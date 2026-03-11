12 benefícios exclusivos da automação do ClickUp para empresas em crescimento

Quando sua equipe tinha cinco pessoas, você conseguia gerenciar projetos com pura força de vontade e um mínimo de idas e vindas. Com vinte pessoas, essa mesma abordagem cria um gargalo. Você começa a perder horas com coordenação — reatribuindo tarefas manualmente, atualizando status e sincronizando para mais uma reunião.

Esta é uma questão de escalabilidade disfarçada como um inconveniente. Agora, seu espaço de trabalho precisa fazer mais do que apenas armazenar informações; ele precisa movê-las. Identificamos 12 benefícios exclusivos do ClickUp Automation para empresas em crescimento, para transformar sua lista estática de tarefas em um ecossistema autônomo.

Leia até o fim para colocar o crescimento da sua empresa no piloto automático!

O que é o ClickUp Automation?

O ClickUp Automation é um recurso integrado ao ClickUp que aciona ações automaticamente quando condições específicas são atendidas.

Eles funcionam com uma lógica simples: quando um gatilho específico ocorre (como um cliente enviar um formulário ClickUp ), uma ação específica é realizada (como aplicar um modelo de projeto e definir uma data de vencimento). Ele foi projetado para equipes que desejam parar de perder tempo com tarefas manuais e repetitivas, sem ter que unir várias ferramentas diferentes.

Por que as empresas em crescimento precisam da automação do fluxo de trabalho

O crescimento é um paradoxo: você tem mais talentos na folha de pagamento, mas tudo parece andar mais devagar. Isso acontece porque a sobrecarga de coordenação cresce exponencialmente, em vez de linearmente. Mais pessoas significam mais transferências de projetos, mais verificações de status e mais oportunidades para que as coisas não deem certo.

A automação do fluxo de trabalho elimina o gargalo humano desses processos previsíveis e repetitivos. Ela permite que sua equipe se concentre no trabalho que exige resolução criativa de problemas e pensamento estratégico. Em outras palavras, enquanto a falta de infraestrutura de automação aumenta as despesas gerais, a presença dela torna os fluxos de trabalho manuais gerenciáveis e sustentáveis.

🤝 Estudo de caso: como a Red Sky automatizou 42% de seus processos de RH com o ClickUp Automations Antes do ClickUp, a equipe da Red Sky estava sobrecarregada com a coordenação manual. Seus processos de recrutamento e integração estavam espalhados por e-mails e notas físicas, levando a reuniões constantes apenas para descobrir como estavam as coisas. A implementação do ClickUp Automations and Forms mudou suas operações internas: Velocidade de recrutamento: acelerou o processo de contratação em 3 vezes, passando de um ciclo de 21 dias para apenas 7 dias.

Redução de reuniões: eliminou 80% do tempo total de reuniões, pois o status das tarefas e as transferências foram tratados automaticamente pela plataforma.

Eficiência do processo: automatizou com sucesso 42% dos fluxos de trabalho de RH, permitindo que a equipe se concentrasse na estratégia de talentos em vez da entrada de dados. 📌 Conclusão principal: A Red Sky se concentrou na construção de uma infraestrutura de automação que lhes permitiu expandir sua cultura sem aumentar suas dores de cabeça administrativas. Quer alcançar resultados semelhantes para sua equipe?

12 benefícios da automação do ClickUp para equipes em expansão

Veja como automatizar tarefas rotineiras com o ClickUp ajuda a eliminar o esforço de coordenação e recuperar o foco da sua equipe.

Benefício nº 1: todo o trabalho em um só lugar, sem dispersão de ferramentas

As automações são tão confiáveis quanto os dados aos quais têm acesso. Quando seu trabalho está fragmentado em centenas de aplicativos, seus fluxos de trabalho automatizados são forçados a depender de middleware de terceiros pouco prático. Essa proliferação de ferramentas cria uma automação frágil, em que uma única atualização em uma ferramenta interrompe uma sequência em outra, deixando você com mais trabalho de manutenção do que o tempo que realmente economizou.

O custo da dispersão do trabalho é a mudança de contexto que esgota seu foco e energia.

🌟 Resultados reais: Em vez de imaginar como isso funciona, veja o caso da Seequent. Antes de consolidar os aplicativos, sua equipe de marketing enfrentava dificuldades com ferramentas desconectadas que tornavam a visibilidade do projeto quase impossível. Depois de transferir tudo para um único ecossistema ClickUp e organizar suas tarefas, eles dobraram sua produtividade.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes podem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Benefício nº 2: automação com inteligência artificial com o ClickUp Brain e os Super Agents

A automação tradicional é rígida e exige que você antecipe todos os cenários possíveis em seu fluxo de trabalho. Se a solicitação de um cliente não corresponder exatamente à sua regra “Se-Então”, o processo é interrompido.

O ClickUp Brain elimina esse atrito adicionando uma camada de raciocínio aos seus fluxos de trabalho. Em vez de apenas mover uma tarefa do ponto A ao ponto B, a IA interpreta seu conteúdo para determinar o que deve acontecer a seguir. Ele alimenta recursos como AI Assign e AI Prioritize, onde a IA ordena e encaminha automaticamente as tarefas para o membro relevante da equipe com base em suas instruções + sua avaliação de adequação.

🎥 Veja como funciona:

IA contextual que entende o seu trabalho

O problema com a maioria das ferramentas de IA é que elas operam de forma isolada, completamente desconectadas dos projetos e objetivos reais da sua equipe. Isso resulta em sugestões genéricas e inúteis. Como o ClickUp Brain tem uma compreensão semântica de todo o seu espaço de trabalho, ele não precisa de um briefing.

📌 Por exemplo, o ClickUp Brain já sabe de qual “Projeto Phoenix” você está falando, pois indexou suas tarefas, documentos e até mesmo seu histórico de bate-papo no ClickUp.

É por isso que você pode usar o ClickUp Brain e as automações para:

Gere respostas específicas para o espaço de trabalho: solicite solicite ao ClickUp AI uma atualização de status sobre uma iniciativa específica e obtenha uma resposta citada diretamente dos dados do projeto em tempo real.

Preencha a lacuna de contexto multifuncional: use IA para resumir um sprint técnico para um stakeholder de marketing, garantindo que todos permaneçam alinhados sem reuniões manuais.

Elimine a entrada manual de dados: use IA para preencher automaticamente use IA para preencher automaticamente campos personalizados ou categorizar solicitações recebidas com base no sentimento de um comentário da tarefa.

Tome decisões críticas com base no contexto do espaço de trabalho, fazendo perguntas ao ClickUp Brain.

Agentes de IA que mantêm as tarefas em andamento 24 horas por dia, 7 dias por semana

👀 Você sabia? Em uma empresa em crescimento, o trabalho não para às 17h, especialmente com 30% das reuniões agora abrangendo vários fusos horários. Nesse caso, esperar por uma transferência ou aprovação manual pode criar atrasos significativos. A implementação de automações adaptativas manterá os projetos em andamento, mesmo quando os principais membros da equipe estiverem offline ou concentrados em trabalhos complexos.

A automação tradicional ajuda, mas ainda depende de gatilhos predefinidos. O ClickUp vai além com os Super Agentes de IA.

Os Super Agents são colegas de equipe com tecnologia de IA que vivem diretamente dentro do seu espaço de trabalho ClickUp, operando com total conhecimento das suas tarefas, documentos, conversas e fluxos de trabalho. Em vez de esperar por instruções, eles podem acompanhar o trabalho em tempo real, agir e manter os projetos em andamento de forma autônoma.

📌 Por exemplo, um Super Agente pode:

Monitore o progresso das tarefas em um projeto e avise automaticamente os responsáveis antes que os prazos expirem.

Atualize o status das tarefas e gere resumos em tempo real do progresso.

Sinalize riscos ou obstáculos antecipadamente para que os gerentes possam intervir mais rapidamente.

Coordene as próximas etapas entre as equipes, atribuindo tarefas de acompanhamento ou compartilhando atualizações.

Como esses agentes utilizam o conhecimento do seu espaço de trabalho e atualizam constantemente sua memória, eles podem executar fluxos de trabalho com várias etapas entre equipes sem supervisão humana constante.

O resultado? Seu pessoal passa menos tempo buscando atualizações e mais tempo em decisões criativas e estratégicas que realmente fazem a empresa crescer.

Estudo de caso: ClickUp X Bell Direct A equipe de operações da Bell Direct estava gastando muito tempo com “trabalho sobre trabalho”. Com mais de 800 e-mails de clientes chegando diariamente, cada mensagem precisava ser lida, categorizada, priorizada e encaminhada manualmente, o que atrasava as equipes e prejudicava a qualidade do serviço. Em vez de adicionar outra solução pontual, a Bell Direct centralizou suas operações no ClickUp e implantou um Super Agente de IA chamado Delegator. Agindo como um colega de equipe autônomo, o agente lê todos os e-mails recebidos, classifica a urgência e o contexto e encaminha o trabalho para a pessoa certa em tempo real, sem intervenção humana. Automatize fluxos de trabalho de ponta a ponta com os Super Agentes de IA sem código no ClickUp. O resultado: um aumento de 20% na eficiência operacional, a liberação da capacidade equivalente a dois funcionários em tempo integral e um atendimento ao cliente mais rápido, consistente e em escala. Quer os mesmos resultados para sua empresa em crescimento?

🎥 Bônus: para ver exemplos práticos de como a automação com inteligência artificial pode transformar o gerenciamento de tarefas, assista a este guia passo a passo sobre como usar a IA para automatizar tarefas repetitivas e otimizar seus fluxos de trabalho.

Benefício nº 3: fluxos de trabalho personalizados que funcionam no piloto automático

Cada equipe tem sua maneira única de realizar as tarefas. Mas o maior problema da automação pronta para uso é que ela pressupõe que sua empresa funciona como todas as outras. Isso pode levar a soluções alternativas inadequadas e equipes frustradas, contrariando completamente o objetivo da automação.

O ClickUp Automation Builder é uma solução sem código projetada para se adaptar a você, e não o contrário. Ele permite que você crie sequências específicas de gatilho-ação que refletem os SOPs exclusivos da sua equipe.

Crie automações personalizadas do ClickUp com um construtor sem código.

💡 Dica profissional: embora criar uma automação seja sempre uma opção, você também pode começar com uma das mais de 100 receitas de fluxo de trabalho pré-construídas para se familiarizar com o ClickUp Automations. De qualquer forma, ele apoia seu objetivo de eliminar o gargalo humano de processos repetitivos.

Sua equipe é composta por indivíduos diversos, com diferentes formas de pensar. Isso resulta em diferentes formas de trabalhar.

📌 Por exemplo, seus líderes de projeto podem preferir uma visualização simples da lista do ClickUp para ter uma visão geral de todos os resultados, ao contrário de seus designers ou engenheiros, que podem preferir um quadro Kanban visual do ClickUp para acompanhar as solicitações em atraso e o trabalho concluído. Forçar todos a trabalhar com uma única visualização rígida torna mais difícil para eles darem o seu melhor.

Com o ClickUp, cada membro da equipe pode trabalhar em suas visualizações preferidas do ClickUp, mantendo a consistência absoluta dos dados em toda a linha.

Escolha entre mais de 15 visualizações de projeto no ClickUp.

A melhor parte é que todas essas visualizações são alimentadas pelos mesmos dados subjacentes.

📌 Por exemplo, imagine uma equipe de produto lançando um novo recurso. Um desenvolvedor termina seu trabalho e marca “API de back-end concluída” em sua Exibição de lista.

Essa ação aciona uma automação do ClickUp que atualiza automaticamente o status da tarefa para “Pronto para QA”.

Como todas as visualizações do ClickUp são extraídas dos mesmos dados de tarefas subjacentes, a alteração é refletida instantaneamente em todo o espaço de trabalho. Na visualização do quadro da equipe de controle de qualidade, a tarefa é movida automaticamente para a coluna “Pronto para teste”. Ao mesmo tempo, o painel de liderança do produto é atualizado para mostrar mais um recurso avançando para a fase de testes.

Ninguém precisa atualizar manualmente várias visualizações ou notificar a próxima equipe. A automação garante que as pessoas certas vejam a atualização na visualização que utilizam.

Benefício nº 5: colaboração integrada que permanece conectada às tarefas do ClickUp

Quando as conversas sobre o trabalho acontecem em cadeias de e-mails dispersas ou threads intermináveis no Slack, elas se desconectam do trabalho em si e criam uma dispersão do trabalho. Isso gera uma enorme perda de tempo (até 61% do seu tempo!) quando você tenta encontrar uma decisão ou feedback específico.

O ClickUp resolve isso tornando a comunicação um recurso nativo do ClickUp, em vez de um aplicativo separado. Por meio de comentários encadeados e do ClickUp Chat, todas as discussões são fisicamente anexadas ao trabalho que descrevem.

Destaque um texto e selecione “comentar” para adicionar uma opinião a um documento.

Essa comunicação vinculada à tarefa também garante que, quando você @menciona um colega de equipe ou um Super Agente, eles vejam a mensagem. No entanto, ela também promete visibilidade completa de todo o histórico, anexos e status da tarefa, instantaneamente.

Use @menções no ClickUp para encontrar membros relevantes da equipe ou realizar ações específicas em segundos.

Como a plataforma lê a discussão sobre uma tarefa, você pode definir regras de automação específicas que permitem que suas palavras orientem o fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode definir uma automação para monitorar palavras-chave específicas, como revisão jurídica ou pronto para o cliente. Você também pode definir automações para mover tarefas para a lista pessoal de um responsável quando esse responsável for adicionado.

Dessa forma, o ClickUp pode envolver instantaneamente as partes interessadas necessárias, reatribuir a tarefa a um gerente e até mesmo enviar uma atualização automática por e-mail ao cliente.

Benefício nº 6: Monitoramento de tempo e planejamento de carga de trabalho mais inteligentes com o ClickUp

À medida que sua empresa cresce, torna-se quase impossível saber onde o tempo da sua equipe está realmente sendo gasto. Sem dados precisos, as estimativas do projeto tornam-se pouco confiáveis e você corre o risco de alocar recursos em excesso, levando ao esgotamento da equipe e ao não cumprimento de prazos.

Obtenha clareza sobre a capacidade da sua equipe com o ClickUp Time Tracking e o ClickUp Time Estimates. Você pode acompanhar o tempo diretamente nas tarefas e até mesmo acionar automações com base no tempo registrado.

Conecte o controle de tempo no ClickUp às automações. Receba alertas importantes para um melhor gerenciamento de recursos.

📌 Por exemplo, você pode configurar uma regra para alertar automaticamente um gerente quando o tempo real rastreado em uma tarefa estiver se aproximando da estimativa de tempo, para que ele possa intervir antes que o projeto saia dos trilhos. Os dados relacionados ao tempo são integrados perfeitamente à Visualização da carga de trabalho, transformando seu planejamento de capacidade de suposições em uma estratégia baseada em dados.

Benefício nº 7: segurança de nível empresarial que se adapta às suas necessidades

Expandir uma empresa traz o risco de acidentes de automação, como um novo funcionário acidentalmente acionar uma exportação em massa de dados ou uma sincronização financeira não aprovada. Isso pode levar a questionários de segurança do cliente, requisitos de conformidade do setor e sérias preocupações com a governança de dados.

O ClickUp evita esses erros, estendendo permissões granulares diretamente para o seu mecanismo de automação por meio de:

ClickUp Single Sign-On (SSO) : integre-se a provedores como Google, Microsoft e Okta para otimizar o acesso dos usuários integre-se a provedores como Google, Microsoft e Okta para otimizar o acesso dos usuários

Autenticação de dois fatores (2FA) do ClickUp : adicione uma camada extra de segurança às contas de usuário por SMS ou um aplicativo autenticador.

Acesso baseado em funções: controle exatamente quem pode ver e fazer o que dentro do seu espaço de trabalho.

Você pode configurar automações confidenciais para funcionar apenas quando acionadas por funções específicas, como administrador ou gerente. Isso garante que ações de alto risco, como enviar uma fatura ou alterar um prazo para o cliente, exijam supervisão humana autorizada.

Ao integrar o Single Sign-On (SSO) e a autenticação de dois fatores (2FA), você garante que o acesso a essas sequências automatizadas seja gerenciado a partir de um único ponto de entrada seguro.

Nenhuma ferramenta é capaz de fazer tudo, e sua equipe provavelmente depende de um conjunto de aplicativos especializados para tarefas como CRM, e-mail e armazenamento de arquivos.

🧠 Curiosidade: Os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia — quase 4 horas por semana em reinicialização de atenção, ou 9% do tempo de trabalho anual dos funcionários.

O problema é que fazer com que essas ferramentas se comuniquem entre si muitas vezes requer conectores de terceiros caros e pouco confiáveis. Isso resulta em blocos de dados isolados e força sua equipe a cop iar manualmente os dados entre plataformas.

Para resolver isso, conecte suas ferramentas existentes perfeitamente com as integrações do ClickUp. Ao fazer isso, você pode criar automações entre plataformas que atuam em seu nome em diferentes aplicativos. Isso significa que um gatilho em uma ferramenta pode iniciar uma sequência no ClickUp, ou vice-versa, sem que você precise fazer nada.

Sincronize toda a sua pilha de tecnologia com as integrações do ClickUp.

As integrações do ClickUp podem ajudá-lo a:

Sincronize o desenvolvimento com o gerenciamento de projetos: conecte o GitHub ou o GitLab para que, ao abrir uma solicitação de pull, uma tarefa do ClickUp seja automaticamente alterada para “Em revisão” e o líder de controle de qualidade designado seja notificado no Slack.

Conecte vendas e execução: use a integração com o HubSpot para criar automaticamente uma pasta “Integração do cliente” a partir de um modelo quando um negócio for “Fechado” no seu CRM.

Centralize o recebimento e o suporte: use gatilhos webhook para transformar tickets do Zendesk ou envios do Google Form em tarefas acionáveis, mantendo o feedback do cliente por perto.

💡Dica profissional: para uma automação multiplataforma altamente específica, use a API pública do ClickUp. Isso permite que sua equipe técnica crie sincronizações bidirecionais com software proprietário, como conectar sua ferramenta de contabilidade interna ao ClickUp para automatizar o rastreamento de faturas e o orçamento de recursos.

📌Leia O que você pode fazer com a API do ClickUp, se estiver pronto para ir além das receitas pré-construídas e quiser criar um mecanismo personalizado para sua empresa. Você aprenderá tudo, desde a autenticação de suas solicitações até a configuração de sincronizações bidirecionais entre o ClickUp e seu software externo mais importante.

Benefício nº 9: automação de tarefas recorrentes que economiza horas

Pense em todas as tarefas repetitivas que sua equipe realiza todas as semanas: enviar relatórios semanais, preparar agendas para reuniões de equipe ou acompanhar clientes. Em muitas ferramentas, isso requer que alguém recrie manualmente a mesma tarefa repetidamente. É um processo entediante que prejudica muito a produtividade.

Elimine esse trabalho administrativo com o recurso Tarefas Recorrentes do ClickUp.

Defina uma tarefa recorrente no ClickUp em vez de recriar uma tarefa repetitiva todas as vezes.

Em vez de recriar cada item de ação, você pode configurá-los para se repetirem em uma programação específica — diariamente, semanalmente, mensalmente ou até mesmo em uma cadência personalizada. Ao definir uma tarefa para se repetir, você pode configurá-la para transferir automaticamente todas as suas propriedades, incluindo responsáveis, listas de verificação de tarefas e datas de vencimento, poupando-lhe a configuração manual.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Benefício nº 10: modelos prontos para uso para uma configuração mais rápida

Quando você tem uma empresa em crescimento, não tem tempo para criar cada fluxo de trabalho do zero. Reinventar a roda para processos comuns, como integração de clientes ou rastreamento de bugs, é uma enorme perda de tempo e energia. Isso também leva a uma execução inconsistente em toda a sua equipe.

O Centro de Modelos do ClickUp permite que você pule a configuração manual e inicie projetos usando planos estabelecidos. São espaços de trabalho totalmente realizados, criados por especialistas em processos. Ao carregar um modelo para um caso de uso, você herda todo um ecossistema projetado para esse objetivo específico.

Esses modelos também incluem receitas de automação. Em vez de descobrir a lógica por conta própria, o modelo vem com as regras “Se-Então” pré-configuradas. No momento em que você aplica o modelo, suas alterações de status, atribuições de tarefas e notificações às partes interessadas entram em vigor.

Essa é uma maneira inteligente de garantir que sua equipe siga um processo padronizado sem passar pelo período de tentativa e erro de criá-lo você mesmo.

Benefício nº 11: escalabilidade para equipes de qualquer tamanho

As ferramentas de gerenciamento de projetos funcionam bem quando sua equipe é pequena, mas entram em colapso no momento em que você adiciona camadas de gerenciamento ou departamentos multifuncionais. Você geralmente percebe essa mudança quando o desempenho começa a ficar para trás ou quando os custos aumentam tanto que contratar mais 10 funcionários parece uma penalidade.

O ClickUp foi desenvolvido para lidar com essa transição sem prejudicar o desempenho. A plataforma usa uma estrutura hierárquica — Espaços, Pastas e Listas — que permite adicionar profundidade organizacional conforme necessário. Isso significa que sua estratégia de automação pode amadurecer junto com o número de funcionários.

Organize todos os arquivos sem esforço com a Hierarquia de Projetos do ClickUp, garantindo fácil acesso sempre que você precisar.

Ele não o obriga a usar uma configuração única para todos; você pode criar regras simples para um único projeto e, gradualmente, adicionar sequências de ações complexas e multifuncionais. Como resultado, suas operações se tornam mais sofisticadas.

Benefício nº 12: Acesso móvel para manter o trabalho em andamento

Às vezes, o trabalho pode ir além da sua mesa. Aprovações urgentes e atualizações críticas muitas vezes não têm tempo para passar pelo relógio antes de aparecerem na sua tela. Portanto, se o seu sistema de automação estiver vinculado ao seu laptop, você se tornará um obstáculo, deixando toda a equipe esperando que você volte a ficar online.

É por isso que ajudamos você a manter seu trabalho fluindo de qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp. Você tem acesso completo às suas tarefas, documentos e notificações, caso precise responder a fluxos de trabalho urgentes enquanto estiver em trânsito. Ele também aciona notificações push a partir de gatilhos automatizados, aprova solicitações com um toque e mantém você informado sobre o andamento do projeto sem precisar abrir o computador. Com sincronização completa entre dispositivos, seu espaço de trabalho está sempre atualizado.

Conclusão? O crescimento nem sempre precisa resultar em dificuldades iniciais. Com o ClickUp Automations, você pode criar a estrutura operacional que ajuda sua equipe a crescer com eficiência.

Como equipes em crescimento usam o ClickUp Automation

Veja como diferentes departamentos em uma empresa em crescimento podem aplicar esses benefícios da automação para resolver problemas do mundo real.

Equipes de marketing automatizando fluxos de trabalho de campanhas

Uma equipe de marketing pode criar um formulário ClickUp para novas solicitações de campanha. Quando o formulário é enviado, uma automação cria instantaneamente uma nova tarefa na lista de recebimento de campanhas.

Em seguida, ele aplica um modelo abrangente que inclui todas as subtarefas e listas de verificação do ClickUp necessárias para um lançamento. Simultaneamente, a automação também identifica o tipo de solicitação para atribuir o gerente de campanha correto.

Enquanto isso, sua equipe criativa também recebe a notificação em seu canal dedicado do ClickUp Chat, indicando que o briefing está pronto para revisão. Automatizar essas etapas de recebimento e atribuição elimina o processo manual de triagem e garante que nenhuma solicitação se perca na caixa de entrada.

🎥 Veja como as equipes de marketing estão usando o ClickUp Automation na vida real:

A agência de marketing Brand Right Marketing Agency confia na automação e nos modelos do ClickUp para seu fluxo de trabalho:

Quando nossa redatora termina de escrever, ela define a tarefa para uma determinada opção que a encaminha automaticamente para a próxima pessoa responsável por revisá-la. Essa pessoa recebe automaticamente um e-mail informando que o conteúdo está pronto para ser revisado, com um link para o site para o qual estamos escrevendo e um link para as tarefas do ClickUp, o que facilita muito o acompanhamento das coisas. Comecei a usar a automação que configurei para vendas para nos ajudar a entrar em contato com alguém que esteja interessado em trabalhar conosco em um site ou pacote de branding. Configuramos para que eles recebam oito follow-ups que são enviados automaticamente de acordo com as diferentes datas configuradas — essa é uma nova automação e estou ansiosa para ver como ela vai funcionar para nós. 😊🙏

Quando nossa redatora termina de escrever, ela define a tarefa para uma determinada opção que a encaminha automaticamente para a próxima pessoa responsável por revisá-la. Essa pessoa recebe automaticamente um e-mail informando que o conteúdo está pronto para ser revisado, com um link para o site para o qual estamos escrevendo e um link para as tarefas do ClickUp, o que facilita muito o acompanhamento das coisas. Comecei a usar a automação que configurei para vendas para nos ajudar a entrar em contato com alguém que esteja interessado em trabalhar conosco em um site ou pacote de branding. Configuramos para que eles recebam oito follow-ups que são enviados automaticamente de acordo com as diferentes datas configuradas — essa é uma nova automação e estou ansiosa para ver como ela vai funcionar para nós. 😊🙏

Equipes de produto otimizando o gerenciamento de sprints

Para uma equipe de produto que usa um fluxo de trabalho ágil, uma automação pode ser configurada em seu quadro de sprint. Quando um desenvolvedor arrasta uma tarefa para a coluna de status Pronto para QA, ela é automaticamente reatribuída ao testador de QA líder e adiciona uma tag de comentário para revisão.

Essa automação simples garante que as cerimônias de sprint permaneçam focadas em decisões estratégicas, e não apenas em atualizações verbais de status. A mesma ação também atualiza simultaneamente o quadro Kanban do ClickUp, o backlog do sprint do ClickUp e a visualização da linha do tempo.

🎥 Aqui estão algumas ideias de automação para equipes de engenharia e de produtos:

Equipes de operações em expansão sem aumentar o número de funcionários

Você pode otimizar todo o processo de integração de fornecedores para sua equipe de operações com a automação. Quando um fornecedor envia um formulário ClickUp, o sistema aciona instantaneamente um modelo e preenche uma lista de verificação padronizada de requisitos.

Em vez de um líder de operações delegar tarefas manualmente, a automação identifica o estágio de conformidade e atribui subtarefas do ClickUp à equipe jurídica para revisão. Ela ainda agenda um lembrete de acompanhamento de sete dias para manter o processo em andamento.

Depois que o item final é marcado como concluído, a automação move a tarefa para uma lista arquivada para manter seu espaço de trabalho organizado. Esse fluxo de trabalho automatizado permite que você lide com um volume crescente de fornecedores sem precisar contratar mais pessoas para gerenciar as transferências.

🌟 Resultados reais: a Pigment, uma empresa de software em rápido crescimento , melhorou sua eficiência de integração em 88% com o ClickUp. Ao passar de e-mails, mensagens no Slack e listas de verificação estáticas no Notion para um processo mais eficaz usando o ClickUp Automations, eles forneceram aos novos contratados os recursos para começarem a trabalhar muito mais rápido!

Como começar a usar o ClickUp Automations

Você não precisa ser um especialista técnico para começar a economizar tempo com o ClickUp Automations. Aqui está um caminho simples de quatro etapas para colocar seu primeiro fluxo de trabalho em funcionamento. ✨

Comece com um processo trabalhoso: identifique uma tarefa única e repetitiva que sua equipe realiza todas as semanas — pode ser qualquer coisa, desde atribuir novos leads até preparar um relatório semanal.

Use o Automation Builder: clique no botão Automatizar em qualquer espaço, pasta ou lista no ClickUp e escolha seu gatilho (o “quando”) e ação (o “então”) em um menu suspenso simples.

Acione as ações certas automaticamente e execute as operações com tranquilidade com o ClickUp Automations.

Teste em pequena escala: antes de usar a automação em todo o espaço de trabalho, aplique-a a uma única tarefa ou lista não crítica para testar a lógica e garantir que ela esteja funcionando conforme o esperado.

Itere com base nos resultados: refine os gatilhos e as condições dependendo da sua automação em ação e torne-a ainda mais eficaz.

💡 Dica profissional: Se você não tiver certeza de quais tarefas manuais descarregar primeiro, deixe o ClickUp Brain analisar o comportamento da sua equipe. A IA pode identificar padrões repetitivos de fluxo de trabalho e sugerir receitas de automação personalizadas, projetadas especificamente para eliminar seus gargalos exclusivos. Use o ClickUp Brain para criar automações mais inteligentes e personalizadas para o seu fluxo de trabalho.

Coloque suas operações no piloto automático, mesmo enquanto você cresce.

O crescimento dos negócios e o trabalho excessivo não precisam andar de mãos dadas. Na verdade, o último quase inevitavelmente sufoca o primeiro.

O ClickUp Automation pode libertar você e sua equipe do trabalho repetitivo e de baixo impacto que esgota sua energia e criatividade.

À medida que sua empresa cresce, você enfrentará desafios crescentes de coordenação, e os processos manuais simplesmente não darão conta. O ClickUp Automation oferece a vantagem que permite à sua equipe aumentar a produção sem aumentar proporcionalmente o número de funcionários.

Os benefícios também se acumulam ao longo do tempo: mais horas economizadas, menos erros dispendiosos, melhor visibilidade em toda a organização e maior capacidade para o trabalho significativo que impulsiona o seu negócio.

Comece gratuitamente com o ClickUp e incorpore a otimização do fluxo de trabalho na base dos seus processos hoje mesmo. É assim que você vai superar a concorrência amanhã.

Perguntas frequentes (FAQs)

O ClickUp Automations é um mecanismo baseado em regras que segue comandos do tipo “se isso, então aquilo” para automatizar tarefas repetitivas. O ClickUp Brain é a camada de inteligência artificial que torna essas automações mais inteligentes, compreendendo o contexto e se adaptando ao seu trabalho.

Você pode configurar automações básicas do ClickUp, como alterações de status ou atribuições de tarefas, em apenas alguns minutos usando modelos pré-criados. Fluxos de trabalho mais complexos e com várias etapas podem levar mais tempo para serem configurados, mas o tempo economizado compensa quase imediatamente.

Para fluxos de trabalho que ocorrem inteiramente dentro do ClickUp, as automações nativas do ClickUp podem lidar com quase qualquer cenário sem uma ferramenta externa. O Zapier ainda é uma opção adequada para conectar o ClickUp a aplicativos que não têm integração nativa.

Com certeza. O ClickUp Automation é incrivelmente valioso para equipes pequenas, pois elimina a sobrecarga de coordenação que pode sobrecarregar desproporcionalmente uma equipe enxuta. Implementar a automação desde o início ajuda a estabelecer hábitos eficientes que apoiarão sua empresa à medida que ela cresce.