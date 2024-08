10 melhores softwares de gerenciamento de operações de TI em 2024 (avaliações e preços)

Ei, campeões de TI! Vocês têm sido nossos salvadores. Nós recorremos a vocês quando a Internet do escritório está com problemas, as configurações do servidor estão erradas e os aplicativos ficam travando sem motivo. Vocês parecem ter uma solução para cada problema.

Mas? 📩

Mas deve ser difícil lidar com tantos problemas todos os dias, não é?

Embora não possamos tirar toda a carga do seu prato, podemos compartilhar algumas recomendações de soluções de software para ajudá-lo. Aqui está um resumo dos 10 melhores softwares de gerenciamento de operações de TI em 2024. Mas primeiro..

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de operações de TI?

Aqui está uma lista de verificação útil para ajudá-lo a escolher o melhor software de gerenciamento de operações de TI:

Funcionalidade : Escolha uma ferramenta de gerenciamento de operações de TI com os recursos e as capacidades correspondentessuas necessidades e objetivos de operações de TI. Por exemplo, se você precisar monitorar o desempenho da rede, procure ferramentas de gerenciamento de operações de TI que possam fornecer visibilidade, alertas e relatórios em tempo real

: Escolha uma ferramenta de gerenciamento de operações de TI com os recursos e as capacidades correspondentessuas necessidades e objetivos de operações de TI. Por exemplo, se você precisar monitorar o desempenho da rede, procure ferramentas de gerenciamento de operações de TI que possam fornecer visibilidade, alertas e relatórios em tempo real Facilidade de uso : As ferramentas de operações de TI devem ser fáceis de instalar, configurar e usar. Escolha uma que tenha uma interface amigável e navegação intuitiva,documentação clarae que se integre bem aos seus sistemas existentes

: As ferramentas de operações de TI devem ser fáceis de instalar, configurar e usar. Escolha uma que tenha uma interface amigável e navegação intuitiva,documentação clarae que se integre bem aos seus sistemas existentes Escalabilidade : As melhores soluções de gerenciamento de operações devem lidar com o crescimento e a complexidade de seu ambiente de TI, aumentando ou diminuindo a escalaconforme a demanda e os recursos de suas operações de TI mudam. Ele também deve ser capaz de oferecer suporte a novas tecnologias, como nuvem, IoT, IA e 5G

: As melhores soluções de gerenciamento de operações devem lidar com o crescimento e a complexidade de seu ambiente de TI, aumentando ou diminuindo a escalaconforme a demanda e os recursos de suas operações de TI mudam. Ele também deve ser capaz de oferecer suporte a novas tecnologias, como nuvem, IoT, IA e 5G Segurança: Mais importante ainda, sua infraestrutura de TI deve ser protegida contra ataques cibernéticos e ameaças. Procure recursos de segurança robustos, como criptografia, autenticação, autorização e auditoria. Além disso, verifique se ela está em conformidade com os padrões e regulamentos de segurança, como GDPR, HIPAA e PCI DSS

Considerando esses recursos principais, você encontrará o software de gerenciamento de operações de TI ideal para solucionar problemas rapidamente e manter uma infraestrutura de TI saudável.

10 melhores soluções de software de gerenciamento de operações de TI em 2024

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos de TI com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp para equipes de software permite planejar, monitorar e gerenciar suas operações de TI remotamente.

Completo com mais de 35 ClickApps e centenas de Modelos de gerenciamento de operações de TI que podem ser personalizados para seus projetos, o ClickUp oferece uma das melhores plataformas unificadas de gerenciamento de operações de TI.

Aumente a produtividade com o recurso de colaboração gerenciamento de tarefas atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

Crie Tarefas do ClickUp e atribua categorias para rastrear incidentes como interrupções no servidor, bugs de software e falhas de hardware. Comunique-se com sua equipe de TI e as partes interessadas por meio de bate-papo, comentários e compartilhamento de arquivos.

E mais? Documente seus processos de TI, como integração, aprovação de alterações, testes de liberação e muito mais em Documentos do ClickUp para que todos tenham contexto. Você pode até mesmo vincular documentos e tarefas para executar fluxos de trabalho e simplificar o gerenciamento de incidentes com sua equipe. Adicione widgets para atualizar os fluxos de trabalho, alterar o status do projeto e muito mais - tudo em seu editor.

Melhores recursos do ClickUp

Documente, rastreie e resolva incidentes de forma rápida e eficiente com o modelo de relatório de incidentes de TI do ClickUp

Limitações do ClickUp

Requer tempo e esforço para configurar e personalizar

Curva de aprendizado relativamente acentuada

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI : US$ 5 por membro (disponível em todos os planos pagos)

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Equipe de conexão

via Equipe de conexão O Connecteam é uma solução completa de gerenciamento de operações. Isso significa que seus recursos não se limitam às operações de TI, mas também se estendem ao gerenciamento de tarefas e equipes. Por exemplo, ele permite criar tarefas e listas de verificação, atribuir datas de vencimento e criar relatórios de desempenho.

Ele também elimina a dependência de TI para as empresas, fornecendo acesso direto ao conhecimento, aos recursos e aos contatos da empresa em um só lugar, sem o risco de vazamentos de dados ou violações de segurança.

É fácil de usar e altamente personalizável para empresas de todos os tamanhos. O Connecteam é uma boa opção para gerentes de empresas dispersas e com equipes de trabalho muito pequenas equipes multifuncionais para otimizar a colaboração e manter a produtividade.

Melhores recursos do Connecteam

Comunique-se facilmente com os membros da sua equipe de TI por meio de bate-papo ao vivo, atualizações da empresa, pesquisas e muito mais

Organize suas operações diárias de TI, como criar e atribuir tarefas, preencher formulários e listas de verificação e relatar problemas e incidentes, em um só lugar

Acompanhe o progresso e o status de cada tarefa e formulário e obtenha relatórios em tempo real do campo

Crie e envie programações, acompanhe as horas de trabalho com localização GPS e geofence e exporte planilhas de horas para a folha de pagamento

Integre, treine e desenvolva as habilidades e o conhecimento da sua equipe de TI com os recursos de crescimento dos funcionários, incluindo cursos móveis

Limitações do Connecteam

Recursos limitados no plano gratuito

O preço pode ser caro para equipes menores (menos de 30 usuários)

Não há integração nativa com ferramentas populares de gerenciamento de serviços de TI, como Jira, Zendesk ou ServiceNow

Preços do Connecteam

Pequenas empresas: Gratuito (até 10 usuários)

Gratuito (até 10 usuários) Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Avançado: US$ 49/mês

US$ 49/mês Expert: US$ 99/mês

US$ 99/mês Todos os planos pagos oferecem um desconto para mais de 30 usuários

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 310 avaliações)

3. ServiceNow

via ServiceNowServiço é como uma grande caixa de ferramentas ⚒️ que ajuda a simplificar uma série de funções para as empresas, incluindo gerenciamento de operações de TI, gerenciamento de serviços de TI, gerenciamento de serviços ao cliente, fornecimento de serviços de RH, operações de segurança e muito mais.

A solução de gerenciamento de operações de TI da ServiceNow aproveita a IA para identificar e resolver problemas com fluxos de trabalho de automação entre equipes antes que eles ocorram.

Desde a criação de formulários personalizados e o gerenciamento de trabalhadores em turnos até a automatização de atribuições de incidentes e a geração de relatórios analíticos, esse software fornece soluções de hiperatendimento para suas necessidades de gerenciamento de operações de TI.

Além disso, você pode moldar as ferramentas e os fluxos de trabalho dentro do software para atender às suas necessidades. O ServiceNow conta com a Microsoft, a Adobe e a NASA entre seus usuários!

Melhores recursos do ServiceNow

Obtenha visibilidade total de sua infraestrutura de TI, incluindo ambientes no local, virtualizados, na nuvem e sem servidor

Monitore a integridade e o desempenho de seus serviços e aplicativos de TI, identifique e resolva problemas e otimize a disponibilidade e a confiabilidade do serviço

Aproveite a IA e o aprendizado de máquina para analisar dados, reduzir ruídos e prever problemas

Use o planejamento de cenários e a análise hipotética para comparar diferentes opções e tomar decisões orientadas por dados

Integre-se à sua pilha de TI existente, incluindo ferramentas de monitoramento, plataformas de nuvem, infraestrutura sem servidor e software de gerenciamento de ativos

Limitações do ServiceNow

Falta de compatibilidade com sistemas legados ou personalizados selecionados. Precisa das ferramentas e da visibilidade certas para lidar com a complexidade e o dinamismo de ambientes selecionados de nuvem e DevOps

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1700 avaliações)

4,4/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

4. SolarWinds

via SolarWinds O SolarWinds é uma solução de software de gerenciamento de pilha de TI que ajuda a acelerar a solução de problemas e a resolução.

Seus painéis avançados permitem a sobreposição de métricas de desempenho de várias fontes (rede, virtualização e armazenamento), possibilitando visibilidade em tempo real do status e do desempenho do seu ambiente de TI.

Desde o monitoramento do desempenho da infraestrutura entre servidores até a auditoria de segurança, é um software confiável entre muitas das empresas da Fortune 500.

Melhores recursos do SolarWinds

Monitore e gerencie aplicativos e infraestrutura em arquiteturas de várias nuvens e vários locais

Simplificar seu gerenciamento de operações de TI por meio de uma plataforma unificada com visibilidade e alertas de status de ponta a ponta

Otimize o desempenho de seus bancos de dados, aplicativos da Web, servidores, contêineres, armazenamento e infraestrutura de rede com inteligência preditiva e recomendações acionáveis

Proteja as redes contra ameaças internas e externas correlacionando registros e eventos, aplicando patches de software e rastreando alterações no servidor

Limitações do SolarWinds

Integrações limitadas para ferramentas selecionadas de terceiros

Alguns usuários relataram problemas de escalabilidade, como tempo de resposta lento, alto consumo de recursos ou capacidade limitada

Preços da SolarWinds

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da SolarWinds

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 560 avaliações)

5. Zluri

via Zluri Procurando uma ferramenta de gerenciamento de operações de TI para otimizar o uso de SaaS? Não precisa procurar mais: Zluri.

A Zluri ajuda as equipes de TI a descobrir, otimizar, proteger e controlar todos os aplicativos SaaS em uma organização a partir de um único painel.

As vantagens? Redução da dispersão de SaaS, sem Shadow IT e gastos zumbis, e gerenciamento de acesso seguro.

A Zluri também oferece soluções de gerenciamento de identidade para empresas. Com a automação de tarefas repetitivas, como aquisição, integração, desligamento e revisões de acesso, a Zluri poupa as equipes de TI do trabalho pesado.

Outro recurso útil é a capacidade de criar "manuais" de fluxo de trabalho editáveis para padronizar ações repetitivas.

Melhores recursos do Zluri

Descubra e acompanhe todos os aplicativos SaaS usados em toda a organização

Analisar e otimizar contratos de vários aplicativos SaaS, identificando possíveis economias e oportunidades de consolidação

Automatize o provisionamento e o desprovisionamento do acesso a SaaS para os usuários e aplique políticas e padrões de conformidade

Integrar-se a vários aplicativos SaaS, como Asana, Webex e Todoist, e fornecer um painel unificado e um sistema robusto de relatórios

Limitações do Zluri

Implementação demorada e desafiadora em propriedades de SaaS complexas

Falta de integrações com ferramentas populares, como JIRA e GIT, entre outras

Interface complexa de integração e, ocasionalmente, esmagadora

Preços da Zluri

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Zluri

G2: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

6. Splunk

via Splunk O Splunk é uma ferramenta de gerenciamento de operações de TI que usa AIOps para previsão, detecção e resolução de incidentes. Ele ajuda a entender os dados da infraestrutura de TI em tempo real, como logs, eventos, métricas e alertas. Seus melhores recursos incluem painéis orientados a serviços, análise preditiva e gerenciamento inteligente de incidentes.

Ele também é dimensionável, capaz de lidar com qualquer tipo e volume de dados de várias fontes, como sites, aplicativos, sensores e dispositivos.

Melhores recursos do Splunk

Aplicativos, complementos e conteúdo pré-empacotado para atender a casos de uso específicos de operações de TI, como gerenciamento preditivo ou análise de eventos

Visualização de triagem orientada por KPI para priorizar a resolução de problemas de missão crítica

Kit de ferramentas e estruturas de aprendizado de máquina para criar e implantar modelos personalizados ou usar os modelos pré-criados da Splunk

Limitações do Splunk

Pode ser caro para grandes volumes de dados

Pode ser difícil otimizar a velocidade. Como o Splunk usa uma linguagem de pesquisa proprietária chamada SPL (Search Processing Language) para consultar e manipular dados, você precisa ter proficiência em escrever consultas SPL

Preços do Splunk

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Splunk

G2: 4,3/5 (mais de 460 avaliações)

4,3/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Odoo

via Odoo Odoo é um conjunto de software de gerenciamento de negócios que oferece aplicativos de negócios de código aberto em uma série de operações, como contabilidade, vendas, serviços, finanças, marketing e muito mais. Você pode personalizar o Odoo para atender às suas necessidades específicas, acessar o código-fonte e modificá-lo para integrá-lo às suas ferramentas e sistemas existentes.

No entanto, o pacote de aplicativos de contabilidade do Odoo atende apenas aos aspectos financeiros do gerenciamento básico de ativos de TI. Se você estiver procurando um aplicativo de gerenciamento de operações de TI completo, precisará baixar módulos ou aplicativos suplementares do ecossistema de aplicativos do Odoo.

Melhores recursos do Odoo

Rastreie e gerencie seus ativos de TI, como computadores, servidores, impressoras, etc.

Atribua ativos a funcionários, locais ou departamentos e monitore seu status, garantia e depreciação

Programar e executar manutenção preventiva e corretiva em seus equipamentos de TI

Atenda às solicitações de serviços de TI de seus funcionários ou clientes. Crie tíquetes, atribua agentes e acompanhe o tempo de resolução e o nível de satisfação de cada solicitação

Gerenciar projetos de TI com metodologias ágeis, como Scrum ou Kanban

Limitações do Odoo

Instalação elaborada e curva de aprendizado acentuada. Pode ser necessário contratar um desenvolvedor ou um consultor para ajudá-lo a configurar e personalizar o Odoo

Embora personalizável, o Odoo não oferece aos usuários a capacidade de modificar visualizações e modelos existentes e sofre com a falta de suporte para herança e polimorfismo

Preços do Odoo

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Odoo

G2: 4,3/5 (870+ avaliações)

4,3/5 (870+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (750+ avaliações)

8. Gerenciador de gerenciamento

via Gerenciar mecanismo O ManageEngine OpManager é um software de monitoramento de rede e servidor que adota uma abordagem orientada por AIOps para ajudá-lo no gerenciamento de rede, gerenciamento de armazenamento, gerenciamento de data center e gerenciamento de falhas e desempenho.

O OpManager pode informar a velocidade da rede, a quantidade de dados que estão sendo enviados e recebidos, o espaço restante nos servidores e se há algum problema ou erro.

Ele tem um sistema de alerta eficiente e segurança com um mecanismo de detecção de dispositivos desonestos e análise de registro forense para sinalizar qualquer comprometimento.

melhores recursos do #### OpManager

Obtenha visibilidade em tempo real do status e do desempenho de sua rede com mais de 2.000 métricas e painéis, gráficos e relatórios intuitivos. Detecte e solucione problemas de rede com alertas, alarmes e análise de causa raiz antes que eles afetem seus negócios

Otimize os recursos da sua rede e planeje a capacidade com análise de tráfego de rede, gerenciamento de configuração de dispositivos e monitoramento de desempenho

Instalação "faça você mesmo" com ferramentas e instruções de configuração práticas

Integração com outros produtos ManageEngine e ferramentas de terceiros

Limitações do OpManager

Pode ser caro e demorado em ambientes de TI híbridos ou baseados em nuvem

Integração limitada da API com alguns equipamentos de rede

Não há recursos nativos de gerenciamento de segurança de firewall

Preços do OpManager

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OpManager

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (80+ avaliações)

9. Cultura de segurança

via Cultura de segurança A SafetyCulture (anteriormente iAuditor) é uma plataforma de operações no local de trabalho que se concentra em quatro ofertas principais: gerenciamento de saúde e segurança, gerenciamento de riscos e conformidade, excelência operacional e soluções ambientais e de sustentabilidade. Ela permite que você crie e conclua listas de verificação digitais, inspeções, auditorias e outros processos para melhorar a qualidade dos resultados do trabalho, estimular o envolvimento dos funcionários e promover uma cultura de segurança em sua organização.

Esse software baseado em nuvem é otimizado para segurança, acessibilidade, escalabilidade e conformidade. Você também pode usar sensores, integrações e inteligência artificial para aprimorar suas operações.

Melhores recursos do SafetyCulture

Encontre áreas de melhoria para sua segurança, qualidade, conformidade e produtividade para otimizar seus processos de TI e reduzir custos

Atribua tarefas, relate problemas, gerencie ativos, treine sua equipe e comunique-se com ela usando a plataforma

Monitore seus ativos, equipamentos e sistemas de TI usando sensores e telemática para detectar e resolver problemas rapidamente

Limitações da cultura de segurança

Principalmente limitado a operações de saúde e segurança e pode não abranger todos os aspectos do gerenciamento de operações de TI

Bugs ocasionais

Preços da SafetyCulture

Premium: US$ 19 por usuário por mês

US$ 19 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre a SafetyCulture

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 190 avaliações)

10. Scoro

via Escória O software de gerenciamento de trabalho Scoro é apresentado como uma solução completa para gerenciar todo o ciclo de vida do seu projeto.

Ele permite planejar e monitorar seus projetos, tarefas, tempo, orçamento, faturas e relatórios, tudo em um só lugar. Também é possível monitorar o tempo faturável e não faturável em detalhes e monitorar a utilização e a capacidade da sua equipe.

Você pode fazer tudo, desde vendas e CRM até faturamento e gerenciamento de custos, com o sistema de gerenciamento de trabalho de ponta a ponta do Scoro.

O Scoro promove colaboração com sua equipe e cliente s para organizar, melhorar a eficiência e aumentar a lucratividade.

Melhores recursos do Scoro

Calendário compartilhado da equipe e gráficos de Gantt

Automatização de faturamento e lembretes de pagamento

Relatórios e painéis em tempo real para ajudar a prever recursos

Integração com outras ferramentas e aplicativos, como Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive e muito mais

Limitações do Scoro

Muito complexo e rico em recursos para projetos menores

Falta de integrações com plataformas populares, como Slack, Asana e Trello

Pode ser caro para equipes maiores

Preços do Scoro

Essencial: $26 por usuário por mês

$26 por usuário por mês Padrão: US$ 37 por usuário por mês

US$ 37 por usuário por mês Pro: $63 por usuário por mês

$63 por usuário por mês Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Todos os planos exigem um mínimo de 5 usuários

Classificações e avaliações do Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4,5/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

Simplifique o gerenciamento de operações de TI com o ClickUp

O bom gerenciamento das operações de TI exige planejamento eficiente, monitoramento e supervisão contínuos e esforço dedicado da equipe. Para facilitar, priorize um software flexível e escalonável com fortes recursos de colaboração - um software como o ClickUp.

O ClickUp não é uma ferramenta comum de gerenciamento de projetos. Ele é um poderoso aliado para aprimorar o gerenciamento das operações de TI com recursos como Dependências, Tags, Múltiplos Designados e Prioridades para garantir uma execução tranquila e a responsabilidade por cada problema de TI.

Com mais de 1.000 integrações, ele se ajusta à sua pilha de TI existente e pode ser personalizado de acordo com a forma como sua empresa gerencia as operações de TI.

Ao centralizar o rastreamento de ativos, o gerenciamento de mudanças, os alertas de monitoramento, a documentação e muito mais em uma plataforma flexível como o ClickUp, os líderes de TI podem otimizar os fluxos de trabalho, aumentar a entrega de projetos dentro do prazo em até 35%, facilitar a colaboração entre equipes, e promover operações mais confiáveis .

👉 Experimente o ClickUp hoje e veja por si mesmo .