus clientes. Mas analisar manualmente milhares de tickets de suporte, notas de chamadas de vendas e respostas de pesquisas é quase impossível. É aí que a IA se torna um superpoder para as equipes modernas. 🤩

O ClickUp Brain resume temas, sinaliza objeções e apresenta insights rapidamente, sem adicionar AI Sprawl (ou muitas ferramentas de IA) à sua pilha.

Analise os dados dos clientes em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a expansão descontrolada da IA e como evitá-la:

Defina o preço certo com o ClickUp

O preço do SaaS não é apenas uma decisão financeira — ele molda a forma como sua equipe trabalha e se adapta. O modelo certo cresce com você, permanece claro à medida que o uso muda e reflete o valor real ao longo do tempo.

Mas isso só funciona se você tiver uma visão completa. Quando os dados de preços, uso e trabalho estão em ferramentas diferentes, os custos ficam confusos rapidamente.

O ClickUp reúne tudo — projetos, sinais de uso, feedback e insights de IA — para que as decisões de preços sejam baseadas em fatos, não em suposições.

Quer ver como a consolidação de suas ferramentas pode ajudá-lo a tomar decisões de preços mais inteligentes? E reduzir seus gastos gerais com SaaS ao mesmo tempo?

Comece gratuitamente com o ClickUp!

Perguntas frequentes (FAQs)

O preço por nível é o modelo de preço SaaS mais comum. Ele oferece suporte a muitos tipos de clientes e oferece caminhos de atualização claros.

Para escolher seu modelo de preços SaaS, comece por entender seu cliente e o valor que você oferece. Se seus clientes têm necessidades muito diferentes, preços escalonados ou baseados em recursos podem funcionar bem. Se o valor estiver diretamente ligado ao consumo, considere preços baseados no uso.

Um modelo de preços é a estrutura de como você cobra (por exemplo, por usuário, por nível). Uma estratégia de preços é a lógica por trás do preço em si (por exemplo, preços baseados nos concorrentes, no valor ou no custo).

Para a maioria das empresas de SaaS, sim. Preços transparentes geram confiança e reduzem atritos. A principal exceção são negócios empresariais altamente complexos que exigem soluções personalizadas e negociação.