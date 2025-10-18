Modelos gratuitos de fluxo de usuários do Miro para otimizar o design da experiência do usuário

Uma equipe de produto passou semanas debatendo por que seu novo processo de inscrição não estava funcionando.

Os formulários pareciam simples, o texto era claro e os botões estavam exatamente onde eles achavam que os usuários gostariam que estivessem.

Mas quando mapearam as etapas que um cliente realmente seguia, perceberam o problema: os usuários estavam desistindo no meio do caminho porque a jornada estava cheia de cliques extras. 🫤

Desde pontos de entrada até momentos de decisão, os modelos de fluxo de usuários do Miro apresentam tudo visualmente, facilitando a identificação de obstáculos e o design de experiências intuitivas.

Vamos explorar alguns dos melhores modelos que você pode começar a usar imediatamente.

E, para completar, também veremos alguns excelentes modelos do ClickUp que aumentam a eficiência dos processos e a colaboração da equipe. 🤩

Os melhores modelos de fluxo de usuários em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de fluxo de usuários do Miro e do ClickUp:

O que são modelos de fluxo de usuários do Miro?

Um modelo de fluxo de usuários do Miro é uma estrutura visual que mapeia, diagramas e documenta a sequência de etapas que um usuário realiza para concluir uma tarefa específica ou atingir uma meta dentro de um produto ou serviço digital.

Isso ajuda as equipes de experiência do usuário e de produto a ilustrar os caminhos, pontos de decisão e interações dos usuários, facilitando o design, a revisão e a otimização colaborativa das experiências do usuário.

🧠 Curiosidade: O termo “experiência do usuário ” foi cunhado em 1993 por Donald Norman enquanto trabalhava na Apple, marcando uma mudança significativa no foco do design, da estética para a funcionalidade centrada no usuário.

O que torna um modelo de fluxo de usuários do Miro bom?

Veja o que você deve procurar em bons exemplos de fluxo de usuários do Miro:

Visualização clara de cada etapa do usuário, ponto de decisão e resultado

Fácil personalização para diferentes casos de uso e objetivos do produto

Organização lógica da entrada à saída, com início e fim bem marcados

Uso de símbolos padronizados de fluxograma (ovais para início/fim, retângulos para ações, losangos para decisões, setas para direção do fluxo)

Recursos de colaboração para feedback de colegas, comentários e contribuições assíncronas da equipe

Concentre-se nos objetivos do usuário e da empresa, mantendo os fluxos orientados para as metas e centrados no usuário

🔍 Você sabia? Na década de 1980, a interface gráfica do usuário (GUI) revolucionou o design ao mudar o foco da estética estática para experiências interativas. Isso lançou as bases para o design UX moderno.

5 modelos de fluxo de usuários do Miro

Aqui estão alguns modelos do Miro que você pode usar:

1. Modelo de fluxo de usuários do Miro

via Miro

O modelo de fluxo de usuários do Miro ajuda as equipes a mapear as jornadas dos usuários passo a passo, desde os pontos de entrada até as decisões e resultados. Com formas, conectores e ferramentas de colaboração integrados, ele simplifica a interação do usuário com o produto e identifica áreas que precisam ser melhoradas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie exemplos estruturados de fluxo de usuários com formas e conectores pré-construídos

Mapeie jornadas complexas e multiníveis em uma tela infinita

Otimize a colaboração com comentários, menções e coedição em tempo real

Vincule fluxos a resumos de produtos, sínteses de pesquisas ou notas de reuniões para contextualizar

Apresente os caminhos dos usuários às partes interessadas de maneira integrada com o modo “Apresentação” no diagrama de fluxo de usuários

📌 Ideal para: designers de UX que criam fluxos de integração, gerentes de produto que refinam caminhos de navegação e desenvolvedores que precisam de um plano visual claro para as interações do usuário.

📖 Leia também: Métodos de pesquisa de UX para melhorar a experiência do usuário

2. Modelo de fluxograma de interface do usuário do Miro

via Miro

O modelo de fluxograma de interface do usuário do Miro ajuda as equipes a mapear a estrutura e a navegação de produtos digitais. Ele visualiza telas, ações e pontos de decisão, facilitando o design de interfaces amigáveis e a identificação de lacunas de navegação antes do início do desenvolvimento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie fluxos de produtos intuitivos com elementos de interface do usuário e conectores pré-construídos

Visualize os caminhos de navegação entre as telas para identificar problemas de usabilidade antecipadamente

Organize fluxos complexos com seções agrupadas para visualizações de administradores, usuários conectados ou clientes

Apresente os fluxos às partes interessadas em um passo a passo claro e detalhado

📌 Ideal para: Designers de UX/UI que criam estratégias de UX para construir interfaces de aplicativos, gerentes de produto que testam a lógica de navegação e desenvolvedores que traduzem fluxos em designs funcionais.

🧠 Curiosidade: Em 1955, o engenheiro industrial Henry Dreyfuss publicou Designing for People (Projetando para as pessoas), enfatizando a importância do design centrado no ser humano no desenvolvimento de produtos.

3. Modelo de fluxo de tela do Miro

via Miro

O modelo de fluxo de tela do Miro ajuda as equipes a mapear como os usuários navegam por um aplicativo ou site, tela por tela.

Este modelo de wireframe organiza os wireframes em sequência e os conecta com caminhos de navegação em um quadro Miro. Isso facilita a validação da lógica do design, a identificação de becos sem saída e o refinamento da jornada do usuário antes do desenvolvimento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Conecte telas com setas para mostrar claramente as ações e transições do usuário

Mapeie fluxos detalhados para inscrição, login, pesquisa e gerenciamento de perfil

Colabore em tempo real com designers, gerentes de produto e desenvolvedores para obter feedback rápido

📌 Ideal para: designers de UX que testam a lógica do layout, gerentes de produto que revisam os fluxos de navegação e desenvolvedores que garantem que as transições de tela atendam aos requisitos.

📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar trabalhos mais significativos, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔 O ClickUp ajuda a voltar o foco para o trabalho de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

4. Modelo de jornada do cliente Miro

via Miro

O modelo de jornada do cliente do Miro ajuda a traçar todos os pontos de contato que um cliente tem com um produto ou serviço. Você pode mapear diferentes estágios, metas e pontos fracos para identificar facilmente oportunidades de melhoria e alinhar equipes multifuncionais em torno das necessidades do cliente.

As equipes de marketing, vendas, produto e suporte podem trabalhar no mesmo mapa de experiência do usuário.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje interações completas com o cliente em várias etapas e canais

Capture os objetivos, pontos fracos e emoções dos usuários com elementos visuais e notas adesivas

Organize as atividades da jornada em raias estruturadas para uma análise mais precisa

Apresente jornadas em uma representação visual clara que torna os dados dos clientes acionáveis

📌 Ideal para: equipes de marketing que refinam campanhas, gerentes de produto que alinham recursos com as necessidades dos clientes e especialistas em CX que melhoram as experiências gerais.

🔍 Você sabia? O Questionário de Experiência do Usuário (UEQ), desenvolvido em 2008, é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a qualidade das experiências do usuário em produtos digitais.

5. Modelo de diagramas de fluxo do Miro

via Miro

O modelo de diagramas de fluxo do Miro simplifica processos complexos, mapeando cada etapa visualmente. Não importa se você está documentando um sistema, fluxo de trabalho ou processo de tomada de decisão. O software de fluxograma fornece uma estrutura clara para reduzir ambiguidades.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie fluxos de processos com formas padronizadas, como decisões, ações e conectores

Visualize dependências e sequências para identificar gargalos antecipadamente

Personalize os fluxos com texto, cores e rótulos para maior clareza e alinhamento

📌 Ideal para: Analistas de negócios que otimizam operações, gerentes de projeto que mapeiam fluxos de trabalho e desenvolvedores que esclarecem a lógica do sistema.

🔍 Você sabia? Em 1947, a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos adotou símbolos padrão para gráficos de fluxo de processos (derivados do trabalho de Gilbreth), que estabeleceram as bases para as convenções modernas de fluxo de processos e diagramas de experiência do usuário.

Limitações do uso do Miro para projetar fluxos de usuários

O Miro tem várias limitações que podem afetar a eficiência do fluxo de trabalho e a experiência da equipe. Vejamos algumas que você deve evitar:

O desempenho lento em quadros grandes ou complexos, especialmente com conteúdo rico em recursos, pode prejudicar a colaboração e a iteração em tempo real

A sobrecarga de recursos pode sobrecarregar os membros da equipe sem conhecimentos técnicos, dificultando a integração e o uso básico

Limites de forma (como 6.000 símbolos por quadro) restringem a escala de fluxos de usuários ou fluxogramas extensos

Peculiaridades de navegação e seleção (arrastar para selecionar vs. mover objetos) podem causar edições acidentais frequentes e frustrar os usuários

A organização desestruturada do quadro leva a espaços de trabalho desorganizados, já que organizar quadros em pastas ou subprojetos é complicado

Não possui recursos avançados de design gráfico, tornando-o inadequado para trabalhos de design visual sofisticados ou de alta fidelidade

Modelos alternativos de fluxo de usuários

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerada pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Aqui estão alguns modelos excelentes que o software de rastreamento de usuários oferece:

1. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma experiência de usuário tranquila e identifique pontos fracos usando o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

O modelo de fluxo de usuários do ClickUp facilita a visualização de como os usuários navegam pelo seu produto, site ou serviço. De pontos de entrada a decisões e ações, esse modelo ajuda você a documentar e otimizar a jornada do usuário. E como ele foi criado no ClickUp Whiteboards, você pode conectar fluxos diretamente a tarefas, feedback e execução de projetos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie várias telas e decisões do usuário para identificar pontos de atrito no seu fluxo de trabalho de design web

Personalize fluxos com rótulos, texto e cores para reconhecimento e alinhamento rápidos

Compartilhe fluxos de usuários profissionais e refinados com as partes interessadas para alinhar as decisões de design antes da construção

📌 Ideal para: Gerentes de produto que projetam experiências de integração, designers de UX que validam jornadas do usuário e equipes de marketing que mapeiam funis de conversão.

🚀 A vantagem do ClickUp: Os quadros brancos do ClickUp permitem esboçar jornadas do usuário, mapear pontos de decisão e conectar visualmente cada etapa em tempo real com sua equipe. Além disso, com a geração de imagens alimentada por IA, você pode dar vida instantaneamente a conceitos abstratos ou telas sem precisar de ferramentas visuais externas. 👇🏼

2. Modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie diagramas visuais de seus processos diários com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

O modelo de fluxograma de processos do ClickUp ajuda você a dividir fluxos de trabalho complexos em visuais claros e passo a passo. Você pode mapear pipelines de contratação, processos de aprovação e transferências entre equipes. Em vez de apenas mostrar ações e resultados, ele organiza as tarefas por função. Dessa forma, você vê as responsabilidades dos gerentes de contratação, recrutadores, candidatos ou qualquer outra equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize processos por raias para deixar claras as responsabilidades entre diferentes funções ou equipes

Acompanhe tarefas paralelas e cruzamentos entre as partes interessadas, não apenas etapas sequenciais

Adicione caminhos de rejeição, aprovação ou pontos de verificação para visualizar o que acontece quando as coisas não saem como planejado

Documente os pontos de contato de tomada de decisão e comunicação em um único fluxo

📌 Ideal para: equipes de RH que padronizam as etapas de recrutamento, líderes de operações que garantem a conformidade dos processos e equipes multifuncionais.

🚀 A vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain é um gerenciador de projetos com tecnologia de IA que ajuda você a otimizar os fluxos de trabalho de design de UX. Peça ao ClickUp Brain para sugerir melhorias práticas para os fluxos de usuários Por exemplo, ao mapear fluxos de usuários, você pode perguntar: Gere um fluxo de usuários para um processo de checkout com base em nossa pesquisa mais recente sobre experiência do usuário

Sugira melhorias para este fluxo da página de destino para reduzir as desistências

Crie uma lista de tarefas para implementar o novo fluxo de integração A ferramenta de IA analisa tarefas, documentos e fluxos de trabalho existentes e, em seguida, fornece recomendações práticas em segundos.

3. Modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie o fluxo de dados e entenda o comportamento do usuário, as fontes de dados e os destinos com o modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

O modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp ajuda você a mapear como as informações se movem através de um sistema. Ele se concentra em entradas, armazenamento e saídas de dados, tornando-o a ferramenta ideal para arquitetos de sistemas, desenvolvedores e analistas. Você obtém uma maneira estruturada de visualizar como as informações são criadas, transformadas e compartilhadas com seus símbolos de processo, armazenamentos de dados e entidades externas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Padronize a notação DFD (entidades, processos, armazenamento de dados, fluxos) para manter os diagramas universalmente compreensíveis

Identifique redundâncias, ineficiências ou conexões ausentes antes da implementação do sistema

Documente a movimentação de dados de uma forma que conecte as equipes comerciais e técnicas

📌 Ideal para: Analistas de sistemas que documentam a arquitetura de dados, desenvolvedores que projetam integrações e equipes de negócios que esclarecem como as informações se movem entre os aplicativos.

4. Modelo de mapa conceitual do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um mapa conceitual com a interface de arrastar e soltar do modelo de mapa conceitual do ClickUp

O modelo de mapa conceitual do ClickUp ajuda você a capturar, organizar e conectar ideias.

Como um modelo de fluxograma, ele permite que você comece com um conceito central, ramifique-se em subconceitos e os vincule a ideias e resultados. Isso o torna especialmente poderoso para brainstorming, mapeamento de conhecimento e exploração de tópicos abstratos ou complexos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Comece com um conceito central e ramifique-se em subconceitos, ideias e resultados para um pensamento não linear

Visualize relações com conectores rotulados (por exemplo, “leva a”, “é para”, “pode ser”) para capturar o significado

Transforme sessões abstratas de brainstorming em mapas visuais claros que inspiram ação

Personalize nós e conectores com cores e rótulos para maior clareza e contexto

📌 Ideal para: Educadores que explicam conceitos, equipes de produto que debatem recursos, pesquisadores de usuários que mapeiam áreas de conhecimento e estrategistas que conectam ideias a resultados.

🚀 A vantagem do ClickUp: os mapas mentais do ClickUp transformam suas ideias em fluxos de trabalho visuais dinâmicos. Mapeie rapidamente as jornadas dos usuários, faça um brainstorming de fluxos alternativos ou conecte elementos de design em um único espaço interativo. Cada nó pode ser convertido em tarefas acionáveis, vinculado a documentos ou atribuído a membros da equipe, tornando a colaboração perfeita. Visualize suas ideias e fluxos de trabalho nos mapas mentais do ClickUp

5. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique pontos de contato e atritos na jornada do cliente com o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

O modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp ajuda você a ver seu produto ou serviço através dos olhos do cliente. Divida toda a jornada em fases: conscientização, consideração e conversão. Você também pode acompanhar o que os clientes estão fazendo, sentindo e experimentando em cada etapa.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize a jornada do cliente em etapas claras com ações, pontos de contato e experiências alinhados

Capture as emoções dos clientes para identificar pontos de atrito e momentos de satisfação

Atribua responsabilidades para que cada etapa da jornada tenha um líder de equipe responsável

📌 Ideal para: Equipes de marketing que desejam melhorar campanhas, líderes de CX que desejam aumentar a satisfação do cliente e equipes de produto que desejam alinhar recursos às necessidades reais dos usuários.

6. Modelo de mapa de processo Swimlane do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize processos e garanta a entrega pontual do projeto com o modelo de mapa de processos Swimlane do ClickUp

O modelo de mapa de processo Swimlane do ClickUp traz clareza a processos complexos e multifuncionais. Ele separa as responsabilidades em “faixas” para cada função, departamento ou parte interessada. Isso facilita ver quem é responsável por quê, como as tarefas se movem entre as equipes e onde podem ocorrer gargalos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida os processos em raias para mostrar qual equipe ou função é responsável em cada etapa

Mapeie as transferências de tarefas para expor atrasos, sobreposições ou riscos de falhas de comunicação

Identifique ineficiências acompanhando como o trabalho flui entre equipes ou departamentos

📌 Ideal para: equipes de operações, gerentes de projeto, processos de integração de RH, iniciativas entre departamentos e qualquer fluxo de trabalho que exija várias transferências.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Miro

7. Modelo de atividade UML do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie atividades para qualquer processo com o modelo de atividade UML do ClickUp

O modelo de atividade UML do ClickUp ajuda você a mapear fluxos de trabalho detalhados e controlar a lógica de fluxo em softwares ou processos de negócios. Ao contrário de fluxogramas mais simples, este permite capturar caminhos condicionais, loops, ações simultâneas e transições, conforme definido na Linguagem de Modelagem Unificada (UML).

Além disso, como ele está integrado ao ClickUp Whiteboards, você pode incorporar esse diagrama ao seu plano geral do projeto e vinculá-lo a tarefas para manter todos alinhados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Represente comportamentos complexos do usuário: bifurcações, junções, ramificações de decisão, fluxos paralelos e fluxos de objetos

Use uma estrutura formal que seja familiar tanto para equipes técnicas (desenvolvedores, arquitetos) quanto para partes interessadas não técnicas

Divida os casos de uso ou recursos em etapas de atividades detalhadas para descobrir lógicas ocultas ou casos extremos

📌 Ideal para: Arquitetos de software que documentam fluxos de trabalho de casos de uso e equipes de engenharia que modelam comportamentos antes do desenvolvimento.

🚀 A vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX leva o gerenciamento de projetos com IA a um novo patamar, ajudando designers de UX a transformar fluxos estáticos em fluxos de trabalho otimizados e acionáveis. Você pode ir além da simples criação de tarefas: ele analisa seus designs, sugere melhorias e até prevê gargalos antes que eles aconteçam. Obtenha um espaço de trabalho de IA unificado com o ClickUp Brain MAX Confie nele para: Tecnologia de conversão de voz em texto: Converta ideias faladas em tarefas, comentários ou notas em qualquer lugar

Gerenciamento de expansão de IA: Converja vários LLMs em uma única ferramenta Converja vários LLMs em uma única ferramenta

Otimização do fluxo de trabalho: Obtenha uma análise detalhada dos seus fluxos e insights sobre melhorias, caminhos alternativos ou possíveis gargalos

8. Modelo de roteiro de experiência do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o progresso do produto ao longo do tempo com o modelo de roteiro de experiência do usuário do ClickUp

O modelo de roteiro de experiência do usuário do ClickUp ajuda você a planejar, visualizar e acompanhar o processo de design de experiência do usuário ao longo do tempo. Esteja você criando algo novo ou iterando um produto existente, este modelo traz clareza às suas metas de experiência do usuário de longo prazo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Realize pesquisas com usuários para alinhar ideias e objetivos de negócios, de modo que o trabalho se concentre no que é importante

Acompanhe o progresso com etapas como Aberto , Concluído e muito mais para monitorar todas as tarefas de experiência do usuário

Planeje e crie ideias com várias visualizações, incluindo a Visualização Quadro Branco para brainstorming e um Guia de Introdução para integração

📌 Ideal para: Designers de UX, equipes de produto, lideranças e partes interessadas de vários departamentos que precisam de uma referência comum para os próximos trabalhos de UX.

9. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e organize sessões de teste de usuário com o modelo de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo de teste de usabilidade do ClickUp oferece um espaço para planejar, organizar e executar testes de usabilidade. Dessa forma, você pode ver como os usuários reais interagem com seu produto e onde eles enfrentam dificuldades para fazer melhorias informadas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje sessões de teste de usuário em detalhes usando campos para metas, tarefas, resultados, participantes e notas

Categorize exemplos de testes de usabilidade e feedback usando campos personalizados para que as partes interessadas tenham visibilidade do que é importante

Alterne entre várias visualizações do ClickUp , como Quadro Branco, Lista, Gantt, Calendário, Carga de Trabalho e muito mais, para se adequar à forma como você e sua equipe pensam e trabalham melhor

📌 Ideal para: equipes de UX/UI, designers de produtos e analistas de negócios que desejam insights claros e acionáveis sobre usabilidade diretamente das interações dos usuários.

Veja o que Bazza Gilbert, gerente de produto da AccuWeather, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. Tudo é muito fluido.

Projete seu fluxo com o ClickUp

Os fluxos de usuários determinam a forma como as pessoas interagem com o seu produto. Ferramentas como os modelos de fluxo de usuários do Miro são ótimas para esboçar jornadas e identificar pontos de atrito desde o início.

Mas com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, você pode pegar esses fluxos e transformá-los em projetos reais.

Use-o para dividir ideias em tarefas, atribuí-las a colegas de equipe, acompanhar o progresso com painéis e até mesmo colaborar em tempo real. É onde o mapeamento se encontra com o gerenciamento e onde ótimos planos de experiência do usuário se transformam em ótimas experiências do usuário.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅