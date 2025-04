Diga olá para o ClickUp AI e aumente sua produtividade

No ClickUp, somos obcecados por produtividade. Entendemos que o tempo é um recurso valioso, mas limitado, e temos o compromisso de ajudá-lo a aproveitá-lo ao máximo.

Portanto, é quase desnecessário dizer que o Dia Mundial da Produtividade, em 20 de junho, é um grande negócio para nós. É como se fosse nosso feriado pessoal. É nosso lembrete anual para comemorar as várias maneiras pelas quais o ClickUp aumenta sua produtividade todos os dias. 🎉

Mas este ano, estamos dando um passo adiante. Sempre lideramos a oferta de recursos de ponta para aumentar a produtividade, e estamos fazendo isso novamente hoje com a introdução do ClickUp AI - um avanço que com certeza mudará a maneira como você trabalha, para sempre.

Por que o ClickUp AI?

Vimos grandes avanços na tecnologia nos últimos 50 anos. Desde a introdução dos computadores pessoais até a adoção generalizada da Internet e dos smartphones. Cada salto mudou completamente a forma como as pessoas trabalham - e a IA provavelmente será o desenvolvimento mais transformador até o momento.

De acordo com uma nova pesquisa da McKinsey & Company, a IA poderia automatizar as atividades de trabalho que ocupam de 60 a 70% do tempo dos funcionários. Para profissões como suporte ao cliente, engenharia e marketing, isso significa que sua produtividade poderia aumentar em até 45%.

O ritmo do progresso é impressionante, para dizer o mínimo! Novas descobertas são anunciadas toda semana, e as aplicações potenciais parecem ilimitadas. Independentemente da sua função, em um futuro próximo, você usará a IA para ajudar a realizar seu trabalho com mais eficiência. 🦾

O ClickUp AI está aqui para transformar seu trabalho

O aprendizado de qualquer nova tecnologia pode ser desgastante e, quando se trata de usar a IA, você precisa ser um especialista em falar a linguagem dela para obter o verdadeiro valor.

A IA pode ser específica sobre como você se comunica com ela. Mesmo com um caso de uso específico em mente, você precisa ser preciso na forma como pede ajuda, compartilhando o contexto certo e definindo as marcações corretas para tom e criatividade.

No ClickUp, tornamos significativamente mais simples e intuitivo conversar com a IA. Todo o trabalho prévio foi feito para você - tudo o que você precisa fazer é abrir o ClickUp para começar. Você não precisa sair de onde trabalha, mudar de contexto ou se tornar um especialista em IA para ver um aumento imediato na produtividade e aproveitar o poder da IA de maneiras nunca antes imaginadas.

Criadas sob medida para você

O ClickUp AI oferece mais de 100 prompts totalmente modelados e adaptados a você. Essas ferramentas de IA baseadas em funções foram desenvolvidas exclusivamente em parceria com especialistas em locais de trabalho de todos os setores e são fáceis de utilizar para praticamente qualquer caso de uso de alto valor.

Estamos adicionando novos prompts a cada semana, e nossa equipe de pesquisa otimiza e testa continuamente nossos prompts para garantir que eles forneçam resultados da mais alta qualidade.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Aqui estão apenas algumas das muitas maneiras pelas quais as equipes podem aproveitar o poder da IA do ClickUp para alguns dos principais casos de uso:

Marketing: Escreva um estudo de caso, gere um briefing criativo e idealize possíveis soluções.

Vendas: Crie um plano de território, escreva um e-mail de prospecção e elabore um argumento de venda ou um roteiro de demonstração.

Produto: Escreva Escreva a documentação de requisitos do produto , projete um estudo de teste de usuário e identifique métricas de sucesso.

Engenharia: Crie um relatório de retrospectiva de sprint, gere um esquema de modelo e escreva especificações técnicas.

Gerenciamento de projetos: Crie uma declaração de trabalho, gire uma linha do tempo do projeto e organize tarefas.

E muito mais!

Com o ClickUp AI, basta selecionar sua função, escolher entre uma variedade de prompts predeterminados, preencher os campos apropriados e, em seguida, sentar e ver a mágica acontecer! 🪄

Com a adição do ClickUp AI, estou mais eficiente do que nunca! Isso me economiza 3x o tempo gasto anteriormente em tarefas de Gerenciamento de Projetos. Isso não só aumentou minha produtividade, mas também despertou minha criatividade. Em comparação com outras ofertas no mercado, posso dizer que o ClickUp pensou profundamente em como integrar a tecnologia em sua plataforma e otimizar seus casos de uso para ajudar seus clientes.

Faça seu trabalho com mais rapidez

Integrado diretamente à nossa plataforma, você pode usar o ClickUp AI em todo o seu fluxo de trabalho, incluindo tarefas, documentos, painéis e muito mais! O que antes levava 30 minutos, agora leva 30 segundos. 🏎️💨

Se você pode sonhar, pode fazer acontecer usando a IA do ClickUp. Aqui estão algumas de nossas maneiras favoritas de como o ClickUp pode aumentar sua produtividade no trabalho:

Acompanhamento de conversas: Facilite o trabalho assíncrono com recapitulações instantâneas de longos tópicos de comentários em tarefas ou no Facilite o trabalho assíncrono com recapitulações instantâneas de longos tópicos de comentários em tarefas ou no ClickUp Docs para saber de onde a conversa parou e o que foi decidido.

Compartilhe o TL;DR : Economize tempo e deixe a IA ler os detalhes para você. Resuma documentos extensos, como white papers, notas de reuniões ou resultados de pesquisas - tudo com um clique.

Gerar itens de ação: O ClickUp AI captura e atribui as ordens de marcha da sua equipe no documento ou em novas tarefas. Extraia rapidamente as próximas etapas de agendas de reuniões e tópicos de comentários.

Melhore sua redação: Elimine o bloqueio do escritor e facilite o início do zero. Elabore e-mails, postagens de blog ou respostas a clientes com formatação perfeita.

Verifique a ortografia e a gramática: Com seu editor de texto pessoal de IA, você nunca mais se preocupará com erros de conteúdo.

Fale em qualquer idioma: Seus clientes são globais, e sua ferramenta de produtividade também deve ser. Gere traduções rápidas e precisas entre vários idiomas, exatamente onde você trabalha!

Desbloqueie a eficiência em qualquer lugar (em breve): O poder da IA do ClickUp em seu bolso! Condense rapidamente os tópicos de comentários de tarefas em nosso aplicativo móvel. Diga adeus à rolagem interminável e olá à tomada de decisões mais rápida, mesmo quando estiver em movimento.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar a extensão do conteúdo no Docs

O ClickUp AI está pronto para você!

O ClickUp AI está aqui e disponível para todos. Comece hoje mesmo e descubra como você pode levar sua produtividade a novos patamares com o poder de experimentar, personalizar e inovar seu trabalho.

A avaliação gratuita do ClickUp AI pode ser adicionada a qualquer plano - até mesmo o Free Forever!

E quando estiver pronto para continuar usando o ClickUp AI após a avaliação gratuita, você poderá adicioná-lo permanentemente a qualquer espaço de trabalho em um plano pago pelo preço inicial de US$ 5 por membro por mês. 🔑

Nossa jornada com a IA está apenas começando. Temos muitas atualizações interessantes no horizonte e mal podemos esperar para ouvir seus comentários sobre o ClickUp AI e como ele está mudando a maneira como você trabalha.

As empresas que adotarem a tecnologia de IA nos primeiros dias ganharão uma enorme vantagem sobre seus pares, portanto, não fique para trás!

Experimente o ClickUp AI gratuitamente hoje mesmo ou entre em contato com nossa equipe de vendas para saber como o ClickUp AI pode beneficiar suas equipes e casos de uso específicos!