Criamos o ClickUp Brain. Em seguida, começamos imediatamente a usá-lo para gerenciar nosso trabalho no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Parece recursivo, mas ouça-nos. Tínhamos exatamente o mesmo problema que você: dispersão do trabalho. Ou milhares de tarefas em dezenas de projetos, equipes espalhadas por fusos horários, enormes quantidades de dados históricos espalhados por dezenas de aplicativos, que poderiam nos dizer algo útil — se pudéssemos descobrir o quê.

O ClickUp Brain conectou os pontos que não estávamos preparados para ver em tempo real. Coisas como quais tipos de dependências realmente prejudicam os cronogramas, quais etapas de aprovação estão criando gargalos e quais equipes estão sobrecarregadas.

Nesta postagem do blog, vamos explicar como o ClickUp usa o ClickUp Brain para transformar dados em insights acionáveis. Veja o que mudou para nós e o que pode mudar para você. 🪄

O que é o ClickUp Brain?

Peça ajuda ao ClickUp Brain com @menções em suas tarefas e bate-papos do ClickUp

O ClickUp Brain é um assistente com inteligência artificial integrado ao ClickUp que ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida. Você pode interagir com o ClickUp Brain mencionando @Brain nos comentários das tarefas ou no chat, da mesma forma que mencionaria um membro da equipe. Veja o que ele pode fazer:

Forneça instruções e responda a perguntas usando o contexto do seu espaço de trabalho.

Resuma itens do espaço de trabalho, como suas tarefas , comentários, bate-papos e documentos do ClickUp

Realize ações como criar tarefas, atualizar status de progresso, postar comentários, resumir tarefas ou documentos, pesquisar no espaço de trabalho e muito mais.

Acesse itens públicos e (com permissão) privados em seu espaço de trabalho para fornecer respostas mais relevantes e contextuais.

Você pode usar o ClickUp Brain em vários lugares dentro do seu espaço de trabalho, como a barra de ferramentas, cabeçalhos de localização, Tarefas, Documentos e Chat. Ele foi projetado para ajudar em tudo, desde o gerenciamento de tarefas até a geração de resumos e até mesmo pesquisas na web.

Use o ClickUp Brain MAX para trazer a IA sensível ao contexto para o seu desktop

Para obter ainda mais poder, existe o ClickUp Brain MAX, seu companheiro de desktop que traz produtividade com inteligência artificial para todo o seu fluxo de trabalho, não apenas dentro do ClickUp.

46,5% dos trabalhadores são obrigados a alternar entre duas ou mais ferramentas de IA para concluir uma única tarefa.

O Brain MAX também elimina a dispersão da IA, centralizando todas as suas ferramentas e fluxos de trabalho de IA em um único lugar. Você pode pesquisar, criar e agir no ClickUp, em seus aplicativos de trabalho conectados (como Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) e na web, tudo a partir de uma única interface unificada.

É uma IA para todo o seu trabalho.

Saiba como funciona neste vídeo rápido:

Por que os insights acionáveis são essenciais

Dados sem direção não ajudam ninguém. Precisamos de insights que possamos usar — aqueles que nos mostram o que fazer a seguir, não apenas o que aconteceu antes.

Veja por que os insights acionáveis são tão importantes. 👇

Identifique a subutilização e a utilização excessiva

Alguns membros da equipe estão sobrecarregados, enquanto outros têm capacidade disponível. Sem visibilidade, não percebemos isso. Insights acionáveis revelam rapidamente esses desequilíbrios.

Podemos ver quem está sobrecarregado e quem pode assumir mais tarefas. Isso nos ajuda a redistribuir o trabalho de maneira justa e evitar o esgotamento antes que ele aconteça.

Priorize trabalhos de alto impacto

Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. Algumas fazem a diferença; outras apenas nos mantêm ocupados.

Insights claros nos permitem ser implacáveis. Eles nos mostram quais projetos aumentarão a receita, quais recursos os clientes estão pedindo e quais iniciativas pareciam boas na reunião de planejamento, mas não terão importância daqui a seis meses.

📮 Insight do ClickUp: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Um possível motivo: preocupações com a segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a padrões ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.

Acelere a tomada de decisões

Quando as decisões demoram, o impulso morre. Com insights ao nosso alcance, eliminamos o atraso e temos as informações de que precisamos quando precisamos. Isso nos permite agir com rapidez e confiança, mantendo os projetos em dia e as equipes alinhadas.

Na verdade, Alistair Croll e Ben Yoskvitz, autores de Lean Analytics, afirmam:

Se você estiver ocupado explicando os dados, não estará ocupado agindo com base neles.

Um em cada cinco funcionários pesquisados pela ClickUp afirma que simplesmente saber quando as decisões serão tomadas (melhor comunicação) os ajudaria a trabalhar mais rápido. No entanto, na correria de um dia agitado, a comunicação dos prazos muitas vezes acaba sendo esquecida.

É aí que o ClickUp Brain entra em ação. Atuando como seu copiloto de trabalho com tecnologia de IA, ele reúne automaticamente atualizações de tarefas, threads e documentos, fornecendo resumos diários, briefings de decisão e comentários resumidos, para que você finalmente possa parar de perseguir pessoas (ou informações).

📖 Leia também: Como aproveitar a IA com insights de dados em tempo real

Principais recursos do ClickUp Brain para insights acionáveis

Veja como integramos o ClickUp Brain aos nossos próprios fluxos de trabalho para agir mais rapidamente, detectar problemas com antecedência e manter as equipes alinhadas. 📋

Identifique problemas no projeto antes que eles se agravem

A crise mais cara é aquela que você não prevê. Usamos o ClickUp Brain para revelar os sinais de alerta que normalmente deixaríamos passar.

Gerencie projetos usando o recurso “Encontrar tarefas que estão paradas” no ClickUp Brain

Veja um cenário real: nossa equipe de produtos lançou um recurso que dependia de três fluxos de trabalho interconectados. O recurso “Encontrar tarefas que estão paradas” do ClickUp Brain detectou que a tarefa de transferência do design não havia sido atualizada em 12 dias. Esse único alerta evitou uma cascata de atrasos de duas semanas a jusante.

Identificamos o obstáculo, reatribuímos a responsabilidade e mantivemos o lançamento dentro do prazo. Sem essa visibilidade, teríamos descoberto o problema na revisão do sprint — tarde demais para recuperar.

📌 Experimente este prompt: Encontre tarefas no projeto “Campanha do 4º trimestre” que não foram atualizadas há mais de 10 dias e destaque aquelas que correm o risco de atraso.

💡 Dica profissional: carregue arquivos Excel diretamente em um novo chat do ClickUp Brain e faça perguntas sobre os dados. Além disso, você pode colar um link de planilha (do Google Sheets, por exemplo) para extrair insights. Isso ajuda a analisar planilhas instantaneamente, sem sair do espaço de trabalho.

Substitua horas de relatórios de status

Os resumos executivos são onde a maioria das equipes perde horas com trabalho manual. Agora, nós os geramos automaticamente.

Resuma as atividades de tarefas e localização em seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

No final de cada sprint, pedimos ao ClickUp Brain para resumir nosso Espaço de Desenvolvimento, destacando o que foi entregue, o que ainda está em andamento e o que está bloqueado. Ele extrai os status das tarefas, comentários e anexos de todo o Espaço e os sintetiza em uma atualização legível que leva 30 segundos para ser revisada, em vez de 30 minutos para ser compilada.

Além disso, quando nosso chefe lê o resumo, ele vê o progresso real, não uma lista de status.

Dizemos a eles: “Lançamos três recursos, desbloqueamos a integração de pagamentos reatribuindo a tarefa de back-end e temos um bloqueador na compilação do iOS aguardando acesso à API externa”. Essa é uma atualização pronta para decisão.

📌 Experimente este prompt: Gere um resumo executivo do espaço “Desenvolvimento de aplicativos móveis” cobrindo recursos concluídos, questões em aberto e bloqueadores no último sprint.

Tome decisões equilibradas sobre a carga de trabalho

Cargas de trabalho desiguais muitas vezes resultam em esgotamento, gargalos e prazos não cumpridos. Usamos o ClickUp Brain para reequilibrar antes que isso aconteça.

Enquanto a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp mostra a capacidade por pessoa, o assistente de IA vai além. Ele analisa tudo, incluindo volume de tarefas, prazos, sinais de complexidade e dependências. Assim, quando o ClickUp Brain vê que um membro da equipe está com 12 tarefas urgentes, enquanto outro tem quatro, ele recomenda reatribuições específicas.

Equilibre a capacidade da equipe usando os insights de carga de trabalho do ClickUp Brain

No último trimestre, aplicamos isso à nossa equipe de design.

O ClickUp Brain sinalizou que um designer estava realizando a maior parte do trabalho de alta prioridade, enquanto outros tinham capacidade disponível. Redistribuímos estrategicamente. Conseguimos evitar o esgotamento do nosso melhor funcionário e o rendimento aumentou porque o trabalho estava sendo concluído de forma mais constante por toda a equipe.

📌 Experimente esta sugestão: analise a visualização da carga de trabalho da equipe de design e sugira como as tarefas podem ser reatribuídas para manter o equilíbrio nesta semana.

Crie painéis que nos mostram o que é importante.

Aprendemos que os painéis que as pessoas utilizam são aqueles que tornam a análise dos dados mais complexos extremamente simples. Imagine painéis que não se limitam a fornecer uma lista de números, mas também interpretações compreensíveis do que esses números realmente significam. Os nossos painéis com tecnologia de IA no ClickUp fazem exatamente isso.

Os cartões de IA nos ajudam a:

Obtenha automaticamente atualizações sobre as atividades da equipe durante um determinado período com o AI Team StandUp Card .

Gere visões gerais de alto nível sobre a saúde do projeto, o progresso e as próximas etapas com pontuação no estilo executivo com o Cartão de Atualização do Projeto de IA .

Crie prompts personalizados para obter insights ad hoc ou realizar diferentes ações com o AI Brain Card .

Apresente resumos executivos atualizados para a liderança com o Cartão de Resumo Executivo de IA .

Resuma suas atividades recentes para reuniões ou relatórios com o AI StandUp Card.

Deixe seus painéis pensarem por você com os cartões de IA alimentados pelo ClickUp Brain

Nossa equipe de marketing atualiza seu painel todas as segundas-feiras de manhã. Eles veem um resumo do andamento da campanha, o que está atrasado e quais canais estão bloqueados — em linguagem simples.

Também criamos painéis com tecnologia de IA para questões relacionadas aos clientes, planejamento de sprints e análise de produtos. Cada um deles mostra exatamente o que a equipe precisa para tomar decisões.

O painel de vendas mostra quais negócios estão avançando e quais estão parados. O painel de engenharia mostra quais serviços estão funcionando bem e quais precisam de atenção. Quando um CEO quer saber o andamento de um projeto, nós o direcionamos para um painel, em vez de marcar uma reunião.

🔍 Você sabia? A Netflix se tornou um símbolo corporativo moderno de atuação com base em dados. Em 2006, quando lançou o Netflix Prize, ela fez um crowdsourcing para obter melhores algoritmos para prever as preferências dos usuários. O resultado foi uma melhoria de 8% na precisão das recomendações.

Conecte insights à ação com automações e metas

Identificar um problema não significa nada se ninguém agir sobre ele. Tratamos os insights como o início dos fluxos de trabalho, não como o fim.

Tome medidas proativas usando o ClickUp Brain dentro do Docs

Quando a IA identifica uma tarefa crítica em atraso, uma automação do ClickUp alerta imediatamente o gerente de projeto. Quando documentamos lições aprendidas em uma análise pós-mortem no ClickUp Docs, pedimos ao ClickUp Brain para extrair os principais pontos e vinculá-los à nossa meta de melhoria contínua.

A informação passa a fazer parte do nosso conhecimento institucional e a ação se torna automática.

📌 Experimente este prompt: Resuma o último documento pós-mortem e vincule os principais insights à meta de “Melhoria Contínua”.

📮 Insight do ClickUp: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdo até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo isso. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Acesse vários modelos de IA

Pensar de forma diferente às vezes é mais fácil quando você conta com diferentes ferramentas de IA para lidar com diferentes tipos de tarefas.

Use vários modelos de IA a partir de uma única interface no ClickUp Brain.

Quando estamos fazendo um brainstorming sobre os ângulos de uma campanha, precisamos gerar ideias rapidamente. Quando estamos arquitetando uma decisão sobre um produto, precisamos de um raciocínio lógico profundo. Quando estamos pesquisando algo especializado, podemos precisar de uma ferramenta que tenha sido treinada de maneira diferente. Fingir que um único modelo lida com tudo isso igualmente bem é simplesmente errado.

O Brain MAX nos permite acessar o Claude para trabalhos de raciocínio profundo, o ChatGPT para ideias criativas e o Gemini para domínios especializados. Escolhemos com base no que estamos tentando resolver naquele momento.

Use o ChatGPT dentro do ClickUp Brain MAX para brainstorming criativo

Nossa equipe de produtos usa o Claude quando estamos pensando em compromissos complexos sobre prioridades de recursos, enquanto nossa equipe de marketing muda para o ChatGPT quando está explorando direções de campanha.

💡 O que funciona para nós: Usamos o Brain MAX + ClickUp Whiteboards como nosso centro de comando criativo. Por exemplo, pegamos ideias brutas do companheiro de desktop e as colocamos em um quadro branco no ClickUp. Em seguida, usamos recursos visuais em tempo real, vinculamos-os a tarefas e documentos e deixamos a equipe remixar, refinar e executar sem sair da tela. Faça um brainstorming e transforme ideias em tarefas acionáveis rapidamente no ClickUp Whiteboards.

Pesquise em todas as ferramentas que usamos

Hoje em dia, as equipes utilizam várias ferramentas: o Figma tem designs, o GitHub tem códigos, o Google Drive tem documentos estratégicos, o SharePoint tem documentos jurídicos e o ClickUp tem tudo o mais.

Encontrar o que você precisa significa abrir abas, mudar de contexto, lembrar onde viu algo pela última vez e torcer para estar procurando no lugar certo.

Peça ao ClickUp Brain MAX para localizar arquivos do Figma ou Google Drive

O Brain MAX muda isso porque pesquisa em todos os seus aplicativos simultaneamente. Digitamos “Mostre-me os designs do Figma para o lançamento 2.1 e vincule-os às especificações técnicas e ao feedback do cliente que recebemos” e ele retorna as maquetes do Figma, puxa os documentos relacionados do ClickUp e do Drive e exibe as conversas em que discutimos o que os clientes realmente queriam desse lançamento.

Tudo aparece em um único lugar e tudo está conectado.

Fale em voz alta para aumentar a produtividade

Pensamos mais rápido do que digitamos, por isso capturamos as ideias enquanto elas estão se formando, em vez de perdê-las tentando encontrar um teclado.

Dite atualizações sem usar as mãos enquanto o ClickUp Brain MAX aprende seu vocabulário para uma transcrição mais inteligente

O Talk to Text no ClickUp Brain MAX nos permite trabalhar quatro vezes mais rápido, pois a restrição de digitação não está retardando nosso raciocínio.

Nós apenas expressamos nossas ideias e elas são formatadas e organizadas para uso no Brain MAX.

Além disso, o dicionário personalizado garante que a IA reconheça os nomes, jargões e referências que usamos. “Q4 push”. “API do Bob”. “A auditoria UX”. O sistema escreve exatamente o que dizemos, em vez de interpretar foneticamente. Essa é a diferença entre o ditado ser uma novidade e o ditado ser a forma como capturamos o pensamento.

Veja como um de nossos usuários está aproveitando ao máximo o ClickUp Brain MAX:

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

Realize pesquisas baseadas na realidade

Todos os dias, tomamos decisões com base em informações, como o que nossos concorrentes estão fazendo e como os mercados estão mudando. Se essas informações estiverem erradas, tudo o que vier a seguir também estará errado. Se você não consegue rastrear a origem das informações, não pode saber se elas estão corretas.

Obtenha insights da web em tempo real, completos com citações transparentes para cada resposta, usando o ClickUp Brain MAX

O Brain MAX pesquisa na web e retorna resultados com atribuição. Você pode clicar em todas as fontes. Quando usamos pesquisas para tomar decisões, vinculamos isso à nossa documentação para que a equipe veja tanto a informação quanto as evidências.

📌 Experimente este prompt: Encontre relatórios recentes sobre tendências de produtividade de equipes remotas e resuma as principais conclusões com citações das fontes.

Proteja seu tempo de concentração

Protegemos o tempo de concentração da mesma forma que protegemos as reuniões. O ClickUp Brain dentro do ClickUp Planner analisa sua agenda, entende quando você precisa de blocos de trabalho intensivo e reserva automaticamente esse tempo.

Deixe o ClickUp Planner bloquear automaticamente as tarefas prioritárias e adaptar sua programação de forma dinâmica

Mais importante ainda, ele reprograma tarefas de menor prioridade para se adequarem aos seus blocos de foco protegidos, para que você não precise ficar constantemente fazendo triagem.

Quando algo urgente surge e ameaça seu tempo de concentração, o ClickUp Brain reprograma suas tarefas de forma inteligente, em vez de simplesmente empurrá-las para um calendário desorganizado. Ele entende dependências e prazos, por isso não move algo que vence amanhã nem bloqueia outros trabalhos.

O resultado é tempo ininterrupto para realizar o trabalho real.

🧠 Curiosidade: Em 1854, o médico John Snow (não, não é o personagem de Game of Thrones) usou um “mapa de doenças” desenhado à mão com as mortes por cólera em Londres para rastrear o surto até uma única bomba d'água. Esse foi um dos primeiros exemplos conhecidos de transformação de dados brutos em insights acionáveis, e literalmente salvou vidas.

Registre reuniões sem precisar ficar anotando tudo

Use o ClickUp AI Notetaker para gravar, transcrever e atribuir acompanhamentos

Passamos horas em reuniões e mais horas ainda tentando lembrar o que aconteceu. A maior parte não fica na memória. Alguém digitava notas enquanto todos os outros assistiam, o que significa que a reunião se tornou uma documentação em vez de uma conversa. Após a chamada, alguém precisa organizar as notas, extrair itens de ação, criar tarefas e distribuir informações.

São horas de trabalho que nunca deveriam ter existido.

O AI Notetaker do ClickUp funciona durante a chamada e captura tudo:

Transcrições para que você possa pesquisar exatamente quem disse o quê.

Resumos inteligentes que sintetizam a chamada no que é importante

Itens de ação que você pode transformar automaticamente em tarefas atribuídas, solicitando ao ClickUp Brain.

Tudo isso aparece em seus documentos, portanto, está conectado ao seu trabalho, em vez de ficar isolado e esquecido em um aplicativo de notas.

Como nossas equipes utilizam o ClickUp Brain

Veja como usamos o ClickUp Brain diariamente em nossas equipes — as solicitações que executamos, os problemas que resolvemos e o trabalho que evitamos. 😌

Equipe de gerenciamento de projetos e operações

Localize tarefas silenciosas em um instante com o ClickUp Brain

No início da semana, nossa equipe de PMO executa a mesma solicitação: Encontre tarefas no Espaço de Operações que não foram atualizadas em mais de 7 dias e têm prazo de entrega em duas semanas.

Isso identifica as tarefas em que o trabalho simplesmente parou. No mês passado, surgiu uma tarefa de revisão jurídica que estava parada há mais de uma semana. O gerente de projetos presumiu que o departamento jurídico já tivesse feito isso, enquanto a equipe jurídica achava que estava esperando pelo gerente de projetos. Identificamos isso a tempo de manter o lançamento do produto dentro do prazo.

Para que usamos o ClickUp Brain:

Gerando resumos executivos semanais a partir do nosso Espaço de Operações

Identifique dependências que estão bloqueando vários fluxos de trabalho antes que alguém perceba.

Reunindo atualizações de status de todos os projetos para análises da liderança

💡 O que funciona para nós: Em nosso PMO, usamos campos personalizados de IA para economizar tempo e manter os projetos em dia. Criamos um campo de IA de resumo para condensar automaticamente descrições de tarefas, comentários e subtarefas em uma visão geral rápida.

Outro campo de IA acompanha o progresso analisando subtarefas e listas de verificação, para que sempre saibamos em que ponto uma tarefa se encontra, sem precisar atualizar nada manualmente.

Obtenha resumos instantâneos de tarefas e acompanhe o progresso automaticamente com os campos personalizados de IA no ClickUp

Equipe de marketing e criativa

Gere publicações nas redes sociais (legendas e imagens) alinhadas com a marca usando o ClickUp Brain

Estamos realizando campanhas simultâneas em blogs, redes sociais, e-mails, anúncios pagos, eventos e parcerias. Quando alguém pergunta “Qual é o status da campanha do webinar?”, nós perguntamos diretamente ao ClickUp Brain.

Como usamos nossa ferramenta de marketing com IA:

Resumindo os comentários em posts de blog para que os redatores saibam exatamente o que alterar.

Reunindo dados de desempenho de campanhas de várias fontes em uma atualização coerente

Extraia conclusões importantes das retrospectivas pós-lançamento para melhorar campanhas futuras.

Nossa equipe criativa também usa o ClickUp Brain para gerar imagens para publicações nas redes sociais, cabeçalhos de blogs e visuais de campanhas. Quando precisam de uma imagem conceitual rápida ou um gráfico principal, eles descrevem o que precisam e o ClickUp Brain gera na hora.

Isso é especialmente útil para rascunhos iniciais, testes A/B de diferentes conceitos ou quando são necessárias imagens provisórias enquanto se aguarda os designs finais.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Equipe de produto

Faça perguntas específicas ao ClickUp Brain sobre sua documentação técnica

Nossos gerentes de produto estão constantemente equilibrando as solicitações dos clientes, dívidas técnicas, iniciativas estratégicas e capacidade da equipe. O ClickUp Brain os ajuda a identificar padrões em todo o processo de desenvolvimento do produto.

Eles contam com o gerenciamento de conhecimento de IA do ClickUp para:

Conectando os pontos fracos dos clientes mencionados em chamadas de vendas, tickets de suporte e formulários de feedback

Verificar a capacidade da equipe de engenharia antes de se comprometer com o trabalho de sprint

Resumindo a documentação técnica quando eles precisam entender as restrições do sistema

Ao planejar o roteiro, eles perguntam: Mostre-me todas as solicitações de recursos marcadas como “cliente empresarial” do último trimestre. O ClickUp Brain extrai informações de tarefas de feedback de clientes, notas de vendas e tickets de suporte para mostrar quais problemas continuam ocorrendo.

No último trimestre, isso revelou que vários clientes empresariais estavam solicitando melhores controles de SSO. Nossa equipe registrou essas solicitações separadamente e não percebeu que todas elas apontavam para a mesma necessidade subjacente. Priorizamos isso, enviamos e imediatamente recebemos feedback de clientes que estavam esperando exatamente por isso.

Equipe de vendas e sucesso do cliente

Nossa equipe de vendas usa o ClickUp Brain como se fosse um engenheiro de vendas sempre disponível. Antes de uma demonstração, eles precisam de contexto rapidamente. Da mesma forma, nossa equipe de atendimento ao cliente precisa de contexto antes de responder às dúvidas dos clientes.

Saiba tudo sobre seus leads rapidamente com o ClickUp Brain

Portanto, antes de qualquer ligação para um cliente em potencial, os representantes solicitam: Resuma tudo o que sabemos sobre [Nome da empresa]. O ClickUp Brain extrai informações das notas de chamadas armazenadas nos comentários das tarefas, e-mails sincronizados e interações registradas. Eles obtêm um resumo completo em menos de um minuto, em vez de procurar em tarefas antigas e tentar lembrar detalhes.

Os gerentes de vendas usam isso de maneira diferente. Eles pedem: Mostre-me os negócios em “Proposta enviada” sem atividade nos últimos 10 dias. Isso lhes diz exatamente onde os negócios estão parados: documentos de aquisição ausentes, acompanhamentos esquecidos, defensores internos que ficaram em silêncio.

🔍 Você sabia? Na década de 1960, a Procter & Gamble foi pioneira na gestão de marcas e no acompanhamento das percepções dos consumidores. Seu “especialista em marcas” sistematizou a forma como as equipes coletavam e agiam com base nos dados dos consumidores. Isso foi basicamente o nascimento da análise de marketing moderna, antes que os computadores facilitassem esse processo.

Equipe de engenharia

Nossos engenheiros estavam constantemente interrompendo uns aos outros com “perguntas rápidas” sobre como os sistemas funcionam. Agora, eles perguntam primeiro ao ClickUp Brain.

Como nossa equipe de engenharia o utiliza:

Entenda a arquitetura do sistema sem incomodar o engenheiro que o criou.

Encontrar relatórios de incidentes anteriores e como os resolvemos

Extraindo resumos abrangentes de sprints para retrospectivas

Solicite ao ClickUp Brain para mostrar os bloqueadores em qualquer lista do ClickUp

Durante incidentes, eles perguntam: Mostre-me incidentes anteriores relacionados a [nome do sistema] e como os resolvemos. O ClickUp Brain exibe tarefas de incidentes anteriores, análises pós-mortem e detalhes de correções. Não precisamos resolver problemas do zero todas as vezes, o que se traduz em uma recuperação mais rápida.

Para retrospectivas de sprint, em vez de pedir a todos que se lembrem do que aconteceu há duas semanas, solicitamos ao ClickUp Brain que resuma o que foi entregue, quais obstáculos surgiram e onde a velocidade mudou. Entramos nas retrospectivas com dados reais.

💡 O que funciona para nós: Abrimos uma tarefa no ClickUp e pedimos ao Brain para gerar subtarefas. Isso nos dá um plano claro e passo a passo para sprints ou incidentes, para que não precisemos interromper uns aos outros para obter detalhes. Obtenha subtarefas claras e geradas automaticamente para suas tarefas com o ClickUp Brain

Equipe de RH e Operações de Pessoal

Nossa equipe de Operações de Pessoal usa o ClickUp Brain para tornar as informações acessíveis sem que elas se tornem um gargalo para todas as perguntas.

O ClickUp Brain ajuda ao:

Responda instantaneamente às perguntas dos funcionários sobre políticas, benefícios e procedimentos.

Compilando dados de avaliação de desempenho a partir do trabalho real concluído

Analisando a carga de trabalho entre as equipes para justificar decisões de contratação

Garanta que os funcionários obtenham respostas instantâneas para perguntas urgentes com o ClickUp Brain

Os novos contratados perguntam diretamente ao ClickUp Brain: Qual é a política de férias remuneradas? ou Como faço para enviar relatórios de despesas? Ele extrai as informações do nosso manual do funcionário no Docs e os direciona para os formulários corretos. Eles obtêm respostas imediatas, em vez de esperar por uma resposta do RH.

Além disso, os agentes pré-construídos no ClickUp, como o Agente de Respostas, adicionam outra camada de suporte, respondendo às perguntas que surgem repetidamente nos canais de bate-papo da equipe no ClickUp. Quando alguém marca o agente em uma conversa e pergunta sobre benefícios, etapas de integração ou expectativas de função, ele responde com as informações exatas extraídas do seu manual, políticas ou notas de tarefas.

Devolva às equipes seu precioso tempo com o ClickUp Answers Agent no Chat

Cada resposta inclui a fonte original, para que os funcionários saibam que estão recebendo a versão correta da política.

Durante a temporada de avaliação de desempenho, os gerentes solicitam: Resuma o trabalho de [Nome do funcionário] neste trimestre, incluindo projetos concluídos, contribuições e feedback recebido. O ClickUp Brain compila tudo, desde suas tarefas, comentários sobre seus resultados e menções nos canais da equipe.

As avaliações se tornam mais completas e justas porque se baseiam no trabalho real, e não apenas no que aconteceu nas últimas duas semanas.

💡 O que funciona para nós: Traduzimos e localizamos nosso conteúdo sem esforço com o ClickUp Brain. Além disso, usamos essa ferramenta para traduzir políticas de RH, manuais do funcionário, guias de produtos e materiais de integração de clientes para idiomas como inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, sueco, holandês, coreano, japonês, chinês e árabe, mantendo o tom, o significado e a formatação consistentes.

Integração do ClickUp Brain com os recursos do ClickUp

O ClickUp Brain está no centro da nossa forma de trabalhar. Ele está presente em todo o nosso espaço de trabalho, para que todas as informações fluam diretamente para o trabalho que estamos realizando. 🔄

Automação de tarefas e agentes de IA

A verdadeira mudança para nós ocorreu quando o ClickUp Brain passou de apenas nos mostrar coisas para realmente fazer coisas.

Começamos com automação básica, regras simples do tipo “se-então” que funcionavam quando as situações se encaixavam perfeitamente nas categorias. Então percebemos que a maior parte do trabalho que queríamos automatizar exigia um julgamento real sobre o que deveria acontecer a seguir.

Os agentes de IA do ClickUp monitoram situações específicas e agem sem a necessidade de intervenção manual.

Automatize ações sensíveis ao contexto usando agentes de IA integrados ao ClickUp Brain

Temos um agente responsável pela lista de feedback dos clientes. Quando alguém preenche o formulário, o agente lê o que foi dito, determina a categoria a que pertence e cria tarefas para a equipe de suporte dar continuidade.

Outro agente é executado no início de cada sprint. Ele pega todos os documentos que nossa equipe escreveu sobre o que estamos construindo, extrai as partes importantes e publica um resumo no canal da nossa equipe antes que alguém chegue ao trabalho.

Isso costumava ser a primeira hora do planejamento do sprint; agora, o resumo está pronto. Esses agentes funcionam porque entendem o contexto.

Criar um agente de IA é como uma conversa. Instruímos o agente sobre o que procurar, quais informações são importantes e quais ações tomar. O construtor sem código permite que qualquer pessoa da equipe configure um agente de IA para análise de dados sem nenhum conhecimento técnico.

Transcrição e resumos do clipe

Gravamos clipes constantemente no ClickUp — engenheiros explicando a arquitetura técnica, designers apresentando maquetes, gerentes de produto demonstrando recursos, sucesso do cliente compartilhando feedback de chamadas.

Capture todos os detalhes com a transcrição automática do ClickUp Brain em Clips

O ClickUp Brain transcreve automaticamente todos os clipes que criamos. Todas as gravações de tela e clipes de voz se tornam texto pesquisável. Podemos digitalizar a transcrição, pular para marcadores de tempo específicos e copiar trechos sem precisar assistir ao vídeo inteiro novamente.

Nossa equipe de engenharia grava clipes ao analisar o código ou a arquitetura do sistema. O ClickUp Brain resume os pontos principais para que os membros da equipe possam ler o resumo em 30 segundos e assistir ao clipe completo apenas se precisarem de um contexto mais aprofundado.

Obtenha clareza instantânea com os resumos de Clips do ClickUp Brain

🔍 Você sabia? De acordo com a McKinsey, a maioria das empresas agora usa IA em mais de uma parte de seus negócios. Em média, as organizações estão utilizando IA em três funções diferentes.

Melhores práticas para maximizar o potencial do ClickUp Brain

Estas são algumas das melhores práticas que nossa equipe usa para maximizar o potencial das ferramentas de IA do ClickUp:

Salve e reutilize prompts eficazes: salvamos os prompts que produzem resultados sólidos de forma consistente para uso futuro e os compartilhamos com a equipe. O ClickUp Brain oferece suporte a prompts reutilizáveis, para que todos possam manter a consistência e economizar tempo em tarefas recorrentes.

Encadeie várias interações: nossa equipe planeja sequências em que uma saída de IA se torna a entrada para a próxima tarefa. Geramos ideias iniciais, pedimos ao ClickUp Brain para avaliá-las e, em seguida, refinamos com base nessa avaliação. Isso reflete os processos colaborativos humanos na velocidade da máquina.

Revise e refine regularmente: Fazemos questão de revisar nossos prompts, fluxos de trabalho e agentes de IA do ClickUp Brain existentes de tempos em tempos. O refinamento contínuo garante que a IA permaneça alinhada com nossos objetivos de negócios e reflita o contexto atual de nossa equipe.

Use a IA como um advogado do diabo estratégico: a equipe solicita ao ClickUp Brain que encontre falhas, riscos e pontos cegos após desenvolver estratégias. Por exemplo, pergunte “Quais são as três principais maneiras pelas quais isso poderia falhar?” para fortalecer as ideias antes da implementação.

Experimente o prompt temporal para planejamento de cenários: modelamos diferentes cenários futuros perguntando ao ClickUp Brain “Como essa estratégia se sairia se as condições econômicas piorassem no terceiro trimestre?” Essa abordagem prospectiva nos ajuda a construir estratégias mais resilientes.

Deixe a IA ser nosso detector pessoal de preconceitos: então, pedimos ao ClickUp Brain para identificar suposições ocultas, preconceitos cognitivos e falácias lógicas. A IA se torna um espelho objetivo para as armadilhas mentais que muitas vezes sabotam o julgamento humano.

Otimize o acesso baseado em funções: nossa equipe também analisa e ajusta as permissões da equipe no ClickUp Brain, garantindo que todos possam usar a IA de maneira eficaz. Garantimos que os administradores/proprietários tenham acesso total, enquanto os convidados/membros com acesso limitado mantêm as restrições adequadas para segurança e consistência do fluxo de trabalho.

Conecte os pontos (+ os dados) com o ClickUp Brain

Criamos o ClickUp Brain para pensar da mesma forma que nós. Todos os dias, ele nos ajuda a ver o que nossos instintos ignoram e o que nossas equipes precisam antes mesmo que elas peçam. Não perdemos tempo analisando planilhas ou buscando atualizações; conversamos com o ClickUp Brain, e ele nos responde com respostas que importam.

Para nós, a IA é o que dá vida ao trabalho. Ela identifica padrões antes que se tornem problemas, revela insights que aprimoram as decisões e conecta conversas ao contexto em tempo real. Quando planejamos um lançamento, encerramos um sprint ou escrevemos uma postagem de blog como esta, o ClickUp Brain está por trás de todas as decisões para organizar, refinar e lembrar.

Cada tarefa, comentário e conversa ensina ao sistema como pensamos e o que significa qualidade para nós. O ClickUp Brain e o Brain MAX aprendem com o nosso trabalho e devolvem esse aprendizado com um foco mais nítido e uma clareza mais rápida.

Se você deseja experimentar um trabalho que aprende com você, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQs)

O ClickUp Brain é o assistente alimentado por IA mais completo e sensível ao contexto do mundo, integrado ao ClickUp. Ele ajuda você respondendo a perguntas, resumindo informações, gerando relatórios e automatizando tarefas usando dados do seu espaço de trabalho. Você interage com ele por meio de prompts em qualquer lugar do seu espaço de trabalho que aceite tarefas, como tarefas, bate-papos, cabeçalhos de localização ou a barra de ferramentas, e ele fornece insights e ações instantâneas e sensíveis ao contexto.

O ClickUp Brain analisa a carga de trabalho da sua equipe e destaca quando alguém está sobrecarregado ou subutilizado. Ele pode recomendar a redistribuição de tarefas para garantir que todos tenham uma carga de trabalho gerenciável, ajudando você a manter sua equipe equilibrada e produtiva.

Sim. O ClickUp Brain pode identificar tendências e sinalizar tarefas ou projetos que correm o risco de atraso, analisando itens vencidos, falta de atualizações ou gargalos. Isso permite que você tome medidas antes que os atrasos se tornem problemas maiores.

Você pode adicionar cartões com tecnologia de IA aos seus painéis, que exibem resumos em tempo real, atualizações de projetos e visões gerais executivas geradas pelo ClickUp Brain. Esses cartões são atualizados automaticamente e podem ser personalizados para mostrar as informações de que você precisa.

Sim. Você pode personalizar prompts, cartões do painel e relatórios para se concentrar nos dados e insights mais importantes para cada equipe. Isso garante que todas as equipes obtenham informações relevantes e acionáveis, adaptadas às suas necessidades.