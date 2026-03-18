10 modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado

51% dos CEOs afirmam que planejam fazer investimentos internacionais no próximo ano.

Hoje em dia, a entrada no mercado envolve preços, posicionamento, adaptação local, escolha de canais, pressão da concorrência, cronogramas, verificações legais e centenas de decisões que podem sair caras se forem tomadas na ordem errada.

É por isso que você precisa de modelos de estratégia de entrada no mercado. Eles oferecem um espaço para você refletir antes de se comprometer, para que seu plano de expansão não fique preso a suposições.

Nesta postagem do blog, vamos examinar alguns modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado, o que cada um deles ajuda você a planejar e como escolher o modelo certo para o tipo de expansão que você está buscando.

10 modelos de estratégia de entrada no mercado em resumo

O que é um modelo de estratégia de entrada no mercado?

Um modelo de estratégia de entrada no mercado é uma estrutura pronta que ajuda você a planejar como uma empresa, um produto ou um serviço entrará em um novo mercado e a conectar esse plano a uma estratégia de entrada no mercado mais ampla.

Normalmente, ele organiza as principais decisões que você precisa tomar, tais como:

Mercado-alvo: Para quem você deseja vender

Posicionamento: Como você se destacará dos concorrentes

Preços e pacotes: quanto você cobrará e como apresentará a oferta

Canais: Como você alcançará os clientes

Ações de entrada no mercado: As etapas, cronogramas e responsáveis pelo lançamento

Por que os modelos de estratégia de entrada no mercado são importantes para equipes multifuncionais

Sua equipe de produto tem um plano, o marketing tem outro, e a equipe de vendas está operando com base em suposições da reunião do último trimestre. Essa falta de alinhamento entre as equipes significa que todos estão trabalhando duro, mas não em conjunto.

👀 Você sabia? Uma pesquisa da Gartner mostra que as equipes de marketing e vendas colaboram em apenas 3 das 15 atividades comerciais.

Um modelo compartilhado de estratégia de entrada no mercado, especialmente dentro de uma plataforma colaborativa, elimina esses silos e cria um guia único para todos.

Veja como um modelo unificado transforma seu fluxo de trabalho:

Alinhamento entre departamentos: Todos trabalham com base na mesma estrutura, reduzindo as idas e vindas sobre escopo, cronogramas e responsabilidades

Lançamento mais rápido: estruturas pré-definidas eliminam o problema da “página em branco” e ajudam as equipes a se concentrarem na estratégia, em vez de na arquitetura do documento

Menos dispersão de informações: em vez de vasculhar threads do Slack e cadeias de e-mails, todas as decisões de entrada no mercado ficam reunidas em um único lugar

Processo repetível: Depois de entrar com sucesso em um mercado, o modelo se torna um manual para a próxima expansão, criando um Depois de entrar com sucesso em um mercado, o modelo se torna um manual para a próxima expansão, criando um processo repetível

Visibilidade de riscos: Modelos com seções integradas de análise competitiva e preços melhoram Modelos com seções integradas de análise competitiva e preços melhoram a visibilidade dos riscos e obrigam as equipes a abordar possíveis pontos cegos antes do lançamento

Em vez de caos, você terá um lançamento tranquilo e alinhado. Todos percebem como seu trabalho afeta os demais, tornando cada entrada no mercado previsível e repetível. 🤩

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou utilizando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas — para que sua equipe possa agir rapidamente e manter o alinhamento.

Os 10 melhores modelos de estratégia de entrada no mercado

Cada modelo que você encontrará aqui aborda uma fase ou função específica, para que você possa combiná-los de acordo com suas necessidades. A melhor parte? Tudo se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho maiores que você executa no ClickUp.

Vamos dar uma olhada 👇

1. Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna todo o seu plano de entrada no mercado em um único lugar com o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Tentar conciliar um plano completo de entrada no mercado entre planilhas e documentos dispersos é uma receita para prazos não cumpridos e falhas de comunicação. O modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp resolve isso reunindo todo o seu ciclo de vida de GTM em um único lugar.

Ele abrange análise de mercado, público-alvo, posicionamento, mensagens, estratégia de canais e cronograma de lançamento. É perfeito para equipes que estão lançando um novo produto ou expandindo um já existente para uma nova região.

Por que você vai gostar deste modelo:

Campos personalizados pré-configurados do ClickUp : acompanhe segmentos de mercado, posicionamento competitivo e marcos de lançamento sem qualquer configuração manual

Várias visualizações: Deixe sua equipe trabalhar da maneira que preferir com Deixe sua equipe trabalhar da maneira que preferir com as visualizações do ClickUp , como Lista, Quadro ou Linha do tempo, mantendo tudo perfeitamente sincronizado

Dependências de tarefas integradas: identifique gargalos antes que eles prejudiquem seu lançamento, criando relações que mostram quais tarefas estão bloqueando outras

✅ Ideal para: Gerentes de marketing de produto que estão lançando um novo produto ou entrando em um novo mercado geográfico.

🚀 Vantagem do ClickUp: Use o ClickUp Brain MAX quando seu planejamento de lançamento começar a se espalhar por abas, documentos e notas de pesquisa dispersas. Este assistente de IA para desktop ajuda você a encontrar respostas mais rapidamente, pesquisando em seus trabalhos conectados e na web. Em seguida, ele pode transformar essas informações em resumos, notas de posicionamento e itens de ação prontos para serem atribuídos. Combine-os com o Talk-to-Text para registrar ideias na hora, sem usar as mãos, onde quer que você esteja.

2. Modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie a estratégia de entrada no mercado visualmente em um quadro colaborativo com o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Planos lineares e baseados em texto podem, às vezes, inibir o brainstorming criativo necessário para uma entrada de mercado sólida. É por isso que o modelo de estratégia de entrada no mercado da ClickUp vem com um quadro branco visual.

Ele oferece um espaço colaborativo do tipo arrastar e soltar para que as equipes planejem a estratégia antes de iniciar a execução.

Por que você vai gostar deste modelo:

Elementos de arrastar e soltar: Mapeie segmentos de mercado, personas de clientes e posicionamento competitivo em uma tela infinita

Transforme ideias em ação: transforme formas, notas adesivas ou texto de seus transforme formas, notas adesivas ou texto de seus quadros brancos do ClickUp diretamente em tarefas do ClickUp prontas para ação, sem precisar refazer o trabalho

Contexto centralizado: incorpore documentos, links e pesquisas diretamente na tela para manter suas sessões de planejamento repletas de informações

✅ Ideal para: Sessões de planejamento em fase inicial, nas quais é necessário obter alinhamento entre as equipes sobre a oportunidade de mercado.

👀 Você sabia? A IA já está mudando o comportamento de compra a uma velocidade impressionante. A Adobe afirma que o tráfego proveniente de LLMs para sites de varejo durante a última temporada de festas cresceu 693,4% em relação ao ano anterior. A pesquisa não é mais a única porta de entrada para um produto.

3. Modelo de comunicação da estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe as mensagens em todos os canais com o modelo de comunicação de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Quando sua mensagem é inconsistente nos diferentes canais, você confunde os clientes e enfraquece sua marca. O modelo de comunicação de estratégia de entrada no mercado do ClickUp garante que sua estratégia e sua execução voltada para o público externo sejam consistentes em todos os lugares.

Use-os para definir seu posicionamento principal desde o início e, em seguida, reutilize os mesmos blocos de mensagem em briefings de campanha, comunicações com parceiros e atualizações voltadas para o cliente à medida que o lançamento avança.

Por que você vai gostar deste modelo:

Seções estruturadas de mensagens: Mantenha sua equipe alinhada com áreas dedicadas para mensagens essenciais, propostas de valor e pontos de discussão específicos para cada público

Maior consistência da mensagem: documente o texto exato, os argumentos de apoio e as notas sobre o público que sua equipe deve usar em todos os canais

Rastreamento claro de versões: Veja exatamente como seu posicionamento evoluiu e por quê com o Histórico de Versões do ClickUp, eliminando a confusão sobre qual mensagem está atualizada

✅ Ideal para: Líderes de comunicação que coordenam lançamentos multicanais entre equipes de marketing, vendas e parceiros.

💡 Dica profissional: Crie um documento no ClickUp para manter seu planejamento inicial de entrada no mercado (GTM) em um único lugar. Você pode adicionar links de concorrentes, uma tabela com os principais problemas dos clientes que seu produto resolve, maquetes do produto e muito mais. Crie seu plano de entrada no mercado no ClickUp Docs, que pode ser compartilhado e editado de forma colaborativa Como o Docs acompanha suas tarefas e cronogramas, suas mensagens e segmentação permanecem alinhadas a insights reais durante todo o lançamento.

4. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Pesquise e acompanhe os concorrentes para obter um posicionamento mais forte com o modelo de análise competitiva do ClickUp

Se você está elaborando uma estratégia de entrada no mercado, mas não possui uma análise competitiva clara, estará agindo às cegas.

O modelo de análise competitiva do ClickUp ajuda você a pesquisar, documentar e acompanhar os concorrentes para que possa posicionar seu produto de forma a sair vitorioso. É um recurso essencial para qualquer equipe que esteja realizando uma avaliação inicial de mercado.

Por que você vai gostar deste modelo:

✅ Ideal para: Líderes de estratégia que avaliam os concorrentes antes de entrar em um novo mercado ou expandir para uma nova categoria.

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de análise competitiva

🎥 E se a IA pudesse ajudá-lo a realizar sua análise da concorrência de forma mais rápida e eficiente? É possível! Assista a este vídeo para ver como o ChatGPT pode ajudá-lo a identificar lacunas no mercado rapidamente.

5. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize pesquisas de mercado e documente as conclusões para tomar melhores decisões com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp ajuda você a organizar a pesquisa que molda um plano de entrada no mercado mais inteligente, desde a definição do problema até a escolha do método certo de coleta de dados e a documentação de suas descobertas.

Isso é útil principalmente quando você precisa validar a demanda, entender o comportamento do cliente ou testar suposições antes de entrar em um novo mercado. Com subtarefas para escopo, perguntas, cronograma e execução, o modelo mantém a pesquisa prática e vinculada às decisões.

Por que você vai gostar deste modelo:

Seções de pesquisa detalhadas: Certifique-se de cobrir todos os aspectos com áreas dedicadas à avaliação do tamanho do mercado (TAM, SAM, SOM), segmentos de clientes, tendências do setor e considerações regulatórias

Acompanhamento com muitos dados: acompanhe fontes de pesquisa, níveis de confiança e atualidade dos dados com os Campos Personalizados do ClickUp, para que você sempre saiba o quão confiáveis são suas informações

Síntese colaborativa: Trabalhem juntos em tempo real para sintetizar as descobertas usando Trabalhem juntos em tempo real para sintetizar as descobertas usando o ClickUp Docs colaborativo, integrado diretamente às suas tarefas de pesquisa

✅ Ideal para: Gerentes de pesquisa de mercado e equipes de estratégia de produto que validam a demanda dos clientes antes de entrar em um novo mercado.

🧠 Curiosidade: O primeiro banner publicitário da história teve uma taxa de cliques de cerca de 44%. Hoje, esse número parece inventado, mas em 1994 as pessoas nunca tinham visto um anúncio clicável antes, então elas realmente clicavam nele.

📚 Leia mais: Como realizar pesquisas de mercado e transformar dados em ação

6. Modelo de posicionamento de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina a visão, o USP e a mensagem em um único lugar com o modelo de posicionamento de produto do ClickUp

Se você não conseguir articular claramente o posicionamento do seu produto, ficará perdido em um mercado saturado.

O modelo de posicionamento de produto do ClickUp ajuda você a definir como seu produto deve ser apresentado a um novo mercado. Ele reúne as principais informações em um único lugar, incluindo visão, missão, segmento de mercado, slogan, pontos fracos, USP e branding.

É essencial para equipes de marketing de produto que precisam definir a proposta de valor exclusiva de seu produto antes do lançamento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Pensamento estratégico orientado: seções estruturadas para o público-alvo, principais diferenciais, alternativas competitivas e a declaração de posicionamento final orientam você ao longo do processo

Segmentação de público: Use os campos de segmento de mercado integrados para definir a quem se destina o produto antes de elaborar mensagens e planos de lançamento

Comparação de posicionamento: analise várias direções de produtos ou de entrada no mercado em uma lista estruturada e, em seguida, acompanhe quais estão em planejamento, em andamento ou em espera

✅ Ideal para: estrategistas de marca que estão refinando o posicionamento para um novo mercado ou público.

💡 Dica profissional: Deixe que a IA o ajude na pesquisa necessária para seu exercício de posicionamento. Por exemplo, insira transcrições de chamadas e/ou feedback de clientes no ClickUp Brain para ajudar a identificar nomes recorrentes de concorrentes, recursos preferidos e outras informações que você pode usar para construir sua diferenciação. Use o ClickUp Brain para destacar menções recorrentes a concorrentes em chamadas de descoberta em segundos

7. Modelo de precificação de produtos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize as decisões de preços entre produtos e níveis com o modelo de preços de produtos do ClickUp

Se você entrar em um novo mercado com uma estratégia de preços fraca, pode sair perdendo em ambos os lados. Se o preço for muito alto, a adoção do produto fica estagnada. Se o preço for muito baixo, você reduz suas margens de lucro antes mesmo que o lançamento se consolide.

O modelo de preços de produtos do ClickUp ajuda você a organizar as decisões de preços entre produtos, marcas, tipos e tamanhos. Ele oferece à sua equipe uma visão de como seu catálogo está estruturado, o que ajuda a comparar faixas de preços, identificar lacunas e preparar um modelo de preços adequado ao mercado em que você está entrando.

Por que você vai gostar deste modelo:

Tomada de decisão baseada em dados: Seções para análise de custos, referências de preços competitivos e considerações de precificação baseadas em valor apoiam uma estratégia robusta

Estrutura do catálogo: Agrupe os produtos por categoria, marca, tipo e tamanho para manter as decisões de preços alinhadas às variações reais dos produtos

Comparação de preços: analise SKUs semelhantes lado a lado quando precisar comparar faixas de preço ou ajustar os preços para um novo mercado

✅ Ideal para: Gerentes de preços e equipes de produto que definem preços por categoria antes de entrar em um novo mercado.

🧠 Curiosidade: Uma entrada ineficaz no mercado costuma ser apenas uma má escuta com um orçamento maior. A análise de falhas da CB Insights descobriu que o segundo maior fator de fracasso das startups é a “ausência de necessidade de mercado”, o que, na verdade, é outra forma de dizer: “elas entraram com suposições, não com provas”.

8. Modelo de Guia de Estratégia de Vendas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme a estratégia GTM em um manual de vendas pronto para uso pelos representantes com o modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Uma estratégia brilhante de entrada no mercado será desperdiçada se sua equipe de vendas não tiver uma estratégia de vendas clara para executá-la.

O modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp preenche a lacuna entre o posicionamento do marketing e os esforços da equipe de vendas no terreno. Ele transforma sua estratégia de alto nível em um guia de vendas prático que os representantes podem realmente usar para fechar negócios.

Por que você vai gostar deste modelo:

Materiais prontos para vendas: Inclui seções sobre contas-alvo, etapas do processo de vendas, tratamento de objeções e fichas de comparação com a concorrência para equipar totalmente sua equipe

Acompanhamento de capacitação: acompanhe a criação e o status de todos os seus recursos de capacitação de vendas

Fluxos de trabalho conectados: integre sua estratégia de vendas ao gerenciamento de pipeline usando integre sua estratégia de vendas ao gerenciamento de pipeline usando integrações relevantes do ClickUp

✅ Ideal para: Gerentes de capacitação de vendas e líderes regionais de vendas que desejam transformar um plano de entrada em um novo mercado em um manual de campo prático.

💡 Dica profissional: Mantenha suas equipes de vendas, marketing e produtos alinhadas em todos os aspectos da sua estratégia de mercado com o ClickUp Chat. Como as conversas acontecem no mesmo lugar onde o trabalho é realizado, não há risco de perder o contexto ou de prioridades desalinhadas. Mantenha todas as equipes alinhadas com o ClickUp Chat

9. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme planos de lançamento em um manual de procedimentos sequencial usando o modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

À medida que o dia do lançamento se aproxima, uma lista de verificação para o lançamento de produtos pode evitar o risco de deixar de lado tarefas pequenas, mas essenciais.

O modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp transforma seu plano de entrada no mercado em um manual de lançamento sequencial, com tarefas agrupadas por categoria e acompanhadas por meio dos status personalizados do ClickUp.

Use-os para vincular cada tarefa de lançamento a uma categoria (como Análise de Mercado, Público-alvo e Precificação) e, em seguida, avance no trabalho com etapas consistentes, desde o planejamento até a conclusão.

Por que você vai gostar deste modelo:

✅ Ideal para: Gerentes de marketing de produto e responsáveis por lançamentos que coordenam implementações com múltiplas vertentes em um novo mercado.

10. Modelo de plano de implementação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o progresso da implementação em fases por responsável, cronograma e orçamento com o modelo de plano de implementação do ClickUp

O modelo de plano de lançamento do ClickUp oferece um rastreador de lançamento em fases que você pode executar como um programa de lançamento real. Além disso, cada item de trabalho está vinculado a um responsável, cronograma, departamento e orçamento. Ele é útil quando a entrada no mercado depende da sequência de um projeto piloto, desenvolvimento e lançamento final envolvendo várias equipes.

Você pode dividir a implementação em fases (como Inicial, Desenvolvimento e Testes Finais) e, em seguida, acompanhar o que está concluído, atrasado, cancelado ou ainda não iniciado, sem perder a visibilidade sobre os fluxos de trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Estrutura de lançamento em etapas: Organize seu lançamento em fases com Organize seu lançamento em fases com marcos claros no ClickUp e critérios de sucesso para cada etapa

Melhoria contínua: seções retrospectivas integradas ajudam você a capturar os aprendizados de cada fase antes de avançar para a próxima

Linha do tempo visualizada: visualize todo o ciclo de lançamento e veja as dependências entre as diferentes fases com visualize todo o ciclo de lançamento e veja as dependências entre as diferentes fases com a Visualização de Linha do Tempo do ClickUp

✅ Ideal para: Líderes de operações que coordenam planos de implementação envolvendo várias equipes para lançamentos em novos mercados ou expansões regionais.

📚 Leia também: Como implementar uma fonte única de verdade no local de trabalho

💡 Dica profissional: A entrada no mercado é um projeto complexo com várias variáveis a serem gerenciadas. Os Super Agentes do ClickUp podem ajudar a tornar essa jornada mais tranquila. O Competitive Intel Research Super Agent monitora os concorrentes e apresenta insights estratégicos para apoiar as decisões de entrada no mercado

O Complex Task Designer divide um projeto complexo em uma árvore de tarefas estruturada, com subtarefas, dependências, estimativas de tempo e atribuições de funções

O Criador de Cronograma de Projetos converte marcos e restrições em um cronograma de projeto sequencial com fases e datas

O Meetings Manager Super Agent ajuda a coordenar o planejamento de reuniões, agendas, preparação e acompanhamento em toda a equipe

O PRD Writer Super Agent transforma ideias e contribuições da equipe em documentos estruturados de requisitos de produto para o planejamento de lançamento

O Status Reporter Super Agent cria atualizações de progresso prontas para as partes interessadas e destaca automaticamente os obstáculos Saiba mais sobre esses colegas de equipe de IA contextual neste vídeo!

Transforme o planejamento de entrada no mercado em ação com o ClickUp

Uma estratégia de entrada no mercado só é útil se se mantiver válida quando o trabalho de verdade começar.

A pesquisa, as premissas e o planejamento são importantes. Mas o acompanhamento também é: alinhar equipes, acompanhar decisões, atualizar cronogramas e manter todas as partes envolvidas conectadas à medida que você entra em um novo mercado.

O ClickUp ajuda você a fazer tudo isso em um só lugar. Comece com um modelo, defina a estratégia no Docs, transforme prioridades em tarefas e mantenha o progresso visível à medida que os planos avançam da análise ao lançamento. Com IA integrada ao fluxo de trabalho, sua equipe também pode resumir pesquisas, refinar planos e definir os próximos passos mais rapidamente, sem criar mais desorganização.

Experimente o ClickUp gratuitamente e passe do planejamento da entrada no mercado para a execução da entrada no mercado. ✅

Perguntas frequentes

Uma estratégia de entrada no mercado é o plano de alto nível para decidir se e como entrar em um novo mercado, enquanto uma estratégia GTM é o plano de execução específico para lançar um produto nesse mercado. Pense na entrada no mercado como o “porquê” e na GTM como o “como”.

Equipes multifuncionais utilizam um modelo compartilhado como fonte única de verdade, atribuindo diferentes seções aos responsáveis relevantes — como o time de produto para o posicionamento e o de marketing para a comunicação. Isso garante que todos vejam as dependências e o progresso em um único lugar, evitando desalinhamentos.

Comece com o modelo de pesquisa de mercado para validar a oportunidade e, em seguida, use os modelos de análise competitiva e posicionamento de produto para definir sua estratégia. Por fim, use o modelo de estratégia de entrada no mercado e a lista de verificação para lançamento de produto para a execução.

Sim, mas para a expansão internacional, você precisará personalizá-los de acordo com fatores específicos do mercado, como regulamentações, localização e diferentes cenários competitivos. O modelo de plano de implementação é particularmente útil nesse caso, pois permite uma entrada gradual em vários países.