10 melhores softwares de base de conhecimento SaaS em 2024

Imagine que você está trabalhando em uma campanha de e-mail e a ferramenta apresenta um erro. Você planeja entrar em contato com o suporte por chat ou enviar um e-mail, mas isso pode demorar um pouco. Em vez de esperar, você procura guias de ajuda e vídeos on-line - como uma base de conhecimento para a ferramenta.

Agora inverta o roteiro. Como um Ferramenta SaaS se você é um provedor de SaaS, tente oferecer às equipes de suporte várias opções para ajudá-las a fazer melhor seu trabalho. Isso também inclui um repositório de autoatendimento da documentação do produto, no qual os clientes podem encontrar respostas quando e como quiserem. E isso funciona.

Ferramentas de autoatendimento, como vídeos passo a passo, documentos de integração, centros de aprendizagem e casos de uso, aumentam a satisfação do cliente, reduzem a rotatividade e liberam os agentes de suporte para outras tarefas. Os benefícios se estendem às equipes internas que fazem referência a uma base de conhecimento centralizada para funcionar corretamente.

Nós da ClickUp entendemos o desafio de criar e organizar um hub de conhecimento, portanto, minha equipe e eu exploramos o melhor software de base de conhecimento SaaS e selecionamos dez que atendem a todos os requisitos.

Mas, primeiro, vamos entender o que você deve procurar em um software de base de conhecimento SaaS.

O que você deve procurar em um software de base de conhecimento SaaS?

Seu software de base de conhecimento SaaS deve ter alguns, se não todos, os seguintes recursos:

Acessibilidade de autoatendimento: Assegure-se de que a base de conhecimento esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de tickets de suporte, permitindo que os usuários encontrem respostas de forma independente

Assegure-se de que a base de conhecimento esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de tickets de suporte, permitindo que os usuários encontrem respostas de forma independente Funcionalidade de pesquisa robusta: Procure recursos de pesquisa avançados que permitam a pesquisa em documentos, permitindo que os usuários localizem informações relevantes rapidamente

Procure recursos de pesquisa avançados que permitam a pesquisa em documentos, permitindo que os usuários localizem informações relevantes rapidamente Controle de versão: Certifique-se de que a plataforma permita o rastreamento de alterações e a manutenção de diferentes versões de artigos para manter as informações atualizadas

Certifique-se de que a plataforma permita o rastreamento de alterações e a manutenção de diferentes versões de artigos para manter as informações atualizadas Fluxo de trabalho editorial: Procure recursos que ofereçam suporte à colaboração entre os membros da equipe, como comentários, permissões de função e processos de aprovação de conteúdo

Procure recursos que ofereçam suporte à colaboração entre os membros da equipe, como comentários, permissões de função e processos de aprovação de conteúdo Análise e relatórios: O software de gestão do conhecimento deve oferecer insights sobre o envolvimento do usuário, artigos populares e consultas de pesquisa para ajudar a melhorar a base de conhecimento ao longo do tempo

O software de gestão do conhecimento deve oferecer insights sobre o envolvimento do usuário, artigos populares e consultas de pesquisa para ajudar a melhorar a base de conhecimento ao longo do tempo Variedade de conteúdo: Ele deve oferecer suporte a vários tipos de conteúdo, incluindo perguntas frequentes, tutoriais, guias de solução de problemas e demonstrações em vídeo

Ele deve oferecer suporte a vários tipos de conteúdo, incluindo perguntas frequentes, tutoriais, guias de solução de problemas e demonstrações em vídeo Modelos personalizáveis: Verifique se o software oferece modelos predefinidos que podem ser adaptados para atender às suas necessidades de marca e conteúdo

Verifique se o software oferece modelos predefinidos que podem ser adaptados para atender às suas necessidades de marca e conteúdo **Recursos de integração: garanta a compatibilidade com outras ferramentas e plataformas que você usa, como sistemas de suporte ao cliente, software de CRM e ferramentas de comunicação

Recursos de segurança: Procure medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais e garantir a conformidade com as normas de proteção de dados

Procure medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais e garantir a conformidade com as normas de proteção de dados Navegação fácil de usar: O software deve ter uma estrutura clara e intuitiva com categorias e subcategorias bem definidas para facilitar a navegação

O software deve ter uma estrutura clara e intuitiva com categorias e subcategorias bem definidas para facilitar a navegação Capacidade de resposta móvel: A base de conhecimento deve ser acessível e funcional em dispositivos móveis para atender aos usuários em trânsito

Os 10 melhores softwares de base de conhecimento SaaS para usar em 2024

Com base em testes e pesquisas abrangentes, estes são os 10 softwares de base de conhecimento SaaS que você pode escolher em 2024:

1. ClickUp-Melhor para gerenciamento de conhecimento com IA

Comece a criar conteúdo e organizar subpáginas com o ClickUp Docs

O ClickUp é minha ferramenta preferida porque preenche todos os requisitos certos. Tudo relacionado à criação de conteúdo começa com Documentos do ClickUp , que você pode transformar em uma base de conhecimento alternando o botão wiki.

Quando um documento é marcado como wiki, ele se torna mais visível nos painéis de conteúdo e sua equipe pode colaborar para editar e revisar o conteúdo. Se você trabalha com vários clientes e fornecedores, pode manter tudo em uma única plataforma importando dados para o ClickUp.

Uma vez feito isso, você pode perguntar Cérebro ClickUp para sugerir novas tarefas para começar

Selecione o conteúdo e use o ClickUp Brain para obter sugestões com tecnologia de IA

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

Use o AI Writer do ClickUp Brain para gerar rapidamente rascunhos iniciais de artigos da base de conhecimento com base em prompts e esboços

do para gerar rapidamente rascunhos iniciais de artigos da base de conhecimento com base em prompts e esboços Extraia informações deTarefas do ClickUpdocumentos, artigos relevantes e experiência da equipe para garantir conteúdo preciso e atualizado

Beneficie-se do suporte personalizado por meio deGerenciador de conhecimento de IA do ClickUp Brain que oferece sugestões e melhorias para a criação de conteúdo

Automatize as tarefas de gerenciamento de projetos relacionadas à base de conhecimento, como o envio de atualizações, a atribuição de tarefas e o acompanhamento do progresso com o ClickUp Brain's AI Project Manager

Analisar as interações e o feedback dos usuários para identificar áreas para novos artigos, destacar conteúdo popular e sinalizar tópicos complexos para os usuários

Você também pode economizar tempo usando Modelo da base de conhecimento do ClickUp É um documento simples e pronto para uso que imita bem a experiência do cliente da central de ajuda.

Crie uma biblioteca digital com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Aqui estão alguns dos principais recursos que esse modelo oferece:

Artigos de conhecimento: Essa seção permite criar e organizar os artigos da sua base de conhecimento

Essa seção permite criar e organizar os artigos da sua base de conhecimento Categorias: O modelo inclui seções como "Integração", "Guias de instruções", "Casos de uso", "Modelos" e "Comunidade", ajudando-o a organizar seu conteúdo de forma eficaz

O modelo inclui seções como "Integração", "Guias de instruções", "Casos de uso", "Modelos" e "Comunidade", ajudando-o a organizar seu conteúdo de forma eficaz Subcategorias: Em cada categoria, você pode criar subcategorias como "Para iniciantes", "Para administradores" e "Gerenciamento de projetos" para organizar ainda mais o conteúdo

Em cada categoria, você pode criar subcategorias como "Para iniciantes", "Para administradores" e "Gerenciamento de projetos" para organizar ainda mais o conteúdo Seção FAQs: Uma seção dedicada a perguntas frequentes, fornecendo respostas rápidas a perguntas comuns

Uma seção dedicada a perguntas frequentes, fornecendo respostas rápidas a perguntas comuns Formulário de contato: Um formulário para os usuários enviarem suas perguntas ou solicitações caso não encontrem as informações de que precisam

melhores recursos do #### ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Document360-Melhor para bases de conhecimento simplificadas

via Documento360 O Document360 é um software baseado em conhecimento com uma interface de usuário estável e sem complicações. Como seu foco principal é a base de conhecimento e o gerenciamento de documentos, é fácil criar bibliotecas públicas e privadas

Você pode organizar o conteúdo em até seis níveis de subcategorias, portanto, se estiver lidando com grandes conjuntos de dados, apreciará o Document360.

Melhores recursos do Document360

Edite e incorpore conteúdo com o editor WYSIWYG, tendo em mente a experiência do usuário

Use reversões para evitar a substituição acidental e manter versões atualizadas

Armazene ativos de conteúdo na unidade e insira-os rapidamente em seus documentos

Restringirbases de conhecimento internas a intervalos de IP específicos para evitar incidentes de segurança

Limitações do Document360

As colaborações na plataforma com terceiros precisam ser aprimoradas

Recursos importantes estão ocultos por trás de complementos que aumentam os custos gerais

Preços do Document360

**Gratuito para sempre

Padrão: US$ 199/mês para 3 usuários

US$ 199/mês para 3 usuários Profissional: $299/mês para 5 usuários (cobrado anualmente)

$299/mês para 5 usuários (cobrado anualmente) Business: US$ 399/mês por 5 usuários (cobrado anualmente)

US$ 399/mês por 5 usuários (cobrado anualmente) Enterprise: $599/mês por 10 usuários (cobrado anualmente)

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

3. Helpjuice-Melhor para pesquisa de conteúdo de IA

via Ajuda O Helpjuice é outro software de base de conhecimento fácil de usar que compete com o Document360 em termos de recursos. Seu editor de texto poderoso e simples permite formatar, editar e atualizar seu conteúdo. Mas a melhor parte do Helpjuice é sua função de pesquisa

O recurso de pesquisa do Helpjuice pode ajudá-lo a examinar todos os documentos para encontrar detalhes relevantes. É como pesquisar no Google, mas dentro de seu sistema de gerenciamento de documentos. Ele pode até mesmo buscar dados de PDFs e imagens.

Melhores recursos do Helpjuice

Use uma interface de arrastar e soltar para criação intuitiva de conteúdo

Avalie o impacto de sua ferramenta de base de conhecimento nos tíquetes de suporte

Trabalhe com várias versões do mesmo artigo e alterne entre elas no painel lateral

Aprimore os processos de sucesso do cliente integrando-se ao CRM e a ferramentas de comunicação como Slack e Salesforce para suporte omnicanal

Limitações do Helpjuice

O editor pode ter dificuldades com a capacidade de resposta ao trabalhar com documentos pesados e edições em camadas

O recurso de importação precisa ser aprimorado

Preços do Helpjuice

Inicial: US$ 120/mês para até 4 usuários

US$ 120/mês para até 4 usuários Run-up: $200/mês para até 16 usuários

$200/mês para até 16 usuários Premium Limited: $289/mês para até 60 usuários

$289/mês para até 60 usuários Unlimited: $659/mês para usuários ilimitados

Avaliações e análises do Helpjuice

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

4. Hiver-Best para integração com o Gmail

via Férias O Hiver é uma solução de help desk baseada no Gmail projetada para simplificar o gerenciamento de e-mails e aprimorar a colaboração da equipe sem as complexidades dos sistemas tradicionais de emissão de tíquetes.

O Hiver permite que você transforme e-mails em tarefas acionáveis, atribua propriedade e garanta resoluções rápidas. Esse recurso evita a perda de consultas de clientes e aumenta os tempos de resposta. Ele se integra com várias ferramentas populares como Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana e outras, permitindo que você gerencie vários canais de suporte ao cliente a partir da sua caixa de entrada do Gmail.

melhores recursos do #### Hiver

Meça e acompanhe as métricas de desempenho da equipe, como tempos de resposta e satisfação do cliente

Controle editores, visualizadores e atividades, tudo no mesmo painel

Acompanhe os e-mails em tempo real para saber quando eles são abertos e lidos

limitações do #### Hiver

O hub de conhecimento é um acréscimo aos recursos principais e pode não se sustentar por si só

Preços do Hiver

Lite: US$ 24/usuário por mês

US$ 24/usuário por mês Pro: US$ 59/usuário por mês

US$ 59/usuário por mês Elite: Preços personalizados

Hiver classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Notion-Best para gerenciamento de wiki

via Noção Uma ferramenta de produtividade versátil, o Notion combina a funcionalidade de anotações, gerenciamento de tarefas, wiki e banco de dados em uma única plataforma, altamente personalizável e adaptável a vários casos de uso.

O Notion permite que as equipes trabalhem juntas em espaços de trabalho compartilhados, possibilitando uma colaboração eficiente em projetos e tarefas. Ele oferece uma estrutura hierárquica com pastas e subpáginas para ajudar a organizar o conteúdo e tornar as informações facilmente acessíveis.

Com o Notion AI, a sua equipe de suporte ao cliente pode encontrar rapidamente respostas no seu banco de dados de autoatendimento, acelerando o suporte e ajudando a melhorar a experiência do cliente.

Melhores recursos do Notion

Combine diferentes tipos de conteúdo (texto, imagens, código, incorporações, etc.) em uma página para obter uma formatação avançada

Arraste páginas interligadas sob um cabeçalho para criar uma base de conhecimento em segundos

Use modelos pré-fabricados do Notion que se ajustem aos seus casos de uso

Acesse rapidamente respostas a consultas frequentes de clientes com o Notion AI

Limitações do Notion

O Notion pode ser complicado para iniciantes

Bancos de dados pesados demoram um pouco para serem processados

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Plus: $12/assento por mês

$12/assento por mês Business: $18/assento por mês

$18/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Papyrs - melhor para base de conhecimento interna

via Papiros Ao contrário do Notion, que oferece uma ampla gama de recursos, o Papyrs é focado exclusivamente no aprimoramento da intranet da sua empresa, o que inclui uma base de conhecimento privada, wiki e discussões.

O Papyrs é um moderno ferramenta de gerenciamento de conhecimento com uma interface de usuário simples e recursos flexíveis de intranet. Ela oferece edição de arrastar e soltar, que, combinada com o modo markdown, facilita a edição e a revisão do conteúdo.

Melhores recursos do Papyrs

Enriqueça seus documentos com uma ampla variedade de widgets flexíveis

Acompanhe as discussões internas e vincule-as às atualizações de conteúdo para facilitar a colaboração

Integre-se às principais ferramentas para dimensionar o gerenciamento de dados em seu espaço de trabalho

Limitações do Papyrs

A interface do usuário pode falhar ocasionalmente ao trabalhar com equipes remotas

Não se destaca em termos de preço em relação a ferramentas de base de conhecimento maiores

Preços do Papyrs

Equipe Wiki: US$ 99/mês para 20 usuários

US$ 99/mês para 20 usuários Wiki da empresa: US$ 386/mês para 60 usuários

US$ 386/mês para 60 usuários Intranet da empresa: $999/mês para usuários ilimitados

$999/mês para usuários ilimitados Enterprise: Preços personalizados

Papyrs ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Freshdesk - o melhor para tíquetes de suporte

via Freshdesk **Os principais recursos do Freshdesk se concentram no suporte ao cliente e na emissão de tíquetes, e ele usa uma base de conhecimento para facilitar a localização de informações

Os artigos de conhecimento do Freshdesk estão agrupados em pastas, e você precisa atribuir essas pastas a categorias específicas para organizá-las. O bom do Freshdesk é que você pode personalizar a visibilidade da pasta com base no ponto de acesso (widgets da Web, iOS, Android, etc.). Você pode editar meta descrições para pastas externas, o que ajuda na otimização de mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do Freshdesk

Adicione bases de conhecimento multilíngues para atender a uma base de usuários global

Exporte artigos de solução em massa e atualize-os com a API do Freshdesk

Interaja com os clientes em vários canais, como e-mail, telefone, chat ao vivo, mídias sociais e muito mais, a partir de uma plataforma unificada

Resolva consultas comuns e automatize tarefas recorrentes com recursos de IA

Limitações do Freshdesk

Os usuários observaram que a análise do Freshdesk carece de refinamento, impedindo que os usuários acompanhem o feedback da solução

Tende a ficar lento com vários tíquetes e edições pesadas de documentos

Preços do Freshdesk

Gratuito para sempre

Growth: $18/usuário por mês

$18/usuário por mês Pro: $59/usuário por mês

$59/usuário por mês Enterprise: $95/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Freshdesk

G2 : 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Zendesk-Melhor para recomendações intuitivas

via Zendesk **O Zendesk Guide ajuda a criar bases de conhecimento inteligentes para clientes e agentes de atendimento ao cliente

O recurso mais útil deve ser as recomendações baseadas em IA dentro dos tíquetes de suporte. Após analisar as preocupações do cliente, a ferramenta sugere artigos ou documentos relevantes da base de conhecimento a partir do repositório existente.

Melhores recursos do Zendesk

Automatize tarefas de rotina, como roteamento de tíquetes, notificações por e-mail e sugestões de resposta para aumentar a eficiência

Oferecer suporte em tempo real por meio de bate-papo ao vivo e canais de mensagens

Conecte-se a outras ferramentas, como CRM, automação de marketing e gateways de pagamento

Localize o conteúdo em mais de 40 idiomas

Limitações do Zendesk

Ocasionalmente, o sistema de emissão de tíquetes apresenta falhas

Preços do Zendesk

Equipe da suíte: $55/agente por mês

$55/agente por mês Suite Growth: $89/agente por mês

$89/agente por mês Suite Professional: $115/agente por mês

$115/agente por mês Suite Enterprise Plus: Preço personalizado

Preço personalizado IA avançada: Disponível como complemento por US$ 50 por agente por mês

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.500 avaliações)

9. KnowledgeOwl - melhor para criar bases de conhecimento direcionadas

via KnowledgeOwl Ao testar o KnowledgeOwl, gostei particularmente do recurso Reader Group, que permite que você torne certas categorias da sua base de conhecimento acessíveis apenas a públicos específicos.

O KnowledgeOwl também possui uma interface fácil de navegar que simplifica a criação e o gerenciamento do conteúdo da base de conhecimento. Novos usuários podem se adaptar rapidamente sem treinamento extensivo.

Melhores recursos do KnowledgeOwl

Simplifique a pesquisa com sua função de pesquisa no estilo do Google que não requer configuração

Personalize a aparência dos artigos com temas, layouts e esquemas de cores para combinar com sua marca

Configure a automação "Needs Review" para receber lembretes para revisar artigos antigos após um intervalo

Limitações do KnowledgeOwl

O processo de configuração de grupos de leitores é complexo e demorado

Preços do KnowledgeOwl

Padrão: US$ 100/mês por usuário

US$ 100/mês por usuário Extras empresariais: US$ 275/mês

US$ 275/mês Enterprise Extras: $1150/mês

Avaliações e críticas do KnowledgeOwl

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

10. Obsidian - melhor para visualizar relações entre notas/conceitos

via Obsidiana O Obsidian pode transformar pensamentos não estruturados em uma base de conhecimento estruturada. Ele usa arquivos de texto simples em formato markdown, o que permite uma formatação fácil e garante que as anotações sejam portáteis e acessíveis em diferentes plataformas.

Um dos recursos de destaque da Obsidian é a capacidade de vincular notas entre si, criando uma rede de informações interconectadas. Isso permite que os usuários naveguem entre as notas relacionadas, melhorando a compreensão e a memorização com facilidade.

Melhores recursos da Obsidian

Rastrear o histórico de versões de documentos por até um ano

Consolide pesquisas, faça brainstorming, desenhe diagramas, crie ideias e muito mais no Canvas, um espaço virtual em branco

Tenha controle de nível granular sobre quais arquivos devem ser sincronizados com quais dispositivos

Colabore com os membros da equipe para criar wikis on-line

Limitações da Obsidian

Curva de aprendizado acentuada

Opções limitadas de personalização de layouts

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito

Gratuito Uso comercial: US$ 50/usuário por ano

Obsidian ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Crie e compartilhe com a plataforma de base de conhecimento SaaS certa

De startups iniciantes a empresas da Fortune 500, todos precisam de informações organizadas, rápidas e precisas sobre processos, solução de problemas e suporte. Uma base de conhecimento on-line não apenas coloca ordem no caos de informações, mas também atua como um ponto de referência para a empresa.

Depois de testar e analisar vários softwares de base de conhecimento SaaS, posso dizer que você deve escolher uma ferramenta segura, fácil de usar e que ofereça suporte a bases de conhecimento externas e internas. O ClickUp se destaca por abranger todos os recursos de que você precisa para criar e disseminar informações para as partes interessadas. Além disso, ele oferece gerenciamento de tarefas com IA para ajudá-lo a melhorar a eficiência geral de seus negócios de SaaS. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !