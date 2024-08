37 exemplos de SaaS que você precisa conhecer em 2024

É tudo sobre o ' SaaS ' hoje em dia.

Com a transformação digital avançando na velocidade da luz, mais empresas estão se voltando para soluções on-line e executando seus negócios em Software como Serviço (SaaS). De fato, de acordo com o último Relatório da Statista sobre as organizações de SaaS em 2024, há aproximadamente 17.000 empresas de SaaS nos EUA e 25.000 em todo o mundo (e continua aumentando!). 👏

Se você deseja adicionar mais aplicativos de SaaS à sua pilha de tecnologia, substituir seus aplicativos atuais, iniciar uma empresa de SaaS ou simplesmente saber mais sobre SaaS, você veio ao lugar certo!

Os 37 exemplos de SaaS que compilamos incluem um detalhamento de cada ferramenta, bem como citações e dicas de especialistas do setor para fornecer a você o máximo de informações possível sobre esses produtos de SaaS. Saiba como os modelos de SaaS, estabelecidos e emergentes, continuam a revolucionar o cenário de software, ajudando empresas e clientes em todo o mundo.

O que é Software as a Service (SaaS)?

O Software as a Service (SaaS) é um modelo de distribuição de software que permite que clientes e empresas interajam por meio de dispositivos habilitados para a Web, como laptops, smartphones e outros dispositivos habilitados para a Internet, tornando extremamente conveniente o acesso e o armazenamento de dados na nuvem.

Observações rápidas sobre SaaS:

Também pode ser chamado de software baseado na Web, software sob demanda e software hospedado

O software como serviço (SaaS) é um dostrês camadas principais da computação em nuvem - as outras camadas são plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS)

Os benefícios do SaaS incluem maior eficiência, custo-benefício, acessibilidade e escalabilidade

As empresas de SaaS geralmente são organizações business-to-business (B2B) ou business-to-consumer (B2C)

Os tipos mais comuns de soluções de SaaS são Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS),Software de gerenciamento de projetos, vendas, marketing, comércio eletrônico

Ok, agora vamos falar sobre por que as plataformas SaaS são o futuro do software. 🚀

Últimas estatísticas e tendências de crescimento de SaaS

O software SaaS é um dos mercados de crescimento mais rápido atualmente, passando de US$ 31,5 bilhões em 2015 para um valor estimado de uS$ 171,9 bilhões em 2022 -Isso representa um crescimento de cerca de 5x em sete anos! 👀

Atualmente, os EUA estão na liderança do ranking de maior número de empresas de SaaS do mundo com cerca de 17.000, seguido pelo Reino Unido, que é o segundo maior mercado, com 2.000 provedores de SaaS. Nesse ritmo e por uma margem considerável, prevê-se que os Estados Unidos permanecerão no topo do maior mercado de SaaS do mundo até 2025, e outros líderes de mercado, como o mercado europeu, a América Latina e a Ásia, continuarão a experimentar um crescimento exponencial, assim como a corrida para criar o próximo grande aplicativo de SaaS!

via Exploding Topics

Estatísticas de adoção: Rumo a um local de trabalho com SaaS

De acordo com a Estudo de Tecnologia e Talento do Harvey Nash Group em 2021, 73% dos 1.724 especialistas em tecnologia de 69 países revelaram que os aplicativos SaaS são considerados a tecnologia mais importante para o sucesso dos negócios.

As organizações estão recorrendo aos aplicativos SaaS para ajudar a simplificar as operações comerciais, dimensionar seus negócios em crescimento e melhorar as taxas de aquisição, retenção e satisfação dos clientes. De fato, aproximadamente 99% das empresas e 78% das pequenas empresas dependem de pelo menos um Ferramenta SaaS para ajudar a implementar o gerenciamento orientado por dados, automatizar o trabalho de rotina e dar a eles a flexibilidade necessária para atender a várias demandas.

via Relatório sobre o estado das operações de SaaS da BetterCloud 2021

E a imagem abaixo mostra o aplicativo SaaS mais recente estatísticas de adoção (taxa de crescimento por categoria de aplicativo) - isso deve lhe dar uma ideia do tipo de aplicativos que as empresas estão implementando em seus negócios.

Crescimento da categoria de SaaS em 2022 via SaaSworthy

Com todo esse impulso e crescimento positivo no mercado, estamos animados em compartilhar alguns dos principais e notáveis provedores de SaaS hoje! 🚀

37 exemplos de SaaS que você precisa conhecer em 2024

Desde os líderes do mercado até os próximos concorrentes e de ferramentas de gerenciamento de projetos para Software de CRM reduzimos a lista para 37 das mais notáveis empresas de SaaS.

Saiba do que se trata cada ferramenta, para que é usada e o que a torna uma das melhores empresas de SaaS em 2024 - vamos lá?

1. ClickUp **Software de gerenciamento de projetos

Monitore as atualizações do projeto, gerencie os riscos e trabalhe com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é uma das principais ferramentas SaaS e a mais bem avaliada software de gerenciamento de projetos do mercado atual.

Empresas de todos os portes, desde solopreneurs a equipes empresariais usam essa plataforma baseada em nuvem para reunir todo o seu trabalho em um hub centralizado.

Essa plataforma completa de produtividade no local de trabalho oferece centenas de recursos totalmente personalizáveis para atender a qualquer projeto e preferências de fluxo de trabalho e se integra a mais de 1.000 aplicativos SaaS. A capacidade de personalizar cada parte da plataforma é o que torna o ClickUp um exemplo perfeito de SaaS.

Principais recursos

Plataforma totalmente personalizável

mais de 15 exibições personalizáveis

Fluxos de trabalho de automação de gerenciamento

Documentos e quadros brancos colaborativos

Painéis com relatórios em tempo real

Rastreamento de metas

Modelos personalizáveis

Plano gratuito e planos de preços acessíveis

Disponível em dispositivos móveis e nos sistemas operacionais mais usados

Recursos de integração

Outro recurso imperativo desse modelo SaaS é sua capacidade de consolidar seus aplicativos, organizar e automatizar fluxos de trabalho complexos, gerenciar projetos com facilidade e muito mais, substituindo o software tradicional por uma solução mais moderna para o gerenciamento de projetos.

Os benefícios de usar o ClickUp vão além do aumento da eficiência do trabalho e da criação de processos consistentes e escalonáveis - entre muitos outros prós, o ClickUp também oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo a tirar o máximo proveito da plataforma.

2. HubSpot

**Software de CRM

via HubSpot A HubSpot é uma empresa líder em vendas, marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) suíte. Sua capacidade de funcionar como um balcão único para todas as suas necessidades comerciais faz da Hubspot uma excelente empresa de SaaS.

**Principais recursos

Banco de dados e fluxos de trabalho de CRM automatizados

Relatórios e métricas de marketing

CRM SaaS com insights detalhados sobre os contatos

Análise de e-mail

Painéis de controle

Com mais de 113.925 clientes (e continua aumentando) localizados em mais de 120 países, a HubSpot continua sendo um dos principais fornecedores de SaaS porque oferece hubs para marketing, vendas, serviços, CMS e operações, tudo em um só lugar.

Esses hubs ajudam a simplificar as operações comerciais, maximizar as vendas, nutrir leads, melhorar as operações e proporcionar a melhor experiência ao cliente. Para obter mais informações sobre sua funcionalidade, consulte Análise da HubSpot .

Meu recurso favorito é o HubSpot CMS, que permite recursos de sincronização de dados entre a plataforma CMS e o restante do CRM completo. A parte mais difícil da criação de um site é garantir que suas campanhas de marketing e geração de leads sejam compatíveis. Uma campanha desarticulada é extremamente visível e perturbadora para um cliente novo ou potencial. Ter todas essas ferramentas gerenciadas pela HubSpot significa que todos os seus formulários da Web, e-mail marketing, ferramentas de atendimento ao cliente e tudo o mais são criados lado a lado para criar uma experiência e uma jornada harmoniosas para o cliente.

Tony Do , gerente de marketing da HubSpot

3. Salesforce

**Software de CRM

via Força de vendas O Salesforce é uma ferramenta SaaS líder, especializada em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Ela foi desenvolvida para ajudar as empresas a se conectarem com clientes atuais e potenciais, fechar mais negócios e oferecer o melhor atendimento ao cliente.

Principais recursos

Automação de processos

Gerenciamento de contas e contatos

Gerenciamento de leads

Relatórios e painéis de controle

Gerenciamento de pipeline e previsão

Esse aplicativo SaaS é um dos com melhor desempenho para plataformas de CRM e atrai empresas do mundo todo por causa de seus recursos de computação em nuvem. De fato, as últimas descobertas mostram que mais de 150.000 empresas usam o Salesforce para unir seus departamentos e cultivar relacionamentos com os clientes. 🙌

Equipes como vendas, marketing e suporte podem usar o Salesforce CRM para acompanhar facilmente seus leads, obter uma visão mais profunda do mercado consumidor e manter-se conectado com eles durante toda a jornada do cliente .

Nossa empresa viu o antes e o depois do SalesForce. Superficialmente, essa ferramenta SaaS se parece com outro provedor de CRM (e existem centenas de bons provedores por aí). No entanto, a Salesforce superou as demais por vários motivos, incluindo flexibilidade, foco na experiência do cliente, recursos móveis e aquisições estratégicas. Essa ferramenta de CRM vem adquirindo empresas e serviços complementares que a mantêm à frente da concorrência. De ferramentas de análise de IA e marketing por e-mail a ferramentas de automação e estatísticas. Com a Salesforce, temos a certeza de que nosso CRM nunca ficará obsoleto, e aguardamos ansiosamente suas atualizações de recursos a cada 2 ou 3 meses.

Marcos Ortiz gerente de Projetos da Claro RD

4. Caixa de doações

**Software sem fins lucrativos/ Software de gerenciamento de doações

via Caixa de doadores O Donorbox é um software de captação de recursos para organizações sem fins lucrativos baseado na nuvem, criado para turbinar seus esforços de captação de recursos.

Principais recursos

Integração de aplicativos

Gerenciamento de campanhas

Processamento de pagamentos

Rastreamento de contribuições

Gerenciamento de correspondência de doações

CRM

Modelos de captação de recursos

Esse aplicativo SaaS aumentou as doações em mais de 400%, ajudou a arrecadar mais de US$ 1 bilhão em doações e se tornou o a principal opção de arrecadação de fundos on-line para mais de 50.000 organizações, como Make A Wish, The Boys and Girls Club e muitas outras em 96 países!

Com essa ferramenta SaaS, os doadores e voluntários podem se conectar de forma fácil e segura com organizações sem fins lucrativos e indivíduos, conectando mais pessoas em todo o mundo.

As organizações sem fins lucrativos podem usar esse aplicativo para criar, lançar e gerenciar facilmente campanhas de arrecadação de fundos on-line e receber com segurança doações on-line via PayPal ou Stripe - instantaneamente, tornando essa experiência livre de preocupações e saudável para os doadores e uma maneira eficaz de as organizações sem fins lucrativos criarem um impacto maior em sua comunidade.

5. Slack

Software de mensagens corporativas

via FolgaSlack é uma das principais empresas e um local de trabalho baseado em nuvem ferramenta de comunicação que transforma a maneira como as organizações se comunicam, centralizando a comunicação da equipe e permitindo o rápido compartilhamento de informações - tornando-a um dos principais produtos SaaS e um divisor de águas no espaço de trabalho colaborativo atual.

Essa plataforma de mensagens baseada em canais é usada por milhões de empresas para alinhar suas equipes, unificar seus sistemas e expandir seus negócios.

Principais recursos

Integrações de aplicativos

Canais públicos e privados

Conferência de voz e vídeo integrada

@menções

Compartilhamento de arquivos

Acesso móvel

Notificações em tempo real

Reações de emojis

Ambiente seguro e de nível empresarial

Integração com ferramentas de gerenciamento de projetos

Com o Slack como o principal centro de comunicação no trabalho, as equipes podem se comunicar entre si instantaneamente, criar e participar de canais relacionados à sua função, receber atualizações de toda a equipe ou da empresa, enviar arquivos por bate-papo e muito mais.

Bônus: Você pode carregar e adicionar emojis personalizados ao seu teclado, tornando as conversas on-line divertidas e mais interativas, e integrar o Slack com o ClickUp para turbinar ainda mais a colaboração e o fluxo de trabalho da sua equipe (só isso já faz desse um dos melhores aplicativos SaaS na minha opinião 😉).

6. Buffer

**Software de gerenciamento de mídia social

via Buffer Buffer é um plataforma de gerenciamento de mídia social criada para ajudar as pequenas empresas a construir sua marca, envolver os clientes nas mídias sociais e aumentar o público de forma orgânica.

Usando o conjunto de produtos da Buffer, seus usuários podem melhorar sua estratégia de marketing de mídia social por meio de três etapas fáceis: Analisar, publicar e interagir - analise os resultados, planeje e programe seu conteúdo e interaja com seu público.

Principais recursos

Gerenciamento de conteúdo

Gerenciamento de várias contas

Campanhas multicanais

Relatórios, estatísticas e análises

Monitoramento de mídia social

Rastreamento de ROI

Programação de postagens

Esse aplicativo SaaS vem causando impacto em muitos setores diferentes há mais de 10 anos, atendendo a mais de 140.000 usuários, incluindo Shopify, Intercom e muitos outros em 15 países.

7. Hipercontexto Software de envolvimento do funcionário

via Hipercontexto O Hypercontext é um software de envolvimento de funcionários criado para ajudar os gerentes a realizar reuniões individuais e de equipe mais produtivas.

Essa plataforma SaaS foi incluída em nossa lista dos principais exemplos de SaaS porque, bem, para começar, somos a favor da criação de sistemas e processos eficientes!

Sua missão é ajudar os gerentes a transformar as reuniões em oportunidades de alta alavancagem, eficazes e produtivas, além de fazer malabarismos com as atividades da equipe e, ao mesmo tempo, treinar bons hábitos de gerenciamento.

De acordo com uma pesquisa recente sobre o estado das equipes de alto desempenho em tecnologia apenas 16% dos gerentes concordam plenamente que suas empresas lhes forneceram as ferramentas e os recursos certos para gerenciar pessoas.

Com essa ferramenta, os gerentes e as equipes podem criar agendas de reuniões compartilhadas, tomar notas de reunião reunir feedback e designar itens de ação para acompanhamento - tudo em um só lugar, tornando as reuniões mais objetivas e orientadas para a ação e mantendo todos focados no objetivo.

Principais recursos

Rastreamento de itens de ação

Painel de atividades

Gerenciamento de agenda

Gerenciamento de metas

Discussões e fóruns

Controles de acesso e permissões

Compartilhamento de arquivos

Alguns dos meus recursos favoritos e mais usados do aplicativo Hypercontext são as agendas colaborativas, a extensão para o Chrome e a capacidade de copiar itens de uma reunião para outra! As agendas colaborativas são a base do aplicativo - posso adicionar uma agenda a qualquer reunião em meu calendário, com itens para discussão, anotações, anexos etc. Além disso, todos os outros participantes da reunião também podem acessar e adicionar itens à pauta, conforme necessário. Após o término da reunião, todos recebem automaticamente as notas da reunião e as pautas armazenadas em reuniões anteriores, que podem ser facilmente acessadas a qualquer momento. Isso ajuda todos a chegarem preparados, garante que a reunião tenha uma direção e mantém todos responsáveis. Quando não tiver certeza sobre o que falar ou como abordar um assunto, você pode aproveitar o banco de dados do Hypercontext, que tem mais de 500 iniciadores de conversa e mais de 80 pautas de reunião

Jocelyn Brown diretora de Sucesso do Cliente e Vendas da Hipercontexto

8. DocuSign

**Software de assinatura digital

via DocuSign O DocuSign é um software de assinatura digital baseado em nuvem que substitui a abordagem tradicional de assinatura de documentos em papel, permitindo que as organizações transformem cada documento em um documento de trabalho contrato comercial totalmente digital para capturar assinaturas eletrônicas, acelerando o processo em dez vezes.

Esse exemplo de SaaS transformou a maneira como as pessoas preparam, assinam, agem e gerenciam contratos. Seu recurso de assinatura eletrônica permite que ambas as partes envolvidas no processo assinem praticamente de qualquer dispositivo, a qualquer momento e em qualquer lugar, acelerando o processo comercial e simplificando a vida das pessoas.

Principais recursos

Amplo suporte a tipos de arquivos

Conversão de formulários PDF

Tags e campos padrão e personalizados

Integração de armazenamento em nuvem

PowerForms

Comentários

Desenho

O DocuSign é um dos aplicativos SaaS mais seguros e confiáveis do mercado, e é por isso que ele tem a confiança de mais de um bilhão de usuários em mais de 180 países, incluindo algumas das empresas mais preocupadas com a segurança da Fortune 500.

9. OpenPhone

Software de sistema telefônico comercial

via OpenPhone O OpenPhone é um software de sistemas de telefonia comercial que oferece um aplicativo de telefone que permite aos usuários obter um número de telefone comercial sem um segundo telefone ou um segundo cartão SIM - substituindo o telefone do escritório por um aplicativo.

Principais recursos

Roteamento de chamadas

Reconhecimento de voz

Gerenciamento de call center

Registro e gravação de chamadas

Incorporar o OpenPhone ao ClickUp e integrá-lo a outras ferramentas de trabalho

Esse aplicativo SaaS tem recursos avançados de chamadas, mensagens e CRM leve e permite que seus usuários usem um número de telefone comercial dedicado para receber textos e mensagens no aplicativo, independentemente de onde estejam no mundo, tornando-o uma solução eficiente para gerenciar todas as comunicações telefônicas relacionadas ao trabalho.

Como ele funciona? O aplicativo OpenPhone usa o protocolo de voz sobre Internet ( VoIP ) para rotear as chamadas e mensagens de texto por meio da conexão com a Internet, ou seja, todas as chamadas e mensagens de texto ocorrem por meio de um dispositivo habilitado para Internet.

O uso do aplicativo ajuda a separar as comunicações profissionais das pessoais, a manter contato com os clientes com mais facilidade e permite que você personalize seu número para refletir sua própria marca.

Atualmente, a OpenPhone atende a mais de 10 milhões de chamadas e mensagens por mês e está a caminho de criar integrações mais profundas com os outros ferramenta de produtividade s que seus clientes já utilizam.

Em vez de colocar os registros de chamadas, correios de voz e mensagens de texto em páginas separadas, o OpenPhone reúne todos eles em uma única exibição simplificada. Isso oferece aos proprietários de espaços de trabalho uma maneira rápida e fácil de ver o histórico completo de conversas de qualquer contato. Você pode adicionar propriedades a qualquer contato para voltar a circular com empresas específicas ou outros segmentos personalizados. Qualquer pessoa com acesso compartilhado a um número pode visualizar todo o seu histórico de conversas, o que significa que diferentes colegas de equipe podem ajudar o mesmo cliente em momentos diferentes - tudo com o contexto completo de cada conversa que tiveram anteriormente. Em uma chamada, correio de voz, mensagem ou nota, os colegas de equipe podem iniciar um tópico, marcar uns aos outros e ter uma discussão completa sobre os bastidores diretamente no contexto da conversa. Isso leva a resoluções mais rápidas e sem atritos, pois ajuda a evitar atrasos e transferências que desperdiçam tempo

Phillip Paquette gerente de Marketing de Conteúdo da Telefone aberto

10. Pumble por COING

**Software de comunicação de equipe

via Pumble by COING Os comunicação da equipe software, Pumble permite que sua equipe discuta tópicos em tópicos, colabore por meio de canais e envie mensagens aos colegas de equipe.

Como o Slack e o Microsoft Teams, esse aplicativo SaaS aprimora a comunicação da equipe oferecendo um recurso de bate-papo com chamadas de voz e vídeo.

Principais recursos

Canais e tópicos

Mensagens diretas e notificações

Bate-papo por vídeo e chamadas em conferência

Arquivocompartilhamento de conhecimento e organização

Histórico totalmente pesquisável

Função de pesquisa de arquivos e informações

Conexão com outros aplicativos

"Um dos meus recursos teria de ser as chamadas de vídeo e áudio 1:1. Frequentemente tenho sessões de feedback individuais com os tradutores e escritores e, com o Pumble, essas sessões são fáceis de realizar. Além disso, tenho que destacar o histórico de mensagens ilimitado e gratuito. Posso pesquisar todas as conversas que já tive no aplicativo, até mesmo uma conversa que tive com um colega de alguns anos atrás, com apenas alguns cliques. Atualmente, estou especialmente ansioso pelas chamadas de áudio e vídeo em grupo, que serão lançadas em breve. Mal posso esperar para transferir as reuniões semanais da minha equipe com nossos redatores e tradutores para o Pumble!"

Marija Kojić , Editora de conteúdo em COING

11. Amplificador de cultura

**Software de engajamento de funcionários

via CultureAmp O Culture Amp é um software completo de engajamento de funcionários que ajuda os profissionais de RH e os líderes de pessoal a melhorar a experiência dos funcionários e a criar uma vantagem competitiva, colocando a cultura em primeiro lugar - não importa o que aconteça.

**Principais recursos

feedback de 360 graus Feedback anônimo

Gerenciamento de compensações

Modelos personalizáveis

Definição e acompanhamento de metas

Planos de desenvolvimento individual

Avaliação de habilidades

Relatórios e análises

E mais

Esse aplicativo reúne o poder exclusivo da psicologia moderna, uma plataforma sob demanda e inteligência coletiva, além de oferecer recursos para avaliações de desempenho, acompanhamento de metas, desenvolvimento contínuo e muito mais, o que o torna um excelente exemplo de SaaS!

Com mais de 6.000 empresas desde startups até empresas listadas na Fortune 500, a Culture Amp foi reconhecida como uma das principais empresas de nuvem privada do mundo pela Forbes e uma das empresas mais inovadoras no local de trabalho pela Fast Company.

As empresas adoram essa ferramenta SaaS devido à sua capacidade de potencializar gerenciamento de desempenho o envolvimento dos funcionários e o desenvolvimento de equipes de alto desempenho.

12. Tabela

**Plataforma de análise de ponta a ponta

via Tableau O Tableau é uma das principais plataformas de análise baseadas em nuvem do mundo. Ele permite que pessoas de todos os níveis de habilidade trabalhem e transformem dados em informações acionáveis e fáceis de entender, levando a decisões comerciais diárias mais inteligentes, impactantes e orientadas por dados.

De indivíduos e organizações sem fins lucrativos a agências governamentais e empresas da Fortune 500, organizações de todo o mundo usam essa ferramenta de visualização de dados e plataforma de análise de autoatendimento para obter insights mais profundos e mais rápidos do que nunca, criando empresas com cultura de dados .

Principais recursos

Análise comportamental

Painel de atividades

Relatórios ad hoc

Mapeamento da jornada do cliente

Rastreamento de ROI

Métricas de desempenho

Análise preditiva

Modelagem e simulação

E mais

Quando as organizações adotam uma cultura de dados, elas são capacitadas a tomar decisões informadas todos os dias com dados, fazendo uso total dos mesmos. Use esse negócio de SaaS para aprimorar seu relacionamento com os dados e começar a usá-los a seu favor.

13. Kinsta

**Software de hospedagem de sites

via Kinsta O Kinsta é um software baseado em nuvem que fornece serviços gerenciados de hospedagem do WordPress e hospeda todos os tipos de sites, desde blogs de freelancers até blogs criados por empresas da Fortune 500.

Usado por desenvolvedores, web designers e freelancers em todo o mundo, esse aplicativo permite projetar, desenvolver e implantar sites WordPress no conforto de sua máquina local e pode melhorar o desempenho de seu site com a infraestrutura mais rápida criada na rede de nível premium do Google Cloud Platform e as máquinas virtuais C2 mais rápidas, projetadas para minimizar a distância e os saltos, resultando em um transporte rápido e seguro de seus dados.

Principais recursos:

Alertas/notificações

Métricas de desempenho

Monitoramento em tempo real

Os usuários do WordPress podem escolher entre mais de 28 data centers em todo o mundo

O objetivo da Kinsta é fornecer hospedagem com mais flexibilidade - nossos clientes observaram um aumento de até 200% em melhorias de desempenho , latência 30% melhor ou largura de banda 50% melhor desde a implementação do Kinsta. E, como uma empresa com a missão de criar ferramentas poderosas para desenvolvedores, empreendedores e criadores da Web, em breve lançaremos novos serviços de hospedagem adicionais projetados para alimentar praticamente qualquer serviço da Web, tudo com a experiência familiar do Kinsta

Sam Gooch estrategista de SEO da Kinsta Junte-se ao crescente clube de mais de 24.300 empresas em 130 países que mudaram para uma hospedagem melhor e mais rápida.

⭐️ Conteúdo bônus: Saiba como a Kinsta ajudou nossas equipes do ClickUp a apoiar e aumentar nossos esforços de blog neste estudo de caso !

14. Quip

**Software de gerenciamento de documentos

via Frase O Quip é uma plataforma de colaboração e produtividade de equipe da Salesforce que oferece uma solução moderna de colaboração integrada e fornece dados de CRM em tempo real para ajudar os usuários a vencer mais rapidamente.

Principais recursos:

Gerenciamento do fluxo de trabalho

Gerenciamento de documentos

Modo off-line

Discussões e fóruns

Bate-papo em equipe ou individual / bate-papo e edição em tempo real

Compartilhamento de arquivos

Rastreamento de status

Aplicativo móvel de vendas acesso

Esse provedor de SaaS oferece algumas das ferramentas de trabalho mais usadas no Salesforce - use documentos, planilhas, bate-papo e muito mais para ajudar no planejamento de vendas em tempo real sem sair do Salesforce. Em vez de se comunicar por e-mail, os usuários podem usar o recurso de comentários e bate-papo e se comunicar diretamente com outros membros da equipe em um documento, economizando tempo e criando espaço para uma colaboração mais eficiente.

15. Apty

**Software de adoção digital

via Vazio A Apty é uma plataforma de adoção digital de ponta a ponta criada para ajudar as empresas a otimizar seus processos de negócios, incluindo integração, treinamento e conformidade de processos.

Principais recursos:

Integração de usuários/gerenciamento de treinamento

Controle de qualidade de dados

Aprendizado assíncrono

Vários idiomas

Portal de autoatendimento

Aprendizagem móvel

Modelagem e simulação

Pesquisas

Sobre a 70% de todas as iniciativas de transformação digital fracassam devido a vários fatores, como recursos limitados, resistência à mudança, falta de alinhamento ou adesão das partes interessadas. A Apty aborda esses desafios comuns fornecendo ferramentas como integração, validação e análise para resolver qualquer problema de adoção digital.

Esse provedor de SaaS ajuda a maximizar o ROI da pilha de tecnologia de sua empresa e reduz os custos de treinamento e suporte em até 80%.

16. Crowdcast

**Software de transmissão ao vivo

via Crowdcast O Crowdcast é um software de transmissão ao vivo que os usuários podem utilizar para hospedar webinars, workshops, entrevistas, reuniões on-line e muito mais.

Principais recursos:

Programação e gerenciamento de eventos

Bate-papo ao vivo

Vários anfitriões

Vários feeds de câmera

Enquetes/votações

Moderação

Análise de público

Esse produto SaaS oferece uma interface de usuário simples, fácil de usar e divertida, o que o torna uma experiência perfeita tanto para os anfitriões quanto para os participantes. Quer você esteja organizando uma apresentação de vendas informativa ou um webinar conjunto com parceiros de marca, o Crowdcast oferece uma plataforma confiável para você se conectar com o seu público e expandir os seus negócios.

17. MailChimp Software de gerenciamento de leads

Via MailChimp O MailChimp é um excelente exemplo de SaaS de um software de gerenciamento de leads e provedor de serviços de marketing por e-mail - aumentando seu público e sua receita com essa plataforma de marketing completa.

Essa ferramenta permite que os usuários enviem e-mails de marketing, configurem mensagens automatizadas, criem páginas de destino, criem campanhas de anúncios direcionados, vendam on-line e ajudem a facilitar a geração de relatórios e a análise.

Principais recursos:

Programação automatizada

Segmentação comportamental

Rastreamento de conversões

Mapeamento da jornada do cliente

Captura e nutrição de leads

Marketing multicanal

Gerenciamento de modelos

Campanha, segmentação, gerenciamento e análise

A partir de 2022, mais de 667.680 empresas em todo o mundo usam o MailChimp para atingir e superar suas metas de vendas e marketing.

18. Zapier

**Plataforma de automação/ Software de integração em nuvem

via Business Insider / Zapier

O Zapier é uma ferramenta de integração em nuvem e software de automação que permite que os usuários automatizem seu trabalho em mais de 5.000 aplicativos para melhorar a eficiência do trabalho e simplificar os fluxos de trabalho.

Principais recursos:

Fluxo de trabalho baseado em regras/gerenciamento de fluxo de trabalho

Automação de processos de negócios

Painel de controle

Sem código Conectores pré-criados

Gerenciamento de integração

API

ETL

De acordo com o Zapier 2021 Relatório sobre o estado da automação comercial no relatório State Business Automation Report /%href/, 94% dos funcionários de pequenas e médias empresas pesquisados mencionaram que realizam tarefas repetitivas e demoradas em suas funções. Além disso, 88% das PMEs revelaram que a automação permitiu que elas competissem com empresas maiores.

Esse exemplo de SaaS é valioso para os usuários porque permite que eles automatizem publicações em mídias sociais, contratos, entrada de dados, alcance de vendas, fluxo de leads e atualizações da equipe. Ele também automatiza seu trabalho mais demorado, como entrada de dados e gerenciamento de faturas para ajudar a economizar energia mental e tempo para as partes mais importantes do negócio.

O Zapier é a ferramenta mais avançada para automatizar seu trabalho de rotina. Ele permite que você crie fluxos totalmente automatizados entre ferramentas que trocam dados e mensagens entre Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, bancos de dados SQL e muitas outras plataformas. Nosso negócio na Salesflare funciona com mais de 125 dos chamados "zaps" no momento, o que nos permite assumir uma enorme quantidade de trabalho com uma equipe pequena. No momento, estamos trabalhando para automatizar ainda mais os estágios iniciais do nosso processo de vendas, enviando dados sobre novos clientes para a Salesflare e disparando e-mails lá, para que possamos dar aos nossos clientes a atenção e o acompanhamento que eles merecem.

Jeroen Corthout cofundador da Vendas

19. Frente

**Software de help desk e comunicação de equipe

via Frente front é um comunicação com o cliente e hub de comunicação de equipe que permite aos usuários melhorar a eficiência operacional e criar relacionamentos mais sólidos com os clientes. Esse provedor de SaaS oferece uma plataforma perfeita para comunicação - uma combinação de um sistema automatizado de sistema de emissão de tíquetes com um toque pessoal de e-mail.

Esse provedor de SaaS ajudou as equipes de suporte, operações, gerenciamento de contas e sucesso de mais de 8.000 empresas a eliminar os sistemas de desconexão, reunindo todos os seus canais em uma única plataforma, criando respostas personalizadas e atendendo aos problemas mais rapidamente sem sacrificar a eficiência.

Para simplificar ainda mais seu trabalho, conectando o Front às suas ferramentas de trabalho mais usadas integrar o Front com ClickUp, HubSpot, Salesforce e muito mais! 🤝⚡️

Principais recursos:

Painel de controle e rastreamento de atividades

Bate-papo/mensagens/comentários

Rastreamento de conclusão de clientes

Segmentação de clientes

Monitoramento/gerenciamento de e-mails

Relatórios/análises

Integrações de terceiros

Videoconferência

Caixas de entrada compartilhadas

Do ponto de vista de um usuário individual, comentar no Front é, de longe, meu recurso favorito. Para qualquer cenário complexo de cliente, os comentários permitem que eu envolva rápida e facilmente os colegas de equipe certos e obtenha os recursos necessários para enviar a melhor resposta possível. Em última análise, os comentários permitem que eu me comunique com mais eficiência e construa relacionamentos mais profundos com meus clientes. Quanto à nossa automação, estou muito animado com os fluxos de trabalho complexos e que economizam tempo que temos no roteiro. Tivemos muitos clientes que abraçaram as possibilidades do Front e vi muitas histórias de sucesso com regras em que as equipes podem gastar menos tempo gerenciando mensagens e investir mais tempo na comunicação com seus clientes.

Justin Song justin Song, gerente sênior de integração da Frente ⭐️ Conteúdo de bônus: Mathilde Collin, fundadora e CEO da Front, participou de nosso podcast When It Clicked! Ouça para saber mais sobre ela Quando clicou momento da construção da empresa! 🎙😊

20. Editor X

**Plataforma de criação da Web

via Wix Editor X o Editor X é uma plataforma avançada de criação na Web feita exclusivamente para designers e profissionais da Web.

Principais recursos:

Design fluido

Liberdade de layouts de grade CSS

O conteúdo se ajusta automaticamente a todas as telas

Centenas de componentes criados por designers

Interface de arrastar e soltar

Este exemplo de SaaS apresenta um design responsivo de ponta e uma interface de arrastar e soltar suave para aprimorar a experiência do usuário. Os usuários podem adicionar códigos personalizados, criar sites complexos com recursos de design e layout de ponta e interações de usuário sem código.

Um poderoso CMS integrado também está disponível nessa ferramenta para criar sites orientados por dados e aplicativos da Web complexos, além de permitir que os colaboradores atualizem e gerenciem o conteúdo do site. Isso ajuda a evitar alterações indesejadas de outras pessoas que não sejam os colaboradores autorizados.

A plataforma permite que eu crie sites personalizados complexos com recursos de design e layout de ponta usando ferramentas como grade, Layouters e Repeaters. Também posso criar interações de usuário personalizadas sem código. O CMS integrado permite que eu ou meus colaboradores atualizem e gerenciem o conteúdo do site nos bastidores, o que elimina o estresse de alguém mexer no design do meu site. Se eu quiser usar código, o Velo (nossa plataforma de desenvolvimento aberta) me permite adicionar outra camada de controle e funcionalidade ao meu site. Como alguém com experiência na criação de sites usando código, sei como isso pode ser tedioso e repetitivo - ter uma ferramenta que transforma essa experiência em um meio visual com uma interface de arrastar e soltar torna a criação de sites muito mais rápida e eficiente. Estou ansioso para criar projetos muito mais complexos, como aplicativos da Web e plataformas inteiras no Editor X.

Ido Hershkovitz designer técnico da Editor X

21. Deskera

**Software integrado de contabilidade, CRM e RH

via Mesa O Deskera é um software empresarial multifuncional premiado que ajuda as pequenas e médias empresas (SMBs) a crescerem mais rapidamente com menos ferramentas.

Principais recursos:

Gerenciamento de ativos empresariais

Operações comerciais integradas

Relatórios/análises

Gerenciamento financeiro

Gerenciamento da cadeia de suprimentos

Gestão de RH

Gerenciamento de estoques

CRM

Com os pontos problemáticos de seus clientes em mente, a Deskera oferece três módulos principais de produtos para otimizar as necessidades críticas de cada pequena empresa: Books, CRM e People. As empresas podem simplificar suas operações gerenciando o faturamento, a contabilidade, o estoque, a folha de pagamento, o CRM, o RH, o marketing por e-mail e muito mais, tudo em um só lugar com essa ferramenta SaaS.

Projetamos o Deskera para ser usado por proprietários de pequenas empresas em diferentes setores e ajudá-los a crescer. Queremos incentivar a transformação digital entre as PMEs do mundo com nosso produto acessível e fácil de usar. As empresas também podem personalizar e configurar seu próprio pipeline de vendas para garantir que todos os seus negócios estejam efetivamente caminhando para o fechamento, conectar seus aplicativos existentes via Zapier ou outras APIs, criar seus próprios aplicativos com o kit de desenvolvimento incluído e gerenciar campanhas de marketing por e-mail.

Shikha Samant gerente de Comunicações Corporativas da Secretária

22. Guia do usuário

**Software de integração de usuários

via Orientação ao usuário UserGuiding é um usuário plataforma de integração criada para melhorar as taxas de adoção de produtos e reduzir a rotatividade, fornecendo orientações interativas de integração de usuários "sem necessidade de codificação".

Esse exemplo de SaaS é excelente para quem deseja criar rapidamente orientações passo a passo sobre o produto, guias interativos, widgets de lista de verificação, dicas de ferramentas, centros de recursos e muito mais. Não é necessário nenhum conhecimento técnico graças à sua funcionalidade de arrastar e soltar.

Principais recursos:

Ferramentas de autoatendimento

Gerenciamento de lançamento de produtos

Treinamento no aplicativo

Orientação contextual

Direcionamento de público-alvo

Relatórios/análises

Painel de atividades

Além disso, o Userguilding oferece excelentes análises para ajudar a criar experiências personalizadas, acompanhando o desempenho de orientações, passeios, pop-ups de tutoriais e muito mais.

À medida que as empresas avançam em direção à digitalização e ao trabalho remoto, elas precisam garantir que todos os funcionários, clientes, consumidores e usuários tenham facilidade para se ajustar e se integrar às novas plataformas digitais. Por exemplo, usamos o UserGuiding para criar fluxos de integração para nossos clientes e conteúdo interativo útil para nossos novos funcionários que precisam aprender novas ferramentas rapidamente. A ferramenta tem recursos de identificação e rastreamento de usuários, que são formas avançadas de analisar o comportamento do usuário ou do funcionário à medida que ele passa pelo conteúdo interativo. Essa pode ser uma ótima maneira de aumentar o envolvimento e configurar a segmentação para garantir que todos tenham uma experiência personalizada.

Selman Gokce , comerciante sênior de entrada na Orientação ao usuário

23. Loio por Lawrina

**Software de documentação jurídica

via Loio por Lawrina O Loio agiliza a elaboração e a revisão de contratos para advogados, paralegais, gerentes e proprietários de empresas com o software Microsoft Word com tecnologia de IA.

Principais recursos:

Modelos de contrato

Revisão/edição de texto

Verificação de estilo

Pesquisa de texto completo

Gerenciamento de contratos/licenças

Captura e armazenamento de documentos

Análise automatizada de cláusulas

Resumo de contratos

Esse exemplo de SaaS serve como um herói jurídico do mundo moderno, pois detecta automaticamente problemas em contratos no Microsoft Word e, em seguida, orienta seus usuários a corrigi-los. Isso garante que os documentos jurídicos sejam precisos e atualizados.

Meu recurso favorito do Loio é o Resumo Rápido e Detalhado de Seus Contratos - o Loio analisa automaticamente seus contratos e fornece uma Pontuação de Saúde detalhada. Você tem a liberdade de aceitar uma recomendação ou deixar seu contrato inalterado. A análise automatizada de cláusulas também é útil, pois facilita a criação de contratos e sempre ajuda a encontrar uma cláusula ausente em segundos, tornando a elaboração de contratos rápida, agradável e eficiente. Quanto aos novos recursos, estou ansioso para experimentar o recurso Suporte a contratos bilíngues, que ajuda a revisar e comparar contratos bilíngues e a corrigir instantaneamente erros contratuais.

Inna Ptitsyna diretora de Comunicações da Leirina

24. PickFu

**Plataforma de pesquisa do consumidor

via PickFu A PickFu é uma plataforma de pesquisa do consumidor que permite que os usuários obtenham feedback detalhado do consumidor e substitua a adivinhação pela clareza.

Principais recursos:

Teste de divisão

Enquetes e questionários on-line

Testes de cliques

Pesquisa de mercado

Este exemplo de SaaS é ótimo para pesquisa de mercado. Ele conecta os usuários a pessoas reais que dão sua opinião honesta para obter instantaneamente os insights adequados necessários para decisões de negócios mais inteligentes e orientadas por dados. Otimize facilmente suas fases de ideação, projeto, desenvolvimento e lançamento.

Se estiver criando um aplicativo, testando um novo layout de site, criando um novo logotipo comercial, preparando-se para lançar um novo produto ou campanha, a PickFu pode ajudar a obter feedback imparcial. Ele usa o serviço de pesquisa instantânea, o recurso de teste A/B e outros recursos para obter informações demográficas de seus entrevistados. Isso ajuda você a entender melhor o seu mercado.

"Como gerente sênior de produtos, considero o feedback crucial em nosso processo de desenvolvimento de produtos - por esse motivo, uso o PickFu para pesquisa de mercado e teste de usuário. Alguns dos meus recursos favoritos dessa ferramenta são: A rapidez com que obtém feedback; você pode obter feedback em minutos, o que é muito melhor do que o teste de usuário tradicional. A facilidade de classificar dados demográficos; todos os dados demográficos são predefinidos na interface SaaS, portanto, você pode escolher sexo, idade, renda, raça, carreira, para citar alguns. Feedback real de pessoas reais; essas pessoas existem, são pessoas reais de todo o mundo. Ser capaz de testar a arquitetura de informações com o PickFu; se as pessoas gostam de uma estrutura de links de navegação em vez de outra. Em última análise, isso pode ajudar seu fluxo de trabalho e a estratégia geral de mercado, pois você pode testar facilmente ideias com um grupo demográfico em minutos!

William Chin consultor da Web da SeuAjudaDigital

25. Planejável

**Software de gerenciamento de mídia social

via Planejável A Planable é uma ferramenta de mídia social e fluxo de trabalho de ponta a ponta criada para ajudar agências de marketing, freelancers e equipes de marketing a melhorar os processos de planejamento, colaboração e aprovação.

**Principais recursos

Um hub centralizado para campanhas de mídia social

Colaboração em tempo real - troque feedback e iteração em tempo real

Exibição em grade para organizar e visualizar o conteúdo antes da publicação

Agende publicações nos canais de mídia social (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Calendário de mídia social

Essa ferramenta SaaS permite que criadores e clientes planejem postagens, visualizem conteúdo e colaborem na plataforma em tempo real, criando um processo eficiente para feedback e implementação do cliente. E, por sua vez, você obtém ajuda para acelerar o processo de aprovação.

A mídia social está em constante mudança: muitas atualizações de algoritmos, recursos e novas plataformas. Como equipe de marketing, devemos acompanhar isso e, ao mesmo tempo, manter o controle de nossas metas. A Planable nos ajuda com nossos processos de criação de conteúdo, garantindo uma colaboração perfeita dentro da nossa equipe.

Catalina Grigoriev , profissional de marketing de conteúdo da Planejável

26. Caixa de dados

**Software de painel e geração de relatórios

via Caixa de dados O Databox é uma plataforma de análise de negócios que reúne todos os dados da sua empresa em um painel centralizado, permitindo que os usuários acompanhem o desempenho e obtenham insights em tempo real.

Principais recursos:

Painel de atividades

Relatórios personalizáveis

Funcionalidade de arrastar e soltar

Análise de funil

Relatórios/análises

Previsão

Rastreamento de receita

Análise de tendências

Integrações de terceiros

Modelos

O que torna essa ferramenta um ótimo exemplo de SaaS é sua capacidade de reunir uma combinação de dados de diferentes fontes e projetá-los em um único painel, oferecendo uma visão completa do seu desempenho em um piscar de olhos.

Devido à natureza da minha função de marketing, preciso extrair dados de várias ferramentas, como o Google Analytics, o Google Search Console, o Ahrefs e o Hubspot Marketing diariamente, e fazer login em cada ferramenta separadamente tomaria muito do meu tempo. Com o Databox, posso acompanhar as métricas de várias fontes em um único painel e facilmente fazer correlações, identificar tendências e fazer ajustes imediatamente. Essa ferramenta ajudou a mim e à minha equipe a atingir metas trimestrais de forma consistente. A Databox lançou recentemente um recurso de Relatórios. Portanto, agora, em vez de criar relatórios ou apresentações fora do aplicativo Databox, os relatórios me ajudarão com todo o processo - da coleta de dados à apresentação. Com o Reports, espero poder automatizar mais do meu processo geral de geração de relatórios e contar uma história melhor e mais convincente do que foi feito, como isso afetou o desempenho e os resultados desses esforços nos negócios.

Tamara Omerovic gerente de Marketing de Conteúdo da Caixa de dados

27. Ahrefs

**Software de otimização da Web/SEO

via ClickUp/ Ahrefs A Ahrefs é uma das principais e mais confiáveis empresas de Software de SEO suítes em todo o mundo. Oferece ferramentas para profissionais de marketing para ajudar a otimizar seu conteúdo e maximizar as oportunidades de crescimento.

Com Ferramentas de SEO para link building, auditorias de sites, pesquisa de palavras-chave, rastreamento de classificação e análise de concorrentes, os profissionais de marketing digital podem reunir informações vitais sobre backlinks para otimizar todos os seus esforços de marketing e obter classificações mais altas no Google.

**Principais recursos

Pesquisa de palavras-chave para mecanismos de pesquisa

Dados de cliques

Estimativa do tráfego total de pesquisa

Crescimento ou declínio de backlinks ao longo do tempo

Histórico de SERP

Monitoramento de links de saída

Alertas de classificação de palavras-chave

Análise instantânea de backlinks internos

O Ahrefs costuma ser minha primeira e última parada quando estou trabalhando - ele fornece uma visão geral rápida de como nosso tráfego orgânico está se saindo, além de servir como base para todas as pesquisas e rastreamento de SEO. Os recursos que mais uso são o Rank Tracker e o Site Explorer. O primeiro me permite ver todas as alterações em nossas classificações de palavras-chave, e o segundo oferece uma excelente visão de alto nível de um site ou de uma página específica com várias opções para aprofundar. A Ahrefs está se tornando um canivete suíço quando se trata de pesquisa de marketing digital e estou entusiasmado em ver que eles estão entrando em coisas como inteligência de anúncios pagos, bem como integrações. Também estou ansioso para experimentar o conector do Google Sheet para visualizar e analisar melhor os dados.

Quincy Smith diretor de SEO da Trampolim

28. Botão Karma

**Software de engajamento de funcionários

via Botão de carma O Karma Bot é uma maneira divertida e envolvente de recompensar seus funcionários e seus colegas.

Principais recursos:

Gerenciamento de metas

Gerenciamento de desempenho

Reconhecimento de funcionários

Relatórios/análises

Avaliação comparativa

Com essa ferramenta de engajamento de funcionários e esse sistema de recompensas, os membros da equipe podem dar pontos de Karma à gerência e aos colegas como forma de agradecimento pelo trabalho árduo. Usando os pontos ganhos de seus colegas, os membros da equipe podem usar esses pontos para resgatar prêmios definidos pela empresa - uma ótima maneira de criar uma cultura de trabalho divertida e gratificante!

O trabalho remoto é difícil e, como criador de SaaS e proprietário de uma empresa, sinto a dor de trabalhar 100% remotamente. Sabendo como é a sensação de estar longe dos colegas, eu sabia que havia uma maneira melhor de manter as pessoas engajadas e fazer com que se sentissem valorizadas no trabalho, onde quer que estivessem - essa é a missão do Karma. Ele ajuda as equipes a monitorar aniversários, estabelecer um sistema de recompensas e muito mais para ajudar a criar uma cultura de trabalho divertida e positiva.

Stas Kulesh cofundador da Carma

29. Torta de maçã

**Software de desenvolvimento sem código

via Torta de maçã O Appy Pie é um software de desenvolvimento sem código com várias soluções de negócios. Suas Criador de sites permite que você crie sites bem projetados, com alto nível de funcionalidade e repletos de recursos significativos e relevantes.

Principais recursos:

Sites leves e rápidos

Recursos off-line

Seguro e protegido

Atualizações em tempo real

Mais de 200 recursos

Opções de personalização ilimitadas

Domínio gratuito em todos os sites

Endereço de e-mail profissional gratuito

Usuários que trabalham em qualquer tipo de negócio, incluindo um salão de beleza, um agência imobiliária uma instituição de saúde, pode aproveitar o Appy Pie e seu construtor de sites sem código.

30. TrustMary

**Software de pesquisa

via Confiança Trustmary é um ferramenta de feedback do cliente para geração de leads para ajudar a otimizar sites e aumentar as taxas de conversão.

Principais recursos:

Formulários e vídeos de depoimentos

Formulário e pop-ups de geração de leads

Pop-ups de prova social

Testes A/B e multivariados

Pontuação do promotor líquido

Criador de pesquisas

Automação

Integração

Os usuários podem coletar depoimentos, aumentar as taxas de conversão e obter feedback. Eles também podem utilizar a prova social destacando a base de clientes satisfeitos existente em diferentes plataformas, como Google, G2, Capterra, Facebook e assim por diante.

Quando você permite que seus clientes satisfeitos falem por você, isso realmente aumenta a confiança em sua marca aos olhos dos novos visitantes. Todo mundo sabe que uma excelente experiência do cliente leva a clientes mais satisfeitos e a avaliações elogiosas. Se não recebêssemos diariamente as avaliações dos clientes existentes, não teríamos a oportunidade de nos desenvolver adequadamente e incentivar o envolvimento dos funcionários também. Atualmente, estamos usando nossa ferramenta de teste A/B beta para testar qual widget de depoimento tem o melhor desempenho. Com essas informações, podemos otimizar ainda mais nossas taxas de conversão e informar nossos clientes sobre nossas percepções também. Além disso, a biblioteca de widgets da Trustmary está crescendo à medida que novos designs são adicionados. Estamos animados para ver como eles se comportam em geral e uns contra os outros!

Arttu Haho diretor de Marketing da Registro de confiança

31. TaskClone

**Software de produtividade

via Evernote/ TaskClone O TaskClone é uma ferramenta de produtividade baseada na Web que permite aos usuários sincronizar e marcar notas de aplicativos de anotações como o OneNote e o Evernote e criar ações de acompanhamento em seu aplicativo de tarefas favorito ou no Google Agenda para execução.

Ele organiza as etapas necessárias para ajudá-lo a concluir seu projeto e suas tarefas com facilidade, sem precisar alternar entre aplicativos SaaS e duplicar tarefas. Basta digitar suas tarefas usando o Evernote, OneNote, Google Docs ou TaskCam e adicionar uma tag de gatilho para sincronizar suas notas automaticamente.

Principais recursos:

Tarefas enviadas para um destino específico

Eventos e lembretes enviados para o calendário

Link para a nota adicionada a cada tarefa

Trabalha off-line e sincroniza novas alterações com uma conexão à Internet

Funciona com ClickUp, Todoist e mais de 40 outros aplicativos de tarefas

O TaskClone é literalmente a única maneira de tirar meus itens de tarefas das minhas anotações e colocá-los no ClickUp. Se você ainda usa o Evernote, o OneNote, o Google Docs ou até mesmo notas escritas à mão, o TaskClone facilita a anotação de tarefas quando estou fazendo anotações e garante que eu nunca as esqueça, enviando-as para o ClickUp, onde realizo meu trabalho. Ele torna o Evernote e o Clickup mais valiosos para mim.

Natal de Troia diretor de Projetos Estratégicos da TaskClone

32. PomoDone

**Software de controle de tempo

via PomoDone O aplicativo PomoDone é uma ferramenta de produtividade e aumento de desempenho que ajuda os usuários a gerenciar seu fluxo de trabalho, controlar o tempo gasto em tarefas e manter o foco na tarefa em questão.

Ele usa o método de gerenciamento de tempo chamado de Técnica Pomodoro, desenvolvido no final da década de 1980 por um estudante universitário, Francesco Cirillo, para dividir projetos complexos em pedaços de trabalho que podem ser mordidos e cronometrados, concentrando-se em uma única tarefa de cada vez.

Principais recursos:

Bloqueio de determinados sites durante o trabalho

Notas de interrupção

Gerenciamento de registros

Extensão do Chrome

Personalização de tags

Teclas de atalho

Integrações com o ClickUp e outros produtos SaaS

Use essa ferramenta SaaS para aprimorar seu gerenciamento de tempo e reduzir a fadiga mental de troca de contexto durante todo o dia.

Temporizador de contagem regressiva para aplicar a técnica Pomodoro™, incorporado diretamente no aplicativo ClickUp. Ele permite que eu execute cronômetros e intervalos predefinidos e personalizados enquanto me concentro na execução das tarefas do ClickUp, mantém todos os registros do cronômetro em seu próprio registro e os sincroniza com as planilhas de horas do ClickUp, além de ajudar a bloquear determinados sites enquanto me concentro na tarefa. Posso ver no que estou trabalhando neste exato momento e me ajuda a manter a atenção e evitar distrações e interrupções. É um salva-vidas para meu TDAH, e o som ambiente de fundo me ajuda a me concentrar ainda mais.

Alex Mauzon cEO e cofundador da PomoDone Dê uma olhada nisso_ **Aplicativos para TDAH !

33. Colorcinch (anteriormente Cartoonize)

**Software editor de texto e fotos

via Visualização do DP / Colorcinch (anteriormente Cartoonize)

O Colorcinch é um editor de fotos intuitivo que permite que os usuários aprimorem as fotos e as transformem em obras de arte personalizadas com apenas alguns cliques.

Principais recursos:

Remoção de fundo com IA

Editor e máscara de texto

Desenho à mão livre

Exportação e compartilhamento

Efeitos, filtros e sobreposições

Bibliotecas e coleções de ações

Deixe sua criatividade correr solta - use as ferramentas de edição e os efeitos fáceis de usar para criar gráficos hipnotizantes e personalizados para todos os tipos de necessidades, inclusive mídia social e publicações em blogs.

O Colorcinch vem com ferramentas de edição essenciais, como cortar, redimensionar, dar brilho, editor de texto, removedor de plano de fundo, conversores de imagens e ferramentas criativas, como combinador de fotos, selecionador de cores e sobreposição de imagens - tudo o que você precisa em um editor de fotos. Essa ferramenta é fácil de usar e você não precisa ser um designer profissional para criar gráficos incríveis! Basta brincar com sua incrível coleção de fotos de banco de imagens e ativos criativos escolhidos a dedo (vetores, ícones, máscaras e sobreposições).

Peter Babiy diretor de criação da Colorcinch

34. Sprinto

**Gerenciamento de conformidade

via Sprinto O Sprinto é um software de gerenciamento de conformidade criado para substituir a maneira lenta, trabalhosa e propensa a erros de obter conformidade por uma experiência habilitada pela tecnologia.

Principais recursos:

Documentos de política adaptáveis

Auditoria de segurança e conformidade sem contato

Rastreamento de conformidade

Gerenciamento de auditoria

100% de automações

Orientação ao vivo com especialistas

Monitoramento centralizado em tempo real

As empresas de SaaS usam esse provedor de serviços para obter conformidade em um período de tempo mais curto.

Prepare-se para a conformidade rapidamente, automatizando o monitoramento por meio de integrações e fluxos de trabalho, criando automaticamente documentos de segurança personalizados, obtendo acesso a sessões ao vivo com especialistas em conformidade e permitindo o monitoramento centralizado.

Com a Sprinto, a jornada de conformidade pode ser reduzida para apenas 15 dias, em vez de 90 a 120 dias, dependendo do tamanho da organização. A ferramenta está criando uma nova categoria de ferramentas SaaS e, com isso, a conformidade se tornou mais gamificada do que nunca. O Dashboard é apenas uma lista de verificação com uma pontuação de 100 - pontue 100 e você estará pronto para a conformidade!

Bhuvesh B Lal , profissional de marketing de crescimento em Sprinto

35. SonarCloud

**Software de gerenciamento de código-fonte

via SonarCloud O SonarCloud é uma ferramenta de gerenciamento de código-fonte criada para detectar bugs e vulnerabilidades de segurança em suas solicitações pull e em todos os repositórios de código - detecte, compreenda e corrija problemas de código mais cedo em seu fluxo de trabalho.

Principais recursos:

Rastreamento de bugs

Revisão de código

Integração contínua

API

Isso ferramenta de desenvolvimento de software ajuda você a criar aplicativos robustos e seguros, fornecendo acesso rápido à integridade do seu código. Isso o ajuda a saber qual é a situação do seu código em cada etapa do ciclo de desenvolvimento.

Ele também permite que você corrija códigos, aprenda novas regras ao longo do caminho e se integre a outras ferramentas de trabalho, como o Github, para aprimorar ainda mais seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.

A Chekk.io é uma empresa de desenvolvimento de software e usamos o SonarCloud em nosso pipeline de CI/CD (Integração e implantação) para ajudar os desenvolvedores de software a manter a qualidade do código em um nível muito alto. Como o SonarCloud está integrado ao nosso pipeline de construção e implantação, a análise é feita automaticamente quando um desenvolvedor envia suas novas alterações de código para o repositório. Como resultado, nossos desenvolvedores recebem feedback instantâneo em caso de problemas encontrados no código, e cada problema encontrado é geralmente descrito adequadamente com exemplos de código. A próxima coisa que faremos é aplicar as novas métricas de qualidade de código que a SonorCloud publicou recentemente para aprimorar nossos processos de desenvolvimento. Em particular, acredito que essa métrica nos ajudará a identificar a dívida técnica e a executar as etapas de atenuação adequadas.

Anton Yarkov diretor de Tecnologia da Chekk.io Bônus:_ **Dívida técnica

36. VoilaNorbert

**Software de e-mail marketing

via VoilaNorbert O VoilaNorbert é um software de marketing por e-mail que permite aos usuários encontrar facilmente endereços de e-mail on-line com sua ferramenta de localização de e-mails em massa.

Principais recursos:

Verificação de domínio

Detecção de servidor de captura geral

Verificação de e-mail único e em massa

Essa ferramenta foi eleita como uma das ferramentas mais precisas de localização de grandes volumes da Ahrefs com uma taxa de sucesso de 98% - tudo o que você precisa é o nome completo do seu cliente potencial e o URL do site dele, e esse aplicativo recuperará o endereço de e-mail e o verificará com sua ferramenta de verificação inteligente.

Trabalhando em Parcerias de Divulgação e Link Building na VoilaNorbert, eu uso essa ferramenta para encontrar e verificar endereços de e-mail da minha lista de clientes potenciais - é uma ferramenta muito útil para realizar divulgação fria, para desenvolvimento de negócios, RH e RP. Ela tem muitos recursos úteis que são benéficos para uma pequena empresa: um recurso "enviar mais tarde", lembretes de e-mail, assinaturas personalizadas, modelos de e-mail, sequências de e-mail e rastreamento de e-mail. Quanto ao meu recurso favorito, devo dizer que é o recurso de mala direta. Ele permite que eu dimensione minhas campanhas de divulgação fria enviando e-mails personalizados para um grande número de pessoas de uma só vez - isso ajudou a conduzir campanhas de divulgação e alcançou mais pessoas que podem estar interessadas em parcerias de marketing.

Alicja Olko , Parcerias de divulgação e criação de links em VoilaNorbert

37. TimeJam

**Software de controle de tempo do funcionário

via TimeJam O TimeJam gamifica o controle de tempo, adicionando um toque lúdico e aplicando elementos de mídia social ao controle de tempo.

Principais recursos:

Tornar o registro de tempo social e envolvente com competições amigáveis no Slack ou no MS Teams

As equipes ganham pontos por estarem em conformidade com o controle de horas e concorrem a um prêmio mensal

Integrações com suas ferramentas de trabalho existentes para controle de horas, incluindo ClickUp, Harvest e muito mais

Simples de configurar e fazer com que sua equipe se envolva muito no registro das planilhas de horas

Isso ajuda melhorar a produtividade da equipe e fortalece o moral da equipe. Com o TimeJam, as horas são registradas diariamente e os clientes estão observando um aumento de 10% nas horas faturáveis devido à melhor qualidade dos dados.

A gamificação do gerenciamento do tempo pode ser fácil para uma empresa obter mais receita. O TimeJam aplica um espectro de táticas para manter sua equipe envolvida no controle diário do tempo: Gamificação, Social, Humor e Desempenho. Implementamos o Timejam para o Kolme Group e vimos a idade média de um registro de tempo diminuir de quase uma semana para menos de um dia e, nesse processo, nossa receita aumentou em quase 9%.

Lauren Caughlan diretora de Marketing da Grupo Kolme

É hora de escolher as melhores ferramentas de SaaS para você

Bem, aí está: 37 exemplos de software como serviço (SaaS) que estão liderando e fazendo barulho no setor!

Com a era digital progredindo mais rápido do que nunca, espera-se que o mercado geral de SaaS e a adoção global da nuvem se expandam rapidamente à medida que mais organizações adotem uma abordagem de solução de SaaS para várias funções de negócios, e isso não vai desacelerar tão cedo. Com esses exemplos de SaaS, incluindo ferramentas de gerenciamento de projetos, estamos constantemente aprimorando a maneira como trabalhamos e gerenciamos nossos negócios para melhor.

Portanto, se você estiver pensando em abrir sua própria empresa de SaaS e estiver procurando por inspiração para um modelo de negócios ou estiver em busca de novas ferramentas para melhorar sua produtividade e apoiar seus negócios em crescimento, esses exemplos de SaaS certamente podem ajudá-lo a chegar lá! Consulte as ferramentas de software e as dicas de especialistas mencionadas acima para ajudá-lo a tomar as decisões mais bem informadas.

E como existem milhares de opções e nem todos os SaaS são iguais, não deixe de estudar o modelo de SaaS e a proposta exclusiva de cada um deles e experimente-os para ver como se alinham com sua visão e suas metas. Talvez você descubra sua nova opção favorita Ferramenta de SaaS para gerenciar seus projetos e acelerar seus negócios - tudo em um só lugar. 😉🚀