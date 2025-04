Guia definitivo para o desenvolvimento ágil de produtos (2025)

Quer saber mais sobre Desenvolvimento ágil de produtos ?

Seja na criação de software ou na fabricação de produtos de hardware, o processo Agile ajuda a tornar seu ciclo de desenvolvimento mais curto e mais produtivo.

E se quiser aprender os fundamentos da abordagem Agile, você está no lugar certo.

Neste artigo, você aprenderá o que é a metodologia Agile, como ela funciona, seus benefícios e a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos Agile para você.

Vamos começar!

O que é Agile?

A metodologia Agile é um conjunto de práticas que ajuda as equipes a reduzir a duração do ciclo de desenvolvimento e a criar produtos centrados no usuário.

Como ela faz isso?

Uma Equipe ágil trabalha em short sprints de 2 a 4 semanas para criar uma versão funcional do produto.

No final de cada sprint, eles apresentam essa versão às principais partes interessadas. Com base no feedback de cada parte interessada, eles partem para o próximo sprint.

Esse processo é repetido até que o produto final atenda às expectativas de todos.

_Por quê?

Sprints curtos ajudam a reduzir o tempo total de produção.

E revisões frequentes com as partes interessadas ajudam a manter contato com as necessidades do cliente.

O resultado?

Um produto melhor desenvolvido em menos tempo!

Isso é, obviamente, um muito estilo de desenvolvimento diferente de um estilo tradicional de gerenciamento de projetos, como a metodologia Waterfall.

Como a estrutura Agile é diferente da metodologia Waterfall?

Um projeto ágil contém múltiplos sprints ou ciclos de desenvolvimento, enquanto a metodologia Metodologia Waterfall tem um ciclo de produção único que pode durar meses ou até anos.

Além disso, a abordagem Agile testa os produtos continuamente durante todo o ciclo de desenvolvimento. As equipes em cascata realizam testes de produto apenas depois que ele está totalmente desenvolvido.

Isso significa que o cliente pode revisar o produto somente após o término do ciclo de produção. No entanto, no Agile, você envolve ativamente os clientes durante todo o ciclo de desenvolvimento processo de desenvolvimento do produto ajudando você a criar produtos superiores.

Quem pode usar a metodologia Agile?

Embora a estrutura Agile tenha sido desenvolvida para projetos de desenvolvimento de software, isso não significa que a metodologia não possa atender ao desenvolvimento de hardware ou a outros setores.

Na verdade, você pode adotar a metodologia de desenvolvimento Agile para todos os tipos de setores, como finanças, marketing e até mesmo construção.

dê uma olhada em nossos artigos sobre Software de gerenciamento de projetos para construção _e dicas de especialistas _sobre como se tornar ágil

Em que se baseia o Agile?

O Manifesto Ágil é um documento breve que resume o que a metodologia representa. Ele apresenta um conjunto de 4 valores e 12 princípios para todas as equipes de desenvolvimento Agile.

Embora não sejam regras rígidas que você deva seguir, os valores e princípios afetam todos os processos em Desenvolvimento ágil de software .

Juntos, os princípios e valores ágeis desenvolvem uma mentalidade ágil entre os membros da equipe, voltada para o máximo de colaboração e inovação.

Os 4 valores do Agile são:

Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas

acima de processos e ferramentas Software funcional em vez de documentação abrangente

em vez de documentação abrangente Colaboração com o cliente em vez de negociação de contratos

em vez de negociação de contratos Abraçar a mudança em vez de seguir um plano

Os 12 princípios ágeis podem ser divididos em 4 grupos:

1. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre a satisfação do cliente

Priorizar o atendimento às necessidades do cliente para entregar software de alta qualidade e funcional dentro do prazo

Aceitar mudanças de última hora nos requisitos

Continue entregando a cada duas semanas ou meses para obter feedback contínuo do cliente e adaptar o produto de acordo

2. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre qualidade

Concentre-se em quão bem seu produto em funcionamento satisfaz os clientes para avaliar seu sucesso

Mantenha um ritmo de desenvolvimento constante para acompanhar o processo de desenvolvimento orientado por testes

Preste atenção contínua à excelência técnica e ao bom design, pois isso melhora a qualidade do seu produto a agilidade da equipe ### 3. Princípios de gerenciamento de projetos ágeis sobre colaboração Partes interessadas no projeto também não perca tempo?

O planejamento ágil eficiente concentra-se principalmente nessas 4 áreas:

A. Declaração de visão do produto

Essa é uma descrição simples, de uma linha, do que seu produto pretende alcançar.

Uma vez iniciado o projeto, todas as ações que você tomar devem estar relacionadas à declaração de visão .

Ela deve ser específica o suficiente para "restringir sua intenção", mas ampla o suficiente para "acomodar várias possibilidades" durante a produção.

Exemplo: Oferecer às pessoas a opção das melhores pizzas com os preços mais baixos

B. Roteiro do produto O roteiro do produto destaca todos os principais recursos que formam um produto funcional.

Você também pode adicionar uma lista de recursos da USP (proposta de venda exclusiva) que diferenciam seu produto dos padrões do mercado.

**Exemplo: Um recurso que permite aos usuários comparar os preços e o tempo de entrega de pizzas entre vários restaurantes

E o mais importante é que, como se trata de um "roteiro", ele estabelece um cronograma de produção aproximado para a equipe.

C. Backlog do produto

A a lista de pendências do produto contém todos os itens do roadmap ágil. No entanto, ele não é apenas uma lista de tarefas.

Ela é desenvolvida e gerenciada pelo proprietário do produto, que adiciona prioridades e estimativas a cada recurso nela contido.

Além disso, os itens do backlog do produto são atribuídos à equipe de desenvolvimento com base em sua prioridade.

No entanto, o backlog do produto não é congelado no tempo.

Sempre que o proprietário do produto obtém novas percepções sobre o comportamento do cliente, o backlog também pode mudar para se adaptar às necessidades do cliente.

D. Plano de lançamento

Depois de planejar o backlog, você pode definir um plano de lançamento para diferentes conjuntos de recursos que serão desenvolvidos durante vários sprints. O resultado de cada sprint é conhecido como um "incremento".

Exemplo:_

Sprint 1: Criar ***Integração do usuário* Recursos

**Sprint 2: desenvolver recursos de comparação de pizza

bônus: confira mais_ modelos de gerenciamento de produtos aqui é conduzido:

A. Planejamento de Sprint

O plano de lançamento restringe a agenda mais ampla para cada sprint.

Mas ele está apenas no sessão de planejamento de sprint que a equipe decida como alcançá-lo.

Por exemplo, o backlog do produto menciona que o processo de integração é uma prioridade e precisa ser concluído no primeiro sprint.

Na primeira reunião de planejamento do sprint, a equipe decidirá quais tarefas e subtarefas isso requer. Essa lista é chamada de backlog do sprint .

As tarefas mencionadas no backlog do sprint são então atribuídas aos membros da equipe, juntamente com objetivos e prazos específicos.

Em resumo, o processo de planejamento do sprint estabelece um caminho para o sprint.

Tudo o que sua equipe precisa fazer agora é trabalhar nele.

B. Reunião diária Valores ágeis insistem em interações face a face para uma melhor coordenação.

Especialmente quando o trabalho está em pleno andamento durante os sprints.

O standup diário é uma forma de melhorar essa comunicação.

Nela, a equipe de desenvolvimento se reúne por 15 minutos todas as manhãs para discutir o dia anterior, planejar o dia seguinte e quaisquer possíveis obstáculos em seu caminho.

Essas reuniões diárias são curtas o suficiente para evitar discussões prolongadas, mas longas o suficiente para compartilhar os destaques do dia.

E, assim como uma boa pizza, uma fatia dela pode encher você de energia!

C. Revisão do Sprint Após semanas de trabalho em ritmo acelerado para concluir o backlog do sprint, a equipe entrega um incremento. A equipe apresenta esse software funcional às principais partes interessadas na reunião de revisão do sprint.

Essa é uma oportunidade para a equipe avaliar o feedback ao vivo do usuário e identificar as alterações que precisam ser feitas.

Nesse estágio, seu produto é como uma base de pizza com um pouco de molho e coberturas.

se os ingredientes estiverem certos, um pouco de calor (ou feedback) só o tornará um produto melhor!

D. Retrospectiva de sprint Uma equipe ágil se concentra em melhorar a cada sprint.

É por isso que, após a revisão, antes de ir para o próximo sprint, eles fazem uma pausa para realizar uma retrospectiva.

Essa reunião é uma revisão interna do que funcionou e do que não funcionou no sprint anterior.

A equipe usa essas informações para se aperfeiçoar no próximo sprint.

E a cada versão do software em funcionamento, eles se aproximam mais do produto final.

Os 3 principais benefícios do desenvolvimento ágil de produtos

Agora você já entendeu como o método Agile é diferente das práticas tradicionais de produção.

mas por que você deveria usá-lo?

Aqui estão os três principais benefícios de adotar o Agile:

1. Comunicação mais rápida e partes interessadas mais bem informadas

A comunicação deficiente é uma das maiores razões para o fracasso do projeto.

Mas o processo ágil garante que isso não aconteça, pois coloca a comunicação no centro do projeto.

Os membros da equipe interagem uns com os outros todos os dias em suas reuniões diárias

O proprietário do produto, como representante do cliente, faz parte de todos os processos

As revisões após cada sprint incentivam a participação direta das partes interessadas no processo de produção

E durante todo o projeto, as equipes dependem mais da interação face a face do que de qualquer outro tipo.

É realmente a maneira mais rápida de fazer as coisas!

2. Desenvolve um ambiente inovador

_É possível esperar que os membros da equipe sejam inovadores se você também exige que eles elaborem documentos tediosos e se reportem a uma dúzia de pessoas?

Os criadores do Agile reconheceram como o excesso de processos desestimula a inovação .

E é por isso que os princípios do Agile são claros sobre o que o prioridades da equipe devem ser.

Uma equipe ágil se concentra em fornecer software funcional em várias iterações.

Enquanto os métodos tradicionais se concentram em atingir a perfeição de uma só vez, o Agile enfatiza um método de tentativa e melhoria. É por isso que o Ambiente ágil é uma usina de pensamento de design e criatividade.

3. Ciclos de produção mais rápidos

Esta é uma história de terror para um desenvolvedor:

Trabalhar em um produto por meses a fio apenas para perceber que ele não atende às expectativas do cliente de forma alguma!

Sim, isso é coisa de pesadelo.

Isso o levará de volta à idade da pedra do seu projeto!

Felizmente, em um projeto ágil, é possível manter um ritmo constante de produção e revisões.

A colaboração do cliente lhe dará feedback dos usuários durante as fases de produção e teste.

Além disso, como a duração do sprint é limitada a 2-4 semanas, há uma barreira natural para qualquer atraso no processo de desenvolvimento do produto.

Se quiser saber mais sobre os benefícios do desenvolvimento ágil de software, nossa equipe compilou 6 razões adicionais nesta postagem .

Tudo isso o manterá no caminho mais rápido para desenvolver um produto pronto para o mercado.

**Mas todas essas vantagens não tornam a criação de um produto mais fácil

Você ainda tem muitos problemas para resolver, como:

_Como fazer com que uma equipe se comunique sem esforço entre si e com as partes interessadas?

Como acompanhar a agilidade da sua equipe?

Como você pode acompanhar o ritmo vertiginoso e as centenas de atividades de sprint?

Dezenas de perguntas. Uma única solução.

Você precisa de uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos.

E não é qualquer ferramenta; você precisa da melhor do mercado, o ClickUp.

A melhor ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis de 2022: ClickUp

Com uma ampla variedade de recursos de colaboração e desenvolvimento de produtos Agile, o ClickUp tem tudo para dar suporte a qualquer equipe Agile (interna e externa) remoto )!

Veja como alguns recursos do ClickUp suportam o Processo ágil de desenvolvimento de produtos :

A. Gerenciar sprints com Listas de sprints e

Pontos de sprint Os sprints são as fases mais longas do processo de desenvolvimento ágil, cada uma delas um campo minado de atividades em ritmo acelerado.

É claro que você não pode se dar ao luxo de perder uma única informação.

_Mas como você pode gerenciar sprints sem uma documentação extensa?

Basta usar o recurso Sprint Lists do ClickUp.

Essas são listas de verificação simples que dividem cada sprint em pequenas tarefas. Você pode marcar as tarefas da lista à medida que avança no roteiro do produto.

É possível criar uma lista de verificação para todos os seus projetos Agile, tarefas, subtarefas e até mesmo para as histórias de usuários. Adicione pontos Scrum a uma lista para descobrir quanto tempo você levará para concluir os itens do backlog.

Mas isso não é tudo.

você não pode gerenciar um sprint sem alguns pontos de sprint para organizar sua agenda.

como?

Como você pode adicionar facilmente Sprint Points às suas tarefas, é possível determinar melhor a capacidade de todos para uma melhor alocação do trabalho.

E como se isso não fosse útil o suficiente, o ClickUp permite que você escolha seu próprio sistema de pontos. Não importa se você prefere a sequência de Fibonacci (1,2,3,5,8), o sistema de numeração linear (1,2,4,8) ou qualquer outra coisa - o ClickUp pode lidar com isso!

B. Obtenha uma visão geral completa dos projetos em Painéis de controle Se sua equipe ágil

trabalha remotamente ou no mesmo escritório, eles precisam manter o controle de seus projetos.

O recurso Dashboard do ClickUp entra em ação para atender a essa necessidade.

Ele fornecerá resumos visuais rápidos de todo o projeto para garantir que tudo esteja funcionando sem problemas.

Além disso, você pode até mesmo personalizar seu Dashboard com widgets do sprint como, por exemplo:

Gráficos Burndown : a quantidade de trabalho restante em um projeto

Gráficos de Burnup : a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos de velocidade : taxa de conclusão de tarefas

Gráficos de fluxo cumulativo : progresso da tarefa ao longo do tempo

E o ClickUp incentiva a comunicação rápida e limpa entre as equipes com sua Comments Section.

Use-o para:

Conversas detalhadas: sobre uma tarefa, atividade ou atribuição específica

sobre uma tarefa, atividade ou atribuição específica Marcar membros da equipe: para alertá-los sobre comentários importantes

para alertá-los sobre comentários importantes Compartilhar documentos e arquivos: relacionados ao projeto

Mas você teme que o mar de comentários sobre correção de bugs sobrecarregue a equipe de produto _?

Não se preocupe, o ClickUp's Comentários atribuídos o recurso protege você.

Converta qualquer comentário em uma tarefa e atribua-a a você mesmo ou a outro membro da equipe. O ClickUp notifica o membro da equipe e mostra o comentário no Início em sua caixa de entrada para que não a percam.

Quando terminarem a tarefa, eles podem simplesmente resolver o comentário para indicar a conclusão da tarefa.

D. Convide as partes interessadas para colaborar com Direitos de acesso personalizados A colaboração regular com o cliente torna o método Agile único.

E o recurso Custom Access Rights do ClickUp permite isso.

O recurso ajuda um gerente de produto Agile a compartilhar os arquivos, pastas e listas de tarefas do seu projeto com qualquer pessoa fora do seu espaço de trabalho.

Mas você ainda mantém controle total sobre o que ' permissões ' que o interessado recebeu.

Alguns exemplos de permissões são:

Pode visualizar : para visualizar os detalhes do projeto, mas não interagir

: para visualizar os detalhes do projeto, mas não interagir Pode comentar : para comentar as tarefas e as listas de tarefas

: para comentar as tarefas e as listas de tarefas Pode editar : para editar tarefas, mas não criá-las

: para editar tarefas, mas não criá-las Create and edit : para criar suas próprias tarefas e subtarefas

: para criar suas próprias tarefas e subtarefas Pode excluir: para excluir tarefas que não foram criadas

Mas isso não é tudo.

O ClickUp oferece uma variedade incrível de recursos de gerenciamento de projetos para ajudar Transformação ágil , como:

Objetivos : divida suas metas de sprint em alvos mais fáceis de alcançar

Prioridades : tente realizar as tarefas mais importantes primeiro

Múltiplas visualizações : escolha entre várias visualizações de projeto, como Visualização de lista , Visualização do quadro , Visualização da caixa , Visualização de calendário e Modo Eu Scorecards semanais : acompanhe rapidamente os objetivos e o progresso das metas da sua equipe de desenvolvedores

Pulso : saiba quais tarefas sua equipe de desenvolvedores remoto ou equipe interna é mais ativa durante um período

Automação : automatize mais de 50 processos repetitivos do projeto para economizar tempo

Gráficos de Gantt : obtenha uma visão geral completa da linha do tempo do seu projeto em uma única olhada

Visualização de bate-papo : acesse facilmente todas as conversas relacionadas ao seu projeto

Aplicativos móveis poderosos para iOS e Android : para colaboração no trabalho em qualquer lugar

Conclusão

Um processo ágil de desenvolvimento de produtos levará a sua organização a produtividade para o próximo nível.

Você não apenas desenvolverá produtos mais centrados no usuário, mas também gastará menos tempo e recursos no processo.

No entanto, para se adaptar ao método Agile (e acompanhá-lo_), você precisará da tecnologia certa para apoiá-lo.

Então, por que não inscrever-se no ClickUp hoje mesmo ?

O ClickUp foi projetado especialmente para equipes ágeis e se concentra em liberar seu potencial.

De listas de sprint a relatórios detalhados, ele tem tudo o que você precisa.

O ClickUp cuidará de todas as tarefas hercúleas do projeto enquanto você pode se concentrar em ajudar sua equipe Agile a brilhar!