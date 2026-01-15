As 10 melhores alternativas ao ONES.com para equipes em [ano]

Como muitos softwares de gerenciamento de projetos, o ONES.com tem seus fãs e críticos. Se você está aqui, talvez seja um dos últimos.

Embora o ONES.com tenha muitas avaliações positivas e atenda à maioria dos requisitos no papel, muitas equipes consideram a interface pouco intuitiva. Elas também relatam que os recursos de colaboração são insuficientes e que é necessário utilizar várias ferramentas para realizar o trabalho.

Atualmente, a maioria das equipes não precisa de mais software. Elas precisam de menos ferramentas que realmente se comuniquem entre si. Especialmente quando a empresa média já opera com mais de 100 aplicativos SaaS e o contexto crítico se perde cada vez que alguém alterna entre as guias.

Então, analisamos o que as equipes usam quando o ONES.com não é suficiente.

Avaliamos alternativas populares ao ONES.com com base em seu desempenho em:

Consolide o trabalho

Apoie a colaboração real

Aplique a IA de maneiras práticas e

Expanda à medida que as equipes crescem

Vamos analisá-las.

Alternativas ao ONES.com em resumo

Ferramenta Ideal para Recurso de destaque Preços* ClickUp Gerenciamento de trabalho completo com inteligência artificial para equipes de todos os tamanhos ClickUp Brain e Super Agents para automatizar o trabalho usando IA sensível ao contexto Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. Jira Equipes de desenvolvimento de software ágil de médio porte a empresarial Gerenciamento avançado de sprints e backlogs Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,05/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Trello Gerenciamento visual de tarefas no estilo Kanban para equipes pequenas Painéis intuitivos de arrastar e soltar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Notion Documentos flexíveis e gerenciamento de conhecimento para equipes de startups a empresas de médio porte. Bancos de dados relacionais com recursos wiki Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Asana Coordenação de equipes multifuncionais para equipes de médio porte a grandes empresas Modelo de dados Work Graph que mapeia as relações entre pessoas e tarefas em seu espaço de trabalho. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês; preços personalizados para empresas. segunda-feira Automação de fluxo de trabalho personalizável para equipes de pequenas e médias empresas até grandes corporações. Sistema operacional visual de trabalho com mais de 200 integrações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Wrike Gerenciamento de recursos empresariais para equipes de médio porte a grandes empresas Revisão e aprovações avançadas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Basecamp Comunicação simples entre equipes e projetos para equipes pequenas e agências Gerenciamento de projetos simples e sem complicações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Zoho Projects Equipes em crescimento preocupadas com o orçamento Ferramenta de gerenciamento de projetos completa e acessível Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Smartsheet Acompanhamento de projetos em estilo planilha para empresas e órgãos governamentais Interface familiar de planilha com recursos avançados de gerenciamento de projetos Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas.

As melhores alternativas ao ONES.com para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Algumas alternativas ao ONES.com são criadas para desenvolvedores. Outras se concentram em documentos, coordenação ou automação. Algumas tentam fazer tudo, mas apenas uma realmente consegue. Vamos começar com essa, também conhecida como ClickUp.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de trabalho completo com tecnologia de IA)

Experimente o ClickUp gratuitamente Reúna suas tarefas, projetos, documentos e bate-papos no Converged AI Workspace do ClickUp.

Imagine uma semana típica.

Seu roteiro fica em uma ferramenta. As tarefas ficam em outra. As conversas acontecem no chat. A documentação fica em outro lugar. Cada atualização requer copiar, colar ou reexplicar o que já existe, só que em um aplicativo diferente.

Esse tipo de dispersão de trabalho é o motivo pelo qual muitas equipes que usam ferramentas como o ONES.com esbarram em um obstáculo.

O ClickUp foi criado para o cenário exatamente oposto.

Em vez de forçar as equipes a gerenciar projetos em torno de suas ferramentas, o ClickUp reúne tarefas, projetos, documentos, conversas, automação e IA em um único espaço de trabalho de IA convergente. O resultado? Menos alternância. Menos lacunas. E muito menos “ trabalho sobre o trabalho”. Passe da dispersão do trabalho para a convergência com o ClickUp

Um sistema para planejar, executar e atualizar o trabalho

No ClickUp, seus projetos não são recipientes isolados. Eles são sistemas vivos.

Seus documentos se conectam às tarefas. As tarefas individuais do ClickUp se conectam a objetivos compartilhados. As conversas acontecem no ClickUp Chat, diretamente onde o trabalho é realizado, para que você não precise reconciliá-las mentalmente mais tarde. Esteja você gerenciando o lançamento de um produto, o planejamento de sprints ou operações multifuncionais, tudo permanece vinculado à mesma fonte única de verdade.

Essa é a maior diferença que as equipes percebem ao abandonar ferramentas que se concentram fortemente na estrutura, mas deixam a desejar na colaboração diária.

💡 Dica profissional: Crie o fluxo de trabalho exato que sua equipe precisa com o gerenciamento flexível de tarefas no ClickUp Tasks, incluindo campos personalizados do ClickUp para rastrear dados exclusivos, vários responsáveis do ClickUp para propriedade compartilhada e dependências de tarefas do ClickUp para garantir que o trabalho seja realizado na ordem certa. Use as prioridades de tarefas do ClickUp — Urgente, Alta, Normal ou Baixa — para esclarecer em que sua equipe deve se concentrar a seguir.

Veja o trabalho da maneira que você precisa

Nem todo mundo pensa em listas. Ou quadros. Ou cronogramas.

Você e sua equipe podem alternar entre mais de 15 visualizações do ClickUp — sem duplicar o trabalho. As mesmas tarefas podem aparecer como uma lista para operações, um quadro para equipes ágeis, um gráfico de Gantt para gerentes de projeto ou um calendário para a liderança.

Automação e IA que realmente entendem o seu trabalho

O ClickUp não trata a automação e a IA como complementos. Em vez disso, elas são construídas sobre seus documentos, tarefas e bate-papos, referenciando o contexto do seu espaço de trabalho.

Com as automações integradas do ClickUp, as equipes podem eliminar tarefas repetitivas e trabalhosas — atualizações de status, atribuições e notificações — sem precisar escrever código. E com o ClickUp Brain, seu assistente de IA se torna contextual em vez de genérico.

Obtenha respostas contextuais rapidamente a partir do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Você pode usá-lo para fazer perguntas sobre seus projetos. Resuma longas sequências de tarefas. Gere atualizações. Execute ações como criar e atribuir tarefas ou elaborar documentos e relatórios de projetos — tudo dentro do mesmo espaço de trabalho onde seus dados já estão armazenados.

Você pode até mencionar @brain em um comentário, assim como um colega de equipe, para obter ajuda exatamente onde você está trabalhando.

💡 Dica profissional: a maioria das ferramentas de IA aguarda instruções. Os Super Agentes do ClickUp não. Os Super Agentes são colegas de equipe de IA que você pode designar para tarefas, mencionar em comentários ou acionar por meio de eventos, assim como um colega de equipe humano. Eles executam ações ambientais, programadas ou baseadas em gatilhos em tarefas, documentos e bate-papos, usando todo o contexto do espaço de trabalho e o conhecimento da empresa para agir de forma autônoma. Isso significa que você pode delegar tarefas contínuas, como monitorar bloqueadores, gerar atualizações semanais ou escalar riscos, sem precisar acionar manualmente a IA todas as vezes. Você lidera. Seus Super Agentes cuidam do acompanhamento.

Saiba mais sobre os Super Agentes aqui 👇🏽

Mas o que faz o ClickUp realmente se destacar em uma era de proliferação de ferramentas? É a forma como ele funciona perfeitamente com as ferramentas nas quais você já confia — Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce e centenas de outras. Em vez de forçar uma abordagem de substituição total, ele atua como um centro de comando empresarial que reúne tudo.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode sobrecarregar usuários novatos.

A experiência no desktop é melhor do que no aplicativo móvel para usuários avançados.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O feedback de um usuário do G2 diz:

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos nossos fluxos de trabalho comerciais, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós a utilizamos em Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um só lugar trouxe uma estrutura e visibilidade sólidas. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar integrações, conformidade, integrações e rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

📮 ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um espaço de trabalho de IA convergente, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

2. Jira (ideal para equipes ágeis de desenvolvimento de software)

via Atlassian

Se sua equipe desenvolve software para viver, seu dia de trabalho provavelmente começa com um backlog.

Histórias esperando para serem organizadas. Bugs competindo com recursos. Épicos abrangendo várias equipes. Lançamentos vinculados a dependências que não podem falhar. Neste mundo, ferramentas de projeto leves se desintegram rapidamente.

Mas o Jira foi desenvolvido para ser o software de gerenciamento de projetos para equipes que seguem metodologias ágeis. A partir do momento em que você cria um projeto, tudo é estruturado em torno de backlogs, sprints e fluxos de trabalho. Essa rigidez pode ser um ponto forte para equipes de engenharia. Mas também significa que o Jira funciona melhor quando todos que o utilizam entendem profundamente o ágil.

O Jira funciona melhor quando combinado com ferramentas como Confluence, Bitbucket e Jira Service Management. Juntos, eles formam uma pilha altamente integrada para equipes de software. A desvantagem? A colaboração, a documentação e a comunicação geralmente ocorrem em vários produtos da Atlassian, em vez de em um único espaço de trabalho.

Melhores recursos do Jira

Planeje e execute sprints com quadros Scrum e Kanban dedicados, backlogs e swimlanes.

Acompanhe o trabalho em escala usando épicos, versões e Roadmaps avançados para visibilidade entre equipes.

Consulte e relate problemas com a linguagem de consulta Jira (JQL) para obter filtragem e insights precisos.

Use o Atlassian Intelligence integrado para resumir problemas, gerar casos de teste a partir de requisitos e pesquisar trabalhos usando linguagem natural.

Limitações do Jira

Curva de aprendizado íngreme para usuários não técnicos ou equipes multifuncionais

Os custos podem aumentar rapidamente com planos premium e complementos do marketplace.

A colaboração geralmente requer o uso do Jira em conjunto com outras ferramentas da Atlassian.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 9,05/usuário/mês

Premium: US$ 18,30/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 7.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um avaliador da Capterra compartilha um feedback misto:

É bom para rastrear bugs de modelo e planejamento de sprint. Posso ver quais tarefas estão pendentes para implantação. O quadro Kanban me ajuda a mover tarefas de “em execução” para “concluídas” facilmente... Às vezes, ele demora muito para carregar. Muitos botões e configurações me deixam confuso. Configurar um fluxo de trabalho simples leva muito tempo. Parece pesado para projetos pequenos.

👀 Você sabia? Embora o Jira seja poderoso para desenvolvedores, o ClickUp oferece recursos ágeis comparáveis — incluindo sprints, pontos de história e gráficos de burndown — em uma plataforma mais acessível que toda a sua organização pode usar.

3. Trello (melhor para gerenciamento visual de tarefas no estilo Kanban)

via Trello

O Trello é a escolha ideal para equipes que desejam um gerenciamento de tarefas intuitivo e visual, sem uma curva de aprendizado íngreme. Seu núcleo é o quadro Kanban, um sistema simples de cartões e colunas que torna o acompanhamento do progresso tão fácil quanto mover uma nota adesiva.

Essa simplicidade é o maior ponto forte do Trello. E sua maior limitação.

À medida que o trabalho se torna mais complexo, as equipes geralmente começam a usar Power-Ups, regras de automação e integrações para fazer o Trello fazer mais. Nesse ponto, o que começou como uma ferramenta visual leve pode começar a parecer insuficiente, especialmente quando se trata de relatórios, dependências ou coordenação entre equipes.

Melhores recursos do Trello

Visualize fluxos de trabalho instantaneamente usando quadros Kanban intuitivos e cartões de arrastar e soltar.

Automatize ações rotineiras com as regras e gatilhos sem código do Butler.

Gere conteúdo com IA para resumir cartões, criar listas de verificação ou debater ideias.

Compartilhe o progresso facilmente espelhando cartões em vários quadros.

Limitações do Trello

Quadros grandes com milhares de cartões podem se tornar difíceis de gerenciar.

Os planos gratuitos e de nível inferior restringem a automação e a personalização.

Não foi projetado para dependências complexas ou projetos com várias camadas.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/usuário/mês

Premium: US$ 12/usuário/mês

Empresa: US$ 17,50/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um usuário do G2 relata:

Gosto de usar o Trello para gerenciamento de projetos e tarefas, pois ele ajuda a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e facilita a revisão... Às vezes, é difícil gerenciar projetos complexos e de longo prazo.

4. Notion (ideal para documentos flexíveis e gerenciamento de conhecimento)

via Notion

Ao contrário das ferramentas estruturadas de gerenciamento de projetos que o forçam a usar listas e fluxos de trabalho, o sistema baseado em blocos do Notion permite que você crie o espaço de trabalho que deseja. Ele combina anotações, documentos, wikis, bancos de dados, calendários e acompanhamento leve de projetos em uma interface flexível, atuando como um sistema de gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento em um só.

Você pode criar bancos de dados relacionais que vinculam o trabalho a documentos, transformar qualquer visualização em quadros ou calendários e incorporar mídia e arquivos diretamente onde o trabalho é realizado.

Essa flexibilidade tem suas desvantagens. O Notion não impõe uma estrutura, o que significa que a criação de sistemas de projetos complexos leva tempo e requer um design cuidadoso. E embora ofereça suporte a visualizações de banco de dados e acompanhamento de tarefas, ele não oferece automação profunda ou planejamento avançado de recursos como as ferramentas de gerenciamento de trabalho desenvolvidas para esse fim.

Melhores recursos do Notion

Use o assistente de IA integrado, Notion AI, para escrever, resumir pesquisas e debater ideias diretamente em seus documentos.

Crie bases de conhecimento abrangentes com páginas aninhadas, mídia rica e edição colaborativa.

Gerencie seu tempo junto com suas tarefas e projetos com o Calendário Notion.

Comece rapidamente usando um dos milhares de modelos criados pela comunidade Notion.

Limitações do Notion

A abordagem da “página em branco” pode ser intimidante para novos usuários, e a construção de sistemas complexos requer um investimento significativo de tempo.

O desempenho pode ficar mais lento em espaços de trabalho com milhares de páginas ou bancos de dados muito grandes.

Preços do Notion

Gratuito

Plus : US$ 12/usuário/mês

Negócios : US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do Capterra compartilha:

Consegui salvar ideias de campanha, notas de clientes e cronogramas em um só lugar, eliminando planilhas e confusões de última hora... Não gosto do fato de que páginas complicadas podem assustar os novatos, e a integração requer mais discussão em comparação com ferramentas menos complicadas.

5. Asana (melhor para coordenação de equipes multifuncionais)

via Asana

Você está tendo dificuldade para conectar os pontos entre os objetivos estratégicos da sua empresa e o trabalho diário que suas equipes estão realizando? Quando o trabalho ocorre em silos departamentais, você não tem uma visão clara de como os projetos estão progredindo em toda a organização. Esse desalinhamento significa que as equipes podem estar ocupadas, mas não produtivas, trabalhando em tarefas que não contribuem para os objetivos principais.

O Asana resolve isso fornecendo coordenação multifuncional em escala. Seu modelo de dados Work Graph proprietário mapeia de forma inteligente as relações entre pessoas, tarefas e objetivos. O resultado? Os líderes obtêm clareza em todos os níveis.

E embora seus recursos de IA não substituam sua estratégia de gerenciamento de projetos, eles podem resumir insights e recomendar ajustes no fluxo de trabalho que mantêm as equipes avançando.

Melhores recursos do Asana

Conecte o trabalho às metas da empresa com visualizações de portfólio , alinhamento estratégico e relatórios em tempo real.

Crie fluxos de trabalho e automações personalizados com inteligência artificial usando o AI Studio sem código.

Visualize o trabalho com listas, quadros, uma linha do tempo, um calendário e uma visualização da carga de trabalho para o planejamento de recursos.

Alinhe o trabalho em equipe com os objetivos de alto nível da empresa e acompanhe o progresso com painéis avançados.

Limitações do Asana

O preço é mais alto em relação às alternativas básicas, especialmente no faturamento mensal.

Ele não foi projetado como um espaço de trabalho único para documentos + tarefas + mensagens, então talvez você precise investir em outras ferramentas.

Alguns usuários relataram preocupações com a renovação automática e as práticas de cobrança.

Preços do Asana

Gratuito

Starter: US$ 13,49/usuário/mês

Avançado: US$ 30,49/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

De acordo com um avaliador do G2:

As várias visualizações — como lista, quadro e linha do tempo — facilitam a identificação de prioridades e prazos rapidamente. Além disso, as automações e integrações ajudam a minimizar o esforço manual e garantem que tudo permaneça sincronizado. Muitas ferramentas avançadas, como linhas do tempo, metas e relatórios, estão disponíveis apenas em planos mais caros, o que pode levar a custos mais altos à medida que sua equipe cresce.

6. monday (Melhor para automação de fluxo de trabalho personalizável)

Se o processo da sua equipe é único e as ferramentas de gerenciamento de projetos prontas para uso simplesmente não se encaixam, o monday pode ser uma boa escolha. O Work OS flexível do monday oferece ampla personalização por meio de painéis visuais coloridos e automação sem código.

Você pode conectar intuitivamente o trabalho entre departamentos, incorporar aprovações nos fluxos de trabalho e configurar ações repetíveis. Mas, como você constrói muitos fluxos de trabalho a partir de seus componentes modulares, equipes sem um plano de processo claro podem gastar tempo projetando em vez de executando.

melhores recursos do monday

Use mais de 20 tipos diferentes de colunas, incluindo status, fórmula e dependência, para criar seu quadro perfeito.

Crie receitas de automação do tipo “se isso, então aquilo” para lidar com tarefas repetitivas, com diferentes limites de ação dependendo do seu plano.

Alterne entre as visualizações Tabela, Kanban, Linha do tempo, Calendário, Gráfico e Carga de trabalho para ver seus dados de diferentes ângulos.

Use o monday AI Assistant para gerar tarefas, criar conteúdo e até mesmo construir fórmulas complexas.

Acesse produtos separados, mas conectados, para gerenciamento de trabalho, CRM, desenvolvimento de software e atendimento ao cliente.

limitações do monday

O preço por licença é vendido em pacotes (por exemplo, 3, 5, 10 licenças por vez), o que pode forçá-lo a pagar por licenças que você não precisa.

Os termos de cobrança para convidados podem ser confusos e levar a atualizações inesperadas do plano.

Preços do Monday

Gratuito

Padrão: US$ 14/usuário/mês

Prós: US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Monday

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday?

Um usuário do G2 compartilha os prós e os contras:

Adoro o fato de ter todas as opções possíveis para acompanhar as tarefas, atribuir trabalhos à minha equipe e definir etapas críticas nos processos... A automação parece falhar de vez em quando. Gostaria de ver um desempenho melhor e talvez ter um gerente para gerenciar cada conexão interrompida, sendo notificado quando isso acontecer.

7. Wrike (Melhor para gerenciamento de recursos empresariais)

via Wrike

Sua agência de marketing ou criativa está tendo dificuldades para gerenciar a capacidade da equipe e um processo de aprovação caótico. Sem uma visibilidade clara de quem está sobrecarregado e quem está disponível, você não consegue alocar recursos de maneira eficaz, o que leva ao esgotamento e a atrasos nos projetos. Os comentários sobre os ativos criativos estão espalhados por e-mails e mensagens de chat, causando um processo de aprovação caótico e ciclos de revisão intermináveis.

Se esse é o seu caso, os fluxos de trabalho de gerenciamento de recursos e revisão do Wrike podem ajudar. Os usuários adoram o Wrike por seus recursos de colaboração e painéis, que simplificam o gerenciamento de várias partes interessadas e entregas.

Melhores recursos do Wrike

Lide com tarefas repetitivas com o Work Intelligence, um conjunto de ferramentas de IA que inclui um copiloto para perguntas e respostas, previsão de riscos para projetos e agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho.

Visualize as cargas de trabalho da equipe em tempo real para tomar decisões informadas sobre o pessoal e evitar o esgotamento.

Revise e aprove mais de 30 tipos de ativos criativos, incluindo vídeos e documentos, com ferramentas de marcação na imagem.

Organize o trabalho em várias dimensões aplicando tags a tarefas, projetos e pastas para relatórios flexíveis.

Limitações do Wrike

Complexidade e curva de aprendizado íngreme, especialmente ao configurá-lo para equipes grandes.

O nível de suporte ao cliente que você recebe geralmente depende do nível de preço que você está pagando.

Não é tão adequado para o acompanhamento de projetos leves ou ad hoc.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/usuário/mês

Negócios: US$ 25/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Veja o que um avaliador da Capterra disse:

No geral, minha experiência com o Wrike merece 3 estrelas. Ele é poderoso e claramente capaz, mas usá-lo parece mais complicado do que deveria ser. A curva de aprendizado é íngreme e, mesmo depois de entendê-lo, o uso diário ainda não é tão intuitivo quanto outras plataformas podem ser.

8. Basecamp (ideal para comunicação simples entre equipes e projetos)

via Basecamp

O Basecamp adota uma abordagem simples para o trabalho. Seu maior ponto forte é ter menos recursos desnecessários e mais recursos básicos bem executados. Muitas equipes que não buscam fluxos de trabalho sofisticados ou personalização profunda apreciam a rapidez com que novos membros podem entrar, ver o que precisa ser feito e começar a contribuir.

Isso o torna ideal para equipes menores ou agências que desejam apenas uma comunicação clara e um acompanhamento básico do projeto, sem “sinos e apitos”.

Ao mesmo tempo, essa simplicidade tem suas limitações. O Basecamp não oferece recursos integrados como dependências de tarefas, relatórios avançados ou criadores de automação nativos que você encontraria em plataformas modernas de gerenciamento de trabalho. Ele foi realmente projetado para substituir threads de e-mail dispersas e planilhas ad hoc, não para gerenciar portfólios de projetos complexos ou processos automatizados.

Melhores recursos do Basecamp

Tópicos de discussão centralizados para cada projeto com quadros de mensagens que substituem cadeias de e-mails dispersas.

Obtenha um calendário de projetos compartilhado para acompanhar prazos e marcos importantes.

Use o chat Campfire, uma sala de chat em tempo real para conversas rápidas e informais entre equipes dentro de cada projeto.

Peça à sua equipe atualizações de status em uma programação recorrente usando check-ins automáticos.

Limitações do Basecamp

Não possui muitos recursos avançados encontrados em outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, controle de tempo e campos personalizados.

Sem gerenciamento de recursos integrado para acompanhar a capacidade ou a carga de trabalho da equipe

Sua estrutura de projeto plana pode não ser adequada para organizações que gerenciam iniciativas complexas e multifacetadas.

Preços do Basecamp

Gratuito

Pro : US$ 15/usuário/mês

Plus ilimitado: US$ 299/mês (cobrado anualmente, para toda a equipe)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Um usuário do G2 considera que a simplicidade é tanto o ponto forte quanto a limitação do Basecamp:

Tarefas, discussões, arquivos e cronogramas são fáceis de encontrar, o que reduz o ruído e as idas e vindas constantes. Isso ajuda as equipes a se manterem alinhadas sem transformar o gerenciamento de projetos em um trabalho em tempo integral... A falta de relatórios avançados, dependências detalhadas de tarefas e visualizações flexíveis torna mais difícil gerenciar equipes maiores ou em rápida evolução.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Basecamp

9. Zoho Projects (ideal para equipes em crescimento preocupadas com o orçamento)

via Zoho

Sua startup ou pequena empresa precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa? Você está preocupado com o preço de nível empresarial?

O Zoho Projects combina gerenciamento de tarefas e marcos, gráficos de Gantt, controle de tempo, rastreamento de problemas, relatórios e automação básica em um hub de projetos econômico. É uma boa opção quando o orçamento é apertado e você não precisa de assistência profunda de IA ou de um espaço de trabalho abrangente.

Como faz parte do ecossistema mais amplo do Zoho (com mais de 50 aplicativos), você também pode conectá-lo a ferramentas de bate-papo, sistemas de CRM, calendários e outros aplicativos que sua equipe já usa. Essa é uma boa vantagem se você prefere uma pilha modular em vez de uma plataforma tudo-em-um.

Melhores recursos do Zoho Projects

Crie cronogramas visuais de projetos com dependências de tarefas e análise de caminho crítico em gráficos de Gantt.

Registre horas faturáveis e não faturáveis com planilhas de horas integradas e integrações de faturamento.

Acesse um módulo dedicado para identificar, rastrear e resolver bugs e problemas para equipes de software.

Conecte-se perfeitamente com outros aplicativos Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk e Zoho Books.

Automatize o trabalho rotineiro usando modelos e regras de fluxo de trabalho.

Limitações do Zoho Projects

As dependências de tarefas e os relatórios podem parecer básicos para equipes maiores.

O gerenciamento avançado de portfólio e os insights de IA são limitados.

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/usuário/mês

Empresa: US$ 10/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Muitas avaliações do G2 ecoam o mesmo sentimento:

Gosto da forma como ele organiza o trabalho por meio de tarefas, marcos e gráficos de Gantt, facilitando o acompanhamento do progresso e dos prazos rapidamente. Aprecio os recursos de colaboração, como comentários, compartilhamento de arquivos e feeds de atividades, que mantêm tudo em um só lugar... A interface do usuário do Zoho Projects parece um pouco confusa ao gerenciar projetos grandes ou complexos, e há uma curva de aprendizado para recursos avançados, como automação e dependências.

10. Smartsheet (melhor para acompanhamento de projetos em estilo planilha)

via Smartsheet

O Smartsheet combina a familiaridade das planilhas com a estrutura de uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Se você e sua equipe já desejaram que uma planilha fizesse mais — como visualizar cronogramas de projetos, automatizar fluxos de trabalho ou centralizar relatórios —, o Smartsheet oferece isso em uma única interface.

O layout reduz a barreira de entrada para usuários avançados do Excel, ao mesmo tempo em que oferece recursos poderosos de gerenciamento de projetos. O Smartsheet também oferece suporte a várias perspectivas de projeto (grade, calendário, Gantt, visualizações de cartão) e as vincula à mesma planilha subjacente, para que seus planos e progresso permaneçam sincronizados.

Melhores recursos do Smartsheet

Use sua plataforma de automação de baixo código para criar fluxos de trabalho complexos e multifuncionais.

Aproveite as aprovações de segurança de nível governamental, como a FedRAMP Moderate e a autorização DoD IL4, que tornam essa opção popular para trabalhos no setor público.

Padronize processos e obtenha visibilidade em nível de portfólio por meio do Centro de Controle.

👀 Você sabia? 📌 FedRAMP Moderate significa que o Smartsheet é aprovado pelo governo federal dos EUA para lidar com dados de impacto moderado — informações que não são confidenciais, mas ainda assim exigem proteções robustas (pense em operações internas de agências, dados de contratados, fluxos de trabalho regulamentados). 📌 DoD IL4 (Nível de Impacto 4) significa que o Smartsheet pode ser usado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e seus contratados para informações controladas e não confidenciais, sob rigorosos controles de segurança e acesso.

Limitações do Smartsheet

A sintaxe das fórmulas é diferente da do Excel, o que pode criar uma curva de aprendizado íngreme para usuários avançados.

O desempenho pode diminuir em planilhas com um número muito grande de linhas (mais de 20.000).

O custo total pode aumentar significativamente com recursos premium e conectores.

Preços do Smartsheet

Prós: US$ 12/usuário/mês

Negócios: US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 21.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Aqui estão os prós e contras diretamente de uma análise da Capterra:

O Smartsheet permite um gerenciamento de projetos flexível e colaboração em equipe com atualizações e comentários em tempo real. Podemos organizar as tarefas dentro de nossa equipe e atribuí-las conforme necessário... A formatação de texto e a navegação no Smartsheet para tarefas podem ser demoradas se você não tiver experiência com ele.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Smartsheet

Escolhendo a alternativa certa ao ONES.com para sua equipe

A melhor alternativa ao ONES.com para você depende, em última análise, do motivo pelo qual sua configuração atual parece limitada. Equipes de desenvolvimento podem se inclinar para o Jira para obter melhor controle, enquanto aqueles que buscam simplicidade podem preferir o Trello ou o Basecamp.

Mas se o seu principal desafio é a dispersão de contexto — tarefas em uma ferramenta, documentos em outra, conversas em outro lugar e automação adicionada posteriormente —, então substituir o ONES.com por outra ferramenta de finalidade única não resolverá o problema de raiz.

Nesses casos, a alternativa mais forte é uma plataforma que consolida o trabalho de ponta a ponta: planejamento, execução, colaboração, automação e IA. Uma plataforma como o ClickUp.

🧠 Curiosidade: Mais de 4 milhões de equipes já utilizam o ClickUp, e cerca de 97% delas relatam maior eficiência desde que mudaram para o ClickUp!

Quer ver como é um espaço de trabalho conectado? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

A maioria das ferramentas modernas de gerenciamento de projetos oferece recursos de importação para arquivos CSV ou Excel, e algumas fornecem assistência dedicada à migração para equipes maiores. Você pode exportar seus dados do ONES.com, mapear os campos para a estrutura da nova plataforma e executar uma importação de teste com um único projeto antes de migrar tudo.

Embora várias alternativas ofereçam planos gratuitos, eles normalmente não são adequados para uso corporativo devido a limitações em recursos, segurança e suporte. Os planos gratuitos são excelentes para avaliar a funcionalidade principal de uma ferramenta antes de se comprometer com um plano pago que atenda aos requisitos da empresa.

As ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos se concentram no acompanhamento do trabalho. As ferramentas com inteligência artificial vão além do simples acompanhamento de tarefas, automatizando trabalhos repetitivos, fornecendo sugestões inteligentes e resumindo informações para economizar seu tempo. Uma inteligência artificial verdadeiramente sensível ao contexto, como o ClickUp Brain, entende as relações entre seus projetos, documentos e conversas para fornecer uma assistência mais relevante e poderosa.

O tempo de integração pode variar de alguns dias para ferramentas simples a várias semanas para plataformas empresariais complexas. A melhor abordagem é começar com os recursos essenciais que resolvem os maiores pontos fracos da sua equipe e, então, introduzir gradualmente recursos mais avançados ao longo do tempo.