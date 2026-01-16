Os melhores modelos do Bubble.io para desenvolvimento de aplicativos sem código

Você não precisa ter conhecimento técnico para criar um ótimo aplicativo.

Mas você precisa de um ponto de partida inteligente.

Para a maioria dos empreendedores e desenvolvedores sem código, as ideias não são o problema. A execução é. Começar com um projeto Bubble em branco atrasa o seu trabalho. E tentar decidir o que construir primeiro, seja autenticação, fluxos de trabalho, funções do usuário ou painéis, muitas vezes cria atritos desnecessários.

É por isso que os modelos são importantes. O modelo certo de desenvolvimento de aplicativos sem código do Bubble oferece uma base funcional com os principais recursos do aplicativo desde o primeiro dia, para que você possa se concentrar na personalização em vez da configuração.

Este guia compartilha modelos gratuitos do Bubble.io que você pode começar a usar hoje mesmo, além de modelos do ClickUp para planejar sua construção, acompanhar o trabalho e lançar mais rapidamente.

Vamos encontrar um modelo que o ajude a lançar seu aplicativo sem código com confiança.

Modelos gratuitos do Bubble.io em resumo

O que torna um modelo de desenvolvimento de aplicativos sem código do Bubble.io bom?

Ao criar um aplicativo sem código, velocidade e clareza são os fatores mais importantes. Um bom modelo do Bubble.io reduz o tempo de configuração e fornece um caminho claro desde a ideia até o lançamento.

Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo do Bubble.io para seu aplicativo sem código. 👇

Estrutura clara do aplicativo desde o primeiro dia: escolha um modelo com páginas nomeadas de forma lógica, tipos de dados sensatos e fluxos de trabalho previsíveis.

Criado para casos de uso reais: priorize modelos projetados para integração de usuários, pagamentos, painéis ou painéis de administração.

Fácil de personalizar sem causar problemas: escolha um modelo que permita renomear campos, ajustar fluxos de trabalho e adicionar recursos sem alterar a estrutura básica.

Fluxos de trabalho claros e fáceis de ler: escolha modelos com fluxos de trabalho fáceis de seguir e auditar.

Projetado para se adaptar ao crescimento do seu aplicativo: procure dados estruturados e lógica reutilizável para que você possa evoluir seu aplicativo ao longo do tempo.

Design responsivo por padrão: escolha modelos que funcionam bem em diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet e celular).

Documentação útil ou orientação no aplicativo: escolha modelos que forneçam notas úteis ou orientações passo a passo, pois eles economizam muitas horas durante o desenvolvimento, especialmente se você for novo na plataforma Bubble.

Modelos gratuitos do Bubble.io para desenvolvimento de aplicativos sem código

Aqui estão alguns dos modelos mais populares do mercado Bubble que lhe darão uma vantagem inicial no lançamento de uma versão básica do seu aplicativo, sem complexidade desnecessária.

1. Modelo de página inicial do Bubble Startup

O Modelo de Página de Aterragem Bubble Startup é uma página de aterragem pronta a usar, criada para o ajudar a validar e pré-lançar uma ideia de aplicação. Orienta os visitantes através da história da sua aplicação num fluxo suave e lógico, começando com imagens apelativas da aplicação, passando para explicações das funcionalidades e terminando com secções que aumentam a credibilidade, como capturas de ecrã, equipa e preços.

Com chamadas à ação claras e visualizações prévias, você pode coletar inscrições antecipadas e compartilhar seu conceito com usuários ou investidores com confiança antes de investir tempo ou dinheiro no desenvolvimento completo.

Por que você vai adorar este modelo:

Mostre o impulso usando uma seção de números flexível para destacar inscrições na lista de espera ou usuários beta.

Teste os preços experimentando planos, faixas ou ofertas "em breve" sem se comprometer muito cedo.

Reutilize a estrutura em vários conceitos de aplicativos, seja para aplicativos sociais, SaaS, marketplace ou utilitários.

✅ Ideal para: Fundadores, desenvolvedores sem código e equipes em estágio inicial que desejam apresentar uma ideia de aplicativo antes de construir o produto completo.

👀 Você sabia? Para 49% dos compradores, uma demonstração ao vivo do produto é o que realmente os convence, ainda mais do que qualquer avaliação, resenha ou página de marketing.

💡 Dica profissional: a IA não é mais opcional no desenvolvimento de software e aplicativos sem código. Ela já faz parte do trabalho diário. De acordo com o relatório DORA do Google Cloud: Mais de 75% dos profissionais usam IA todos os dias para tarefas como escrever código, explicar lógica ou resumir o trabalho.

Além disso, um aumento de 25% no uso de IA leva a uma melhoria de 7,5% na qualidade da documentação. O mesmo aumento também melhora a qualidade do código em 3,4% e a velocidade de revisão do código em 3,1%. Para desenvolvedores sem código, a maior vantagem é usar IA para planejar claramente antes de construir. Usar ferramentas de IA como o ClickUp Brain ajuda você a planejar e acelerar seu trabalho de desenvolvimento de aplicativos. Ele funciona como um assistente de IA com consciência do trabalho que entende suas tarefas, documentos e contexto do projeto. Você pode usá-lo para: Gere a lógica do fluxo de trabalho

Escreva trechos de API ou JavaScript

Crie diagramas Mermaid para fluxos de aplicativos e

Até mesmo depure a lógica quando as coisas não funcionarem como esperado. Por exemplo, use este prompt: “Gere um fluxo de usuários para este recurso (cadastro de usuário com verificação de e-mail) e forneça um diagrama Mermaid que eu possa usar para documentação. ”

2. Modelo Bubble Social Media Like Instagram

Se você deseja criar uma plataforma de aplicativo para compartilhamento de fotos e vídeos como o Instagram, o modelo Bubble Social Media Like Instagram é uma boa opção. Ele vem com contas de usuário, perfis, postagens e um feed funcional organizado de forma semelhante ao Instagram.

O modelo já conecta postagens, usuários e interações por meio do banco de dados do Bubble, de modo que ações como curtir, comentar, marcar e seguir funcionam imediatamente. Além disso, cada postagem está vinculada ao seu criador, de modo que as atualizações de engajamento são feitas em tempo real e as páginas de perfil mostram automaticamente o conteúdo e a atividade do usuário.

Por que você vai adorar este modelo:

Use uma jornada do usuário totalmente conectada, abrangendo navegação no feed, engajamento, perfis e criação de conteúdo.

Gerencie relacionamentos dinâmicos com usuários com a lógica integrada de seguir, deixar de seguir e conexão mútua.

Publique histórias baseadas em tempo que permitem aos usuários compartilhar atualizações rápidas e temporárias além das postagens regulares.

✅ Ideal para: Fundadores, startups e criadores de mídia social que desejam lançar um MVP de mídia social ou um aplicativo no estilo Instagram.

3. Modelo de gerenciamento de eventos do Bubble Marketplace

O Modelo de Mercado de Gerenciamento de Eventos do Bubble é um kit inicial completo sem código para construir uma plataforma de eventos no estilo Eventbrite no Bubble. Ele permite que os anfitriões criem e promovam eventos, enquanto os visitantes podem facilmente navegar pelas listagens, entender os detalhes do evento rapidamente e salvar os eventos em seus calendários. O layout é intuitivo, tornando a descoberta de eventos fácil, mesmo para usuários iniciantes.

O modelo também inclui a compra integrada de ingressos com Stripe e PayPal, permitindo que os usuários passem facilmente da navegação ao checkout e ajudando você a começar a gerar receita desde o primeiro dia.

Por que você vai adorar este modelo:

Filtre eventos por categoria e localização para que os visitantes possam encontrar rapidamente o que lhes interessa sem precisar rolar a tela infinitamente.

Permita que os usuários adicionem eventos aos calendários com um clique, ajudando-os a lembrar dos planos e a chegar na hora certa.

Lance um MVP funcional rapidamente para testar ideias locais ou de nicho, comece pequeno com alguns eventos e expanda assim que perceber tração.

✅ Ideal para: Criadores e comunidades de eventos que desejam lançar rapidamente um mercado de eventos locais ou de nicho.

📊 Alerta estatístico: 65% dos participantes de eventos afirmam que um aplicativo móvel para eventos pode determinar o sucesso ou o fracasso de sua experiência geral. Isso mostra como a experiência do usuário do aplicativo para eventos é fundamental para a satisfação do cliente.

4. Modelo de aplicativo web responsivo (Flexbox) do Bubble

O Modelo Bubble Responsive Webapp (Flexbox) é uma estrutura moderna de interface de usuário de painel SaaS criada com o novo mecanismo responsivo Flexbox da Bubble. Você notará uma aparência limpa, espaçamento suave e um layout semelhante a ferramentas como painéis de análise, painéis de administração ou software interno de negócios.

Este modelo também foi criado com base em uma estrutura do tipo Single Page App (SPA). Em um aplicativo de página única, o usuário não precisa alternar constantemente entre páginas separadas. Em vez disso, o aplicativo fica mais fluido, pois a estrutura principal permanece a mesma, mudando apenas o conteúdo.

Por que você vai adorar este modelo:

Destaque métricas importantes usando componentes de cartão prontos para usuários, receita, inscrições ou outros KPIs importantes.

Visualize tendências usando dois componentes de gráfico que já têm espaço e layout planejados para dados reais.

Apresente os principais produtos com uma seção “principais produtos” que pode ser reutilizada para usuários, serviços, categorias ou classificações de desempenho.

✅ Ideal para: Fundadores e equipes de SaaS que desejam criar rapidamente uma interface de usuário de painel com aparência profissional no Bubble.

👀 Você sabia? Atualmente, uma empresa média usa cerca de 101 aplicativos de software diferentes ao mesmo tempo. Em termos práticos, isso mostra que a maioria das organizações não depende mais de apenas algumas ferramentas, com diferentes aplicativos para CRM, marketing, finanças, RH, suporte, análise e colaboração interna. Devido à proliferação de ferramentas: As equipes acabam alternando entre vários painéis todos os dias.

Os dados são distribuídos entre as ferramentas

Gerenciar acesso, segurança e custos se torna mais difícil

5. Bubble Tasky – Modelo de gerenciamento de projetos

O Bubble Tasky - Modelo de Gerenciamento de Projetos é um aplicativo de gerenciamento de projetos e tarefas sem código desenvolvido no Bubble. Ele oferece um sistema totalmente funcional, no qual os usuários podem criar projetos, adicionar tarefas dentro dos projetos, atribuir trabalhos aos membros da equipe, acompanhar o progresso a partir de um painel e colaborar usando comentários.

Você pode definir prazos claros, como “Enviar proposta até sexta-feira” ou “Revisão do cliente na terça-feira”, o que ajuda as equipes a entender o que é urgente e planejar melhor sua carga de trabalho. Além disso, as tarefas podem ser marcadas como concluídas quando terminadas e reabertas se forem necessárias alterações, tornando o fluxo de trabalho realista e flexível.

Por que você vai adorar este modelo:

Priorize projetos importantes com votos positivos e classifique-os para decidir o que deve ser feito primeiro.

Organize espaços de trabalho em crescimento usando filtros integrados e pesquise para encontrar projetos mais rapidamente.

Monitore usuários, projetos e tarefas com visibilidade de nível administrativo para uma melhor supervisão.

✅ Ideal para: Equipes de projeto ou agências que procuram um aplicativo de gerenciamento de projetos para organizar o trabalho e acompanhar o progresso

📊 Alerta estatístico: De acordo com uma pesquisa global realizada pelo Project Management Institute (PMI), as organizações relataram que cerca de 8% de seus projetos falharam nos últimos 12 meses. O PMI define o fracasso de um projeto como aquele que não atingiu os objetivos ou não entregou o valor esperado. Isso destaca que ferramentas e práticas melhores podem reduzir o fracasso. Os aplicativos de gerenciamento de projetos e tarefas ajudam ao: tornando visíveis as metas, prioridades e o progresso

Alinhando tarefas com resultados comerciais

Melhorando a coordenação entre equipes

Identifique os riscos antecipadamente, em vez de tarde demais.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de gerenciamento de produtos

Limitações do uso do Bubble para o desenvolvimento de aplicativos sem código

O Bubble possui recursos poderosos para lançar aplicativos móveis e web sem código, especialmente para MVPs. No entanto, o feedback dos usuários em plataformas de avaliação e na comunidade Bubble mostra algumas limitações que se tornam mais perceptíveis à medida que os aplicativos crescem além do estágio inicial, tais como:

Curva de aprendizado mais íngreme em comparação com ferramentas sem código mais simples, especialmente quando os fluxos de trabalho e a lógica do banco de dados se tornam complexos.

Os preços podem parecer imprevisíveis à medida que os aplicativos crescem, com recursos pagos para desbloquear e aumentos de custo baseados na carga de trabalho.

Problemas de desempenho e velocidade podem surgir à medida que o número de usuários, o volume de dados e a complexidade do fluxo de trabalho aumentam.

Os recursos de colaboração podem parecer restritivos para equipes de desenvolvimento maiores ou mais técnicas.

📚 Leia mais: Além do Bubble, você também pode explorar esta coleção completa de ferramentas de IA sem código para criar fluxos de trabalho mais inteligentes e evitar limitações de plataforma.

Alternativa aos modelos do Bubble: ClickUp para planejamento e lançamento

Quando você está criando um aplicativo sem código, o desenvolvimento é apenas uma parte da jornada. Você ainda precisa ter clareza sobre o que construir, como os recursos se conectam, quem está trabalhando em quê e quão perto você está do lançamento. É aqui que muitos projetos sem código do Bubble.io ficam lentos, porque o planejamento e a execução começam a parecer dispersos.

É por isso que muitos desenvolvedores do Bubble e criadores sem código combinam suas ferramentas de criação de aplicativos com o ClickUp. Embora o ClickUp não seja um criador de aplicativos sem código, ele desempenha um papel fundamental no mesmo fluxo de trabalho. Ele ajuda você a projetar a lógica do seu aplicativo, gerenciar recursos, acompanhar o progresso e passar da ideia ao lançamento com muito mais estrutura e visibilidade.

Colabore com sua equipe e gerencie cronogramas e cargas de trabalho usando o ClickUp.

📝 Observação: se você quiser um passo a passo mais detalhado, leia este guia sobre como usar o ClickUp para desenvolvimento de software, que explica toda a configuração em detalhes.

Vamos explorar os modelos de desenvolvimento de software do ClickUp, que são ótimas alternativas aos modelos do Bubble para o planejamento e a execução do desenvolvimento sem código:

1. Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os marcos e entregas do produto em dia com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp.

O modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp ajuda você a levar um produto da ideia ao desenvolvimento sem confusão. Com esse modelo, você pode planejar cada etapa do processo de desenvolvimento do produto em uma sequência lógica e acompanhar o progresso em diferentes estágios.

Os recursos do modelo também adicionam um contexto prático ao seu planejamento, permitindo que você avalie a complexidade de uma tarefa, o esforço necessário e o impacto que ela tem no produto como um todo. Isso torna a priorização mais realista e ajuda as equipes a se concentrarem no trabalho que realmente importa, em vez de tratar todas as tarefas como iguais.

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua responsabilidades mapeando cada tarefa para uma equipe específica, como Produto, Engenharia, Vendas, Jurídico, Controle de Qualidade ou Operações.

Planeje cronogramas e dependências usando a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp , onde as tarefas são organizadas por datas e vinculadas entre si.

Calcule a duração da tarefa automaticamente usando datas de início e vencimento e mantenha os cronogramas precisos à medida que os prazos mudam.

✅ Ideal para: gerentes de produto, fundadores de startups e equipes multifuncionais que desejam planejar e lançar novos produtos sem perder o controle sobre cronogramas ou dependências.

📮 Insight do ClickUp: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes podem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja seu roteiro de software rapidamente, organizando iniciativas, equipes e status de lançamento com o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp.

Se você precisa de um sistema que ofereça suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde o planejamento do roteiro e a execução do sprint até o acompanhamento de bugs, controle de qualidade e monitoramento pós-lançamento, o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp é o modelo certo para você.

O painel de visão geral principal destaca tarefas bloqueadas, trabalhos atrasados e bugs de alta prioridade, para que as equipes possam corrigir os problemas antecipadamente, em vez de encontrá-los durante as reuniões diárias.

Por que você vai adorar este modelo:

Monitore a carga de trabalho da equipe e a integridade da entrega para identificar sobrecargas antecipadamente e evitar o esgotamento.

Acompanhe a velocidade de entrega com insights sobre o tempo de ciclo para entender onde o trabalho fica mais lento e melhorar a velocidade com que as tarefas são realizadas do início ao fim.

Padronize o relatório de bugs com um formulário integrado que captura descrições claras, links, capturas de tela e detalhes do relator para uma triagem mais rápida.

Separe as questões urgentes de produção em um fluxo de suporte técnico dedicado, mantendo-as conectadas ao roteiro principal do produto.

✅ Ideal para: Equipes de desenvolvimento de software e gerentes de produto que desejam um único sistema para planejar roadmaps, executar sprints, acompanhar bugs, gerenciar QA e entregar lançamentos.

Veja o que um usuário real diz sobre o uso do ClickUp para desenvolvimento de software:

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Com a capacidade de criar status estruturados que refletem com precisão o andamento das tarefas, eliminamos a confusão e melhoramos a visibilidade em todos os projetos. Nosso sistema de acompanhamento de bugs, que antes estava hospedado no Redmine, parecia desconectado e não tinha visibilidade. Depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução, garantindo que nada seja esquecido. Implementamos automações com facilidade para poupar nossa equipe do trabalho manual demorado, o que realmente nos ajudou muito.

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Com a capacidade de criar status estruturados que refletem com precisão o progresso das tarefas, eliminamos a confusão e melhoramos a visibilidade em todos os projetos. Nosso sistema de acompanhamento de bugs, que antes ficava no Redmine, parecia desconectado e não tinha visibilidade. Depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução, garantindo que nada seja esquecido. Implementamos automações facilmente para poupar nossa equipe do trabalho manual demorado, o que realmente nos ajudou muito.

📚 Leia mais: para uma visão mais ampla além dos modelos, confira nossa análise detalhada das ferramentas de desenvolvimento de software usadas pelas equipes de produto modernas.

3. Modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o processo de desenvolvimento de aplicativos em pesquisa, planejamento, design, desenvolvimento e testes usando o modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos do ClickUp.

O modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos do ClickUp fornece uma lista completa de todas as tarefas necessárias para criar um aplicativo, como definir metas, pesquisar concorrentes, criar wireframes, executar testes de controle de qualidade e assim por diante. Você também pode editar rapidamente tarefas, descrições, atribuir responsáveis, alterar prioridades, atualizar datas e acompanhar o progresso.

Depois que as tarefas forem adicionadas, você poderá gerenciá-las visualmente usando a Exibição do quadro de status, onde as tarefas passam facilmente de "A fazer" para "Concluído". Você também pode planejar cronogramas de tarefas de forma realista com a Exibição do cronograma do projeto Gantt, que mostra as dependências e o fluxo geral do projeto.

Por que você vai adorar este modelo:

Habilite a colaboração em tempo real compartilhando um link do formulário de tarefa para que desenvolvedores, designers, testadores e equipes de produto possam enviar suas respectivas tarefas.

Visualize o trabalho de forma mais inteligente, combinando o status das tarefas com etapas específicas do projeto para ver se as tarefas estão na fase de pesquisa, planejamento, design, desenvolvimento, teste ou implantação.

Acompanhe o progresso automaticamente usando o campo % Concluído, que fornece uma visão geral do andamento das suas tarefas.

✅ Ideal para: gerentes de produto e equipes de desenvolvimento que desejam criar e lançar projetos de aplicativos de sucesso sem perder a visibilidade das tarefas e responsabilidades.

📚 Leia mais: para entender o que dá suporte à criação de aplicativos de ponta a ponta, explore nossa visão geral das ferramentas modernas de desenvolvimento de aplicativos e onde cada uma se encaixa.

4. Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise as iniciativas trimestrais do produto e as prioridades com o modelo de roteiro do produto do ClickUp.

A parte mais difícil de um roteiro de produto é gerenciar prioridades em constante mudança sem perder o alinhamento.

O modelo de roteiro de produto do ClickUp ajuda você a priorizar o trabalho de forma lógica usando visualizações personalizadas.

A Visualização do roteiro trimestral é ideal para planejamento de médio prazo com recursos planejados, marcos e iniciativas agrupados por trimestre. Roteiros por iniciativas é uma visualização do quadro Kanban, na qual as atividades do projeto são representadas por cartões que podem ser movidos entre os estágios de progresso com um simples recurso de arrastar e soltar.

A Visualização do Backlog do Produto tem uma Visualização da Lista de Ideias e Prioridades do Produto e uma Matriz de Impacto-Esforço para evitar o caos no backlog e tornar as compensações visíveis.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture ideias de produtos por meio de um formulário de solicitação de produto que transforma feedback em tarefas acionáveis automaticamente.

Priorize o trabalho usando pontuação baseada em fórmulas e ferramentas visuais, como a Matriz de Impacto-Esforço, para tornar as decisões transparentes e repetíveis.

Automatize o fluxo do backlog à execução usando as automações inteligentes do ClickUp , que mantêm tudo sincronizado sem esforço manual.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes multifuncionais que desejam priorizar ideias de produtos e compartilhar um roteiro com as partes interessadas.

💡 Dica profissional: com os quadros brancos do ClickUp, as equipes podem explorar visualmente a visão do produto e mapear as prioridades antes que qualquer coisa seja definida. Isso é especialmente útil ao revisar ou criar exemplos de roteiros de produtos para comparar diferentes abordagens e decidir o que melhor se adapta ao seu produto. Traga clareza à sua estratégia de produto e molde sua visão de forma colaborativa com os quadros brancos do ClickUp.

5. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cronogramas de desenvolvimento e durações de tarefas em todas as etapas do produto usando o modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp.

O modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp ajuda você a gerenciar o desenvolvimento do produto, respondendo a três perguntas essenciais em todos os momentos: O que está sendo trabalhado, em que estágio se encontra e quanto tempo levará para ser concluído.

Você pode dividir todo o processo de desenvolvimento em pequenas tarefas, como definir requisitos, projetar recursos, criar funcionalidades, testar ou preparar o lançamento, tudo organizado por etapas para que você sempre saiba em que ponto o produto se encontra e o que vem a seguir.

Além disso, à medida que o trabalho avança, o modelo permanece flexível. Você pode adicionar notas essenciais, carregar quaisquer arquivos de referência, atualizar cronogramas e mover tarefas entre as etapas. Isso facilita o acompanhamento do progresso e torna difícil ignorar os gargalos. Se as tarefas começarem a se acumular em uma etapa ou nada estiver avançando, você verá isso imediatamente e poderá corrigir o problema antes que ele se transforme em um atraso.

Por que você vai adorar este modelo:

Adicione notas claras no campo “Observações” para explicar decisões importantes ou motivos pelos quais uma tarefa está atrasada.

Compare os cronogramas planejados com o esforço real usando os campos de duração estimada e real para ver o quão preciso é o seu planejamento.

Defina dependências de tarefas para garantir que o trabalho seja realizado na ordem correta e que as equipes não iniciem tarefas antes que os pré-requisitos sejam concluídos.

✅ Ideal para: Gerentes de produto, fundadores e equipes de desenvolvimento que desejam uma visão clara e etapa por etapa do ciclo de vida do desenvolvimento.

📊 Alerta estatístico: O processo médio de desenvolvimento de um produto leva cerca de 22 meses, ou seja, quase dois anos desde a ideia até o lançamento. É por isso que é importante ter os processos, modelos, ferramentas e pontos de verificação certos. Eles ajudam as equipes a se manterem alinhadas desde a descoberta inicial até a entrega.

🎥 Aqui está um guia rápido sobre como estruturar seu trabalho e progresso ao longo de toda a jornada do produto.

6. Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tarefas de sprint em vários estágios com o modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp.

O modelo ClickUp Agile Sprint Planning ajuda as equipes a planejar sprints com mais confiança, transformando itens em atraso em tarefas bem estimadas com responsáveis claros. Como todas as tarefas, bugs, histórias de usuários, melhorias e recursos são classificados por prioridade, sua equipe permanece sempre focada no trabalho que agrega mais valor durante o sprint.

A melhor parte deste modelo é como ele conecta as tarefas diárias do sprint a metas maiores do produto. As tarefas são agrupadas em épicos, como atualizações de UI/UX, gerenciamento de arquivos ou autenticação. Ele também acompanha a diferença entre o esforço planejado e o real usando a fórmula (horas estimadas menos horas rastreadas), para que você possa ajustar rapidamente o escopo e evitar surpresas de última hora.

Por que você vai adorar este modelo:

Esclareça cada item do backlog com tipo, épico, estimativas e propriedade, para que nada entre no sprint sem estar totalmente pronto.

Acompanhe o progresso de forma clara usando os estágios de status de desenvolvimento, como Tarefas → Implementação → Revisão → Implantação.

Equilibre a capacidade do sprint com a Visualização de carga de trabalho do ClickUp para evitar sobrecargas antes do início do sprint.

✅ Ideal para: Equipes ágeis de produto e engenharia que desejam planejar sprints realistas e evitar compromissos excessivos.

⚡ Arquivo de modelos: se você deseja mais flexibilidade na forma como planeja e executa sprints, os modelos de planejamento de sprint do ClickUp oferecem configurações integradas para diferentes estilos ágeis e necessidades da equipe. Desde o refinamento do backlog e o planejamento da capacidade até a execução do sprint e retrospectivas, esses modelos ajudam as equipes a permanecerem realistas e a manter a entrega previsível.

7. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore vários projetos em uma única visualização de portfólio usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp.

No gerenciamento de projetos, as equipes frequentemente enfrentam dificuldades com o aumento do escopo e a sobrecarga invisível. O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp funciona como um sistema completo de execução de projetos.

Todo o seu trabalho relacionado ao projeto é organizado em pastas organizadas com base nas etapas do projeto, como planejamento, descoberta, design, desenvolvimento, teste e entrega. Cada tarefa representa um resultado, uma correção, uma melhoria ou uma atividade relacionada a um marco com proprietários, prioridades, prazos e contexto claros.

O que realmente eleva este modelo acima de uma lista de verificação básica de projetos é o uso dos campos personalizados do ClickUp. Eles funcionam como rótulos extras e entradas de acompanhamento, tornando cada tarefa mais significativa.

Por exemplo, você pode adicionar um campo “prioridade” para mostrar o que deve ser feito primeiro, um campo “esforço” para mostrar o peso da tarefa ou um campo “departamento” para mostrar qual equipe é responsável pelo trabalho. O modelo também oferece suporte a uma colaboração mais forte, incentivando a documentação e o contexto dentro do mesmo espaço de trabalho.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize cronogramas e dependências usando as visualizações Gantt, Cronograma Calendário para identificar riscos antecipadamente e planejar de forma realista.

Acompanhe o esforço com precisão com estimativas de tempo e acompanhamento de tempo para melhorar as previsões e evitar excedentes orçamentários ou atrasos nos prazos.

Automatize acompanhamentos de rotina com automações para reduzir lembretes manuais e manter o trabalho fluindo sem problemas.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e equipes multifuncionais que precisam de um sistema completo para planejar projetos e manter todos alinhados sem acompanhamentos constantes.

💡 Dica profissional: o contexto pode se perder rapidamente em projetos de software porque os requisitos mudam, bugs aparecem e decisões são tomadas no meio do sprint. Com o ClickUp Chat, as equipes de desenvolvimento podem manter as discussões diretamente conectadas às tarefas, sprints e lançamentos. Mantenha o trabalho e as conversas da sua equipe de desenvolvimento em um só lugar com o ClickUp Chat.

8. Modelo de história do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida as necessidades dos usuários em atividades, tarefas e fases de lançamento usando o modelo de história do usuário do ClickUp.

O modelo de história do usuário do ClickUp foi projetado para ajudar equipes ágeis a escrever histórias de usuários que pareçam diretamente conectadas às necessidades reais do usuário.

Em primeiro lugar, ele permite que você defina quem é o usuário e o que ele deseja alcançar. Por exemplo, um usuário pode querer acompanhar um pedido, marcar uma consulta, baixar um relatório ou redefinir uma senha sem ligar para o suporte.

A partir daí, o modelo mapeia as ações esperadas do usuário passo a passo, ajudando as equipes a entender como o recurso deve ser usado na vida real. Por exemplo, se o objetivo for “acompanhar meu pedido”, as atividades podem incluir abrir o aplicativo, acessar os pedidos, selecionar um pedido, visualizar atualizações de entrega e receber notificações.

Por fim, com critérios de aceitação claros, você pode definir o que significa “Concluído”, reduzindo o retrabalho causado por expectativas pouco claras.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina recursos e resultados claros para que todos saibam exatamente o que precisa ser construído e o que é sucesso para o usuário.

Priorize histórias usando impacto, esforço ou urgência para decidir o que deve ser feito agora e o que pode esperar.

Planeje lançamentos em fases para entregar valor antecipadamente, mantendo as melhorias futuras visíveis e alinhadas.

✅ Ideal para: Equipes de produto e ágeis que desejam transformar as necessidades dos usuários em histórias testáveis sem retrabalho ou aumento do escopo.

⚡ Arquivo de modelos: Explore os modelos de marketing de produto do ClickUp para planejar campanhas de marketing.

✈️ Vantagem do ClickUp: Às vezes, ideias para histórias de usuários surgem no meio de uma discussão ou durante a análise de feedback. Nesse momento, você não precisa esperar para anotá-las. Com o Talk-to-Text, você pode capturar as necessidades dos usuários no momento em que elas surgirem. Tudo o que você diz é instantaneamente convertido em texto estruturado dentro do ClickUp. É uma maneira perfeita de usar IA para histórias de usuários para equipes ágeis que pensam mais rápido do que digitam.

📹 Assista a este vídeo para saber mais sobre os recursos de conversão de voz em texto do ClickUp.

9. Modelo de acompanhamento de bugs e problemas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie todo o fluxo de trabalho de relatório, triagem e resolução de bugs usando o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp.

O modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp oferece um sistema para mover bugs por meio de um fluxo claro de recebimento e triagem que ajuda as equipes a separar defeitos reais de duplicatas ou solicitações de recursos.

Depois que um bug é confirmado, ele é enviado para uma lista central de defeitos, onde a gravidade (o quão grave é o bug) e a prioridade (o que deve ser tratado primeiro) orientam decisões mais inteligentes. A responsabilidade permanece clara entre as equipes, e o progresso é visível desde a correção até o lançamento.

O modelo também inclui espaço para documentar limitações conhecidas e soluções alternativas, para que as equipes não percam tempo rediscutindo o comportamento esperado. Os processos claros da equipe descritos no ClickUp Docs mantêm todos alinhados, especialmente à medida que a equipe cresce.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture relatórios de bugs usando um formulário dedicado para envio de bugs com resumos, etapas detalhadas, capturas de tela e resultados esperados.

Identifique problemas duplicados antecipadamente e vincule-os a defeitos existentes durante a triagem.

Acompanhe cada defeito através de etapas definidas, desde a atribuição até o lançamento, com visibilidade completa.

✅ Ideal para: Equipes de produto e controle de qualidade que precisam de um processo sistemático para relatar, classificar, priorizar e resolver bugs.

📌 Você sabia? 50% das organizações não medem o custo dos bugs que chegam à produção. Apenas 30% realmente acompanham esses custos, enquanto 20% nem mesmo têm certeza se o fazem. Isso significa que os bugs são lançados, os usuários são afetados, mas o impacto real sobre a receita, a rotatividade e o tempo de engenharia permanece oculto.

10. Modelo de risco de solicitação de recurso do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise as solicitações de recursos por complexidade e fonte com o modelo de risco de solicitação de recursos do ClickUp.

O modelo de risco de solicitação de recursos do ClickUp ajuda a coletar solicitações de recursos em um local central e transformá-las em decisões de produto bem pensadas. Cada solicitação de recurso se torna uma tarefa no ClickUp, e essa tarefa contém todos os detalhes essenciais de que sua equipe precisa.

O modelo tem um banco de dados mestre onde todas as solicitações de recursos são armazenadas em um formato consistente. Mesmo que as solicitações venham de diferentes fontes, como um e-mail de cliente, um ticket de suporte, uma ligação de vendas ou um membro interno da equipe, tudo acaba no mesmo sistema, usando os mesmos campos.

Por que você vai adorar este modelo:

Agrupe as solicitações de recursos por níveis de complexidade (Nível 1 – Fácil, Nível 2 – Moderado e Nível 3 – Difícil) para avaliar claramente o esforço, a incerteza e o risco de entrega.

Organize as solicitações por recurso do produto para identificar tendências de demanda, lacunas e problemas de usabilidade.

Priorize visualmente as solicitações de recursos para deixar claras as compensações e evitar falsas urgências.

Padronize todo o fluxo de trabalho com um SOP integrado que mantém as decisões consistentes entre as equipes.

✅ Ideal para: Equipes de produto e operações que precisam de uma maneira consciente dos riscos para avaliar e aprovar solicitações de recursos antes de comprometer o tempo da equipe de engenharia.

11. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe várias tarefas de lançamento de produtos com o modelo de lista de verificação de lançamento de produtos do ClickUp.

O lançamento de um produto geralmente envolve muitas etapas, incluindo pesquisa, mensagens, preços, campanhas, preparação de vendas, alinhamento interno e execução no dia do lançamento. O modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp divide o lançamento do produto em tarefas menores e gerenciáveis e, em seguida, as agrupa em diferentes categorias de lançamento.

Comece validando a demanda por meio de análises de mercado, compreendendo os concorrentes e identificando o público-alvo certo usando dados reais e insights dos clientes. A partir daí, os preços e o posicionamento de valor são finalizados, seguidos pela definição de como o produto deve ser posicionado e explicado no mercado.

Tarefas focadas na execução, como verificações de lançamento, atualizações de páginas da web, lançamentos e implementações de campanhas, são claramente mapeadas. Após o lançamento, o modelo ajuda você a acompanhar as métricas de desempenho iniciais e coletar feedback dos clientes, das equipes de vendas e de suporte.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os principais pontos de verificação do lançamento usando a Visualização de marcos para que a liderança possa se concentrar em resultados como aprovações e preparação.

Colabore diretamente nas tarefas comentando, marcando colegas de equipe e anexando arquivos, mantendo todas as discussões sobre o lançamento juntas.

Planeje cronogramas de forma clara com as visualizações Gantt e Timeline para entender a ordem das tarefas, as dependências e todo o fluxo de lançamento rapidamente.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes multifuncionais de lançamento que desejam um sistema passo a passo para planejar e acompanhar lançamentos de produtos.

⚡ Arquivo de modelos: Se você está planejando vários lançamentos de produtos ou refinando seu processo ao longo do tempo, o arquivo de modelos de lançamento de produtos do ClickUp oferece configurações prontas para diferentes estilos de lançamento e necessidades da equipe. Eles são especialmente úteis quando você deseja um processo de lançamento repetível que ainda deixe espaço para flexibilidade.

Transforme seu aplicativo sem código em um produto lançado com o ClickUp

Os modelos do Bubble facilitam o desenvolvimento de aplicativos sem código. Eles oferecem uma estrutura pronta e uma base sólida para transformar suas ideias em produtos funcionais sem a necessidade de conhecimentos avançados de programação. Para MVPs e lançamentos iniciais, eles economizam tempo e esforço.

Mas criar um aplicativo é apenas metade do trabalho. Você ainda precisa de um planejamento claro, acompanhamento de recursos e uma maneira de se manter organizado à medida que as coisas avançam. É aí que os modelos altamente personalizáveis do ClickUp entram em cena. Eles ajudam você a mapear a lógica do aplicativo e manter a execução nos trilhos à medida que se aproxima do lançamento.

Quando usados juntos, o Bubble e o ClickUp criam um fluxo de trabalho sem código mais suave, desde a ideia até o lançamento.

Inscreva-se no ClickUp e mantenha seu projeto sem código em andamento.