Como criar um calendário de entrada no mercado (+ modelo)

Você está diante de cinco ferramentas diferentes. Uma tem as datas da campanha. Outra acompanha as tarefas. Uma terceira armazena feedbacks. E, de alguma forma, sua equipe ainda está perdendo prazos.

Isso não é um problema de coordenação, é um problema de calendário.

Um calendário de lançamento no mercado de verdade não fica na sua cabeça ou em 10 abas. Ele fica em um único lugar, onde estratégias, cronogramas, tarefas e pessoas permanecem conectados.

Este guia mostra como criar um calendário GTM com o ClickUp, para que seu próximo lançamento não seja feito com copiar e colar e torcer para dar certo. Vamos começar!

O que é um calendário de lançamento no mercado?

Um calendário de entrada no mercado (GTM) é um plano visual, baseado em datas, que mapeia todas as atividades essenciais necessárias para lançar um produto ou serviço. Ele é usado por equipes multifuncionais — marketing, vendas, produto, relações públicas (RP) e sucesso do cliente — para coordenar responsabilidades, acompanhar o progresso e manter o alinhamento nos cronogramas de lançamento.

O calendário ajuda a fortalecer as estratégias de gerenciamento da marca e a manter a liderança, respondendo a perguntas como: Estamos lançando durante um feriado? Planejamos alguma campanha sazonal? A publicidade paga começa antes ou depois da data oficial de lançamento?

Você saberá exatamente quando iniciar as ações de RP ou divulgação com influenciadores, quais plataformas priorizar para anúncios e quem é responsável por cada peça do quebra-cabeça.

Algumas vantagens de um calendário GTM incluem:

Mantenha todas as equipes alinhadas para que todos saibam quem está fazendo o quê e quando

Acompanhe todas as etapas, desde o planejamento pré-lançamento até o acompanhamento pós-lançamento

Reduza surpresas de última hora, cumpra prazos e evite etapas perdidas ou sobreposições

Melhora a visibilidade para que as partes interessadas possam ver o progresso e os obstáculos em um só lugar

Fortaleça o gerenciamento de projetos de marketing conectando cronogramas, responsabilidades e marcos da campanha em uma única visualização

Simplifica as comunicações de lançamento, facilitando o planejamento das mensagens da marca em todas as plataformas

Lida com dependências e garante que tarefas relacionadas (como revisões criativas ou aprovações legais) sejam levadas em consideração

⭐️ Modelo em destaque O modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp estrutura o lançamento dos seus produtos ou serviços. Ele ajuda a analisar as necessidades dos clientes, as ofertas da concorrência e o posicionamento do produto. A estrutura permite otimizar faixas de preços que maximizam o valor e a receita, além de desenvolver estratégias para canais de promoção e distribuição. Obtenha um modelo gratuito Proteja sua estratégia de GTM e seu cronograma contra riscos usando o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

🧠 Curiosidade: A agora popular estratégia freemium (oferecer um produto gratuito com recursos premium pagos) foi cunhada pelo investidor de risco Fred Wilson em 2006 — em um comentário de blog! Hoje, ela é usada por empresas como Spotify, Zoom e, claro, ClickUp! 🚀

Elementos essenciais de um calendário GTM

Um calendário GTM bem estruturado divide o processo de lançamento em componentes claros e rastreáveis. Aqui estão os elementos essenciais que seu calendário GTM deve incluir:

📍 Principais marcos: incluem datas de disponibilidade do produto, revisões internas, aprovações, dia do lançamento e verificações pós-lançamento. Os marcos mantêm todos alinhados sobre o que precisa ser concluído e quando

🤝 Tarefas multifuncionais: cada equipe tem uma função — o marketing cria campanhas, o departamento de vendas planeja a divulgação, o de produtos finaliza os recursos e o jurídico cuida da conformidade. O calendário deve definir claramente essas responsabilidades

⏳ Prazos e dependências: muitas tarefas dependem da conclusão de outras. Por exemplo, o texto de um anúncio não pode ser publicado até que a mensagem do produto seja aprovada. Um calendário GTM ajuda as equipes a acompanhar essas relações e evitar gargalos

📢 Planejamento de canais: seja por e-mail, mídias sociais, RP ou anúncios pagos, o calendário deve especificar quando e onde cada campanha será lançada. Isso garante mensagens coordenadas em todos os pontos de contato

🗣️ Comunicações internas: sincronizações importantes, testes ou atualizações da equipe também devem ser programados para manter as equipes informadas e alinhadas à medida que o lançamento se aproxima

🔍 Você sabia? Quando o PayPal foi lançado, eles literalmente distribuíram dinheiro de graça como parte de sua estratégia de GTM. Os usuários recebiam US$ 10 por se cadastrar e mais US$ 10 por cada amigo que indicassem. Esse ciclo viral disparou a adoção do serviço antes que ele se tornasse um gigante global de pagamentos.

Como criar um calendário de lançamento no mercado

Um calendário GTM é tão forte quanto a estratégia por trás dele. Você não está inserindo datas por inserir. Você está definindo o ritmo, alinhando as ações certas e criando impulso desde o início. Isso começa com a estratégia, não com o agendamento.

E é exatamente por isso que um quadro branco estático ou uma ferramenta de calendário básica não são suficientes.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Seu calendário dedicado com IA, visualizações flexíveis e ferramentas de colaboração em tempo real oferecem a você a vantagem de manter os lançamentos precisos, pontuais e um passo à frente.

Experimente o ClickUp para equipes de marketing e veja a mágica acontecer

Combinado com o software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp, ele ajuda você a vincular a estratégia à execução, mantendo as campanhas focadas, dinâmicas e longe do caos.

Vamos percorrer as etapas essenciais para criar um calendário GTM, com exemplos e dicas sobre como executar cada uma delas usando o ClickUp.

Etapa 1: defina o problema e para quem você está resolvendo-o

Antes de agendar qualquer coisa, você precisa identificar o problema que seu produto resolve e para quem ele resolve. Comece identificando os principais pontos fracos — seja uma ineficiência no fluxo de trabalho, uma lacuna no mercado ou uma demanda crescente por uma alternativa mais rápida.

A partir daí, defina seus perfis de clientes ideais (ICPs) e crie personas de compradores que reflitam motivações, comportamentos e gatilhos de compra reais.

Documentação do ClickUp

Crie um documento ClickUp para registrar seu planejamento inicial de GTM em um só lugar.

Use uma tabela no Doc para descrever os principais problemas que seu produto resolve. Por exemplo, se você estiver lançando uma ferramenta de automação B2B, liste um problema como “os relatórios manuais levam mais de 6 horas por semana” e, em seguida, mapeie-o para uma função-alvo, como gerentes de operações em empresas de tecnologia de médio porte.

Crie uma tabela no ClickUp Docs para vincular os pontos fracos do produto diretamente às funções e cenários dos usuários

Adicione uma seção abaixo para os perfis dos seus clientes ideais. Divida-os por função, tamanho da empresa e pontos fracos e, em seguida, crie personas detalhadas que incluam motivações, objeções comuns e fatores de decisão.

Como o Docs fica junto com suas tarefas e cronogramas, suas mensagens e segmentação permanecem ancoradas em insights reais durante todo o lançamento.

Detalhe seus ICPs no ClickUp Docs para manter a estratégia e a execução perfeitamente alinhadas

🔍 Você sabia? Quando a Coca-Cola foi lançada em 1886, era comercializada como um tônico medicinal, e não como um refrigerante. Sua estratégia de GTM mudou depois que as pessoas começaram a apreciá-la como uma bebida refrescante, e não como um remédio.

Etapa 2: alinhe suas mensagens e mapeie a jornada do cliente

Depois de identificar seu público, crie uma estrutura de mensagens que traduza os recursos do produto em valor claro para o cliente. Uma matriz de valor sólida — que relacione os pontos fracos do cliente aos benefícios do produto — orientará todo o conteúdo da campanha, as páginas de destino e o alcance das vendas.

Para manter a consistência das suas mensagens, use um modelo de diretrizes da marca. Isso garante que todos os recursos, desde gráficos sociais até apresentações de vendas, estejam alinhados com a voz, o tom e a identidade visual da sua marca.

A próxima etapa na gestão de campanhas de marketing é mapear a jornada do comprador. Pense no conteúdo de que eles precisarão em cada etapa:

Topo do funil: Liderança inovadora e ideias de campanha que despertam interesse

Meio do funil: E-mails de nutrição e estudos de caso que geram confiança

Funil inferior: Apresentações de vendas, páginas de comparação e ofertas que impulsionam decisões

Quadros brancos do ClickUp

Você pode delinear sua estrutura de mensagens e a jornada do comprador usando os quadros brancos e documentos do ClickUp e, em seguida, vinculá-los diretamente às campanhas e ao conteúdo que eles impulsionam. Calendários de campanha, brainstorms e roteiros ficam todos juntos com as tarefas diárias da sua equipe.

Faça um brainstorming com os membros da equipe para criar um roteiro sólido de mapeamento de usuários usando os quadros brancos do ClickUp

📖 Leia também: Modelos e exemplos gratuitos de roteiros de marketing

Etapa 3: escolha os canais e planeje sua combinação de campanhas

Todo calendário GTM deve detalhar quais canais de comunicação você usará e para qual campanha.

Certifique-se de alinhar as seguintes questões: Você vai liderar com crescimento orientado pelo produto, divulgação externa ou campanhas com influenciadores? Você deve alinhar suas mensagens com momentos sazonais ou eventos de alto tráfego?

Tome essas decisões com base em onde seu público está mais ativo e no que se alinha com sua estratégia de vendas (autoatendimento, vendas internas ou lideradas por parceiros).

Por exemplo, se você estiver lançando uma ferramenta de IA self-service para freelancers, seu calendário GTM pode priorizar anúncios nas redes sociais e parcerias com influenciadores antes do lançamento no Product Hunt. Mas se você estiver vendendo a mesma ferramenta para equipes empresariais por meio de vendas internas, você planejaria sequências de e-mails, divulgação no LinkedIn e demonstrações ao vivo alinhadas com os ciclos orçamentários.

Pontos importantes a considerar ao planejar seu mix de campanha:

👉🏻 Combine cada canal com a etapa certa da jornada do comprador (por exemplo, redes sociais para conscientização, e-mail para nutrição, apresentações de vendas para conversão)

👉🏻 Alinhe o cronograma da campanha com eventos do setor, lançamentos de produtos ou tendências sazonais do mercado

👉🏻 Considere seus recursos internos; não sobrecarregue sua equipe

👉🏻 Priorize canais nos quais você já tem forte tração ou dados de público existentes

ClickUp Brain

Se precisar de ajuda para decidir quais canais de comunicação priorizar, você pode perguntar ao assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain. Com o poder de todos os LLMs em um, incluindo GPT-4o, Claude e Gemini, você pode projetar e personalizar sua estratégia de GTM como um profissional.

Experimente o ClickUp Brain para criar sua estratégia de GTM

Deixe o ClickUp Brain projetar as etapas e os detalhes do seu cronograma de GTM

⚙️ Bônus: experimente modelos de calendário de conteúdo para identificar lacunas de conteúdo antes que elas se tornem corridas de última hora e mantenha sua equipe trabalhando em direção aos mesmos objetivos de lançamento.

Etapa 4: crie um cronograma realista com metas e marcos

Para criar uma estratégia de entrada no mercado, seu calendário deve incluir marcos, dependências e pontos de verificação colaborativos.

Mas não se limite aos prazos. Defina o que é sucesso incluindo:

📌 Metas de MQL ou SQL

📌 Métricas de alcance ou engajamento da campanha

📌 Inscrições ou taxas de ativação do produto

📌 Pipeline de vendas influenciado

📌 Taxas de conclusão da capacitação

Calendário ClickUp

Vincule essas métricas a metas SMART ou KPIs de marketing para que não haja ambiguidade sobre o que precisa ser alcançado. A partir daí, o desafio é manter tudo nos trilhos à medida que as prioridades mudam.

O Calendário do ClickUp ajuda você a criar um cronograma flexível, mantém as equipes alinhadas e transforma metas de alto nível em ações diárias.

Diferente de outros softwares de calendário de marketing, o ClickUp Calendar agenda tarefas de forma inteligente, sincroniza reuniões e mantém as metas em destaque. Assim, sua equipe permanece no caminho certo sem precisar de acompanhamentos constantes.

Programe automaticamente tarefas de alta prioridade e bloqueie o tempo de foco para marcos do GTM com o Calendário do ClickUp

Comece identificando a data de lançamento e, em seguida, trabalhe retroativamente para definir os principais prazos: revisão de ativos, aprovação de campanhas, capacitação interna e sincronização das partes interessadas. A funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp permite ajustar as datas dinamicamente à medida que as prioridades mudam ou as dependências se alteram.

Digamos que você esteja planejando o lançamento de um produto em seis semanas. Você já mapeou os principais prazos no seu calendário GTM: revisões de ativos criativos, treinamento interno de vendas, aprovações de e-mails de lançamento e um webinar ao vivo na véspera do lançamento. Depois que essas tarefas são criadas e atribuídas, o Calendário do ClickUp bloqueia automaticamente o tempo de foco em seu calendário para que você possa escrever resumos da campanha ou revisar os criativos finais dos anúncios sem precisar inserir manualmente. E tem mais! Se a equipe criativa não cumprir os prazos de entrega dos protótipos, o ClickUp reprograma tarefas dependentes, como aprovações e e-mails de lançamento, ajustando os cronogramas em tempo real, tornando-o o melhor aplicativo de calendário para seus esforços de marketing.

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

Para visualizar toda a sequência de lançamento, use a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp. Ela oferece uma visão geral de como todas as tarefas se conectam, onde podem ocorrer gargalos e o que precisa ser reordenado à medida que as coisas mudam.

Use a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para classificar as prioridades por prazo, responsável ou dependência da tarefa

Dessa forma, seu calendário GTM permanece alinhado com as prioridades em constante mudança, e sua equipe obtém um plano diário realista que se adapta à medida que o lançamento evolui.

Além disso, você pode integrar o ClickUp Calendar ao Google ou Outlook para sincronizar reuniões e tarefas de maneira perfeita. Isso garante que todos os membros da equipe estejam alinhados e cientes dos planos de marketing e dos próximos prazos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de marketing para programação

Etapa 5: atribua responsabilidades claras e simplifique a execução

Lançamentos multifuncionais só funcionam quando todos sabem exatamente quais são suas responsabilidades. Atribua responsáveis para cada elemento da campanha, desde a criação do anúncio até a construção da página de destino, e acompanhe as dependências entre as equipes. Isso ajuda a evitar surpresas de última hora e garante a responsabilidade.

Tarefas do ClickUp

Use as tarefas do ClickUp para dividir o trabalho de lançamento em partes gerenciáveis, atribuindo prazos, responsáveis, observadores e tags de prioridade. Ele também oferece suporte a dependências de tarefas, para que a campanha por e-mail não seja enviada prematuramente se a página do produto não for aprovada.

Como um software de gerenciamento de recursos de marketing, o ClickUp garante que todas as partes do seu plano de GTM estejam visíveis, atribuídas e em andamento.

Crie tarefas no ClickUp para sinalizar itens de ação e marcar líderes de projeto

🧠 Curiosidade: A base da maioria das estratégias de GTM — Produto, Preço, Praça e Promoção — foi introduzida em 1960 pelo professor de marketing E. Jerome McCarthy.

Etapa 6: automatize tarefas repetitivas e padronize fluxos de trabalho

As campanhas geralmente envolvem tarefas recorrentes, como controle de qualidade, aprovações, criação de briefings ou relatórios. Automatizar essas etapas economiza tempo e mantém sua equipe focada em trabalhos de alto impacto.

Automação ClickUp

A automação do ClickUp permite criar regras como “Quando uma tarefa for marcada como concluída, mova-a para o próximo responsável” ou “Quando uma nova tarefa de campanha for criada, atribua-a automaticamente ao líder do canal”. Isso reduz o acompanhamento manual e mantém os fluxos de trabalho em movimento.

Por exemplo, imagine que você está lançando uma campanha multicanal. Cada vez que uma nova tarefa é criada na lista “Anúncios pagos”, você pode usar as automações para:

Crie fluxos de trabalho personalizados que atribuem tarefas automaticamente, atualizam status e enviam lembretes com o ClickUp Automation

Atribua automaticamente ao líder de marketing de desempenho

Defina a data de vencimento para 3 dias após a criação da tarefa

Atualize o status da campanha para “Em andamento”

Isso garante que todas as tarefas de anúncios pagos, independentemente de quem as criou, sigam o mesmo fluxo de trabalho sem coordenação extra. É uma coisa a menos para gerenciar manualmente e mais uma maneira de manter seu calendário GTM funcionando dentro do prazo.

🔍 Você sabia? No início, a Airbnb copiava anúncios do Craigslist e enviava mensagens aos anfitriões para que eles publicassem seus anúncios também no site. Essa tática não oficial (e um pouco sorrateira) de GTM deu à empresa exposição instantânea a milhões de usuários em potencial sem gastar uma fortuna em anúncios.

Etapa 7: colabore em tempo real

As campanhas de marketing envolvem equipes de vendas, design, sucesso do cliente e marketing de produto. Para manter tudo funcionando perfeitamente, você precisa de um sistema de comunicação em equipe que mantenha todos alinhados, sem depender de e-mails dispersos ou reuniões constantes.

Programe pontos de verificação colaborativos, como:

Sessões de capacitação interna: Equipe suas equipes de suporte e vendas com o conhecimento e as ferramentas necessárias para comunicar o valor do próximo lançamento de maneira eficaz

Sincronização das partes interessadas: atualize regularmente todas as partes relevantes sobre o andamento, colete feedback e garanta que todos estejam alinhados à medida que a data de lançamento se aproxima

Chat do ClickUp

A melhor opção para manter esses pontos de verificação conectados? O chat do ClickUp.

Acelere a colaboração eficiente com o ClickUp Chat

Integrado diretamente na plataforma, o Chat permite que os membros da equipe se comuniquem por mensagens instantâneas sem precisar alternar entre aplicativos. Você pode criar canais de chat dedicados para projetos ou campanhas específicas, garantindo que as conversas permaneçam organizadas e específicas ao contexto.

🔍 Você sabia? De acordo com a Gartner, a maioria das organizações depende do crescimento orientado por produtos, com recursos e benefícios impulsionando suas estratégias. No entanto, à medida que a concorrência se intensifica, as empresas veem a personalização e a tomada de decisões baseada em dados como o futuro do sucesso do GTM.

Etapa 8: Faça um lançamento preliminar e prepare sua estratégia de suporte

Antes da implementação completa, teste suas mensagens, sistemas e fluxos de trabalho de suporte com um público menor. Um lançamento suave ou uma versão beta podem revelar problemas que você não havia previsto, como etapas de integração pouco claras, bugs ou mensagens desalinhadas.

Formulários ClickUp

Os formulários do ClickUp facilitam a coleta de feedback estruturado dos usuários beta. Adicione perguntas como “Que parte da integração não ficou clara?” ou “Qual recurso não atendeu às expectativas?” e compartilhe o formulário com seu grupo de teste.

Cada resposta pode se tornar automaticamente uma tarefa, ajudando sua equipe a identificar rapidamente tendências e fazer atualizações diretamente no seu calendário editorial GTM.

Transforme feedback real da versão beta em tarefas acionáveis dentro do seu fluxo de trabalho GTM com os formulários do ClickUp

🧠 Curiosidade: O plano inicial de entrada no mercado do Google se concentrava inteiramente em construir uma base de usuários com um mecanismo de busca superior. Foi só anos depois que eles lançaram o AdWords, transformando-o em um negócio de bilhões de dólares.

Etapa 9: acompanhe o desempenho e adapte seu calendário

Após o lançamento, seu calendário deve passar para o modo de desempenho. Agora é hora de monitorar o desempenho de suas campanhas em termos de conteúdo, canais e caminhos de conversão. As pessoas estão clicando, mas não convertendo? Um segmento específico está se envolvendo mais do que outros? Essas informações moldam como você dimensiona ou ajusta sua estratégia de GTM.

Quando os lançamentos ficam agitados e as partes móveis se multiplicam, a última coisa que você precisa é uma bagunça nos relatórios. Um software centralizado de relatórios de marketing ajuda você a ver o que está funcionando (e o que não está) sem perder horas enterrado em planilhas ou atrás de atualizações.

Painéis do ClickUp

Com os painéis do ClickUp, você pode criar relatórios visuais em tempo real que se conectam diretamente ao seu calendário GTM.

Por exemplo, suponha que seu calendário GTM inclua uma campanha de reconhecimento da marca liderada por influenciadores no LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok. Em uma única visualização, você pode acompanhar:

Impressões semanais de cada postagem de influenciador e ativo da campanha

Tendências mensais de desempenho do mercado para identificar quando a visibilidade aumenta

Análise do engajamento, como curtidas por semana, para avaliar a qualidade do conteúdo

Acompanhe o desempenho dos canais para ver qual plataforma está gerando o maior ROI

Transforme métricas de GTM em pontos de ação de marketing com os painéis do ClickUp

📮 Insight do ClickUp: Equipes de baixo desempenho são quatro vezes mais propensas a gerenciar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a nove ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Melhores práticas para um calendário GTM eficaz

Quando bem feito, um calendário GTM ajuda sua equipe a manter o foco, agir rapidamente e se ajustar sem confusão. Essas práticas recomendadas ajudarão você a criar um plano de marketing que se mantenha mesmo quando os planos mudarem.

Planeje com agilidade, não com rigidez

Os melhores calendários GTM são estruturados, mas flexíveis. As campanhas raramente saem exatamente como planejado, então seu sistema deve permitir mudanças rápidas. Aplique essas táticas para incorporar flexibilidade sem perder o foco:

Divida os cronogramas em sprints mais curtos vinculados às fases da campanha

Adicione buffers para atrasos inesperados e mudanças no mercado

Revisite e ajuste datas importantes conforme necessário, com base no feedback

Mantenha o cliente no centro

Seu calendário GTM deve ser criado com base na jornada do cliente, não na conveniência interna. Veja como manter o foco no seu público-alvo:

Alinhe as campanhas às necessidades, comportamentos e ciclos de feedback dos clientes

Inclua pontos de contato como lançamentos beta, janelas de feedback do usuário ou suporte para integração

Acompanhe o envolvimento do cliente em todas as fases para identificar pontos de desistência

Use modelos prontos para lançamento

Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Criar um calendário de entrada no mercado do zero pode consumir um tempo valioso, especialmente quando você está lidando com pesquisa, preços, mensagens e planejamento de campanhas. O modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp oferece um ponto de partida estruturado e personalizável para que você se concentre menos na configuração e mais na execução.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu calendário de marketing de mídia social alinhado com a estratégia usando o modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Este modelo orienta você a:

Analise as necessidades dos clientes, o posicionamento dos concorrentes e as oportunidades de mercado, tudo em um só lugar

Planeje e compare estratégias de preços alinhadas com seus segmentos-alvo

Mapeie os canais de distribuição e promoção com etapas claras e práticas

Acompanhe e avalie o sucesso ao longo do tempo, ajustando sua estratégia de GTM conforme o mercado evolui

Além disso, o ClickUp oferece uma variedade de modelos para otimizar o planejamento e a execução do seu calendário de lançamento no mercado

Por exemplo, o modelo de calendário de marketing do ClickUp ajuda você a acompanhar as próximas campanhas e eventos de forma rápida e fácil, gerenciar tarefas com automação e lembretes e priorizar atividades de alto impacto em um banco de dados simplificado e sem código. Além disso, o modelo de comunicação da estratégia de entrada no mercado do ClickUp ajuda a comunicar de forma sucinta suas metas, funções, responsabilidades e métricas a todos os membros da equipe. Melhor ainda? O modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp em quadros brancos ajuda a debater um plano de ação para o lançamento do seu próximo produto.

🔍 Você sabia? O crescimento da receita recorrente anual (ARR) está desacelerando, especialmente para empresas com ARR inferior a US$ 25 milhões. Com ciclos de vendas mais longos, compradores cautelosos e custos de aquisição crescentes, aumentar a receita agora requer uma segmentação mais precisa, preços mais inteligentes e uma estratégia de GTM que se adapte às realidades do mercado.

Defina sua estratégia de GTM com o ClickUp

Um calendário de lançamento no mercado deve fornecer à sua equipe de marketing de produto uma visão clara de como o conteúdo do lançamento do projeto, as campanhas e as transferências internas estão alinhados em todos os canais.

Pense nisso: a publicação no blog é lançada no mesmo dia em que a equipe de vendas recebe o treinamento, e a equipe de suporte tem uma sessão de treinamento marcada para o dia anterior.

O ClickUp facilita essa coordenação. O Calendário do ClickUp oferece uma visão consolidada e alimentada por IA das tarefas, metas da equipe e plataformas de reunião integradas para que seu planejamento permaneça conectado e sempre atualizado.

Precisa de uma abordagem mais inteligente e automatizada?

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!