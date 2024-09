Explicação dos tipos e modelos de licenciamento de software

Os gastos globais com software empresarial totalizaram cerca de uS$ 913 bilhões em 2023.

Atualmente, a pilha de tecnologia de uma organização média inclui cerca de 300 ferramentas. São 300 licenças de software que precisam ser negociadas, rastreadas e mantidas.

Não é de se admirar que as empresas em todo o mundo usam apenas metade de suas licenças de software - o restante não é rastreado ou é subutilizado.

A otimização do uso de licenças de software pode gerar economias significativas e também ajudar a manter a conformidade com os regulamentos de licença.

Neste artigo, falaremos sobre os diferentes tipos de licenças de software oferecidos pelos fornecedores de software e como escolher o modelo de licença de software mais adequado para sua empresa. Também mostraremos como rastrear e gerenciar todas as suas licenças de forma eficiente e evitar desperdícios.

O que é uma licença de software?

Uma licença de software é um documento legal que descreve como o software pode ser usado, distribuído e modificado. O contrato de licença de software descreve os termos e as condições sob os quais você pode acessar, copiar, alterar e compartilhar o software. Pense nele como um contrato entre você e o desenvolvedor do software.

Diferentes tipos de licenças de software especificam os direitos e as restrições do usuário de várias maneiras, inclusive se o software pode ser compartilhado, em quantos dispositivos pode ser instalado e se os usuários podem acessar o código-fonte.

As licenças garantem que você esteja usando o software legalmente e em conformidade com todas as regras e normas aplicáveis. Em geral, elas também descrevem os termos de suporte e atualizações a que você tem direito.

Além disso, as licenças ajudam os desenvolvedores de software a serem pagos por seu trabalho para que possam continuar criando softwares novos e inovadores.

Tipos comuns de licenças de software

Estes são os principais tipos de licenças de software em uso atualmente:

Licenças proprietárias

Essas licenças restringem o acesso ao código-fonte e como o software pode ser usado.

Uma licença proprietária, também conhecida como licença comercial ou de código fechado, concede direitos limitados ao usuário. Somente o desenvolvedor ou um grupo seleto tem acesso ao código-fonte.

Os clientes podem usar o software, mas não podem modificá-lo, distribuí-lo ou vendê-lo sem permissão explícita.

As licenças proprietárias costumam ser usadas para softwares comerciais destinados a gerar receita.

Por exemplo: Aplicativos de software comercial, como o Microsoft Office e o SAP

Licenças de código aberto

As licenças de software de código aberto são licenças de software que concedem aos usuários direitos amplos de acessar, modificar, distribuir e até mesmo vender o software. O código-fonte do software está disponível publicamente, permitindo que qualquer pessoa o examine, melhore e adapte.

Uma licença de software de código aberto promove a transparência e a responsabilidade e oferece aos usuários um alto grau de flexibilidade. Esse tipo de software geralmente se beneficia de uma grande comunidade de desenvolvedores que contribuem para o desenvolvimento e o aprimoramento do código do software.

Por exemplo: A Licença Pública Geral GNU (GPL), a Licença MIT e a Licença Apache 2.0

Freeware e shareware

Os termos freeware e shareware são frequentemente usados de forma intercambiável, mas são dois modelos diferentes de licenciamento de software.

Freeware é um software oferecido para uso gratuito. Embora seja gratuito, sua funcionalidade ou seus recursos podem ser limitados. Ele também pode ter restrições relacionadas a modificações e redistribuição.

Por exemplo: Firefox, VLC Media Player e GIMP

Shareware é um software fornecido gratuitamente em uma versão de teste por um período limitado ou com recursos limitados. A versão completa normalmente exige o pagamento de uma taxa para desbloquear todos os recursos ou continuar usando-o após o período de avaliação.

Por exemplo: Adobe Photoshop e Microsoft Office

Licenças de domínio público

Uma licença de domínio público é um tipo de licença de software que coloca o software em domínio público, o que significa que o software está completamente livre de restrições de direitos autorais, permitindo que qualquer pessoa o use, modifique e distribua sem nenhuma limitação.

O software de domínio público pode incentivar a inovação e a criatividade, pois qualquer pessoa pode contribuir para seu desenvolvimento e aprimoramento. Não há limitações da lei de direitos autorais sobre como o software pode ser usado ou comercializado.

Exemplo: SQLite

Modelos populares de licenciamento de software

Os tipos de licenças de software proprietário podem ser de vários tipos. Vamos detalhar as principais categorias aqui para que você possa decidir qual delas atende melhor às suas necessidades.

**RESUMO: 6 tipos de licenças de software proprietário resumidos

Licenciamento perpétuo: Alto custo inicial, mas estável para uso a longo prazo, onde há pouca necessidade de escalonamento Licenciamento por assinatura: Flexível, atualizado regularmente e dimensionável - ideal para ambientes dinâmicos e em crescimento Licenciamento baseado em uso: Econômico para uso variável, mas requer monitoramento cuidadoso para evitar custos inesperados Licenciamento pago por excesso de uso: Econômico até que você exceda os limites; bom para uso estável, mas ocasionalmente variável Licenciamento por dispositivo: Melhor para ambientes fixos com hardware dedicado, fácil de gerenciar, mas não flexível Licenciamento simultâneo: Ideal para equipes que compartilham acesso, flexível dentro dos limites de usuários, mas requer monitoramento

Licenciamento perpétuo

Um modelo de licenciamento perpétuo é um método tradicional de licenciamento de software no qual um cliente compra uma licença para usar o software indefinidamente. Depois que a licença é adquirida, o cliente pode continuar usando o software pelo tempo que precisar, sem taxas de assinatura recorrentes.

Os clientes pagam uma taxa única inicial para adquirir a licença do software, e não há taxas de assinatura ou manutenção contínuas

**Vantagens do licenciamento perpétuo

Previsibilidade: Os clientes podem planejar seus custos de software antecipadamente, sem a incerteza de taxas de assinatura recorrentes ou aumentos de preços

Os clientes podem planejar seus custos de software antecipadamente, sem a incerteza de taxas de assinatura recorrentes ou aumentos de preços Propriedade: O licenciamento perpétuo pode proporcionar uma sensação de propriedade e controle sobre o software

O licenciamento perpétuo pode proporcionar uma sensação de propriedade e controle sobre o software Economia de custos a longo prazo: Em alguns casos, o licenciamento perpétuo pode ser mais econômico do que outros modelos, especialmente para organizações que usam o software por muitos anos

Em alguns casos, o licenciamento perpétuo pode ser mais econômico do que outros modelos, especialmente para organizações que usam o software por muitos anos Acesso off-line: As licenças perpétuas geralmente vêm com a capacidade de usar o software sem acesso contínuo à Internet

As licenças perpétuas geralmente vêm com a capacidade de usar o software sem acesso contínuo à Internet Sem dependência do fornecedor: Os usuários ficam menos dependentes do fornecedor após a compra inicial. Mesmo se o fornecedor descontinuar o software, o usuário mantém o direito de usar a versão que comprou

**Desvantagens do licenciamento perpétuo

Sem atualizações automáticas: O acesso a futuras atualizações ou a novos recursos pode exigir taxas adicionais

O acesso a futuras atualizações ou a novos recursos pode exigir taxas adicionais Custo inicial mais alto: O preço inicial de compra de uma licença perpétua pode ser alto

O preço inicial de compra de uma licença perpétua pode ser alto Potencial de obsolescência: Com a evolução da tecnologia, as licenças perpétuas podem se tornar menos desejáveis se o software ficar desatualizado ou difícil de manter

Com a evolução da tecnologia, as licenças perpétuas podem se tornar menos desejáveis se o software ficar desatualizado ou difícil de manter Custos de manutenção e suporte: O suporte contínuo, a manutenção e as atualizações podem não estar incluídos em uma licença perpétua ou podem exigir a compra de um plano de manutenção separado

O suporte contínuo, a manutenção e as atualizações podem não estar incluídos em uma licença perpétua ou podem exigir a compra de um plano de manutenção separado Risco financeiro inicial: O alto investimento inicial representa um risco financeiro se o software não atender às necessidades da organização ou se os requisitos comerciais mudarem

Licenciamento baseado em assinatura

O licenciamento baseado em assinatura, também conhecido como Software como serviço (SaaS), é um modelo popular de licenciamento de software em que os clientes pagam uma taxa recorrente para usar o software durante um período específico.

Esses tipos de licenças de software geralmente envolvem um produto baseado em nuvem. Os clientes pagam uma taxa de assinatura regular, geralmente mensal ou anual, e podem usar o software somente durante o período da assinatura.

**Vantagens do licenciamento baseado em assinatura

Custos iniciais mais baixos: Os custos iniciais mais baixos em comparação com o licenciamento perpétuo o tornam mais acessível para pequenas empresas e organizações com capital limitado

Os custos iniciais mais baixos em comparação com o licenciamento perpétuo o tornam mais acessível para pequenas empresas e organizações com capital limitado Flexibilidade: Os clientes podem facilmente aumentar ou diminuir o uso com base em suas necessidades, pois não há bloqueio além da duração da assinatura

Os clientes podem facilmente aumentar ou diminuir o uso com base em suas necessidades, pois não há bloqueio além da duração da assinatura Atualizações automáticas: Os modelos baseados em assinatura geralmente incluem atualizações e upgrades automáticos, garantindo que você não enfrente a obsolescência

Os modelos baseados em assinatura geralmente incluem atualizações e upgrades automáticos, garantindo que você não enfrente a obsolescência Redução da sobrecarga de TI: As soluções SaaS baseadas em nuvem podem reduzir a carga de TI das organizações, eliminando a necessidade de instalação e manutenção de software no local

As soluções SaaS baseadas em nuvem podem reduzir a carga de TI das organizações, eliminando a necessidade de instalação e manutenção de software no local Acesso mais fácil a softwares avançados: O licenciamento por assinatura facilita o acesso e o custo de softwares avançados ou de nível empresarial para as organizações

**Desvantagens do licenciamento por assinatura

Custos recorrentes: Os clientes devem continuar pagando taxas de assinatura para manter o acesso ao software

Os clientes devem continuar pagando taxas de assinatura para manter o acesso ao software Dependência: Os clientes dependem do fornecedor do software para obter suporte e disponibilidade contínuos

Os clientes dependem do fornecedor do software para obter suporte e disponibilidade contínuos Potencial de aumento de preços: As taxas de assinatura podem aumentar com o tempo, o que pode resultar em custos mais altos do que o esperado para as organizações

As taxas de assinatura podem aumentar com o tempo, o que pode resultar em custos mais altos do que o esperado para as organizações Controle limitado: Os clientes podem ter menos controle sobre a configuração e a personalização do software

Os clientes podem ter menos controle sobre a configuração e a personalização do software Propriedade limitada: Ao contrário do licenciamento perpétuo, o licenciamento baseado em assinatura não garante a propriedade do software. As organizações podem perder o acesso a seus dados ou configurações se a assinatura terminar

Licenciamento baseado no uso

O licenciamento baseado em uso é um modelo de licenciamento de software em que os clientes pagam pelo software com base em seu uso ou consumo real. Isso pode ser medido de várias maneiras, como o número de usuários, transações, volume de dados ou tempo de processamento.

Esse tipo de licenciamento de software geralmente envolve medição ou monitoramento do consumo do cliente para calcular as taxas com precisão. O custo do software pode aumentar ou diminuir com base nos padrões de uso do cliente. Normalmente, o crédito é adquirido antecipadamente e as unidades são deduzidas a cada uso.

As métricas de uso comuns incluem o número de usuários, transações, volume de dados e recursos de computação usados.

**Vantagens do licenciamento baseado em uso

**Eficiência de custo: as organizações pagam apenas pelo que usam, o que torna esse modelo particularmente econômico para aquelas com padrões de uso variáveis ou imprevisíveis

Escalabilidade: O custo do software pode aumentar ou diminuir com base nas necessidades variáveis do cliente

O custo do software pode aumentar ou diminuir com base nas necessidades variáveis do cliente Flexibilidade: Os clientes podem ajustar seus padrões de uso para controlar os custos

Os clientes podem ajustar seus padrões de uso para controlar os custos Custos iniciais mais baixos: Normalmente, há custos iniciais mais baixos em comparação com os modelos de licenciamento tradicionais

Normalmente, há custos iniciais mais baixos em comparação com os modelos de licenciamento tradicionais Preços transparentes: O licenciamento baseado no uso geralmente oferece visibilidade clara de como os custos são incorridos, o que pode melhorar o planejamento financeiro e o gerenciamento de recursos.

**Desvantagens do licenciamento baseado no uso

Complexidade: O licenciamento baseado no uso pode ser mais complexo de implementar e gerenciar do que outros modelos. As organizações precisam monitorar seu uso de perto para evitar cobranças inesperadas

O licenciamento baseado no uso pode ser mais complexo de implementar e gerenciar do que outros modelos. As organizações precisam monitorar seu uso de perto para evitar cobranças inesperadas Desafios de medição: Medir com precisão o uso pode ser difícil, especialmente para aplicativos de software complexos

Medir com precisão o uso pode ser difícil, especialmente para aplicativos de software complexos Potencial para custos altos ou inesperados: Se os padrões de uso flutuarem significativamente, os clientes poderão enfrentar aumentos de custo inesperados

Licenciamento de pagamento por média

O licenciamento pay-for-overage é um tipo de modelo de licenciamento baseado em uso no qual os clientes pagam uma taxa básica por um determinado nível de uso e, em seguida, incorrem em cobranças adicionais se excederem esse limite. Esse modelo é frequentemente usado em conjunto com outros modelos de licenciamento, como o baseado em assinatura ou o baseado em uso.

**Vantagens do licenciamento pay-for-overage

Previsibilidade: Os clientes podem estimar seus custos com mais precisão, pois conhecem o custo base e podem estimar o possível excesso

Os clientes podem estimar seus custos com mais precisão, pois conhecem o custo base e podem estimar o possível excesso Flexibilidade: Os clientes podem ajustar seus padrões de uso para evitar cobranças por excesso de uso

Os clientes podem ajustar seus padrões de uso para evitar cobranças por excesso de uso Controle de custos: Esse tipo de licenciamento pode ajudar os clientes a controlar os custos do software, definindo um orçamento para o uso

Esse tipo de licenciamento pode ajudar os clientes a controlar os custos do software, definindo um orçamento para o uso Sem interrupção de serviço: Os usuários não sofrerão interrupções de serviço se excederem seus limites, pois simplesmente pagarão pelo uso adicional

Os usuários não sofrerão interrupções de serviço se excederem seus limites, pois simplesmente pagarão pelo uso adicional Facilidade de entrada: As organizações podem começar com um plano básico mais baixo e aumentar conforme necessário

**Desvantagens do licenciamento pay-for-overage

Custos imprevisíveis: Se os padrões de uso flutuarem significativamente, os clientes poderão enfrentar cobranças inesperadas por excesso de uso

Se os padrões de uso flutuarem significativamente, os clientes poderão enfrentar cobranças inesperadas por excesso de uso Complexidade: O licenciamento pay-for-overage pode ser mais complexo de orçar, implementar e gerenciar do que outros modelos

O licenciamento pay-for-overage pode ser mais complexo de orçar, implementar e gerenciar do que outros modelos Risco de consumo excessivo de recursos: Sem o monitoramento adequado, as organizações podem inadvertidamente consumir mais recursos do que o necessário, o que leva a cobranças de excesso mais altas e a custos operacionais mais elevados

Sem o monitoramento adequado, as organizações podem inadvertidamente consumir mais recursos do que o necessário, o que leva a cobranças de excesso mais altas e a custos operacionais mais elevados Dependência de relatórios de uso precisos: Quaisquer discrepâncias ou atrasos nos relatórios podem resultar em custos ou disputas inesperados

Licenciamento de dispositivos

No licenciamento por dispositivo, o contrato de licença do usuário final é vinculado a uma configuração específica de dispositivo físico ou hardware. Isso significa que o software só pode ser usado nesse dispositivo específico ou dentro das limitações de hardware especificadas.

Normalmente, a mesma licença não pode ser transferida para outro dispositivo ou usada por vários usuários. O licenciamento por dispositivo pode limitar a flexibilidade da implementação e do uso do software.

O licenciamento de dispositivos pode ser encontrado em casos de uso específicos, como sistemas incorporados (software incorporado em dispositivos como impressoras, roteadores ou controladores industriais), determinados aplicativos de usuário único e software dependente de hardware.

**Vantagens do licenciamento por dispositivo

Simplicidade e facilidade de gerenciamento: Como as licenças são vinculadas a dispositivos específicos, é mais fácil rastreá-las e garantir a conformidade

Como as licenças são vinculadas a dispositivos específicos, é mais fácil rastreá-las e garantir a conformidade Previsibilidade de custos: As organizações podem prever facilmente os custos, pois o número de licenças necessárias corresponde ao número de dispositivos

As organizações podem prever facilmente os custos, pois o número de licenças necessárias corresponde ao número de dispositivos Segurança: O licenciamento de dispositivos pode ajudar a proteger contra o uso não autorizado de software e a pirataria

O licenciamento de dispositivos pode ajudar a proteger contra o uso não autorizado de software e a pirataria Compatibilidade de hardware: Pode garantir que o software seja compatível com o hardware pretendido

Pode garantir que o software seja compatível com o hardware pretendido Estabilidade e consistência: O licenciamento de dispositivos geralmente inclui uma opção de licença perpétua, o que significa que o software pode ser usado no dispositivo indefinidamente. Isso proporciona um ambiente de uso estável e consistente sem taxas recorrentes

**Desvantagens do licenciamento de dispositivos

Flexibilidade limitada: O licenciamento por dispositivo pode restringir o uso a um único dispositivo, limitando a flexibilidade e aumentando potencialmente os custos

O licenciamento por dispositivo pode restringir o uso a um único dispositivo, limitando a flexibilidade e aumentando potencialmente os custos Dependência de hardware: Se o dispositivo for perdido ou danificado, o software poderá ficar inutilizável. Além disso, a atualização do hardware pode exigir a compra de novas licenças de software

Se o dispositivo for perdido ou danificado, o software poderá ficar inutilizável. Além disso, a atualização do hardware pode exigir a compra de novas licenças de software Subutilização: Se um dispositivo licenciado for subutilizado, a licença poderá não ser totalmente utilizada, levando a ineficiências

Se um dispositivo licenciado for subutilizado, a licença poderá não ser totalmente utilizada, levando a ineficiências Dificuldades no trabalho remoto ou fora do local de trabalho: Se os funcionários precisarem acessar o software de diferentes locais, o licenciamento do dispositivo pode ser um obstáculo

Licenciamento simultâneo

O licenciamento simultâneo é um modelo de licenciamento de software que permite que um número específico de usuários acesse o software ao mesmo tempo, em vez de atribuir licenças a usuários individuais. Isso é particularmente útil em ambientes em que nem todos os usuários precisam usar o software simultaneamente.

Por exemplo, uma empresa em que a equipe trabalha em turnos pode adquirir um número específico de licenças para software de design, sabendo que nem todos os designers acessarão o software ao mesmo tempo.

Uma licença simultânea às vezes também é chamada de licença flutuante

**Vantagens do licenciamento simultâneo

Eficiência de custo: O licenciamento simultâneo pode ser econômico para organizações em que nem todos os usuários acessam o software ao mesmo tempo

O licenciamento simultâneo pode ser econômico para organizações em que nem todos os usuários acessam o software ao mesmo tempo Flexibilidade: Esse modelo é ideal para organizações com usuários em diferentes fusos horários ou com horários de trabalho variados, pois as licenças são alocadas com base no uso real e não no número de usuários

Esse modelo é ideal para organizações com usuários em diferentes fusos horários ou com horários de trabalho variados, pois as licenças são alocadas com base no uso real e não no número de usuários Uso otimizado de recursos: As organizações podem garantir que as licenças não sejam subutilizadas. Quando um usuário termina de usar o software, a licença pode ser automaticamente disponibilizada para outro usuário

As organizações podem garantir que as licenças não sejam subutilizadas. Quando um usuário termina de usar o software, a licença pode ser automaticamente disponibilizada para outro usuário Escalabilidade: As licenças podem ser adicionadas ou reduzidas conforme necessário

As licenças podem ser adicionadas ou reduzidas conforme necessário Facilidade de gerenciamento: O gerenciamento de licenças é simplificado porque nenhuma licença precisa ser atribuída a cada usuário individual

**Desvantagens do licenciamento simultâneo

Contenção de licenças: Há o risco de que não haja licenças suficientes disponíveis quando necessário, o que pode causar atrasos ou tempo de inatividade

Há o risco de que não haja licenças suficientes disponíveis quando necessário, o que pode causar atrasos ou tempo de inatividade Complexidade no monitoramento do uso: As organizações podem precisar monitorar de perto o uso de licenças para garantir que tenham licenças suficientes para atender à demanda sem gastar demais com licenças desnecessárias

As organizações podem precisar monitorar de perto o uso de licenças para garantir que tenham licenças suficientes para atender à demanda sem gastar demais com licenças desnecessárias Potencial de uso excessivo: Se não for gerenciado adequadamente, o licenciamento simultâneo pode levar ao uso excessivo, em que muitos usuários tentam acessar o software ao mesmo tempo

Se não for gerenciado adequadamente, o licenciamento simultâneo pode levar ao uso excessivo, em que muitos usuários tentam acessar o software ao mesmo tempo Custos iniciais mais altos: O custo inicial de configuração e compra das licenças necessárias pode ser mais alto do que em outros modelos de licenciamento, especialmente se for difícil prever padrões de uso precisos

O custo inicial de configuração e compra das licenças necessárias pode ser mais alto do que em outros modelos de licenciamento, especialmente se for difícil prever padrões de uso precisos Dependência do servidor de licenças: O licenciamento simultâneo geralmente requer um servidor de licenças centralizado para gerenciar a distribuição de licenças

Escolhendo a licença de software certa para sua empresa

Ao selecionar uma licença de software, é importante avaliar vários fatores-chave para garantir que a licença se alinhe às necessidades, ao orçamento e às metas de longo prazo de sua organização.

Aqui estão os fatores mais importantes a serem considerados ao avaliar os diferentes tipos de licenças de software:

Custo

Avalie o custo inicial da licença , incluindo se é um pagamento único (licença perpétua) ou recorrente (baseado em assinatura, baseado em uso etc.).

, incluindo se é um pagamento único (licença perpétua) ou recorrente (baseado em assinatura, baseado em uso etc.). Inclua todas as despesas contínuas, como taxas de manutenção, custos de suporte, custos de atualização ou taxas de excedente

Considere como os custos se acumularão ao longo do tempo. Por exemplo, um modelo de assinatura pode ter custos iniciais mais baixos, mas pode se tornar mais caro a longo prazo

Direitos de uso

Entenda se há limitações nos direitos de uso . Algumas licenças podem restringir o uso a determinados ambientes (por exemplo, no local vs. na nuvem)

. Algumas licenças podem restringir o uso a determinados ambientes (por exemplo, no local vs. na nuvem) Considere a facilidade de aumentar ou diminuir a licença com base nas suas necessidades, adicionar ou remover usuários ou transferir a licença para diferentes dispositivos ou usuários

com base nas suas necessidades, adicionar ou remover usuários ou transferir a licença para diferentes dispositivos ou usuários Determine se determinadas funcionalidades exigem licenciamento ou taxas adicionais

Suporte e manutenção

Avalie o nível de suporte fornecido pela licença. Ele inclui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou é limitado? Quais são os tempos de resposta e os canais de suporte disponíveis (por exemplo, telefone, e-mail, bate-papo)?

pela licença. Ele inclui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou é limitado? Quais são os tempos de resposta e os canais de suporte disponíveis (por exemplo, telefone, e-mail, bate-papo)? Verifique se a licença inclui atualizações e upgrades regulares

Certifique-se de que a licença cubra correções críticas de bugs e patches de segurança

Conformidade

Certifique-se de que você entenda e possa cumprir os termos da licença para evitar problemas legais

para evitar problemas legais Considere se a licença e o software atendem às normas específicas do setor (por exemplo, GDPR, HIPAA) relevantes para a sua organização

Tenha em mente a conformidade ao avaliar diferentes tipos de licenças de software

Escalabilidade e flexibilidade

Considere se a licença pode ser dimensionada de acordo com o crescimento de sua organização. Ela permite usuários adicionais, volumes de dados maiores ou funcionalidade expandida à medida que suas necessidades aumentam?

de acordo com o crescimento de sua organização. Ela permite usuários adicionais, volumes de dados maiores ou funcionalidade expandida à medida que suas necessidades aumentam? Avalie a adaptabilidade da licença às mudanças na estrutura de sua organização

Compatibilidade

Certifique-se de que o software seja compatível com a sua infraestrutura de TI existente, incluindo hardware, sistemas operacionais e outras ferramentas de software

existente, incluindo hardware, sistemas operacionais e outras ferramentas de software Considere a capacidade de integração do software com seus sistemas e fluxos de trabalho atuais

Os clientes podem usar as mais de 1.000 integrações existentes ou criar suas próprias integrações com o ClickUp Integrations

Fornecedor

Pesquise o histórico e a estabilidade financeira do fornecedor do software. Um fornecedor estável tem maior probabilidade de fornecer suporte e atualizações confiáveis a longo prazo

do software. Um fornecedor estável tem maior probabilidade de fornecer suporte e atualizações confiáveis a longo prazo Procure depoimentos de clientes, avaliações e estudos de caso para avaliar as experiências de outros usuários

Simplicidade

Considere a interface do usuário do software e a facilidade de uso . Um software difícil de usar pode reduzir a produtividade e aumentar os custos de treinamento

. Um software difícil de usar pode reduzir a produtividade e aumentar os custos de treinamento Avalie a disponibilidade de recursos de treinamento, incluindo documentação, tutoriais e suporte ao cliente, para que a sua equipe possa usar o software com eficiência

Longevidade

Considere se o software e o modelo de licenciamento atenderão às suas necessidades de longo prazo . Avalie o roteiro do fornecedor e a frequência com que o software recebe atualizações para garantir que ele não se tornará obsoleto

. Avalie o roteiro do fornecedor e a frequência com que o software recebe atualizações para garantir que ele não se tornará obsoleto Observe o potencial do software para adotar tecnologias futuras ou evoluir com as tendências do setor, o que pode ajudar a manter sua organização competitiva

Personalização e controle

Considere se o software permite a personalização para atender às suas necessidades específicas . Algumas licenças podem restringir a extensão em que você pode modificar ou configurar o software

. Algumas licenças podem restringir a extensão em que você pode modificar ou configurar o software Além disso, descubra quem controla os dados. Em modelos de assinatura ou baseados em nuvem, é essencial saber como os dados são armazenados, quem é o proprietário e como eles podem ser acessados ou migrados se você mudar de provedor.

A seleção da licença de software correta envolve o equilíbrio entre custo, direitos de uso e suporte com as necessidades e as metas de sua organização. Ao avaliar cuidadosamente esses fatores, você pode escolher um contrato de licença de software que não apenas atenda às suas necessidades atuais, mas também posicione sua organização para crescimento e adaptabilidade futuros.

Aqui está uma comparação tabular dos principais tipos de licenças de software para ajudá-lo a analisá-las mais rapidamente:

Comparação rápida dos seis principais tipos de licenças de software | Tipo de licença | Custo | Direitos do usuário | Facilidade de uso | Flexibilidade | Suporte | Melhor para | | ----------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------- | ----------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | | Licenciamento perpétuo | Alto custo inicial | Uso ilimitado da versão adquirida | Simples depois de configurado | Limitado | Pode exigir contratos de manutenção separados | Uso de longo prazo com necessidades estáveis | Licenciamento por assinatura | Recorrente, custo inicial mais baixo | Acesso contínuo, geralmente inclui atualizações | Simples | Alto | Inclui suporte e atualizações | Empresas que precisam de software atualizado | Licenciamento baseado no uso | Custo variável baseado no uso | Pagamento por uso; geralmente vinculado a métricas específicas | Requer monitoramento | Alto | Suporte básico | Padrões de uso flutuantes | Licenciamento por média | Custo básico + taxas por excedentes | Direitos de uso de base fixa; paga-se mais pelo excesso | Fácil até que ocorram excedentes | Moderado | Suporte básico | Uso mais estável e picos ocasionais | Licenciamento por dispositivo | Por dispositivo, custo estável | Vinculado a dispositivos específicos | Simples | Baixo | Suporte básico | Ambientes com estações de trabalho fixas | Licenciamento simultâneo | Custo médio a alto, compartilhado | Licenças agrupadas compartilhadas entre vários usuários | Requer monitoramento | Alto | Suporte compartilhado | Equipes com necessidades de uso sobrepostas

Como rastrear e gerenciar licenças de software

À medida que as organizações crescem e as operações se expandem, o uso de aplicativos de software aumenta exponencialmente. Com o aumento do uso, gerenciar licenças de software de forma eficiente e manter os custos otimizados pode ser uma grande dor de cabeça.

O ClickUp é um software de gerenciamento de tarefas com ferramentas robustas que permitem que as organizações gerenciem suas licenças de software de forma eficaz, garantindo a conformidade minimizando os gastos excessivos e melhorando as práticas de manutenção de registros.

O ClickUp pode simplificar o gerenciamento de todos os tipos de licenças de software

Gerenciamento centralizado de licenças

As equipes podem criar um repositório centralizado para todas as licenças de software no ClickUp. Você também pode configurar pastas individuais por equipe, tipo de software ou qualquer outra preferência. O Hierarquia do ClickUp garante que todas as suas informações sejam salvas sistematicamente.

Com vários Visualização ClickUp (como List, Board ou Timeline), as equipes podem visualizar seus processos de gerenciamento de ativos de software de forma eficaz. Isso facilita o rastreamento das licenças adquiridas, seus custos e níveis de uso, ajudando as organizações a evitar compras desnecessárias.

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas

Configure gatilhos para datas de renovação de licenças com Automações do ClickUp garantindo que você nunca perca um prazo importante.

Categorização e rastreamento granular

Os usuários podem configurar Campos personalizados para categorizar as licenças por tipo, custo, datas de expiração e frequência de uso. Essa abordagem estruturada permite que as equipes identifiquem licenças subutilizadas e otimizem os gastos de acordo.

Monitore o progresso do processo em várias equipes usando o ClickUp Dashboards

Crie painéis personalizados Dashboards no ClickUp para monitorar o uso da licença e o status de conformidade em tempo real, aumentando a eficiência geral da manutenção de registros. Lembretes do ClickUp facilita a programação de auditorias internas regulares. Essa abordagem proativa garante que sua organização permaneça em conformidade com os termos de licenciamento e esteja preparada para qualquer auditoria externa.

Documentação

O ClickUp permite que os usuários criem documentação detalhada relacionada a licenças de software, incluindo termos de uso, datas de renovação e registros de conformidade. Crie seus documentos de forma colaborativa com sua equipe com Documentos do ClickUp e compartilhe-os em um único clique com as partes interessadas relevantes.

Crie SOPs no ClickUp Docs para todos os tipos de licenças de software e adicione subpáginas aninhadas, tabelas e opções de estilo para criar a estrutura perfeita

Com formatação de rich text, tabelas e páginas aninhadas, você pode organizar todos os seus documentos em um estilo estruturado e fácil de usar. Isso garante que todas as informações necessárias sejam facilmente acessíveis, seguras e organizadas.

Bônus Modelos gratuitos para criar e gerenciar seus contratos 🏆

Gerencie todos os tipos de licenças de software com eficiência com o ClickUp

Atualmente, as empresas precisam de uma abordagem proativa para o gerenciamento de licenças de software, incluindo sistemas de rastreamento centralizados, manutenção de registros precisos e educação dos funcionários sobre os requisitos de conformidade.

Ao implementar o Governança de TI você pode reduzir os riscos associados à conformidade com o licenciamento de software e otimizar seus investimentos em software.

Moderno Software de gerenciamento de operações de TI como o ClickUp, pode ajudá-lo a gerenciar e rastrear com eficiência todos os tipos de licenças de software em um só lugar. O software tudo-em-um permite o gerenciamento de documentos e a colaboração da equipe em uma plataforma centralizada e segura para eliminar os problemas de aquisição e gerenciamento de TI. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje.