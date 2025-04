Principais métricas de SaaS para acompanhar e melhorar o crescimento

Como você define o sucesso?

No mundo dos negócios modernos, especialmente no setor de tecnologia, o sucesso é uma ideia complexa de se entender. Tornar-se um unicórnio - ou seja, obter uma avaliação de US$ 1 bilhão - é visto como sucesso. No entanto, menos de 1% desses unicórnios geram US$ 1 bilhão em receita ou caixa .

Tradicionalmente, a lucratividade era um marcador de sucesso, mas, atualmente, as startups assumem perdas em busca de uma ruptura no mercado ou de um crescimento significativo. Com modelos de negócios em evolução e novas estruturas de investimento, a ideia de crescimento e sucesso é redefinida.

Nesse mundo, as métricas que você escolhe servem como sua estrela-guia e a meta para a qual você se volta. Nesta postagem do blog, discutimos algumas das principais métricas de SaaS que você pode usar para orientar sua jornada rumo ao sucesso.

O que são métricas de SaaS?

As métricas de software como serviço (SaaS) são indicadores-chave de desempenho (KPIs) para organizações que criam e vendem software baseado em nuvem.

Definição e importância das métricas de SaaS

Diferentemente dos KPIs tradicionais, as métricas de SaaS são projetadas com base nas necessidades, nos modelos de negócios e no crescimento das empresas baseadas em assinatura. Elas são importantes para:

Medir o desempenho: Mapear marcos em várias dimensões, como receita, lucratividade, satisfação do cliente, desenvolvimento de produtos etc.

Monitorar a saúde dos negócios: Usar métricas como fluxo de caixa operacional, taxa de queima, ciclo de conversão de caixa etc. para monitorar sua capacidade de pagar suas dívidas e gerenciar investimentos.

Orientar a estratégia: Validar a aceitação do mercado e definir o roteiro do produto de acordo.

Por exemplo, se a taxa de rotatividade for alta, isso provavelmente significa que o produto não está cumprindo sua promessa, o que exige uma mudança na estratégia de marketing ou nos recursos do produto.

Direcionar-se para o crescimento: Compreender o estado atual dos negócios para orientar as equipes de vendas, marketing, produtos e sucesso do cliente em direção a objetivos comuns.

Em essência, as métricas de SaaS desempenham um papel importante na navegação da jornada da organização rumo ao sucesso. Aqui estão algumas das métricas de SaaS testadas e comprovadas para você escolher.

Principais métricas de SaaS a serem monitoradas

Antes de escolher uma métrica, entenda sua meta de negócios. Uma startup em estágio inicial pode definir como meta principal a aquisição de clientes e a receita média por cliente. Por outro lado, uma organização que está se preparando para um IPO ou uma venda pode ter metas relacionadas à eficiência de custos, receita recorrente ou valor do tempo de vida do cliente.

Veja abaixo as métricas de SaaS importantes que as organizações costumam usar. Escolha a mais adequada para você com base no tipo de produto, modelo de negócios, custo, estágio de crescimento etc.

1. Receita mensal recorrente

O principal objetivo de qualquer empresa é ganhar dinheiro. A receita recorrente mensal (MRR) ajuda a rastrear exatamente isso. Ela mede as vendas/dinheiro gerados pela empresa mensalmente.

Como calcular a MRR?

A MRR é calculada multiplicando-se o número de usuários pelo valor que eles pagam por mês, em média. Dependendo dos planos de pagamento que você oferece, talvez seja melhor calcular a receita recorrente anual (ARR).

MRR = Número de contas ativas x Receita / assinatura por conta

Se você é um aplicativo de calendário baseado em SaaS que vende para 100 clientes com uma taxa de assinatura de US$ 10 por mês, sua MRR = 100x US$ 10= US$ 1.000

Se você cobra US$ 2 por cada evento agendado em seu calendário, sua MRR seria o número de eventos por mês x US$ 2

E se você vender planos anuais, divida a taxa por 12 para obter seu MRR

Dashboard de receita mensal usando o ClickUp

Por que você deve calcular o MRR?

O modelo SaaS se baseia na aquisição de um cliente uma vez e na obtenção de receita com ele a longo prazo. Portanto, a MRR é o principal indicador da estabilidade financeira de uma empresa de SaaS.

Se uma organização consegue gerar MRR de forma consistente, ela é considerada bem-sucedida e passível de investimento. A MRR em uma trajetória ascendente representa crescimento organizacional.

Com o passar do tempo, essa trajetória ajuda a prever a receita com precisão e a planejar investimentos, número de funcionários, orçamentos de marketing etc. de forma eficaz.

Como melhorar a MRR?

A maneira mais simples de aumentar a MRR é adquirir mais clientes. No entanto, se você tiver um modelo de preços baseado no uso, também poderá aproveitar as iniciativas de sucesso do cliente para ajudar a expandir o uso do produto e aumentar a MRR.

2. Receita média por usuário

A receita média por usuário (ARPU) ou, em alguns casos, a receita média por conta (ARPA) é o que cada cliente/conta paga à empresa de SaaS, em média.

Como calcular o ARPU?

ARPU = Receita total / Número de usuários

Você pode calcular o ARPA para qualquer período de tempo. A maioria das empresas faz isso mensalmente para se alinhar ao MRR.

Por que você deve calcular o ARPU?

O ARPA pode ter um significado diferente com base em seu modelo de negócios. Veja como ele se apresenta para vários tipos de negócios de SaaS.

Modelo de assinatura: Para um negócio típico de assinatura baseado no usuário, o ARPU seria consistente e, portanto, não tão revelador. Por exemplo, se você tiver um plano de assinatura único de US$ 10 para todos os usuários, seu APRA será de US$ 10.

Apesar de sua simplicidade, esse número ainda pode ser útil. Você pode usar esses dados para ajustar as taxas de assinatura, reformular as assinaturas, oferecer níveis adicionais etc.

Clientes corporativos: Se estiver atendendo a clientes corporativos, o ARPA é mais significativo do que o ARPU. Por exemplo, para uma empresa com 100 usuários, cada um pagando um ARPU de US$ 8 por mês, sua receita para essa conta seria de US$ 800. Outra empresa com 200 usuários gerará US$ 1.600 em receita, mesmo que o ARPU permaneça o mesmo.

Você pode usar essa métrica para criar estratégias para sua abordagem de entrada no mercado.

Por exemplo, você pode ir atrás de contas empresariais com mais usuários. Ou pode concentrar seus esforços de marketing baseado em contas (ABM) no aumento do share of wallet.

portais de clientes personalizáveis para rastrear ABM e entrega_

Preços baseados no uso: O preço baseado no uso é quando você cobra uma taxa por cada atividade em vez de uma assinatura fixa. Se você estiver cobrando US$ 2 por cada evento programado no calendário, seu ARPU poderá variar de acordo com cada usuário/tipo de usuário.

A receita média por usuário ajuda a validar seu modelo de preços e a criar uma estratégia para aumentar a atividade do usuário em seu produto.

Como melhorar o ARPU?

Há duas maneiras comumente usadas para aumentar a ARPU:

Aumentar o preço : Basta aumentar a taxa de assinatura para cada usuário

: Basta aumentar a taxa de assinatura para cada usuário Aumentar o uso: Configure um modelo de preços baseado no uso e incentive o cliente a usar mais o seu produto

3. Valor da vida útil do cliente

O Customer Lifetime Value (CLTV ou LTV) mede a receita gerada no eixo do cliente e não no tempo.

Como calcular o CLTV?

CLTV = ARPA x Tempo médio de vida do cliente

Por exemplo, se um cliente permanecer ativo por cinco anos, com um ARPA de US$ 120 por ano, então CTLV = US$ 120 x 5 = US$ 600.

Por que você deve calcular o CLTV?

O CLTV é especialmente significativo no SaaS por vários motivos. Antes de analisá-los, é importante entender outra métrica de SaaS relacionada: Custo de aquisição de clientes.

4. Custo de aquisição do cliente

O custo de aquisição de clientes (CAC) é o valor que uma empresa gasta para adquirir cada novo cliente. Isso inclui todos os gastos com vendas e marketing incorridos em um determinado período de tempo.

Como calcular o CAC?

CAC = Total de gastos com vendas e marketing / Número de clientes adquiridos

Por exemplo, se você gastou US$ 10.000 este ano e adquiriu 1.000 novos clientes, seu CAC = US$ 10.000 / 1.000 = US$ 10.

Por que você deve calcular o CAC?

O CAC está entre os maiores gastos que uma empresa de SaaS faz, além, talvez, do próprio desenvolvimento do produto. Portanto, é importante entender o ROI do CAC regularmente. Esse ROI é calculado em três dimensões.

ARPA: Se a receita média por conta for maior que seu CAC, você está indo bem.

Por exemplo, se seu CAC for US$ 10 e seu ARPA for US$ 120, sua relação CAC/ARPA será de 1,2x, o que é bom.

CLTV: Se o valor do tempo de vida do cliente for múltiplo do CAC, você está em uma ótima posição.

Por exemplo, se seu CAC for de US$ 10, mas seu CLTV for de US$ 1.200, sua relação CAC/CLTV será de 120x, o que é fantástico!

Há um outro motivo pelo qual você deve calcular o CAC: para entender seu período de retorno.

5. Período de retorno do investimento

O período de retorno é o tempo que uma empresa de SaaS leva para recuperar os custos de aquisição de clientes. Isso é semelhante a um ponto de equilíbrio, após o qual toda a receita é tratada como lucro.

Como calcular o período de payback?

Período de retorno = CAC / ARR

Se você gastar US$ 10 em CAC e o cliente pagar uma taxa de assinatura anual de US$ 120, seu período de retorno será de 10/120 = 0,083, ou seja, um mês.

Entretanto, as organizações geralmente consideram as margens brutas em vez da receita ao calcular o payback. Por exemplo, da receita de US$ 120, se apenas 50% forem margens brutas, o período de retorno é de 10/(120*50%), ou seja, dois meses.

Por que você deve calcular o período de payback?

Em termos simples, o período de retorno mostra se o investimento vale a pena.

Por exemplo, se forem necessários 10 anos para recuperar o CAC, o negócio em si não valeria a pena, dada a velocidade de evolução da tecnologia!

Uma trajetória descendente do período de retorno do investimento indica uma empresa bem-sucedida, o que a torna mais viável para investimento.

Como reduzir o período de payback?

As empresas bem-sucedidas reduzem o período de retorno principalmente por meio da redução do CAC. Após um período de tempo, digamos de 3 a 5 anos, uma marca pode ter conseguido estabelecer o conhecimento da marca, a visibilidade, a credibilidade, a rede de referências etc., o que reduz o CAC.

Por exemplo, os gastos com SEO nos primeiros três anos podem ter um impacto de cauda longa por mais três anos, contribuindo para reduzir o CAC e resultando em períodos de retorno mais curtos.

Por outro lado, com o passar do tempo, você também pode fortalecer o produto, adicionar recursos etc. e aumentar a receita média por cliente, resultando em períodos de retorno menores.

6. Taxa de rotatividade

Há dois tipos de rotatividade: A rotatividade de clientes e a rotatividade de receita. Como uma empresa de SaaS, é bom medir ambos.

Como calcular a taxa de rotatividade de clientes?

Taxa de rotatividade de clientes = Número de clientes que foram cancelados em um período / Total de clientes no início do período

Digamos que você tinha 100 clientes no início e 90 no final de um ano, sua taxa de rotatividade de clientes = (100-90)/100 = 10%

Como calcular a taxa de rotatividade de receita?

Taxa de rotatividade de receita = Receita perdida de clientes cancelados em um período / Receita total desse período

A rotatividade de receita é um indicador mais preciso da saúde de sua empresa, pois mede o fluxo de caixa em vez do número de clientes. Isso é especialmente valioso quando seu ARPA varia significativamente.

No exemplo acima, se os 10% de clientes perdidos contribuíram para 90% de sua receita, a rotatividade de receita é de 90%, embora a rotatividade de clientes seja de apenas 10%.

Por que você deve calcular a taxa de rotatividade??

A taxa de rotatividade é a medida da perda de clientes ou de receita. Ela ajuda a entender:

A taxa na qual você está perdendo o cliente/receita que adquire

A taxa de satisfação do cliente e, portanto, de retenção

Os gastos adicionais em que você precisa incorrer para substituir o cliente/receita que foi cancelado

O custo de oportunidade de perder clientes adquiridos

Como reduzir a rotatividade?

Embora algum nível de rotatividade seja inevitável, é importante reduzi-lo o máximo possível. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso.

Integrar completamente

Muitas vezes, os clientes saem porque não têm paciência para explorar seu produto por completo. Portanto, crie um processo de integração completo para garantir que todos os usuários se sintam à vontade com todos os seus recursos, especialmente aqueles que são importantes para eles.

**Prepare-os para o sucesso

Ofereça a eles material educacional, como vídeos de configuração, demonstrações, modelos etc.

**Concentre-se no sucesso do cliente

Envolva o cliente regularmente e garanta que você ofereça tudo o que ele precisa para ter sucesso.

**Ouça o feedback

Pergunte aos clientes do que eles gostam e do que não gostam. Invista na compreensão do comportamento do cliente - por meio de

/análise de produtos/

-e atualizar o planejamento do seu roteiro de acordo.

**Tenha uma estratégia de risco

Identifique os clientes em risco com base em seu uso, feedback, etc. Entre em contato com eles de forma proativa e evite a rotatividade antes que ela aconteça.

**Refinar a segmentação de clientes

Às vezes, apesar de seus melhores esforços, seu produto pode não ser o mais adequado para o cliente. Isso significa que, em primeiro lugar, ele não era o cliente certo para você. Evite isso com uma melhor segmentação e direcionamento de clientes.

7. Taxa de retenção líquida

A taxa de retenção líquida (NRR), também conhecida como retenção de receita líquida, é o inverso da rotatividade, no sentido de que mede a porcentagem de usuários que permanecem com você ao final de um determinado período.

Como calcular a NRR?

NRR = (MRR no início do período - churn - downgrades + upstages) / MRR no início do período

Digamos que você tenha:

uS$ 1.200 em MRR em 1º de janeiro

uS$ 120 em churn durante o mês de janeiro

uS$ 80 em usuários que fizeram downgrade para o plano gratuito

uS$ 500 em usuários que fizeram upgrade para o plano AI

Sua NRR é (1200-120-80+500) / 1200 =1,25 ou 125%.

Por que você deve calcular a NRR?

Uma NRR positiva é um indicador de que sua empresa está crescendo a partir dos clientes existentes. Isso significa que você está expandindo a receita sem incorrer em CAC adicional.

Por exemplo, se a sua NRR for de 125% e você tiver obtido uma receita de US$ 10.000 no ano passado, é provável que ganhe US$ 12.500 sem gastar nada com a aquisição de novos clientes.

🎯 Verificação de fatos:

/Estudos mostram/

que aumentar a taxa de retenção de clientes em 5% pode aumentar os lucros em até 95%!

Como aumentar a NRR?

As empresas aumentam a NRR por:

Aumentando os preços dos produtos em intervalos regulares

Usando práticas de sucesso do cliente para fazer upsell ou expandir a participação do cliente na carteira

Celebração de contratos de longo prazo

Criando incentivos para renovações

Estabelecer processos robustos de retenção de receita com débitos diretos, lembretes automáticos de pagamento, processos de pagamento simples etc.

8. Usuários ativos

Usuários ativos diários (DAU) ou usuários ativos mensais (MAU) referem-se ao número de usuários únicos que se envolvem ativamente com o produto.

Como calcular DAU?

DAU/MAU = Número de novos usuários únicos + número de usuários únicos que retornam em um determinado período

Nesse caso, você pode definir "ativo" com base no que isso significa para o produto. Para um aplicativo de e-mail, pode ser apenas fazer login para verificar a caixa de entrada. Para um aplicativo de calendário, pode ser fazer login ou clicar em um evento existente ou criar uma nova entrada. Para um aplicativo de jogos para celular, pode ser um jogo jogado.

Muitas vezes, as empresas de SaaS usam uma versão dessa métrica para monitorar a adoção de recursos. Dessa forma, você pode monitorar a DAU/MAU de um determinado recurso ou módulo recém-lançado.

Por que você deve calcular DAU/MAU?

A DAU é um indicador inicial de rotatividade. É uma métrica importante que ajuda a prever se os usuários renovarão suas assinaturas ou não.

Por exemplo, se um usuário não faz login em seu calendário há um mês, é seguro presumir que ele está usando outra ferramenta e provavelmente abandonará o serviço.

Como aumentar a DAU/MAU?

Além das várias táticas baseadas em retenção discutidas acima, também é útil usar o próprio produto para isso. Notificações móveis bem pensadas ou comunicação personalizada por e-mail, como resumo semanal de atividades ou eventos futuros, podem ajudar a trazê-los de volta ao aplicativo regularmente.

9. Concentração de clientes

A concentração de clientes é a medida que indica se você tem todos os seus ovos em uma cesta (ou apenas alguns).

Como calcular a concentração de clientes?

Concentração de clientes = % da receita gerada pelos principais x % dos clientes

Por exemplo, se você tiver 10 clientes pagantes e 2 deles contribuírem com 90% de sua receita, sua concentração de clientes pode ser definida como:

90% de sua receita vem de 20% de seus clientes. Essa é uma situação de alto risco.

Por que você deve calcular a concentração de clientes?

Em primeiro lugar, as empresas calculam a concentração de clientes para entender seus riscos. Quando a receita é distribuída de forma mais ampla entre os vários clientes, a chance de eles se desvincularem de uma só vez é muito baixa.

No entanto, se a maior parte de sua receita vier de um ou dois clientes, a rotatividade deles pode ter um grande impacto. Além disso, eles terão um poder de negociação desproporcional sobre você, o que é prejudicial para o sucesso dos negócios.

Como reduzir a concentração de clientes?

Você pode reduzir a concentração de clientes com duas abordagens.

Expandir a área de cobertura: amplie seus esforços de vendas e integre mais clientes para distribuir os riscos

Clientes fixos: elabore contratos de longo prazo com seus clientes mais valiosos. Crie estabilidade ao estabelecer relacionamentos mais profundos e aumentar o custo de troca de provedores.

10. Pista de caixa

A capacidade de caixa mede quanto tempo uma startup pode sobreviver com seu saldo de caixa atual e taxa de gastos. Essa métrica é normalmente usada em startups em estágio inicial sem receita ou lucros significativos.

Como calcular o fluxo de caixa?

Faixa de caixa = saldo de caixa / taxa de consumo

Se você está gastando US$ 10.000 por mês e tem um saldo de caixa de US$ 100.000, você tem 10 meses antes de precisar levantar capital.

Por que você deve calcular o fluxo de caixa?

O fluxo de caixa é uma medida importante de quanto tempo você tem antes de obter investimento ou ir à falência. Isso ajuda de várias maneiras.

Garantir que você tenha dinheiro suficiente para pagar seus funcionários, fornecedores e outros devedores

Planejar o fluxo de saída para maximizar o escoamento e reduzir as despesas conforme necessário

Alocação de orçamento para atividades necessárias e boas

Programar atividades de captação de recursos de forma eficaz

Mais importante ainda, conhecer seu fluxo de caixa ajuda a abordar os investidores com confiança, apresentando uma avaliação ambiciosa. Por exemplo, se você estiver conversando com um investidor e tiver apenas uma semana de caixa disponível, terá pouca confiança ou poder de negociação. Nesses casos, você pode acabar aceitando o investimento com uma avaliação muito inferior ao seu valor.

Como aumentar o fluxo de caixa?

A maneira mais simples de aumentar a disponibilidade de caixa é reduzir os gastos. Isso pode ser feito por meio de:

Eliminando o desperdício, como assinaturas desnecessárias, espaço adicional no escritório, etc.

Redução de grandes despesas - as organizações geralmente reduzem o número de funcionários para conseguir isso

Minimizar os gastos discricionários, como viagens, passeios com a equipe, subsídios, etc.

Ser agressivo nas cobranças e gerenciar as contas a receber

Dependendo de quem você perguntar, há dezenas de

/Exemplos de KPI/

para medir o sucesso do SaaS.

Os investidores podem estar interessados na taxa de queima, no múltiplo de queima - os dólares que você está gastando para gerar uma nova receita líquida, na regra dos 40, etc.

/KPIs de marketing/

estariam relacionados a métricas de pipeline, como taxa de conversão de leads em oportunidades, duração do ciclo de vendas, taxa de ativação etc.

As equipes de finanças talvez queiram ver a margem bruta e a margem líquida. O líder de RH se concentraria na receita média por funcionário, no tempo médio na empresa, na rotatividade de funcionários etc.

/ KPIs de experiência do cliente /

giram em torno da pontuação do promotor líquido, da pontuação de satisfação do cliente etc.

Embora todos eles ofereçam insights, nem todos são igualmente importantes para todos os tipos de negócios de SaaS. Comece com as dez métricas de negócios descritas acima e crie uma lista de tudo o mais que deseja monitorar.

Seja qual for a métrica escolhida, veja como você pode monitorá-la e usá-la de forma eficaz.

Como rastrear e usar as métricas de SaaS de forma eficaz

Nenhuma métrica é esclarecedora por si só. De fato, as métricas são mais bem compreendidas em comparação. Podem ser benchmarks do setor ou desempenho anterior.

Por exemplo,

/O capitalista de risco David Sacks sugere/

que "A startup que gera US$ 1 milhão em ARR queimando US$ 2 milhões é mais impressionante do que aquela que faz isso queimando US$ 5 milhões" Isso pode ser tratado como referência do setor.

Por outro lado, se você tem reduzido consistentemente o CAC em 10% ano a ano, isso mostra que seus esforços de marketing e vendas estão valendo a pena. Isso é avaliar as métricas com base no desempenho passado.

Para esses dois métodos, você precisa do

/Software de KPI/

para rastrear e usar métricas de SaaS. Veja como você pode fazer isso.

Identifique as métricas a serem rastreadas

Há dezenas de métricas que podem ser rastreadas, desde o monitoramento do quadro geral até a análise dos detalhes granulares. No entanto, rastrear muitas delas pode gerar mais confusão do que insights.

Portanto, escolha as cinco ou sete métricas mais importantes para você. Se você for uma startup em estágio inicial, concentre-se na geração de leads, nas conversões e no CAC. No primeiro ano, se você monitorar o valor do tempo de vida do cliente, talvez não obtenha o quadro completo, pois não terá dados sobre um número suficiente de clientes que passaram por todo o ciclo de vida.

Se você estiver no estágio de crescimento, meça o MRR, o ARPU e o fluxo de caixa. Nesse estágio, você ainda estará otimizando sua estratégia de vendas e marketing. Portanto, analisar com muita atenção as métricas do funil ou a conformidade pode atrasá-lo.

Como uma startup madura, pense em CLTV, receita de expansão e métricas granulares de funil. Se ainda estiver com dificuldades para calcular o CAC, você está com um grande problema.

Considere seu modelo de negócios, suas metas, as expectativas dos investidores, o estágio de crescimento e escolha as métricas mais adequadas para você.

Escolha as ferramentas SaaS certas

O rastreamento, o monitoramento e a geração de relatórios de métricas de SaaS precisam de atenção especial, especialmente devido à natureza dispersa dos dados de que você precisa. Vejamos o cálculo do custo de aquisição de clientes, por exemplo.

O total de gastos com vendas inclui assinaturas de tecnologia de vendas, honorários de consultores, custos de viagem etc., cada um proveniente de uma fonte diferente

O gasto total com marketing inclui assinaturas de martech, anúncios, patrocínios, eventos, custos de viagem, etc., cada um proveniente de uma fonte diferente

É provável que o número de novos clientes líquidos seja encontrado no CRM

Para calcular uma métrica simples como o CAC, você precisa de uma ferramenta que se integre a uma dúzia de fontes, incluindo uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). À medida que a complexidade de suas métricas aumenta, sua

/Ferramentas SaaS/

estão se tornando cada vez mais importantes.

Ao escolher a ferramenta SaaS para monitorar suas métricas, considere o seguinte.

Rastreamento de metas

Sua ferramenta de gerenciamento de métricas também é um

/aplicativo de controle de metas/

? Ele permite que você defina metas para cada métrica e acompanhe o progresso em relação a cada uma delas em tempo real?

/ Metas do ClickUp /

foi projetado para fazer exatamente isso.

Rastreamento do progresso em direção a vários potros relacionados com roll-up de progresso

Em

/ ClickUp /

você pode definir metas como conclusão de tarefas, numéricas, monetárias ou declarações de verdadeiro/falso e acompanhar em tempo real.

Por exemplo, se estiver monitorando a concentração de clientes, poderá definir uma meta para monitorar se os 20% principais dos clientes estão gerando menos de 60% da receita. Você também pode optar por definir um alerta para o chefe de vendas se essa meta não for atingida.

Não sabe por onde começar? Aqui estão algumas

/modelos de definição de metas/

para dar o pontapé inicial em sua jornada.

Integrações

Inserção manual de dados em qualquer ferramenta para criar um

/Painel de KPIs/

é o maior pesadelo de um líder de SaaS. Portanto, escolha um

/ferramenta de hacking de crescimento/

que se integra sem esforço a várias outras ferramentas.

Além de apenas extrair informações de uma planilha, ela pode ser capaz de importar dinamicamente dados de várias ferramentas, como HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform etc. O ClickUp pode fazer tudo isso e muito mais. Com a API pública do ClickUp, você também pode criar suas próprias integrações personalizadas, conforme necessário.

Visualização

Os líderes de startups tendem a examinar seus dados todas as semanas, se não todos os dias. Não vale a pena perder tempo examinando centenas de linhas e colunas. O que você precisa é de visualizações de dados claras e envolventes.

Desfrute de métricas multifacetadas em visualizações fáceis de entender nos ClickUp Dashboards

O painel dinâmico e totalmente personalizável

/ Painéis do ClickUp /

ajudam você a obter todos os insights relevantes em um piscar de olhos. Os widgets predefinidos ajudam a rastrear o que é importante para você, seja a produtividade da equipe, a utilização do orçamento ou as visões gerais de vendas.

Quando você usa o ClickUp como sua plataforma de gerenciamento de projetos de marketing e vendas, ele eleva seus insights com um contexto comercial de 360 graus. Por exemplo, você pode estabelecer conexões entre o custo por lead e o CAC, tudo em um só lugar.

Templates e estruturas

Uma boa ferramenta SaaS para relatórios de desempenho também precisa ajudá-lo a começar rapidamente. A melhor maneira de fazer isso é com modelos pré-projetados, como no ClickUp.

Modelo de KPI do ClickUp

Este modelo

/Modelo de KPI do ClickUp/

é rico em recursos e adaptável com personalizações granulares. Use-o para acompanhar os principais indicadores de desempenho e compartilhá-los com toda a equipe, permitindo clareza, visibilidade e foco.

Ainda está definindo metas? Experimente

/Metas SMART do ClickUp/

modelo.

Integre as métricas em sua tomada de decisões

Normalmente, os líderes de SaaS usam essas métricas para atrair partes interessadas externas, como investidores ou clientes. Eles podem dizer: "as equipes aumentam a eficiência em 3x" em suas campanhas de vendas. Ou podem usar sua alta relação CAC para LTV ao se apresentarem aos investidores.

Embora esse seja um bom uso das métricas, ele perde uma oportunidade importante: A tomada de decisões internas.

Use os insights dos dados de métricas para tomar decisões sobre desenvolvimento de produtos, preços, vendas, marketing, atendimento ao cliente, etc.

Sua campanha de teste gratuito está gerando melhores retornos do que a demonstração personalizada? Duplique isso /Estratégia de marketing de SaaS/

A DAU do seu novo recurso está baixa? Explore o motivo e adapte o recurso

Seu fluxo de caixa está muito curto? Otimize os gastos imediatamente e lance suas campanhas de captação de recursos

Aproveite a IA para obter insights

As empresas de SaaS têm equipes pequenas trabalhando para realizar grandes coisas. Muitas vezes, elas podem não ter tempo para se aprofundar nos dados e obter insights. E se você pudesse automatizar isso?

AI para desbloquear insights

Escolha uma ferramenta como

/ Cérebro ClickUp /

que apresenta insights de qualquer painel. Use-o para obter insights e fazer brainstorming de ideias sem distrair os colegas.

Avalie e otimize

Apesar de seus melhores esforços, nem todas as métricas são significativas. Por exemplo, se o seu ARPU é de US$ 10 porque esse é o único nível de assinatura, não faz sentido criar um relatório de página inteira para ele.

Para manter suas métricas significativas e acionáveis, avalie-as regularmente. Sua ARR é muito ampla? Considere a MRR. Seu ARPU é constante, mas o ARPA está mudando? Em vez disso, acompanhe isso. Seu fluxo de caixa é de cinco anos? Pense na taxa de consumo.

Reserve um tempo para avaliar e otimizar suas métricas de SaaS para atender melhor às suas necessidades.

A jornada para configurar e monitorar suas métricas de SaaS lhe trará desafios. Veja a seguir o que você pode enfrentar e como evitá-los.

Erros comuns a serem evitados ao monitorar as métricas de SaaS

O SaaS, por sua própria natureza, é um empreendimento disruptivo. As empresas de SaaS fazem coisas que nunca foram tentadas antes, criando novas possibilidades. Como em tudo que é novo, há erros que eles cometem ao longo do caminho. Alguns dos mais comuns são os seguintes.

Concentrar-se em métricas de vaidade

Seguidores no Twitter, impressões no Instagram, tamanho da lista de e-mails - essas são algumas métricas de vaidade comuns que as empresas de SaaS monitoram porque são fáceis. Às vezes, isso cria um certo entusiasmo pela marca, mesmo que não se reflita no desempenho dos negócios.

Evite ser influenciado por métricas de vaidade. Concentre-se nas metas de negócios. Derive métricas relevantes de seus objetivos.

Escolhendo o quê em vez do porquê

Os dados são poderosos. Eles podem revelar informações que, de outra forma, estariam ocultas. Ser orientado por dados é uma maneira eficaz de tomar decisões. No entanto, os dados são melhores para mostrar o quê do que o porquê. Seu relatório pode dizer que as vendas na APAC estão caindo, mas não pode explicar o porquê.

Em vez de aumentar cegamente o esforço de vendas nessa região, confie nas pessoas que estão no local para entender os motivos. Dê importância às percepções qualitativas e ouça as teorias. Volte e use os dados para validar essas suposições.

Ignorar o feedback do cliente

A citação apócrifa de Henry Ford, "Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos", pode não ser autêntica, mas é amplamente usada e muito contestada. Os empreendedores rebeldes geralmente acreditam que os clientes não sabem o que querem. Isso é totalmente falso.

Os clientes podem não saber como criar produtos que resolvam seus problemas, mas certamente são eles que melhor entendem seus problemas. Portanto, ignorar o feedback dos clientes, especialmente no mercado altamente competitivo de SaaS, é um grande erro.

Busque regularmente o feedback dos clientes.

Envie pesquisas para obter insights mais profundos sobre a declaração do problema

Monitore o uso do produto para ver o que os atrai e o que não os atrai

Realize pesquisas de observação para conhecer as tendências de comportamento

Realize testes A/B para ver o que funciona melhor

Rastreie as métricas de SaaS e fortaleça o crescimento dos negócios com o ClickUp

Apesar da alta atividade e da rápida evolução, a criação de uma empresa de SaaS é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Os líderes empresariais e os investidores correm durante anos antes de obter receitas e lucros consideráveis.

Durante essa corrida, é fácil se deixar levar e descarrilar - especialmente quando se está cansado e sem esperança. As métricas desempenham um papel fundamental para mantê-lo correndo e no caminho certo. Boas métricas de SaaS validam que vale a pena correr a maratona.

Para serem eficazes, as métricas de SaaS precisam ser precisas, atualizadas, relevantes e visuais. O ClickUp pode ajudar exatamente nisso.

