Os melhores agentes de IA para análise de dados para insights mais inteligentes

🔎 Você sabia? 90% dos dados mundiais foram criados em apenas dois anos, entre 2022 e 2024, e a expectativa era de um aumento de mais 150% em 2025. Isso não é apenas uma estatística, é um alerta.

A cada segundo, empresas, clientes e sistemas geram enormes quantidades de dados. Mas, sem as ferramentas certas, isso não passa de ruído. Os métodos tradicionais de análise de dados têm dificuldade para acompanhar o ritmo, transformando insights em gargalos em vez de avanços.

Os agentes de IA para análise de dados mudam o jogo. Eles automatizam tarefas tediosas, identificam padrões e transformam dados brutos em inteligência acionável, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez. Continue lendo enquanto exploramos as melhores ferramentas com tecnologia de IA que estão transformando a análise de dados.

Os melhores agentes de análise de dados de IA em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp • Agentes Autopilot para análise automatizada de dados • Painéis e mais de 15 visualizações para visualização • Modelos de análise pré-construídos • Acesso a IA multimodelo Ideal para todas as equipes (indivíduos, pequenas e médias empresas, grandes corporações) que precisam de gerenciamento de projetos e análise de dados com tecnologia de IA em um único espaço de trabalho Plano gratuito disponível; Empresarial: preços personalizados IBM Cognos Analytics • Dados estruturados e não estruturados unificados • Reconhecimento de padrões com tecnologia de IA • Acesso baseado em funções e monitoramento de conformidade • Flexibilidade de implantação híbrida Ideal para equipes de médio porte e empresariais que precisam de relatórios de inteligência de negócios com segurança de nível empresarial Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,60/usuário/mês Tableau AI • Detecção automatizada de anomalias • Análise preditiva e simulações • Pré-processamento e limpeza de dados • Integração de CRM e fluxo de trabalho Ideal para analistas de dados e equipes de negócios que precisam de visualização interativa e painéis em tempo real Teste gratuito disponível; preços personalizados ChatGPT • Resume relatórios extensos • Perguntas e respostas em linguagem natural • Gera scripts Python • Revela insights ocultos Ideal para indivíduos e equipes que precisam de interpretação de dados com IA sem painéis de controle Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês; empresarial: preços personalizados Polymer AI • Mais de 8 widgets dinâmicos para análise • Compare vários conjuntos de dados • Acesso seguro baseado em API • Marca personalizada para painéis Ideal para equipes de comércio eletrônico, vendas e marketing que precisam de análises dinâmicas de produtos Planos pagos a partir de US$ 50/mês; API empresarial: preços personalizados DataRobot • Aprendizado de máquina automatizado (AutoML) • Otimiza a seleção e o desempenho do modelo • Pré-processamento automatizado de dados • Implantação na nuvem, no local ou em ambiente híbrido Ideal para empresas sem equipes internas de ciência de dados que precisam de ML automatizado e modelagem preditiva Teste gratuito disponível; preços personalizados KNIME • Automação de fluxo de trabalho de código aberto • Modelos de fluxo de trabalho pré-construídos • Integra-se com Python, R, Java • Automatiza todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina Ideal para cientistas e analistas de dados que preferem fluxos de trabalho de ciência de dados de código aberto, sem código ou com pouco código Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês; empresarial: preços personalizados Qlik • Sincronização de dados em tempo real entre fontes • Análise associativa para padrões ocultos • Suporte a consultas em linguagem natural • Implantação flexível (nuvem/híbrida) Ideal para empresas e equipes de BI que precisam de análises em tempo real e exploração associativa Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 200/mês; empresarial: preços personalizados Snowflake AI Data Cloud • Armazenamento de dados multicloud escalável • Otimização da carga de trabalho com IA • Autoescalonamento para cargas de trabalho de ML • Suporte a dados estruturados e não estruturados Ideal para grandes empresas que precisam de armazenamento de dados nativo da nuvem e alimentado por IA Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 2/crédito; empresarial: preços personalizados RapidMiner • Análise preditiva e automação • Simulações de gêmeos digitais • Segmentação de clientes • Elimina silos de dados com IA Ideal para equipes de médio porte e empresariais que precisam de modelagem preditiva e tomada de decisões baseada em IA Teste gratuito disponível; preços personalizados

O que você deve procurar em agentes de IA para análise de dados?

🔎 Você sabia? Estima-se que os agentes de IA serão responsáveis por mais de 80% das tarefas de análise de dados em grandes empresas, contra apenas 20% em 2021. Isso representa um aumento de quatro vezes em apenas alguns anos!

Os agentes de IA para análise de dados são sistemas avançados e multiagentes alimentados por aprendizado de máquina (ML), grandes modelos de linguagem (LLMs) e processamento de linguagem natural (NLP) para transformar grandes volumes de fluxos de dados brutos em insights preditivos em tempo real.

Mas nem todas as ferramentas de big data com tecnologia de IA oferecem o mesmo valor. Se você deseja maximizar seu investimento, concentre-se nestas considerações importantes:

Informações em tempo real: opte por um agente de IA que automatize o processamento manual de dados e forneça atualizações em tempo real. Isso é especialmente necessário nos setores de finanças, segurança cibernética e comércio eletrônico, onde até mesmo um segundo de atraso significa milhões perdidos

Integração de dados de várias fontes: Elimine os silos de dados. Os melhores agentes de IA extraem informações de várias fontes de dados, como bancos de dados em nuvem, CRMs, ferramentas de BI e APIs, proporcionando acesso completo aos dados

Visualização avançada de dados: Experimente os dados como nunca antes! Painéis alimentados por IA transformam números e textos brutos em gráficos interativos, mapas de calor e relatórios. Isso facilita Experimente os dados como nunca antes! Painéis alimentados por IA transformam números e textos brutos em gráficos interativos, mapas de calor e relatórios. Isso facilita a análise quantitativa e qualitativa dos dados

Recursos de NLP: execute tarefas analíticas complexas com consultas simples em linguagem natural. Faça perguntas em inglês simples (“Como foram as vendas do terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre?”) e obtenha respostas imediatas, semelhantes às humanas, sem necessidade de codificação

Escalabilidade: analise milhares (ou bilhões) de pontos de dados! Escolha um agente de IA que se adapte ao crescimento do seu negócio, assim como a infraestrutura da Amazon, que processa analise milhares (ou bilhões) de pontos de dados! Escolha um agente de IA que se adapte ao crescimento do seu negócio, assim como a infraestrutura da Amazon, que processa 12 milhões de pedidos diariamente

Análise preditiva: Vá além dos dados históricos de vendas! Os melhores agentes de IA prevêem tendências futuras, detectam anomalias e otimizam os níveis de estoque para decisões comerciais mais inteligentes

Recursos de colaboração: Transforme insights em ação. Painéis compartilhados, comentários em tempo real e compartilhamento de relatórios permitem decisões baseadas em dados e trabalho em equipe em todos os departamentos

Segurança robusta: proteja a integridade dos seus dados e a sua reputação. Ferramentas de IA em conformidade com GDPR, HIPAA e SOC-2 fornecem criptografia de nível empresarial, protegendo informações confidenciais contra violações e ameaças cibernéticas

🧠 Lembre-se: a IA não se resume apenas ao processamento de dados, mas também à previsão de comportamentos. A Netflix, por exemplo, usa análises de dados baseadas em IA para prever o que os usuários vão assistir em seguida, personalizando recomendações em tempo real para mantê-los interessados. Com os agentes de IA para análise de dados, você descobre o “porquê” por trás de cada clique, visualização e conversão! E é aí que começa o verdadeiro sucesso baseado em dados!

Os 10 melhores agentes de IA para análise de dados

Transformar dados brutos em insights acionáveis em tempo real exige tempo e esforço. Com a IA, isso se torna mais rápido e eficiente.

Antes de destacarmos as principais ferramentas, veja aqui como usar a IA para análise de dados:

Automatize a coleta de dados de várias fontes para obter informações abrangentes e de alta qualidade

Corrija inconsistências e simplifique as informações para uma análise de dados em tempo real em que você pode confiar

Gere relatórios em tempo real que melhoram a acessibilidade dos dados e aceleram a tomada de decisões

Pronto para explorar os melhores agentes de análise de dados de IA que tornam tudo isso possível? Vamos começar!

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos baseado em dados e alimentado por IA)

Comece a analisar dados com o ClickUp AI O ClickUp funciona como seu copiloto de dados, ajudando você a transformar números brutos em decisões que realmente geram resultados

Qualquer ferramenta pode processar números. Mas apenas algumas delas podem colocá-los no contexto de decisões mais inteligentes, rápidas e impactantes.

É exatamente aí que o ClickUp se destaca. Como um aplicativo completo para o trabalho, ele unifica equipes, processos e dados em um só lugar. Você pode usá-lo para acompanhar KPIs críticos, otimizar fluxos de trabalho e visualizar dados importantes para os resultados da sua empresa em tempo real.

O ClickUp está redefinindo a análise de dados com os ClickUp Autopilot Agents — colegas de equipe de IA que não apenas apoiam seu trabalho, mas também o executam para você. Pense neles como operadores proativos dentro do seu espaço de trabalho, usando a camada de IA do ClickUp Brain para analisar, resumir e até mesmo criar scripts a partir dos seus dados — e, em seguida, colocar os resultados em ação.

Analise e resuma insights a partir de seus dados — o ClickUp Brain fornece conclusões importantes em segundos

Funciona assim: você carrega um novo conjunto de dados de vendas no ClickUp. Em vez de processar os números manualmente, seu Agente Autopilot Personalizado entra em ação. Ele executa um script Python (gerado pelo Brain, caso você não tenha um), limpa os dados e extrai insights importantes.

Em seguida, ele insere um resumo em linguagem simples na tarefa relevante do ClickUp, cria subtarefas para investigações de acompanhamento e sinaliza anomalias para sua equipe. Por fim, o agente envia os resultados para um painel do ClickUp, onde os KPIs são atualizados em tempo real para análise da liderança.

*Escolha entre agentes pré-construídos ou crie o seu próprio no ClickUp para automatizar fluxos de trabalho de análise de dados

Os painéis do ClickUp tornam a visualização de dados mais simples e interessante. Monitore o ROI, avalie tendências preditivas, configure alertas de anomalias ou analise métricas importantes, sem se limitar a planilhas enfadonhas.

Personalize visualizações para atender às suas necessidades de análise de dados — avalie o desempenho de marketing, o andamento do projeto, o planejamento de custos e a carga de trabalho da equipe com os painéis do ClickUp

Se você precisa de uma visão geral ou de uma análise aprofundada, as mais de 15 visualizações do ClickUp facilitam o trabalho. A melhor parte? Você não precisa começar o processo de análise de dados do zero!

Os modelos de análise pré-construídos do ClickUp transformam conjuntos de dados complexos em relatórios estruturados e fáceis de ler, poupando-lhe horas de trabalho manual. Confira estes modelos para começar:

💡 Dica profissional: com o ClickUp Brain MAX, seu companheiro de IA para desktop, você não fica limitado a um único modelo de IA — você pode encaminhar consultas por vários modelos (GPT, Claude, Gemini e outros) para obter insights mais ricos e precisos. Isso realmente se destaca ao analisar dados de aplicativos conectados, como Google Sheets, HubSpot ou Slack. Por exemplo, o Brain pode extrair dados de engajamento do cliente do HubSpot, cruzar referências de gastos com campanhas do Sheets e resumir tendências em linguagem simples. Ao aproveitar os pontos fortes de diferentes modelos — um para raciocínio, outro para resumo —, você obtém uma análise mais profunda e confiável sem a dispersão da IA. Alterne entre os melhores modelos de IA dentro do ClickUp usando o Brain MAX

Melhores recursos do ClickUp

Defina metas, acompanhe o progresso e avalie o sucesso com o ClickUp Goals — garantindo que todos os dados relevantes impulsionem a ação

Use os formulários do ClickUp para coletar dados estruturados e não estruturados de interações com o atendimento ao cliente, feedback dos usuários e outras fontes de dados comerciais

Segmente os clientes com base em dados de transações, níveis de engajamento e padrões históricos para otimizar a coleta de feedback para uma análise abrangente

Documente o pré-processamento de dados e os fluxos de trabalho de análise estatística com o ClickUp Docs para manter a acessibilidade dos dados

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode parecer um pouco complicado para quem está começando

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Destaques de uma avaliação do G2 :

Nos últimos anos, utilizei o Clickup como minha principal ferramenta organizacional. Ele me proporcionou análises de dados para economizar dinheiro e tomar melhores decisões, integrar minhas equipes e ter responsabilidade, administrar a empresa com menos pessoas, mas de forma mais eficiente e feliz, e, finalmente, crescer de forma mais inteligente e pensar fora da caixa para resolver muitas questões que levariam muito tempo e dinheiro!

Nos últimos anos, utilizei o Clickup como minha principal ferramenta organizacional. Ele me proporcionou análises de dados para economizar dinheiro e tomar melhores decisões, integrar minhas equipes e ter responsabilidade, administrar a empresa com menos pessoas, mas de forma mais eficiente e feliz, e, finalmente, crescer de forma mais inteligente e pensar fora da caixa para resolver muitas questões que levariam muito tempo e dinheiro!

🎥 P. S. Quer configurar seu próprio Agente ClickUp Autopilot para análise de dados? Este tutorial pode ajudar:

2. IBM Cognos Analytics (ideal para relatórios de inteligência empresarial)

via IBM

O IBM Cognos Analytics transforma dados brutos em inteligência empresarial alimentada por IA com geração automatizada de relatórios. Sua capacidade de compreender e responder a consultas em linguagem natural agrada tanto a cientistas de dados quanto a usuários empresariais.

Seja para analisar dados, otimizar operações ou prever receitas, o Cognos simplifica a tomada de decisões ao automatizar a exploração e a visualização. O criador de painéis com recurso de arrastar e soltar elimina configurações tediosas, enquanto a segurança de nível empresarial protege seus dados.

Principais recursos do IBM Cognos Analytics

Unifique fontes de dados estruturadas e não estruturadas em uma única fonte de verdade

Use o reconhecimento de padrões com tecnologia de IA para detectar ineficiências antes que elas se agravem

Implemente controle de acesso baseado em funções, autenticação SSO e monitoramento de conformidade orientado por IA para proteger dados confidenciais

Implemente no local, na nuvem ou como uma solução híbrida, com o mínimo de reequipamento

Limitações do IBM Cognos Analytics

O preço é alto para empresas menores ou equipes com orçamentos apertados

Pode ocorrer latência no processamento com conjuntos de dados extremamente grandes ou complexos

Preços do IBM Cognos Analytics

Padrão: US$ 10,60/mês por usuário

Premium: US$ 42,40/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o IBM Cognos Analytics

G2: 4,1/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Cognos Analytics?

Trecho de uma avaliação da Capterra:

Ele permite conectar os dados gerados por diferentes fontes e criar relatórios personalizados que você pode compartilhar em tempo real... Sua licença tem um custo alto em comparação com plataformas semelhantes. Tem uma curva de aprendizado íngreme e sua interface de usuário tem muito espaço para melhorias.

Ele permite conectar os dados gerados por diferentes fontes e criar relatórios personalizados que você pode compartilhar em tempo real... Sua licença tem um custo alto em comparação com plataformas semelhantes. Tem uma curva de aprendizado íngreme e sua interface de usuário tem muito espaço para melhorias.

💡Dica profissional: combine o IBM Cognos com um software de análise preditiva baseado em IA para obter insights mais profundos a partir da análise exploratória de dados, análise de sentimentos e modelagem estatística, levando a decisões mais informadas e baseadas em dados!

3. Tableau AI (ideal para visualização interativa de dados e painéis)

via Tableau AI

O próximo da nossa lista é o Tableau, um nome confiável entre as melhores ferramentas de IA para visualização de dados. Além de simplificar os dados com tabelas e gráficos fáceis de interpretar, o Tableau ajuda você a descobrir padrões ocultos neles. Use-o para identificar tendências e fazer previsões baseadas em dados com painéis interativos.

O que o diferencia? O Tableau Pulse, um sistema de alertas em tempo real que mantém você informado sobre as principais métricas de negócios no momento em que elas mudam. Detecte anomalias antecipadamente, reaja mais rapidamente e fique à frente dos riscos, tudo isso enquanto garante a segurança dos dados com o Einstein Trust Layer.

Melhores recursos do Tableau

Identifique tendências em tempo real com detecção automatizada de padrões e alertas de anomalias

Modele cenários futuros usando análises preditivas e simulações hipotéticas

Use-o como um agente de pré-processamento de dados para limpar, estruturar e otimizar conjuntos de dados brutos para análise

Integre insights facilmente em sistemas de CRM, relatórios e fluxos de trabalho comerciais

Limitações do Tableau

Arquivos grandes demoram um pouco para carregar e, às vezes, causam falhas no software

Os custos de licenciamento aumentam para equipes maiores ou implantações avançadas

Preços do Tableau AI

Tableau Viewer: Preço personalizado

Tableau Explorer: Preço personalizado

Tableau Creator: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tableau AI

G2: 4,2/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tableau AI?

Um usuário do G2 compartilha:

Ele oferece uma maneira intuitiva e altamente interativa de visualizar dados. A interface de arrastar e soltar facilita a criação de painéis complexos sem necessidade de amplo conhecimento técnico. A conexão com várias fontes de dados é uma vantagem significativa, e os poderosos recursos de visualização permitem uma narrativa clara e perspicaz dos dados.

Ele oferece uma maneira intuitiva e altamente interativa de visualizar dados. A interface de arrastar e soltar facilita a criação de painéis complexos sem necessidade de amplo conhecimento técnico. A conexão com várias fontes de dados é uma vantagem significativa, e os poderosos recursos de visualização permitem uma narrativa clara e perspicaz dos dados.

4. ChatGPT (ideal para interpretação de dados com inteligência artificial)

via ChatGPT

O ChatGPT é como ter um analista de dados à disposição. Ele ajuda você a explorar, interpretar e refinar dados por meio de conversas naturais. Em vez de vasculhar painéis ou escrever consultas complexas, basta fazer perguntas em inglês simples; ele fornece insights acionáveis instantaneamente.

Seja para resumir relatórios longos, explorar tendências emergentes ou gerar scripts Python para processamento de dados, o ChatGPT automatiza as tarefas rotineiras para que você possa se concentrar em tomar decisões otimizadas e baseadas em dados.

Melhores recursos do ChatGPT

Resuma relatórios longos em segundos, sem necessidade de triagem manual ou conhecimento técnico

Traduza conjuntos de dados complexos em insights claros e fáceis de entender

Descubra tendências e correlações ocultas com brainstorming impulsionado por IA

Faça perguntas abertas e receba recomendações instantâneas baseadas em dados

Limitações do ChatGPT

Ocasionalmente, pode gerar informações que parecem plausíveis, mas que são incorretas

Não possui painéis integrados e visualização direta de dados

Preços do ChatGPT

Mais: $20/mês

Equipe: US$ 25/mês

Pro: US$ 200/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Um avaliador do G2 afirma:

Como assinante pago há vários meses, uso o ChatGPT várias vezes ao dia, inclusive para escrever código Python. Seus recursos de análise de dados, especialmente quando combinados com sua capacidade de interpretar e explicar gráficos e imagens complexos, tornam-no uma excelente ferramenta para aprender e compreender tópicos específicos de cada área.

Como assinante pago há vários meses, uso o ChatGPT várias vezes ao dia, inclusive para escrever código Python. Seus recursos de análise de dados, especialmente quando combinados com sua capacidade de interpretar e explicar gráficos e imagens complexos, tornam-no uma excelente ferramenta para aprender e compreender tópicos específicos de cada área.

5. Polymer AI (ideal para acessibilidade dinâmica de dados e análise de produtos)

via Polymer

Está tendo dificuldade para entender os dados dos clientes? A Polymer AI facilita a análise de produtos para equipes de comércio eletrônico, marketing e vendas. Ela ajuda você a acompanhar o comportamento dos usuários, o desempenho das vendas e as tendências do mercado em tempo real.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de BI, o Polymer AI elimina a complexidade da análise de dados — basta carregar um conjunto de dados ou conectar uma fonte, e a IA estrutura tudo para você!

Precisa compartilhar insights? Incorpore painéis do Polymer diretamente em sites, aplicativos ou apresentações para uma colaboração perfeita com equipes ou partes interessadas externas.

Principais recursos do Polymer AI

Acesse mais de 8 widgets dinâmicos, incluindo gráficos de barras, mapas de calor e gráficos de séries temporais para obter insights mais profundos

Compare e analise vários conjuntos de dados lado a lado para unificar as métricas de negócios em um único lugar

Gerencie as permissões dos usuários por meio de uma API segura, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso a dados críticos

Personalize a interface com os logotipos, cores e fontes da sua marca para uma experiência perfeita

Limitações do polímero

A interface pode parecer complicada para usuários iniciantes

Pode se beneficiar de uma biblioteca de modelos mais ampla

Preços de polímeros

Starter: US$ 50/mês por editor

Pro: US$ 100/mês por editor

Equipes: US$ 250/mês por 3 editores

Acesso à API: Preços personalizados a partir de US$ 500/mês

Avaliações e comentários sobre o Polymer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Polymer?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O design intuitivo e fácil de usar do Polymer me permite analisar meus dados muito rapidamente. Adoro como ele é capaz de analisar matrizes em células de planilhas, o que não é possível no Excel ou no Google Sheets. O novo recurso de painéis me permite criar painéis bonitos que posso construir e compartilhar rapidamente.

O design intuitivo e fácil de usar do Polymer me permite analisar meus dados muito rapidamente. Adoro como ele é capaz de analisar matrizes em células de planilhas, o que não é possível no Excel ou no Google Sheets. O novo recurso de painéis me permite criar painéis bonitos que posso construir e compartilhar rapidamente.

📮ClickUp Insight: Nossa pesquisa descobriu que 62% dos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude, para geração de conteúdo, análise de dados e muito mais. Mas a troca constante de abas para fazer perguntas à IA leva a custos de alternância de tarefas e mudança de contexto que diminuem sua produtividade. Não com o ClickUp Brain! Ele é integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, entende comandos de texto simples e fornece respostas específicas para cada tarefa sem interromper seu fluxo de trabalho. Obtenha o dobro de produtividade com o ClickUp! 🚀

6. DataRobot (ideal para aprendizado de máquina automatizado e modelagem preditiva)

via DataRobot

Não tem uma equipe robusta de análise de dados? Não se preocupe! O DataRobot é uma solução de aprendizado de máquina automatizado (AutoML) que ajuda você a criar, testar e implantar modelos de IA sem precisar de conhecimento técnico especializado.

Desde previsões financeiras e detecção de fraudes até otimização da cadeia de suprimentos, o DataRobot automatiza todo o ciclo de vida da IA, ajudando as empresas a extrair insights, reduzir riscos e melhorar a eficiência.

Melhores recursos do DataRobot

Otimize o desempenho do modelo testando vários algoritmos e hiperparâmetros para identificar o mais adequado para seus dados

Automatize a criação de modelos para eliminar etapas manuais, acelerando o processo de desenvolvimento

Aproveite os recursos do AutoML para otimizar o pré-processamento de dados, a engenharia de recursos e a seleção de modelos

Implemente modelos em ambientes em nuvem, locais ou híbridos com o mínimo de esforço

Limitações do DataRobot

Requer alto poder de processamento de dados, o que pode diminuir o desempenho do sistema

o limite total de 100 GB e de 11 GB por conjunto de dados pode ser restritivo para análises de dados em grande escala

Preços do DataRobot

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DataRobot

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DataRobot?

Veja a opinião de um usuário do G2:

*É uma tecnologia automatizada que nos ajuda no pré-processamento de dados, na engenharia de recursos, na escolha do melhor modelo e até mesmo no ajuste de hiperparâmetros. Economiza tempo e pode lidar com grandes volumes de dados

*É uma tecnologia automatizada que nos ajuda no pré-processamento de dados, na engenharia de recursos, na escolha do melhor modelo e até mesmo no ajuste de hiperparâmetros. Economiza tempo e pode lidar com grandes volumes de dados

➡️ Leia mais: Exemplos e modelos de painéis de gerenciamento de projetos

7. KNIME (Ideal para ciência de dados de código aberto e automação de fluxo de trabalho)

via KNIME

O KNIME simplifica a integração de dados, a automação do fluxo de trabalho e o aprendizado de máquina com uma abordagem de código aberto, sem código/com pouco código. Criado para cientistas de dados, analistas e equipes de negócios, ele permite que os usuários criem, automatizem e dimensionem fluxos de trabalho de gerenciamento de dados.

Com o suporte do AutoML, as empresas podem treinar, avaliar e implantar modelos de ML com o mínimo de esforço manual. Sua interface de arrastar e soltar conecta fontes de dados, transformações e algoritmos de ML em fluxos de trabalho estruturados e reproduzíveis, garantindo rastreabilidade e governança.

Melhores recursos do KNIME

Integre-se a estruturas de big data, serviços em nuvem e bibliotecas de IA/ML para obter acessibilidade incomparável

Acelere a exploração de dados com modelos de fluxo de trabalho pré-construídos e recomendações de IA

Amplie os recursos com nós KNIME personalizados e scripts nativos em Python, R e Java

Automatize todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina — desde a implantação até o monitoramento, o retreinamento e a escalabilidade na nuvem

Limitações do KNIME

Requer uma configuração complexa, mesmo para operações básicas do Excel

A detecção do tipo de coluna tem dificuldade com vários arquivos, levando a correções manuais

Preços do KNIME

Plataforma analítica KNIME: Gratuita

Plano Pessoal do Community Hub: Gratuito

Plano KNIME Community Hub Team: a partir de US$ 99/mês

KNIME Business Hub: A partir de US$ 39.900/ano

Avaliações e comentários sobre o KNIME

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o KNIME?

Uma avaliação do G2 diz:

Sua interface visual de fluxo de trabalho reduz significativamente a barreira para quem não é programador, ao mesmo tempo em que oferece extensibilidade avançada para especialistas

Sua interface visual de fluxo de trabalho reduz significativamente a barreira para quem não é programador, ao mesmo tempo em que oferece extensibilidade avançada para especialistas

8. Qlik (ideal para análises em tempo real e exploração associativa de dados)

via Qlik

A maioria das ferramentas de BI obriga os usuários a seguir caminhos de consulta rígidos e predefinidos, o que significa que insights valiosos muitas vezes passam despercebidos. O mecanismo de análise associativa da Qlik inverte essa situação, permitindo que os usuários explorem os dados com eficiência e descubram tendências, padrões e relações inesperadas.

Seja para visualizar conjuntos de dados complexos, executar análises ad hoc ou gerar insights de IA, o Qlik torna a descoberta de dados perfeita. Além disso, com a sincronização em tempo real entre várias fontes de dados, suas decisões são sempre respaldadas pelos dados mais recentes disponíveis.

Melhores recursos do Qlik

Sincronize dados em tempo real entre vários agentes de dados sem atualizações manuais

Descubra correlações ocultas com análises associativas baseadas em IA que vão além das consultas padrão

Transforme consultas em linguagem simples em insights com o Insight Advisor intuitivo da Qlik

Adapte-se perfeitamente com implantações em nuvem, locais ou híbridas, personalizadas para sua infraestrutura

Limitações do Qlik

Requer mais tempo de integração devido à sua abordagem analítica avançada

Preços da Qlik

Qlik Cloud Analytics Standard: US$ 200/mês

Qlik Cloud Analytics Standard: US$ 825/mês

Qlik Cloud Analytics Premium: US$ 2.750/mês

Qlik Cloud Analytics Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Qlik

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qlik?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O Qlik Sense pode ser instalado tanto no local quanto na nuvem, o que dá à organização que o utiliza a capacidade de ter um melhor controle sobre onde os dados serão armazenados e acessados, o que é uma grande vantagem quando você deseja manter seus dados seguros e locais. Outra grande vantagem do Qlik Sense é que, com um pouco de tempo, é possível criar painéis muito claros e bons, apresentando os dados comerciais da organização.

O Qlik Sense pode ser instalado tanto no local quanto na nuvem, o que dá à organização que o utiliza a capacidade de ter um melhor controle sobre onde os dados serão armazenados e acessados, o que é uma grande vantagem quando você deseja manter seus dados seguros e locais. Outra grande vantagem do Qlik Sense é que, com um pouco de tempo, é possível criar painéis muito claros e bons, apresentando os dados comerciais da organização.

➡️ Leia mais: Melhor software de análise de pesquisas

9. Snowflake AI Data Cloud (o melhor agente de IA para armazenamento de dados escalável)

via Snowflake

Os data warehouses tradicionais muitas vezes enfrentam dificuldades com velocidade, escalabilidade e análises em tempo real. O Snowflake AI Data Cloud redefine o jogo ao combinar elasticidade instantânea, análises baseadas em IA e acesso multicloud contínuo — tudo em uma única plataforma.

Esqueça o ajuste manual de desempenho e as consultas de dados lentas — o Snowflake automatiza a otimização da carga de trabalho, permitindo que você execute modelos de IA, analise conjuntos de dados massivos e unifique o processamento de dados estruturados e não estruturados sem esforço.

Principais recursos do Snowflake AI Data Cloud

Ofereça alto desempenho para grandes volumes de dados, usuários e cargas de trabalho com um único mecanismo escalável

Obtenha integração multicloud perfeita entre AWS, Azure e Google Cloud, sem cópias redundantes

Dimensionamento automático de recursos de computação para lidar com cargas de trabalho de IA e ML em tempo real

Processe e analise dados não estruturados para fluxos de trabalho orientados por IA, aplicações de agentes ou treinamento de modelos

Limitações da Snowflake AI Data Cloud

Suporte integrado limitado para dados não estruturados

Desafiante para quem é novo no armazenamento de dados baseado em nuvem

Preços do Snowflake AI Data Cloud

Padrão, Empresarial, Crítico para os negócios: A partir de US$ 2/crédito; o preço varia de acordo com a localização e a plataforma

Armazenamento sob demanda: A partir de US$ 23/TB por mês; o preço varia de acordo com a região

Virtual Private Snowflake: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Snowflake AI Data Cloud

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snowflake AI Data Cloud?

Um usuário do G2 diz:

O Snowflake facilita o início do carregamento, consulta e análise de seus dados com uma configuração mínima. Ao contrário de outras soluções, não há infraestrutura como código para escrever. O compartilhamento de dados é poderoso e praticamente eliminou o trabalho de integração de dados de fornecedores.

O Snowflake facilita o início do carregamento, consulta e análise de seus dados com uma configuração mínima. Ao contrário de outras soluções, não há infraestrutura como código para escrever. O compartilhamento de dados é poderoso e praticamente eliminou o trabalho de integração de dados de fornecedores.

10. RapidMiner (ideal para modelagem preditiva e automação com IA)

via RapidMiner

Por último, mas não menos importante, o Altair RapidMiner é o seu portal alimentado por IA para decisões mais inovadoras, rápidas e baseadas em dados. Projetado para equipes de todos os níveis de habilidade, ele unifica análise, automação e IA sem interromper seus sistemas existentes.

Quebre os silos de dados e revele insights ocultos com ferramentas avançadas de estrutura de dados. Precisa explorar os “dados ocultos” enterrados em PDFs, relatórios e arquivos antigos? Os recursos de extração automatizada do RapidMiner transformam informações negligenciadas em inteligência de negócios revolucionária.

Principais recursos do RapidMiner

Dimensiona modelos de IA com uma arquitetura flexível que suporta tecnologias tradicionais e de última geração

Simule processos de negócios com gêmeos digitais para melhorar a tomada de decisões e a colaboração

Preveja tendências e descubra oportunidades com ferramentas intuitivas de análise preditiva

Otimize o alcance com segmentação inteligente de clientes em todos os canais de marketing

Limitações do RapidMiner

Os preços diferenciados podem ser restritivos para pequenas empresas ou usuários individuais

Não possui aceleração por GPU, o que pode reduzir o desempenho de modelos que exigem muito processamento

Preços do RapidMiner

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o RapidMiner

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RapidMiner?

Uma avaliação do G2 diz:

Isso capacita nossa organização com aprendizado de máquina avançado e análise de dados, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente. Sua automação e modelagem preditiva simplificam o complexo processo de dados, melhorando a eficiência.

Isso capacita nossa organização com aprendizado de máquina avançado e análise de dados, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente. Sua automação e modelagem preditiva simplificam o complexo processo de dados, melhorando a eficiência.

🌈 Dica do ClickUp: De acordo com a Pesquisa Global sobre Crises e Resiliência 2023 da PwC, 91% das organizações passaram por pelo menos um evento disruptivo — excluindo pandemias — nos últimos dois anos. Os agentes de IA para análise de dados ajudam a detectar riscos ocultos, prever tendências e refinar a tomada de decisões — mas os insights por si só não protegerão sua empresa. Combine a análise de dados com o software de gerenciamento de riscos para agir antes que os riscos aumentem. Com o ClickUp, você obtém o melhor dos dois mundos em uma única plataforma! Configure facilmente o monitoramento em tempo real, alertas automatizados e fluxos de trabalho estruturados com IA agênica para transformar insights de IA em mitigação proativa de riscos.

Menções especiais Procurando ainda mais ferramentas de IA para análise de dados? Vale a pena conferir estas: : Combina generativo e preditivo, oferecendo controle total sobre dados, modelos e implantação — seja no local, em ambiente isolado ou na nuvem H2O.ai: Combina generativo e preditivo, oferecendo controle total sobre dados, modelos e implantação — seja no local, em ambiente isolado ou na nuvem : Converse com seus dados usando linguagem natural e obtenha insights instantâneos — sem necessidade de codificação ou consultas Julius AI: Converse com seus dados usando linguagem natural e obtenha insights instantâneos — sem necessidade de codificação ou consultas Unifica data lakes e armazéns para fluxos de trabalho contínuos de engenharia de dados, ML e análise Databricks Lakehouse:Unifica data lakes e armazéns para fluxos de trabalho contínuos de engenharia de dados, ML e análise

De dados brutos a insights acionáveis — potencialize sua análise de dados com o ClickUp

Os dados são o novo ouro, mas somente se você souber como explorá-los. Os agentes de análise de dados de IA transformam números brutos em insights poderosos, automatizam fluxos de trabalho e impulsionam tomadas de decisão mais inteligentes.

Mas os insights por si só não geram resultados. Você precisa de um sistema para transformar a análise em ação, e é aí que o ClickUp se destaca.

Por que lidar com várias ferramentas de processamento de dados, relatórios, colaboração e gerenciamento de tarefas quando o ClickUp reúne tudo isso em um só lugar? Analise, crie estratégias e execute — sem o caos da mudança de contexto.

Pronto para tornar seus dados mais inteligentes? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme insights em impacto!