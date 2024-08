Um dia na vida de um Scrum Master: Função e responsabilidades

No desenvolvimento ágil, a função do Scrum Master é atuar como um facilitador entre a equipe e a liderança e trabalhar com a equipe para garantir o sucesso geral.

A função de um Scrum Master é inegavelmente desafiadora. A função envolve navegar pelas complexidades das estruturas Agile e, às vezes, enfrentar pressões que até mesmo profissionais experientes consideram assustadoras.

Se você está curioso para saber mais sobre a função de um Scrum Master e como é um dia típico na vida de um Scrum Master, continue lendo. Você aprenderá sobre os desafios, os impedimentos organizacionais e o valor comercial do Scrum Master.

O que é um Scrum Master?

A Scrum Master não é apenas um gerente de projeto; ele é o facilitador do framework Agile, garantindo que o Equipe Scrum adere a seus princípios. Eles removem impedimentos e bloqueadores, promovem a colaboração e permitem a melhoria contínua.

Eles desempenham um papel fundamental na criação de uma organização autônoma e equipe multifuncional que fornece produtos de alta qualidade com eficiência. O foco principal do Scrum Master é atuar como uma ponte entre a liderança, os membros da equipe e os proprietários de produtos para criar equipes de alto desempenho.

Sua função envolve o desenvolvimento do guia do Scrum, garantindo que a organização compreenda a teoria e implemente suas melhores práticas.

Embora cada Scrum Master tenha um estilo de liderança diferente, as habilidades essenciais que os ajudam a gerenciar as melhores equipes são as habilidades interpessoais para treinar e orientar os membros da equipe, promover a responsabilidade e simplificar ou alterar os processos para ajudar a equipe a ter sucesso.

Funções e responsabilidades de um Scrum Master

Facilita eventos Scrum

O Scrum Master garante a padronização do processo de todos os eventos Scrum. Isso inclui a organização e a execução eficazes do Planejamento do Sprint, das reuniões diárias, da Revisão do Sprint e da Retrospectiva do Sprint.

Remove impedimentos

Identificar e eliminar os obstáculos que impedem o progresso da equipe é uma das principais responsabilidades. Isso envolve a abordagem de problemas relacionados a processos, comunicação ou fatores externos.

Coaching e mentoring

Orienta a equipe na adoção dos princípios e valores do Agile. O Scrum Master usa um chapéu de treinador, promovendo uma cultura de melhoria contínua e autogerenciamento.

Protege a equipe

Proteger a equipe de interferências e distrações externas permite que ela se concentre em fornecer o maior valor durante cada sprint.

Promove a colaboração

Incentivar a comunicação aberta e a colaboração entre os membros da equipe, as partes interessadas e outras funções do Scrum é vital para o sucesso do projeto.

Um a um com a equipe e as partes interessadas

Faça check-ins com os membros da equipe individualmente e com as partes interessadas regularmente. As conversas individuais com os membros da equipe ajudam a entender e sincronizar as aspirações deles com as metas da organização.

Use conversas regulares com as partes interessadas para atualizá-las sobre o progresso da equipe e garantir que todos estejam alinhados com as principais metas e objetivos.

Gerenciar as ineficiências da equipe

Se a sua equipe não estiver funcionando e apresentando um bom desempenho, você, como Scrum Master, deve lidar com os problemas. Como parte do gerenciamento do processo scrum se você não tiver uma equipe de trabalho, deve entender os problemas de todos os ângulos e fornecer soluções.

O que é a estrutura Scrum?

A estrutura do Scrum apresenta uma abordagem bem organizada para a Gerenciamento ágil de projetos metodologia. A estrutura inclui os seguintes componentes principais:

Sprints são iterações predefinidas, com prazo determinado, que duram de duas a quatro semanas. Durante um sprint, a equipe de desenvolvimento define a meta do sprint e se concentra na realização de tarefas já planejadas

são iterações predefinidas, com prazo determinado, que duram de duas a quatro semanas. Durante um sprint, a equipe de desenvolvimento define a meta do sprint e se concentra na realização de tarefas já planejadas O proprietário do produto possui o Product Backlog . O backlog do produto é uma lista priorizada que inclui todos os recursos, aprimoramentos e correções de bugs necessários para o produto

. O backlog do produto é uma lista priorizada que inclui todos os recursos, aprimoramentos e correções de bugs necessários para o produto **O Backlog de impressão é um subconjunto do backlog do produto e consiste nos itens de trabalho específicos escolhidos para um sprint específico

Artifícios do Scrum incluem gráficos de burndown e quadros de tarefas e são usados para acompanhar o progresso do Scrum e tornar o trabalho visível para a equipe e para as partes interessadas

incluem gráficos de burndown e quadros de tarefas e são usados para acompanhar o progresso do Scrum e tornar o trabalho visível para a equipe e para as partes interessadas Eventos do Scrum são eventos estruturados dentro da estrutura do Scrum. Incluem o planejamento do sprint, as reuniões diárias, a revisão do sprint, as retrospectivas do sprint e o planejamento para o próximo sprint. Uma estrutura para colaboração dentro da equipe e garantia de uma abordagem sistemática para o gerenciamento de projetos

Um dia na vida de um Scrum Master

Um Scrum Master passa o dia orquestrando membros de diferentes equipes para que estejam em sincronia, concentrados e motivados para entregar os resultados do projeto. Ele é responsável por identificar e sinalizar quaisquer obstáculos e garantir a responsabilidade pelo prazo.

Vamos mostrar a você um dia típico na vida de um Scrum Master.

Rotina matinal

Verificar os canais de comunicação : O Scrum Master começa o dia revisando e-mails, mensagens e atualizações para se manter informado sobre informações críticas e mudanças relacionadas aos projetos em que sua equipe está trabalhando

: O Scrum Master começa o dia revisando e-mails, mensagens e atualizações para se manter informado sobre informações críticas e mudanças relacionadas aos projetos em que sua equipe está trabalhando Preparação para o stand-up diário do Scrum : A função do Scrum Master é garantir que a equipe esteja preparada para a reunião diária, revisando a agenda, preparando o plano de trabalho diário e abordando quaisquer preocupações que os membros da equipe possam ter

: A função do Scrum Master é garantir que a equipe esteja preparada para a reunião diária, revisando a agenda, preparando o plano de trabalho diário e abordando quaisquer preocupações que os membros da equipe possam ter **Reunião diária: O Scrum Master dirige a sessão diária de reunião, incentivando os membros da equipe a compartilhar atualizações de progresso, apontar quaisquer obstáculos ou desafios e listar as tarefas planejadas. Essa reunião garante que toda a equipe esteja na mesma página e promove um ambiente de transparência e colaboração

Rotina do meio-dia

Resolva os obstáculos facilitando a discussão: À medida que o dia avança, o Scrum Master facilita a discussão entre os membros da equipe e outros departamentos para resolver os obstáculos destacados durante a reunião e encontrar soluções ou escalar os problemas quando necessário. O Scrum Master atua como um escudo e protege os membros da equipe do projeto de quaisquer interrupções externas ou tarefas de menor prioridade que estejam sendo atribuídas

À medida que o dia avança, o Scrum Master facilita a discussão entre os membros da equipe e outros departamentos para resolver os obstáculos destacados durante a reunião e encontrar soluções ou escalar os problemas quando necessário. O Scrum Master atua como um escudo e protege os membros da equipe do projeto de quaisquer interrupções externas ou tarefas de menor prioridade que estejam sendo atribuídas Check-ins à tarde: Para descobrirdinâmica da equipe e atualizações de status, o Scrum Master se reúne com os indivíduos para entender suas preocupações, oferecer orientação quando necessário e garantir que a equipe permaneça motivada e engajada. O Scrum Master pode participar de sessões individuais, oferecendo suporte personalizado com base nas necessidades de colaboradores individuais ou de outras equipes

Para descobrirdinâmica da equipe e atualizações de status, o Scrum Master se reúne com os indivíduos para entender suas preocupações, oferecer orientação quando necessário e garantir que a equipe permaneça motivada e engajada. O Scrum Master pode participar de sessões individuais, oferecendo suporte personalizado com base nas necessidades de colaboradores individuais ou de outras equipes Refinar o backlog: O Scrum Master assume a liderança e organiza uma retrospectiva para criar um ambiente de aprendizado e estabilidade. Ele trabalha em estreita colaboração com os proprietários de produtos para refinar o backlog, garantindo que ele se alinhe com as prioridades organizacionais da equipe e com as partes interessadas nos negócios

O Scrum Master assume a liderança e organiza uma retrospectiva para criar um ambiente de aprendizado e estabilidade. Ele trabalha em estreita colaboração com os proprietários de produtos para refinar o backlog, garantindo que ele se alinhe com as prioridades organizacionais da equipe e com as partes interessadas nos negócios Oportunidades de otimização: Os melhores Scrum Masters acreditam na melhoria contínua, identificando problemas e criando estratégias para aprimoramentos. Eles realizam workshops para ajudar a equipe a entender e implementar práticas ágeis, identificar áreas de crescimento, orientar a equipe na adoção de mudanças e adaptar-se aos requisitos em evolução

Os melhores Scrum Masters acreditam na melhoria contínua, identificando problemas e criando estratégias para aprimoramentos. Eles realizam workshops para ajudar a equipe a entender e implementar práticas ágeis, identificar áreas de crescimento, orientar a equipe na adoção de mudanças e adaptar-se aos requisitos em evolução Scrum of Scrums: Se estiver trabalhando em um grande projeto com várias equipes Scrum, o Scrum Master participará do Scrum of Scrums como líder da equipe para discutir as dependências entre as equipes e resolver os bloqueios entre as equipes

Reflexões de fim de dia

À medida que o dia se aproxima do fim, um Scrum Master reflete sobre os destaques e os pontos fracos do dia: o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado. Eles se preparam para os desafios do dia seguinte, ajustam as estratégias e refinam as abordagens.

A documentação e a atualização das ferramentas Agile registram o progresso da equipe.

Um dia na vida de um Scrum Master é semelhante a um coreógrafo que orquestra movimentos, treina os participantes e garante que o desempenho esteja à altura. Ele vai além de metodologias e ferramentas e tem mais a ver com a criação de uma cultura de princípios ágeis para formar uma equipe altamente adaptável e motivada.

Como um Scrum Master é diferente de um gerente de projeto?

Um gerente de projeto é a contraparte não técnica de um Scrum Master. Os principais objetivos do Scrum Master e do gerente de projeto são a realização de tarefas, projetos e sprints.

Um gerente de projeto tradicional segue o método de trabalho hierárquico de cima para baixo, em cascata.

O Scrum Master não é um líder no sentido tradicional e é mais um facilitador no mesmo nível que os outros na equipe e é mais um agente de mudança envolvido na solução de problemas, como itens de backlog no projeto.

Como eles podem resolver os desafios do fluxo de trabalho por meio da melhoria do processo?

No entanto, o ideal (mas raro) é que uma única pessoa domine as duas funções para um gerenciamento de projeto ágil bem-sucedido.

Tanto os gerentes de projeto quanto os Scrum Masters profissionais motivam, orientam e guiam suas equipes na realização de tarefas, mas os métodos para conseguir isso podem ser diferentes.

Os gerentes de projeto estabelecem os marcos do projeto, fornecem relatórios de progresso da equipe e facilitam a comunicação, geralmente a partir de uma posição de controle.

Por outro lado, o Scrum Master, como um líder servidor, trabalha para refinar e otimizar os processos da equipe, atuando como colaborador ou membro da equipe em vez de exercer controle total.

Sucesso Equipes Scrum são auto-organizadas e respondem mal ao microgerenciamento.

Desafios comuns de ser um Scrum Master

A função de um Scrum Master pode ser incrivelmente desafiadora, e a pressão do cargo pode exceder todas as expectativas. Às vezes, até mesmo os Scrum Masters mais experientes enfrentam dificuldades.

Aqui, respondemos a duas perguntas poderosas:

Quais são os desafios que os Scrum Masters enfrentam?

Como superar a resistência?

Falta de conscientização sobre o Agile e de treinamento no formato

O Agile foi criado como um método de desenvolvimento rápido, barato e prático para enviar produtos. No entanto, você obtém os benefícios quando a equipe está bem familiarizada com a metodologia Agile.

Você é responsável por educar seus colegas sobre os valores e as razões subjacentes para seguir a estrutura Agile e treinar formalmente a equipe para garantir que eles estejam na mesma página.

Antidote

Utilize suas habilidades de coaching para acelerar a equipe e treiná-la na estrutura Agile.

Problema de time-boxing

Time-boxing significa definir um limite máximo de duração para atividades e eventos, como o stand-up diário. O Scrum Master deve restringir as atividades de time-boxing. Sem intervenção, atrasos excessivos levarão à interrupção do fluxo de trabalho e à frustração entre os membros da equipe.

Antidote

O Scrum Master deve comunicar a pauta da reunião e o resultado pretendido e explicar a importância do time-boxing para todos.

Não se adaptar às mudanças de papéis

Quando a organização está fazendo a transição para o Scrum e o Agile, é natural que as partes interessadas e os funcionários tenham objeções. Por exemplo, os gerentes podem temer a perda de autoridade e controle, enquanto os membros da equipe podem precisar de ajuda para entrar em processos orientados por grupos.

Antidote

Os Scrum Masters experientes concordam que o Agile tem a ver com negócios e tecnologia. Enquanto você estabelece novos processos na primeira sessão, dê a mesma atenção ao uso de ferramentas para gerenciamento de tarefas e para torná-lo mais eficiente.

Tarefas administrativas

Com que frequência você marca reuniões com diferentes equipes, agenda eventos e acompanha o progresso? É uma grande perda de tempo!

O ideal é que a equipe gerencie essas atividades de solução de problemas, enquanto o Scrum Master faz com que a equipe comece a trabalhar. Você se distrai das responsabilidades principais quando gasta tempo com atividades administrativas.

Antidote

Seja um facilitador e delegue as tarefas administrativas aos gerentes de projeto ou analistas de negócios juniores.

Gerenciar equipes remotas e distribuídas

A esta altura, você já deve conhecer os desafios de trabalhar remotamente. Diferenças de fuso horário, brainstorming, desafios de comunicação e manter todos na mesma página podem testar até mesmo o Scrum Master mais experiente.

Antidote

Use o gerenciamento de tarefas e ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, para obter o máximo da sua equipe remota e distribuída. Mantenha-se conectado com sua equipe, acompanhe as tarefas e o progresso e gerencie o fluxo de trabalho na mesma ferramenta para garantir que todos trabalhem em prol do objetivo comum.

Ferramentas e técnicas usadas pelo Scrum Master para tarefas diárias

Um dos aspectos cruciais da função de um Scrum Master é o uso eficiente de ferramentas para agilizar os processos e aprimorar a colaboração.

O ClickUp é um sistema ágil ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos adaptados do Guia Scrum.

Com a ajuda da ferramenta Recurso Sprint economize tempo, colabore com sua equipe sem problemas e atinja todos os seus objetivos.

Use a Retrospectiva do ClickUp Quadro de Sprint Modelo para acompanhar as reuniões regulares do Scrum

Os principais recursos do ClickUp são equipes ágeis adoram e usam extensivamente em seus sprints diários:

Gerenciamento de sprints

O recurso abrangente de Gerenciamento de Sprint permite que a adoção do Scrum acompanhe o desempenho da equipe. Com uma visualização clara do progresso do sprint, as equipes podem adaptar e refinar rapidamente sua abordagem.

Visualização do quadro

Crie um quadro Scrum usando o recurso de visualização do ClickUp Visualização do quadro o Board View é uma ferramenta de visualização de tarefas, representando visualmente tarefas, histórias de usuários e progresso para melhor compreensão e planejamento durante a execução do Sprint.

Promova o comprometimento da equipe com a priorização flexível de tarefas no ClickUp

Arraste e solte tarefas em seu quadro, organize-as por status, prioridades e responsáveis e veja todos os seus fluxos de trabalho em um só lugar.

Visualização de formulário

Use a visualização de formulário do ClickUp Visualização do formulário para gerenciar os envios de rastreamento de bugs e simplificar a resolução de problemas. Capture respostas, personalize a visualização do formulário e conecte-se a tarefas rastreáveis para agir rapidamente.

Simplifique seus processos de admissão com lógica condicional. Os formulários do ClickUp são atualizados dinamicamente com base nas respostas, facilitando o preenchimento e melhorando a captura de informações relevantes para resolução/ação rápida

Visualização do calendário

Os Scrum Masters usam o ClickUp's Visualização do calendário para definir datas de vencimento e lembretes e manter um calendário organizado para retrospectivas.

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível no ClickUp

Gerencie cronogramas, compartilhe-os publicamente com sua equipe e partes interessadas, codifique tarefas por cores e sincronize seu calendário do Google com o ClickUp.

Modelos Scrum prontos para uso

O ClickUp oferece modelos prontos para uso Modelos de Scrum que se alinham com os princípios ágeis, incluindo Kanban quadros. Esses modelos abrangem tudo, desde gerenciamento de backlogs para o planejamento de sprint, permitindo que as equipes iniciem sua jornada ágil. Elas incluem:

Modelo de gerenciamento de Scrum ágil ClickUp

Suas equipes Agile Scrum devem padronizar a entrega de software usando a metodologia Agile Scrum. Isso envolve a preparação do backlog, o planejamento do sprint, as revisões do sprint e as retrospectivas.

Use Modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp para ajudar seus desenvolvedores e equipes de desenvolvimento de software, controle de qualidade, automação de testes e testes a colaborar melhor.

Simule o ambiente scrum com o modelo gratuito de gerenciamento do Agile Scrum da ClickUp

O modelo gratuito permite que você:

Rastrear tarefas

Otimizar sprints e planos de roadmap usando recursos visuais acionáveis

Menos erros e entrega mais rápida de projetos

Reduzir as despesas gerais e aumentar a eficiência

Modelo de planejamento de sprint do ClickUp Scrum

Gerenciar sprints e tarefas pode ser assustador no início de sua carreira como Scrum Master. Use o modelo de planejamento Modelo de Planejamento de Sprint do Scrum da ClickUp para acompanhar e gerenciar seus sprints e atingir suas metas de sprint para projetos ágeis.

Planeje sprints com este modelo fácil de usar para manter as equipes ágeis e eficientes

Use o modelo de planejamento de sprint para:

Definir e estabelecer metas de sprint

Planejar sprints com sua equipe, monitorar o progresso e identificar possíveis riscos

Documentar sprints para referência futura

Comece com o básico em sua jornada para se tornar um Scrum Master

A função de um Scrum Master é multifacetada e exige um conjunto exclusivo de habilidades para enfrentar os desafios do gerenciamento de projetos Agile. Um dia na vida de um Scrum Master envolve comunicação constante, colaboração e uma busca incessante por melhorias.

Você precisa de excelentes habilidades interpessoais, conhecimento e compreensão para superar todos os desafios e atingir suas metas, e essas habilidades vêm com a experiência, o treinamento e as certificações.

Ferramentas como o ClickUp for gerenciamento de projetos scrum ajudam os Scrum Masters a se tornarem mais eficientes. Os Scrum Masters podem organizar tarefas, identificar riscos potenciais e se comunicar com os membros da equipe pelo ClickUp.

Por fim, o ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciar as metas da equipe Agile, quadros Scrum, itens do backlog do produto e relatórios das partes interessadas.

Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo .