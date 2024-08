10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos em cascata em 2024

Há muitas maneiras de gerenciar um projeto - do Agile ao Lean, do Scrum ao Kanban. Cada uma tem seus pontos fortes, mas uma das metodologias de gerenciamento de projetos mais populares é o modelo em cascata.

Essa abordagem favorece o planejamento e a pesquisa cuidadosos para garantir um resultado bem-sucedido. Para que isso aconteça, as equipes de projeto precisam de um software desenvolvido para esse modelo - com recursos que se alinham com as etapas envolvidas em um projeto.

Há muitos modelos em cascata software de gerenciamento de projetos existem muitos softwares de gerenciamento de projetos no mercado, mas quais são os melhores?

Vamos nos aprofundar para descobrir! 🏊‍♀️

O que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos em cascata?

a metodologia de gerenciamento de projetos em cascata se concentra em um caminho linear do início ao fim, com o próximo fase do projeto começando apenas quando a fase anterior tiver sido concluída. É ideal para projetos complexos com muitas tarefas. ✅

Os vários elementos da metodologia waterfall

Software de gerenciamento de projetos em cascata e ferramentas de planejamento de sprint oferecem às equipes de projeto e desenvolvimento de software uma maneira fácil de planejar projetos de acordo com essa metodologia.

Esse tipo de gerenciamento de projetos é normalmente dividido em cinco estágios distintos:

Requisitos do projeto Fase: coleta de conhecimento e dados necessários para o projetoescopo do projeto no início do projeto

coleta de conhecimento e dados necessários para o projetoescopo do projeto no início do projeto Fase de design : a fase de design técnico de um produto ou solução

a fase de design técnico de um produto ou solução Fase de implementação : o estágio em que um produto é codificado ou construído

o estágio em que um produto é codificado ou construído Fase de verificação ou teste: o processo de teste robusto antes de um produto ser liberado para os usuários finais

o processo de teste robusto antes de um produto ser liberado para os usuários finais Fase de implantação e Manutenção : a manutenção contínua e a implantação de atualizações como parte do processo de desenvolvimento

Um recurso central do gerenciamento de projetos em cascata é o planejamento antecipado para evitar possíveis desafios mais adiante. Como o planejamento é um elemento crucial, os melhores softwares de gerenciamento de projetos em cascata incluem recursos que apoiam e agilizam esse processo, como gerenciamento de tarefas, bibliotecas de documentos, gráficos de Gantt e cronogramas de projetos. 📚

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de projetos em cascata?

Com tantos estágios distintos, as equipes de projeto precisam de uma plataforma de software projetada com o modelo em cascata em mente.

Ao considerar qual ferramenta funcionará melhor com sua metodologia de gerenciamento de projetos em cascata, reflita sobre:

Recursos: O software tem os recursos específicos de gerenciamento de projetos de que você precisa?

O software tem os recursos específicos de gerenciamento de projetos de que você precisa? Usabilidade: É fácil de usar? Todos os membros da sua equipe podem aprender a usá-lo de forma eficaz?

É fácil de usar? Todos os membros da sua equipe podem aprender a usá-lo de forma eficaz? Personalização: É possível personalizar a experiência para atender às suas necessidades?

É possível personalizar a experiência para atender às suas necessidades? Preços: Existe um plano gratuito? O preço mensal é acessível?

Existe um plano gratuito? O preço mensal é acessível? Integrações: A ferramenta se integra com outras? Ela se encaixa em suas ferramentas existentes?

A ferramenta se integra com outras? Ela se encaixa em suas ferramentas existentes? Crescimento: O software será dimensionado à medida que você crescer? Ele poderia substituir algumas de suas outras ferramentas?

Para encontrar o melhor software em cascata ferramenta de gerenciamento de projetos para sua equipe ou empresa, pense em seus objetivos e em quais fatores são os mais importantes para você. Decida se o custo é um fator importante ou se você está disposto a investir mais em uma ferramenta com mais recursos que inclua otimização do fluxo de trabalho recomendações. Considere se você precisa apenas de recursos de gerenciamento de projetos ou se o software também pode substituir outros aspectos do seu kit de ferramentas.

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos em cascata para usar em 2024

Há uma grande variedade de soluções de gerenciamento de projetos para o método em cascata. Algumas se concentram em uma área, como o planejamento de projetos, enquanto outras podem substituir muitas de suas outras ferramentas também. Aqui está nossa lista das melhores ferramentas em cascata ferramentas de gerenciamento de projetos em cascata para experimentar em 2024.

via JiraJira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos preferida pelas equipes que seguem a metodologia Agile, mas também pode ser personalizada para o modelo em cascata. O Jira facilita para as equipes de desenvolvimento o planejamento de projetos, o acompanhamento de tarefas, o registro de problemas e a implementação de atualizações durante todo o ciclo de vida do projeto. 📊

Melhores recursos do Jira

Visualize todo o seu progresso em uma linha do tempo do projeto

Acompanhar os fluxos do projeto do início ao fim, de acordo com a metodologia em cascata

Não permite transições abertas, de modo que os estágios devem ser concluídos antes de prosseguir

Limitações do Jira

Alguns usuários relatam que o Jira não é fácil de usar para iniciantes

É difícil personalizar os relatórios incorporados sem usar aplicativos de terceiros

Preços do Jira

**Gratuito

Standard: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.500+ avaliações)

3. Asana

via AsanaAsana é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos que permite que as equipes reduzam o efeito de silo, coordenem e lancem projetos e gerenciem campanhas de qualquer tamanho. Também é útil para as equipes de gerenciamento de projetos acompanharem marcos, monitorarem metas e gerenciarem novas implantações. 🎯

Melhores recursos da Asana

Visualizar tarefas em cascata em uma visualização de linha do tempo

Veja o caminho crítico do seu projeto para monitorar os principais marcos

Veja as tarefas incompletas por estágio, para que você possa verificar se há bloqueios

Limitações da Asana

Só é possível atribuir um membro da equipe por subtarefa, o que pode dificultar o gerenciamento se várias pessoas forem responsáveis por ela

Alguns usuários consideram a quantidade de notificações para tarefas esmagadora

Preços da Asana

Gratuito

Premium: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Business: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.200 avaliações)

4. Projeto Microsoft

via Projeto MicrosoftProjeto Microsoft é uma ferramenta de gerenciamento de projetos on-line que possui recursos integrados projetados com a metodologia em cascata em mente, como gráficos burndown e a oportunidade de ver o caminho crítico de seu cronograma. Com esse software, as equipes de projeto se manterão no caminho certo do início ao fim. 🙌

Melhores recursos do Microsoft Project

Veja os principais dados em um relance com modelos personalizáveis

Atualize tarefas e marcos e comunique as alterações à sua equipe instantaneamente

Identifique contingências e monitore seu caminho crítico

Limitações do Microsoft Project

O software foi projetado para projetos de grande escala, portanto, outro software pode ser mais acessível para projetos menores em cascata ou para novos gerentes de projeto

Alguns usuários relatam que há poucas oportunidades de personalizar a experiência

Preços do Microsoft Project

Plano de Projeto 1: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano de Projeto 3: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Plano do Project 5: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Project Standard 2021: US$ 679,99 em uma única compra

US$ 679,99 em uma única compra Project Professional 2021: Compra única de US$ 1.129,99

Microsoft Project avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.700 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Microsoft Project !

5. Nifty

via NítidoNovidade é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em nuvem que funciona para equipes que desejam usar o modelo em cascata. Os recursos do Nifty permitem que os gerentes de projeto monitorem o andamento do projeto, acompanhem o uso de recursos, mantenham contato com a equipe e façam download de relatórios semanais de andamento. 📝

Melhores recursos do Nifty

Reúna ideias, feedback e dados para ajudá-lo a planejar seu projeto ou desenvolvimentos

Visualize seu projeto em uma linha do tempo em cascata ou em um gráfico de Gantt

Gerencie arquivos e ativos do projeto em um só lugar

Limitações do Nifty

Alguns usuários relatam que algumas das principais funções de gerenciamento de projetos, comoalocação de recursos e controle de custos, não estão incluídas

Há um número limitado de integrações, o que dificulta a conexão com outras ferramentas que você já usa

Preços do Nifty

Gratuito

Inicial: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresarial: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Nifty ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

6. Trello

via Trello Trello é uma ferramenta de projeto normalmente usada para quadros Kanban, mas é versátil o suficiente para ser usada também na abordagem de gerenciamento de projetos em cascata. As opções de visualização do software e as automações de fluxo de trabalho o tornam útil para equipes de projeto que desejam otimizar seus fluxos de trabalho. 🙌

Melhores recursos do Trello

Use a visualização Timeline para visualizar como os estágios de seu projeto se encaixam

Habilite recursos de automação para mover tarefas ou etapas com base em gatilhos

Obtenha insights úteis sobre gargalos e problemas em seu painel

Limitações do Trello

Alguns usuários consideram frustrante a quantidade de notificações

As oportunidades de personalização são limitadas em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos em cascata, como o ClickUp

Preços do Trello

Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.900 avaliações)

7. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet é uma alternativa contemporânea ao popular Microsoft Excel, mas as equipes de projeto também podem achar o software útil para gerenciar projetos em alinhamento com a abordagem em cascata. Colabore com os membros da equipe em tempo real para planejamento, gerenciamento, entrega e relatórios de projetos. 📈

Melhores recursos do Smartsheet

Crie planos de projeto com gráficos de Gantt para visualizar diferentes estágios

Divida os projetos em tarefas, subtarefas, marcos e caminhos críticos

Crie processos e modelos padrão e repita-os em projetos futuros

Limitações do Smartsheet

Alguns usuários expressam frustração por terem de criar todos os projetos em uma única planilha ou por terem todos eles completamente separados

Alguns usuários consideram a curva de aprendizado íngreme

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 14.800 avaliações)

4,4/5 (mais de 14.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Gerenciador de Mente

via MindManager O MindManager é diferente das outras ferramentas desta lista, pois é uma ferramenta de software de mapeamento mental em vez de uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos mais tradicional. O MindManager permite que as equipes de projeto planejem visualmente os cronogramas de seus projetos, criem fluxogramas e façam brainstorming de ideias no estágio de planejamento. 🧠

Melhores recursos do MindManager

Brainstorming de desenvolvimento e lançamento de produtos

Crie fluxogramas de gerenciamento de processos para instruir sua equipe sobre o que fazer em seguida

Veja os marcos do seu projeto e acompanhe o progresso com gráficos de Gantt e cronogramas

Limitações do MindManager

As integrações com softwares de terceiros para recursos adicionais são limitadas

Alguns usuários sugerem que é difícil alinhar as caixas para manter os mapas mentais organizados

Preços do MindManager

Essencial: $99/ano para 1 usuário

$99/ano para 1 usuário Profissional: A partir de $179/ano para 1+ usuários

A partir de $179/ano para 1+ usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

MindManager avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

9. Wrike

via WrikeWrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos on-line que se presta bem ao alinhamento com o modelo em cascata. A ferramenta facilita o planejamento e o gerenciamento de projetos por parte dos membros da equipe e inclui dependências detalhadas de tarefas que apoiam a metodologia de projeto em cascata. 🌻

Melhores recursos do Wrike

Use um gráfico de Gantt para visualizar o fluxo de trabalho de seu projeto em cascata

Crie dependências que o impeçam de prosseguir até que uma tarefa seja concluída

Receba notificações por e-mail quando uma tarefa estiver prestes a começar

Limitações do Wrike

Faltam alguns recursos esperados de gerenciamento de projetos, como a possibilidade de contabilizar o custo dos materiais

Alguns usuários mencionam que os recursos de automação são menos avançados em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

10. Colmeia

via ColmeiaColmeia é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos projetada para tornar a experiência perfeita. O software inclui rastreamento de objetivos e marcos, atualizações e alertas de status, rastreamento de tempo e recursos e painéis personalizáveis para monitoramento. ⚒️

Melhores recursos do Hive

Criar, atribuir e monitorar o progresso das tarefas

Acompanhar o tempo gasto em tarefas específicas

Veja rapidamente quais tarefas estão aguardando a conclusão de tarefas anteriores

Limitações do Hive

Os usuários relatam que os recursos do aplicativo móvel são mais limitados do que os da versão Web

Alguns usuários gostariam que a forma de organização e visualização das hierarquias de projetos fosse mais fácil de usar

Preços do Hive

**Gratuito

Equipes: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hive classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capacite sua equipe com uma solução melhor

Embora metodologias como Scrum e Agile sejam mais comumente mencionadas, o gerenciamento de projetos em cascata ainda é o modelo preferido de muitas equipes de projeto. A ferramenta ideal de gerenciamento de projetos em cascata deve incluir várias opções de visualização, gerenciamento de tarefas e a capacidade de definir regras sobre quando as tarefas podem ou não progredir - como muitas das ferramentas desta lista.

Se você decidir que deseja uma ferramenta que ofereça gerenciamento de projetos no estilo cascata e muito mais, experimente o ClickUp gratuitamente . O ClickUp é a ferramenta completa que você pode usar para gerenciamento de projetos, tarefas e recursos - e muito mais. ✨