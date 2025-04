Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

Nossa pesquisa de uso de IA mostra que 88% das pessoas usam ferramentas de IA no trabalho. No entanto, apenas 12% realmente usam os recursos de IA incorporados às ferramentas de produtividade.

Por quê? Porque essas ferramentas autônomas de IA não têm o contexto para ajudá-lo a fazer seu trabalho.

Em termos simples:❗️They estão isolados dos fluxos de trabalho e dos dados que definem o cotidiano tasks❗️This desconexão resulta em experiências fragmentadas e valor prático limitado

O ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, foi projetado para lidar com essas situações tão comuns. Ele cuida do trabalho pesado para que você possa se concentrar nas decisões e não nos pequenos detalhes.

Precisa de um resumo do projeto com base nas discussões da reunião da semana passada? Feito em segundos. Anotações de reunião bagunçadas? Organizadas sem esforço. As tarefas estão se acumulando? Priorizadas instantaneamente. Tudo isso sem ter que abrir outra guia e explicar seu trabalho novamente!

Quer saber como usar o ClickUp AI para fazer com que seu dia de trabalho pareça uma vitória em vez de um trabalho árduo? Esta postagem do blog tem tudo o que você precisa.

resumo de 60 segundos As ferramentas autônomas de IA operam em silos , exigindo esforço extra para aplicar os insights ao trabalho real

A IA do ClickUp é incorporada diretamente em seu espaço de trabalho , fornecendo recomendações e automação em tempo real sem a necessidade de trocar de ferramentas

Automatize a redação, o gerenciamento de tarefas e o planejamento de projetos com geração de conteúdo, resumos e sugestões inteligentes com tecnologia de IA

Recupere os principais insights instantaneamente com o gerenciamento de conhecimento com IA - não é mais necessário pesquisar em documentos e tópicos intermináveis

Simplifique os fluxos de trabalho com automação orientada por IA , desde atribuições de tarefas até atualizações e acompanhamentos de projetos

Economize tempo e reduza o trabalho pesado resumindo tarefas, gerando relatórios e transcrevendo reuniões sem esforço

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil - O ClickUp AI simplifica seu fluxo de trabalho para que você possa se concentrar em um trabalho significativo

O que é o ClickUp AI?

O ClickUp AI, também conhecido como ClickUp Brain , é seu assistente de produtividade integrado, projetado para tornar o trabalho mais rápido e fácil - sem o incômodo de ferramentas de IA autônomas . Como está totalmente integrado ao ClickUp, ele entende as tarefas, os documentos e os fluxos de trabalho da sua equipe, oferecendo sugestões mais inteligentes em tempo real.

Com os resumos automatizados e a automação do fluxo de trabalho, você gastará menos tempo com trabalho ocupado e mais tempo com o que realmente importa. Em resumo, o ClickUp AI se adapta à maneira como você trabalha. Esteja você elaborando conteúdo de marketing, fazendo brainstorming de ideias ou resumindo projetos complexos, ele fornece insights personalizados para mantê-lo em movimento.

➡️ Leia mais: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

Principais recursos do ClickUp AI

A IA potencializa todos os aspectos do ClickUp, desde seus campos personalizados até a automação. Mas se tivermos que escolher três recursos principais, aqui está o que recomendamos:

1. Assistente de redação com IA

Preso em um rascunho? O ClickUp Brain ajuda você a escrever, editar e traduzir diferentes tipos de conteúdo, como notas de reunião, e-mails ou postagens de blog. Ele também pode:

Corrija a ortografia e a gramática, ajuste o tom e gere ideias quando você estiver sem elas

Resuma documentos longos instantaneamente

Formate o conteúdo para mantê-lo claro e estruturado

Crie tabelas para dados estruturados

Gere modelos de IA reutilizáveis para manter a consistência entre os projetos

2. Gerenciador de conhecimento de IA

O ClickUp Brain é como um banco de memória digital. Ele analisa rapidamente seu espaço de trabalho e recupera as informações certas, como detalhes do projeto, anotações de reuniões ou solicitações de clientes.

Digamos que você esteja em uma reunião:

Peça ao ClickUp Brain para recuperar decisões importantes e dados relevantes de discussões anteriores sem alternar entre guias

Quando um cliente solicita uma atualização, você pode pedir ao ClickUp Brain para obter rapidamente o status mais recente do projeto e os principais marcos

Use o ClickUp Brain para resumir documentos complexos automaticamente

Obtenha insights sobre tarefas, progresso da equipe e muito mais com o ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

3. Gerente de projetos de IA

Você prefere ter um gerente de projeto pessoal que mantenha seus projetos em andamento sem esforço manual? O AI Project Manager do ClickUp revoluciona a produtividade, automatizando as tarefas de gerenciamento de projetos e simplificando os fluxos de trabalho. Desde a geração de standups, atualizações de tarefas e subtarefas até a criação de planos de projeto detalhados e o acompanhamento do progresso, ele garante que nada seja esquecido.

Ele pode ajudar você com:

Atribuição de tarefas : Sugere subtarefas e ajuda a simplificar a criação de tarefas

Priorização de tarefas : Organize e gerencie tarefas de forma eficaz com base nos níveis de prioridade de suas tarefas ou para gerar insights para uma melhor tomada de decisão

Previsões de cronograma: Auxilia na criação de planos de projeto e cronogramas detalhados usando prompts e dados históricos

➡️ Leia mais: ClickUp AI vs. Notion AI: qual é a melhor ferramenta de IA?

Como usar o ClickUp AI?

Pronto para tornar seu dia de trabalho produtivo? Veja como o assistente de IA do ClickUp ajuda:

👉🏽 Observação: Você pode acessar o ClickUp AI gratuitamente, mas com certas limitações nos recursos. Para obter recursos avançados de IA, opte por um plano pago - a partir de US$ 7 por mês.

1. Inicie de qualquer lugar no ClickUp

O ClickUp Brain está integrado em toda a plataforma. Isso significa que você pode acessar a IA de praticamente qualquer parte da plataforma. Veja como:

Acesso à barra de ferramentas : O ícone do ClickUp AI está sempre na barra de ferramentas, pronto para ajudar instantaneamente

botão Ask AI: Disponível em Tasks, Docs, Comments e Chat, para que você possa fazer perguntas à IA exatamente onde precisa delas

Ícone flutuante de IA: Quando não estiver em uma tarefa ou documento, procure o ícone de IA no canto inferior direito para acesso rápido sem alternar entre telas

⚠️ Não sabe o que perguntar? O ClickUp AI vem com prompts predefinidos para ajudá-lo a começar rapidamente. Não há necessidade de aprender a engenharia de prompts. Selecione e refine um prompt e deixe a IA fazer o trabalho pesado.

2. Crie e gerencie tarefas

O ClickUp Brain gera tarefas instantaneamente a partir de documentos, comentários, comentários da caixa de entrada, mensagens de bate-papo e até mesmo quadros brancos.

Passe o mouse sobre qualquer comentário ou mensagem e selecione o ícone ClickUp AI. Em seguida, clique em Criar uma tarefa com IA.

O ClickUp Brain pode ajudar você:

crie a tarefa na lista e no espaço corretos

escreva um título e uma descrição claros e ricos em contexto

link para o tópico de comentários original

Criação de tarefas geradas por IA por meio do ClickUp Brain

O ClickUp Brain também elabora descrições de tarefas para que sua equipe saiba exatamente o que fazer.

Além disso, ele divide tarefas grandes em subtarefas. Basta abrir a tarefa e clicar na opção generate substacks abaixo do título da tarefa. Você pode renomear qualquer subtarefa e desmarcar as indesejadas clicando na caixa de seleção ao lado delas.

3. Faça perguntas sobre tarefas e documentos

Em vez de vasculhar tarefas intermináveis enquanto gerencia vários projetos, equipes ou partes interessadas, o ClickUp Brain permite que os gerentes de projeto obtenham respostas instantâneas e em tempo real com base nos dados da tarefa.

É o recurso perfeito para equilibrar o trabalho urgente com metas de grande porte. 🔭

Use o ClickUp Brain para priorizar tarefas com base na urgência e nos prazos

Exemplos de prompts: *Quais são as tarefas mais urgentes em meus projetos?

*Em quais prazos devo me concentrar hoje?

*Quais tarefas estão atrasadas?

*Quais tarefas ainda estão abertas e atribuídas à minha equipe?

Condensar longas discussões em insights claros e acionáveis por meio do ClickUp Brain

Tarefas longas, documentos intermináveis e tópicos de comentários intermináveis tornam difícil encontrar o que importa. O ClickUp Brain resume instantaneamente os pontos principais para que você obtenha as atualizações mais importantes - sem precisar rolar a tela.

Por exemplo, uma atualização de projeto cai e, de repente, há mais de 30 comentários debatendo um obstáculo. Prazos, decisões e itens de ação? Detalhes críticos como prazos e itens de ação se perdem no processo. Para corrigir isso, clique em Summarize with AI e, em segundos, você terá:

visão geral do projeto

decisão-chave tomada

próximas etapas

itens de ação

Você também pode solicitar ao ClickUp Brain para:

Identifique bloqueadores, riscos e prioridades : Resuma suas tarefas para ver o que está atrasando o progresso

Resumir documentos sem esforço : A IA elabora um resumo dos documentos e o insere como subtítulo do documento para facilitar a consulta

Acompanhe o progresso instantaneamente : As atualizações geradas por IA destacam as alterações nas prioridades das tarefas, datas de vencimento e colaboração da equipe em segundos

Resumir mensagens de bate-papo ou atualizações de canais: Pedir à IA para atualizá-lo sobre as atualizações de um período específico

Peça ao ClickUp Brain para resumir longos tópicos de bate-papo e colocá-lo a par de tudo

Exemplos de prompts: Resuma as atualizações mais recentes sobre a tarefa de reformulação do site.

Condense este documento de requisitos do produto em decisões-chave e itens de ação.

Dê-me uma visão geral rápida do progresso deste sprint.

Faça um resumo do que mudou nessa tarefa na última semana.

5. Rascunho de e-mails, postagens de blog ou relatórios

Gere postagens de blog, e-mails e muito mais com o ClickUp Brain

Escrever qualquer comunicação leva tempo, e o ajuste fino para maior clareza só aumenta sua carga de trabalho.

O ClickUp Brain acelera esse processo gerando rascunhos estruturados, resumos e relatórios com base em suas necessidades. Refine o texto gerado pela IA em vez de começar do zero.

Veja como isso ajuda:

E-mails: Gere e-mails profissionais para atualizações de projetos, comunicação com clientes ou mensagens internas

Postagens de blog: Crie esboços ou rascunhos completos com base em informações específicas

Relatórios: Extraia os principais insights de discussões ou dados e formate-os em relatórios estruturados

Notas de reunião: Resuma as principais conclusões das reuniões para referência

Edição e reescrita: Peça à IA para refinar o rascunho ou torná-lo mais fácil de ler com marcadores, subtítulos e parágrafos mais curtos

Exemplos de prompts: Redija um e-mail atualizando as partes interessadas sobre o cronograma do projeto.

Resuma a discussão da reunião em itens de ação.

Crie um esboço de postagem de blog sobre como melhorar a produtividade no local de trabalho.

Escreva e-mails claros e profissionais para atualizações de projetos com o ClickUp Brain

6. Traduza e localize seu conteúdo

Otimize o conteúdo para cada público e torne a comunicação perfeita com o ClickUp Brain

A comunicação com equipes e clientes globais é difícil quando o conteúdo precisa ser adaptado para diferentes idiomas e contextos culturais.

O ClickUp Brain atua como seu tradutor alimentado por IA. Atualmente, ele suporta 12 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão, coreano, árabe e outros.

Você pode:

Converta e-mails e documentos em vários idiomas com um único clique

Adapte o tom, a fraseologia e as nuances culturais para diferentes públicos-alvo

Exemplos de prompts: Traduza esta atualização do cliente para o espanhol com um tom formal.

Converta este e-mail de marketing/cópia de anúncio para o francês, mantendo-o conversacional.

Localize este guia do produto para clientes alemães.

7. Transcrever clipes de voz

Transcreva clipes com o ClickUp Brain para encontrar facilmente informações importantes

Você está em uma reunião, fazendo anotações de voz em movimento ou recebendo uma atualização de áudio de um colega de equipe. Mais tarde, você precisa reproduzir o clipe várias vezes para captar os principais detalhes - um processo lento e frustrante.

O ClickUp Brain pode transcrever facilmente clipes de voz, convertendo-os em texto para facilitar a revisão, edição e compartilhamento de informações.

Você também pode solicitar novamente a IA para obter exatamente as informações de que precisa. Por exemplo, pergunte: *Essas notas de reunião incluem algum item de ação para mim ou para minha equipe?

Algumas aplicações práticas: Gravações de reuniões : Transcreva discussões em notas e pontos de ação

Sessões de brainstorming : Capture e estruture ideias-chave a partir de anotações faladas

Feedback do cliente: Converta insights verbais em recomendações acionáveis

8. Obtenha respostas específicas para cada função

Encontrar atualizações, relatórios e insights relevantes para diferentes partes interessadas geralmente significa vasculhar uma infinidade de dados.

O ClickUp Brain simplifica isso para você. Ele faz referência ao título do seu perfil, examina os documentos do espaço de trabalho e as tarefas às quais você tem acesso e extrai apenas os insights mais relevantes - para que você obtenha exatamente o que precisa.

Veja o que a IA analisa para cada função: Gerentes de projeto: Tarefas e relatórios, destacando possíveis gargalos Líderes da equipe: Tarefas pendentes e seus responsáveis Executivos: Visão clara das entregas e dos prazos Equipes de vendas: Tickets e comentários para identificar problemas comuns Desenvolvedores: Problemas pendentes e classifica-os por urgência

Gerar prompts específicos de função com o escritor de IA do ClickUp Brain

➡️ Leia mais: Como usar a IA para aumentar a eficiência no local de trabalho

9. Crie automações personalizadas usando linguagem natural

A última coisa que você quer fazer, como líder de equipe, é atualizar manualmente tarefas simples que surgem diariamente/semanalmente/frequentemente.

O intuitivo AI Builder do ClickUp faz isso por você. Digite o que você precisa em linguagem simples, e o ClickUp Brain configura a automação em qualquer espaço, pasta ou lista.

Otimize os fluxos de trabalho criando regras de automação com o ClickUp Brain

📌 Alguns exemplos de automação : progressão de tarefas: Quando uma tarefa estiver marcada como "Concluída", mova-a para "Revisão" e atribua-a ao controle de qualidade

Rastreamento de projetos: Atualize automaticamente o status do projeto quando 80% das tarefas forem concluídas

Notificações da equipe: Envie uma notificação do Slack quando uma tarefa de alta prioridade for adicionada

Atribuições de tarefas:* Quando uma nova solicitação de marketing for enviada, atribua-a automaticamente à equipe de conteúdo

Lembre-se: Nem todas as automações funcionam perfeitamente no início. O ClickUp Brain ajuda você a esclarecer as etapas e refinar as instruções para garantir que a automação seja executada sem problemas.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de colaboração com IA para usar

Resumos instantâneos de reuniões e itens de ação

Grave, transcreva e resuma suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker

O anotador de IA do ClickUp pode ajudá-lo a simplificar os fluxos de trabalho das reuniões, transcrevendo e resumindo automaticamente as discussões e extraindo itens acionáveis. Ele alivia o ônus da anotação manual, permitindo que os participantes se concentrem na conversa!

Resumo automatizado: A IA gera um resumo conciso dos principais pontos discutidos em uma reunião privada A IA gera um resumo conciso dos principais pontos discutidos em uma reunião privada do ClickUp Docs

Itens de ação: Ele identifica e extrai itens de ação da transcrição, facilitando o acompanhamento

Integração com o ClickUp Tasks: Os itens de ação e os resumos podem ser perfeitamente integrados ao fluxo de trabalho e às tarefas existentes ou novas Os itens de ação e os resumos podem ser perfeitamente integrados ao fluxo de trabalho e às tarefas existentes ou novas do ClickUp Tasks

Agentes de IA no ClickUp

Os agentes de bate-papo no ClickUp são projetados para lidar autonomamente com consultas e executar ações com base nas solicitações dos membros da equipe. Esses agentes exibem autonomia, reatividade e proatividade, permitindo que tomem decisões, adaptem-se a mudanças em tempo real e tomem iniciativas para atingir metas específicas.

Entre os tipos de agentes, o Answers Agent responde a perguntas nos canais usando fontes de conhecimento designadas, enquanto o Triage Agent garante que as tarefas sejam conectadas adequadamente aos tópicos relevantes do canal com base em critérios definidos. Os usuários podem criar ou personalizar esses agentes no ClickUp Chat acessando o ícone do "raio", o que lhes permite definir condições, ferramentas e fontes de conhecimento para ações personalizadas.

Observação: Os agentes estão disponíveis em Beta na data de publicação deste artigo

Como implementar o ClickUp AI em seu fluxo de trabalho?

Agora que você sabe o que as ferramentas de IA do ClickUp podem fazer, é hora de integrá-las ao seu espaço de trabalho.

O ClickUp Brain se adapta a qualquer fluxo de trabalho, quer você esteja gerenciando projetos, executando campanhas de marketing ou acompanhando tarefas de engenharia.

Por exemplo, Jamie é um líder de equipe de projeto responsável pelo planejamento e execução de vários projetos entre equipes. Os maiores desafios:

Planejamento lento do projeto: Constantes idas e vindas para finalizar cronogramas e entregáveis

Atribuições de tarefas complicadas: Verificar manualmente a disponibilidade e equilibrar as cargas de trabalho

Reuniões de status que consomem muito tempo: As decisões e os itens de ação se perdem em longas conversas

🛑 Acompanhamento caótico do progresso: Acompanhamentos manuais e cadeias intermináveis de e-mails complicam as coisas

Para manter as tarefas em andamento sem atrasos, ela recorre ao ClickUp Brain. Veja como ele otimiza seus fluxos de trabalho sem esforço:

1. Faça brainstorming e escreva um plano de projeto em minutos

Para o início de um novo projeto - a reformulação de um site - Jamie precisa de um plano de projeto estruturado com cronogramas, entregáveis, riscos e marcos.

Veja como fica o processo com a IA do ClickUp:

Abre um novo documento do ClickUp

Usa o recurso Escrever com IA

Insere um prompt detalhado na caixa de texto

📌 Pedido de exemplo: Crie um plano de projeto para a reformulação de um site. Inclua os principais marcos, cronogramas, escopo do trabalho e possíveis riscos. Torne-o adequado para uma equipe de marketing e um gerente de projeto.

A IA gera um plano estruturado que abrange entregas, prazos, dependências e avaliações de risco

Jamie analisa e refina o plano em minutos, em vez de horas

Gere planos de projeto detalhados com o ClickUp Brain

Jamie também pode colar um plano de projeto usado anteriormente no prompt da IA e perguntar: Use o seguinte plano de projeto como modelo e refine-o para nosso novo projeto.

Dica profissional: Depois de inserir o plano do projeto no ClickUp Doc, compartilhe-o com a equipe para obter feedback. Você também pode convertê-lo em um wiki para servir como a fonte principal de detalhes do projeto, diretrizes e atualizações importantes.

2. Crie e atribua tarefas a partir do plano do projeto

Em seguida, transforme o plano em tarefas acionáveis para a equipe.

No documento do ClickUp, Jamie destaca os principais itens de ação no documento, como *'Criar wireframes e modelos de design'. o ClickUp Brain cria a tarefa e a vincula ao documento, mantendo tudo conectado e incluindo detalhes como status, responsável e prioridade.

Além disso, a IA do ClickUp gera rapidamente a descrição da tarefa com detalhes essenciais, que ela revisa e refina antes de finalizá-la.

📌 Pedido de exemplo: Crie uma descrição de tarefa detalhada para 'Criar wireframes e modelos de design'. o design deve seguir as diretrizes da marca, ser responsivo para dispositivos móveis e computadores e incluir variações para testes A/B.

Elabore descrições de tarefas claras e contextuais em segundos com o ClickUp Brain

Gerar, editar e remover subtarefas instantaneamente por meio do ClickUp Brain

O projeto de Jamie está avançando rapidamente, mas como acompanhar o progresso?

O ClickUp Brain gera relatórios de progresso e standups em tempo real, economizando tempo e mantendo todos alinhados.

Os standups de equipe vêm em três opções de formato:

Lista com marcadores: Um instantâneo rápido das tarefas concluídas

Curto: Uma visão geral concisa das tarefas concluídas

Tradicional: Uma análise detalhada do progresso, dos bloqueadores e das próximas etapas

📌 Exemplo: Jamie precisa de uma atualização rápida sobre o trabalho de sua equipe. Ela abre o ClickUp Brain, clica em Write StandUp, seleciona os membros da equipe de design e define o intervalo de tempo para as últimas 24 horas. A IA gera um resumo em: 🔢 Formato de lista com marcadores: concluído: Finalização dos wireframes da página inicial

em andamento: Design da interface do usuário móvel

bloqueado: Feedback pendente do cliente Formato curto: A equipe de design concluiu os wireframes da página inicial. O design da IU móvel ainda está em andamento, mas está atrasado devido ao feedback pendente do cliente. Lisa está aguardando a aprovação antes de avançar. Formato tradicional: Nas últimas 24 horas, a equipe de design finalizou os wireframes da página inicial. O design da IU móvel está em andamento, mas atualmente bloqueado, pois Lisa está aguardando a aprovação do cliente. Se o feedback não for recebido até amanhã, isso poderá afetar o cronograma geral. Um acompanhamento foi enviado ao cliente para obter uma atualização.

Automatize as reuniões diárias e reduza as reuniões de status desnecessárias com o ClickUp Brain

➡️ Leia mais: Podcasts de IA para saber mais sobre inteligência artificial

Práticas recomendadas para usar o ClickUp AI de forma eficaz

A IA do ClickUp é poderosa, mas somente se você a usar corretamente. Aqui estão algumas estratégias práticas para tirar o máximo proveito dela:

1. Escreva prompts melhores

O ClickUp Brain não consegue ler mentes (ainda 😉 ). Quanto mais específicas e claras forem suas instruções, melhores serão os resultados. Além disso, adicione detalhes como público, formato ou tom.

Resumir este relatório. resuma este relatório em três pontos principais para uma atualização para o CEO. Capture as métricas que causaram impacto. *

2. Salvar, compartilhar e reutilizar prompts de IA

Se você encontrar um prompt que dê ótimos resultados, salve-o. O ClickUp Brain permite que você salve prompts em sua interface. Ter uma biblioteca de prompts bem elaborados pode economizar tempo e manter a consistência.

Salve seus melhores prompts no ClickUp Brain

3. Iterar no resultado

O conteúdo gerado por IA nem sempre é perfeito na primeira tentativa. Você terá que pedir à IA para refinar o resultado até que a resposta atenda às suas necessidades.

4. Ajuste o tom com base em seu público

O ClickUp Brain pode adaptar seu estilo de escrita para atender a diferentes públicos - mas somente se você o orientar. Quer um relatório formal ou uma atualização casual? Basta definir o tom, e ele o entregará.

Caso de uso Tom Prompt atualizações de liderança Profissional Faça um resumo dessa atualização de projeto em um tom formal para um público executivo. Mantenha-o conciso, destaque as principais métricas e concentre-se em insights estratégicos. chats de equipe, atualizações do Slack Casual Faça um resumo dessa atualização do projeto em um tom amigável e casual para a equipe. Mantenha-o curto e motivador. comunicação com o cliente Confiante e persuasivo Escreva uma atualização de projeto para um cliente, garantindo um tom confiante e tranquilizador. Enfatize o progresso e as próximas etapas.

5. Treine sua equipe para usar a IA com eficiência

Defina diretrizes claras sobre onde a IA deve ser usada (por exemplo, elaboração de relatórios, resumo de reuniões, brainstorming de ideias) e onde a contribuição humana é fundamental (por exemplo, tomada de decisões estratégicas, narração criativa de histórias).

Considere a possibilidade de realizar um workshop sobre IA ou criar um guia de recursos com exemplos rápidos para ajudar sua equipe a começar.

Coloque sua produtividade no piloto automático com o ClickUp Brain

A IA deve trabalhar para você - e não o contrário - e com o ClickUp Brain, ela finalmente trabalha.

Ferramentas autônomas de IA podem oferecer automação, mas muitas vezes não têm o contexto necessário para realmente otimizar o trabalho. Elas operam em silos, exigindo um esforço extra para serem integradas em seus processos.

O ClickUp Brain resolve isso incorporando a IA diretamente em seu fluxo de trabalho, tornando-a uma parte intuitiva e contínua de como você gerencia tarefas, projetos e colaboração. O resultado? Menos tempo gasto alternando entre ferramentas e mais tempo focado em trabalho significativo.

Deseja passar menos tempo gerenciando e mais tempo fazendo? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌