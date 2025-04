Como usar a IA no marketing: 10 exemplos eficazes

Ok, hora da confissão. Eu costumava ser o melhor profissional de marketing do tipo "confie em seu instinto". Meu ritual? Noites em claro dissecando resultados de testes A/B, planilhas que faziam meus olhos se cruzarem e conversas estimulantes sobre como meus "instintos" de marketing salvariam o dia.

Então eu via os números: 60% dos profissionais de marketing já estavam usando IA para atingir suas metas, enquanto 74% acreditam que será tão básico quanto ter um CRM até 2030 . Mente = estourada.

Desde que mergulhei no marketing com IA, tenho visto campanhas se transformarem de suposições em ciência pura. Deixe-me mostrar 10 exemplos que farão você se perguntar como é possível fazer marketing sem a IA generativa.

A IA está transformando o marketing ao personalizar as experiências dos clientes, prever tendências e automatizar a criação de conteúdo

Marcas como Nike, Starbucks e Volkswagen usam IA para criação de vídeos, mensagens personalizadas e análise preditiva

As ferramentas de IA ajudam a melhorar a segmentação de clientes, a geração de conteúdo e o gerenciamento de tarefas, economizando tempo e aumentando a eficácia do marketing

Os desafios do marketing com IA incluem preconceito, precisão dos dados, ética e preocupações com a segurança

O ClickUp oferece uma solução completa com IA para simplificar as estratégias de marketing e aumentar a eficiência

Entendendo a IA em campanhas de marketing

Você já se perguntou como aquele anúncio do LinkedIn para um webinar sobre gerenciamento de mídia social o encontra no momento certo? Ou como o Instagram parece estar inundado de anúncios de grandes descontos no dispositivo exato que você está de olho desde sempre?

Esses são alguns dos exemplos mais comuns de marketing com IA, em que algoritmos avançados de aprendizado de máquina preveem as coisas certas para comercializar para o público certo no momento certo.

O que é IA e como ela é aplicada no marketing?

Em sua essência, a IA consiste em ensinar as máquinas a pensar, adaptar-se e aprender, como um aluno hipernato que nunca falta às aulas. Ela usa tecnologias como aprendizado de máquina e Processamento de Linguagem Natural (PNL) - termos sofisticados que significam que ela está melhorando a capacidade de descobrir coisas com base em dados.

É mais como o Sherlock Holmes da tecnologia: analisando padrões, prevendo o que está por vir e tomando decisões que parecem assustadoramente humanas.

No marketing, a IA é usada para:

prever o comportamento do cliente e as tendências futuras

criar anúncios que aparecem no momento perfeito

segmentar públicos para campanhas personalizadas

gerar conteúdo para postagens de blog, mídia social e e-mails, acelerando a produção e melhorando o envolvimento do cliente

personalizar o marketing por e-mail, adaptando o conteúdo e os horários de envio

monitorar a mídia social para acompanhar o sentimento e as tendências da marca

O resultado? Marketing mais inteligente e direcionado que se conecta com as pessoas de forma natural e relevante.

O papel da IA na melhoria das experiências do cliente e no crescimento dos negócios

Veja como a IA no marketing está mudando o jogo para empresas e consumidores:

🛍️ Compras personalizadas : A IA usa suas preferências e compras anteriores para recomendar exatamente o que você vai gostar no futuro - sem mais rolagem interminável

: A IA usa suas preferências e compras anteriores para recomendar exatamente o que você vai gostar no futuro - sem mais rolagem interminável Atendimento ao cliente sempre ativo : Os chatbots com IA são como os representantes de suporte ao cliente mais rápidos, trabalhando 24 horas por dia para lidar com os problemas na velocidade da luz

: Os chatbots com IA são como os representantes de suporte ao cliente mais rápidos, trabalhando 24 horas por dia para lidar com os problemas na velocidade da luz Previsão do futuro : A IA pode detectar tendências antes que elas apareçam, ajudando as empresas a se manterem na vanguarda com produtos e serviços que os clientes ainda nem sabiam que precisavam

: A IA pode detectar tendências antes que elas apareçam, ajudando as empresas a se manterem na vanguarda com produtos e serviços que os clientes ainda nem sabiam que precisavam Magia nos bastidores: A IA otimiza as operações comerciais, seja prevendo as necessidades de estoque ou ajustando as estratégias de preços

Curioso para saber como você pode usar a IA para melhorar suas campanhas? Assista a este vídeo com nossas três principais dicas de marketing com IA:

10 exemplos de IA em marketing

Agora que você já sabe tudo sobre o marketing com IA, vamos nos aprofundar em alguns exemplos de marcas que usam IA para elevar o nível de seu marketing estratégias.

1. Nike

Tipo de setor: Esportes

Caso de uso: Criação de vídeo com IA

Campanha 'Never Done Evolving' da Nike com Serena Williams

2023 da Nike Evolução nunca terminada a campanha mostrou a inovação da IA criando uma partida de tênis virtual entre Serena Williams de 1999 e sua versão de 2017. A tecnologia analisou a evolução de seu estilo de jogo - da seleção de tacadas à movimentação na quadra - ao longo de quase duas décadas.

A peça central da campanha foi uma simulação de partida no YouTube, apoiada por um marketing de mídia social direcionado que estimulou o envolvimento dos fãs.

O resultado: A partida virtual obteve visualizações de 1,69 milhão de assinantes do YouTube. Além disso, teve grande sucesso em Cannes, ganhando o Grand Prix de Digital Craft.

2. Starbucks

Tipo de setor: Alimentos e bebidas

Caso de uso: Mensagens personalizadas

IA da Starbucks, Cerveja profunda o Deep Brew, Inc., é como o melhor barista com habilidade para dados. Ele não apenas recebe seu pedido, mas estuda seus hábitos - o que você pede, quando o visita e até mesmo as tendências do comportamento geral do cliente.

Usando essas informações, ele inicia uma comunicação de marketing tão pessoal que parece ter sido escolhida a dedo, incentivando os usuários do aplicativo a participar do programa de recompensas com ofertas tentadoras demais para serem ignoradas.

O resultado: Esse uso inteligente da IA rendeu muitos frutos. A Starbucks viu mais de 4 milhões de novos membros de fidelidade se inscreverem.

3. Volkswagon

Tipo de indústria: Automobilística

Caso de uso: Análise preditiva

A Volkswagen, que já era profissional em automação, decidiu deixar a IA assumir o controle das decisões de compra de anúncios. Em vez de confiar no instinto de sua agência de publicidade, que muitas vezes entrava em conflito com os dados, a Volkswagen se concentrou em aproveitar a IA para lidar com tarefas complexas.

O resultado: A Volkswagen eliminou os custos ocultos que a agência de mídia estava cobrando e tomou decisões mais informadas. Isso levou a um 14% de aumento nas vendas das concessionárias .

4. Viagens da Virgin

Tipo de setor: Viagens

Caso de uso: Personalização

Campanha 'Jen AI' da Virgin Voyages com Jennifer Lopez

A Virgin Voyages causou sensação com sua campanha atrevida Campanha Jen AI . À primeira vista, ela era estrelada por Jennifer Lopez - ou assim todos pensavam. A reviravolta? A J.Lo que aparecia na tela era, na verdade, uma versão de IA dublada de forma hilária por um rapaz chamado Kyle.

A grande revelação deixou as pessoas entusiasmadas, mas a Virgin Voyages não parou por aí.

Eles foram além, convidando os fãs a criar convites de viagem personalizados usando a ferramenta Jen AI em seu site. Essa reviravolta lúdica e interativa não apenas manteve as risadas, mas também aumentou o envolvimento do cliente, consolidando a Virgin Voyages como o assunto da cidade.

O resultado: Jen AI se tornou viral com mais de dois bilhões de impressões, gerando enorme tráfego na Web, mais de 25.000 convites personalizados e um grande salto nas reservas.

5. Heinz

Tipo de setor: Alimentos e bebidas

Caso de uso: Reforço da marca

A Heinz provou que é o rei do ketchup com seu 2022 Campanha de I.A. Ketchup . Eles se uniram ao DALL-E 2, a IA de texto para imagem, e pediram a ele que imaginasse "ketchup"

Independentemente da solicitação - pense em "garrafa de ketchup renascentista" ou "carta de tarô de ketchup" - a IA continuou produzindo garrafas no estilo Heinz.

A conclusão? A Heinz não é apenas ketchup; ela é o ketchup. A empresa foi além e convidou os fãs nas mídias sociais a criarem sua própria arte de ketchup com IA, dando início a uma tendência viral. Até mesmo grandes nomes como Ducati e Sportsnet se juntaram à diversão, tornando a Heinz o assunto da Internet.

O resultado: A campanha obteve 1,15 bilhão de impressões ganhas globalmente e gerou mais de 2500% mais exposição do que o investimento em mídia. Além disso, o engajamento na mídia social disparou, com uma taxa 38% maior do que nas campanhas anteriores.

6. Wowcher

Tipo de setor: Comércio eletrônico

Caso de uso: Publicidade em mídia social IA na publicidade tem tudo a ver com a criação de anúncios que parecem feitos sob medida, e a Wowcher faz isso da maneira certa. Em parceria com a tecnologia de redação de IA da Phrasee, eles transformaram suas publicações e anúncios de mídia social em experiências personalizadas.

Assim, se você é do tipo que clica em anúncios de ofertas de férias, a IA percebe e inunda seu feed com ofertas de viagens irresistíveis. É como ter um comprador pessoal para as viagens dos seus sonhos.

**Como eles conseguiram isso? O Wowcher colocou a IA à prova, literalmente. Eles fizeram um teste A/B, colocando quatro anúncios gerados por IA contra um escrito por humanos. Os anúncios com IA obtiveram consistentemente classificações de relevância de 9 ou 10 em 10, provando que atingiram a nota certa com seu público.

O resultado: Essa estratégia orientada por IA levou a um queda de 31% no custo por lead .

7. Mastercard

Tipo de setor: Serviços financeiros

Caso de uso: Análise competitiva

Quando a pandemia abalou as coisas, a Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) enfrentou um mercado em rápida mudança. Para manter sua vantagem, eles se apoiaram no Crayon, uma plataforma alimentada por IA que se tornou sua bússola competitiva. Usando o Crayon a Mastercard extraiu insights orientados por dados sobre o que os rivais estavam fazendo e sinalizou possíveis ameaças antes que elas se tornassem problemas.

🎯O resultado: O Crayon fez maravilhas para a MPGS.

Mike Wienke, Diretor de Marketing Global de Produtos e Capacitação de Vendas, diz,

O Crayon dá aos participantes uma noção clara de como cada concorrente está abordando o mercado, facilitando a análise da Mastercard a partir de um ponto de vista externo. Isso não apenas torna o exercício muito mais eficaz, mas também nos permite reunir pessoas de toda a organização e abrir um diálogo - um diálogo em que todos podem contribuir com ideias valiosas._

8. Nutella

Tipo de setor: Alimentos e bebidas

Caso de uso: Design

Campanha da Nutella Unica com 7 milhões de designs de rótulos de potes

A Nutella apostou tudo na IA para sua campanha de Nutella Unica criando 7 milhões de rótulos de potes exclusivos. Cada rótulo foi projetado para parecer exclusivo, aproveitando o amor dos fãs por produtos personalizados.

Mas, independentemente do design exclusivo, o logotipo icônico da Nutella garantiu que cada pote fosse reconhecido instantaneamente. Lançada na Itália, a campanha teve grande repercussão com uma combinação de anúncios on-line e na TV que fizeram todo mundo falar.

O resultado: Em apenas um mês, todos os 7 milhões de potes gerados por IA estavam esgotados.

9. Kasasa

Tipo de setor: Serviços financeiros

Caso de uso: Criação de conteúdo

Kasasa mostra como A IA pode transformar o marketing de conteúdo .

A Kasasa teve dificuldades com o planejamento de conteúdo no setor financeiro em ritmo acelerado. Embora tivessem um calendário editorial de um ano, precisavam de uma maneira de simplificar o processo, validar ideias e acelerar as coisas. Em parceria com a MarketMuse, eles usaram resumos de conteúdo orientados por IA para criar conteúdo envolvente e de alta qualidade que repercutiu no público e aumentou a autoridade do site.

O resultado: A 92% de aumento no tráfego orgânico ano a ano, um salto de 83% nas classificações de palavras-chave e 28% mais tempo gasto em suas páginas.

10. The Economist

Tipo de setor: Mídia e publicação

Caso de uso: Publicidade programática orientada por IA

Em 2017, a The Economist estava lutando contra a queda do número de leitores até que tentou algo inteligente: deixou a IA cuidar da segmentação de anúncios. A IA analisou tudo, desde o comportamento na Web até os dados dos assinantes, ajudando-os a entender quem realmente eram seus leitores e a encontrar pessoas semelhantes que também gostariam de seu conteúdo. Uma reviravolta muito legal!

🎯O resultado: A The Economist conseguiu atrair 3.6 milhões de novos leitores alcançando um fantástico retorno sobre o investimento de 10:1 com suas campanhas direcionadas. Eles também observaram um aumento de 9% no número de assinantes fiéis entre 2020 e 2021.

IA para aprimorar as estratégias de marketing digital

Criar uma estratégia de marketing com IA não é pouca coisa. São necessárias as ferramentas de IA certas e um mergulho profundo em várias Casos de uso de IA para fazer tudo isso funcionar.

Vamos entender isso com um exemplo.

Sarah, gerente de marketing de uma startup de comércio eletrônico, teve dificuldades para otimizar o fluxo de trabalho de sua equipe, apesar de ser excelente em tarefas criativas. Embora ela fosse bem-sucedida no desenvolvimento de campanhas, os desafios de gerenciamento de projetos levavam ao caos.

Sua busca por uma solução a levou a ClickUp o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Com recursos para gerenciamento de documentos, conhecimento e projetos reunidos em uma poderosa plataforma apoiada em IA, o ClickUp ajudou a consolidar os fluxos de trabalho dispersos de sua equipe em um único sistema.

Como a Sarah, Software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp também pode ajudá-lo a automatizar fluxos de trabalho, organizar projetos de forma integrada e obter insights em tempo real sobre o desempenho da equipe e o progresso da campanha. Além disso, seu assistente de IA pode economizar horas de trabalho manual.

1. Segmentação e direcionamento de clientes

Sarah achava que conhecia seus clientes muito bem - até perceber que suas mensagens não estavam atingindo o alvo. Foi então que ela recorreu às ferramentas de marketing com IA para se aprofundar nos dados dos clientes e descobrir padrões que ela nunca perceberia por conta própria.

De repente, ela pôde ver exatamente como seu público se comportava, do que gostava e até mesmo as pequenas peculiaridades que os diferenciavam. Cérebro ClickUp levou as coisas para o próximo nível. Em vez de pesquisar os dados por conta própria, Sarah podia simplesmente fazer perguntas pertinentes sobre segmentos de clientes ou dados demográficos específicos.

📌 Pedido de exemplo: _Qual é o comportamento dos meus compradores recorrentes que não compraram nos últimos 30 dias?

Classifique e filtre dados de clientes de seus aplicativos conectados com facilidade usando o ClickUp Brain

E não é só isso, Campos personalizados do ClickUp poderia ajudá-la a capturar todos os tipos de detalhes dos clientes, como dados demográficos, histórico de compras e como eles interagiram com campanhas anteriores. Além disso, ela poderia criar segmentos específicos, como "clientes fiéis que não compram há algum tempo" ou "compradores de primeira viagem em busca de descontos"

Classifique, organize e gerencie detalhes de clientes e campanhas de marketing com os campos personalizados do ClickUp

2. Análise de mercado e da concorrência A IA transforma a pesquisa de mercado de esmagadora para fácil em pouco tempo.

Quando Sarah quer entender o sentimento do cliente sobre o lançamento de um novo produto, ela usa o ClickUp Brain para analisar e resumir os principais insights de avaliações, dados da concorrência e menções nas mídias sociais.

**Como funciona para Sarah

Análise de dados: Sarah pode fazer upload de pesquisas, feedbacks ou avaliações, e o ClickUp Brain identifica tendências e insights acionáveis

Sarah pode fazer upload de pesquisas, feedbacks ou avaliações, e o ClickUp Brain identifica tendências e insights acionáveis Pesquisa de concorrentes: O ClickUp Brain extrai dados de fontes públicas para comparar ofertas, preços e estratégias e fornece relatórios rápidos

O ClickUp Brain extrai dados de fontes públicas para comparar ofertas, preços e estratégias e fornece relatórios rápidos Tendências do setor: Ele também examina artigos, notícias e mídias sociais para fornecer tendências de mercado e preferências do consumidor atualizadas

Pedidos de exemplo:

Analise as tendências atuais do mercado no setor de SaaS B2B. Identifique os principais concorrentes, as projeções de crescimento do mercado e as oportunidades emergentes de inovação

Faça uma análise competitiva das principais empresas B2B que oferecem software de gerenciamento de projetos. Compare recursos, preços e avaliações de clientes

15 modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

3. Criação de conteúdo

Sarah frequentemente enfrenta o temido bloqueio de escritor ou a pressão para desenvolver novas ideias.

O ClickUp Brain pode lhe poupar horas de brainstorming e criação de conteúdo, para que ela possa se concentrar nas partes divertidas do marketing, ou seja, criar estratégias e contar histórias.

Por exemplo, quando Sarah precisa de uma postagem no blog para uma promoção de fim de ano, ela simplesmente digita a ideia. O ClickUp Brain gera um esboço atraente, sugere títulos envolventes, fornece a estrutura do conteúdo e até oferece sugestões de palavras-chave para SEO.

Tudo o que Sarah precisa fazer é ajustar o tom e adicionar a voz de sua marca.

📌 Exemplos de prompts:

Escreva uma postagem de blog envolvente sobre vendas de fim de ano para empresas de comércio eletrônico

Sugerir palavras-chave de SEO para uma postagem de blog sobre as promoções de Ano Novo

Escreva um anúncio no Facebook para uma promoção relâmpago de 24 horas em calçados

_Gerar linhas de assunto para uma campanha de e-mail promovendo um desconto de verão em roupas de banho

sugerir um texto para um anúncio do Google sobre frete grátis para todos os pedidos

Escreva um e-mail persuasivo promovendo o lançamento de nosso último produto

_Gerar um título de página de destino para uma promoção "compre um e leve outro"

Escreva e edite conteúdo de marketing de alto nível com o ClickUp Brain

4. Gerenciamento de tarefas

Nem todas as tarefas de marketing merecem o mesmo nível de urgência. O ClickUp Brain examina o histórico do projeto e a carga de trabalho da equipe e, em seguida, oferece orientação personalizada sobre o que deve ser priorizado primeiro.

Além disso, se um projeto atrasar o cronograma, ele também identifica o gargalo e notifica a equipe. Isso ajuda a priorizar as tarefas, para que a equipe de marketing da Sarah possa se concentrar rapidamente no que é urgente, como atualizar um anúncio de campanha ou concluir o rascunho de uma postagem no blog.

Além disso, se ela estiver trabalhando em dois rascunhos de campanha de marketing semelhantes, o ClickUp Brain identifica isso e sugere a fusão ou a duplicação de tarefas para manter as coisas em ordem.

Encontre tarefas de marketing duplicadas ou mescladas com o ClickUp Brain

5. Automação de marketing Automatização de seus fluxos de trabalho de marketing com IA libera um potencial infinito.

Veja como o ClickUp Brain pode colocar essas tarefas intermináveis de marketing no piloto automático:

Acompanhamento de leads: Crie tarefas automaticamente e defina lembretes para enviar e-mails de boas-vindas personalizados e avisos de acompanhamento

Crie tarefas automaticamente e defina lembretes para enviar e-mails de boas-vindas personalizados e avisos de acompanhamento Campanhas de e-mail: Acione e-mails automatizados e personalizados com base nas ações do cliente, como ofertas pós-compra

Acione e-mails automatizados e personalizados com base nas ações do cliente, como ofertas pós-compra Relatórios de progresso da campanha: Receba atualizações automáticas sobre as métricas da campanha, com alertas para qualquer problema

Receba atualizações automáticas sobre as métricas da campanha, com alertas para qualquer problema Lembretes de tarefas e prazos: Defina lembretes automáticos e prazos para cada tarefa de marketing para se manter no caminho certo

Leia mais: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Desafios e considerações sobre marketing com IA

Foram necessários apenas alguns recursos virais, fáceis de usar Ferramentas de marketing de IA para que os especialistas entrem na onda da IA e aprimorem suas campanhas. No entanto, o marketing com IA nem sempre é simples.

Veja a seguir o que você deve observar:

Preconceito: A IA aprende com os dados, e os dados nem sempre são imparciais. Fique atento a preconceitos raciais, de gênero, culturais ou socioeconômicos que se infiltram em suas estratégias de marketing

A IA aprende com os dados, e os dados nem sempre são imparciais. Fique atento a preconceitos raciais, de gênero, culturais ou socioeconômicos que se infiltram em suas estratégias de marketing Imprecisão: Dados ruins equivalem a resultados ruins. Informações imprecisas sobre o cliente podem significar o direcionamento de botas de neve para pessoas em Miami. Verifique novamente seus dados para manter a IA no caminho certo

Dados ruins equivalem a resultados ruins. Informações imprecisas sobre o cliente podem significar o direcionamento de botas de neve para pessoas em Miami. Verifique novamente seus dados para manter a IA no caminho certo Ética: A personalização excessiva pode parecer invasiva, como anúncios hiperdirecionados ou o uso de dados sem consentimento. Equilibre a privacidade com a personalização para evitar assustar seu público

A personalização excessiva pode parecer invasiva, como anúncios hiperdirecionados ou o uso de dados sem consentimento. Equilibre a privacidade com a personalização para evitar assustar seu público Sensibilidade e segurança dos dados: A IA depende de dados confidenciais, o que torna essencial uma segurança robusta. Proteções fracas arriscam violações de privacidade e problemas de conformidade

A IA depende de dados confidenciais, o que torna essencial uma segurança robusta. Proteções fracas arriscam violações de privacidade e problemas de conformidade Transparência: Com o crescimento do conteúdo de IA, seja claro quanto ao seu uso e dê o devido crédito para resolver as preocupações sobre autoria e propriedade intelectual

Dicas para dominar a IA no marketing:

🔍Teste e ajuste: Continue refinando as campanhas - a IA prospera com a otimização de dados

❤️Stay humano: Deixe a IA impulsionar a criatividade, não substituí-la. Um toque humano faz toda a diferença

🦸‍♂️AI como ajudante: Use a IA para apoiar, não para substituir, sua equipe. Combine eficiência com percepção humana

Treine sua equipe: Certifique-se de que todos saibam como usar as ferramentas de IA de forma eficaz

Tendências futuras em marketing com IA

O mercado de IA em marketing valia US$ 15,84 bilhões em 2021 e deve disparar em mais de uS$ 107,5 bilhões até 2028 . Essa súbita onda de investimentos já está transformando a forma como as empresas estão usando a IA em suas estratégias.

Aqui estão algumas das principais tendências que estão moldando o futuro do marketing com IA:

1. IA de emoção

A IA está aprendendo a ler emoções por meio de expressões faciais, tons de voz ou comportamentos, permitindo interações mais empáticas com os clientes.

Exemplo: Um bot de serviço detecta frustração e responde com um tom suave ou soluções mais rápidas. As marcas também podem analisar as reações emocionais a anúncios, logotipos ou produtos e enviar mensagens de marketing personalizadas.

2. Realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) orientadas por IA

A IA está tornando a AR e a VR mais personalizadas e práticas, criando experiências imersivas que se adaptam em tempo real.

Exemplo: Aplicativos de AR alimentados por IA permitem que os usuários visualizem os móveis em seu espaço, enquanto os tours em lojas de VR oferecem experiências de compras envolventes e interativas.

3. Integração de IA e blockchain

A combinação de IA com blockchain aumenta a segurança, a autenticidade e a personalização das campanhas de marketing.

Exemplo: A IA analisa os históricos de compra verificados pelo blockchain para uma segmentação precisa, enquanto o blockchain garante que as parcerias com influenciadores sejam confiáveis.

Como usar a IA para marketing de afiliados (casos de uso e ferramentas)

Aumente o ROI de sua estratégia de marketing digital com o ClickUp

Os profissionais de marketing de todo o mundo estão usando ferramentas de IA para tudo, desde a criação de conteúdo até a coleta de insights sobre os clientes. No entanto, a verdadeira dificuldade é descobrir em quais ferramentas confiar.

É aí que entra o ClickUp Brain. Trata-se de um assistente completo que gerencia diferentes esforços de marketing, seja gerando conteúdo de marketing, analisando concorrentes ou sugerindo melhorias na estratégia.

A melhor parte? O ClickUp Brain automatiza as tarefas tediosas de marketing que você vem adiando - como acompanhar os leads ou enviar e-mails personalizados. Isso lhe dá mais tempo para se concentrar na estratégia, na criatividade e no crescimento de seus negócios. Registre-se no ClickUp hoje e experimente você mesmo. 🙌