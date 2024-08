Como implementar o Agile disciplinado para equipes de software

Digamos que você seja uma equipe pequena desenvolvendo uma solução de software. Você pensaria que o desenvolvimento de software ágil tradicional é o caminho a seguir. E por que não? Ele se concentra em iterações rápidas e capacidade de resposta.

Mas agora sua equipe de software cresceu. E sua abordagem ágil pode não complementar as complexidades do dimensionamento e da conformidade normativa.

É aqui que entra o Ágil Disciplinado. Trata-se de uma abordagem híbrida que oferece um processo estruturado, porém adaptável, e ajuda você a sobreviver e prosperar em meio à complexidade.

Neste artigo, exploraremos o Disciplined Agile, seus benefícios, aplicações reais, como ele difere da metodologia Scrum e como você pode usá-lo para impulsionar seu desenvolvimento de software.

Entendendo o Disciplined Agile

O Disciplined Agile (DA) ou Disciplined Agile Delivery (DAD) é um kit de ferramentas que ajuda você a personalizar Ágil e enxuto práticas de desenvolvimento de software para suas necessidades comerciais específicas. Pense nisso como um terno feito sob medida - nada de pronto para uso.

O DA foi desenvolvido por Scott Ambler e Mark Lines quando apresentaram o conceito ao mundo em seu livro de 2012, Disciplined Agile Delivery.

Ambler e Lines reconheceram como alguns métodos ágeis podem ser rígidos e de tamanho único, por isso criaram o DA, que é mais flexível. O DA oferece opções às equipes. Ele permite que elas escolham as estratégias que melhor se adequam a seus projetos e criem uma verdadeira agilidade comercial.

Ao longo dos anos, o Disciplined Agile Delivery evoluiu e desenvolveu quatro camadas. Essas camadas têm o objetivo de orientá-lo na adoção de práticas ágeis.

A camada de fundação estabelece as bases com os princípios essenciais do Agile e do Lean, garantindo que todos os membros da equipe entendam e possam aplicar as práticas básicas A camada DevOps disciplinada se baseia na camada de fundação, integrando desenvolvimento, operações e outras funções, aumentando a velocidade e a qualidade da entrega por meio da automação e da integração contínua A camada de fluxo de valor concentra-se na otimização dos processos para aumentar diretamente o valor para o cliente, identificando e refinando as etapas do ciclo de vida da entrega que contribuem para as metas A camada empresarial amplia essas práticas em toda a organização, alinhando os métodos ágeis com os objetivos comerciais estratégicos e promovendo uma cultura ágil abrangente

Leia também:_ DevOps x Agile: guia definitivo (2024) As quatro visões do Disciplined Agile Delivery fornecem uma compreensão detalhada da estrutura e de suas aplicações. Elas ajudam o Equipe ágil navegar pela complexidade do DA e implementar as práticas em diferentes cenários. Aqui está uma visão geral rápida:

Quatro visões do Disciplined Agile Delivery

Mindset promove os princípios fundamentais e as atitudes culturais essenciais para o sucesso do Agile, como respeito, colaboração e aprendizado contínuo

promove os princípios fundamentais e as atitudes culturais essenciais para o sucesso do Agile, como respeito, colaboração e aprendizado contínuo Pessoas definem as funções e a dinâmica da equipe, concentrando-se em como os indivíduos trabalham juntos de forma eficaz em um ambiente ágil

definem as funções e a dinâmica da equipe, concentrando-se em como os indivíduos trabalham juntos de forma eficaz em um ambiente ágil Fluxo descreve os processos e ciclos de vida que orientam a entrega de valor, detalhando os estágios de gerenciamento do projeto e do fluxo de trabalho

descreve os processos e ciclos de vida que orientam a entrega de valor, detalhando os estágios de gerenciamento do projeto e do fluxo de trabalho Práticas oferecem um kit de ferramentas detalhado de práticas ágeis específicas que as equipes podem adaptar para melhorar seus processos e os resultados do projeto

A mentalidade ágil disciplinada

A mentalidade Disciplined Agile (DA) não se trata apenas de seguir um conjunto de regras; trata-se de adotar uma forma de pensar. Essa mentalidade é capturada por meio de princípios, promessas e diretrizes.

Oito princípios do Agile Disciplinado

Esses princípios do DA são a base filosófica da agilidade nos negócios. Eles ajudam a adaptar as práticas ágeis de diferentes projetos para atender às necessidades e aos desafios específicos do desenvolvimento de novos produtos.

Eles também:

Mantêm seus clientes satisfeitos e surpreendidos, superando consistentemente suas expectativas por meio da inovação e de um serviço de primeira linha Ajudam você a fazer um excelente trabalho e cultivam um ambiente em que todos podem se destacar e desfrutar de suas contribuições Adaptar sua abordagem para atender às circunstâncias específicas com as quais está lidando Ajudá-lo a se concentrar em estratégias que agregam valor e fazem sentido prático para o seu projeto Permitir que você implemente ciclos de feedback para aprender e aprimorar cada componente, desde os processos até os produtos finais Compartilhar ideias e resolver problemas com as partes interessadas internas e externas para garantir alinhamento e clareza Mantenha seus processos fluidos e eficientes. Concentre-se em eliminar gargalos e garantir um progresso constante sem atrasos Alinhe as metas de seu projeto com os objetivos organizacionais mais amplos para apoiar a estratégia e o sucesso gerais

Benefícios do Agile Disciplinado

Além de oferecer uma abordagem mais flexível e liberdade para ajustar as estratégias à medida que você avança, o Disciplined Agile Delivery (DAD) oferece uma série de benefícios surpreendentes. Eles incluem:

Tempo de colocação no mercado mais rápido

Com o DAD, você pode acelerar o processo de colocação de seus produtos no mercado. A chave é como a estrutura simplifica seu Fluxo de trabalho ágil .

Digamos que você normalmente tenha vários estágios de aprovação demorados. Com o Disciplined Agile, você pode mudar para revisões em tempo real com as partes interessadas.

Essa mudança pode ajudá-lo a configurar o caminho mais direto para cumprir prazos apertados e lançar suas inovações mais cedo.

Melhor colaboração e satisfação da equipe

O Agile disciplinado ajuda as equipes a trabalhar melhor em conjunto. Ele incentiva todos a compartilhar ideias e a colaborar estreitamente, o que acelera o processo e torna o trabalho mais agradável.

Por exemplo, em vez de trabalhar em silos, os membros da equipe podem co-projetar soluções ou resolver problemas juntos em tempo real.

Como uma solução completa de gerenciamento de projetos, ClickUp facilita o brainstorming para equipes ágeis. Ele oferece uma ferramenta pronta para uso Modelo de brainstorming do ClickUp que você pode usar para capturar ideias.

Capture e organize as ideias de sua equipe com o modelo de brainstorming do ClickUp

Você também pode usar este modelo para:

Reunir sua equipe para que ela possa estimular novas ideias de forma estruturada

Criar uma representação visual das ideias

Organizar logicamente as ideias

Acompanhar o progresso das tarefas

O modelo também oferece diferentes visualizações: Visualização de lista, Visualização de linha do tempo, Visualização de departamento, Visualização por estágios e Visualização de prioridades. Essas visualizações garantem que todos possam acessar as informações em um formato que lhes seja conveniente.

Melhoria contínua

O Agile disciplinado enfatiza muito a melhoria contínua. Essa abordagem envolve fazer pequenos ajustes nos processos e avaliar o que funciona melhor.

Por exemplo, depois de concluir uma fase do projeto, sua equipe pode analisar o que deu certo e o que não deu e, em seguida, ajustar sua abordagem para a próxima rodada.

Esse ciclo contínuo de reflexão e refinamento ajuda a garantir que cada projeto seja executado de forma mais tranquila do que o anterior, proporcionando uma maneira prática de continuar evoluindo e aprimorando seu trabalho. Documentos do ClickUp oferece uma maneira colaborativa de criar e documentar processos à medida que eles acontecem. Você e sua equipe podem trabalhar juntos para criar páginas aninhadas que definem cada processo do fluxo de trabalho.

Além disso, esses documentos podem ser vinculados a tarefas específicas do projeto, fornecendo detalhes adicionais sobre o processo.

Crie documentos para registrar seus processos de fluxo de trabalho no ClickUp Docs

Você pode editar os documentos conforme necessário, à medida que o projeto atinge seu estágio final. Para projetos futuros, esses documentos servem como uma única fonte de verdade, conduzindo a equipe ao sucesso.

Scrum vs. Agile: o que vem primeiro?

Você percebe que as pessoas usam "Agile" e "Scrum" de forma intercambiável? Bem, esse é um dos equívocos mais comuns.

Verdade seja dita, o Scrum foi criado no início da década de 1990 por Jeff Sutherland e Ken Schwaber. Por outro lado, o termo "Agile" foi cunhado em 2001 com a publicação do livro Manifesto Ágil .

O Scrum é anterior à consolidação formal dos princípios ágeis em cerca de uma década. Aqui estão mais algumas diferenças entre o Agile e o Equipes Scrum :

O que é o Agile Disciplinado no Scrum?

Outra pergunta comum é se o Disciplined Agile faz parte da metodologia Scrum. A resposta é não.

Pense no DA como uma estrutura abrangente que pode incorporar o Scrum, entre outras metodologias. Enquanto o Scrum se concentra estritamente em funções e sprints específicos para gerenciar projetos, o Disciplined Agile oferece um kit de ferramentas mais amplo.

Ele permite que as equipes escolham entre várias estratégias ágeis, incluindo o Scrum, e as aprimorem com práticas adicionais adequadas a diferentes tamanhos de organização e necessidades de desenvolvimento de novos produtos.

Embora você possa usar o Scrum por sua abordagem estruturada e direta, o DA oferece a flexibilidade para adaptar e dimensionar esses processos de desenvolvimento de software ágil em toda a sua organização ou em cenários mais complexos.

Quer saber mais sobre o Agile Scrum? Leia este artigo do ClickUp para saber técnicas comprovadas do Agile Scrum .

Como implementar princípios ágeis disciplinados

A implementação dos princípios do Disciplined Agile precisa de uma abordagem cuidadosa, dada a flexibilidade e a adaptabilidade da estrutura.

Portanto, aqui está uma abordagem estruturada, porém personalizável, para você começar:

1. Educar e adotar a mentalidade DA

Tudo começa com a adesão de todos à mentalidade de DA. Realize treinamentos e workshops para ajudar sua equipe a entender os princípios da centralização no cliente, a melhoria contínua e a flexibilidade para adaptá-los às suas necessidades específicas.

2. Avalie e planeje

Dê uma boa olhada em seus processos atuais e veja onde o DA se encaixa melhor. **Escolha uma maneira de trabalhar que corresponda às necessidades da sua equipe e às suas metas mais amplas.

Estabeleça metas Agile para sua equipe com o ClickUp Goals

Você pode aproveitar Metas do ClickUp para criar e acompanhar essas metas em um único lugar. Use-o para configurar metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas. Ele também permite que você crie pastas para monitorar ciclos de sprint, OKRs e progresso semanal.

3. Comece pequeno e faça iterações

Comece em pequena escala, talvez com uma equipe ou projeto. **Aplique as práticas de DA em ciclos curtos, refinando-as com base no feedback e nos resultados obtidos.

Poupe tempo, aumente a colaboração e atinja suas metas com o ClickUp Sprints ClickUp Sprints pode ajudá-lo aqui. Ele foi projetado especificamente para equipes ágeis que trabalham em ciclos iterativos, o que o torna uma opção natural para gerenciar o processo de melhoria contínua inerente ao DA.

Coordene cronogramas de sprint, aloque pontos e priorize tarefas para garantir clareza à sua equipe. Use Automações do ClickUp para automatizar o trabalho de transição para o próximo sprint e sincronizar perfeitamente as atividades de desenvolvimento com plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket.

4. Aprimore a colaboração

Promova a comunicação aberta e o trabalho em equipe. Bate-papo do ClickUp é a maneira mais fácil de manter contato com sua equipe e outras partes interessadas. Você pode conversar com seus colegas dentro do contexto de uma tarefa, atribuí-la a proprietários específicos e compartilhar links de projetos, vídeos e planilhas. Também é uma ótima ferramenta para dar e receber feedback.

5. Dimensione e otimize

Depois de ter um controle sobre as coisas, comece a expandir as práticas de DA para outras partes da sua organização. Fique de olho na eficiência do processo, sempre procurando maneiras de melhorar.

6. Meça e ajuste

Use indicadores-chave de desempenho para medir se o DA está funcionando bem para você. ClickUp Dashboards simplificam o rastreamento de KPIs para você.

Visualize suas metas e acompanhe o progresso nos ClickUp Dashboards

Você pode acompanhar a produtividade da equipe, as cargas de trabalho e o tempo gasto por meio do painel. Visualize os dados na forma de tabelas, gráficos e quadros, facilitando a leitura e a compreensão dos insights.

Com base nas métricas, você pode ajustar suas práticas para atender melhor às metas da sua organização.

Software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Lide sem esforço com roteiros de produtos, backlogs e sprints usando o ClickUp Agile Project Management Software Software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece vários recursos que facilitam a implementação do DA.

Esses recursos incluem:

Ferramentas de colaboração, comoQuadros brancos ClickUp (para colaboração visual), ClickUp Chat eE-mail do ClickUp (para enviar e receber e-mails no ClickUp). Eles reúnem os membros da equipe e as partes interessadas

Relatórios e análises via ClickUp Dashboards que rastreiam KPIs e visualizam dados

Integração do ClickUp recursos para conexão com mais de 1.000 ferramentas para aumentar a produtividade

Acessibilidade móvel para que os membros da equipe fiquem atualizados com as informações mais recentes em qualquer lugar

Se você precisar de ajuda para começar, Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp se encaixa perfeitamente. Esse modelo é ideal para equipes que não são de desenvolvimento de software e que buscam adotar metodologias ágeis como o Scrum.

Aplique metodologias ágeis para otimizar o fluxo de seu projeto com o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

O modelo também ajuda:

Equipes de desenvolvimento que não sejam de software a implementar metodologias ágeis

Equipes ágeis disciplinadas a criar e priorizar backlogs

Você marca suas tarefas como "Em andamento", "Concluído" ou "A fazer

Leia também:_ Agile Learning Strategies (Estratégias de aprendizagem ágil): O guia definitivo para educadores e líderes empresariais

Funções e responsabilidades no Agile disciplinado

Normalmente, o DA inclui funções primárias e funções de apoio. Cada uma delas tem uma função específica no processo Agile.

Aqui está um resumo de algumas funções principais:

Líder da equipe (Disciplined Agile Scrum Master) : Garante a fluidez dos processos, remove obstáculos e mantém a equipe focada

: Garante a fluidez dos processos, remove obstáculos e mantém a equipe focada Proprietário do produto : Define as necessidades do cliente e prioriza as tarefas para maximizar o valor

: Define as necessidades do cliente e prioriza as tarefas para maximizar o valor Proprietário da arquitetura : Orienta as decisões técnicas para alinhar-se às metas organizacionais e do projeto

: Orienta as decisões técnicas para alinhar-se às metas organizacionais e do projeto Membro da equipe : Participa da entrega do produto, o que pode incluir codificação, testes ou design

: Participa da entrega do produto, o que pode incluir codificação, testes ou design Parte interessada: Fornece feedback externo e influencia a direção do projeto

Metas do processo em Agile disciplinado

As metas do processo no Disciplined Agile oferecem uma visão de alto nível do que cada função deve focar durante um projeto.

Essas metas funcionam como pontos de decisão personalizáveis que orientam as equipes do Disciplined Agile no refinamento de seus processos.

Algumas das principais metas de processo incluem:

Entrega incremental : Dividir as tarefas em segmentos menores para conclusão rápida e ajustes regulares

: Dividir as tarefas em segmentos menores para conclusão rápida e ajustes regulares Atender às mudanças nas necessidades das partes interessadas : Envolver-se continuamente com as partes interessadas para refinar a direção do projeto

: Envolver-se continuamente com as partes interessadas para refinar a direção do projeto Melhorar a qualidade : Manter altos padrões para garantir resultados valiosos e sem defeitos

: Manter altos padrões para garantir resultados valiosos e sem defeitos Gerenciamento de riscos : Identificar e mitigar os riscos com antecedência para garantir o sucesso do projeto

: Identificar e mitigar os riscos com antecedência para garantir o sucesso do projeto Otimização do fluxo de trabalho : Aumentar a eficiência e a eficácia do processo

: Aumentar a eficiência e a eficácia do processo Coordenação de atividades : Manter o trabalho alinhado e integrado dentro da equipe e com grupos externos

: Manter o trabalho alinhado e integrado dentro da equipe e com grupos externos Proporcionar um ambiente seguro: Promover uma cultura em que os membros da equipe possam inovar e aprender com os erros

Ágil disciplinado na prática Panera Bread a Panera Bread, uma popular rede de padarias e cafeterias, realmente sentiu o impacto de se ater aos processos tradicionais de TI. Para avançar, eles implementaram a estrutura Disciplined Agile, começando com uma análise profunda das operações existentes, seguida de um treinamento focado para as equipes de liderança e de projeto.

Eles testaram as águas com dois projetos-piloto, ajustando as práticas a seus cenários específicos.

Essa mudança levou a um trabalho em equipe muito melhor entre a equipe de TI e a equipe comercial, aumentando sua capacidade de responder rapidamente às demandas comerciais. Essa abordagem mais colaborativa e ágil fez a diferença para acompanhar o ritmo das mudanças

Você deve usar o Disciplined Agile?

O DA oferece pontos fortes convincentes para otimizar a produtividade em sua empresa. Ele se concentra em:

Flexibilidade: DA reconhece que um tamanho único não serve para todos. Ele fornece uma estrutura flexível que se adapta a vários contextos, permitindo que as equipes personalizem suas abordagens Agile com base em suas necessidades exclusivas. Quer você esteja lidando com projetos de grande escala, restrições regulatórias ou sistemas legados, o DA incentiva escolhas pragmáticas

DA reconhece que um tamanho único não serve para todos. Ele fornece uma estrutura flexível que se adapta a vários contextos, permitindo que as equipes personalizem suas abordagens Agile com base em suas necessidades exclusivas. Quer você esteja lidando com projetos de grande escala, restrições regulatórias ou sistemas legados, o DA incentiva escolhas pragmáticas Compreensão dos clientes: O foco no cliente está no centro do DA. Ele enfatiza a compreensão das necessidades, preferências e feedback dos clientes. Ao incorporar as percepções dos clientes em seus processos, você pode agregar valor com mais eficiência

O foco no cliente está no centro do DA. Ele enfatiza a compreensão das necessidades, preferências e feedback dos clientes. Ao incorporar as percepções dos clientes em seus processos, você pode agregar valor com mais eficiência Melhoria da colaboração: O DA promove a colaboração entre diferentes funções, equipes e departamentos. Ele reconhece que os resultados bem-sucedidos dependem de comunicação eficaz, entendimento compartilhado e cooperação multifuncional. Quer você esteja em um local compartilhado ou distribuído, o DA incentiva a colaboração

O DA promove a colaboração entre diferentes funções, equipes e departamentos. Ele reconhece que os resultados bem-sucedidos dependem de comunicação eficaz, entendimento compartilhado e cooperação multifuncional. Quer você esteja em um local compartilhado ou distribuído, o DA incentiva a colaboração Aprendizado contínuo: O DA incentiva uma cultura de melhoria contínua. As equipes aprendem com suas experiências, adaptam suas práticas e evoluem. Essa mentalidade de aprendizado ajuda as organizações a se manterem relevantes e receptivas em um ambiente de negócios dinâmico

Se você valoriza a adaptabilidade, o foco no cliente, a colaboração e o compromisso com o aprendizado, o Disciplined Agile pode ser uma excelente opção para a sua organização.

Implemente o Disciplined Agile facilmente com o ClickUp

Devido à sua complexidade, a implementação do Disciplined Agile (DA) pode ser um desafio. Para ser bem-sucedido, o processo precisa ser personalizado da maneira certa para cada projeto e equipe.

Ele requer um mergulho profundo nas práticas ágeis e uma abordagem flexível para o gerenciamento de projetos.

O ClickUp pode simplificar esse processo. Os recursos de gerenciamento de tarefas e os fluxos de trabalho personalizáveis se alinham bem com os princípios do DA, permitindo uma adaptação mais fácil e um melhor acompanhamento do progresso iterativo, ajudando as equipes a aplicar e gerenciar com eficácia a estrutura do DA. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e implemente o DA sem esforço!