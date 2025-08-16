Modelos gratuitos de público-alvo para definir e refinar seu cliente ideal

Você conhece aquele momento constrangedor quando alguém pergunta: “Então, quem é o seu público-alvo?” e você entra em pânico e responde algo como: “Uh... qualquer pessoa que queira pagar?” Bem, é hora de encontrar o seu público-alvo ideal.

A verdade é que não saber exatamente para quem você está vendendo é como gritar em uma sala lotada e esperar que a pessoa certa responda. Spoiler: geralmente não respondem. Isso dificulta uma análise eficaz do público-alvo.

Definir seu cliente ideal não é algo exclusivo para grandes marcas. É para qualquer pessoa que esteja tentando vender, construir ou expandir seus negócios. Se você tem um trabalho paralelo ou uma startup em pleno crescimento, este guia é para você.

Reunimos modelos gratuitos e fáceis de usar para ajudá-lo a passar de suposições vagas (“millennials criativos, talvez?”) para insights reais. São apenas ferramentas online que ajudam a filtrar melhor o público, porque, no final, sua estratégia de vendas agradecerá.

O que são modelos de público-alvo?

Os modelos de público-alvo são ferramentas estruturadas usadas para definir e documentar as características do seu cliente ideal. Esses modelos geralmente incluem campos para detalhes demográficos (como idade, dados de localização, estado civil, renda, status socioeconômico), dados psicográficos (como valores, interesses e estilo de vida) e comportamentos (hábitos de compra, atividade digital) e pontos fracos ou objetivos.

Em vez de começar do zero, os modelos de público-alvo oferecem uma estrutura repetível para orientar a pesquisa do consumidor, filtrar a segmentação do público e ajudar a criar personas.

👀 Você sabia? 74% dos líderes em experiência do cliente afirmam que melhorar o conteúdo e o conhecimento transmitido aos clientes e funcionários é uma prioridade máxima.

O que torna um modelo de público-alvo bom?

Se você achava que um modelo bem elaborado era importante apenas para coletar dados, pense novamente. Ele também esclarece com quem você está falando e por que seus consumidores-alvo devem se importar. Um modelo sólido deve incluir:

Estrutura clara : seções organizadas por dados demográficos, psicográficos, comportamentos, objetivos e pontos fracos

Sugestões práticas : perguntas ou dicas que o levam a pensar além das características superficiais

Flexibilidade : Adaptável a diferentes setores, modelos de negócios e tipos de público

Foco na tomada de decisões : ajuda a traduzir os insights dos clientes em estratégias de marketing, produtos ou : ajuda a traduzir os insights dos clientes em estratégias de marketing, produtos ou vendas ICP

Sem jargões : fácil de entender e usar, mesmo para quem não é profissional de marketing

Espaço para aprofundamento : permite espaço para insights detalhados, não apenas caixas de seleção

Suporta segmentação: ajuda a distinguir entre diferentes tipos de público ou perfis de compradores

15 modelos gratuitos de público-alvo

Se você está cansado de personas de compradores vagas e suposições, esses modelos gratuitos do ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, vão salvar sua sanidade.

Criado para centralizar todas as etapas do seu fluxo de trabalho de comunicação de marketing, desde a pesquisa até a execução, o ClickUp ajuda você a transformar insights dispersos sobre o público em avatares de clientes acionáveis que ajudam a atrair novos clientes e orientar uma estratégia de marketing eficaz.

De personas de usuários a fluxos de integração, esses modelos foram criados para ajudar você a encontrar seu público-alvo mais rapidamente. Use-os para analisar seu público atual, descobrir clientes em potencial e filtrar segmentos de público de maneira mais estratégica.

1. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina seu público-alvo e cliente ideal com o modelo de persona do usuário do ClickUp

E se sua equipe realmente soubesse com quem está falando e não estivesse apenas adivinhando sua persona de cliente ideal (ICP) como “mães experientes em marketing” ou “geração Z experiente em tecnologia”? O modelo de persona do usuário do ClickUp torna isso possível.

Ele ajuda você a criar perfis detalhados do público, incluindo insights sobre os clientes atuais. Tem espaço para dados demográficos do público-alvo, objetivos, frustrações, comportamento de compra e muito mais. É simples, personalizável e criado para evoluir à medida que você aprofunda sua compreensão do público. Crie personas ricas e baseadas em pesquisas nas quais sua equipe pode agir.

Este modelo permite que você:

Crie perfis detalhados usando campos personalizados para dados demográficos, objetivos e frustrações

Marque tarefas, épicos ou documentos por persona para obter um impacto rastreável

Vincule cada persona ao feedback dos usuários, resultados de testes e ideias de recursos

Visualize a relevância da persona em equipes como produto, design e marketing

Organize personas por segmentação de clientes , estágio do ciclo de vida ou nível de engajamento

Exporte ou compartilhe perfis para partes interessadas externas

🎯 Ideal para: Fundadores, equipes de produto e profissionais de marketing que estão criando personas principais do zero.

2. Modelo de quadro branco de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize insights importantes sobre personas usando o modelo de quadro branco de personas do ClickUp

O modelo de quadro branco ClickUp User Persona foi criado para brainstorming ao vivo com sua equipe. Use-o para esboçar seu cliente ideal durante reuniões ou workshops de estratégia de vendas e marketing.

É visual, interativo e ótimo para sessões colaborativas. Você pode usá-lo para explorar visualmente e cocriar arquétipos de usuários com sua equipe.

Use este modelo para:

Arraste e solte elementos como notas adesivas, setas e ícones de avatares

Agrupe traços comportamentais, familiaridade com tecnologia ou hábitos de uso do produto

Adicione citações ou observações gravadas diretamente nos blocos de personas

Codifique as seções por cores de acordo com a emoção, a análise das necessidades do cliente ou o estágio do funil

Convide as partes interessadas para cocriar ou comentar em tempo real

Aumente o zoom em uma persona ou diminua para comparar diferentes tipos

🎯 Ideal para: Workshops e sessões de estratégia em equipe focadas no desenvolvimento de personas.

3. Modelo de documento de descoberta de clientes da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descubra clientes potenciais, seus objetivos e expectativas com o modelo de documento ClickUp Client Discovery

Cansado de começos desajeitados e intermináveis trocas de e-mails tentando descobrir o que seu cliente potencial realmente quer? O modelo de documento de descoberta de clientes da ClickUp leva a menos acompanhamentos desajeitados e mais clareza desde o início.

Ele orienta você a fazer as perguntas certas para entender o público, os objetivos e os pontos fracos do seu cliente antes de começar o trabalho.

Use este modelo para:

Pré-carregue informações sobre o histórico do cliente, objetivos e detalhes das partes interessadas

Oriente entrevistas com seções de perguntas dinâmicas

Adicione itens de ação diretamente do documento à sua visualização de tarefas

Acompanhe rodadas de feedback, registros de decisões e bloqueadores

Conecte este documento ao seu pipeline de CRM para uma transferência tranquila

Anexe recursos relacionados, como apresentações da marca e relatórios anteriores

🎯 Ideal para: Freelancers e agências que realizam sessões de integração de clientes ou lançamento de projetos.

O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados.

4. Modelo de pesquisa de mercado da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Explore seus segmentos de mercado usando o modelo de pesquisa de mercado da ClickUp

Precisa de uma maneira mais inteligente de organizar todas as suas notas de pesquisa desorganizadas? O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp mantém tudo, incluindo pesquisas sobre concorrentes, entrevistas com clientes, insights sobre tendências e muito mais, em um único lugar organizado.

Eles são estruturados o suficiente para mantê-lo no caminho certo, mas flexíveis o suficiente para se adaptar ao seu estilo. Chega de vasculhar cinco documentos e sete abas para encontrar aquela citação ou estatística.

Este modelo permite que você:

Acompanhe os concorrentes em termos de preços, posicionamento e mensagens

Crie quadros SWOT e PESTLE conectados a tarefas reais

Registre dados de pesquisas, entrevistas e insights comportamentais

Incorpore recursos visuais, como gráficos, capturas de tela e vídeos

Classifique as oportunidades com base no impacto, no esforço de marketing ou na confiança

Categorize insights por região, setor ou persona

🎯 Ideal para: Equipes de marketing e fundadores que estão validando a adequação do produto ao mercado ou planejando campanhas.

👀 Você sabia? O Spotify criou cinco personagens fictícios — Nick, Olivia, Shelley, Travis e Cameron — para entender melhor seus ouvintes. Cada um tinha suas peculiaridades, hábitos e gostos musicais, desde pais que se deslocavam diariamente para o trabalho até colegas de quarto descontraídos. Eles até fizeram recortes em tamanho real desses personagens e os usaram em workshops de equipe, como substitutos musicais dos usuários reais.

5. Modelo de fase de descoberta do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Comece um planejamento mais inteligente com o modelo de fase de descoberta do ClickUp

O modelo ClickUp Discovery Phase ajuda você a coletar e avaliar dados antes de tomar grandes decisões sobre produtos ou marketing. Desde as necessidades do público-alvo até as tendências do setor, ele foi projetado para informar sua próxima ação para grupos específicos com evidências reais, não com palpites.

Use-os para organizar a exploração inicial com resultados e pontos de verificação claros, especialmente ao definir seu ICP de marketing. Isso mantém sua equipe alinhada, focada e trabalhando com base no mesmo conjunto de fatos desde o início.

Com este modelo, você pode:

Divida a descoberta em tarefas como entrevistas, testes e síntese

Documente suposições, restrições técnicas e incógnitas

Marque insights por usuário, parte interessada ou conjunto de recursos

Destaque lacunas de conhecimento ou áreas de risco que precisam de validação

Defina marcos claros para alinhamento, revisão e definição do escopo

Vincule os resultados finais a roteiros e briefings

🎯 Ideal para: Equipes de produto ou consultores que estão iniciando novas iniciativas ou compromissos com clientes.

Veja como a Cartoon Network transformou seu planejamento de mídias sociais. Sua equipe gerenciava vários canais com ferramentas dispersas e visibilidade inconsistente. Depois de mudar para o ClickUp, não só simplificou as campanhas de marketing eficazes e a coordenação, como também criou um sistema de conteúdo centralizado que lhe deu visibilidade total sobre qual conteúdo ressoava com qual segmento do público. "Podemos agir muito, muito rápido porque há uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos", afirmou Sarah Lively, diretora de mídias sociais da Cartoon Network. "Se você deseja saber tudo o que está acontecendo a qualquer momento, nenhuma outra ferramenta pode oferecer o mesmo nível de insight." O resultado? Eles começaram a planejar o conteúdo com meses de antecedência e dobraram o número de canais sociais que podiam gerenciar, sem aumentar a equipe.

6. Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique o que realmente importa para seus clientes com o modelo de análise das necessidades do cliente da ClickUp

Este modelo de análise das necessidades do cliente da ClickUp ajuda você a esclarecer o que seu público realmente deseja, não apenas o que você acha que ele deseja. Use-o para descobrir as necessidades reais dos clientes, identificar lacunas, priorizar os recursos certos e criar mensagens que realmente ressoam.

É uma estrutura prática para eliminar suposições e criar algo que seu público vai se importar (e usar).

Use este modelo para:

Documente análises específicas do público-alvo, incluindo declarações de clientes, tarefas e necessidades não atendidas

Classifique cada necessidade com base na urgência, valor e complexidade

Organize análises e insights do setor usando estruturas como MoSCoW ou Kano

Agrupe necessidades sobrepostas em temas ou áreas de solução

Acompanhe como cada necessidade se encaixa nos recursos atuais ou planejados

Visualize quais pontos fracos aparecem em vários segmentos

🎯 Ideal para: Gerentes de produto e profissionais de marketing que estão refinando ofertas ou mensagens com base nas necessidades reais dos clientes.

💡 Dica profissional: Não sabe por onde começar a entender seu público? Peça ao ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA, para fazer algumas pesquisas para você.

7. Modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie todos os pontos de contato com clareza usando o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

Mapeie cada passo que seu público dá com sua marca usando o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp. Desde o primeiro contato até o acompanhamento pós-compra, ele ajuda você a identificar pontos de atrito e tornar a experiência mais tranquila.

Use-os para entender o caminho do seu cliente e criar momentos de revelação que fazem com que as pessoas voltem sempre.

Este modelo permite que você:

Defina as fases da jornada do cliente , desde o reconhecimento até a recomendação

Marque cada momento com emoções, atritos ou perguntas de descoberta do cliente

Atribua proprietários de equipe a cada ponto de contato ou frase

Adicione evidências como capturas de tela, gravações ou citações de pesquisas

Identifique os principais pontos de desistência, momentos de satisfação ou pontos de recuperação

Colabore entre equipes usando um mapa interativo compartilhado

🎯 Ideal para: equipes de CX e profissionais de marketing que desejam melhorar a experiência do cliente de ponta a ponta.

🧠 Curiosidade: 46% dos clientes afirmam que compram mais quando a experiência é personalizada. Afinal, personalizações relevantes geram mais receita.

8. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descreva percursos intuitivos para os usuários com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Criar uma experiência de usuário tranquila é fundamental, mas projetar um fluxo de usuário claro pode ser complicado sem as ferramentas certas. É aí que o modelo de fluxo de usuário do ClickUp pode ajudar.

Isso pode ajudá-lo a identificar pontos fracos, criar fluxos de tarefas eficientes e construir experiências intuitivas que mantêm os usuários envolvidos, seja em um site ou aplicativo. Com os práticos ClickUp Docs, visualizações em quadro branco, status personalizados e recursos de gerenciamento de projetos, é a sua ferramenta ideal para visualizar e otimizar cada etapa da jornada do usuário.

Use este modelo para:

Mapeie ações, decisões e caminhos de navegação em quadros brancos

Rotule telas e interações com status ou bloqueadores

Destaque o sucesso, os atritos e os pontos de saída

Conecte etapas para criar arquivos, wireframes ou tickets

Crie fluxos alternativos para casos extremos ou novos recursos

Compartilhe fluxos com desenvolvedores, gerentes de projeto e partes interessadas para obter feedback

🎯 Ideal para: designers de UX e equipes de crescimento que desejam melhorar os funis de vendas e as jornadas digitais dos clientes.

9. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esclareça o problema que você está resolvendo com o modelo de declaração de problema do cliente da ClickUp

Identificar os problemas dos clientes é fundamental para projetar produtos que realmente atendam às suas necessidades. O modelo de declaração de problemas do cliente da ClickUp ajuda você a identificar as causas principais dos pontos fracos dos clientes, para que você possa personalizar soluções mais inteligentes.

Ele orienta sua equipe a organizar feedbacks, analisar necessidades e priorizar decisões sobre produtos com clareza. Com status personalizados, campos personalizados e visualizações, incluindo visualizações de documentos e quadros, você fica por dentro do acompanhamento de problemas e da colaboração do início ao fim.

Use-os para:

Siga as instruções para criar declarações concisas e ricas em contexto sobre o público-alvo

Identifique sintomas, causas principais e usuários afetados

Atribua níveis de validação com base em pesquisas ou dados

Anexe evidências como reclamações, registros ou tickets de suporte

Vincule cada problema a recursos relacionados ou itens pendentes

Acompanhe quais questões estão sendo abordadas ativamente

🎯 Ideal para: Startups e equipes de produto que buscam se alinhar aos pontos fracos dos usuários antes de criar soluções.

🎥 Assista agora: Você está trabalhando duro para entender seu público e encontrá-lo onde ele está. Bem, funcionou! Agora você precisa gerenciar esses relacionamentos com os clientes e oferecer a eles tudo o que prometeu. Confira nosso tutorial em vídeo sobre como fazer isso da maneira certa:

10. Modelo de estudos de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise o comportamento e o feedback dos usuários com o modelo de estudos do usuário do ClickUp

Quer criar produtos que os usuários realmente amam? O modelo de estudos do usuário do ClickUp ajuda sua equipe a coletar feedback real, organizar insights e agir rapidamente. Perfeito para novas construções ou ajustes, ele mantém você focado no que os usuários precisam.

Com status personalizados, campos personalizados e várias visualizações, como documentos, quadro e tabela, você pode acompanhar facilmente tudo, desde metas de estudo até análises de dados. É uma maneira simples de se manter organizado e tomar decisões mais inteligentes e orientadas para o usuário com rapidez.

Use este modelo para:

Agende sessões e gerencie participantes em um só lugar

Escolha tipos de estudo, como testes de usabilidade ou entrevistas

Faça anotações em tempo real marcadas por pontos críticos ou citações

Agrupe as descobertas em insights ou temas de experiência

Converta feedback em sugestões prontas para o backlog

Acompanhe como a pesquisa orienta as decisões do roteiro

🎯 Ideal para: Pesquisadores e designers que realizam testes com usuários ou entrevistas com o público.

🧠 Curiosidade: A primeira persona de usuário foi chamada de “Kathy”. Na década de 1980, o designer de software Alan Cooper a criou como uma substituta para um usuário típico, para que os desenvolvedores pudessem entender melhor para quem estavam criando. O legado de Kathy permaneceu — Cooper mais tarde compartilhou sua história em seu livro de 1999, The Inmates Are Running the Asylum.

11. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha o modelo gratuito Capture feedback real dos clientes com o modelo Voz do Cliente da ClickUp

Este modelo ClickUp Voz do Cliente permite reunir e organizar feedback de todos os canais por meio da escuta social, como pesquisas, suporte, mídias sociais e muito mais. Projetado para iniciantes, este modelo de quadro branco usa notas adesivas para tornar as necessidades do usuário claras e acionáveis.

É a sua ferramenta essencial para testar o público e transformar feedback bruto em insights valiosos que impulsionam decisões mais inteligentes.

Com este modelo, você pode:

Reúna informações do NPS, suporte, estratégia de vendas e canais da comunidade

Marque os comentários por recurso, sentimento ou urgência

Destaque as principais solicitações usando indicadores de volume

Vincule dados da voz do cliente a tarefas ou iniciativas de desenvolvimento

Visualize as tendências de feedback com painéis personalizáveis

Use padrões para informar a priorização e as mensagens

🎯 Ideal para: equipes de CX e de produtos que centralizam o feedback dos usuários para melhorar a experiência ou os recursos.

12. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize relacionamentos e interações com o modelo de CRM da ClickUp

O modelo ClickUp CRM ajuda você a rastrear leads e oportunidades por meio de pipelines, armazenar todas as suas informações de contato em um único local centralizado e priorizar tarefas por estágio de vendas para uma melhor organização.

Seja para uma pequena empresa ou uma grande corporação, este modelo organiza sua base de clientes existente com status personalizados, campos personalizados e visualizações. Use este modelo para:

🎯 Ideal para: Pequenas empresas e equipes de vendas que desejam organizar e agir com base nos dados dos clientes ou em seu segmento-alvo mais amplo.

💡 Dica profissional: não confie apenas em dados demográficos — investigue a psicografia do seu público, como seus valores e motivações, onde gastam seu tempo e dinheiro, seus hábitos diários, para compreendê-los profundamente.

13. Modelo de integração de novos usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Oriente novos usuários desde o primeiro dia com o modelo de integração de novos usuários do ClickUp

O modelo de integração de novos usuários do ClickUp ajuda você a mapear os primeiros passos do seu cliente após a inscrição. Use a visualização em lista para dividir suas tarefas em etapas fáceis de entender para todas as suas equipes e criar uma jornada que pareça intencional, acolhedora e alinhada com os objetivos dos seus clientes.

Use este modelo para:

Atribua tarefas de integração com prazos e dependências integrados

Incorpore materiais de treinamento, políticas e orientações para estratégias de aquisição de clientes

Automatize lembretes e avisos de progresso

Acompanhe o status de integração por pessoa ou departamento

Reúna feedback para melhorar o fluxo de integração

Duplique para funções, clientes ou casos de uso de parceiros

🎯 Ideal para: equipes de SaaS e de produtos que projetam fluxos de integração que reduzem a rotatividade.

14. Modelo de público-alvo da Thinkific

Segmente e entenda seu público com o modelo de público-alvo da Thinkific

O modelo de público-alvo da Thinkific ajuda os criadores de cursos a definir seu nicho de mercado e consumidores em potencial, concentrando-se em objetivos de aprendizagem, pontos fracos e motivadores. O modelo em formato de livro de exercícios também foi criado para auxiliar no planejamento de conteúdo educacional e no alinhamento do público.

Este modelo permite que você:

Identifique os objetivos, desafios e motivações do público

Segmente os alunos por nível de experiência ou estilo de aprendizagem

Liste as objeções e como seu curso as aborda

Alinhe as mensagens à psicologia e à disposição do comprador

Integre insights ao currículo e às páginas de vendas

Exporte insights para uso em equipes ou ferramentas

🎯 Ideal para: Educadores, coaches e criadores de cursos que desenvolvem currículos com base em um perfil específico de aluno.

💡 Dica profissional: use dados dos seus clientes com maior taxa de conversão para criar personas de público — o comportamento real sempre supera as suposições.

15. Modelo de público-alvo do PowerPoint da SlidesGo

Apresente insights sobre o público com impacto usando o modelo de público-alvo do PowerPoint da SlidesGo

O Modelo de PowerPoint para Público-Alvo da SlidesGo é um deck projetado profissionalmente para apresentar personas de público e estratégias de segmentação. É visual, limpo e pronto para apresentação.

Ele permite que você:

Personalize slides de personas com ilustrações e avatares

Destaque comportamentos, objetivos e hábitos digitais para o gerenciamento do ciclo de vida do cliente

Use ícones e infográficos para uma segmentação clara

Adicione cronogramas e funis para ilustrar jornadas

Altere os temas de cores e fontes para combinar com a identidade da sua marca

Exporte como uma apresentação ou PDF para apresentações de vendas

🎯 Ideal para: Profissionais de marketing e consultores que apresentam pesquisas de clientes ou estratégias de campanha para as partes interessadas.

💡 Dica profissional: use o Facebook Audience Insights para descobrir tendências demográficas e baseadas em interesses sobre seus seguidores nas redes sociais e, em seguida, cruze essas informações com o Google Analytics para ver quem realmente está convertendo em seu site. Essa abordagem em duas camadas ajuda a confirmar se o público-alvo presumido corresponde ao público real, incluindo insights obtidos do Facebook Groups e do Google Trends, e onde você precisa ajustar suas mensagens ou canais.

Transforme insights sobre o público em ação com o ClickUp

É essencial compreender a personalidade do seu usuário. Mensagens genéricas são ignoradas, mas conteúdo de marketing personalizado para as pessoas certas no momento certo? Isso gera resultados.

Os modelos gratuitos de pesquisa de público e persona da ClickUp facilitam a organização de insights, o foco e a criação de uma estratégia de negócios clara.

Seja para planejar uma campanha de marketing, testar as mensagens de marketing certas ou definir o público-alvo de um produto, tudo fica em um só lugar, mantendo sua equipe alinhada.

Inscreva-se gratuitamente e comece a criar insights mais inteligentes sobre o público no ClickUp hoje mesmo.