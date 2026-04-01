Uma empresa de SaaS B2B teve 2.000 MQLs entrando em seu funil, mas apenas 47 negócios fechados. Eles suspeitavam de vazamento no meio do funil, mas não conseguiam provar isso porque seu CRM, automação de marketing e notas de chamadas de vendas estavam espalhadas por três sistemas.

Esse é um problema comum enfrentado pelas equipes. Isso leva ao desperdício de gastos com marketing, a uma equipe de vendas frustrada e ao não cumprimento das metas de receita, pois você não tem visibilidade do desempenho do seu funil.

Os modelos de análise de vazamentos no funil podem ajudar. Este artigo apresenta alguns dos melhores modelos criados para ajudá-lo a identificar rapidamente pontos de desistência, diagnosticar as causas principais e testar soluções em todo o seu funil de vendas e marketing.

10 modelos gratuitos de análise de vazamentos no funil em resumo

O que é a análise de vazamentos no funil?

A análise de vazamentos no funil é o processo de identificar onde os clientes potenciais abandonam o funil em cada etapa do seu funil de vendas ou marketing e, em seguida, diagnosticar por que essas saídas ocorrem. É assim que você deixa de adivinhar e passa a tomar decisões baseadas em dados.

Um funil típico passa pelas seguintes etapas:

Conscientização: Os clientes em potencial descobrem sua marca pela primeira vez

Interesse: Eles interagem com seu conteúdo ou solicitam informações

Consideração: Eles avaliam sua solução em comparação com alternativas

Intenção: Eles sinalizam disposição para comprar por meio de demonstrações ou solicitações de preços

Compra: Eles se convertem em clientes pagantes

Um “vazamento” em qualquer etapa do ciclo de vida do cliente significa que você está perdendo clientes em potencial. A análise de vazamentos no funil ajuda a identificar essas falhas e corrigi-las.

Em vez de se debater com dados fragmentados, você pode usar um modelo de análise de vazamento no funil para fornecer uma estrutura padronizada para mapear cada etapa, rastrear pontos de desistência e documentar as causas principais.

Um bom modelo transforma seu fluxo de trabalho em um processo claro e repetível para corrigir vazamentos. Isso permite comparar o desempenho ao longo do tempo e entre campanhas.

📮ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele oferece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Como identificar onde estão os vazamentos no seu funil

O erro mais comum que as equipes cometem é ir direto para as taxas de conversão sem entender o que está acontecendo em cada etapa. Comece examinando cada etapa do funil separadamente antes de analisar as transições entre elas.

Acompanhe as taxas de conversão entre as etapas, o tempo médio que os clientes potenciais passam em cada etapa e quaisquer mudanças na velocidade que indiquem atrito. Uma queda repentina na taxa de conversão entre duas etapas é um importante sinal de alerta que aponta para um dos gargalos de conversão mais comuns que vale a pena investigar.

👀 Procure por estes padrões comuns de vazamento:

Vazamentos no topo do funil: Você tem um alto tráfego no site, mas um baixo número de formulários preenchidos. Isso geralmente indica uma incompatibilidade entre o texto do anúncio e a página de destino, ou um processo de cadastro muito complicado

Vazamentos no meio do funil: os leads esfriam após uma conversa inicial ou demonstração. Isso sugere lacunas em suas sequências de nutrição ou que seus critérios de qualificação são muito flexíveis, permitindo que prospects não qualificados escapem

Vazamentos na parte inferior do funil: Você está enviando propostas, mas os negócios estão parando antes do fechamento. Isso geralmente indica objeções relacionadas ao preço, pressão de um concorrente ou a incapacidade de chegar ao verdadeiro tomador de decisão

Para diagnosticar esses problemas de forma eficaz, você precisa consolidar dados de seus registros de CRM, relatórios de automação de marketing, análises do site e notas de chamadas de vendas. É aqui que os modelos se tornam indispensáveis, ajudando na análise de dados e orientando sua investigação.

📮ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho repetitivo e revelando as informações mais importantes, exatamente quando são necessárias. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

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💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain MAX para reunir evidências do funil mais rapidamente. Esse assistente de IA para desktop tem todo o contexto do seu espaço de trabalho no ClickUp, além dos aplicativos conectados. Pesquise em notas de vendas, painéis, documentos e suas outras ferramentas em um só lugar e, em seguida, transforme descobertas dispersas em um resumo claro de onde os clientes potenciais estão desistindo e o que investigar em seguida.

Os 10 melhores modelos de análise de vazamentos no funil

Esta lista selecionada de modelos abrange todo o espectro do trabalho de vazamento de funil — desde a visualização inicial do pipeline até o diagnóstico da causa raiz e o teste de soluções.

Cada um foi projetado para uma fase específica do processo de análise, para que você possa criar um kit de ferramentas completo para transformar o diagnóstico de vazamentos em uma disciplina repetível e escalável. 🛠️

1. Modelo de funil de vendas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie dados de clientes com uma interface de arrastar e soltar usando o modelo de funil de vendas do ClickUp

Seus negócios estão estagnados, mas você não consegue identificar onde está o impasse — e é aí que a identificação de gargalos por IA pode ajudar. Sem acompanhar as métricas certas do funil de vendas, identificar gargalos é pura suposição, e negócios de alto valor podem escapar.

Obtenha uma visão geral visual de todo o seu funil de vendas e identifique instantaneamente onde os negócios estão se acumulando e estagnando com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp. Ele foi projetado para equipes que precisam de visibilidade imediata do pipeline para priorizar seus esforços e manter os negócios em andamento.

Por que você vai gostar:

Visualizações personalizáveis: acompanhe os negócios em todas as etapas com suas acompanhe os negócios em todas as etapas com suas visualizações preferidas do ClickUp . Arraste e solte cartões na visualização Kanban do ClickUp para obter uma visão geral de alto nível ou alterne para a visualização de lista para uma análise mais detalhada

Informações detalhadas: Enriqueça suas tarefas com dados essenciais, como valor do negócio, probabilidade de fechamento e dias na etapa, por meio Enriqueça suas tarefas com dados essenciais, como valor do negócio, probabilidade de fechamento e dias na etapa, por meio dos Campos Personalizados do ClickUp . Isso ajuda a identificar rapidamente quais negócios precisam de mais atenção

Insights com tecnologia de IA: Identifique negócios que ficam estagnados em uma etapa por muito tempo com Identifique negócios que ficam estagnados em uma etapa por muito tempo com o ClickUp Brain . Pergunte “Quais negócios estão na etapa de Proposta há mais de 14 dias?” e receba uma lista instantânea com ações de acompanhamento sugeridas com base no histórico do negócio e em padrões semelhantes de negócios fechados com sucesso.

Rastreamento automatizado: sinalize negócios automaticamente quando eles excederem o tempo médio por etapa com sinalize negócios automaticamente quando eles excederem o tempo médio por etapa com as automações do ClickUp , garantindo que nada seja perdido

🚀 Ideal para: Equipes de vendas e gerentes de receita que precisam identificar rapidamente negócios paralisados e gargalos em cada etapa.

2. Passos para criar um modelo de funil de vendas com o ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo “Etapas para criar um funil de vendas” do ClickUp para criar tarefas automaticamente

Sem uma abordagem estruturada para o funil, você corre o risco de criar definições de etapas ambíguas e protocolos de transferência pouco claros, que são as principais causas de vazamentos no meio do funil.

Traga clareza ao seu processo com o modelo “Etapas para criar um funil de vendas” do ClickUp e evite vazamentos antes que eles ocorram. Isso é perfeito para equipes que estão criando ou reformulando seu funil, garantindo que cada etapa tenha um objetivo claro e critérios de qualificação.

Por que você vai gostar:

Estrutura passo a passo: Divida o processo de criação do funil em tarefas práticas e defina cada etapa com critérios claros de entrada e saída

Sugestões integradas: documente os protocolos de transferência entre suas equipes de vendas e marketing diretamente no modelo, eliminando a confusão sobre quem é responsável por quê

Documentação relacionada: Registre sua documentação oficial de processos no Registre sua documentação oficial de processos no ClickUp Docs , vinculada diretamente às suas tarefas de gerenciamento de funil

Processo de auditoria trimestral: use este modelo a cada trimestre para auditar seu funil e confirmar se suas definições de etapas ainda correspondem ao comportamento real dos compradores

🚀 Ideal para: Equipes que estão criando ou reformulando seu funil com definições de etapas e regras de transferência mais claras.

3. Modelo de relatório de análise da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore, avalie e apresente dados essenciais de desempenho com o modelo de relatório do ClickUp Analytics

Compilar manualmente dados brutos em relatórios é demorado e propenso a erros, e o produto final muitas vezes não consegue transmitir os insights essenciais necessários para impulsionar ações.

O modelo de relatório de análise do ClickUp foi projetado para ajudar você a comunicar conquistas e aprendizados, consolidando métricas do funil em um único relatório compartilhável.

Por que você vai gostar:

Seções pré-estruturadas: Organize seus KPIs, tendências e insights em um formato consistente que seja fácil de acompanhar para as partes interessadas

Dados em tempo real: elimine a entrada manual de dados importando dados em tempo real dos seus elimine a entrada manual de dados importando dados em tempo real dos seus painéis do ClickUp diretamente para os seus relatórios

Resumos com tecnologia de IA: Resuma automaticamente as principais conclusões e gere recomendações para a alta administração em segundos com o ClickUp Brain

Relatórios programados: configure relatórios recorrentes para acompanhar padrões de vazamento ao longo do tempo, transformando análises pontuais em um ciclo configure relatórios recorrentes para acompanhar padrões de vazamento ao longo do tempo, transformando análises pontuais em um ciclo de melhoria contínua

🚀 Ideal para: Líderes de RevOps, marketing e vendas que transformam dados do funil em relatórios claros e recorrentes para as partes interessadas.

4. Modelo de resultados de análise de dados da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie dados brutos usando o modelo de resultados de análise de dados do ClickUp e transforme-os em insights inteligentes

Sua equipe realiza uma análise, identifica um vazamento e então… as conclusões se perdem em um documento qualquer. Seis meses depois, você está resolvendo o mesmo problema novamente porque não há memória institucional.

O modelo de resultados de análise de dados do ClickUp cria uma base de conhecimento estruturada e pesquisável de suas análises de funil anteriores, garantindo que insights valiosos sejam capturados e reutilizados.

Por que você vai gostar:

Documentação organizada: Documente cada análise detalhadamente com seções dedicadas à sua hipótese, metodologia, conclusões e recomendações

Categorização inteligente: categorize as descobertas por estágio do funil, gravidade e causa raiz com os campos personalizados do ClickUp, facilitando a filtragem e a análise de padrões históricos

Colaboração em equipe: envolva partes interessadas de diferentes funções para revisão e feedback diretamente no documento de análise usando comentários e @menções

Análise histórica: Antes de iniciar uma nova análise, filtre rapidamente as descobertas anteriores para verificar se sua equipe já lidou com um problema semelhante, economizando um tempo valioso

🚀 Ideal para: Equipes que desejam um registro pesquisável de análises de funil, hipóteses e recomendações anteriores.

5. Modelo de auditoria e melhoria de processos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seus processos de negócios com verificações de qualidade, análises e gerenciamento de mudanças usando o modelo de auditoria de processos do ClickUp

Você sabe que seu funil está vazando, mas suspeita que o problema não são os leads — é o seu processo. Qualificação inconsistente, tempos de acompanhamento lentos e transferências desorganizadas entre equipes são fatores silenciosos que prejudicam a receita e são difíceis de identificar sem uma análise sistemática.

O modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp oferece uma lista de verificação estruturada para auditar seus processos de funil existentes, ajudando você a identificar o que não está funcionando e o que está.

Por que você vai gostar:

Revisão sistemática: Deixe que a estrutura Deixe que a estrutura da lista de verificação de auditoria o guie por uma revisão abrangente dos processos de cada etapa do funil, desde a captação de leads até o fechamento

Análise de lacunas: use as seções específicas para documentar onde seu processo está falhando e identificar oportunidades de melhoria

Ações automatizadas: acione automaticamente tarefas de acompanhamento e atribua-as à pessoa certa quando um item for sinalizado como “precisa de melhorias” usando as automações do ClickUp

Validação pós-mudança: execute essa auditoria após qualquer mudança significativa no funil — como a implementação de um novo CRM ou a reestruturação da equipe de vendas — para garantir que o novo processo esteja funcionando conforme o esperado

🚀 Ideal para: Equipes de operações e RevOps que auditam processos de funil para identificar transferências com falhas e execução inconsistente.

💡 Dica profissional: Um Super Agente da ClickUp pode revisar seu funil em intervalos regulares, sinalizar negócios paralisados ou etapas lentas e enviar um resumo rápido antes que pequenos vazamentos se transformem em problemas maiores de receita. Pense nos Super Agentes como colegas de equipe altamente qualificados, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles têm o contexto completo do seu Workspace convergente, aprendendo e melhorando a cada interação, tarefa e feedback. Experimente criar seu primeiro Super Agente hoje mesmo!

6. Modelo de análise da causa raiz da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique a causa raiz de problemas de qualidade em processos ou produtos e desenvolva planos de ação corretiva usando o modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Não basta identificar onde está o vazamento no seu funil. Sem aprofundar a análise, você corre o risco de implementar soluções superficiais que não resolvem o problema subjacente, o que significa que o vazamento reaparecerá.

O modelo de análise de causa raiz do ClickUp orienta você por uma análise estruturada, ajudando a entender os verdadeiros fatores por trás dos vazamentos no funil.

Por que você vai gostar:

Estrutura dos 5 Porquês: Use a Use a metodologia dos 5 Porquês , com perguntas iterativas, para ir além dos problemas superficiais e chegar à questão central

Brainstorming visual: Crie um diagrama de espinha de peixe e mapeie visualmente todos os fatores que podem estar contribuindo para um vazamento usando Crie um diagrama de espinha de peixe e mapeie visualmente todos os fatores que podem estar contribuindo para um vazamento usando os Quadros Brancos do ClickUp

Sugestões baseadas em IA: identifique possíveis causas principais com base no contexto do vazamento e em análises semelhantes do histórico do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Contribuições multifuncionais: compartilhe facilmente o modelo e convide partes interessadas das equipes de vendas, marketing e produto para contribuir com suas perspectivas, já que os vazamentos geralmente ultrapassam os limites das equipes

🚀 Ideal para: Equipes multifuncionais que diagnosticam o motivo de um vazamento no funil antes de escolher uma solução.

7. Modelo de fluxo de usuários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie jornadas detalhadas do usuário, desde a chegada até a conversão, usando o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

O modelo de fluxo de usuários do ClickUp é perfeito para equipes que analisam funis digitais — como sites, aplicativos ou versões de teste de produtos — para identificar pontos de atrito ocultos.

Isso ajuda você a entender o comportamento do usuário e identificar oportunidades para melhorar a experiência geral do usuário. Naturalmente, isso ajuda a eliminar as falhas no funil.

Por que você vai gostar:

Mapeamento visual: Mapeie cada etapa do percurso do usuário, desde a página de destino inicial até o evento de conversão final, utilizando sua estrutura de fluxograma

Mapeamento colaborativo de fluxos: colabore com toda a sua equipe no mapeamento do fluxo do usuário em tempo real usando os quadros brancos do ClickUp

Anotação de pontos de atrito: marque pontos de desistência, elementos confusos da interface do usuário e outras áreas de atrito diretamente no diagrama de fluxo com anotações e comentários

Validação de dados: sobreponha dados sobreponha dados de análise comportamental de ferramentas como mapas de calor e gravadores de sessão ao seu mapa de fluxo para validar suas suposições com o comportamento real dos usuários

🚀 Ideal para: equipes de PLG e marketing que mapeiam jornadas digitais para identificar atritos na experiência do usuário e pontos de desistência.

🎥 Quer transformar experiências de marca e de produto desconexas em uma jornada única, coesa e aprimorada? Este vídeo mostra como fazer isso.

8. Modelo de quadro branco para experimentos de crescimento da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize sessões virtuais de brainstorming com sua equipe usando o modelo de quadro branco do ClickUp Growth Experiments

Quando você tem uma dúzia de ideias para corrigir um vazamento no funil, mas não tem uma maneira estruturada de testá-las, é fácil ficar indeciso. Boas ideias morrem na praia porque a equipe não consegue decidir o que tentar primeiro ou como medir o sucesso.

O modelo de quadro branco para experimentos de crescimento do ClickUp oferece uma tela estruturada para projetar, executar e analisar experimentos de crescimento para corrigir as falhas no funil.

Por que você vai gostar:

Tela de experimento: documente a hipótese, o desenho do teste, as métricas de sucesso e os resultados do seu experimento, tudo em uma única visualização organizada

Priorização visual: Faça um brainstorming e priorize ideias de experimentos com sua equipe usando estruturas como Faça um brainstorming e priorize ideias de experimentos com sua equipe usando estruturas como impacto x esforço nos Quadros Brancos do ClickUp

Resultados práticos: crie tarefas instantaneamente para implementar as variações vencedoras como mudanças permanentes no processo, conectando seu quadro de experimentos ao crie tarefas instantaneamente para implementar as variações vencedoras como mudanças permanentes no processo, conectando seu quadro de experimentos ao ClickUp Tasks

Abordagem focada no ROI: Classifique os experimentos de acordo com seu impacto potencial e facilidade de implementação, para que você possa se concentrar na Classifique os experimentos de acordo com seu impacto potencial e facilidade de implementação, para que você possa se concentrar na melhoria contínua onde ela for mais importante

🚀 Ideal para: Equipes de crescimento que priorizam e testam ideias para corrigir vazamentos no funil de forma estruturada.

9. Lista de verificação para auditoria do funil de marketing da HubSpot

via HubSpot

A Lista de Verificação de Auditoria do Funil de Marketing da HubSpot oferece uma estrutura de auditoria rápida para equipes de marketing focadas no desempenho do funil de inbound. Ela é mais adequada para equipes que já operam dentro do ecossistema da HubSpot.

Por que você vai gostar:

Formato de lista de verificação: O modelo fornece uma lista de verificação para revisar sistematicamente cada etapa do funil de marketing

Focado no conteúdo: concentra-se fortemente na avaliação de iscas digitais, sequências de nutrição e desempenho geral do conteúdo

Limitação: Esta lista de verificação é voltada principalmente para o marketing e não aborda em profundidade as etapas de transferência para vendas ou as fases finais do funil, o que pode representar um ponto cego.

🚀 Ideal para: Equipes de marketing, especialmente usuários do HubSpot, que auditam o desempenho do funil de inbound e identificam lacunas na nutrição.

10. Modelo de análise do funil de vendas de transporte e logística da Template.net

O modelo de análise do funil de vendas de transporte e logística da Template.net é um modelo simples no estilo planilha para quem gerencia uma empresa de transporte ou logística. Ele ajuda a analisar seu funil de vendas em cada etapa, desde a geração de leads até o fechamento.

É uma boa opção para equipes que desejam um acompanhamento básico, sem recursos avançados de fluxo de trabalho.

Por que você vai gostar:

Fórmulas pré-definidas: O modelo calcula automaticamente as taxas de conversão entre etapas, poupando-lhe o trabalho de criar as fórmulas manualmente

Personalização simples: Sua estrutura básica é fácil de adaptar a várias configurações de funil e pode ser exportada para diferentes formatos

Limitação: Este é um modelo estático que requer a inserção manual de dados. Ele não se conecta a fontes de dados em tempo real, portanto, pode ficar desatualizado rapidamente e não oferece os recursos de colaboração de uma plataforma integrada.

🚀 Ideal para: Equipes de transporte e logística que desejam um acompanhamento de funil simples, baseado em planilhas, sem recursos avançados de fluxo de trabalho.

Como escolher o modelo certo de análise de vazamentos no funil

Escolher o modelo certo não é uma questão de preferência — trata-se de adequar o modelo à tarefa específica que você está tentando realizar. Se você errar nessa escolha, acabará com insights incompletos, dados desconexos e soluções que não dão certo.

Aqui está uma maneira prática de escolher com base na fase de análise, na estrutura da equipe e no foco da etapa do funil. Lembre-se de que a maioria das equipes obtém os melhores resultados usando vários modelos em conjunto.

Escolha com base na fase de análise:

Fase de análise Modelos recomendados Descoberta e mapeamento Modelo de funil de vendas, modelo de fluxo de usuários Diagnóstico Modelo de análise da causa raiz, modelo de resultados da análise de dados Testes e correções Modelo de quadro branco para experimentos de crescimento, modelo de auditoria de processos Relatórios Modelo de relatório de análise

Você também pode achar útil escolher com base no tipo da sua equipe.

Para organizações orientadas para vendas, um modelo de funil de vendas combinado com um modelo de análise de causa raiz pode ser muito eficaz. Equipes de crescimento orientadas para o marketing ou para o produto (PLG) descobrirão que combinar um modelo de fluxo de usuários com um modelo de experimentos de crescimento produz os melhores resultados.

Equipes híbridas se beneficiariam da combinação de vários modelos em um único espaço de trabalho que conecte dados de vendas, análises de produtos e desempenho de marketing.

Algumas equipes também podem se beneficiar ao selecionar com base no foco em cada etapa do funil.

Vazamentos no topo do funil: use o Modelo de Fluxo do Usuário com modelos focados em marketing para diagnosticar problemas como segmentação inadequada, mensagens pouco eficazes ou desistências nas páginas de destino

Vazamentos no meio do funil: Use o Modelo de Auditoria de Processos e o Modelo de Resultados da Análise de Dados para identificar atritos nos processos de nutrição, integração ou qualificação

Vazamentos na parte inferior do funil: Combine o Modelo de Pipeline de Vendas com o Modelo de Análise de Causa Raiz e concentre-se nas ineficiências na fase de negociação, objeções relacionadas a preços ou lacunas na execução de vendas

📚 Leia também: Como criar painéis de marketing que geram resultados

Corrija seu funil com o Espaço de Trabalho de IA Convergente do ClickUp

A maioria das equipes não fracassa por ter escolhido o modelo errado. Elas fracassam porque seus modelos estão espalhados por diferentes ferramentas. Gerenciar análises em planilhas, documentos e aplicativos de gerenciamento de projetos desconectados apenas gera uma proliferação de ferramentas e obriga as equipes a mudar de contexto continuamente

Essa dispersão de contexto acaba com o ímpeto. As informações se perdem, as transferências de tarefas falham e ninguém tem uma visão completa da situação.

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de análise de funil — é um espaço de trabalho convergente com IA onde todo o seu processo de análise de funil fica em um só lugar.

Crie e conecte todos os modelos — desde fluxos de usuários até funis de vendas — em um único espaço de trabalho

Vincule tarefas, dados, painéis e documentos para que todas as informações sejam acionáveis

Use IA para identificar padrões, resumir conclusões e acelerar a tomada de decisões

Mantenha as equipes de vendas, marketing e produtos alinhadas em torno do mesmo contexto em tempo real

Pronto para tapar esses vazamentos no funil? Comece gratuitamente com o ClickUp e transforme o diagnóstico de vazamentos em um processo repetível. ✨

Perguntas frequentes

Um modelo de funil de vendas ajuda você a visualizar e gerenciar negócios à medida que eles avançam pelas etapas, enquanto um modelo de análise de vazamentos no funil é projetado especificamente para diagnosticar onde e por que os clientes potenciais abandonam o processo. Pense no primeiro como um acompanhamento operacional e no segundo como uma investigação diagnóstica.

A maioria das equipes se beneficia de análises trimestrais aprofundadas, com verificações mensais mais superficiais das principais métricas de conversão. Se você alterou recentemente a estrutura do seu funil, lançou um novo produto ou percebeu uma queda repentina nas conversões, deve realizar uma análise imediata.

Vazamentos na fase inicial, que ocorrem entre as etapas de conscientização e interesse, geralmente indicam problemas de mensagem ou segmentação. Vazamentos na fase final, que ocorrem entre a consideração e a compra, geralmente apontam para problemas no tratamento de objeções, preços ou posicionamento competitivo.

Não de forma eficaz. Diferentes fases da análise exigem estruturas diferentes. A maioria das equipes usa dois ou três modelos em conjunto — um para mapear o funil, outro para a análise da causa raiz e outro para acompanhar experimentos e relatar os resultados.