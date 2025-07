Como conduzir pesquisas de mercado e transformar dados em ação

Imagine lançar um produto que você acredita que as pessoas querem, mas que é recebido com silêncio no dia do lançamento.

Ou talvez você tenha definido um preço muito alto para o produto/serviço e agora não tenha compradores suficientes!

Parece complicado, certo? Mas é totalmente evitável com o processo certo de pesquisa de mercado. Seja você um empreendedor com uma ideia brilhante ou um profissional de marketing procurando ajustar sua próxima campanha, a pesquisa de mercado é a maneira mais rápida de eliminar as suposições. Ela esclarece seu público, seus concorrentes e suas oportunidades, permitindo que você elabore estratégias eficazes.

🧠 Curiosidade: O setor de pesquisa de mercado registrou um crescimento surpreendente de 37,25% — de US$ 102 bilhões em 2021 para US$ 140 bilhões em 2024.

Relaxe enquanto apresentamos tudo o que você precisa saber sobre o processo de pesquisa de mercado!

O que é pesquisa de mercado?

A pesquisa de mercado é o processo de coleta, análise e interpretação de dados. Esses dados podem incluir informações sobre seu público-alvo, concorrentes ou condições gerais do mercado.

Essa análise ajuda as empresas a entender as necessidades dos clientes, identificar tendências, experimentar ideias e otimizar estratégias para alcançar os melhores resultados. Ela também protege o tempo, o dinheiro e o esforço que, de outra forma, seriam gastos cegamente na tentativa de ajudar o produto a decolar.

Pense nisso como a informação secreta da sua empresa. Em vez de confiar na sua intuição, você se esforça para obter dados tangíveis. Esses dados destacam as lacunas do mercado: o que as pessoas querem, como se comportam e como você pode alcançá-las. Como resultado, as conclusões dessa pesquisa oferecem clareza que permite tomar decisões estratégicas para acelerar o crescimento.

⭐️ Modelo em destaque O Modelo de Pesquisa de Mercado do ClickUp ajuda as equipes a coletar, organizar e analisar dados de pesquisa em um só lugar, para que você possa descobrir tendências, validar ideias e tomar decisões de negócios informadas com mais rapidez. De pesquisas e entrevistas a análises da concorrência, todas as etapas do seu processo de pesquisa permanecem estruturadas e colaborativas. Obtenha um modelo gratuito Otimize os insights mais rapidamente com o modelo de pesquisa de mercado da ClickUp

Por que as empresas devem realizar pesquisas de mercado?

A pesquisa de mercado é a vela que ajuda você a navegar pelas ondas disruptivas das tendências de mercado em constante mudança e das expectativas dos clientes. ✅

Veja por que as empresas devem realizar pesquisas de mercado:

Entenda o mercado-alvo : você coletará dados que o ajudarão a obter uma visão completa dos seus clientes-alvo. Essa compreensão mais profunda abrange desde os pontos fracos e necessidades até os comportamentos e preferências deles

Valide ideias antes do lançamento : nem todas as ideias resultam em um produto ou serviço viável. A pesquisa de mercado é o campo de testes que permite testar suas suposições e defender suas grandes ideias com evidências

Crie mensagens que causam impacto : ter insights sobre o seu mercado-alvo permite otimizar as mensagens para que elas causem impacto e convertam

Minimize os riscos : esteja você entrando em um novo mercado ou ajustando estratégias de preços, os resultados da pesquisa de mercado oferecem insights baseados em dados que eliminam suposições e minimizam riscos

Fique à frente das tendências : a pesquisa de mercado oferece uma noção da evolução do comportamento dos clientes, das mudanças tecnológicas e das fórmulas de sucesso dos concorrentes. Isso mantém você um passo à frente das tendências que afetam o mercado enquanto você muda suas estratégias e sai vitorioso

Melhore produtos e serviços : o público-alvo e o feedback dos clientes permitem que você introduza mudanças em seus produtos e serviços para obter um maior alinhamento. Você saberá o que funciona e o que precisa ser melhorado

Tome decisões confiantes e baseadas em dados : Tome decisões informadas, respaldadas por dados sólidos. Isso reforça seu roteiro de produtos, sua estratégia de marketing e seus esforços de vendas

Comunique insights entre equipes: ferramentas como : ferramentas como software de relatórios de mercado tornam os dados de pesquisa de mercado acessíveis a todos. Essa visibilidade, combinada com recursos de análise de dados, coloca todos em sintonia e amplifica os esforços individuais

🧠 Curiosidade: As empresas que investem em pesquisa de mercado crescem de 2 a 3 vezes mais rápido do que aquelas que não investem!

Qual é o melhor método de pesquisa de mercado? Veja como eles se comparam

Os métodos de pesquisa de mercado podem ser amplamente classificados em dois tipos: pesquisa primária e pesquisa secundária.

A pesquisa primária inclui técnicas de pesquisa de mercado, como pesquisas, entrevistas, grupos focais e observações. O objetivo é coletar dados novos e em primeira mão diretamente dos participantes da pesquisa. Em contrapartida, a pesquisa secundária analisa fontes de dados existentes, como relatórios, estatísticas e publicações.

Aqui está uma tabela que compara os diferentes tipos de processos de pesquisa de mercado, principalmente as técnicas de pesquisa de mercado primária:

Pesquisas Entrevistas Grupos focais Pesquisa observacional Definição Pesquisas são questionários estruturados distribuídos a um grande grupo As entrevistas são conversas individuais orientadas Grupos focais são discussões orientadas com um pequeno grupo de participantes A pesquisa observacional envolve observar os usuários em ambientes naturais ou controlados Objetivo principal Reúna dados quantificáveis e tendências Explore motivações, comportamentos e atitudes Teste reações, descubra percepções Compreenda o comportamento real dos clientes e compare-o com o comportamento declarado Público-alvo Público amplo, segmentos específicos Usuários individuais, partes interessadas Segmentos demográficos específicos Usuários ou clientes reais Tipo de dados Quantitativo Qualitativa Qualitativa Qualitativa Tempo e custo Baixo a moderado Demorado e caro Moderado a alto Moderado Ideal para Validando suposições, medindo a satisfação Insights profundos, compreensão de decisões complexas Testar novos conceitos ou mensagens Insights sobre a experiência do usuário, padrões de uso do produto

🔎 Você sabia? O primeiro esforço registrado de pesquisa de mercado foi feito na década de 1920 por meio de pesquisas porta a porta!

O processo de pesquisa de mercado: como as empresas transformam dados em decisões

A pesquisa de mercado não é uma atividade única. É um processo contínuo que oferece clareza a cada iteração. Seja para entrar em um novo mercado, lançar um produto ou refinar sua estratégia de negócios, realizar uma pesquisa de mercado completa garante que você se baseie em insights do mundo real, e não em suposições.

Desde identificar as perguntas certas até transformar dados brutos em decisões confiáveis, cada etapa do processo de pesquisa de mercado estabelece as bases para um crescimento sustentável. Abaixo, dividimos esse processo em sete etapas práticas que orientam você desde a concepção até a implementação:

Etapa 1: Defina seus objetivos de pesquisa

Toda iniciativa de pesquisa de mercado bem-sucedida começa com clareza.

Usando ferramentas como o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, e com recursos como o ClickUp Docs, você pode centralizar suas metas de pesquisa, resumos de projetos e feedback das partes interessadas em um único documento colaborativo.

Use comentários para reunir contribuições da equipe e atribuir itens de ação diretamente do documento, garantindo que todos estejam alinhados. Você está explorando um novo segmento de clientes? Medindo o reconhecimento da marca? Validando um conceito de produto? Identificar o seu “porquê” ajuda a estruturar as perguntas que você deve responder.

Centralize todas as suas metas de pesquisa de mercado em um só lugar com o ClickUp Docs

Dica profissional: defina permissões detalhadas no Docs para compartilhar pesquisas com segurança com equipes internas ou parceiros externos, garantindo que informações confidenciais permaneçam protegidas.

Etapa 2: Colete dados (pesquisa primária vs. secundária)

Depois de definir seus objetivos, a próxima etapa é reunir dados relevantes. Isso geralmente envolve pesquisa primária (dados originais coletados por meio de pesquisas, entrevistas ou grupos focais) e pesquisa secundária (fontes existentes, como relatórios de mercado ou análises da concorrência). Os dados primários fornecem insights específicos e originais, enquanto os dados secundários ajudam a entender o panorama geral.

O ClickUp Forms permite que você crie pesquisas personalizadas com a sua marca, que alimentam as respostas diretamente no seu espaço de trabalho como tarefas acionáveis. Você pode mapear campos de formulários para campos personalizados, atribuir proprietários de tarefas e definir prioridades automaticamente, simplificando a coleta de dados e o acompanhamento.

Lembre-se de criar sua persona de usuário nesta etapa! Isso ajudará você a criar experiências personalizadas para os clientes e moldar o restante da sua pesquisa.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um processo eficaz de pesquisa de mercado com o modelo de formulário ClickUp

O modelo de formulário ClickUp é o seu espaço de trabalho pronto a usar para organizar e automatizar a pesquisa de mercado desde o início. Em vez de começar do zero, obtém uma estrutura de formulário pré-construída e totalmente personalizável, ideal para recolher feedback de clientes, respostas a entrevistas ou opiniões das partes interessadas.

Cada envio de formulário é direcionado para sua área de trabalho como uma tarefa, com status padrão, campos personalizados e atribuições de equipe. Você pode marcar respostas por persona, região ou campanha e usar esses insights para acompanhar tendências, analisar lacunas ou lançar acompanhamentos direcionados. É uma plataforma prática para criar personas de usuários, validar ideias e gerenciar a logística da pesquisa, tudo em um só lugar.

Ideal para: Pesquisadores e profissionais de marketing que desejam uma estrutura consistente e repetível para coletar dados primários em vários pontos de contato.

📚 Leia também: Perguntas para descobrir o cliente e entender completamente o seu mercado e o potencial do seu produto

Etapa 3: Segmente e analise seu público

A pesquisa de mercado tem tanto a ver com o seu público quanto com a sua concorrência. Então, é aqui que você vai investigar seus concorrentes: o que eles estão fazendo, como estão posicionados e onde estão tendo sucesso (ou enfrentando dificuldades). Essa análise ajuda você a descobrir oportunidades em áreas ainda inexploradas, sem passar pelo processo de tentativa e erro.

Analise as mensagens, preços, avaliações dos clientes, presença nas redes sociais, tom de voz e características dos produtos para identificar lacunas no mercado, necessidades não atendidas dos clientes e oportunidades potenciais de posicionamento.

O software de análise de marketing simplifica o processo, oferecendo comparações lado a lado e benchmarking em tempo real.

Categorize diferentes segmentos de pesquisa de mercado com as tags de tarefas do ClickUp

Use as tags de tarefas do ClickUp para categorizar insights como “reclamações sobre embalagens” ou “confusão sobre ingredientes”. Essas tags oferecem detalhes adicionais em comparação com os rótulos. Você pode segmentar as respostas por idade, tipo de pele e região. Combinar rótulos e tags facilita a visualização e a identificação de tendências.

Você também pode configurar os painéis do ClickUp para exibir os diferentes grupos de insights e sua frequência.

Etapa 4: Analise os insights dos concorrentes

A análise da concorrência ajuda você a contextualizar sua posição no mercado e descobrir lacunas que podem ser aproveitadas. Isso envolve estudar as ofertas dos concorrentes, modelos de preços, opinião dos clientes e estratégias de marketing.

Quando os dados começarem a chegar, é hora de torná-los utilizáveis. Primeiro, você precisa converter dados não estruturados em seus equivalentes estruturados. Converta feedback bruto de clientes, planilhas e gráficos em insights utilizáveis.

Organize suas descobertas em torno de temas centrais: tendências, exceções, preocupações recorrentes e insights surpreendentes. Use ferramentas de visualização para facilitar a análise de dados para todas as partes interessadas envolvidas.

Compare seu produto ou serviço com o dos concorrentes com a Visualização em tabela do ClickUp

Organize uma matriz do cenário competitivo diretamente em uma visualização de tabela, destacando os principais concorrentes e seus diferenciais. Compare recursos, preços, embalagens, tipos de fórmulas e opinião dos clientes. Você também pode anexar capturas de tela, links da web e análises de opinião nas redes sociais como subtarefas para centralizar sua pesquisa.

Pergunte: O que os clientes amam ou odeiam nessas marcas? Quais lacunas se destacam? Essa comparação estruturada ajuda você a revelar padrões e oportunidades que visões gerais genéricas muitas vezes deixam passar.

Anexe capturas de tela relevantes, links da web ou análises de sentimentos nas redes sociais como subtarefas para centralizar sua pesquisa, facilitando sua revisão durante discussões estratégicas.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de análise do setor para acompanhar a concorrência

Etapa 5: Organize e interprete os dados

Agora vem a parte mais difícil: transformar informações em insights. Dados sem direção são apenas ruído. Esta etapa conecta os pontos entre seus insights e seus próximos passos.

Transforme insights de alto impacto em ações concretas. Seu público pode preferir determinados ingredientes, um tom de conteúdo específico ou um formato de entrega exclusivo. Use esses insights para ajustar seu roteiro de produtos, textos criativos ou modelos de preços.

Não subestime sua pilha de tecnologia — as ferramentas de marketing de IA podem ajudá-lo a gerar mensagens com base na linguagem do cliente.

É um atalho inteligente para alinhar as comunicações com a voz do seu público, especialmente se você estiver testando novos canais ou campanhas.

Interprete dados com ferramentas de pesquisa como o ClickUp Board View

As visualizações Lista e Quadro do ClickUp ajudam você a agrupar dados em categorias ou insights. Crie status personalizados como “Insight validado”, “Precisa ser revisado” ou “Reivindicação não suportada” para acompanhar a força e a relevância de cada ponto de dados. Use o ClickUp Brain para resumir transcrições longas de entrevistas ou feedbacks, extrair padrões importantes e gerar rascunhos de insights automaticamente.

Dica profissional: use as automações do ClickUp para mover tarefas ou notificar as partes interessadas quando os insights forem validados ou precisarem de revisão, mantendo seu fluxo de trabalho eficiente e transparente.

Saiba mais sobre as práticas recomendadas para usar a Visualização de lista no ClickUp:

Etapa 6: Apresente suas descobertas

Uma boa pesquisa só tem valor se sua equipe for capaz de compreendê-la e agir com base nela. Resuma as principais conclusões, tendências visuais e recomendações práticas em um formato claro e atraente, adaptado às necessidades das partes interessadas.

Apresente as conclusões dos seus projetos de pesquisa de mercado através dos painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp são ideais para esta etapa. Combine gráficos, widgets de tarefas e tabelas para criar um relatório dinâmico que é atualizado automaticamente à medida que novos dados são recebidos.

Se você precisar de um formato narrativo, compile tudo no ClickUp Docs — incorpore visualizações, vincule tarefas e até mesmo anexe arquivos de dados brutos para referência. Se você documentou bem seu processo, ele se tornará uma biblioteca de pesquisa pronta para uso em projetos futuros.

Etapa 7: Tome decisões baseadas em dados

Com uma compreensão clara dos insights da sua pesquisa, é hora de passar da observação à execução. Use as descobertas para orientar o desenvolvimento de produtos, estratégias de entrada no mercado, alcance de clientes ou melhorias operacionais.

Impulsione decisões por meio de roteiros com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Transforme insights em iniciativas para criar um roteiro prático no ClickUp. Vincule tarefas de pesquisa a metas relacionadas, defina prazos, atribua responsáveis e acompanhe o progresso usando gráficos de Gantt ou a visualização Linha do tempo. Use os marcos do ClickUp para marcar as principais fases da pesquisa e garantir que sua equipe permaneça no caminho certo.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planos de pesquisa para equipes e profissionais

Usando o ClickUp para pesquisa de mercado

Já vimos como o ClickUp oferece suporte à pesquisa de mercado em várias etapas. Mas este aplicativo para o trabalho diário faz muito mais, e como!

O ClickUp Enterprise Search permite que você encontre instantaneamente arquivos, mensagens e insights em todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados (como Google Drive, Slack e Figma), economizando horas durante a síntese da pesquisa.

Uma pesquisa de mercado eficaz requer mais do que apenas a coleta de dados — ela exige clareza, colaboração e execução estratégica. O ClickUp reúne tudo isso em um único espaço de trabalho, facilitando o gerenciamento de fluxos de trabalho de pesquisa complexos e transformando insights em decisões informadas.

Dica profissional: use o ClickUp AI Notetaker para transcrever e resumir automaticamente entrevistas ou grupos de discussão, armazenando as transcrições diretamente no Docs ou em tarefas para fácil referência e análise.

Alinhe os resultados da sua pesquisa com a estratégia de negócios usando as Metas do ClickUp

Depois de compreender melhor seus objetivos de pesquisa, mapeie-os no ClickUp Goals

A pesquisa de mercado só tem valor quando está alinhada com os objetivos de negócios. O ClickUp Goals permite definir metas claras e mensuráveis, como concluir uma análise da concorrência ou coletar 1.000 respostas de pesquisa, e vinculá-las a tarefas ou listas específicas. Como resultado, todas as atividades de pesquisa contribuem para resultados de negócios mais amplos e fornecem um caminho claro do insight ao impacto.

Bônus? Você pode colaborar com suas equipes de produto e vendas em tempo real enquanto define a meta geral.

💡 Dica profissional: É fundamental distinguir o feedback proativo do usuário do suporte reativo ao cliente. Use ferramentas dedicadas de feedback do cliente para discernir ideias de alto impacto de perguntas gerais. Posteriormente, integre esses insights validados ao seu fluxo de trabalho como tarefas acionáveis, impulsionando melhorias focadas no produto.

➡️ Leia mais: Alternativas e concorrentes do SurveyMonkey

Acompanhe o progresso em todas as etapas da pesquisa com os marcos do ClickUp

Conecte tarefas a marcos para converter insights em ações com o ClickUp Milestones

Da mesma forma, o ClickUp Milestones oferece uma visão geral do progresso nas principais fases da pesquisa, como planejamento, coleta de dados precisos e acionáveis, análise e relatórios.

Defina marcos para acompanhar o progresso em todas as etapas da pesquisa, identifique atrasos com antecedência e alinhe sua equipe com os prazos.

Veja o que Juan Casian, CEO da Atrato, pensa sobre o uso do ClickUp:

É importante para mim estar a par do nosso progresso em direção aos nossos objetivos maiores. O ClickUp me dá rapidamente a visibilidade de alto nível de que preciso e que não tínhamos com nossas ferramentas anteriores.

É importante para mim estar a par do nosso progresso em direção aos nossos objetivos maiores. O ClickUp me dá rapidamente a visibilidade de alto nível de que preciso e que não tínhamos com nossas ferramentas anteriores.

💡 Dica profissional: uma boa pesquisa de usuários vai além da coleta de dados — trata-se de reconhecer a diferença entre feedback proativo e suporte reativo. Use ferramentas dedicadas de feedback do cliente para revelar insights de alto impacto e, em seguida, transforme-os em tarefas acionáveis que impulsionam a inovação do produto. 📚 Para se aprofundar no assunto, explore nosso guia sobre Como conduzir pesquisas com usuários e aprenda a coletar, analisar e agir com base em feedbacks que realmente fazem a diferença.

Transforme respostas de formulários em tarefas de pesquisa com o ClickUp Tasks

Transforme formulários em tarefas durante a coleta de dados de pesquisa de mercado com o ClickUp Tasks

Cada etapa do processo de pesquisa de mercado — desde a elaboração das perguntas da pesquisa até a análise das tendências do setor — é gerenciada no ClickUp Tasks. Você pode designar responsáveis pelas tarefas, adicionar prazos, incluir anexos e personalizar campos para acompanhar o tipo, a fonte ou a prioridade da pesquisa.

Essa estrutura em nível de tarefa reforça a responsabilidade e a transparência em todo o fluxo de trabalho da pesquisa.

Aqui está um resumo rápido dos diferentes tipos de tarefas do ClickUp:

Use o ClickUp Brain para resumir descobertas e revelar insights mais rapidamente

Processo de pesquisa de mercado com o ClickUp Brain

Transformar dados brutos em insights significativos geralmente leva tempo.

ClickUp Brain é o seu assistente de pesquisa com IA integrado, criado especificamente para ajudá-lo a transformar dados brutos em insights reais com mais rapidez. Ele resume automaticamente entrevistas, detecta temas recorrentes em grandes conjuntos de dados e gera ações para as próximas etapas, tudo dentro do seu espaço de trabalho. Esteja você organizando respostas de pesquisas ou analisando informações sobre a concorrência, o Brain permite que você pule a síntese manual e se concentre em decisões de nível superior.

Para usuários de desktop, o Brain Max leva a experiência ainda mais longe. Ele adiciona funcionalidades de voz para texto e texto para voz, para que você possa ditar notas de pesquisa, tarefas ou ideias sem usar as mãos — e ouvir resumos gerados por IA em voz alta enquanto realiza várias tarefas ao mesmo tempo. Você também obtém uma percepção mais profunda do contexto: o Brain Max pode pesquisar em todo o seu espaço de trabalho ClickUp, aplicativos conectados e na web para encontrar arquivos, insights ou resumos relevantes, mesmo aqueles que você esqueceu que existiam.

Juntos, o ClickUp Brain e o Brain Max trazem recursos avançados de IA para o seu fluxo de trabalho de pesquisa, para que você possa pensar mais rápido, colocar suas ideias em ação e encontrar tudo o que precisa em segundos.

📮ClickUp Insight: 30% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas existe uma IA que ajuda você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com IA da ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos integrados de terceiros, reunindo insights, recursos e respostas. Com a pesquisa avançada da ClickUp, você pode economizar até 5 horas por semana!

Gerencie todas as etapas da pesquisa com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seus projetos de pesquisa de mercado e decisões de negócios com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Simplifique seus projetos de pesquisa de mercado e decisões de negócios com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Além disso, você recebe muitos modelos que podem ser facilmente personalizados de acordo com o seu caso de uso. Por exemplo, o Modelo de Pesquisa de Mercado da ClickUp é um espaço de trabalho pronto para uso que ajuda você a gerenciar todas as etapas do seu projeto de pesquisa, desde o estabelecimento de metas e coleta de dados até a análise da concorrência e relatórios finais.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe todas as tarefas de pesquisa com status e cronogramas integrados

Organize insights de pesquisas, entrevistas e pesquisas sobre concorrentes em listas pré-criadas

Colabore com colegas de equipe em tempo real por meio de comentários, documentos e tarefas

Visualize suas descobertas usando painéis pré-integrados

🎁 Bônus: Modelo de análise de mercado do ClickUp

Pesquise como um profissional com o ClickUp!

A pesquisa de mercado é a sua plataforma de lançamento para o sucesso.

Seja para identificar as necessidades dos clientes, testar um novo conceito ou analisar os concorrentes, o processo de pesquisa certo ajuda você a transformar informações em impacto. E cada etapa do processo aproxima você do desenvolvimento de algo que seu público realmente deseja.

Embora o processo de pesquisa de mercado pareça complicado, o ClickUp facilita em vários aspectos. Todos os recursos do ClickUp foram projetados para transformar sua pesquisa em impacto real e mensurável.

Pronto para converter insights orientados pelo mercado em ação? Inscreva-se agora no ClickUp!