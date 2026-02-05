Zeb Evans, CEO e fundador da ClickUp, disse em uma entrevista.

O ClickUp começou como uma ferramenta interna para resolver a fragmentação da produtividade da equipe em 15 ferramentas diferentes. Mais tarde, passamos a economizar tempo para o mundo.

O que começou como um simples fluxo de trabalho interno para nós se transformou em uma imagem que impulsiona a forma como construímos o ClickUp todos os dias.

Todas as semanas, as equipes de produto, design e engenharia trabalham em uma única fonte de verdade. Este quadro compartilhado é onde tudo fica visível: o progresso, os obstáculos e o que estamos entregando.

Em seguida, esses painéis são enviados diretamente para nossos painéis de controle, para que informações como velocidade e prontidão para lançamento sejam exibidas sem a necessidade de investigação!

O uso do nosso próprio sistema nos ensinou muito sobre como as equipes e os processos ágeis funcionam.

Então, quero mostrar a vocês o que aprendemos.

Abaixo, compartilho como o ClickUp usa quadros de sprint para o desenvolvimento ágil de produtos.

O que são quadros de sprint no ClickUp?

Um quadro de sprint é uma visualização do trabalho do sprint, organizado em etapas como A fazer, Em andamento, Revisão e Concluído. No ClickUp, a maioria das equipes cria quadros de sprint usando a Visualização do quadro e, em seguida, adiciona configurações de sprint, como datas, pontos, transbordamento e relatórios.

Para gerenciar sprints de maneira eficaz no ClickUp, você pode representar visualmente tarefas, subtarefas, estimativas de esforço e outros detalhes relacionados na visualização do quadro no estilo Kanban.

Visualize e gerencie tarefas de sprint, subtarefas e estimativas de esforço com a visualização do quadro do ClickUp.

Ele permite que você visualize, organize e gerencie todas as tarefas dentro de um sprint, integrando as principais configurações do sprint, incluindo duração, datas de início e término, pontos ou estimativas de tempo, transbordamento e relatórios.

⚡ Arquivo de modelos: Se criar seu quadro de sprint ou backlog parece reinventar a roda todas as vezes, confira nossa lista selecionada de modelos de estrutura de divisão do trabalho.

Visão geral da funcionalidade do quadro de sprint

Uma rápida visão geral do que o quadro de sprint do ClickUp pode fazer:

Recurso Funcionalidade Visualização unificada das tarefas do sprint Veja todas as suas tarefas e subtarefas de sprint em um só lugar. Gerencie tudo a partir de um único quadro e acompanhe o progresso. Estimativa de esforço e acompanhamento do progresso Acompanhe o trabalho usando pontos ou estimativas de tempo do ClickUp . Tudo fica sincronizado com a duração do sprint, as datas de início e término e quaisquer tarefas que se estendam para o próximo sprint. Integração de relatórios do painel Crie painéis personalizados com cartões de relatório de sprint, como Velocity, Burnup e Burndown, para acompanhar o progresso da sua equipe e identificar gargalos. Novos cartões de sprint Os cartões Velocity, Burnup e Burndown mais recentes são mais rápidos, mais precisos e oferecem suporte a durações personalizadas de sprint. Os cartões antigos não funcionam bem com durações personalizadas, por isso vale a pena atualizar para obter relatórios ágeis melhores. Análises detalhadas Clique em seus cartões para obter informações detalhadas. Veja quais tarefas, responsáveis e alterações contribuíram para os resultados da sua equipe. Fontes de dados e filtros flexíveis Personalize o que você vê escolhendo quais sprints, listas ou campos personalizados incluir. Você pode até decidir se deseja mostrar subtarefas, trabalhos arquivados ou tarefas em várias listas.

🤯 Você sabia? A IA do ClickUp, ClickUp Brain, teve um crescimento notável, passando de aproximadamente 665.000 para mais de 2 milhões de espaços de trabalho em um ano. Isso representa mais do que o triplo do número de equipes que agora usam IA para planejar, escrever e trabalhar de forma mais inteligente todos os dias.

📚 Leia mais: Como definir funções e responsabilidades em equipes ágeis

Fluxos de trabalho e colunas personalizáveis para equipes ágeis

Uma coisa que adoramos na criação do ClickUp é saber que cada equipe ágil (incluindo a nossa!) tem suas peculiaridades, rituais e regras de “é assim que fazemos”.

Na verdade, é por isso que o ClickUp para equipes ágeis existe.

Inicie seu processo ágil mais rapidamente com o ClickUp e obtenha fluxos de trabalho pré-construídos que se adaptam às abordagens Scrum, Kanban ou híbridas.

Nessa configuração, temos acesso instantâneo às duas visualizações nas quais as equipes ágeis praticamente vivem:

Visualização em tabela do ClickUp para a clareza do estilo planilha que precisamos ao classificar tarefas de sprint, estimativas, proprietários e dependências.

Visualização do quadro ClickUp para um fluxo simples de arrastar e soltar, onde podemos mover o trabalho de “A fazer” para “Fazendo” e “Concluído” sem interromper nosso ritmo.

Dentro do espaço de trabalho, você pode renomear colunas, reorganizar etapas, adicionar etapas como Revisão ou Controle de Qualidade ou mantê-lo extremamente simples.

Integração com tarefas, backlogs e metas

Os quadros de sprint no ClickUp se tornam mais poderosos quando você os conecta ao restante do seu espaço de trabalho.

As tarefas do ClickUp ajudam a dividir trabalhos de alto nível em subtarefas, agrupando camadas quando o esforço abrange vários componentes e mantendo um contexto detalhado.

Divida trabalhos complexos em subtarefas estruturadas com o ClickUp Tasks.

A partir daí, o ClickUp permite que você mapeie seu sprint para uma lista específica de backlog. Isso serve como uma fonte única de trabalhos futuros.

O que é ainda melhor é que cada item do backlog inclui uma opção para adicioná-lo diretamente ao sprint ativo. Se sua equipe estiver planejando várias histórias ao mesmo tempo, você pode agrupar essas seleções e inseri-las com um único movimento.

Mapeie itens em atraso para sprints ativos e gerencie os próximos trabalhos de maneira integrada com o ClickUp Tasks.

Tudo isso está relacionado aos seus objetivos mais amplos no ClickUp. Você pode conectar as tarefas de sprint às metas que elas apoiam, acompanhar o progresso à medida que o trabalho avança no quadro e ver como cada sprint contribui para o panorama geral.

🚀 Vantagem do ClickUp: a IA do ClickUp ajuda você a gerenciar tarefas. Veja como: Resuma a atividade da tarefa: Peça à IA para descrever a atividade que está ocorrendo na descrição e nos comentários desta tarefa.

Faça perguntas sobre sua tarefa: a IA sugerirá várias perguntas sobre sua tarefa que ela pode responder.

Atualização do progresso: peça à IA para atualizá-lo sobre a atividade desta tarefa.

Encontre tarefas que estão paradas: a IA identifica todas as tarefas em um local que não tiveram atualizações ou discussões por um período de tempo especificado. Crie subtarefas geradas pelo ClickUp-AI a partir apenas do nome de uma tarefa.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos ágeis gratuitos para planejamento de projetos no Excel e no ClickUp

Os quadros de sprint ganham vida quando as conversas que os moldam acontecem no mesmo lugar.

Entre: ClickUp Chat

Suas equipes multifuncionais podem discutir prioridades, refinar ideias ou compartilhar decisões rápidas muito antes de qualquer coisa ser arrastada para um quadro.

Colabore em prioridades e decisões de sprint em tempo real com o ClickUp Chat.

O SyncUps do ClickUp Chat leva isso a outro nível. Durante o planejamento do sprint, alguém pode iniciar um SyncUp diretamente no canal e compartilhar sua tela para examinar os itens em atraso ou o sprint atual.

Execute o planejamento de sprints e as revisões de backlog em tempo real diretamente nos canais com o ClickUp Chat SyncUps.

Para ideias mais amplas ou ajustes no meio do sprint, o ClickUp Whiteboards é o lugar ideal para discuti-las com sua equipe.

Esboce um fluxo rápido, mapeie dependências ou refine uma história em grupo. Quando algo está pronto para ser trabalhado, ele se transforma em uma tarefa diretamente do quadro (isso é que é facilidade!).

Faça brainstorming, mapeie dependências e transforme ideias em tarefas instantaneamente com os quadros brancos do ClickUp.

Benefícios do uso de quadros de sprint para o desenvolvimento ágil

Vamos explorar os benefícios do uso de quadros de sprint para o gerenciamento ágil de projetos 👇

✅ Melhoria no planejamento e na priorização de sprints

Quando planejamos um sprint em um quadro, nossas equipes de desenvolvimento de software obtêm uma visão geral do que está acontecendo. Podemos ver as tarefas grandes, pequenas e absolutamente inegociáveis para o sprint em andamento.

Visualizar o trabalho como cartões ajuda a classificar as prioridades e identificar onde estamos sobrecarregando a equipe de desenvolvimento. Quando fechamos o sprint, sabemos exatamente o que estamos aceitando e o que estamos deixando para depois.

✅ Maior visibilidade e responsabilidade da equipe

Adoramos o fato de que, com uma simples olhada no quadro, podemos saber quem está fazendo o quê e como o sprint está se desenvolvendo. Cada cartão tem um proprietário e um status, então não há aqueles momentos em que pensamos: “Achei que você estivesse cuidando disso”.

Nas reuniões diárias, simplesmente percorremos o quadro da esquerda para a direita e conversamos sobre o andamento do trabalho. As pessoas naturalmente assumem a responsabilidade, pois seu trabalho está ali, à vista de todos. Isso mantém nossas equipes ágeis alinhadas (sem a sensação de um acompanhamento rigoroso).

📮 ClickUp Insight: Quase um terço dos trabalhadores (29%) pausa suas tarefas enquanto aguarda decisões, ficando em um estado de incerteza, sem saber quando ou como seguir em frente. Um limbo de produtividade em que ninguém quer estar. 💤 Com os cartões de IA do ClickUp, cada tarefa inclui um resumo claro e contextual da decisão. Veja instantaneamente o que está bloqueando o progresso, quem está envolvido e os próximos passos — assim, mesmo que você não seja o tomador de decisões, nunca ficará no escuro.

✅ Identificação mais rápida de bloqueadores e gargalos

Os quadros tornam o trabalho parado bastante óbvio para toda a equipe de uma só vez. Quando os cartões param de se mover ou se acumulam na mesma coluna, sabemos que há um gargalo — revisões, controle de qualidade, requisitos, seja o que for.

Podemos ir direto para esses cartões, ler os comentários e desbloquear as coisas assim que elas começam a se tornar uma ameaça. É aqui que os quadros de sprint realmente se destacam para equipes de desenvolvimento de software ágil que trabalham em projetos ágeis complexos.

✅ Entrega otimizada e melhor previsibilidade do sprint

Com um quadro de sprint bem mantido, a entrega nunca parece uma correria louca no final de cada semana. Podemos ver o trabalho fluindo de maneira constante pelo quadro, o que nos ajuda a suavizar picos e evitar acúmulos de última hora.

E como todas as tarefas são rastreadas, começamos a perceber padrões reais na forma como a equipe trabalha (quanto costumamos concluir, quanto tempo as coisas levam e onde tendemos a desacelerar).

🚀 Vantagem do ClickUp: Como já estamos falando sobre tornar os sprints mais suaves... também contamos com um dos nossos superpoderes favoritos do ClickUp para manter tudo funcionando sem precisar ficar vigiando o quadro. Usamos os Super Agentes do ClickUp porque eles nos poupam da espiral de “alguém fez isso?”. Veja como eles nos ajudam todos os dias: Quando uma tarefa passa para “Em andamento”, um agente marca instantaneamente nosso colega de equipe de controle de qualidade e deixa um lembrete amigável na conversa.

No final da semana, outro agente reúne um resumo claro do que concluímos e do que precisa de atenção a seguir (um pequeno gerente de projetos ao nosso serviço). Para novos recursos, colocamos nossas notas no ClickUp Docs, e um agente gera automaticamente subtarefas com base nos títulos (é mágico, acredite!).

Como as equipes do ClickUp utilizam os quadros de sprint de maneira eficaz

Vamos agora nos concentrar em como realmente usamos os quadros de sprint na ClickUp:

Etapa 1: Configure seu quadro de sprint

Antes de começarmos a acompanhar gráficos de burndown ou debater a velocidade em retrospectivas, precisamos de uma base sólida para nossos sprints. Primeiro, veja como você pode ativar os “Sprints” no ClickUp (se ainda não conseguir vê-los):

Abra nossas configurações do espaço de trabalho .

Acesse a App Center

Acesse a Central de Aplicativos

Encontre e habilite o Sprints ClickApp

Ir para Todos os ClickApps

Escolha os Espaços onde queremos que os sprints sejam ativados.

Habilite sprints nos espaços do ClickUp

Na barra lateral ou dentro de um Espaço, clique no botão “+”.

Clique no botão “+”.

Selecione Pasta Sprint para criar uma nova pasta.

Selecione a pasta Sprint

Agora temos uma pasta Sprint que sabe que cada lista dentro dela é um sprint, com datas, relatórios e configurações específicas do Agile prontas para uso.

Crie uma nova pasta Sprint

🚀 Vantagem do ClickUp: Um dos melhores aumentos de produtividade que conseguimos foi deixar que o ClickUp Automations assumisse todo o trabalho administrativo repetitivo do sprint. Automatize tarefas administrativas repetitivas de sprint e mantenha os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente com o ClickUp Automations. Com essas opções de automação, podemos: Marque automaticamente um sprint como concluído no momento em que ele atingir a data final (adeus, sprints esquecidos)

Crie o próximo sprint instantaneamente , para que nossa equipe sempre tenha o próximo ciclo pronto para começar.

Mova tarefas incompletas para sua lista de pendências

Etapa 2: Preencha os sprints com tarefas priorizadas

Agora que nosso quadro de sprint está configurado, precisamos decidir o que realmente entrará em um sprint. A partir daqui, primeiro organizamos nosso backlog fora do sprint:

Use uma lista de pendências para reunir todas as ideias, bugs e trabalhos futuros.

Adicione tarefas à sua lista de pendências

Adicione detalhes como descrições, critérios de aceitação e links.

Aplique Prioridade, Pontos da história e Tipo (recursos, bugs, tarefas).

Aplique campos personalizados do ClickUp

Em seguida, selecionamos os melhores trabalhos para o sprint. Uma maneira simples de pensar sobre isso:

Comece com os itens de maior prioridade que estão claramente definidos.

Analise a capacidade da nossa equipe usando as estimativas de tempo do ClickUp ou a velocidade anterior, para não sobrecarregarmos o sprint.

Mova ou atribua essas tarefas à Lista de Sprint atual para que elas apareçam em nosso quadro de sprint.

🚀 Vantagem do ClickUp: Crie campos de IA para seus épicos. Recomendamos os seguintes campos: Área de IA Descrição Resumo Resuma o épico Atualizações de progresso Receba atualizações sobre o progresso da épica. Ações a serem realizadas Identifique o trabalho que precisa ser feito para o épico Tamanho da camiseta Identifique quanto esforço o épico exige Categorizar Deixe a IA do ClickUp categorizar seus épicos ou crie seu próprio prompt personalizado para fazer isso.

Assista a este vídeo para aproveitar ao máximo os campos de IA:

🔊 Ouça o depoimento de um usuário do ClickUp, que é engenheiro de software:

Minha experiência com o ClickUp tem sido muito positiva. A plataforma é intuitiva e fácil de usar, facilitando a adoção pela nossa equipe sem uma curva de aprendizado íngreme. Um dos recursos que mais se destaca para nós é a facilidade de criar e gerenciar sprints. A flexibilidade para personalizar quadros de sprint, atribuir tarefas e acompanhar o progresso em tempo real melhorou muito a eficiência do nosso fluxo de trabalho. O ClickUp também proporcionou uma experiência de usuário perfeita com sua interface limpa, navegação rápida e integrações robustas. Seja para definir prioridades, monitorar cronogramas ou colaborar entre equipes, tudo parece otimizado e bem estruturado. No geral, o ClickUp simplificou a forma como planejamos, executamos e revisamos nossos projetos, tornando-se uma excelente ferramenta para o gerenciamento ágil de sprints em nossa empresa.

Etapa 3: Monitore o progresso do sprint em tempo real

Depois que o sprint começa, nosso trabalho é basicamente acompanhar o andamento do trabalho da melhor maneira possível. Queremos ver o que está avançando, o que está parado e se ainda estamos no caminho certo para concluir o que prometemos.

No quadro de sprint, mantemos nossa lista de sprints atual na visualização do quadro e observamos as tarefas passarem de A fazer para Concluído. Durante as reuniões diárias, literalmente percorremos o quadro juntos, discutimos o que mudou e chamamos a atenção para qualquer coisa que esteja há muito tempo em Em andamento ou Revisão.

Acompanhe o progresso do sprint e identifique gargalos em tempo real, gerenciando tarefas na visualização do quadro do ClickUp.

Em seguida, ampliamos a visão com os cartões do painel de sprint, que nos dão uma visão geral por trás do quadro.

Os cartões de sprint ficam nos painéis do ClickUp e extraem dados diretamente da nossa pasta Sprint, para que possamos relatar e visualizar o progresso do sprint com precisão.

Em resumo, isso é o que minha equipe não pode deixar de ter 👇

Sprint Burndown para ver quanto esforço ainda resta e se estamos avançando em um ritmo saudável ou nos desviando da linha ideal.

Monitore o esforço restante e compare o progresso com o ritmo ideal usando o gráfico Sprint Burndown do ClickUp.

Sprint Burnup torna impossível ocultar torna impossível ocultar o aumento do escopo , pois compara o trabalho total com o trabalho concluído à medida que o sprint avança.

Acompanhe o trabalho total em comparação com o trabalho concluído para revelar mudanças no escopo com o gráfico ClickUp Sprint Burnup.

Acompanhe o trabalho total em comparação com o trabalho concluído para revelar mudanças no escopo com o ClickUp Sprint Burnup

Velocidade do sprint para analisar vários sprints e entender nosso ritmo real antes de planejarmos o próximo

Analise o desempenho da equipe em vários ciclos para planejar com precisão com o gráfico ClickUp Sprint Velocity.

Relatório de tarefas de sprint quando queremos uma visão geral do sprint, mostrando o que nos comprometemos a fazer, o que foi adicionado ou removido e o que não foi concluído.

Analise compromissos, alterações de escopo e trabalhos inacabados com o Relatório de Tarefas Sprint do ClickUp.

Usamos painéis para medir métricas ágeis.

Os painéis do ClickUp podem ser criados para partes interessadas internas e externas. Eles podem ser personalizados em nível de equipe e para uma visão de alto nível.

Crie painéis personalizados para equipes ágeis

Com os cartões de IA, qualquer pessoa pode obter um resumo rápido dos principais itens de ação.

Obtenha um resumo das principais realizações, riscos, tarefas concluídas e muito mais com os cartões de IA.

Etapa 4: Realize revisões e retrospectivas de sprint

Quando chegamos ao final de um sprint, temos duas conversas diferentes para conduzir:

Uma revisão de sprint sobre o que entregamos

Uma retrospectiva sobre como trabalhamos e como queremos melhorar da próxima vez.

E nos certificamos de tratá-los como momentos separados, mesmo que ocorram consecutivamente.

Na revisão do sprint, geralmente:

Filtre nossa lista de sprints ou quadro para itens concluídos e veja o que realmente entregamos.

Convide as partes interessadas a reagir, fazer perguntas e dar feedback diretamente nos comentários das tarefas.

Use os comentários de tarefas no ClickUp para @mencionar, fazer perguntas e obter feedback.

Atualize o backlog com base no que aprendemos, para que o próximo sprint comece a partir de um roadmap de projeto aprimorado.

É no final de um sprint que todo o aprendizado acontece, e é muito fácil que esse aprendizado se perca em notas aleatórias e conversas de chat. Mas o modelo de retrospectivas do ClickUp ajuda nossa equipe a realizar retrospectivas consistentes e estruturadas todas as vezes!

Obtenha um modelo gratuito Faça revisões de sprint consistentes e estruturadas e registre os aprendizados com o modelo de retrospectivas do ClickUp.

Neste modelo:

Mantenha todas as retrospectivas em um único documento, com uma guia para cada sessão, para que possamos voltar aos sprints anteriores e ver como nossa equipe evoluiu.

Faça um resumo claro do que deu certo, do que não deu certo e dos próximos passos concretos.

Use @menções e comentários atribuídos para envolver as pessoas certas, transformar acompanhamentos em tarefas e garantir que as melhorias apareçam no próximo sprint.

Se você já se sentiu confuso sobre pontos de história, este vídeo é o atalho perfeito. Ele mostra (passo a passo) como comparar tarefas, escolher uma linha de base, usar a escala de Fibonacci e fazer estimativas em equipe sem pensar demais. Você verá exemplos reais, quadros de sprint reais e os momentos exatos em que as equipes geralmente ficam presas. Assista uma vez e sua próxima sessão de planejamento de sprint parecerá dez vezes mais fácil.

Etapa 5: ajuste os sprints futuros com base em análises

O Relatório de Tarefas Sprint é onde paramos por um segundo e olhamos no espelho. Ele compara nosso compromisso original com o que aconteceu e rastreia todas as mudanças de escopo ao longo do caminho, para que possamos ver a história completa do sprint.

O relatório mostra cinco blocos principais, e cada um deles conta uma parte diferente da história:

Relatório de tarefas de sprint Descrição Comprometido O esforço que comprometemos quando confirmamos o sprint. Essa é a nossa promessa original em pontos ou tempo, antes de qualquer mudança. Adicionado Trabalho extra ou esforço adicional que surgiu após a confirmação. É aqui que o aumento do escopo no meio do sprint se torna evidente. Removido Trabalho que retiramos ou reduzimos após a confirmação. Isso destaca onde reduzimos discretamente o sprint para lidar com a realidade. Concluído Todo o trabalho que realmente concluímos antes de marcar o sprint como concluído. Esta é a nossa verdadeira pilha de tarefas concluídas, não apenas o que esperávamos fazer. Restante Tarefas que ainda estavam em aberto quando o sprint terminou. Esses são os itens que provavelmente serão transferidos para o próximo sprint ou precisam ser repensados.

Como cada bloco é clicável, podemos nos aprofundar nas tarefas exatas por trás desses números e ver quais proprietários, tipos de trabalho ou épicos estão impulsionando os padrões.

A partir daí, ajustamos nosso próximo sprint:

Se Comprometido for sempre muito maior do que Concluído, reduzimos nossa carga inicial ou dividimos itens grandes em tarefas menores.

Se Adicionado continuar aumentando, reforçamos nossas regras para o trabalho no meio do sprint ou reservamos um buffer explícito.

Se o mesmo tipo de trabalho continuar aparecendo em Remaining (Restante), repensamos como estimamos ou priorizamos essa categoria.

Exemplos reais de uso do quadro de sprint

Com o processo em vigor, é útil ver como os quadros de sprint funcionam em ambientes de produtos ágeis. Então, vamos examinar alguns exemplos:

Gerentes de desenvolvimento de software e de produtos da ClickUp

Nossos engenheiros e gerentes de produto na ClickUp planejam épicos no ClickUp para priorizar o trabalho, melhorar a visibilidade e colaborar.

As equipes são organizadas em esquadrões, cada um com uma pasta dedicada. Cada pasta de esquadrão contém listas para itens em atraso, bugs e sprints.

Epics e histórias de usuários existem nas listas de recursos, listas de roadmap de produtos e listas de sprint do time, graças à flexibilidade das tarefas em várias listas.

Equipe de desenvolvimento de SaaS gerenciando lançamentos de recursos

A Yggdrasil Gaming é uma empresa de desenvolvimento de jogos que mudou para o ClickUp para gerenciar seu trabalho de engenharia. Depois de migrar o desenvolvimento para o ClickUp, eles reduziram os custos específicos de desenvolvimento em cerca de 30% e aumentaram a produtividade em 37%.

Resumindo:

Suas equipes de engenharia gerenciam o desenvolvimento de jogos no ClickUp, usando-o como o local central para planejar e acompanhar o trabalho em novos títulos e recursos.

Os quadros no estilo sprint permitem que eles passem do planejamento à implementação e ao lançamento, mantendo o produto, a engenharia e a liderança alinhados em relação ao progresso e ao escopo.

Equipe de marketing executando sprints de campanha com prazos e aprovações

As equipes de marketing têm tanto caos quanto as de engenharia... às vezes até mais. Um exemplo útil do mundo real é o Santander, cuja organização de marketing mudou de um planejamento de campanha longo e rígido para ciclos Scrum rigorosos de duas semanas. Isso lhes dá espaço para testar ideias rapidamente e tomar decisões mais inteligentes à medida que os resultados aparecem.

O quadro de sprint deles ajuda a:

Veja todos os recursos da campanha em um só lugar por meio de metodologias ágeis fundamentadas.

Avance no trabalho por etapas como rascunho, design, revisão e lançamento.

Altere orçamentos e prioridades no meio do sprint com base no que realmente está funcionando.

Os designers apreciam a estrutura tanto quanto apreciam o caos criativo, e as equipes de UX do Google são um bom exemplo de equilíbrio entre os dois. Elas utilizam sprints de design como um fluxo de trabalho focado e com prazo determinado para iterar ideias de UI e UX o mais rápido possível.

Um sprint de design típico para eles funciona assim:

Mapeie o problema em equipe

Esboce e explore várias abordagens de experiência do usuário

Crie um protótipo da melhor ideia

Teste com usuários reais

Decida o que será incorporado ao produto

Erros comuns ao usar quadros de sprint

Aqui estão alguns erros sutis e discretos que vemos as equipes cometerem nos quadros de sprint ⬇️

Swimlanes desalinhadas

É surpreendentemente fácil que as raias se afastem da forma como o trabalho flui pela equipe. Quando o quadro deixa de corresponder à realidade, as pessoas muitas vezes começam a mudar de raia ou a ignorá-las completamente.

✅ Correção: reconstrua as raias em torno das etapas reais do fluxo de trabalho ou dos proprietários reais e revise-as a cada sprint.

Trabalho bloqueado oculto

As tarefas bloqueadas adoram se esconder em lugares que ninguém verifica, como subtarefas ou no meio de uma coluna desorganizada. Quando isso acontece, a desaceleração parece repentina, mesmo que o trabalho esteja parado há muito tempo.

✅ Correção: atribua aos itens bloqueados uma tag ou faixa inconfundível e exija que tudo o que estiver pausado por mais de uma hora seja sinalizado.

Microtarefas excessivas

Algumas equipes dividem o trabalho em partes tão pequenas que o quadro começa a parecer confete. Como resultado, às vezes fica mais difícil ter uma visão geral do que realizar o trabalho.

✅ Correção: defina um tamanho mínimo razoável para as tarefas e agrupe itens muito pequenos em blocos que representem valor real para o usuário.

Lacunas silenciosas na propriedade

Às vezes, os cartões ficam em colunas ativas sem um proprietário definido, esperando silenciosamente que alguém os pegue como por magia. Na maioria das vezes, todos presumem que outra pessoa está cuidando disso.

✅ Correção: exija um proprietário nomeado antes que um cartão entre em qualquer estado ativo e atualize a propriedade abertamente quando ela mudar.

Entregue mais rápido, com menos estresse e construa melhor com os quadros de sprint do ClickUp.

Quando executamos nossos projetos de desenvolvimento de software dentro do ClickUp, tudo simplesmente se encaixa onde deve estar. Nosso quadro ágil se torna o único lugar onde as ideias se transformam em tarefas, as tarefas se transformam em progresso e o progresso se transforma em recursos entregues. E a melhor parte nem é essa. É que não perdemos tempo tentando adivinhar onde as coisas estão ou quem está fazendo o quê.

Os quadros de sprint nos dão uma visão clara e dinâmica do gerenciamento de tarefas, para que possamos avançar no trabalho entre as etapas, desbloquear rapidamente os colegas de equipe e manter o foco no que agrega valor. Combine isso com as automações, documentos, painéis e IA do ClickUp... e, de repente, nossos processos de desenvolvimento de software ficam muito mais leves.

Planejamos de forma mais inteligente, revisamos mais rapidamente e entregamos com muito mais confiança. Inscreva-se no ClickUp e veja até onde sua equipe pode chegar quando seus sprints finalmente fluírem.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de planejamento de sprint para equipes ágeis

Perguntas frequentes

A visualização do quadro no ClickUp ajuda você a organizar tarefas, histórias de usuários e prioridades para um ciclo de sprint dedicado. Semelhante a um quadro físico tradicional, ele exibe o trabalho em etapas (como A fazer, Em andamento e Concluído), mas com recursos poderosos de automação, filtragem e relatórios, ideais para gerenciar projetos ágeis. Ele ajuda os membros da equipe a visualizar a carga de trabalho, manter-se alinhados e colaborar em tempo real.

Os quadros de sprint ajudam as equipes a se manterem alinhadas com os princípios ágeis, oferecendo a todos uma visão compartilhada do trabalho. As tarefas são organizadas de forma clara, o que ajuda os membros da equipe a se concentrarem nos itens mais importantes durante o planejamento do sprint. Com um fluxo de trabalho visual, fica muito mais fácil acompanhar o progresso, gerenciar o escopo e manter a entrega previsível. Esse ciclo de feedback rigoroso é o que sustenta melhores decisões e um desenvolvimento de produtos mais tranquilo.

Sim, os quadros de sprint se conectam diretamente ao seu backlog e a todas as tarefas relacionadas. Você pode puxar itens refinados para um sprint, agrupá-los por status ou responsável e manter tudo sincronizado por meio de suas ferramentas de gerenciamento de projetos. Essa conexão ajuda o scrum master e a equipe a manter um backlog organizado, garantindo que todas as tarefas tenham um caminho claro para o próximo sprint.

O ClickUp oferece várias maneiras de acompanhar o progresso em tempo real. Você pode usar a visualização do quadro para acompanhar as tarefas em cada etapa, a visualização da tabela para obter detalhes mais aprofundados sobre as tarefas e os painéis para métricas, como pontos concluídos, carga de trabalho e burndown do sprint. Essas visualizações ajudam os membros da equipe e o scrum master a se manterem alinhados sobre o progresso, os bloqueios e o ritmo geral de entrega. O melhor de tudo é que isso leva a colaboração da equipe a outro nível!

Uma revisão de sprint sólida destaca o trabalho concluído, coleta feedback e conecta os resultados à visão do produto. Depois disso, uma retrospectiva ajuda a equipe a refletir sobre como foi o sprint. Analisamos o que funcionou bem, o que nos atrasou e o que queremos melhorar. Transformar esses insights em tarefas acionáveis mantém viva a melhoria contínua, que é uma parte importante das práticas ágeis e do trabalho colaborativo em equipe.