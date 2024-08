Agile Coaching: Importância, desafios e práticas recomendadas

Já ouviu o ditado "Agilidade é uma mentalidade"?

Para os profissionais sérios, a agilidade é uma filosofia e uma maneira de fazer as coisas, e não um processo prescritivo. Dizem que você não "faz", mas "é" ágil.

Isso pode significar coisas diferentes, dependendo da maturidade da sua equipe. Como resultado, as equipes interpretam o ágil da maneira que melhor lhes convém e continuam melhorando a partir daí.

No entanto, é necessária uma prática consistente para que toda a equipe a adote de forma semelhante. Você precisa de orientação e de barreiras de proteção. Um coach ágil ajuda exatamente nisso.

O que é Agile Coaching?

Agile coaching é o processo de ajudar as equipes a adotar a forma ágil de trabalhar. Ele inclui orientar organizações, equipes e indivíduos a adotar e praticar os princípios ágeis.

Embora seja normalmente usado por equipes de desenvolvimento de software, qualquer organização de marketing, manufatura, construção, etc., pode usar técnicas ágeis. Um agile coach possibilita isso ao:

Treinar equipes e realizar workshops sobre práticas ágeis

Mentoria e orientação da equipe durante o curso do projeto

Melhorar os processos, a colaboração e a melhoria contínua

Eliminação de obstáculos no caminho para a entrega de valor ao cliente

Permitir o alinhamento entre os negócios e a engenharia

Ampliar as práticas ágeis em toda a organização

Sustentar uma cultura ágil a longo prazo

Um scrum master realiza coaching ágil para indivíduos e equipes. A designação de "agile coach" é reservada a um profissional experiente que trabalha com várias equipes e com a liderança organizacional para ampliar os programas ágeis. De modo geral, ambos desempenham funções semelhantes.

Elementos do Agile Coaching

O Agile Coaching combina requisitos de negócios, fornecimento de tecnologia e ciência comportamental para melhorar os resultados do projeto. Isso envolve uma série de elementos contrastantes. Veja a seguir o que isso implica.

1. Entender os objetivos do Agile

Antes de entrar no "como" do Agile, é necessário saber o porquê. Os objetivos ágeis mais comuns são:

Adaptabilidade às mudanças de requisitos

Entrega frequente de software funcional

Colaboração entre a empresa e a engenharia

Desenvolvimento sustentável

Excelência técnica e bom design

Satisfação do cliente

Melhoria contínua

Um agile coach ajuda as equipes a entender os objetivos de transformação ágil e trabalhar para alcançá-los.

Por exemplo, para a meta de melhoria contínua, o agile coach facilita as revisões e retrospectivas prontamente. Ele ajudará a equipe a obter feedback e otimizar o desempenho nos próximos sprints.

2. Avaliação do desempenho atual

Quando uma equipe adota a metodologia ágil, é essencial conhecer seu ponto de partida. Um coach ágil ajudará a equipe a avaliar o desempenho atual por meio de métricas qualitativas e quantitativas, como produtividade, eficiência, frequência de implantação e experiência do desenvolvedor.

Nesse estágio, o agile coach também observará a mentalidade e as crenças dos membros da equipe para avaliar a prontidão.

3. Identificação de áreas problemáticas

Por meio de conversas com as equipes, bem como da observação atenta, os agile coaches anotam as áreas problemáticas.

As áreas problemáticas típicas durante os estágios iniciais da adoção ágil tendem a ser a cautela em relação à mudança de requisitos ou a luta para dividir os recursos em tarefas que possam ser concluídas em uma semana. Em estágios posteriores, podem surgir desafios na condução de retrospectivas transparentes ou na implementação com frequência suficiente.

O coach ajudará as equipes ágeis a identificar esses desafios em si mesmas e as orientará a superá-los de forma eficaz.

4. Abordagem de problemas com uma mentalidade ágil

Uma vez identificadas as áreas problemáticas, é hora de agir. Um coach ágil ajudará as equipes a adotar uma cultura ágil com as mudanças que ela traz em termos de mentalidade, práticas e ferramentas. Isso pode incluir:

Rituais ágeis, como reuniões de stand-up e retrospectivas

Preconceito em relação à colaboração e não à competição

Tomada de decisão autônoma e equipes autogerenciadas

Ferramentas comosoftware Kanban gratuito ou quadros Scrum

No entanto, é fundamental observar que a transformação ágil não se refere apenas às equipes de desenvolvimento. A adoção bem-sucedida do Agile requer uma estratégia de liderança . Um coach ágil também trabalha com a liderança da empresa para alinhar todos aos valores ágeis e fazer uma mudança positiva.

5. Facilitar a colaboração e a comunicação da equipe

Um agile coach elimina as lacunas de comunicação. Ele orienta as equipes para que mantenham todas as partes interessadas informadas, pratiquem a transparência e a clareza na comunicação e se antecipem aos desafios na execução do projeto.

Visualização do ClickUp Chat para colaboração em tempo real

6. Lidando com conflitos

Onde há mudança, há conflito. Inicialmente, um coach ágil desempenha um papel crucial na resolução desses conflitos. A longo prazo, ele ajuda as equipes a desenvolver a capacidade de resolver conflitos por si mesmas.

Embora os elementos acima sejam os principais do agile coaching, isso não é tudo. Os coaches ágeis contribuem significativamente para cada fase do desenvolvimento de software. Vamos ver como isso se parece.

Fases do Agile Coaching

Quando uma equipe ou organização de desenvolvimento de software adota a metodologia ágil, ela se compromete a transformar quase todos os aspectos de seus sistemas atuais. Você ficará surpreso com o quanto isso pode ser generalizado.

Aqui está uma seção transversal das contribuições de um coach ágil para o processo de desenvolvimento de software.

Planejamento

O planejamento ágil é fundamentalmente diferente daquele do desenvolvimento tradicional de software. Ele envolve a divisão de softwares complexos em pequenas unidades independentes que podem ser desenvolvidas e implantadas em sprints, normalmente de duas semanas.

A primeira tarefa de um coach ágil é ajudar as equipes a adotar essa abordagem:

Dividir os recursos do produto em histórias e tarefas do usuário

Criar um backlog saudável e alinhado aos negócios

Priorizar os itens do backlog com base em seu valor comercial

Definir padrões e critérios de aceitação para os resultados

Construção

Durante o desenvolvimento do software, as equipes geralmente voltam a seus velhos hábitos. Um coach ágil fica atento a esses casos e orienta a equipe com cuidado:

Garantir que todos participem de todas as reuniões

Utilizando ferramentas ágeis como o Quadro do Scrum ou Kanban para gerenciamento de projetos

Facilitar as reuniões diárias para ajudar a equipe a sincronizar seu trabalho e resolver rapidamente os obstáculos

Permitir que os membros da equipe abordem o desenvolvimento com uma mentalidade de negócios

Quadro ClickUp Kanban para gerenciar tarefas e capacidade em um relance

Teste

Um dos principais objetivos do desenvolvimento ágil de software é a excelência técnica. Os testes desempenham um papel fundamental para atingir esse objetivo. Os coaches ágeis focam na qualidade do software, ajudando as equipes:

Definir claramente os critérios de aceitação

Adotar práticas de desenvolvimento orientado por testes (TDD) para aumentar a eficiência e a qualidade

Implementar pipelines de integração e implantação contínuas

Automatizar o processo de teste para obter feedback mais rápido e identificação mais rápida de problemas

Melhoria contínua

O que é ágil sem melhoria contínua? Os coaches ágeis criam sistemas para que as equipes de engenharia:

Refletir sobre seus processos e resultados

Trocar feedbacks abertos e honestos

Conduzir retrospectivas para comemorar o que deu certo e planejar a correção do que não deu

Otimizar as métricas de desempenho e melhorar os resultados

Trazer especialistas externos para aprendizado contínuo

Como você pode ver, a função de um coach ágil é estimular gentilmente as equipes a fazer todas as coisas que vêm fazendo há anos de uma maneira fundamentalmente diferente. Se isso parece muito trabalhoso, você está certo.

Veja por que todo esse trabalho valeria a pena.

Benefícios do Agile Coaching

O trabalho de um coach é ajudar as equipes de engenharia a fazer o Agile corretamente. No entanto, ele não pode se dar ao luxo de agir rápido demais e interromper a dinâmica existente. Portanto, ele precisa observar, cutucar e orientar lentamente as equipes na direção certa, convencendo-as de seus benefícios.

Melhor compreensão das práticas ágeis pela equipe

O Agile não é um processo prescritivo, mas uma mudança de mentalidade, por isso é fácil não entender. Um coach ágil ajuda a esclarecer o que significa ágil para a equipe, seu contexto e suas necessidades.

Por exemplo, se uma equipe tem realizado reuniões de forma tradicional, ela pode ter dificuldade em estabelecer um tempo de 15 minutos para as reuniões de stand-up. Se uma equipe sempre construiu a partir de uma "descrição de recurso", ela pode ter dificuldades com "histórias de usuários" Um coach ágil desambigua essas coisas.

Reduzindo o risco de atrasos e falhas no projeto

Os valores ágeis enfatizam o feedback. Eles incentivam as equipes ágeis a construir em pequenos incrementos, mostrar demonstrações regulares e realizar revisões. Eles ajudam as equipes a identificar problemas e riscos logo no início para mitigá-los ou redefinir as expectativas com o cliente.

Internamente, eles também ajudam a estabelecer check-ins regulares para garantir que a equipe esteja no caminho certo. Eles trazem ferramentas como gráficos de burnup e burndown para avaliar o progresso.

Produtividade e desempenho aprimorados

O Agile Coaching ajuda as equipes a agilizar os processos e eliminar as ineficiências. Um agile coach ajuda as equipes:

Dividir o trabalho em sprints gerenciáveis para que possam se concentrar em atividades de alto valor

Reduzir o tempo gasto em reuniões/tarefas administrativas desnecessárias

Concentrar-se nos objetivos do projeto e nas necessidades comerciais

Planejar e gerenciar o trabalho de forma sustentável para evitar o esgotamento e manter o alto desempenho

Melhor tomada de decisões

Um coach ágil traz clareza ao processo de pensamento da equipe. Ele ajuda a criar um ambiente seguro para a experimentação e o aprendizado com os fracassos. Dessa forma, ele capacita as equipes ágeis e descentraliza a tomada de decisões.

Melhor comunicação da equipe

Os Agile Coaches facilitam a comunicação. Eles usam estruturas, modelos e ferramentas ágeis para melhorar a colaboração da equipe. Elas capacitam os membros da equipe a levantar preocupações ou alarmes se perceberem algo errado. Elas incentivam os gerentes de projeto a falar abertamente com os clientes, aumentando a confiança.

Por mais que os benefícios sejam imensuráveis, um bom coaching ágil vem com seu próprio conjunto de desafios. Mas não se preocupe! Você pode ser um bom agile coach com as ferramentas e os processos certos.

Desafios dos Agile Coaches e como superá-los

O Agile Coaching aborda desafios em três dimensões: Tecnológica, relacionada ao processo e comportamental. Ele também tem impacto nos níveis organizacional, de equipe e individual.

Os desafios que isso traz podem ser complexos. Mais importante ainda, a falta das ferramentas certas pode complicar as coisas.

Enfrentar esses desafios exige uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágil e robusta, como o ClickUp, e uma armadura de intervenções. Vamos examinar cada uma delas.

Desafio 1: Resistência à mudança

Ninguém gosta de mudanças, especialmente se achar que seus sistemas atuais estão funcionando bem o suficiente. O primeiro desafio que os agile coaches enfrentam é a resistência à mudança. Essa resistência pode se manifestar como ceticismo, tentativas indiferentes ou oposição total.

Como um agile coach, você pode superar isso:

Tornar as mudanças ágeis: Aplique a mentalidade ágil ao gerenciamento de mudanças. Introduzir mudanças de forma incremental, coletar feedback e avançar juntos.

Demonstrar os resultados: Embora seja essencial explicar e treinar a equipe sobre os benefícios do Agile, é mais convincente demonstrar a eficácia. Use estudos de caso e exemplos para ilustrar a mudança.

Incentive a propriedade: Como coach, é importante ser um guia e não um gerente. Envolva os membros da equipe no processo de mudança para dar a eles um senso de propriedade.

Comemore as pequenas vitórias: Observe cada melhoria e comemore-as. Incentive os primeiros a adotar e faça deles seus campeões.

Se você for um novo agile coach, aqui estão alguns modelos de planos de treinamento para estruturar suas iniciativas.

Desafio 2: processos pouco claros

Quando as equipes adotam a metodologia ágil, as estruturas tradicionais de equipe são rompidas em favor de equipes multifuncionais autogerenciadas. As funções e responsabilidades tradicionais são substituídas por autonomia e independência, o que pode atrapalhar as coisas.

Por exemplo, em uma equipe iniciante na metodologia ágil, processos de planejamento de sprint pouco claros podem resultar em metas mal definidas, levando à falta de foco e direção durante o sprint. Como um coach ágil, estabeleça sistemas e processos claros.

Defina o trabalho claramente: Use Tarefas ClickUp para definir histórias de usuários em detalhes. Adicione descrições, prazos, usuários e subtarefas para garantir que todos estejam na mesma página.

ClickUp tasks para gerenciamento granular de tarefas

Fluxos de trabalho de documentos: Anote seus processos ágeis e fluxos de trabalho em Documentos do ClickUp e compartilhe-os com a equipe. Para garantir, use também IA do ClickUp para resumir documentos mais longos.

Otimizar processos: Analise e refine regularmente os processos com base no feedback e no desempenho da equipe. Crie consenso sobre os novos processos e incentive os membros da equipe a se apropriarem deles. Use modelos ágeis para acelerar a adoção.

Desafio 3: ferramentas ineficazes de gerenciamento de projetos

O desenvolvimento ágil de software é uma rede complexa de coisas a serem feitas. Sem a ferramenta certa, o projeto pode sofrer com o mau gerenciamento de tarefas, pouca visibilidade e dificuldade para priorizar o trabalho.

A primeira coisa que os coaches ágeis empresariais fazem é encontrar a melhor ferramenta para o projeto. Ágil do ClickUp da ClickUp foi projetado especialmente para essa finalidade.

Gerenciamento abrangente de projetos: O ClickUp permite que você gerencie tarefas, fluxos de trabalho, cronogramas, conversas, metas, etc. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágil e completa, diferente de qualquer outra.

Visibilidade: Painéis do ClickUp dão a você visibilidade em tempo real de seus projetos. Veja gráficos de burnup e burndown, gerencie cargas de trabalho, ajuste cronogramas com base em dependências e veja tudo em um só lugar.

ClickUp Dashboard para relatórios em tempo real

Automação: Automações do ClickUp permite que você reduza o trabalho pesado. Escolha entre mais de 100 automações para otimizar fluxos de trabalho, atualizar status/datas/atribuições etc.

Desafio 4: dimensionamento de práticas ágeis

Suas prova de conceito pode ser bem-sucedido, mas escalonar a agilidade em toda a organização é um jogo totalmente novo. Como coach de agilidade corporativa, seu trabalho está feito para você.

Aproveitar seu sucesso: Depois de demonstrar com sucesso os benefícios do Agile em uma equipe, use isso para convencer a organização como um todo. Use os dados e os aprendizados para otimizar seus esforços de expansão.

Registre campeões ágeis: Identifique aqueles que acreditam na agilidade e registre-os como seus defensores. Peça a ajuda deles para atuarem como coaches juniores de suas equipes.

Acompanhe o progresso: Use Metas do ClickUp para sua jornada ágil. Visualize o progresso e faça ajustes conforme necessário.

ClickUp Goals para controle de progresso

Desafio 5: resultados inconsistentes de treinamento/coaching

Nem todos recebem treinamento/coaching da mesma maneira. Uma equipe pode ter um novato completo, um entusiasta do Agile e um profissional experiente, cada um dos quais precisa de diferentes tipos de treinamento.

Embora muitos software de treinamento estiver disponível atualmente, eles podem não ser tão eficazes. Para garantir que o agile coaching seja eficaz, considere o seguinte.

Compreender as habilidades atuais: Modelo de matriz de treinamento do ClickUp ajuda a analisar os pontos fortes e fracos da equipe e do indivíduo. Use as lições dessa análise para personalizar seu treinamento.

Crie um plano de treinamento: Use Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp para otimizar o processo de treinamento, definir metas realistas e monitorar o progresso em tempo real.

Projete uma boa combinação de treinamento: Use uma combinação de métodos de treinamento, como workshops, exercícios práticos e estudos de casos reais, para atender a diferentes estilos de aprendizagem.

Promova a aprendizagem entre pares: Incentive os membros experientes da equipe a compartilhar suas percepções e experiências com os mais novos. Além disso, crie uma cultura de feedback e compartilhamento de conhecimento.

clique no ClickUp Docs para colaborar em ideias em conjunto

FAQs sobre Agile Coaching

1. Quais são os três níveis de foco de um agile coach?

Os três níveis de foco de um agile coach são produto, equipe e liderança.

No nível do produto, os agile coaches trazem uma cultura de foco no cliente e pensamento de design. Eles ajudam as equipes a adotar uma mentalidade de produto para o software que criam.

Um agile coach concentra-se em aspectos culturais e comportamentais no nível da equipe. Eles enfatizam a colaboração, a transparência, a abertura, o feedback, etc.

No nível da liderança, os agile coaches ajudam a organização a identificar seus pontos cegos e a permanecer na jornada ágil.

2. O que um agile coach faz diariamente?

Basicamente, um agile coach ouve, observa e conversa com as pessoas o dia todo. Ele orienta indivíduos e equipes para que adotem o Agile de forma eficaz. Não há dois dias iguais, mas algumas das tarefas que eles realizam são:

Participar de standups e ajudar a eliminar bloqueios

Participar de reuniões scrum e ajudar a planejar sprints

Planejar o roteiro com o gerente de projeto e apoiar o refinamento do backlog

Ajudar o gerente de projeto a estimar o esforço e prever cronogramas

Conduzir treinamentos e sessões de coaching em grupo

3. Quais qualificações são necessárias para ser um agile coach?

Um agile coach deve ter uma compreensão firme do modo ágil e a capacidade de persuadir as pessoas de forma positiva. Isso pode incluir experiência em:

Práticas ágeis como Scrum, Kanban, SAFe, etc.

Gerenciamento de projetos, incluindo tarefas, cronogramas, gráficos de Gantt, etc.

Ferramentas e relatórios, como matriz RACI, gráficos de burnup/burndown, bugs, wikis, etc.

Comunicação com uma ampla gama de partes interessadas internas e externas

Resolução eficaz de conflitos interpessoais

Para se destacar, você também pode considerar a possibilidade de obter uma certificação ágil, como um Certified Scrum Master ou um Certified Enterprise Coach.

Faça coaching como um campeão com o ClickUp

Se a agilidade é uma mentalidade, não é uma mudança que se faz de uma vez só. A adoção da agilidade exige um compromisso contínuo com o aprimoramento contínuo e o desenvolvimento sustentável.

Quando as coisas ficam difíceis - como geralmente acontece em equipes de desenvolvimento de software de alto desempenho - as equipes tendem a voltar para o que é familiar, prejudicando a adoção do Agile. É por isso que a função de um coach ágil é crucial.

Os coaches ágeis agem como guias, orientando as equipes na direção certa e trazendo-as de volta aos trilhos. Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp é a melhor arma na armadura de um coach ágil. Ele o ajuda a configurar os sistemas e painéis necessários para ajudar a equipe a se ajudar. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !