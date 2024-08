Crie uma estrutura de equipe ágil otimizada

Pergunte a qualquer equipe de desenvolvimento de software como eles gerenciam vários projetos entregáveis e processos de desenvolvimento, e sua resposta apontará para as metodologias de desenvolvimento Agile.

A metodologia Agile, ou estrutura de gerenciamento de projetos Agile, segue uma abordagem iterativa para o gerenciamento de projetos. Os projetos são divididos em fases menores, e cada fase é concluída por meio de aprimoramento e colaboração contínuos e vários estágios de planejamento, execução e avaliação.

De acordo com a Radix em sua opinião, o Agile é uma das metodologias de gerenciamento de projetos mais usadas no mundo atualmente, e cerca de 61% das empresas usam o Agile para o desenvolvimento de software.

Mas o que é uma equipe ágil e como você pode adotar essa abordagem em seu processo de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software?

Este guia lhe dirá tudo o que você precisa saber. Vamos começar!

O que faz uma equipe ágil?

"Ágil" agora é sinônimo de velocidade, flexibilidade e foco no cliente.

As equipes ágeis não se referem apenas a processos e sprints, mas também a indivíduos capacitados que compartilham uma visão comum e prosperam com o aprendizado e a adaptação contínuos. Portanto, a Equipe ágil compreende um grupo de pessoas com diferentes (e múltiplas) habilidades que trabalham juntas em uma sucessão de fases para concluir um projeto.

As estruturas das equipes ágeis geralmente são pequenas, portanto, cada membro da equipe é cuidadosamente selecionado para cumprir uma ou mais metas comerciais. Isso também significa que cada membro da equipe tem várias habilidades e deve trabalhar de forma colaborativa para concluir as fases com êxito.

Essas são as principais características da estrutura da equipe Agile:

Múltiplas habilidades: Cada membro da estrutura da equipe ágil precisa contribuir com mais de uma disciplina **Multifuncional: embora cada membro da equipe seja especialista em um domínio, ele também tem habilidades suplementares que agregam valor à estrutura geral da equipe **Colaborativo: como as equipes ágeis trabalham juntas para atingir um único objetivo, elas devem colaborar, comunicar-se, compartilhar ideias, treinar umas às outras, oferecer assistência e trabalhar bem com outras equipes e membros Não-hierárquico: Para facilitar a colaboração, as equipes ágeis são não-hierárquicas. A estrutura da equipe Agile é plana, e a responsabilidade e a prestação de contas são igualmente compartilhadas

Estruturas de equipe tradicionais vs. ágeis

Agora que entendemos a estrutura de uma equipe ágil, vamos entender a diferença fundamental entre as equipes ágeis e as tradicionais.

Equipes tradicionais

As equipes tradicionais geralmente seguem a metodologia em cascata, que usa uma sequência linear. Aqui, os gerentes planejam e criam uma estratégia de avanço, e a equipe executa esse plano. A equipe dinâmica da equipe são definidas com base nas responsabilidades, metas e conhecimentos específicos dos membros da equipe.

Portanto, as equipes tradicionais geralmente:

Seguem a metodologia tradicional de gerenciamento de projetos e têm uma hierarquia definida. Há funcionários, líderes de equipe, gerentes, executivos de nível C e assim por diante

As tarefas são definidas pelos gerentes e atribuídas às equipes, que são delegadas aos membros por meio dos líderes de equipe. A função e as atividades cotidianas de todos são definidas

O modelo tradicional deixa pouco espaço para o compartilhamento de habilidades ecolaboração multifuncional pois cada membro da equipe é contratado com base em habilidades específicas e, em seguida, recebe as tarefas de acordo com elas

O modelo tradicional funciona para organizações maiores que precisam de hierarquia e gerenciamento linear de projetos para alcançar os resultados. Também é adequado para projetos que geralmente não se desviam muito dos planos ou para aqueles que exigem cronogramas rígidos para conclusão

Equipes ágeis

A metodologia Agile, por outro lado, envolve a conclusão de um projeto em fases iterativas. Como cada fase requer pessoas com uma ampla gama de habilidades, a estrutura da equipe é diferente da abordagem tradicional em cascata.

ClickUp Gantt Chart View para uma equipe de produto, que oferece uma visão realista das tarefas e entregas para o gerenciamento de equipes ágeis

Uma equipe ágil é um grupo de pessoas multiqualificadas capazes de entregar cada fase e o projeto sozinhas.

Uma equipe ágil geralmente é pequena (de 5 a 10 membros) e é composta por membros que, juntos, têm todas as habilidades necessárias para concluir o projeto

As equipes ágeis são altamente colaborativas. Como cada fase passa por todos os estágios de desenvolvimento em um curto espaço de tempo, é necessário que haja comunicação adequada ecolaboração da equipe* Uma estrutura de equipe ágil é composta por pessoas com várias habilidades que podem trabalhar em um ambiente multifuncional. Isso faz com que os membros ensinem e aprendam uns com os outros. Isso também significa que as tarefas não são estritamente atribuídas, e os membros experientes da equipe ágil podem escolher as tarefas conformerequisitos do projeto e do conjunto de habilidades

Por fim, as equipes ágeis não são hierárquicas. A estrutura de uma equipe é plana, e cada membro é igualmente responsável pela velocidade de entrega do projeto ágil

Esse contraste aparente destaca a grande diferença de filosofia e abordagem. Enquanto as estruturas tradicionais priorizam a previsibilidade e o controle, o Agile prospera na flexibilidade e na adaptação.

Ao adotar os princípios fundamentais da multifuncionalidade, análise de processos com o uso de técnicas de desenvolvimento ágil, autonomia e desenvolvimento iterativo, as equipes ágeis atingem um novo nível de capacidade de resposta, adaptabilidade e foco no cliente.

Tipos de estruturas de equipes ágeis

Embora uma estrutura de equipe ágil não tenha funções fixas, alguns requisitos são comuns à maioria dos projetos. Assim, uma equipe ágil típica será composta pelos seguintes elementos:

Generalista

A equipe ágil generalista é aquela em que cada membro tem uma ampla gama de habilidades em que é bom, mas geralmente não é especialista em nenhuma delas. Como cada membro da equipe tem várias habilidades (e as habilidades se sobrepõem), eles podem atingir seus objetivos por meio da colaboração e do trabalho em equipe. Dois membros que conhecem o desenvolvimento de front-end podem trabalhar juntos e compensar as lacunas de conhecimento que cada um possa ter.

Essa estrutura funciona bem para equipes menores e pode não ser adequada para funções (ou tarefas) críticas que exijam especialistas.

Especialista

Um especialista é alguém que é expert em um nicho específico. A equipe Agile especializada consiste em um grupo desses especialistas. Cada especialista tem uma habilidade central e é responsável por sua área. Nessa abordagem, as funções e responsabilidades geralmente são definidas automaticamente com base na especialidade de cada membro.

Essa metodologia é o oposto da estrutura generalista e é empregada quando os projetos (ou tarefas) são de missão crítica.

Híbrida

Como você deve ter adivinhado, a equipe Agile híbrida é uma mistura heterogênea de generalistas e especialistas. Nesse modelo, os especialistas assumem tarefas complexas dentro da fase em que são especialistas, enquanto os generalistas preenchem as lacunas e mantêm a equipe unida.

As equipes ágeis geralmente são híbridas. Os generalistas da equipe permitem que ela seja flexível e adaptável (o que distingue a metodologia Agile), e os especialistas garantem resultados de qualidade.

Paralelo

Nos três primeiros modelos, a estrutura da equipe e os resultados permanecem mais ou menos os mesmos entre cada iteração.

Na estrutura paralela, as equipes mudam de tarefa a cada iteração. Uma equipe que trabalhou em sistemas de back-end em uma iteração pode trabalhar no desenvolvimento de front-end na próxima.

Isso permite que diferentes iterações ocorram paralelamente e que os membros contribuam para outras áreas do projeto. Os membros podem melhorar suas habilidades no processo e trazer novas perspectivas para cada área dentro da iteração.

Subequipe

Embora não haja hierarquias no Agile, você pode ver uma estrutura que se assemelha muito a uma, chamada de estrutura de subequipe.

Nessa abordagem, a equipe Agile pode fazer parte de uma equipe maior ou de várias equipes Agile trabalhando juntas. Cada equipe ágil é responsável por uma parte específica da iteração, mas a fase só é concluída quando todas as equipes são bem-sucedidas.

As subequipes geralmente são formadas quando as fases são grandes demais para serem tratadas por uma única estrutura de equipe ágil.

Principais funções e responsabilidades em uma equipe ágil

Embora a equipe ágil não seja hierárquica, a estrutura ágil exige uma estrutura organizacional.

A seguir, a estrutura da equipe ágil e as funções reconhecidas no manifesto ágil:

Proprietário do produto

O proprietário do produto é responsável por entender as necessidades das partes interessadas e dos clientes, comunicá-las à equipe e garantir que elas sejam atendidas durante todo o ciclo de vida do projeto Agile.

Criação de status personalizados no ClickUp para definir metas e resultados do projeto

Para isso, o proprietário do produto se reunirá regularmente com as partes interessadas e a equipe para garantir que o projeto esteja no caminho certo. Ele também oferece orientação quando necessário, pois é quem melhor entende as necessidades do cliente.

Líder de equipe ou mestre do Scrum

O líder da equipe (ou scrum master no Scrum) é essencialmente responsável por todos os membros da equipe e seus resultados. Ele escolhe as pessoas, monta a equipe, facilita a colaboração, gerencia tarefas e fluxos de trabalho, realiza reuniões etc.

O líder da equipe é responsável por garantir que a equipe trabalhe de acordo com os princípios descritos no manifesto Agile.

Dependendo do tipo de prática ágil, essa função pode ter nomes diferentes. As responsabilidades, no entanto, permanecem as mesmas. Em Equipes ágeis do Scrum por exemplo, o líder da equipe é chamado de Scrum Master.

Membros da equipe

Isso inclui todos os membros da equipe Equipe de desenvolvimento ágil de produtos . Dependendo do tipo de negócio e da equipe, os membros podem ser desenvolvedores, designers, testadores, profissionais de marketing, vendedores, etc. Em TI e desenvolvimento de software (onde o Agile é mais popular), as funções típicas definidas são:

Desenvolvedor : Escreve código e constrói o produto e é responsável pela engenharia do produto e por trazê-lo à vida

: Escreve código e constrói o produto e é responsável pela engenharia do produto e por trazê-lo à vida Designer : Cria o fluxo do usuário e define a estética visual do produto

: Cria o fluxo do usuário e define a estética visual do produto Testador: Testa o produto em busca de bugs e outros problemas, simulando cenários. O desenvolvedor e o testador trabalham juntos para criar um produto sem bugs

Dependendo da estrutura definida, cada membro da equipe pode ser um generalista, um especialista ou ambos. Os membros da equipe trabalham com o líder da equipe para atingir as metas que o proprietário do produto define para satisfazer as partes interessadas.

Consultores/especialistas no assunto

Um dos principais recursos da estrutura Agile é que ela permite flexibilidade e adaptabilidade. Isso significa que o projeto pode mudar para atender às mudanças nas demandas e nos cenários do mercado à medida que avança pelas iterações.

Essas mudanças exigem certas habilidades ou conhecimentos que não existem na estrutura da equipe Agile. Nesses casos, o líder da equipe pode solicitar a ajuda de um especialista ou de um consultor. Essas pessoas são especialistas em um nicho e geralmente trabalham por períodos curtos com uma equipe, durante os quais oferecem suporte e orientação.

Exemplo de como as equipes de desenvolvimento podem adicionar facilmente a lógica condicional a formulários no ClickUp

Para gerenciar uma equipe ágil especializada, as equipes de desenvolvimento podem usar formulários especializados para capturar os detalhes da solicitação e enviar as solicitações para as equipes especializadas.

Stakeholder

As partes interessadas são as principais partes interessadas em um projeto. Elas são afetadas pelo resultado e também influenciam o resultado. Uma parte interessada pode ser um cliente, um investidor, um conselho de administração, etc.

Suas necessidades definem a forma do projeto e todas as estratégias subsequentes. As partes interessadas não costumam se envolver nas atividades cotidianas e geralmente se comunicam por meio do proprietário do produto.

Criando uma estrutura de equipe ágil eficaz

Depois de entender a metodologia Agile, seus benefícios e como as equipes Agile operam, você pode pensar em implementar o Agile por conta própria. Gostaríamos de compartilhar algumas etapas para a criação de uma estrutura de equipe ágil eficaz:

Escolha os métodos ágeis

Existem diferentes métodos ágeis, como Scrum, Kanban, etc. Escolha um ou mais desses métodos, dependendo do setor e do tipo de trabalho. O método terá grande peso na estrutura e nas operações da equipe.

visualização de quadro Kanban do ClickUp que ajuda os gerentes de projeto a gerenciar com eficiência os sprints em projetos Agile_

Definir nível de habilidade

Você vai formar uma equipe generalista ou uma equipe de especialistas, ou optar por uma abordagem híbrida? Essa decisão influenciará quem você contratará e como a equipe será estruturada.

Promova a adaptabilidade

A adaptabilidade é o que distingue a estrutura Agile. Promova esse senso de adaptabilidade dentro da equipe também. Desde o início, cada membro da equipe deve saber que se espera dele o aprendizado de novas habilidades, o trabalho em diferentes funções e assim por diante.

Siga os estágios de desenvolvimento de grupo de Tuckman

Estágios de desenvolvimento de grupo de Tuckman via Alun Gather Good Em geral, essas são as quatro fases pelas quais cada membro de uma equipe ágil passa:

Confiar fortemente no líder e no proprietário do produto para obter orientação Ficam confortáveis em suas funções e assumem responsabilidades sem a necessidade de orientação Fortalece o vínculo com os outros membros da equipe e começa a aceitar as responsabilidades da equipe Começa a ter o melhor desempenho possível e a fornecer os melhores resultados

Usar tecnologia

A tecnologia pode acelerar muito sua jornada no Agile. Soluções de software como ClickUp fornece aos proprietários de produtos e líderes de equipe todas as ferramentas necessárias para gerenciar uma equipe ágil de forma eficaz.

Recursos como tarefas e subtarefas, quadros brancos e gráficos de Gantt permitem que as equipes implementem a estrutura Agile e que os líderes acompanhem o progresso.

Visão ClickUp Gantt com tarefas e dependências para gerenciar tarefas dependentes com eficiência

Gerencie equipes ágeis com o ClickUp

Os proprietários e líderes de produtos podem gerenciar equipes com mais eficiência com as ferramentas certas. Software de gerenciamento de projetos ClickUp é uma dessas ferramentas.

Dashboard Bundle no ClickUp com metas de equipe para ajudar cada departamento a entender sua função e esforço em um projeto ClickUp Agile fornece gerentes de projeto, Equipes Scrum e equipes de desenvolvimento com toda a funcionalidade necessária para configurar e gerenciar uma equipe e fases ágeis. Desde tarefas e gerenciamento de carga de trabalho a análises e relatórios, gerencie tudo em uma única plataforma.

Com a Organograma do ClickUp você pode trabalhar com eficiência no gerenciamento de equipes Agile e obter uma vantagem inicial. Em vez de começar do zero, você pode usar nosso Modelos ágeis para gerenciar recursos individuais, definir relacionamentos e ajudá-lo a adotar um ambiente ágil para suas equipes.

Se você deseja adotar metodologias ágeis em suas organizações e permitir que Desenvolvimento ágil de produtos e colaboração em equipe, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!

FAQs

**1. Como funciona uma equipe ágil?

As equipes ágeis são compostas por indivíduos multifuncionais e autogerenciáveis selecionados para realizar uma tarefa específica em um projeto. Esses indivíduos são escolhidos por sua experiência comercial específica e podem trabalhar em suas respectivas áreas de negócios para ajudar a atingir um objetivo comum.

Essa equipe ágil especializada colabora entre departamentos, permitindo que vários projetos multifuncionais sejam executados simultaneamente com o mínimo de tempo de inatividade e atrasos.

2. Quais são as diferentes funções no Agile??

As diferentes funções no Agile são partes interessadas, proprietários de produtos, líderes de equipe, gerentes de projetos ágeis e membros da equipe.

**3. Qual é a estrutura ideal de uma equipe Agile?

A equipe ágil ideal deve ter uma estrutura plana, o que significa que todos os membros da equipe têm a mesma responsabilidade e a liberdade de trabalhar de forma independente. O tamanho dessa equipe é pequeno ou enxuto, com 3 a 10 pessoas.

Isso mantém a equipe responsável por suas atividades e melhora a comunicação interna para que a equipe funcione sem problemas. Também ajuda os gerentes de projeto a alocar atividades de forma eficiente e a gerenciar essa equipe.

**4. Por que a estrutura Agile é necessária?

Uma estrutura Agile é uma estrutura para gerenciar equipes pequenas, dependendo das atividades do projeto, dos fluxos de trabalho e das funções da equipe. Isso é fundamental porque garante que cada membro da equipe conheça seus resultados e metas, incentivando a comunicação ativa e a transparência. Ela ajuda as equipes a confiarem umas nas outras, a aceitarem as mudanças e a prosperarem em um ambiente dinâmico.

**5. Como ferramentas de software como o ClickUp podem ajudar a organizar uma equipe ágil?

Ferramentas como o ClickUp são criadas usando estruturas ágeis, ajudando os gerentes de projeto a trabalhar em vários projetos sem riscos. Como uma equipe ágil é autogerenciada, acompanhar o trabalho diário e as metas pode ser um desafio para os líderes de equipe e proprietários de produtos.

A interface intuitiva e os recursos avançados do ClickUp simplificam o fluxo de trabalho, aumentam a transparência e mantêm todos na mesma página. Ele usa elementos visuais para fornecer uma visão clara das tarefas, dividindo as entregas e os recursos e acompanhando o progresso nos backlogs do projeto. Isso ajuda o gerente de projeto a tomar decisões oportunas e a garantir a entrega bem-sucedida do produto.