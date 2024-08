Uso de dados de análise de produtos para impulsionar o sucesso do cliente e as estratégias de marketing

Você acaba de lançar um novo produto e está superconfiante de que os usuários vão adorá-lo. Mas algumas semanas se passam e você percebe que ele não gerou o burburinho que esperava. Geralmente, esse é o pesadelo de um gerente de produto!

Todo produto exige grandes investimentos de capital e recursos, portanto, seu fracasso é um grande revés, tanto em termos financeiros quanto de reputação.

Felizmente, é possível evitar facilmente essas perdas aproveitando a análise de produtos, analisando o envolvimento do usuário e identificando áreas de melhoria antes que seja tarde demais. Depois, tudo o que você precisa fazer é reformular os recursos ou as estratégias de marketing e reintroduzir o produto para deslumbrar os usuários e aumentar a satisfação do cliente.

Neste artigo, revelaremos como aproveitar a análise de produtos para moldar seus planos de sucesso do cliente e os esforços iniciais de marketing. Como bônus, também apresentaremos uma solução de análise de produto de primeira linha que o ajudará a monitorar e analisar as interações dos usuários, identificar tendências e aprimorar sua estratégia de produto com confiança. 😊

O que é análise de produto?

A análise de produtos é o processo de examinar quantos usuários se envolvem com seu produto ou serviço e com que frequência - a ideia é entender e monitorar o comportamento do usuário para gerar insights acionáveis, que são usados para melhorar a experiência do usuário e, por extensão, o desempenho do produto.

Por exemplo, imagine que você tenha lançado uma plataforma de streaming de mídia. Você usará a análise de produtos para esclarecer os recursos mais e menos populares, identificar os títulos que estão gerando grande tração e identificar os recursos e títulos que podem estar faltando em sua plataforma. Com base nesses insights extraídos de dados comportamentais, você otimizará sua plataforma para oferecer uma melhor experiência ao cliente.

No entanto, não confunda análise de produto com análise de dados

A análise de produtos é superespecífica e se concentra apenas na análise de dados relacionados a um determinado produto ou serviço para otimizar seu desempenho e garantir que ele se alinhe às necessidades do cliente.

A análise de dados é um conceito mais amplo com base na ciência de dados que vai além do uso do produto. Um analista de dados lida com diferentes conjuntos de dados - que podem ser de qualquer fonte - e descobre padrões e tira conclusões que apoiam a tomada de decisões informadas.

Importância da análise de produtos

Os gerentes de produtos podem confirmar: algumas pessoas têm sorte e entregam um produto de qualidade que simplesmente faz sucesso, apesar de todas as probabilidades. 🍀

No entanto, não se deve confiar em um golpe de sorte ou em um palpite, não quando se pode usar a análise de produtos para obter dados quantitativos sobre o envolvimento do usuário e o desempenho de mercado do seu produto.

Essa abordagem de análise é superior porque permite avaliar seu produto da perspectiva dos usuários e corrigir o que precisa ser corrigido sem procedimentos excessivamente complicados, como a análise do funil de mercado ou a interpretação dos dados brutos do produto.

Vamos examinar cinco benefícios tangíveis da análise de produtos:

1. Identificação de tendências

A análise de produtos examina o envolvimento do usuário atual e o uso do produto para identificar tendências, que podem ser aproveitadas para ajustar seus esforços de marketing e maximizar a aceitação do produto.

Isso é especialmente essencial para setores como o desenvolvimento ágil de software e produtos da Internet das Coisas (IoT), em que responder prontamente às necessidades do cliente faz uma enorme diferença em termos de popularidade do produto.

2. Identificar facilmente clientes de alto valor

As melhores ferramentas de análise de produtos fornecem insights sobre os clientes mais valiosos que gastam mais do que os clientes comuns. Você pode usar esses dados de uso para descobrir como reter esses clientes e aumentar o valor do tempo de vida do cliente, ou seja, o lucro total que você pode esperar de um cliente durante toda a jornada do usuário.

3. Experiência aprimorada do cliente

Ao examinar o comportamento do usuário com uma solução de análise de produtos ou ao rastrear o envolvimento do usuário com um recurso específico, você pode criar experiências personalizadas e conquistar a fidelidade do cliente.

4. Melhor vantagem competitiva

Entender o que seus clientes querem ajuda você a vencer a concorrência e a se destacar como líder de mercado.

Dica: Use o

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

para manter o controle sobre os produtos, recursos e esforços de marketing de seus principais concorrentes e usar os dados para moldar sua estratégia de posicionamento.

Com o Competitor Tracking Template do ClickUp, você pode acompanhar as atividades e o desempenho de seus concorrentes com facilidade

Faça o download desse modelo

5. Tomada de decisão precisa

As ferramentas de análise de produtos ajudam você a ficar de olho nas principais métricas que preparam o terreno para decisões mais inteligentes em relação à lucratividade de curto prazo e às metas de penetração de mercado de longo prazo.

Indicadores de desempenho e métricas a serem monitorados na análise de produtos

Há uma série de métricas de análise de produtos que os gerentes de produtos podem acompanhar, mas isso não significa que eles devam fazê-lo.

Em primeiro lugar, analisar "tudo" não é a opção mais econômica, pois entender as tendências e descobertas em várias ferramentas de medição levaria muito tempo. É por isso que a melhor estratégia é observar alguns KPIs importantes de análise de produtos:

Se alinhem com suas metas de curto e longo prazo

Tragam o maior valor para sua empresa

Não sabe por onde começar? Confira as categorias comuns de análise de produtos

indicadores e métricas de desempenho

:

1. Métricas de engajamento

Revela como seus clientes chegaram ao seu produto (ou seja, por meio de qual canal), como o estão usando, de quais recursos gostam mais ou menos e se há um fator X que os mantém presos ao seu produto.

Esses insights sobre a jornada do usuário o ajudam a otimizar o produto e os canais de marketing para manter os clientes novos e existentes engajados.

2. Taxas de retenção de usuários

Clientes fiéis e que retornam são uma grande vitória para sua empresa e um sinal claro de que você está fazendo algo certo. Com a análise de retenção de clientes, você pode medir quantos usuários retornam à sua empresa e com que frequência. Com base nos resultados, é possível identificar ineficiências e desenvolver estratégias para melhorar a retenção de usuários em todos os pontos de contato.

Modelo obrigatório: Uma das maneiras testadas e comprovadas de reter clientes é ouvir seus problemas e oferecer um atendimento de qualidade. É exatamente por isso que você deve usar o modelo gratuito

Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

para identificar problemas urgentes dos clientes, identificar fluxos de escalonamento e manter um atendimento consistente ao cliente em todos os canais. 💯

Gerencie simultaneamente grandes volumes de consultas de clientes e a carga de trabalho da equipe com o sistema de tíquetes baseado em níveis do Escalation Template

Faça o download deste modelo

3. Taxas de rotatividade de clientes

A análise de rotatividade informa quantos clientes deixaram de comprar seus produtos físicos ou digitais ou serviços de assinatura em um período de tempo específico, seja mensal, anual ou trimestral. Esse KPI de análise de produtos lança luz sobre possíveis pontos de desinteresse ou insatisfação e ajuda você a implementar estratégias para evitar a perda de clientes.

4. Valor da vida útil dos clientes

Indica quanto dinheiro se espera que seus clientes gastem em seus produtos ao longo do tempo. Essa é uma das principais métricas a serem rastreadas, pois identifica os clientes de alto valor que aumentam diretamente sua receita.💲

Precisa de um mapa rápido para visualizar os pontos de contato ao longo da vida útil de diferentes perfis de clientes? O mapa

Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

pode ajudá-lo a projetar produtos e serviços alinhados com as necessidades de seus clientes em vários pontos de contato.

Use o ClickUp Customer Journey Map Template para representar os hábitos e as preferências de seus clientes e usá-los para aprimorar seu produto/serviço

Faça o download desse modelo

5. Usuários ativos mensais e vendas

Esse conjunto de métricas mostra quantas pessoas usaram seu produto ou serviço no mês passado. O acompanhamento das flutuações mensais pode ajudá-lo a identificar padrões e ajustar sua estratégia de produto de acordo.

Experimente o

Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

para acompanhar de perto as ações dos usuários e o desempenho do produto. Esse modelo tem métricas integradas para monitorar a receita e os lucros e perdas, o que facilita o acompanhamento das tendências atuais do mercado.

Faça o download deste modelo

Como coletar dados de análise de produtos e monitorar KPIs

Ferramentas de análise da Web, como o Google Analytics, podem facilitar muito a coleta de dados e o monitoramento das principais métricas de análise de produtos. Com o Google Analytics, você pode acompanhar a duração da sessão, as taxas de rejeição e as páginas por sessão para ter uma ideia clara de como os usuários interagem com o seu site.

Se estiver coletando dados de análise de produtos de várias fontes, como páginas da Web, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e repositórios de e-mail, você precisará aprender mais sobre extração, transformação e carregamento de dados (ETL). Os processos de ETL ajudam você a integrar dados comportamentais, garantir sua consistência e qualidade e prepará-los para análise.

A análise de marketing e a análise de produtos são a mesma coisa?

A análise de produtos não é a mesma que a análise de marketing.

A análise de marketing se concentra em examinar o desempenho das atividades de marketing para revelar a receita secreta para a conversão de clientes. Naturalmente,

kPIs de marketing

diferem dos KPIs de análise de produtos, embora alguns sirvam a ambos os propósitos.

No entanto, o marketing e a análise de produtos compartilham o mesmo objetivo - melhorar a fidelidade e a experiência do cliente -, portanto, é compreensível que eles se cruzem em alguns aspectos, como:

Segmentação de mercado

A análise de produtos examina o comportamento e o envolvimento do usuário. Essas descobertas ajudam você a segmentar o mercado e a entender como abordar cada grupo. Além disso, as informações valiosas sobre o comportamento do cliente podem moldar toda a estratégia de marketing e garantir que os usuários certos sejam direcionados com as táticas certas.

Otimização da página de destino

A análise das páginas de destino do produto é importante para as equipes de análise de produtos e de marketing. Métricas como tempo médio na página, taxas de rejeição e conversões podem revelar se os usuários adotaram um produto com sucesso e se certos recursos do produto e a página de destino precisam de ajustes.

Realização de testes A/B

Uma maneira de examinar o comportamento e as preferências do cliente é realizar testes A/B, em que você compara duas versões do mesmo produto para ver qual delas tem melhor desempenho. O gerente de produto usa esse conhecimento para determinar a direção certa para o desenvolvimento do produto. Por outro lado, a equipe de marketing pode basear suas campanhas nesses resultados e garantir que a estratégia de marketing represente o produto da melhor forma possível.

As equipes de marketing e de produto normalmente compilam seus dados analíticos no mesmo

Sistema de CRM

:

Os analistas de produtos usam a plataforma para organizar os dados do cliente, coletar feedback do usuário, mapear a jornada do cliente e entender o comportamento do usuário

Design de equipes de marketing marketing de produtos estratégias usando os mesmos dados que a base

Como implementar a análise de produtos: Dicas e estratégias

A análise de produtos coloca uma lente de aumento em seus produtos e serviços e revela suas práticas boas e fracas, tudo para a melhoria contínua do produto e a alta satisfação do cliente. 🔍

Mas isso só se você usá-lo corretamente. Aqui estão algumas dicas e truques que podem ajudá-lo a maximizar a análise de produtos.

Defina claramente os objetivos comerciais

A primeira agenda de sua análise de produtos

lista de tarefas

é

definir seus objetivos

. 🗒️

Eles servem como base para estabelecer métricas relevantes que mantêm suas equipes de produtos no caminho certo.

Lembre-se de que as metas que você definiu uma vez não estão gravadas em pedra - você pode (e deve) alterá-las para refletir as últimas mudanças no mercado e no comportamento do usuário. Portanto, crie o hábito de revisitá-las periodicamente (todos os meses se estiver em um setor altamente competitivo).

Além disso, reforce suas práticas de comunicação para garantir que suas equipes de produtos estejam na mesma página em relação a essas metas - caso contrário, é fácil sair do rumo.

Implemente uma governança de dados eficaz para a análise de produtos

Para aproveitar a análise de produtos, você precisa definir algumas

governança de dados

regras básicas. Para fazer isso, considere responder a perguntas como:

_Como os dados do produto entrarão no pipeline?

_Quais processos as equipes de análise de produtos devem seguir ao realizar qualquer análise?

_Qual é o processo de coleta de dados?

_Suas plataformas de gerenciamento de dados são seguras?

toda a equipe está na mesma página em relação aos processos de análise de produtos?

_Que nova tecnologia usaremos para analisar os dados de análise de produtos?

Em outras palavras, você precisa de governança de dados para definir todas as ações e processos relacionados a dados para garantir a segurança, a conformidade, a confiabilidade e o manuseio adequado.

Use as ferramentas corretas de análise de produtos

**O seu sucesso em navegar pelas águas da análise de produtos depende, em grande parte, da sua

ferramenta de gerenciamento de produtos

. 🏊

Entretanto, o uso de várias ferramentas para fluxos de trabalho de análise não é viável nem econômico. Se quiser simplificar a análise de produtos, defina metas, implemente a governança de dados, importe dados, colabore e comunique-se com sua equipe sem interrupções,

ClickUp

é o caminho a seguir.

Como um produto de primeira classe e

gerenciamento de projetos

disponível em aplicativos para desktop e dispositivos móveis, o ClickUp oferece opções que podem revolucionar seus processos de desenvolvimento, monitoramento e marketing de produtos.

Os recursos exclusivos da plataforma a tornam um ator versátil - ela pode servir como um

software de análise de marketing

,

ferramenta de visualização de dados

ou até mesmo um assistente organizacional. 🧙

Vamos ver por que ele deve ser sua escolha

ferramenta de software de análise de produtos

.

1. Metas do ClickUp para definir OKRs de produtos e negócios

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Já mencionamos a importância de definir metas claras de análise de produtos desde o início - elas são sua estrela do norte. ⭐

O ClickUp tem um recurso especial para definir objetivos, chamado

Objetivos do ClickUp

. Com ele, você pode criar cronogramas e definir metas para acompanhar o progresso do produto.

Mantenha suas metas organizadas com pastas fáceis de usar. Isso é útil quando você está gerenciando vários produtos, pois garante fácil navegação e organização para cada oferta.

Como o ClickUp é

favorável à colaboração

você pode adicionar suas equipes de análise de produtos às suas Metas com apenas alguns cliques e garantir que todos estejam na mesma página sobre as tarefas futuras. Isso ajudará a promover a colaboração multifuncional sem esforço! Além disso, todas as alterações acontecem em tempo real, portanto, você não precisa se preocupar com atualizações importantes que podem passar despercebidas.

2. ClickUp Forms para coletar feedback do usuário

Capture respostas para ações rápidas com o ClickUp Forms

Quer saber como os usuários interagem com seus produtos ou serviços físicos e digitais? Tudo o que você precisa fazer é perguntar!

Formulários ClickUp

é um dos

mais de 15 visualizações do ClickUp

que permitem observar seus projetos ou tarefas de diferentes perspectivas e ampliar os detalhes. Nesse caso, você está se concentrando em coletar feedback do usuário por meio de entrevistas escritas com clientes em formulários.

O ClickUp Forms permite que você colete informações de seus clientes e obtenha informações precisas e detalhadas sobre o envolvimento do usuário e os sentimentos e atitudes gerais em relação ao seu produto. Use os tipos de campo do ClickUp (localizados no lado esquerdo do formulário) para capturar respostas, como email e ratings, e crie o formulário perfeito

ferramenta de avaliação

.

O ClickUp registra as respostas e as transforma automaticamente em tarefas rastreáveis para a sua equipe, simplificando o processo de análise do produto. 🥰

3. O pacote ClickUp Product auxilia as equipes de produtos

Visualize todo o ciclo de vida de seu produto com o ClickUp Product Management Software

O ClickUp tem um conjunto de recursos inteiro dedicado a

operações de produtos

e gerenciamento - o

Produto ClickUp

suíte.

Um dos recursos que você encontrará nesse pacote é

Documentos do ClickUp

o ClickUp Docs é uma opção para criar, organizar, gerenciar, armazenar e compartilhar documentos. Aqui, você pode criar

planos de projeto

e cronogramas, estabelecer regras de governança de dados e organizar o feedback em um formato facilmente pesquisável.

Crie belos ClickUp Docs, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe de RH

Convide membros relevantes da equipe para um documento e trabalhem juntos em tempo real. Se você se deparar com problemas ou quiser economizar tempo e minimizar erros, aproveite as vantagens de

IA do ClickUp

, um assistente de trabalho com tecnologia de IA.

Ele pode resumir textos, fazer brainstorming com você, elaborar documentação de requisitos do produto e até mesmo verificar sua ortografia, gramática e tom! O ClickUp AI também pode analisar as descobertas analíticas do seu produto e extrair ou resumir os insights mais importantes 💪

Além disso, você pode criar roteiros detalhados de produtos e fazer brainstorming com suas equipes de produtos usando

Quadros brancos ClickUp

. Essas telas digitais infinitas oferecem ferramentas para escrever, desenhar, deixar comentários e anotações, adicionar notas adesivas e criar conexões entre formas.

Todas as alterações ocorrem em tempo real, o que torna os quadros brancos ideais para equipes híbridas ou remotas. Use os quadros brancos para mapear a jornada do cliente, visualizar as interações do usuário e criar estratégias bem elaboradas para aprimorar a experiência do cliente.

Faça brainstorming de ideias com sua equipe em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

4. ClickUp Dashboards para acompanhar as principais métricas e KPIs

Visualize os dados coletados com

Painéis do ClickUp

. Personalize-os para refletir qualquer cenário de negócios - nesse caso, você pode usar os Dashboards para visualizar feedback, padrões de uso e outros insights acionáveis relacionados ao comportamento do usuário.

Obtenha visões gerais de alto nível de seu trabalho por meio de ClickUp Dashboards personalizáveis

Você tem mais de 50 cartões, tabelas e gráficos para escolher e criar o Dashboard perfeito - depois de pronto, você pode compartilhá-lo com as equipes ou exportá-lo para PDF.

5. Modelos do ClickUp para registrar as principais métricas e acelerar os processos

Os recursos do ClickUp incluem

1.000 modelos

para vários casos de uso,

de marketing

e operações para

finanças e contabilidade

. Graças a essa seleção impressionante, os gerentes de produtos podem ter 100% de certeza de que encontrarão mais de um modelo compatível com seus fluxos de trabalho de análise de produtos.

Nossa recomendação é explorar a seção

Modelos de estratégia de produto ClickUp

. Eles o ajudam a registrar a visão do seu produto, identificar clientes, delinear objetivos e definir como você criará valor para os clientes.

Nosso modelo favorito? O modelo

Modelo de estratégia de produto do ClickUp

!

Use este modelo para identificar oportunidades de inovação e aprimoramento de produtos

Se estiver procurando opções que destaquem uma comunicação clara e economizem tempo, confira

Modelos de relatórios diários do ClickUp

. Eles o ajudam a atualizar regularmente sua equipe sobre o trabalho concluído, definir prioridades e planejar o futuro. Os gerentes de produto também podem se beneficiar de

modelos de jornada do cliente

.

Faça o download deste modelo

Inteligência e análise de negócios

É fácil se confundir entre os conceitos de business intelligence e análise.

O business intelligence se concentra na análise de dados que ajudam as organizações a tomar as próximas medidas informadas. Parece semelhante à análise de produtos, certo?

O business intelligence e a análise de produtos têm algumas semelhanças, mas diferem no escopo. As ferramentas de business intelligence analisam dados de produtos e clientes em uma escala muito maior, geralmente usando procedimentos complexos. Elas revelam informações sobre o desempenho de toda a empresa, enquanto as ferramentas de análise de produtos se concentram apenas nos dados que podem ser relevantes para a otimização de um produto específico.

Como as ferramentas de business intelligence são repletas de recursos robustos para integração, análise e visualização de dados, você pode definitivamente adicioná-las à sua caixa de ferramentas de análise de produtos. Ainda assim, tudo o que você precisa do business intelligence também pode estar disponível em ferramentas de software de análise de produtos de qualidade.

O futuro da análise de dados e de produtos

O mercado de análise de produtos tem crescido de forma constante. O mercado cresceu significativamente mesmo durante a pandemia da COVID-19, e outras pesquisas preveem que o mercado global de análise de produtos crescerá para

incríveis US$ 16,69 bilhões em 2028

(estava em apenas US$ 5,25 bilhões em 2020!).

Fatores como a segmentação do mercado, a necessidade de melhoria contínua e os mercados competitivos alimentam essa expansão e enfatizam a importância da análise de produtos em todas as esferas.

É seguro presumir que veremos ainda mais IA e aprendizado de máquina nas ferramentas de análise de produtos. Espere ainda mais personalização, especialmente em termos de oferecer experiências exclusivas aos clientes.

Assim como agora, o gerenciamento estratégico e a tomada de decisões inteligentes ditarão o sucesso de seus esforços de análise de produtos e o ajudarão a otimizar os recursos para maximizar os resultados.

ClickUp: Sua ferramenta definitiva de análise de produtos

Uma análise completa do produto fornece todas as informações de que você precisa para criar um produto ou serviço de alto valor.

Os recursos avançados do ClickUp fazem dele uma excelente ferramenta de análise de produtos. Use-a para coletar e visualizar dados sobre o comportamento do usuário, identificar áreas de melhoria e criar estratégias que impulsionarão o sucesso.

