Identificação de gargalos por IA: como detectar e corrigir lentidão no fluxo de trabalho

Quando o trabalho parece intenso, mas os resultados são lentos, geralmente você está lidando com gargalos no fluxo de trabalho que são fáceis de passar despercebidos.

Uma única etapa de aprovação que se prolonga, um proprietário sobrecarregado ou uma transferência desorganizada podem criar problemas que se espalham por todo o cronograma do projeto.

A troca de ferramentas agrava esse problema de visibilidade. A Deloitte observa que um estudo estima que o trabalhador médio gasta cerca de 9% do seu ano (quase 200 horas) apenas alternando entre aplicativos no local de trabalho.

É aí que a identificação de gargalos por IA ajuda. Em vez de depender de uma verificação semanal do status, a detecção de gargalos por IA pode analisar registros de eventos e dados operacionais para identificar padrões recorrentes de gargalos.

Neste guia, você aprenderá o que torna a identificação de gargalos com IA eficaz e como usá-la para corrigir gargalos no fluxo de trabalho antes que eles se transformem em atrasos no projeto.

O que é identificação de gargalos?

A identificação de gargalos é o processo de identificar o ponto em um fluxo de trabalho em que a demanda excede a capacidade, causando lentidão e acúmulo de trabalho nessa etapa.

Uma vez que essa restrição se forma, tudo a jusante se move na velocidade do gargalo, mesmo que o resto da equipe esteja ocupado. Em operações reais, a detecção de gargalos se concentra principalmente em identificar onde o fluxo é interrompido, como:

Uma fila de aprovação que cresce porque os critérios de decisão não são claros

Uma função especializada que se torna o único caminho para a conclusão

Uma transferência entre ferramentas ou equipes que continua paralisada

Para identificar gargalos de forma consistente, você precisa de métricas de desempenho importantes que descrevam o fluxo, e não apenas o esforço. O tempo de ciclo, o tempo de espera, a produtividade e o trabalho em andamento ajudam a comparar as métricas de desempenho semana a semana.

Isso facilita as decisões de alocação de recursos, pois você pode ver onde a utilização dos recursos está realmente criando restrições.

O que é a identificação de gargalos por IA?

A identificação de gargalos por IA é a forma como você usa a análise baseada em IA para detectar lentidões na forma como o trabalho realmente flui em sua equipe.

Em vez de realizar um workshop por trimestre e esperar que as pessoas se lembrem do que foi dito, você permite que os sistemas de IA leiam os sinais que seus fluxos de trabalho já geram e destacam:

Onde o trabalho fica parado à espera

Onde as filas se acumulam

Onde pequenos atrasos se transformam repetidamente em atrasos no projeto

A maioria das equipes já possui as informações necessárias para a IA. Você tem dados históricos de projetos em suas ferramentas de gerenciamento de projetos e dados operacionais em registros de eventos e sistemas em todos os sistemas de TI. Com a mineração de processos, você pode reconstruir o fluxo de trabalho real a partir desses registros e ver onde as transferências, aprovações ou dependências criam gargalos no processo.

🤔 Você sabia? A Gartner define a mineração de processos como uma técnica para descobrir, monitorar e melhorar processos reais, extraindo conhecimento dos registros de eventos dos sistemas de informação. É por isso que ela é tão útil para a detecção de gargalos em processos complexos.

A partir daí, o aprendizado de máquina e a análise preditiva ajudam você a passar do “o que aconteceu” para o “o que provavelmente acontecerá a seguir”. E quando os gargalos estão ligados a um contexto confuso em comentários e notas de solicitação, o processamento de linguagem natural pode ajudar a extrair a estrutura desse texto para que você possa conectar o “porquê” com o “onde”.

Por que ocorrem gargalos (causas comuns)

A maioria dos gargalos ocorre quando a demanda ultrapassa a capacidade em uma única etapa e tudo o que vem depois começa a ficar em fila. Geralmente, você percebe isso como atrasos no projeto, mas a causa principal geralmente está no início do fluxo, onde pequenas restrições silenciosamente criam atrasos maiores a jusante.

O objetivo da identificação de gargalos é detectar restrições antecipadamente e, em seguida, corrigir o sistema, em vez de tratar os sintomas.

Causa nº 1: filas de aprovação e decisão que se movem mais lentamente do que o trabalho

As aprovações se tornam um gargalo clássico quando muitos itens precisam ser aprovados por poucas pessoas, especialmente quando os critérios não são claros ou mudam constantemente.

O trabalho parece “concluído”, mas fica parado, aguardando. Isso dificulta a detecção de gargalos, pois o atraso é invisível até que alguém pergunte por que nada foi enviado.

✅ Geralmente, você pode identificar gargalos aqui observando:

O tempo de ciclo está aumentando, especificamente nas etapas de revisão.

Alta taxa de rejeição de edições após a revisão “final”

O mesmo aprovador aparece consistentemente como o que mais demora

🤔 Você sabia? A Lei de Little (L = λW) prova formalmente que, à medida que o número médio de itens em um sistema estável aumenta, o tempo médio no sistema também aumenta. Em termos práticos, mais trabalho em andamento quase sempre significa tempos de ciclo mais longos, e é por isso que o acúmulo de filas é um dos sinais mais claros de gargalo.

Causa nº 2: sobrecarga de recursos e incompatibilidade de habilidades

Um gargalo geralmente se forma quando uma única pessoa, função ou ferramenta especializada se torna o único caminho para a conclusão. Você verá alta utilização de recursos e constantes reorganizações em vários projetos, mesmo quando outros têm disponibilidade.

É aqui que a alocação de recursos é importante, porque a restrição raramente é “muito trabalho”. Na maioria das vezes, é “trabalho que apenas uma pessoa pode fazer”, além de lacunas de habilidades que tornam as transferências ineficientes.

✅ Procure sinais como:

Tarefas que aguardam repetidamente pelo mesmo responsável

Trabalho sendo repassado entre as pessoas porque a responsabilidade não está clara

Atrasos longos que se correlacionam com tipos específicos de tarefas, não com a carga de trabalho geral

O hub de equipes no ClickUp 4.0 foi criado para resolver exatamente esse problema. Ele permite que você veja as capacidades e prioridades da sua equipe em uma visualização unificada, juntamente com um feed ao vivo de quem está trabalhando em quê!

Causa nº 3: Fragmentação de ferramentas e dados armazenados em silos

Quando atualizações, arquivos, aprovações e conversas estão espalhados por ferramentas desconectadas, você perde a visibilidade do fluxo de trabalho.

As pessoas revisam diferentes versões e as transferências se tornam difíceis de rastrear. Isso muitas vezes cria lacunas de comunicação e atrasos na tomada de decisões, dificultando a identificação de gargalos antes que eles afetem a entrega.

Isso também desperdiça tempo que deveria ser dedicado à resolução de gargalos. Em vez de usar dados de desempenho para detectar gargalos, as equipes passam horas buscando status e reconstruindo o contexto.

Causa nº 4: Cadeias de dependência e excesso de trabalho em andamento

As dependências criam um gargalo natural quando uma tarefa atrasada bloqueia várias tarefas posteriores. Isso piora quando as equipes continuam iniciando novos trabalhos em vez de concluir o que já está em andamento.

Quando o WIP (Work-in-Progress, ou trabalho em andamento) cresce, as tarefas passam mais tempo em espera no sistema, mesmo que as pessoas continuem ocupadas. Na prática, isso se manifesta da seguinte forma:

Atrasos a jusante que se repetem na mesma etapa do fluxo de trabalho

Trabalho acumulado devido à mesma dependência

Os prazos dos projetos ficam apertados perto do prazo final porque o trabalho começa muito cedo e termina muito tarde.

Causa nº 5: Problemas de qualidade e ciclos de retrabalho

O retrabalho é um gargalo oculto, pois rouba capacidade do progresso futuro. Um produto final falha no controle de qualidade, retorna para correções e, em seguida, compete com novas solicitações pelo mesmo tempo e atenção limitados.

Com o tempo, esse ciclo cria gargalos recorrentes em que todos se sentem ocupados, mas a produtividade permanece estável. Você também observa mais transferências e atrasos a jusante, porque o trabalho fica girando em círculos em vez de avançar.

Benefícios do uso da IA para identificação de gargalos

A identificação de gargalos com IA ajuda você a deixar de confiar na intuição e começar a trabalhar com base nos sinais que seus fluxos de trabalho já produzem. Isso significa extrair dados de desempenho de suas ferramentas de gerenciamento de projetos e combiná-los com registros de eventos e outras fontes de dados.

Em seguida, você pode executar a mineração de processos e a análise preditiva para ver o que realmente está acontecendo em todo o processo.

✅ Veja o que isso melhora na prática:

Visibilidade completa de como o trabalho realmente flui: a IA ajuda você a mapear o caminho real que o trabalho percorre, incluindo loops, estados de espera, retrabalho e desvios que permanecem ocultos nas atualizações de status.

Monitoramento contínuo em vez de auditorias pontuais: você pode detectar gargalos assim que o tempo de ciclo começa a se desviar, e não depois que os atrasos no projeto aparecem.

Melhores decisões de alocação de recursos: os sistemas de IA podem relacionar atrasos à utilização de recursos, de modo que a realocação de recursos é baseada em métricas de desempenho importantes, e não na escalada mais ruidosa.

Detecção antecipada de possíveis gargalos: a análise preditiva pode usar dados históricos e dados históricos do projeto para sinalizar padrões de risco antes que eles atinjam o caminho crítico.

Mais contexto sobre as causas principais: o processamento de linguagem natural pode revelar temas em tickets, comentários e notas de transferência para que você veja o que causou o atraso, não apenas onde ele ocorreu.

📮ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com o ClickUp Super Agents e o ClickUp Brain, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis — tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% dos seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar.

Como a IA detecta gargalos

A identificação de gargalos por IA funciona porque seus fluxos de trabalho já deixam um rastro.

Em comparação com as ferramentas tradicionais, os sistemas de IA podem ler esse rastro em atualizações de tarefas, aprovações, dependências e atividades do sistema e, em seguida, transformá-lo em sinais que você pode usar para detectar gargalos mais rapidamente e otimizar de forma mais inteligente.

✅ Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode detectar gargalos no seu fluxo de trabalho:

Reconstrua o fluxo de trabalho real com a mineração de processos

A mineração de processos usa logs de eventos e logs do sistema para mapear como o trabalho realmente flui, incluindo loops e caminhos de retrabalho. Isso facilita a identificação de gargalos no processo, mesmo que eles pareçam estar funcionando bem em uma reunião.

Por exemplo, se você estiver usando o ClickUp Mind Maps para mapeamento de processos, comece definindo o fluxo no modo em branco: defina o nó raiz como seu resultado (por exemplo, “Publicar postagem no blog”) e, em seguida, adicione nós filhos para cada etapa principal e nós irmãos para as ações passo a passo dentro de cada etapa. À medida que você faz brainstorming, o mapa pode ficar rapidamente confuso visualmente, especialmente depois de arrastar ramificações; uma ação útil para limpar o mapa é a opção Reorganizar no menu Personalizar, que reorganiza automaticamente seus nós para que a sequência fique clara novamente e o processo pareça “em ordem” à primeira vista. Essa é uma maneira simples de manter seu mapa de processo fácil de acompanhar antes de converter os nós em tarefas ou compartilhar o mapa com seus colegas de equipe. Mapeie fluxos de trabalho passo a passo mais rapidamente usando os mapas mentais do ClickUp.

Meça onde o tempo se acumula usando métricas de desempenho

Depois que o fluxo fica visível, a IA compara métricas de desempenho como tempo de ciclo, tempo de espera, rendimento e trabalho em andamento para identificar a etapa que está criando restrições. É aqui que as principais métricas de desempenho se tornam úteis: elas mostram onde o tempo está sendo gasto, não apenas o que as pessoas fizeram.

Detecte anomalias e gargalos emergentes por meio do monitoramento em tempo real.

Com monitoramento em tempo real, a IA observa mudanças nos dados de desempenho, como etapas de revisão que de repente demoram mais ou filas que continuam crescendo. Isso ajuda você a detectar gargalos emergentes antecipadamente, antes que eles causem atrasos posteriores.

Preveja gargalos futuros com análises preditivas

Usando dados históricos do projeto, a análise preditiva ajuda você a antecipar onde é mais provável que ocorram atrasos. Isso é ainda mais importante quando você executa vários projetos e precisa de otimização proativa.

Use o processamento de linguagem natural para explicar o “porquê” por trás do atraso.

Nem todos os gargalos aparecem claramente nos registros de data e hora. O processamento de linguagem natural ajuda a IA a analisar tickets e notas de solicitação para que você possa relacionar atrasos a causas como requisitos pouco claros, falhas de comunicação, repetidos gatilhos de retrabalho ou entradas ausentes.

Exemplos reais de identificação de gargalos com IA

Depois de começar a usar a detecção de gargalos com IA, os padrões surgem rapidamente, pois seus fluxos de trabalho deixam dados de desempenho confiáveis em suas ferramentas de gerenciamento de projetos.

Em vez de adivinhar onde o trabalho fica lento, você pode identificar gargalos analisando os tempos de espera reais e os padrões recorrentes de gargalos ao longo dos cronogramas do projeto.

Exemplo 1: aprovações de marketing demorando muito tempo

Você envia muitos materiais de marketing, mas os lançamentos ainda atrasam porque as aprovações são lentas. Um briefing está pronto para revisão, o feedback chega tarde e o prazo se comprime no final. É exatamente por isso que a identificação de gargalos é importante, porque uma fila de decisões pode criar restrições que provocam atrasos em todo o processo.

Com a identificação de gargalos por IA, você pode usar a mineração de processos e os dados históricos do projeto para identificar onde o tempo de espera se acumula e, então, evitar que isso se repita. Veja como você pode fazer isso funcionar:

Compare o tempo de ciclo por etapa para encontrar a etapa exata da revisão em que o tempo se acumula.

Use registros de eventos para identificar padrões recorrentes de gargalos , como revisões jurídicas que atrasam campanhas pagas mais do que o conteúdo orgânico.

Use o monitoramento em tempo real para alertá-lo quando uma tarefa ficar presa na etapa “Revisão” além de um limite definido.

Use o processamento de linguagem natural nos comentários para identificar causas recorrentes, como falta de comprovação de reclamações ou critérios de aceitação pouco claros.

Exemplo 2: Atrasos no acompanhamento de vendas

O acompanhamento das vendas fica prejudicado quando as tarefas se perdem entre reuniões e atualizações do CRM. Nada parece estar bloqueado, mas os negócios ficam paralisados porque os clientes potenciais esperam muito tempo pelo próximo contato.

A detecção de gargalos com tecnologia de IA ajuda a conectar o tempo de atividade, a responsabilidade e as transferências para que você possa identificar o atraso mais cedo. Depois disso, você pode fazer o seguinte:

Sinalize leads com longos intervalos entre contatos usando dados de desempenho de várias fontes de dados.

Identifique padrões recorrentes de gargalos por estágio, proprietário, território ou tipo de negócio.

Use análises preditivas para identificar possíveis gargalos , como acompanhamentos que são constantemente adiados após demonstrações.

Reduza as tarefas rotineiras com a automação para que os representantes gastem menos tempo com lembretes e mais tempo com conversas de alto interesse.

Exemplo 3: Atraso na engenharia devido a um desenvolvedor sobrecarregado

O plano do sprint parece bom, mas um desenvolvedor é responsável por um módulo crítico ou fila de revisão de código. As tarefas se acumulam por causa dessa dependência e as metas do sprint começam a ficar para trás, mesmo que o resto da equipe continue ocupado.

Essa é uma identificação clássica de gargalos, pois uma restrição causa atrasos no projeto em todos os ciclos de desenvolvimento. É aqui que você pode fazer uma análise de IA para confirmar as restrições reais e corrigi-las:

Avalie o tempo de ciclo e o tempo de revisão entre os proprietários para identificar o padrão de sobrecarga de recursos.

Acompanhe a utilização de recursos e o tamanho da fila na fase de revisão para ver onde o trabalho está se acumulando.

Use a análise de dependências para mostrar quais tarefas bloqueadas causam mais atrasos a jusante.

Apoie a realocação de recursos transferindo a carga de revisão, emparelhando no módulo ou alterando a sequência para reduzir a espera.

Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho para o Super Agente de IA do ClickUp, que classifica tarefas removendo proativamente gargalos:

Exemplo 4: Atraso no tempo de resposta do suporte ao cliente

Os tempos de resposta do suporte diminuem quando o volume aumenta ou quando as escalações se acumulam para um único especialista. Você pode cumprir os SLAs (Acordos de Nível de Serviço) gerais em algumas semanas, mas os clientes ainda sentem o atraso porque a fila mais lenta define o tom de toda a experiência.

A identificação de gargalos por IA ajuda você a detectar gargalos onde o tempo se acumula e corrigir os problemas subjacentes de roteamento e capacidade. Veja como você pode habilitar isso:

Use os registros de eventos de tickets para ver onde a fila cresce, como triagem, atribuição ou escalonamento.

Aplique o processamento de linguagem natural para agrupar problemas e identificar padrões recorrentes de gargalos, como tickets de cobrança com maior tempo de espera.

Aproveite o monitoramento em tempo real para detectar gargalos emergentes durante picos de volume.

Melhore a alocação de recursos reequilibrando filas e automatizando tarefas rotineiras, como marcação e encaminhamento.

Você pode realizar workshops de identificação de gargalos e ainda assim deixar passar o que está atrasando o trabalho, especialmente quando as tarefas, aprovações e transferências estão espalhadas por vários sistemas.

As ferramentas de IA certas tornam a detecção de gargalos mais consistente, extraindo informações das fontes de dados que você já possui e transformando métricas de desempenho em ações claras.

Abaixo estão algumas ferramentas que as equipes utilizam para a identificação de gargalos por IA, começando com o ClickUp Brain.

1. ClickUp Brain (ideal para transformar sinais do trabalho diário em soluções mais rápidas para gargalos)

Quando a entrega fica lenta, geralmente você não percebe a verdadeira restrição imediatamente. Você vê os prazos do projeto atrasando e os líderes pedindo atualizações que ninguém tem tempo para compilar.

O ClickUp Brain ajuda você a passar mais rapidamente de “O que está travado?” para “O que devemos corrigir a seguir?”, usando o contexto do seu espaço de trabalho ClickUp e a eficiência da IA do ClickUp.

Em vez de vasculhar threads e pings de status, você pode gerar resumos e atualizações com base no que já foi capturado em tarefas, proprietários, prazos, alterações de status e conversas. Isso mantém a identificação de gargalos mais próxima do trabalho e torna muito mais fácil resolvê-los em tempo hábil.

Melhores recursos do ClickUp Brain

Gere relatórios e resumos de status com IA a partir do trabalho ativo para que os bloqueios e riscos sejam mais fáceis de identificar.

Responda a perguntas sobre tarefas, projetos e documentos para identificar gargalos sem precisar vasculhar atualizações.

Resuma as notas das reuniões e converta os resultados em ações de acompanhamento para que a detecção de gargalos não dependa da memória.

Crie agentes de IA para ajudar em tarefas rotineiras, como triagem, lembretes e coleta de atualizações para monitoramento contínuo.

Elabore e refine atualizações dentro do espaço de trabalho usando prompts de linguagem natural para que o trabalho continue avançando.

Limitações do ClickUp Brain

Depende das permissões do espaço de trabalho e de onde o trabalho é documentado, portanto, lacunas nas fontes de dados podem limitar a análise.

Preços do ClickUp Brain

Avaliações e comentários do ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (mais de 11.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.530 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp Brain:

Um usuário do Reddit disse:

“Assimila todas as atualizações de tarefas (eu uso o Brain apenas para enviar comentários sobre tarefas e postagens no canal como atualizações sobre tarefas) de todas essas fontes. Me dá uma excelente visão geral de como passei a semana e no que trabalhei.”

“Assimila todas as atualizações de tarefas (eu uso o Brain apenas para enviar comentários sobre tarefas e postagens no canal como atualizações sobre tarefas) de todas essas fontes. Me dá uma excelente visão geral de como passei a semana e no que trabalhei.”

2. Celonis (ideal para mineração de processos em fluxos de trabalho empresariais)

Via Celonis

Quando o trabalho passa por dezenas de sistemas, não é possível corrigir atrasos pedindo “atualizações melhores”. Você precisa de uma visão de como o processo realmente funciona entre as ferramentas e as transferências.

A Celonis ajuda você a fazer isso criando um “gêmeo digital” vivo de suas operações com seu Process Intelligence Graph, que combina dados de seus sistemas e aplicativos com o contexto de negócios, como regras, KPIs e benchmarks.

Depois que o fluxo de trabalho fica visível, a Celonis adiciona profundidade de duas maneiras úteis. Primeiro, ela pode enriquecer os dados operacionais com anotações baseadas em IA, como classificar e-mails ou tickets de serviço, para que você possa vincular entradas não estruturadas a etapas específicas do processo. Segundo, ela oferece suporte a fluxos de trabalho “agir sobre isso” por meio de recursos de automação, como gatilhos e fluxos de ação, permitindo que você detecte condições e acione acompanhamentos em sistemas conectados.

Melhores recursos da Celonis

Reconstrua caminhos reais do processo a partir de registros de eventos para que os gargalos do processo apareçam claramente.

Compare variantes entre equipes, regiões ou canais para identificar padrões recorrentes de gargalos.

Monitore os dados de desempenho para detectar gargalos emergentes mais cedo.

Use uma única visualização para apoiar iniciativas de melhoria contínua em vários projetos.

Limitações da Celonis

A configuração e a ingestão de dados podem levar tempo, especialmente quando as fontes de dados estão espalhadas por vários sistemas.

Pode parecer complexo para equipes novas em mineração de processos ou análise de dados.

As informações são tão completas quanto os registros do sistema e os registros de eventos.

Preços da Celonis

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Celonis

G2: 4,5/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre a Celonis

Um avaliador do G2 disse:

“A Celonis oferece uma ampla gama de recursos poderosos, com seus recursos de IA genérica sendo particularmente impressionantes. Ferramentas como Copilot, Insight Explorer e Annotation Builder permitem que os usuários definam prompts e gerem insights automaticamente com base nos dados do processo.”

“A Celonis oferece uma ampla gama de recursos poderosos, com seus recursos de IA genérica sendo particularmente impressionantes. Ferramentas como Copilot, Insight Explorer e Annotation Builder permitem que os usuários definam prompts e gerem insights automaticamente com base nos dados do processo.”

3. UiPath Process Mining (ideal para conectar a detecção de gargalos à automação)

Via UiPath

Quando os gargalos ficam ocultos no ERP (Planejamento de Recursos Empresariais), nas ferramentas de emissão de tickets e nas planilhas, não é possível identificar visualmente o que está retardando todo o processo.

O UiPath Process Mining usa as pegadas digitais em seus sistemas e aplicativos para descobrir automaticamente processos de ponta a ponta e mostrar onde a automação agregará mais valor. Isso é especialmente útil quando você deseja que a identificação de gargalos seja incorporada diretamente ao planejamento da automação, para que os esforços de otimização não parem nas percepções.

Para governança, ele oferece suporte à anonimização e ao controle de acesso baseado em funções, além de várias opções de implantação.

Melhores recursos do UiPath Process Mining

Reconstrua processos de ponta a ponta a partir de registros de eventos para que os gargalos apareçam no fluxo real.

Use modelagem de processos e reconhecimento de padrões com tecnologia de IA para revelar gargalos nos processos e oportunidades de melhoria.

Explore painéis flexíveis que facilitam a análise das métricas de desempenho e métricas-chave com as partes interessadas.

Conecte insights à descoberta de automação para que você possa priorizar os candidatos certos à automação.

Limitações da mineração de processos da UiPath

A integração e a preparação de dados podem ser pesadas se os registros do sistema forem inconsistentes.

A gestão de mudanças é real quando as equipes se sentem “monitoradas”, mesmo quando o objetivo é a melhoria.

Algumas configurações exigem um trabalho cuidadoso em controles de acesso e segurança de dados.

Preços do UiPath Process Mining

Básico: US$ 25/mês por usuário

Padrão: Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath Process Mining

G2: 4,5/5 (mais de 75 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o UiPath Process Mining

Um avaliador do G2 disse:

“Um dos benefícios do UiPath Process Mining é que ele permite que as organizações visualizem seus processos de maneira intuitiva, o que pode facilitar a identificação de gargalos e ineficiências pelas equipes. ”

“Um dos benefícios do UiPath Process Mining é que ele permite que as organizações visualizem seus processos de maneira intuitiva, o que pode facilitar a identificação de gargalos e ineficiências pelas equipes. ”

4. SAP Signavio (ideal para mineração de processos em operações com uso intensivo de SAP)

Via SAP Signavio

Em ambientes com uso intensivo de SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing), as lentidões geralmente são causadas por pequenos problemas que se acumulam: longos ciclos de aprovação ou etapas de conformidade que aumentam o tempo de espera.

O SAP Signavio Process Intelligence ajuda você a identificar problemas de processo que afetam o desempenho geral, como gargalos, outliers e violações de conformidade. Ele também oferece suporte à transição do insight para a ação por meio de recursos de fluxo de trabalho e integrações com plataformas de automação.

Para equipes que precisam de mais do que um relatório único, a Signavio também oferece suporte a um trabalho de transformação mais amplo, integrando-se ao SAP Signavio Process Transformation Suite, que inclui insights em tempo real sobre modelos de processos e simulação.

Melhores recursos do SAP Signavio

Use a mineração de processos para descobrir gargalos de processo a partir de logs de eventos e logs do sistema.

Compare variantes do fluxo de trabalho para identificar padrões recorrentes de gargalos.

Acompanhe as métricas de desempenho em todas as etapas para identificar atrasos a jusante e possíveis gargalos.

Use painéis para acompanhamento contínuo e monitoramento constante.

Limitações do SAP Signavio

A preparação de dados pode ser significativa, pois os processos e KPIs precisam ser claramente definidos.

As implementações podem parecer pesadas em processos complexos com muitas personalizações.

Os preços geralmente são baseados em cotações, o que pode retardar o planejamento para equipes que fazem um grande investimento.

Preços do SAP Signavio

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SAP Signavio

G2 : 4,4/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o SAP Signavio

Um usuário do Reddit disse:

“O Signavio é usado principalmente para mapeamento de processos (como estão ou como devem ser) e fins de documentação. Isso ajuda as organizações a entenderem seus próprios processos.”

“O Signavio é usado principalmente para mapeamento de processos (como estão ou como devem ser) e fins de documentação. Isso ajuda as organizações a entender seus próprios processos.”

Como implementar a identificação de gargalos por IA em sua equipe

Quando o trabalho está espalhado por muitas ferramentas de gerenciamento de projetos, caixas de entrada, planilhas e conversas de chat, a identificação de gargalos se torna mais difícil do que deveria ser. Em vez de usar dados de desempenho para identificar gargalos, as equipes gastam tempo buscando contexto e reunindo atualizações. Isso é dispersão de trabalho.

A expansão da IA adiciona outra camada. Equipes diferentes começam a usar ferramentas de IA diferentes em fontes de dados diferentes, de modo que os insights não se alinham e as ações não se mantêm.

O ClickUp ajuda você a reduzir essa fragmentação, mantendo tarefas, documentos e dados do fluxo de trabalho em um único espaço de trabalho de IA convergente, com recursos de IA integrados. Isso fornece um rastro claro de dados operacionais, o que torna a detecção de gargalos com IA precisa e repetível.

Aqui está um breve resumo de como o ClickUp pode ajudá-lo a implementar de forma eficaz a identificação adequada de gargalos por IA:

1. Mapeie seus fluxos de trabalho

Mapeie seu trabalho de forma eficiente para implementar a identificação de gargalos por IA em sua equipe com o ClickUp Whiteboards

Se você deseja uma detecção confiável de gargalos, comece tirando o fluxo de trabalho da cabeça das pessoas e colocando-o em um mapa. Você está procurando o caminho completo que o trabalho percorre, desde a solicitação até a entrega, incluindo aprovações, transferências, dependências e onde o trabalho fica parado, aguardando.

O ClickUp Whiteboards torna o procedimento acima prático, mantendo o mapa vinculado à execução real. Você pode adicionar tarefas e documentos diretamente em um quadro branco, editá-los sem sair da tela e até mesmo converter formas ou caixas de texto em tarefas para que o “processo” se torne um trabalho real que sua equipe pode executar.

Aqui está um mapeamento simples que pode funcionar para você:

Comece pelas etapas principais, não por todos os casos extremos.

Marque todos os pontos de aprovação e decisão, especialmente aqueles que envolvem várias equipes.

Identifique dependências que causam atrasos a jusante.

Adicione um ou dois “ciclos de falha” onde o retrabalho ocorre com frequência.

📽️ Assista ao vídeo: Se transferências interrompidas, aprovações perdidas e tarefas repetitivas continuam atrasando o trabalho, assista ao vídeo a seguir. Ele mostra etapas práticas para mapear e redesenhar fluxos de trabalho com IA, mostra como identificar pontos de congestionamento e explica onde a IA pode economizar horas e evitar o esgotamento:

2. Centralize os dados em uma única plataforma

Mantenha todos os seus dados em uma única plataforma para obter resultados mais rápidos e eficientes com o ClickUp Docs

Depois de mapear o fluxo de trabalho, o próximo problema é onde estão os sinais. Se as atualizações estão no chat, as aprovações estão no e-mail e os arquivos estão em um drive, você não pode fazer uma análise holística. Você também não pode manter um monitoramento contínuo porque suas fontes de dados estão fragmentadas.

É aqui que o ClickUp Docs e o Docs Hub ajudam. O Docs Hub oferece um local central para organizar, pesquisar e criar documentos e wikis, facilitando a manutenção de SOPs, regras de aprovação, notas de reuniões e histórico de decisões junto com o trabalho que eles controlam.

Se você precisa de uma “fonte de verdade” para fluxos de trabalho repetíveis, transforme documentos em wikis. O ClickUp permite criar e gerenciar wikis no Docs Hub, e a IA do ClickUp os prioriza ao responder perguntas, para que sua equipe obtenha respostas consistentes à medida que o processo se expande.

Mais uma vantagem prática: você pode criar tarefas diretamente a partir do texto dentro de um Doc ou wiki, o que ajuda a reduzir as falhas de comunicação nas transferências.

💡 Dica profissional: os campos personalizados nas tarefas do ClickUp oferecem o maior retorno na identificação de gargalos, pois padronizam os dados necessários para identificar padrões entre as tarefas. Você pode adicionar campos como “Tipo de aprovação”, “Responsável pela transferência”, “Origem da solicitação” e “Meta de SLA” e, em seguida, filtrar e agrupar o trabalho para ver onde os atrasos se repetem e qual fila continua atrasando os cronogramas do projeto. Adicione informações de contato do cliente, monitore pontos de scrum, personalize menus suspensos e muito mais com os campos personalizados do ClickUp

3. Use IA para analisar durações e dependências de tarefas

Com os cartões e painéis alimentados por IA do ClickUp, as informações de que você precisa estão sempre acessíveis.

Quando o trabalho e o contexto estão reunidos em um único lugar, a identificação de gargalos se torna mensurável. A solução é combinar duas coisas: sinais claros baseados no tempo do seu fluxo de trabalho e IA que pode resumir o que está acontecendo nas tarefas, responsáveis e dependências, sem que você precise gerar um relatório toda semana.

Comece capturando sinais de tempo confiáveis no ClickUp e, em seguida, use os painéis do ClickUp e os cartões de IA do ClickUp para transformar esses dados em detecção de gargalos que você pode analisar em minutos.

Os cartões de IA mais úteis para a identificação de gargalos por IA são:

Resumo executivo da IA: gera um resumo atualizado da integridade e do status de uma lista, pasta ou espaço, perfeito para uma revisão semanal de gargalos, onde você deseja ter riscos, lentidões e próximas etapas em um só lugar.

Atualização do projeto de IA: cria uma visão geral de alto nível do status e do andamento do projeto, ajudando você a ver rapidamente o que está bloqueado, o que está atrasado e o que precisa de uma decisão antes que os atrasos no projeto se espalhem.

AI StandUp e AI Team StandUp: resume as atividades de um período selecionado (você ou pessoas/equipes específicas), o que ajuda a identificar gargalos relacionados à utilização de recursos, proprietários sobrecarregados ou transferências que continuam a atrasar o andamento do trabalho.

Cartão AI Brain: permite que você execute um prompt personalizado, para que possa fazer perguntas específicas sobre gargalos, como “Quais tarefas levaram mais tempo na revisão esta semana?” ou “Quais dependências causaram mais atrasos a jusante?” e obter uma resposta estruturada com a qual você possa agir.

Comece com o ClickUp Total de tempo no status. Ele mostra há quanto tempo uma tarefa está em um determinado status e ajuda você a encontrar rapidamente tarefas ocultas sob comentários antigos. Você pode visualizar esses dados na Visualização em lista, dentro das tarefas e nos Painéis, o que é ideal quando você está analisando gargalos no fluxo de trabalho em vários projetos.

Aqui estão duas maneiras de usá-la para detectar gargalos:

Identifique as etapas em que o tempo de ciclo aumenta, como Revisão, Jurídico, Controle de Qualidade ou Aguardando o Cliente.

Identifique padrões recorrentes de gargalos filtrando por tipo de tarefa, proprietário ou fonte da solicitação.

Depois de obter os dados de tempo em cada etapa, os painéis do ClickUp permitem que você os utilize em vários projetos. Os painéis do ClickUp também oferecem suporte a relatórios baseados em cartões e controles de atualização, para que você possa manter as métricas de desempenho atualizadas e analisá-las de forma consistente, sem precisar recriar relatórios do zero.

4. Configure alertas em tempo real para atrasos

Use as funcionalidades AI Assign, AI Prioritize e AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente.

Você pode identificar gargalos no fluxo de trabalho em retrospecto e ainda assim perder a semana, porque ninguém percebe a lentidão até que o prazo expire. É aqui que o monitoramento contínuo é importante.

O ClickUp Automations ajuda você a fazer isso, permitindo que você acione ações quando eventos importantes do fluxo de trabalho ocorrem, como quando um status, data de vencimento ou comentário é alterado, ou quando uma data de início chega. Isso proporciona monitoramento em tempo real sem transformar os gerentes em mecanismos humanos de notificação.

Use as automações do ClickUp para cobrir os momentos comuns de “atrasos silenciosos”:

Quando uma tarefa passar para a fase de revisão, designe o aprovador e defina um prazo para conclusão.

Quando uma tarefa permanecer no mesmo status por muito tempo, adicione um comentário solicitando uma atualização e notifique o proprietário.

Quando um responsável estiver ausente, atribua automaticamente com base em um campo personalizado de pessoa ou no criador da tarefa.

Quando uma data de vencimento for alterada, notifique os observadores e mova a tarefa para um grupo de status “Em risco”.

Você também pode acumular condições para que os alertas sejam acionados apenas quando forem relevantes, como aplicar uma automação a tarefas com um responsável específico ou outros critérios.

5. Atribua responsáveis e automatize tarefas repetitivas

Configure agentes e maximize a produtividade humana com os colegas de equipe da ClickUp Super Agents

A maioria dos gargalos no fluxo de trabalho persiste porque a responsabilidade permanece indefinida. Uma tarefa passa por várias etapas, mas ninguém é responsável pela próxima etapa, então ela fica parada, esperando até que alguém perceba.

O ClickUp Super Agents ajuda você a tornar esse acompanhamento automático, sem depender de alguém se lembrar de fazê-lo. Você pode configurar agentes para designar responsáveis quando as tarefas mudarem de status, solicitar as informações que faltam à pessoa certa e gerar resumos rápidos para que as transferências não percam o contexto.

Eles também podem assumir tarefas rotineiras, como triagem e lembretes, o que mantém a utilização de recursos focada no trabalho real e reduz padrões recorrentes de gargalos ao longo dos cronogramas dos projetos.

Crie um centro de comando para eliminar gargalos com o ClickUp Brain MAX. Depois de designar responsáveis e automatizar tarefas repetitivas, o próximo risco é simples: os atrasos ainda acontecem, mas o “porquê” fica oculto em comentários, notas de reuniões e decisões dispersas. O ClickUp Brain MAX ajuda você a transformar esse rastro confuso em sinais claros para que você possa manter a identificação de gargalos precisa à medida que o trabalho cresce. Capture rapidamente o contexto com o Talk to Text: registre bloqueios, riscos e notas de transferência no momento em que eles ocorrem, usando registre bloqueios, riscos e notas de transferência no momento em que eles ocorrem, usando o Talk to Text . Isso fornece à sua equipe dados operacionais mais claros para acompanhamento contínuo, especialmente quando você está trabalhando rapidamente em vários projetos.

Faça perguntas que revelem padrões, não apenas o status: consulte a ferramenta com perguntas como “Quais aprovações causam mais atrasos nos projetos?” ou “Onde as tarefas ficam paradas por mais tempo?” Isso ajuda a identificar padrões recorrentes de gargalos usando as informações já capturadas em seu espaço de trabalho.

Encontre pistas sobre a causa raiz com a Pesquisa Empresarial: use a Pesquisa Empresarial para pesquisar em tarefas, documentos e comentários termos como “aguardando aprovação jurídica”, “precisa de revisão” ou “transferência”, permitindo que você identifique lacunas de comunicação e descubra gargalos ocultos.

Escolha o modelo certo para o trabalho: use modelos diferentes para trabalhos diferentes, como resumos rápidos para execução diária, análises mais profundas para revisões de detecção de gargalos ou relatórios mais estruturados para atualizações da liderança. Escolha o modelo certo de IA para identificar todos os seus gargalos e impedir que eles voltem a ocorrer com o ClickUp Brain MAX

Melhores práticas para evitar gargalos futuros

Corrigir um gargalo uma vez é útil. Impedir que ele volte a ocorrer é onde você começa a ver operações mais tranquilas e melhor utilização de recursos em vários projetos.

Aqui estão algumas práticas recomendadas que podem ajudá-lo a permanecer em modo de melhoria contínua sem transformar sua semana em uma maratona de resolução de problemas.

✅️ Acompanhe semanalmente um pequeno conjunto de métricas de desempenho importantes: escolha algumas métricas importantes que reflitam o fluxo, como tempo de ciclo por etapa, prazo de entrega, rendimento e trabalho em andamento. Ao analisar as mesmas métricas de desempenho semana após semana, você pode identificar gargalos no processo antecipadamente, em vez de esperar que uma falha force uma limpeza.

✅️ Incorpore o monitoramento contínuo ao fluxo de trabalho: não dependa de alguém perceber um problema de espera. Use gatilhos de monitoramento em tempo real, como “tempo em status muito longo” ou “dependência bloqueada há mais de X horas”, para detectar gargalos enquanto eles ainda são pequenos, e não depois que causarem atrasos posteriores.

✅️ Proteja a restrição com uma alocação de recursos mais inteligente: se uma função ou fila continuar a atrasar o trabalho, trate-a como um recurso compartilhado da equipe, e não como algo secundário. Planeje a capacidade em torno dessa restrição e, em seguida, torne normal a realocação de recursos quando a demanda aumentar, para evitar a repetição dos mesmos padrões recorrentes de gargalos.

✅️ Use dados históricos para evitar repetições de lentidão: analise os dados históricos do projeto para ver onde os atrasos se repetem, como aprovações no final do mês ou revisões de código no final do sprint. Ao identificar padrões recorrentes de gargalos a partir de dados históricos, você pode se planejar com otimização proativa, em vez de reagir todas as vezes.

✅️ Reduza o atrito na transferência de tarefas com responsabilidades mais claras e entradas mais precisas: a maioria dos gargalos piora quando ninguém é responsável pela próxima etapa ou quando a tarefa começa sem o contexto necessário. Defina responsáveis em cada transferência e mantenha os dados operacionais próximos ao trabalho para que os sistemas de IA e a experiência humana possam agir mais rapidamente quando as decisões são importantes.

Identifique e resolva seus gargalos de IA com o ClickUp

A identificação de gargalos fica mais fácil quando você deixa de tratar os atrasos como um mistério e passa a tratá-los como um padrão. Ao mapear o fluxo de trabalho, acompanhar algumas métricas de desempenho importantes e manter um monitoramento contínuo, você pode identificar gargalos no fluxo de trabalho antecipadamente. Dessa forma, também é possível corrigi-los antes que se transformem em atrasos no projeto.

A identificação de gargalos por IA aprimora o processo utilizando dados de desempenho e dados históricos para revelar padrões recorrentes de gargalos que podem ser ignorados durante uma verificação semanal.

Com o ClickUp, você pode finalmente conectar o insight à ação no mesmo lugar, seja reatribuindo proprietários ou automatizando tarefas rotineiras que atrasam todo mundo.

Experimente hoje mesmo e veja como a IA pode melhorar a detecção de gargalos e otimizar os fluxos de trabalho.