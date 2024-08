DevOps vs Agile: Guia definitivo (2024)

Curioso sobre as diferenças entre DevOps e Agile ?

Agile e DevOps são super-heróis no mundo do desenvolvimento de software.

no entanto, assim como os X-men e os Vingadores, eles têm seus próprios mundos diferentes

Enquanto o Agile cuida do mundo desenvolvedor-stakeholder, DevOps concentra-se no mundo da operação do desenvolvedor.

Neste artigo, analisaremos cada uma delas em detalhes e como elas diferem em termos de abordagem, pessoas, benefícios e muito mais. Também destacaremos um ferramenta de gerenciamento de projetos que pode lidar com ambos os métodos.

Vamos começar!

O que é DevOps?

DevOps é uma metodologia de desenvolvimento de software que se concentra em preencher a lacuna entre a equipe de desenvolvimento de software e a equipe de operação.

O método DevOps preenche a lacuna entre as duas equipes com..

Colaboração : as equipes de desenvolvimento e operação colaboram entre si

: as equipes de desenvolvimento e operação colaboram entre si Automação de processos : automatizar o maior número possível de processos

: automatizar o maior número possível de processos Testes contínuos : ambas as equipes testam continuamente cada pequeno incremento

: ambas as equipes testam continuamente cada pequeno incremento Integração contínua : o software é desenvolvido em partes menores para uma integração mais rápida

: o software é desenvolvido em partes menores para uma integração mais rápida Implementação contínua : os códigos que passam na fase de teste são implementados automaticamente

: os códigos que passam na fase de teste são implementados automaticamente Monitoramento contínuo : a equipe de operação monitora cada incremento à medida que ele é implementado

: a equipe de operação monitora cada incremento à medida que ele é implementado Entrega contínua de software: as alterações de código são continuamente criadas e testadas para serem lançadas a qualquer momento

Mas você não quer apenas saber _como os Vingadores são legais, certo?

Você quer vê-los em ação!

Então, vamos dar uma olhada em como o DevOps funciona...

Tradicionalmente, a equipe de desenvolvimento de software trabalha semanas ou meses no processo de desenvolvimento e, quando termina, o produto é passado para a equipe de operação.

Agora, a equipe operacional tem um longo trabalho: gerenciar, monitorar e implantar esses grandes blocos de códigos.

Embora isso possa sobrecarregar a equipe de operações, a implantação do software também pode levar muito tempo. Seus usuários não gostam de esperar e você não quer deixá-los irritados: especialmente se houver alguém como Bruce Banner!

Em vez disso, a cultura DevOps se concentra na integração contínua.

A equipe de desenvolvimento escreveria novos códigos em partes menores, os testaria e os passaria para a equipe de operações. A equipe de operações, então, testaria, integraria e implantaria os códigos.

No entanto, isso exige uma forte colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operação.

Para lidar com tudo isso, o DevOps usa ferramentas e infraestrutura específicas para facilitar a colaboração e a automação contínuas.

_Impressionante, não é?

_Agora vamos ver o que é o Ágil!

O que é o Agile?

Agile é uma metodologia de desenvolvimento de software em que você divide um projeto inteiro em ciclos de desenvolvimento mais curtos (conhecidos como sprints) que duram de 2 a 4 semanas.

_Qual é a vantagem?

O método Agile é uma melhoria significativa em relação aos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, como o Modelo em cascata .

Na metodologia Waterfall, você envolve os clientes somente após meses de desenvolvimento do produto. E se eles não estiverem satisfeitos com o produto, você terá que reiniciar o processo de desenvolvimento novamente!

O Agile se concentra na melhoria contínua.

Com o Agile, você apresenta uma versão do software em funcionamento para o cliente após cada sprint. Agora que você já recebeu o feedback dele, pode incorporá-lo ao próximo ciclo.

Aqui está um exemplo para entender melhor o processo Agile:

Digamos que sua equipe de engenharia de software esteja criando um aplicativo para iOS.

Se você usar a abordagem tradicional em cascata, seu escritório ou equipe remota pode levar um ano para desenvolver e testar o aplicativo.

No entanto, depois de finalmente lançá-lo no mercado, os clientes podem não gostar de um recurso que sua equipe passou quatro meses aperfeiçoando.

mas, com a metodologia ágil, as coisas seriam diferentes

No final de cada sprint (que dura apenas de 2 a 4 semanas), você recebe feedback do cliente sobre o último incremento. Dessa forma, você pode descartar uma ideia ruim sem perder tempo e dinheiro para desenvolvê-la.

Mas a melhor parte é que você pode criar um software que atenda às necessidades de seus clientes perfeitamente!

parece que a metodologia ágil é uma metodologia muito poderosa, certo?

Mas como ela se compara ao método _DevOps _?

DevOps vs. Agile: quais são as diferenças?

_Os X-men e os Vingadores têm um objetivo em comum: salvar o mundo

no entanto, eles têm seu próprio **_unique estilo de fazer isso.

Da mesma forma, o DevOps e o Agile têm o mesmo objetivo: aumentar a eficiência dos negócios.

no entanto, assim como os X-men e os Vingadores, seus mundos são um pouco diferentes

Vamos nos aprofundar nessas diferenças:

1. Diferenças na abordagem

o Agile e o DevOps usam abordagens diferentes de desenvolvimento de software:

A. Abordagem ágil

A abordagem Agile concentra-se em preencher a lacuna entre os clientes e a equipe de desenvolvimento Agile usando um processo de feedback iterativo. Em resumo, o processo Agile adota uma abordagem de mudança constante para manter os clientes satisfeitos.

B. Abordagem DevOps

A abordagem DevOps preenche a lacuna entre a equipe de desenvolvimento de software e a equipe de operação, tornando o processo automatizado e contínuo. Por exemplo, ela incorpora vários métodos, como automação de testes, implantação contínua, integração contínua e testes contínuos.

Bônus: confira o top_ 10 ferramentas de implantação contínua para equipes de software em 2023_ Nota:_ Ao contrário da metodologia DevOps, o Agile tem um documento de orientação chamado Manifesto Ágil . Ele descreve os valores e princípios do método ágil de desenvolvimento de software .

2. Diferenças na equipe

_Tanto os X-men quanto os Vingadores têm equipes compostas por membros com diferentes conjuntos de habilidades

Da mesma forma, tanto o DevOps quanto o Agile têm membros de equipe com diferentes conjuntos de habilidades e tamanhos.

A. Equipe ágil

Na metodologia Agile, as equipes são sempre pequenas e multifuncionais. Dessa forma, Equipes ágeis geralmente preferem desenvolvedores full-stack que possam entender todas as partes do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

E embora você tenha um gerente de projeto, proprietário de produto ou Mestre do Scrum para orientar a equipe, espera-se que cada membro da equipe seja autossuficiente.

B. Equipe de DevOps

O processo de DevOps geralmente tem muitas equipes de desenvolvimento e operações trabalhando juntas com excelente colaboração. Como resultado, elas são muito maiores e envolvem membros da equipe com níveis de experiência variados.

Na cultura DevOps, as funções são claramente definidas em vez de se concentrar na multifuncionalidade.

3. Diferenças na documentação

Quando se trata de documentação, o Agile é mais parecido com o Wolverine, e o DevOps é mais parecido com o Nick Fury.

A. Documentação ágil

O Agile está mais focado no processo de trabalho do que na documentação.

é como se o Wolverine quisesse entrar diretamente em ação!

No entanto, isso não significa que o Agile ignora totalmente a documentação; ela apenas fica em segundo plano.

B. Documentação do DevOps

Na metodologia DevOps, a documentação é tão séria quanto o comportamento de Nick Fury.

Como a equipe operacional não cria o incremento, ela precisa de documentação adequada para entender claramente o incremento.

4. Diferenças no cronograma

O Wolverine ou o Hulk podem não se importar com o tempo, mas os prazos são cruciais para sua empresa de software.

A. Cronograma ágil

O Agile trabalha em períodos curtos e predeterminados chamados sprints. Esses sprints geralmente duram de 2 a 4 semanas.

B. Cronograma do DevOps

O processo DevOps não tem prazos específicos, mas se concentra em um cronograma de longo prazo para aumentar a confiabilidade.

5. Diferenças nas ferramentas

_O martelo do Thor não funcionará bem se o Wolverine tentar usá-lo, certo?

_Ele já é incrível com suas garras de adamantium

Da mesma forma, tanto o Agile quanto o DevOps têm seu próprio conjunto de ferramentas que funcionam para eles.

A. Ferramenta ágil

Uma Ferramenta ágil concentra-se na colaboração da equipe e no acompanhamento do projeto.

A maioria das equipes ágeis usa um software de gerenciamento de projetos que as ajuda a planejar, gerenciar e acompanhar projetos, além de colaborar com os membros da equipe em tempo real.

como um software tudo-em-um, como o JARVIS!

B. Ferramenta DevOps

O DevOps precisa de um software de automação e de uma boa infraestrutura tecnológica. Por exemplo, a tecnologia de computação em nuvem, como a AWS, pode fornecer a infraestrutura necessária para implementar o DevOps.

Além da colaboração da equipe, uma ferramenta de DevOps também oferecerá toneladas de automação para ajudá-los com pipelines de implantação.

6. Diferenças nos prós e contras

Ninguém é perfeito, certo? Mesmo um deus, como Thor, comete sua cota de erros.

Da mesma forma, tanto o Agile quanto o DevOps têm seus pontos fortes e fracos.

A. Prós e contras do Agile

Aqui está uma rápida olhada em algumas vantagens da abordagem de desenvolvimento Agile:

Promove a colaboração entre os desenvolvedores e as partes interessadas

Oferece entrega mais rápida de software

Os membros gastam menos tempo com documentação

Agora, vamos examinar as vantagens do processo de desenvolvimento Agile:

Documentação limitadaDesvio de escopo acontece e um condição for verdadeira, uma action é executado automaticamente.

O Hulk já possui automação de fluxo de trabalho embutida.

Se os "bandidos estiverem por perto" e o "Hulk ficar furioso", ele os "esmaga" automaticamente.

Da mesma forma, você também pode criar um processo automatizado personalizado para os fluxos de trabalho do seu projeto.

(Não há "esmagamento" envolvido, é claro)

No entanto, o ClickUp oferece 50+ Automações pré-construídas para ajudá-lo a começar rapidamente.

Algumas delas incluem:

Quando o status de uma tarefa é alterado, ele muda automaticamente o responsável

Aplicar um modelo ao criar uma tarefa

Atualizar a prioridade da tarefa quando sua lista de verificação for limpa

Alterar tags quando o prazo de uma tarefa chegar ao fim

Arquivar uma tarefa quando sua prioridade for alterada

(Clique aqui _para conferir mais Automações predefinidas.)

C. Status de tarefas personalizadas _Imagine pedir à Viúva Negra atualizações da missão de vez em quando

_Além de consumir muito tempo, ela também vai ficar muito irritada

Da mesma forma, você não quer ligar para os membros da sua equipe 24 horas por dia para obter atualizações!

Felizmente, com o ClickUp, você não precisará fazer isso.

Com o Custom Statuses do ClickUp, você pode ver rapidamente o status de qualquer tarefa a qualquer momento que desejar.

Mas a melhor parte é que você pode personalizá-los de acordo com as necessidades de seu projeto.

Por exemplo, em seu projeto de desenvolvimento de software DevOps, você pode criar um estágio "em teste beta" ou "teste de bugs" em vez de um termo genérico como "em andamento".

A boa comunicação é essencial para qualquer equipe.

Imagine uma comunicação errônea com o Hulk!

Seja no DevOps ou no Agile, os gerentes geralmente precisam discutir detalhes técnicos complexos com os membros de suas equipes.

No entanto, é difícil para os membros da equipe obterem o contexto correto quando tudo o que recebem são e-mails longos.

Felizmente, o ClickUp tem uma solução fácil para isso: Comentários.

Cada tarefa no ClickUp vem com uma seção de comentários embutida, que permite que cada membro da equipe tenha discussões específicas sobre a tarefa.

Veja como o recurso Comentário pode ajudá-lo:

Marcar membros para destacar comentários importantes

Esclarecer o que precisa ser feito exatamente em uma tarefa

Lidar com qualquer problema com o contexto correto

Atribuir comentários a qualquer membro da equipe para garantir que não passem despercebidos

Compartilhe arquivos relevantes em qualquer seção de tarefa

Para uma colaboração extra, você também pode usar a função Visualização do bate-papo para ter discussões não relacionadas a nenhuma tarefa. Um ótimo alternativa aos canais do Slack !

E. Painéis de controle Seja no Agile ou no DevOps, você precisa acompanhar seus projetos em andamento, certo?

_Ao contrário de Tony Stark, você não precisará gastar milhões de dólares em tecnologia sofisticada para acompanhar o progresso da sua equipe de forma eficaz

Você pode simplesmente usar o Dashboard do ClickUp gratuitamente!

os *Dashboards fornecem resumos rápidos de qualquer projeto. É possível personalizá-lo para exibir exatamente o que você precisa, como se fosse o controle da missão do seu próprio projeto.

Aqui estão alguns gráficos que você pode usar em seu Dashboard:

Gráficos de velocidade : mostram a taxa de conclusão de suas tarefas

Gráficos Burndown : mostram a quantidade de trabalho restante para concluir o projeto

Gráficos de Burnup : mostram a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo : fornecem uma visão do progresso da tarefa ao longo do tempo, ajudando a identificar eventuais obstáculos

F. Integrações _O que torna as boas equipes, como os Vingadores ou os X-men, tão fortes?

Eles trabalham bem uns com os outros.

Da mesma forma, você precisa que todos os seus softwares funcionem bem uns com os outros o tempo todo.

O ClickUp tem Integrações nativas com vários softwares populares de local de trabalho para otimizar o fluxo de dados entre suas ferramentas. Além de ajudá-lo a gerenciar projetos com facilidade, isso também aumenta a eficiência da sua equipe.

Alguns dos softwares populares com os quais o ClickUp se integra perfeitamente incluem:

GitHub : exibe automaticamente pushes, commits e pull requests diretamente no ClickUp

GitLab : cria fluxos de trabalho automatizados com base em suas ações no GitHub

Médico do Tempo : controle o tempo do projeto e monitore a produtividade de seus funcionários

Zoom : realize videoconferências de alta qualidade com seus funcionários equipe virtual membros

Mas espere...

Isso não é tudo o que o ClickUp pode fazer por você!

Aqui estão mais alguns recursos incríveis que ele oferece:

Automação do gerenciamento de projetos : automatize mais de 50 tarefas repetitivas para economizar tempo

Dependências : realize suas tarefas na ordem certa

Pulso : veja em quais tarefas sua equipe está mais ativa durante o dia

Prioridades : priorize suas tarefas com base em sua urgência

Documentos : crie documentos detalhados do projeto e compartilhe-os com sua equipe de forma conveniente

Relatórios : acesse vários relatórios sobre o desempenho da sua equipe

Aplicativos móveis avançados : acompanhe seu trabalho em qualquer lugar com os poderosos aplicativos para Android e iOS do ClickUp

Conclusão

Então, qual é o resultado entre DevOps e Agile _?

O DevOps e o Agile lidam com aspectos diferentes de seus projetos de engenharia de software.

E usar os dois é como ter os Vingadores e os X-men ao seu lado.

Mas com grande poder vêm grandes... desafios de gerenciamento.

Felizmente, tudo o que você precisa é de uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp!

Se precisar de ajuda com a adoção de Agile ou DevOps, o ClickUp pode ajudá-lo em cada etapa do processo com recursos como Metas, Automações e Painéis.

Como o escudo do Capitão América ou o martelo de Thor, o ClickUp é a arma perfeita para derrotar qualquer obstáculo do projeto. Registre-se hoje mesmo e experimente esse superpoder!