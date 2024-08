Como criar um painel de KPI (com exemplos e modelos)

Em uma equipe de alto desempenho, todos sabem exatamente pelo que são responsáveis, como estão se saindo e como tudo isso se relaciona com as metas da organização.

Essas equipes, que trabalham como uma unidade e superam as metas de forma consistente, têm um hábito em comum: acompanham e conhecem seus números o tempo todo.

Não se pode melhorar o que não se mede.

Peter Drucker

O primeiro passo para melhorar o desempenho, portanto, é a medição. Isso nos leva ao conceito de KPIs ou Indicadores-chave de desempenho. Os KPIs ajudam a quantificar continuamente o desempenho de indivíduos, equipes e de toda a organização.

No entanto, definição de KPIs é apenas a primeira etapa.

Você também deve monitorar seu progresso regularmente para garantir que você e sua equipe consigam atingir suas metas. É aí que um painel de KPI é útil! 📈

**O que é um painel de KPIs?

Um painel de KPI representa visualmente seus KPIs (indicadores-chave de desempenho), oferecendo uma visão detalhada de vários KPIs em um só lugar. Com o uso de gráficos, diagramas, barras de progresso etc., o painel de KPIs ajuda você a ver rapidamente a sua posição ou a de sua equipe em relação a metas específicas. Você pode avaliar instantaneamente o quanto está próximo de atingir os benchmarks.

Os painéis de KPI oferecem a todas as partes interessadas uma compreensão clara do desempenho da organização em todos os momentos. Isso ajuda a identificar áreas problemáticas e a tomar medidas corretivas quando necessário.

Veja a seguir como um painel de KPI ajuda uma empresa:

Visualiza os dados para facilitar a compreensão : Um painel de KPI reúne dados complexos de várias fontes em uma única exibição concisa. Isso ajuda no acompanhamento do desempenho e facilita a identificação de tendências

: Um painel de KPI reúne dados complexos de várias fontes em uma única exibição concisa. Isso ajuda no acompanhamento do desempenho e facilita a identificação de tendências Rastreia o progresso em direção a metas específicas : Usandométricas quantitativaso painel ajuda as equipes a entender seu desempenho em relação às metas. Por exemplo, uma equipe de marketing pode rastrear KPIs como tráfego do site, taxas de conversação, custo de aquisição de clientes (CAC) etc. para entender como está seu desempenho

: Usandométricas quantitativaso painel ajuda as equipes a entender seu desempenho em relação às metas. Por exemplo, uma equipe de marketing pode rastrear KPIs como tráfego do site, taxas de conversação, custo de aquisição de clientes (CAC) etc. para entender como está seu desempenho Ajuda na tomada de decisões : Um painel de KPIs pode revelar insights que ajudam você e sua equipe a tomar decisões melhores. Por exemplo, em uma semana em que os leads do site caíram, um painel de KPIs de marketing pode mostrar se isso está relacionado a uma queda no tráfego

: Um painel de KPIs pode revelar insights que ajudam você e sua equipe a tomar decisões melhores. Por exemplo, em uma semana em que os leads do site caíram, um painel de KPIs de marketing pode mostrar se isso está relacionado a uma queda no tráfego Melhora a comunicação e o alinhamento entre os departamentos: Os painéis de KPI ajudam as equipes a ter a mesma visão transparente das metas e do progresso em direção a elas. Isso mantém diferentes departamentos alinhados em relação a objetivos comuns

Os painéis de KPI modernos compilam vários KPIs em uma única exibição, economizando o tempo que você gastaria analisando dados de várias fontes.

As exibições compartilhadas ajudam as equipes a analisar o desempenho de forma colaborativa e a aproveitar os dados e as métricas para quantificar o progresso.

Novo em KPIs? Assista ao nosso vídeo que desmistifica os KPIs para você de uma vez por todas!

Elementos de um painel de KPI

O painel de KPIs é mais do que apenas uma ferramenta de rastreamento: Ele oferece uma visão geral dos prazos iminentes e das tarefas que precisam de atenção urgente, juntamente com seus respectivos proprietários. Esse nível de clareza e responsabilidade leva a decisões informadas e ajustes oportunos, para que você possa manter o ritmo em direção às metas.

Um painel de KPI bem projetado geralmente tem os seguintes elementos:

Métricas-chave

Um painel de KPI mostrará as métricas mais importantes e relevantes para a equipe e a organização. Cada uma das métricas é tipicamente específica, quantificável e mensurável. Por exemplo, principais métricas para uma equipe de gerenciamento de produtos podem incluir taxa de adoção de recursos, NPS (Net Promoter Score), taxa de retenção de usuários, índice de satisfação do cliente (CSAT) etc.

Visualização de dados

Gráficos de pizza simples e listas de números podem não ser suficientes para acompanhar seu progresso com precisão. Em vez disso, você deve procurar um painel executivo que ofereça percepções abrangentes por meio de elementos visuais. Elementos como gráficos, medidores, termômetros e barras de progresso facilitam o monitoramento do progresso.

Um painel de KPI que visualiza os dados por meio de tabelas, gráficos, scorecards etc. facilita para as equipes compreenderem e analisarem rapidamente os dados e decidirem sobre as próximas etapas.

Visualize KPIs essenciais, como a velocidade de sprint, nos ClickUp Dashboards

Atualizações em tempo real

Você quer um painel com os dados mais atuais e confiáveis, para que possa tomar decisões informadas e agir em tempo hábil. Idealmente, seu painel de KPI deve ser capaz de atualizar os dados automaticamente em tempo real ou em intervalos frequentes. Isso garante que as informações que você está vendo sejam sempre atuais e confiáveis.

Embora muitas equipes ainda criem Painéis de KPI no Excel uma desvantagem significativa é que eles não serão atualizados automaticamente. As ferramentas modernas podem fazer isso melhor, integrando-se às suas fontes de dados.

Opções de filtragem e drill-down

Os painéis mais avançados oferecem filtros e opções de detalhamento para ver métricas específicas em detalhes mais granulares. Por exemplo, os ClickUp Dashboards têm filtros e botões de alternância para ajudá-lo a encontrar as informações necessárias.

Aprofunde-se em qualquer métrica em seu painel de KPI usando filtros no ClickUp

Milestones e cronogramas

Definir marcos é importante para um líder de equipe manter o moral da equipe, especialmente para objetivos de longo prazo. Eles servem como pontos de controle que oferecem incentivo por meio de sinais visíveis de progresso.

As linhas do tempo, por outro lado, dão a você e a toda a sua equipe um roteiro claro para atingir os objetivos, ajudando-os a permanecer motivados e concentrados. Seu painel de KPIs deve ser capaz de incorporar esses elementos juntamente com as métricas de desempenho.

Defina e acompanhe metas para transformar marcos em momentos de orgulho da equipe com o ClickUp Goals

Customização

O painel de KPIs só pode ser realmente útil quando os usuários podem personalizar a visualização do painel. Por exemplo, um líder de vendas pode querer ver apenas os KPIs gerais de vendas e adicionar filtros por equipes. Por outro lado, um chefe de departamento pode querer ver KPIs detalhados de desempenho individual e de equipe em um layout específico.

Seu painel deve ser personalizável para que não seja necessário criar vários painéis de KPIs adaptados às necessidades exclusivas de cada equipe. Você também pode criar um modelo de painel comum que possa ser reaproveitado sempre que necessário.

dica profissional: Painéis do ClickUp são altamente personalizáveis, com mais de 50 widgets para criar sua visualização de dados preferida.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Notificações

Algumas Relatórios de KPI permitem que você configure alertas e notificações para eventos específicos que exijam intervenção ou ação rápida. Por exemplo, você pode configurar um alerta para quando o tráfego do seu site cair mais de 10% em uma semana.

Interface amigável

Um painel de KPIs é uma ferramenta para todos na organização, e não apenas para os mais experientes em tecnologia. Seu design deve ser intuitivo e fácil de usar, permitindo uma navegação fácil. Todos os principais insights devem estar facilmente acessíveis para que os membros da equipe não precisem pesquisar extensivamente dados comerciais importantes. Além disso, tornar o painel amigável para celular aumenta sua utilidade, pois as equipes podem acompanhar atualizações cruciais em qualquer lugar e a qualquer momento.

Como analista de negócios, o recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. O recurso de comparação tem personalização por meio da qual os dados podem ser exibidos de uma forma completa e significativa e podem ser compreendidos com muita facilidade

Shikha Chaturvedi, Analista de Negócios, Cedcoss Technologies Private Limited

Agora que sabemos o que compõe um painel de KPI eficaz, vamos também responder à pergunta que confunde muita gente: a diferença entre OKRs e KPIs.

Diferença entre KPIs e OKRs

Embora os KPIs e os OKRs sejam usados para medir e monitorar o desempenho, suas finalidades e características são diferentes. Enquanto os KPIs medem seu desempenho em relação a métricas específicas, os OKRs definem sua visão e estratégia para atingir suas metas. Aqui está uma rápida comparação entre os dois:

Uma tabela que destaca as diferenças entre KPIs e OKRs | Aspect | KPI | OKR | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Objetivo: medir e monitorar o desempenho de forma contínua; definir e rastrear objetivos e resultados mensuráveis | Prazo coberto | Contínuo | Geralmente trimestral ou anual | Foco: Acompanhar o desempenho individual ou da equipe em relação a metas predefinidas; Alinhar e mover indivíduos ou equipes para atingir objetivos específicos | O que medem | Pontos de dados quantitativos | Resultados-chave quantificáveis vinculados a objetivos | Estrutura: descritiva e envolve métricas individuais; prescritiva e impulsiona o progresso em direção às metas | Flexibilidade | Estático durante todo o tempo, a menos que haja uma mudança nas metas | Atualizado e revisado conforme e quando necessário | Aumentar o tráfego do site em 50%Aumentar os leads de entrada em 20%Aumentar a receita em 25%Melhorar as conversões em 18%Melhorar a pontuação CSAT em 10%Reduzir o CAC em 15%

Diferentes tipos de painéis de KPI

Os painéis de KPI diferem em design e funcionalidade para atender às necessidades específicas de cada função, de CEOs a gerentes, líderes de equipe e colaboradores individuais dentro de uma organização.

Compreender os recursos e as finalidades distintas de cada um deles pode ajudá-lo a implementar com eficácia a estrutura de KPI mais relevante.

Dashboard estratégico de KPI

Os executivos e a gerência sênior da organização precisam de uma visão geral de alto nível do desempenho da empresa em relação às metas estabelecidas. Um painel de KPIs estratégicos fornece essa visão geral do progresso da organização em relação às metas estratégicas e aos objetivos de longo prazo. Ele incluiria uma visão geral da saúde dos negócios e dados de toda a empresa com relação ao desempenho financeiro, satisfação do cliente etc.

Esse tipo de painel de KPI executivo fornece:

**Visualização de metas estratégicas: mostrando os principais objetivos da organização e seu alinhamento com a estratégia geral

Rastreamento de resultados em toda a organização: Oferece insights sobre o desempenho de diferentes departamentos e como eles contribuem para as metas da empresa

Oferece insights sobre o desempenho de diferentes departamentos e como eles contribuem para as metas da empresa Apoio à tomada de decisões: Incluindo insights e previsões acionáveis que ajudam no planejamento estratégico e na alocação de recursos

Incluindo insights e previsões acionáveis que ajudam no planejamento estratégico e na alocação de recursos Informações sobre o desempenho em tempo real: Permitindo que os CEOs e executivos monitorem a saúde organizacional e o progresso em direção às metas

Painel analítico de KPIs

Os painéis de KPI analíticos são mais granulares do que os painéis estratégicos e fornecem dados e insights detalhados para ajudar os gerentes a tomar decisões. Eles geralmente incluem dados históricos e recursos, como filtros e exibições, para uma análise mais profunda. Os analistas e cientistas de dados de sua organização usam esses painéis diariamente. Esses são os melhores painéis de KPI a serem usados para planejamento e estratégia de longo prazo.

Algumas organizações usam um painel analítico como a fonte de dados mestre de informações, com vários cortes feitos para equipes ou funções específicas.

Dashboard de KPI operacional

Crie e personalize uma série de painéis operacionais no ClickUp

O tipo de painel de KPI mais comumente usado é o painel operacional. Ele fornece um instantâneo regular das operações de sua empresa em um determinado momento. Esses painéis geralmente não têm recursos como várias exibições e barras de progresso; em vez disso, eles se concentram no desempenho ou condição atual. Os painéis de KPIs operacionais também têm um layout mais simples e fácil de usar.

Esse tipo de painel de KPI é frequentemente usado por líderes de equipe e gerentes intermediários; seus recursos comuns incluem:

KPIs específicos da equipe: Detalhamento das metas da equipe e acompanhamento do progresso em relação a essas métricas

Detalhamento das metas da equipe e acompanhamento do progresso em relação a essas métricas Ferramentas de colaboração e alinhamento: Garantir que os objetivos da equipe estejam alinhados com as metas organizacionais mais amplas e aumentar a colaboração entre os membros da equipe

Garantir que os objetivos da equipe estejam alinhados com as metas organizacionais mais amplas e aumentar a colaboração entre os membros da equipe Gerenciamento de desempenho: Ajudar a avaliar o desempenho da equipe, identificar áreas de melhoria e reconhecer conquistas

Ajudar a avaliar o desempenho da equipe, identificar áreas de melhoria e reconhecer conquistas **Acompanhamento de marcos: destacando conquistas significativas e prazos futuros para manter a equipe motivada e no caminho certo

Exemplos desse tipo de painel incluem um rastreador de desempenho diário de vendas, relatório de presença da equipe, rastreador de tempos de resposta do suporte ao cliente, painel de nível de estoque, painel de KPI de vendas da empresa etc. Várias equipes da organização (vendas, marketing, atendimento ao cliente etc.) também podem criar painéis operacionais para monitorar KPIs funcionais.

Dashboard de KPI tático

**Os colaboradores individuais devem entender como seu trabalho afeta as metas da organização. Seu painel é mais tático e se concentra no seguinte:

Metas e métricas individuais: Exibir as metas individuais e seu progresso para alcançá-las

Exibir as metas individuais e seu progresso para alcançá-las Gerenciamento de tarefas: Integração de listas de tarefas e indicadores de progresso para ajudar os indivíduos a gerenciar sua carga de trabalho e priorizar de forma eficaz

Integração de listas de tarefas e indicadores de progresso para ajudar os indivíduos a gerenciar sua carga de trabalho e priorizar de forma eficaz Feedback e desenvolvimento: Oferecer maneiras de receber feedback e acompanhar o desenvolvimento e o crescimento pessoal dentro da organização

Oferecer maneiras de receber feedback e acompanhar o desenvolvimento e o crescimento pessoal dentro da organização **Visibilidade do alinhamento: mostrar como os objetivos se alinham com as metas da equipe e da organização para criar um senso de contribuição e pertencimento

Painel de KPIs de gerenciamento de projetos

Fique por dentro do progresso de seu projeto com os ClickUp Dashboards

Os gerentes de projeto geralmente têm um painel separado para cada um de seus projetos. Esse painel de KPI de gerenciamento de projetos pode visualizar como o projeto está progredindo e se o desempenho geral está de acordo com as expectativas.

Esse painel incluiria KPIs relacionados a:

Alocação e utilização de recursos

Controle de tempo

Status de conclusão da tarefa

Utilização do orçamento

Cronogramas de projetos

Ele ajuda os gerentes de projeto a manter o controle do projeto e a tomar medidas corretivas sempre que necessário para colocar KPIs específicos de volta nos trilhos.

Algumas organizações também criam painéis de KPI personalizados para equipes ou iniciativas específicas. Esses painéis compilam e exibem os dados mais relevantes para cada caso.

Cada tipo de painel de KPI garante que todos na organização, independentemente de suas funções, estejam alinhados com as metas estratégicas. Ao fornecer dados e percepções relevantes aos funcionários em todos os níveis, os painéis de KPI facilitam a tomada de decisões eficazes, aprimoram o gerenciamento do desempenho e promovem uma cultura de transparência e responsabilidade.

Leia também: Tipos de_ **Cartões de pontuação de KPI **Para acompanhar seu projeto

Como criar um painel de KPI

Agora, vamos mostrar como criar um painel de KPI para você ou sua equipe. Acompanhe!

Embora você ainda possa criar isso da maneira antiga em uma planilha do Excel, uma solução moderna de painel simplificará o gerenciamento diário. Entre todas as opções disponíveis, o ClickUp se destaca como uma solução abrangente para a criação de painéis de KPIs solução de gerenciamento de projetos que simplifica o controle de metas e do progresso.

Criação de um painel de KPI no ClickUp

Antes de criar seu painel de KPI, você deve decidir quais são suas metas. Ao definir metas, lembre-se de que elas devem ser capazes de levá-lo em direção aos seus objetivos de longo prazo.

A melhor maneira de definir metas relevantes é seguir a estrutura SMART: defina metas que sejam S inteligentes, Measurable, Achievable, Realistic e T time-bound. Se você não tiver feito isso antes ou quiser economizar tempo, poderá usar o Modelo de metas inteligentes do ClickUp para decidir suas metas com eficiência.

Simplifique a definição de metas da equipe com a estrutura fornecida pelo modelo de metas SMART do ClickUp

Esse modelo personalizável o ajuda a dividir objetivos complexos em metas menores e mais viáveis. Ele o ajuda a definir objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

A Visão de planilha de metas SMART lhe dará um espaço para fazer brainstorming e armazenar todas as suas ideias, enquanto a Visão de metas da empresa o ajudará a acompanhar todas as metas nas quais sua equipe está trabalhando. Faça o download deste modelo Depois de escolher as metas mais relevantes para acompanhar em seu painel de KPIs, crie-as no ClickUp.

dica profissional: Definindo metas de equipe? Envolva os membros da equipe na definição de metas para obter a adesão antecipada. Quadros brancos ClickUp e mapas mentais facilitam a ideação colaborativa e o brainstorming.

Use o ClickUp Goals para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso Metas do ClickUp permite que você crie e acompanhe suas metas e KPIs de forma visual e intuitiva.

Com o ClickUp Goals, você pode:

Usar elementos como barras de progresso, gráficos de pizza e termômetros para visualizar suas metas e métricas

e métricas Vincular seus objetivos a tarefas , subtarefas e listas de verificação e acompanhar seu status individualmente

, subtarefas e listas de verificação e acompanhar seu status individualmente Compartilhar suas metas com sua equipe e partes interessadas e ver o progresso e o alinhamento deles

com sua equipe e partes interessadas e ver o progresso e o alinhamento deles Personalize seu painel de KPIs usando campos personalizados, várias exibições e integrações

usando campos personalizados, várias exibições e integrações Adicione lembretes e recursos de feedback para permitir atualizações regulares e revisões do seu painel de KPIs

leia também: Como fazer_ *Definir metas da equipe* _efetivamente**_

2. Identificar métricas relevantes

Agora que você definiu suas metas, vamos decidir sobre as métricas que melhor o ajudarão a medir seu progresso em direção a elas.

Por exemplo, sua meta pode ser aumentar a receita em uma determinada porcentagem. Nesse caso, você deseja acompanhar as métricas relacionadas a leads, conversões, valor médio do pedido, margens de lucro e assim por diante.

Você pode criar um painel personalizado no ClickUp para rastrear essas métricas. Ele atualiza os dados em tempo real, de modo que você nunca precisa se preocupar com a relevância das informações. Além disso, é possível rastrear várias métricas em um único painel, o que facilita muito a análise.

3. Defina as metas

Para cada métrica que você identificou anteriormente, decida quais são as metas específicas (e realistas!) que você terá como objetivo. Por exemplo, para a métrica de conversões, você pode definir uma meta de 10% em relação às suas conversões atuais.

As metas o ajudam a medir seu progresso em direção à meta em qualquer momento e o mantêm no caminho certo.

O ClickUp Goals permite que você defina cinco tipos de metas para cada meta:

Número: Um intervalo de números do qual você pode acompanhar aumentos ou reduções

Um intervalo de números do qual você pode acompanhar aumentos ou reduções Verdadeiro/Falso: Uma medida binária para saber se algo foi alcançado ou não

Uma medida binária para saber se algo foi alcançado ou não Percentual: Um valor percentual a ser usado para coisas como taxa de conclusão e assim por diante

Um valor percentual a ser usado para coisas como taxa de conclusão e assim por diante Moeda : Um valor monetário em relação ao qual você pode rastrear aumentos ou reduções

: Um valor monetário em relação ao qual você pode rastrear aumentos ou reduções Tarefa: Quando você deseja simplesmente rastrear a conclusão de uma tarefa, subtarefa ou lista de tarefas

Alcance seus objetivos com metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

💡Dica profissional: Você também pode usar Marcos do ClickUp para destacar e rastrear as tarefas críticas em seu projeto.

Este é um exemplo de como configurar metas no painel para os KPIs de uma equipe de suporte ao cliente.

Talvez você queira monitorar métricas como:

Número de casos tratados

Pontuação média de CSAT

Tempo médio de resposta

Número de escalonamentos

Para visualizá-los no painel de KPI, você adicionaria Widgets de número para medir os casos tratados e os escalonamentos em uma base contínua. Da mesma forma, você adicionaria um widget Time Tracking para monitorar os tempos de resposta do suporte ao cliente e um widget Progress para métricas de envolvimento do usuário, como CSAT.

4. Integre suas fontes de dados

Use Integrações do ClickUp para automatizar a coleta de dados sempre que possível, como vincular o software de suporte ao cliente para rastrear os tempos de resposta automaticamente. O ClickUp oferece suporte a integrações nativas com vários aplicativos, como Slack, Everhour, Front e Hubspot, e permite que você se conecte por meio do Zapier a centenas de outros. Você também pode criar integrações personalizadas usando a API do ClickUp.

Além disso, o painel pode integrar dados de vários outros recursos do ClickUp (como o ClickUp Tasks e o ClickUp Goals), permitindo que você monitore as atualizações de forma consistente.

5. Crie e personalize seu painel

Ao desenvolver o layout do seu painel, mantenha-o visualmente atraente e fácil de usar. Isso garantirá uma navegação tranquila para todos os membros da equipe. Não hesite em experimentar layouts diferentes para descobrir a combinação mais eficaz de estética e funcionalidade. Você também pode experimentar diferentes modelos de painel até encontrar um que seja perfeito para você.

O ClickUp permite que você personalize o painel da maneira que desejar. Além de mais de 50 widgets para escolher, aqui estão alguns outros recursos do ClickUp que tornam isso muito simples para você:

Campos personalizados: Use Campos personalizados do ClickUp para rastrear métricas específicas relevantes para seus KPIs, como "feedback do usuário implementado" com uma caixa de seleção ou "resolução de casos no mesmo dia" com uma porcentagem

Use Campos personalizados do ClickUp para rastrear métricas específicas relevantes para seus KPIs, como "feedback do usuário implementado" com uma caixa de seleção ou "resolução de casos no mesmo dia" com uma porcentagem Status personalizados: Crie seu próprio status de tarefa exclusivo (e codifique-o por cores) com Status de tarefas personalizadas do ClickUp. Renomeie-os ou até mesmo exclua-os à medida que seus fluxos de trabalho evoluem.

Rastreie dados relevantes usando os campos personalizados do ClickUp

6. Rastreie as métricas

Agora que você definiu suas metas, é hora de rastrear as métricas escolhidas. A Software de KPI como o ClickUp, fará isso automaticamente para você, mantendo os dados do painel atualizados.

Personalize seu ClickUp Dashboard para obter as métricas que você deseja ver, da maneira que deseja vê-las Tarefas do ClickUp ajuda a organizar e rastrear tarefas relacionadas a cada meta para um gerenciamento eficaz. A interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica o gerenciamento de tarefas, oferecendo várias exibições para uma visão geral abrangente dos fluxos de trabalho.

Além da visualização do Dashboard, Visualizações ClickUp também permite que você visualize e estude seus dados de várias maneiras. Por exemplo, a visualização de lista (excelente para detalhamento granular de cada tarefa), linha do tempo (se você quiser visualizar as tarefas por data e duração), visualização de carga de trabalho, gráfico de Gantt e muito mais.

Organize tarefas com opções flexíveis de classificação, filtragem e agrupamento nas visualizações personalizadas do ClickUp

dica de profissional: Você pode criar uma tarefa no ClickUp para lembrá-lo de monitorar suas Métricas de KPI regularmente.

Ou, melhor ainda, automatize essa tarefa terceirizando-a para Cérebro ClickUp você pode fazer com que ele analise dados para rastrear métricas, agendar e enviar relatórios de progresso automatizados.

Você pode fazer perguntas ao ClickUp Brain e ele pesquisará todos os painéis em seu espaço de trabalho para gerar os insights de que você precisa de forma automática e rápida.

Certifique-se de que todos os membros relevantes da equipe tenham acesso ao painel de KPI. **O compartilhamento do painel promove a transparência e mantém todos alinhados em relação às metas da organização e ao seu papel para alcançá-las.

Preocupado com a segurança? Não se preocupe - você pode definir permissões de usuário para restringir o acesso ao painel somente a pessoas autorizadas.

7. Analisar os resultados

Depois de acompanhar suas métricas por algum tempo, analise os dados para ver se você está no caminho certo para atingir suas metas. Caso contrário, você pode tomar uma decisão rápida sobre as próximas etapas.

O ClickUp permite que você passe rapidamente de uma visão geral ampla para insights granulares usando filtros e recursos de detalhamento no painel.

Rastreie o progresso, os marcos e as dependências com sua equipe por meio da visualização de gráfico de Gantt do ClickUp Gráficos de Gantt no ClickUp são outra excelente maneira de obter uma visão geral de todas as tarefas e métricas do seu projeto e ver onde você precisa se atualizar. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para ajustar as linhas do tempo quando necessário. Elas também o ajudam a identificar as dependências de tarefas que o estão atrasando e a encontrar tempo livre que possa estar disponível.

dica profissional: Faça uma pergunta ao ClickUp Brain e ele pesquisará todos os Dashboards em seu espaço de trabalho para lhe dar respostas instantaneamente. Agora pense em como você usará o tempo economizado 🙌

8. Avaliar o progresso

Além de rastrear e analisar métricas individuais, também é essencial fazer pausas regulares e avaliar como você está se saindo no geral. Esses check-ins o ajudam a visualizar os marcos alcançados e a identificar áreas de melhoria.

dica profissional: Defina revisões semanais ou quinzenais usando Calendário do ClickUp para avaliar o progresso dos KPIs e ajustar as tarefas e estratégias conforme necessário. Visualização da diretoria do ClickUp agrupa as tarefas por status para ajudá-lo a acompanhar rapidamente o progresso e fazer ajustes. A natureza visual do quadro Kanban facilita o rastreamento e o gerenciamento de objetivos, para que você possa mudar o foco e os recursos para onde eles são mais necessários.

Saiba o status de suas tarefas em um relance e passe as tarefas concluídas para a próxima etapa rapidamente com o Board View do ClickUp

Após uma avaliação, você pode decidir ajustar suas metas ou cronogramas ou até mesmo mudar sua estratégia. Como o nosso ambiente de trabalho tende a ser dinâmico, essas avaliações ajudam as equipes a se manterem em contato com as mudanças e a permanecerem ágeis.

dica profissional: Ao usar o painel de KPIs, obtenha feedback da sua equipe sobre a eficácia e a usabilidade dele. Procure continuamente maneiras de melhorar o painel de KPIs de sua organização.

Revisões programadas regularmente garantem que o painel continue a atender às suas necessidades e ajudam a comemorar as conquistas para aumentar o moral.

Usando o modelo de KPI do ClickUp

Em resumo, esse foi o processo de criação do painel. Se não quiser perder tempo criando seus próprios painéis, você também pode usar o Modelo de KPI do ClickUp para configurar e acompanhar rapidamente as métricas de sucesso para você e sua equipe.

Acompanhe e visualize os principais indicadores de desempenho com o ClickUp KPI Template

Esse modelo de painel de KPI ajuda você a:

Ter clareza sobre o progresso da sua equipe em relação às metas

Garantir que as equipes e os indivíduos estejam alinhados aos objetivos

Acompanhar o desempenho ao longo do tempo com recursos visuais de fácil leitura

Depois de importar o modelo de painel de KPI, dedique algum tempo para personalizá-lo de acordo com os objetivos específicos e os principais resultados de sua organização. Você pode usar status personalizados (Concluído, Fora do caminho, No caminho, Não iniciado e Em risco) e campos personalizados (Progresso, Departamento, Valor-alvo, Valor real, KPI etc.) para atualizá-lo a seu gosto. Ele também o ajuda a rastrear melhor os KPIs com rastreamento de tempo, tags e automação nativos.

Enquanto os líderes podem usar a Visão resumida para obter uma visão geral de todos os KPIs e de como eles estão se comportando, os gerentes de departamento podem acompanhar o progresso de departamentos individuais com a Visão de OKR departamental. Além disso, a Visão de progresso pode mostrar uma avaliação aprofundada de cada KPI individual, enquanto a Visão de linha do tempo é excelente para rastrear marcos e prazos. Faça o download deste modelo

Exemplos de painel de KPI

Vamos dar uma olhada rápida em alguns exemplos de painéis de KPI para ver como eles podem ser usados para diferentes métricas e funções.

Painel de campanhas de marketing do ClickUp

Crie uma visão geral de suas atividades de marketing com o painel ClickUp Marketing Campaigns

Com o Painel de controle das campanhas de marketing do ClickUp com o ClickUp Marketing Campaigns Dashboard, as equipes podem ter uma visão geral de suas principais iniciativas de marketing de uma só vez.

Vamos considerar o caso de uma campanha de marketing de mídia social na qual você identificou metas como aumentar o alcance, o envolvimento e os seguidores.

Para acompanhar o desempenho da campanha, você pode criar um painel de KPIs de marketing para acompanhar métricas como:

Impressões por semana e por mês

Curtidas por semana e por mês

Curtidas e compartilhamentos por canal

Número de seguidores por semana, etc.

Painel de visão geral de vendas do ClickUp

Um painel de visão geral de vendas compartilhado garante que sua equipe esteja sempre na mesma página

Você pode criar e personalizar um Painel de visão geral de vendas no ClickUp para ajudar sua equipe de vendas a acompanhar as principais métricas do seu negócio.

Por exemplo, você pode usar diferentes widgets para criar uma representação visual de:

Vendas brutas e líquidas por mês

Crescimento das vendas por região

Dados de vendas por canal

Taxa de fechamento por mês

Taxa de conversão geral

Vendas por categoria ou tipo de produto, etc.

O acompanhamento dessas métricas críticas ajuda os gerentes de vendas a controlar os números de vendas, a tomar decisões baseadas em dados e a manter todos alinhados com o caminho a seguir.

Com o ClickUp, cada vendedor tem seu próprio painel de controle personalizado. Eles podem ver muitas informações importantes sobre a progressão dos projetos de seus clientes e o impacto na receita que não podiam ver antes.

Charles Frey, gerente de processos da QubicaAMF

Painel de produtividade pessoal do ClickUp

Crie um painel de produtividade pessoal no ClickUp para monitorar seu próprio trabalho

Os painéis não servem apenas para acompanhar o progresso da equipe. Você também pode usar um painel de KPI para medir seu próprio desempenho.

Crie seu painel Painel de produtividade pessoal do ClickUp do seu jeito - adicione os widgets e os dados mais importantes para você. Por exemplo, um representante do suporte ao cliente pode querer acompanhar métricas específicas, como:

O número total de casos atribuídos a ele

Tarefas atualmente abertas com ele

Tarefas encerradas por ele durante a semana

Seu tempo médio de atendimento para cada tarefa

Sua classificação de feedback do cliente

Essa é uma ótima maneira de qualquer pessoa ver onde gasta seu tempo e se isso está de acordo com suas metas. Se não estiver, ele pode rapidamente corrigir o curso, redefinir as prioridades e voltar ao caminho certo.

How to Use KPI Dashboards to Work Smarter

A implementação de um painel de KPI que rastreia as principais métricas pode melhorar o desempenho organizacional geral. Ao aproveitar estrategicamente os painéis de KPI, as equipes podem trabalhar de forma mais inteligente, garantindo que cada esforço contribua diretamente para os objetivos da organização.

Aqui estão as vantagens mais significativas da utilização eficaz de um painel de KPI:

1. Aprimorar a comunicação das metas estratégicas

As metas organizacionais e de equipe geralmente exigem coordenação entre várias equipes. Sem uma plataforma unificada para apresentar as metas e as métricas de desempenho, você corre o risco de ter falhas de comunicação e a formação de silos de dados.

Um painel de KPI esclarece as realizações individuais e da equipe e o progresso em direção às metas em um formato facilmente compreensível. Essa visibilidade ajuda os membros da sua equipe a verem suas contribuições para as metas organizacionais mais amplas; esse contexto os motiva e impulsiona o desempenho.

Além disso, muitas plataformas de painel incluem ferramentas de colaboração, minimizando a necessidade de aplicativos de produtividade externos e simplificando seu trabalho diário.

2. Monitore as atividades facilmente

Um software de painel inteligente com rastreamento de tarefas em tempo real faz com que aquelas reuniões semanais de atualização sejam coisa do passado.

Painéis como o do ClickUp são atualizados em tempo real para mostrar a você a extensão do trabalho concluído a qualquer momento. Chega de acompanhar o trabalho em uma dúzia de planilhas ou esperar que diferentes equipes enviem seus dados para que você possa compilá-los em uma única exibição!

Para fazer o melhor uso de seus dados, selecione uma solução de painel que se encaixe perfeitamente em seu fluxo de trabalho existente. Isso pode significar escolher um aplicativo compatível que se integre às suas fontes de dados primárias ou optar por uma plataforma abrangente que ofereça relatórios detalhados de KPIs, visualizações de dados e fluxos de trabalho automatizados.

3. Crie oportunidades de gamificação

Além da análise de dados, os painéis de KPI podem introduzir elementos divertidos no fluxo de trabalho, envolvendo seus funcionários por meio da gamificação.

A Pesquisa TalentLMS indicou que a gamificação pode aumentar significativamente a produtividade e a felicidade no local de trabalho, com 89% dos funcionários se sentindo mais produtivos e 88% experimentando maior felicidade.

Um painel de KPI pode ajudá-lo a configurar um sistema de recompensas com base no alcance de metas e marcos comerciais específicos. Você também pode incorporar sistemas de pontos, tabelas de classificação e outros elementos competitivos para criar uma concorrência saudável, desde que isso não prejudique a colaboração.

4. Promova melhor trabalho em equipe e responsabilidade

Os painéis de KPIs abordam desafios comuns do trabalho em equipe, como tarefas pouco claras, gargalos de comunicação e falta de visibilidade das metas organizacionais mais amplas.

Ao exibir seus KPIs juntamente com as metas relacionadas, os painéis esclarecem as responsabilidades individuais, aliviam a confusão e identificam rapidamente as ineficiências. Eles também garantem a transparência e criam confiança em sua organização.

Além disso, quando os membros da sua equipe podem visualizar as tarefas uns dos outros, isso incentiva o compartilhamento de conhecimento e o apoio mútuo, melhorando ainda mais o trabalho em equipe e a responsabilidade.

Crie um painel de KPI de alto nível com o ClickUp

Os KPIs ajudam as equipes a esclarecer e se concentrar em suas metas e desempenho diários, semanais e mensais. Eles também ajudam os indivíduos a ver como seus esforços afetam a equipe. Por outro lado, eles também destacam iniciativas e ações que não apoiam as metas da empresa e que devem ser despriorizadas.

No entanto, os KPIs eficazes para uma equipe ou até mesmo para uma organização podem não ser adequados para outra. Portanto, recomendamos identificar suas prioridades e selecionar os KPIs adequados para medir o progresso.

O uso de um software de KPI bem projetado pode simplificar esse processo, eliminando grande parte das suposições e acelerando o progresso em direção aos objetivos.

O ClickUp é uma das soluções mais fáceis de usar e econômicas para a criação de painéis de KPIs de alta qualidade. Ele atualiza seus recursos de relatório com dados em tempo real sempre que necessário, para que você possa parar de correr atrás dos dados e se dedicar ao trabalho estratégico. Registre-se no ClickUp para dar uma olhada no Dashboard hoje mesmo!