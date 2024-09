Como criar funções e responsabilidades para a equipe ágil

Você já se sentiu como se estivesse constantemente tentando acompanhar as demandas do projeto? Se sim, você não está sozinho.

As organizações estão usando cada vez mais Metodologias ágeis de gerenciamento de projetos a definição precisa das funções e responsabilidades da equipe é fundamental para o sucesso das estruturas ágeis, especialmente o Scrum.

O sucesso da estrutura Scrum se deve aos seus três pilares principais - transparência, inspeção e adaptação - e como eles influenciam diretamente as funções e responsabilidades da equipe Agile.

Compreender essas funções ágeis e suas interdependências ajuda a criar uma equipe de alto desempenho Equipe ágil de alto desempenho .

Neste artigo, vamos nos aprofundar em cada função, explorar as práticas recomendadas para definir as principais responsabilidades e fornecer estratégias práticas para garantir a colaboração e a responsabilidade em suas equipes ágeis.

Entendendo as funções ágeis

Antes de discutirmos as especificidades de Gerenciamento de projetos Scrum para começar, vamos entender do que se trata o Scrum.

O Scrum é uma estrutura ágil popular usada no desenvolvimento de software e no gerenciamento de projetos. Ele enfatiza o desenvolvimento iterativo, o trabalho em equipe e a melhoria contínua e baseia-se em funções, eventos, artefatos e regras que orientam o processo de desenvolvimento.

Para que essa abordagem funcione de forma eficaz, é crucial entender as funções no Agile Scrum. Essas funções são essenciais para garantir que o processo iterativo ocorra sem problemas e que todos na equipe conheçam suas responsabilidades.

O ciclo de vida de desenvolvimento de software ágil (SDLC) foi criado com um objetivo específico: entregar software rapidamente por meio de um processo incremental e iterativo. Essa abordagem trata da adaptação e do aprimoramento da qualidade do software com base no feedback do usuário. Os departamentos de TI e as equipes de software geralmente adotam essa meta, mas a estrutura nem sempre é totalmente implementada.

Às vezes, mesmo quando as organizações tentam o Agile, elas voltam às práticas tradicionais em cascata. Isso pode acontecer se as funções e responsabilidades do Agile não forem distribuídas adequadamente.

As três funções no Agile Scrum

No Agile Scrum, existem três funções: o proprietário do produto, o Scrum Master e os membros da equipe de desenvolvimento.

Embora essas funções possam parecer simples, descobrir o que fazer com os cargos existentes pode ser complicado. Muitas equipes se perguntam se precisam mudar seus títulos ao usar o Scrum. A resposta rápida? Não necessariamente.

O Scrum se baseia em princípios como empirismo, auto-organização e melhoria contínua. Os três Funções do Scrum definem as responsabilidades e a prestação de contas primárias para ajudar as equipes a realizar seu trabalho com eficiência. Essa configuração dá às equipes a liberdade de se autogerenciarem e continuarem evoluindo.

Por exemplo, se a sua equipe estiver desenvolvendo um aplicativo de seguro baseado na Web, você precisará de especialistas em tecnologia, sistemas de back-end e domínio do negócio.

No entanto, as necessidades da equipe serão diferentes se você estiver trabalhando no próximo jogo Donkey Kong. Você precisará de um designer gráfico, um engenheiro de som e um desenvolvedor gráfico para atender às demandas exclusivas do projeto.

A complexidade do problema também pode influenciar a estrutura da equipe . Como diz o ditado, "Você não sabe o que não sabe até saber que não sabe" As equipes podem não ter todas as habilidades ou não entender a quantidade de trabalho necessária imediatamente. Elas precisam de flexibilidade para se adaptar à medida que aprendem mais sobre o projeto.

Para ajudar a gerenciar esse cenário em constante mudança e muitas vezes incômodo, o Scrum oferece uma estrutura simples com essas três funções principais:

1. O Scrum Master: Manter tudo unido

Imagine uma função que mantém tudo funcionando sem problemas, garantindo que as engrenagens da equipe estejam bem lubrificadas. É isso que o scrum master faz.

Em outras estruturas Agile, ele também é conhecido como líder da equipe. Sua principal função é garantir que todos sigam os princípios do manifesto Agile.

**Isso envolve gerenciar o backlog e ajudar a planejar o trabalho, garantindo que ele seja dividido de forma eficaz para que os membros da equipe scrum possam oferecer os melhores resultados. Em um dia típico, um scrum master é um líder servidor que lidera apoiando os outros.

O Scrum Master ajuda a equipe de desenvolvimento a se concentrar nos resultados e a trabalhar em direção a um "incremento feito" Ele também ajuda a gerenciar quaisquer obstáculos que possam atrasar a equipe.

Mas o papel do Scrum Master não termina aí. Ele também serve à organização como um todo, ajudando a criar uma cultura de apoio ao Scrum. Assegurar que todos entendam o Scrum e como ele funciona ajuda a criar um ambiente em que a equipe de trabalho possa se sentir mais à vontade Equipe Scrum pode ter sucesso.

O título exato dessa função pode variar de acordo com a prática ágil, mas as principais responsabilidades permanecem consistentes em diferentes estruturas ágeis.

2. O proprietário do produto: definindo uma direção clara

O proprietário do produto desempenha uma função crucial em projetos ágeis ao agir como ponte entre as partes interessadas, os clientes e a equipe. Ele é o principal responsável por entender o que as partes interessadas e os clientes precisam e comunicá-las claramente à equipe. Isso garante que o projeto atenda a essas necessidades durante todo o seu ciclo de vida.

O proprietário do produto se reúne frequentemente com as partes interessadas, as equipes de negócios e os membros da equipe para manter as coisas no rumo certo. Esses check-ins regulares ajudam a garantir que o projeto esteja progredindo corretamente. Além disso, graças ao seu profundo conhecimento dos requisitos do cliente, ele fornece orientação e suporte quando necessário.

3. A equipe de desenvolvimento: Redefinindo "desenvolvedor

A equipe de desenvolvimento tem várias funções, dependendo do projeto e do negócio. No Agile, especialmente em TI e desenvolvimento de software, você normalmente encontrará funções como:

Desenvolvedor : Essas pessoas escrevem códigos e criam o produto, transformando ideias em realidade

: Essas pessoas escrevem códigos e criam o produto, transformando ideias em realidade Designer : Eles criam a experiência do usuário e decidem sobre os aspectos visuais do produto

: Eles criam a experiência do usuário e decidem sobre os aspectos visuais do produto Testador: Seu trabalho é procurar bugs e problemas simulando diferentes cenários. Os desenvolvedores e os testadores trabalham em conjunto para garantir um produto sem problemas e sem bugs

Os membros da equipe podem variar de generalistas que usam muitos chapéus a especialistas que se concentram em áreas específicas. Eles trabalham em estreita colaboração com o líder da equipe Scrum para atingir as metas definidas pelo proprietário do produto e visam atender às expectativas das partes interessadas.

A função do Agile Coach e das partes interessadas

Agora, por trás de toda transformação ágil bem-sucedida está um experiente Coach ágil o Agile Coach é um profissional preparado para orientar e dar suporte às equipes durante a transição para uma forma mais dinâmica de gerenciar seu trabalho. A principal responsabilidade do Agile Coach é apresentar os princípios e as práticas do Agile às equipes que estão se afastando dos métodos tradicionais em direção a uma abordagem Agile mais flexível e adaptável.

Depois, há as partes interessadas, que desempenham um papel crucial na definição da direção do produto, mesmo que não se envolvam no gerenciamento diário do projeto Agile.

**As partes interessadas são indivíduos ou grupos que investem no resultado do projeto, como clientes, investidores, membros da diretoria e outros que são afetados pelo projeto ou têm o poder de influenciá-lo.

Suas necessidades e expectativas ajudam a definir as metas e estratégias do projeto. Embora normalmente não se envolvam em tarefas diárias, eles geralmente comunicam seus requisitos e feedback por meio do proprietário do produto.

Funções adicionais da equipe Agile

Além das funções principais, vários outros participantes importantes fazem uma grande diferença. Vamos detalhar essas funções e ver como elas se encaixam no ambiente ágil.

1. Integradores

Os integradores são os principais participantes de grandes projetos com várias equipes ou seções. Sua principal responsabilidade é garantir que as várias partes do projeto funcionem perfeitamente juntas.

Essa função se torna crucial ao lidar com sistemas complexos ou quando várias equipes precisam colaborar em um único projeto. Os integradores garantem que todos os componentes se encaixem para formar um todo coeso e funcional.

2. Testadores e auditores independentes

Os testadores e auditores independentes são frequentemente opcionais, mas se tornam essenciais para projetos complexos. Eles têm uma finalidade semelhante à dos editores em uma publicação: revisar o trabalho para detectar erros que possam ter passado despercebidos.

Os testadores independentes examinam o produto de uma perspectiva externa, garantindo que todos os problemas sejam identificados e resolvidos antes de o projeto ser entregue ao cliente. Seu envolvimento ajuda a manter os padrões de garantia de qualidade e evita que os erros cheguem ao cliente.

Quando tanto os integradores quanto os testadores independentes estão envolvidos, eles geralmente colaboram estreitamente. Esse trabalho em equipe garante que a integração de várias partes seja testada minuciosamente e que todos os possíveis problemas sejam resolvidos antes da entrega final.

3. Especialistas técnicos e de domínio

Os especialistas técnicos e de domínio são frequentemente trazidos em uma base ad-hoc para enfrentar desafios específicos. Eles fornecem consultoria especializada sobre decisões técnicas, garantindo que o projeto seja tecnicamente sólido e atenda aos padrões do setor.

Os especialistas técnicos gerenciam os aspectos técnicos detalhados do projeto e, muitas vezes, têm a palavra final em qualquer desacordo relacionado à tecnologia dentro da equipe. Sua experiência garante que a solução seja robusta e esteja alinhada com os requisitos técnicos do projeto e da equipe de auditoria.

Funções para projetos ágeis maiores

À medida que os projetos Scrum crescem, a complexidade e o escopo aumentam, muitas vezes necessitando de funções adicionais além do proprietário do produto tradicional, do Scrum Master e da equipe de desenvolvimento.

Aqui estão alguns fatores-chave que geralmente levam à necessidade de funções mais especializadas:

Complexidade do projeto: Projetos com dependências complexas, várias equipes ou domínios complexos podem exigir habilidades ou conhecimentos técnicos específicos. Esses projetos podem se beneficiar de funções especializadas, como arquitetos ou especialistas em domínios

Projetos com dependências complexas, várias equipes ou domínios complexos podem exigir habilidades ou conhecimentos técnicos específicos. Esses projetos podem se beneficiar de funções especializadas, como arquitetos ou especialistas em domínios Tamanho da equipe: Equipes maiores podem se beneficiar de funções como líderes de equipe ou líderes técnicos para coordenar e orientar o trabalho

Equipes maiores podem se beneficiar de funções como líderes de equipe ou líderes técnicos para coordenar e orientar o trabalho Conformidade regulatória: Setores com regulamentações rígidas podem precisar de diretores de conformidade ou especialistas no assunto para garantir a adesão aos padrões

Setores com regulamentações rígidas podem precisar de diretores de conformidade ou especialistas no assunto para garantir a adesão aos padrões Distribuição geográfica: Equipes espalhadas por diferentes locais podem precisar de funções como coordenadores de equipes remotas ou contatos culturais

A maneira mais fácil de gerenciar as várias funções e responsabilidades em uma equipe ágil é usar uma matriz.

Aqui está um detalhamento para ajudá-lo a visualizar quem faz o quê:

Papéis da equipe ágil Responsabilidades Proprietário do produto Supervisiona o roteiro do produto e define as prioridades para o backlog Desenvolvedor: implementa as tarefas priorizadas pelo proprietário do produto durante cada sprint Scrum master: elimina obstáculos que impedem o progresso da equipe; lidera e apoia a equipe ao gerenciar mudanças de escopo Stakeholder Compartilha as necessidades e o feedback do cliente com o product owner durante todo o projeto Testador: Trabalha com o proprietário do produto para estabelecer critérios de aceitação e identificar problemas antes que o produto chegue ao cliente Arquiteto: garante que a arquitetura do produto esteja alinhada com os requisitos e o design acordados Especialista técnico e de domínio Fornece consultoria especializada sobre decisões técnicas e específicas de domínio dentro do escopo do projeto

Criando e gerenciando uma equipe ágil bem-sucedida

Aqui estão algumas etapas fundamentais para ajudá-lo a formar uma equipe ágil eficaz:

Promover a comunicação transparente e a transparência da equipe

Fazer a transição para um ambiente de trabalho ágil não é pouca coisa. Ela envolve a revisão dos fluxos de trabalho existentes, a reorganização da equipe e a mudança da cultura da empresa.

Naturalmente, haverá algumas dores de crescimento ao longo do caminho. Para facilitar essa transição, é fundamental que haja uma comunicação clara e transparente por parte da liderança. O estabelecimento de processos claros e o incentivo ao feedback por meio de pesquisas e discussões podem ajudar todos a se adaptarem com mais facilidade durante esse período de mudanças.

Alinhe os membros da equipe com suas tarefas para obter eficiência ideal

Para que uma equipe ágil funcione de forma eficaz, é preciso ter a combinação certa de pessoas e tarefas. Isso geralmente significa reavaliar e reorganizar as atribuições da equipe para que correspondam aos pontos fortes e estilos de trabalho dos membros da equipe

Reserve um tempo para entender as habilidades, preferências e áreas de crescimento de cada pessoa. Assegure-se de que os membros da equipe recebam o apoio necessário e feedback construtivo, e certifique-se de que suas habilidades e interesses sejam reconhecidos e valorizados.

Promova uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos

Cada membro de uma equipe ágil desempenha um papel vital e agrega um valor único. É necessária uma mudança significativa na mentalidade para promover uma cultura de melhoria contínua. Incentive sua equipe a assumir riscos e aprender com os erros, em vez de temer o fracasso.

Muitas organizações estabelecidas veem o fracasso de forma negativa, mas você pode superar isso criando práticas que destaquem as oportunidades de aprendizado. Use as reuniões de equipe para celebrar a experimentação e compartilhar insights valiosos com toda a equipe.

Processo ágil de desenvolvimento de software

O processo Agile normalmente envolve as seguintes etapas:

Planejamento : A equipe define as metas, o escopo e o cronograma do projeto.

: A equipe define as metas, o escopo e o cronograma do projeto. Desenvolvimento iterativo: O projeto é dividido em iterações menores, ou sprints, que normalmente duram de 2 a 4 semanas

O projeto é dividido em iterações menores, ou sprints, que normalmente duram de 2 a 4 semanas **Scrum diário: uma breve reunião diária em que os membros da equipe compartilham seu progresso, discutem impedimentos e planejam o dia

Revisão do Sprint: A equipe demonstra o trabalho concluído às partes interessadas e obtém feedback

A equipe demonstra o trabalho concluído às partes interessadas e obtém feedback Retrospectiva do Sprint: A equipe reflete sobre o sprint anterior e identifica áreas de melhoria

Funções ágeis e ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis

Os proprietários e líderes de produtos podem aprimorar o gerenciamento de equipes com as ferramentas certas Ferramentas ágeis . Uma dessas ferramentas é ClickUp . Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp foi desenvolvido para atender a empresas de vários setores, simplificando os fluxos de trabalho das equipes de engenharia e negócios e aumentando a produtividade em toda a organização.

Simplifique todo o ciclo de desenvolvimento de software com o Gerenciamento Ágil de Projetos do ClickUp

A plataforma avançada é incrivelmente adaptável, encaixando-se perfeitamente em diversos fluxos de trabalho, como Kanban, Scrum e Agile. As equipes de negócios podem adaptar o ClickUp para se adequar às práticas ágeis modernas, abordando fluxos de trabalho complexos e necessidades exclusivas.

Com ClickUp para gerenciamento de projetos de equipes de software os membros da sua equipe Agile estarão bem equipados para:

1. Visualizar resumos de qualquer projeto Agile com os ClickUp Dashboards Dashboards do ClickUp oferecem uma maneira dinâmica de obter instantâneos visuais rápidos de qualquer projeto Agile.

Personalize seu ClickUp Dashboard e acompanhe os sprints com os widgets do ClickUp

Esses painéis são totalmente personalizáveis, para que você possa adaptar os gráficos de acordo com suas necessidades.

Por exemplo, você pode:

UsarGráficos de velocidade para acompanhar a rapidez com que sua equipe está concluindo as tarefas

Avalie o progresso que você fez no projeto usando Chats de Burndown * Ilustre a quantidade de trabalho que já foi concluída com Gráficos de queima que lhe dão uma visão clara das realizações

Monitore como o projeto evolui ao longo do tempo com Gráficos de fluxo cumulativo o gráfico de fluxo cumulativo permite que você acompanhe seu progresso geral

2. Cumpra sua meta de sprint com o ClickUp Goals

Definir uma meta clara durante o planejamento do sprint ajuda a manter o foco. Mas como garantir que você está indo na direção certa?

É aí que entra o Metas do ClickUp entra em ação!

Gerencie suas metas de sprint com o ClickUp Goals

**As metas funcionam como contêineres de alto nível que dividem o objetivo do sprint em metas menores e acionáveis. Para atingir a meta do sprint, basta concluir essas metas.

Você também pode usar as metas para otimizar seus sprints. Basta listar os itens do backlog e movê-los para uma Meta. Dessa forma, os itens do backlog se transformam em Metas, que você pode verificar à medida que avança.

Você está preocupado com a possibilidade de seus comentários serem ignorados? Comentários atribuídos pelo ClickUp do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Atribua tarefas aos membros da sua equipe com o Assign Comments do ClickUp

Essa ferramenta é perfeita para gerentes de projeto e proprietários de produtos. Ela permite transformar comentários em tarefas acionáveis e atribuí-las a qualquer membro da equipe (ou até a você mesmo).

O membro da equipe atribuído receberá uma notificação instantânea, e a tarefa aparecerá na bandeja de tarefas dele.

Assim que a tarefa for concluída, ele poderá marcá-la como resolvida, o que elimina a necessidade de acompanhamento adicional!

4. Gerencie diferentes estágios do projeto Agile com o ClickUp Custom Statuses

Cada projeto tem estágios e necessidades exclusivas, mas a maioria das ferramentas oferece apenas status de tarefa padrão que não correspondem.

Atribua status personalizados para diferentes projetos com o ClickUp Custom Statuses

Com Status personalizados do ClickUp com o ClickUp, você pode facilmente criar status personalizados de acordo com os requisitos do seu projeto

Por exemplo, se estiver trabalhando em um software Agile, poderá adicionar um status como "teste de bugs" para acompanhar melhor o progresso.

Uma rápida olhada no status de uma tarefa lhe mostrará exatamente em que ponto ela se encontra. Isso garante que todos os envolvidos compreendam o estágio atual e o progresso geral.

5. Aproveite os modelos do ClickUp para o gerenciamento de projetos Agile

Como todos os outros recursos, o Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum **Ele permite que uma equipe Scrum auto-organizada configure Sprints, lide com tarefas e automatize ações repetitivas para manter tudo funcionando sem problemas.

Faça o download deste modelo

Planeje sprints, colabore em tarefas e automatize ações repetitivas com o Agile Scrum Management Template da ClickUp

Veja como você pode usar este modelo:

Defina suas metas: Determine o que você pretende alcançar com a matriz. Seu foco está no desenvolvimento de conjuntos de habilidades específicas ou na identificação de oportunidades de treinamento? O esclarecimento de seus objetivos orientará a criação de uma matriz eficaz

Determine o que você pretende alcançar com a matriz. Seu foco está no desenvolvimento de conjuntos de habilidades específicas ou na identificação de oportunidades de treinamento? O esclarecimento de seus objetivos orientará a criação de uma matriz eficaz Colete informações: Reúna dados sobre as habilidades e capacidades técnicas de cada membro da equipe, incluindo áreas de especialização, certificações e anos de experiência

Reúna dados sobre as habilidades e capacidades técnicas de cada membro da equipe, incluindo áreas de especialização, certificações e anos de experiência Construa a matriz: Crie uma tabela usando um programa de planilha eletrônica ou software adequado, com cabeçalhos para cada habilidade técnica ou área a ser avaliada. Inclua colunas para os nomes dos membros da equipe e outros detalhes relevantes

Crie uma tabela usando um programa de planilha eletrônica ou software adequado, com cabeçalhos para cada habilidade técnica ou área a ser avaliada. Inclua colunas para os nomes dos membros da equipe e outros detalhes relevantes Dados de entrada: Preencha a tabela com os dados coletados, observando o nível de habilidade, a experiência e as certificações de cada membro da equipe

Preencha a tabela com os dados coletados, observando o nível de habilidade, a experiência e as certificações de cada membro da equipe Revisão e atualização: Atualize regularmente a matriz para refletir quaisquer alterações. Quando os membros da equipe adquirirem novas habilidades ou certificações, certifique-se de que essas informações sejam adicionadas à matriz

E isso não é tudo. Você também terá listas pré-criadas para Backlogs, Sprints e Retrospectivas. Além disso, uma útil Documento do ClickUp o guiará pela configuração.

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp é uma ferramenta poderosa para que as equipes ágeis possam comunicar claramente as estratégias do produto às partes interessadas

Compartilhe sua estratégia de produto com as partes interessadas usando o modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp

Com este modelo, as equipes ágeis podem:

Ver o roteiro da equipe apresentado ao longo do tempo para obter uma visão geral estratégica

apresentado ao longo do tempo para obter uma visão geral estratégica Configurar sprints com estimativas de esforço e complexidade para garantir que seus objetivos sejam realistas e alcançáveis

Monitorar o progresso e ajustar os planos dinamicamente com base em insights em tempo real e na evolução das necessidades

Veja a seguir alguns benefícios desse modelo:

Visão geral de alto nível: Oferece um instantâneo do progresso da sua equipe a qualquer momento

Oferece um instantâneo do progresso da sua equipe a qualquer momento Cumprimento do cronograma: Mantém as equipes no caminho certo ao representar visualmente as tarefas e os prazos

Mantém as equipes no caminho certo ao representar visualmente as tarefas e os prazos Dependências de tarefas: Destaca tarefas interdependentes, permitindo melhor planejamento e priorização

Destaca tarefas interdependentes, permitindo melhor planejamento e priorização Comunicação aprimorada: Aumenta a colaboração, pois todos são informados sobre o cronograma de cada tarefa

Simplifique seus sprints sem esforço com o Modelo de planejamento Agile Sprint da ClickUp .

Faça o download deste modelo

Planeje, acompanhe o progresso e gerencie os recursos durante o Sprint Planning com o modelo de planejamento Agile Sprint da ClickUp

Comece definindo expectativas realistas com base nas capacidades da sua equipe e, em seguida, acompanhe o progresso e gerencie os recursos de forma contínua durante cada sprint. Por fim, compare as horas estimadas com as reais durante a Retrospectiva do Sprint para garantir que você atinja todos os objetivos com eficiência.

Este modelo abrange tudo, desde planejar sprints e definir metas até gerenciar recursos e acompanhar o progresso

Além disso, ele é facilmente personalizável para se adequar a qualquer equipe ou organização. Comece a usar este modelo para aumentar a eficiência em seu processo Agile e assumir o controle de cada sprint.

Faça o download deste modelo

Em vez de ver esses modelos como ferramentas para os novatos em Agile, considere-os um recurso poderoso para dar início ao seu projeto e maximizar a produtividade. Além disso, eles podem ser uma parte importante de seu Planejamento de capacidade ágil estratégia!

Dominando a dinâmica da equipe ágil com o ClickUp

Para formar uma equipe ágil bem-sucedida, é importante definir e implementar funções e responsabilidades com clareza.

Em última análise, a meta é formar uma equipe que não apenas atenda aos objetivos do projeto, mas também se adapte aos desafios e evolua a cada sprint. Com a estrutura e as ferramentas corretas, você estará no caminho certo para alcançar a excelência ágil e fornecer resultados excepcionais.

Com suas ferramentas poderosas e recursos personalizáveis, o ClickUp pode ajudar a simplificar seus processos Agile, manter todos na mesma página e levar seus projetos ao sucesso.

E o melhor de tudo é que ele é gratuito! Registre-se no ClickUp hoje e experimente o poder por si mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Quais são as três cerimônias do Agile Scrum?

As três cerimônias do Agile Scrum são o Planejamento do Sprint, o Scrum Diário (ou Stand-up) e a Revisão do Sprint, que ajudam a planejar, acompanhar e revisar o progresso da equipe.

2. O que são posições ágeis?

Os cargos ágeis geralmente incluem o Scrum Master, o Product Owner e os membros da equipe de desenvolvimento, cada um com uma função específica na contribuição para o sucesso do projeto.

3. Quais são as regras 3-5-3 do Scrum?

As regras 3-5-3 do Scrum referem-se a três funções (Scrum Master, Product Owner, Equipe de Desenvolvimento), cinco eventos (Sprint, Planejamento do Sprint, Scrum Diário, Revisão do Sprint, Retrospectiva do Sprint) e três artefatos (Backlog do Produto, Backlog do Sprint, Incremento).

4. Quais são os três pilares e os cinco valores do Scrum?

Os três pilares do Scrum são transparência, inspeção e adaptação, enquanto os cinco valores são comprometimento, coragem, foco, abertura e respeito.