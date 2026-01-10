20 modelos gratuitos de plano de projeto no Excel e no ClickUp

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Caos. 😳

É isso que você arrisca quando não planeja. Sabemos que estamos usando nosso tom de pai agora, mas é verdade.

Seja para planejar o sucesso ou se preparar para possíveis obstáculos, o planejamento de projetos é fundamental para levar as tarefas até a conclusão. E para aqueles de nós que gerenciam equipes ou colaboradores individuais, há uma necessidade ainda maior de planejamento estratégico para alcançar a eficiência do projeto.

Vamos ser realistas: o planejamento é fundamental, seja para o lançamento de um produto ou para férias no exterior. Quando planejamos, antecipamos problemas (por exemplo, alocação adequada de recursos ), estabelecemos metas de projeto mais claras (por exemplo, cumprir prazos) e gerenciamos melhor os orçamentos dos projetos (por exemplo, evitar aquelas despesas inesperadas de viagem).

No entanto, elaborar um plano a partir do zero não é tarefa fácil. Com a ajuda de modelos detalhados de plano de projeto, é mais provável que você consiga iniciar tarefas com sucesso e organizar os cronogramas dos projetos. Pois, sem um plano de projeto, a desorganização toma conta do seu trabalho e o caos se instala.

Então, vamos manter a desorganização sob controle e conferir os 20 melhores modelos de plano de projeto para o seu próximo projeto!

O que é um modelo de planejamento de projeto?

Primeiro, vamos abordar o básico com as principais características a serem procuradas em modelos de plano de projeto.

Um modelo de plano de projeto é uma ferramenta indispensável para gerenciar projetos com sucesso, adaptando seu processo para atingir as metas, os objetivos, o orçamento ou os desafios do projeto.

Com a ajuda de um modelo de planejamento, você pode calcular as etapas necessárias para concluir seu projeto e ter a flexibilidade de organizá-las em um cronograma de projeto estático ou em um gráfico de Gantt dinâmico. Isso permite definir claramente o escopo e o cronograma do projeto, ao mesmo tempo em que organiza as tarefas da maneira mais eficiente possível.

Gerentes de projeto e líderes de equipe utilizam modelos de planejamento de projeto para economizar tempo e dinheiro, organizando tarefas e evitando erros desnecessários. Esse processo de gerenciamento de projeto é essencial para manter o cronograma do projeto em ordem.

O que torna um modelo de planejamento de projeto bom?

Um bom modelo de plano de projeto facilita a descrição detalhada do escopo do projeto e do objetivo geral do trabalho necessário para sua conclusão. Um modelo funcional também deve delinear suas metas e os resultados esperados do cronograma do projeto.

Isso funciona melhor quando você tem uma descrição detalhada do que precisa ser feito e de quaisquer limitações que possam alterar o cronograma ou o orçamento do projeto. Ótimos modelos de planejamento de projetos também abrangem metas de curto e longo prazo, ao mesmo tempo em que abordam quaisquer restrições de recursos, cronograma ou orçamento.

Visualize e gerencie seu roteiro de produto na Visualização de Linha do Tempo do ClickUp

É útil usar um modelo de planejamento de projetos que se integre facilmente ao seu software de gerenciamento de projetos, para que você possa inserir sem complicações aspectos como prazos, marcos importantes, andamento do projeto, funções e responsabilidades, além dos recursos disponíveis à sua disposição.

Sem essa conexão — lá vem a voz do pai de novo — você corre o risco de ter um plano de projeto confuso que gira em círculos e desperdiça o tempo de todos.

Os 20 melhores modelos gratuitos de plano de projeto

Quem não gosta de coisas gratuitas? É por isso que você vai adorar nossa lista dos melhores modelos gratuitos de plano de projeto que você pode usar agora mesmo! Vamos dar uma olhada no que entrou na nossa lista:

1. Modelo de planejamento de projeto da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de planejamento de projetos da ClickUp

Ouça bem: não colocaríamos este modelo em primeiro lugar se não acreditássemos que ele poderia ajudá-lo de forma fácil (e rápida) a elaborar seu plano de projeto. O Modelo de Planejador de Projetos da ClickUp aproveita ao máximo o potencial do seu Espaço de Trabalho, criando tarefas em qualquer Lista e, em seguida, movendo-as facilmente para outras Listas.

Este modelo de planejador de projetos foi desenvolvido para ajudar as equipes de projeto a alcançar os resultados desejados dentro do escopo, cronograma, orçamento e recursos definidos. Ele permite que as partes interessadas acompanhem facilmente o progresso por meio de cronogramas de projeto visualmente atraentes e fáceis de entender, para que possam planejar melhor em função das mudanças e, ao mesmo tempo, gerenciar riscos de forma proativa.

O modelo do ClickUp também serve como meio de comunicação entre a equipe do projeto e as partes interessadas. Esse processo de planejamento de projeto pode ser realizado por meio da plataforma, através de comentários atribuídos, para que sua equipe saiba o que requer atenção — tudo isso sem perder conversas em intermináveis cadeias de e-mails.

Use este modelo para garantir que todos tenham acesso às mesmas informações, expectativas, decisões e premissas.

2. Modelo de plano de projeto de consultoria da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto de consultoria da ClickUp

Outro recurso excelente para gerentes de projeto ou para quem gerencia clientes — especialmente na área de serviços profissionais — é o Modelo de Plano de Projeto de Consultoria da ClickUp. Esse modelo de planejamento de projeto funciona como um guia para fornecer orientação e estrutura para um resultado bem-sucedido.

Tenha uma visão mais ampla das tarefas do seu projeto usando a visualização em Lista do ClickUp para uma rápida divisão das tarefas por status, na qual as partes interessadas podem clicar para obter mais detalhes sobre cada tarefa ou suas subtarefas.

Os campos personalizados facilitam ainda mais a visualização de detalhes importantes do plano de projeto, como prazos, status de andamento das tarefas, fase do projeto e recursos. Convide clientes como convidados no ClickUp para acessar essa visualização em lista, assim eles não precisam clicar em cada tarefa para encontrar informações essenciais.

Uma consultoria eficaz analisa os possíveis desafios e problemas, ao mesmo tempo em que desenvolve estratégias eficazes para identificar oportunidades de colaboração e criação de valor. Boas notícias para você: este modelo permite que você faça isso e muito mais para gerenciar melhor as expectativas dos clientes e criar planos de comunicação transparentes.

3. Modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp

Na maioria das vezes, você precisa de um plano de projeto que funcione entre equipes. Isso significa que seu plano deve se integrar perfeitamente a diferentes fluxos de trabalho sem ser um incômodo para as partes interessadas e as diversas equipes.

O modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp garante que todas as partes interessadas estejam envolvidas no processo de tomada de decisão. Além disso, ele cria um canal de comunicação mais eficaz entre as equipes, de modo que a experiência e o conhecimento de todos sejam levados em consideração no projeto.

Então, o que diferencia este modelo dos demais? Com este modelo, você realmente conta com os campos personalizados do ClickUp para oferecer às equipes a visão mais simples — ou a mais detalhada — do que é necessário para levar o projeto adiante.

Adicione facilmente responsáveis, partes interessadas, observadores do projeto e aprovadores a tarefas e subtarefas para diferentes fluxos de trabalho em seu plano de projeto. Isso reduzirá a confusão entre as equipes em qualquer processo e fornecerá um resumo personalizável do projeto sobre o que é necessário para iniciar e concluir cada tarefa.

4. Modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp

A conformidade do projeto é o Robin do Batman do seu projeto — o George do Jerry do seu objetivo. E usar o Modelo de Plano de Conformidade do Projeto da ClickUp funciona como seu ajudante para garantir que você alcance suas metas, mantenha o rumo e ofereça segurança adicional para proteger seu projeto.

Talvez George Costanza não seja a melhor analogia, mas este modelo do ClickUp oferece um recurso visual fantástico para identificar e avaliar os requisitos de conformidade do seu projeto. Mais uma vez, os campos personalizados do ClickUp são um recurso inestimável para documentar, organizar e fornecer insights de alto nível sobre como você manterá as operações comerciais em conformidade neste plano de projeto.

Essas visualizações são úteis para que as equipes envolvidas tomem medidas e corrijam problemas de não conformidade no seu plano de projeto. Serenidade agora!

5. Modelo de plano de projeto de evento da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto de evento da ClickUp

Planejar um evento pode ser assustador — especialmente quando você não conta com um modelo de planejamento prático.

O modelo de planejamento de eventos da ClickUp facilita tudo!

Este modelo vem com todos os recursos necessários para evitar que a ansiedade do planejamento de eventos tome conta de você. Seus status de tarefas personalizados, a visualização de chat no aplicativo e as visualizações exclusivas em mapa facilitam o acompanhamento de qualquer evento exatamente da maneira que você deseja.

Não importa o tipo de evento — seja um lançamento de produto ou uma campanha de arrecadação de fundos local —, você pode usar dois campos personalizados pré-definidos e sete automações para acompanhar os pequenos detalhes. O melhor de tudo é que este modelo é personalizável para se ajustar ao seu orçamento ou metas específicas — independentemente do tamanho do projeto.

Vamos parar de nos estressar com o plano de projeto para o seu próximo evento e começar com o pé direito com este modelo detalhado.

6. Modelo de plano de projeto de site da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto para site da ClickUp

A elaboração de um plano de projeto de site produtivo requer um escopo detalhado do projeto, cronogramas, orçamentos e responsabilidades das partes interessadas.

É fundamental ter esses componentes em vigor antes do lançamento de qualquer site, e é por isso que recomendamos o Modelo de Plano de Projeto de Site da ClickUp. Os projetos de sites tendem a ter várias camadas e, dentro de cada uma delas, você corre o risco de enfrentar problemas inesperados que não foram previstos nos planos do projeto.

Evite as incertezas e use este modelo como seu ponto único para acompanhar todas as diferentes tarefas, processos e decisões necessárias para dar vida a um projeto de site. Organize-se por meio de campos personalizados e atribua cada tarefa ao responsável certo, para que nenhum detalhe seja deixado de lado na fase de planejamento do projeto.

7. Modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp

A utilização do conceito de gestão de processos de negócios (BPM) pode melhorar drasticamente um projeto de site. Isso envolve o uso das fases de análise, projeto, implementação e monitoramento para mapear os processos existentes, criar novos, implementá-los na organização e verificar continuamente se estão proporcionando os resultados desejados.

O modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp é ideal para quem deseja melhorar a forma como sua equipe ou departamento implementa tecnologia. O planejamento desse processo requer cronogramas detalhados, acesso a recursos importantes e relatórios de progresso.

É vantajoso quando todas as partes sabem o que vem a seguir no projeto como um todo. E este modelo oferece campos personalizados, tipos de visualização e status para planejar adequadamente seus projetos de tecnologia.

8. Modelo de planejamento de projeto de data center da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de planejamento de projeto de data center da ClickUp

As migrações de data center exigem a transferência de dados e ativos de um local para outro. Em poucas palavras: são muitas variáveis envolvidas.

Pode ser um processo desafiador e complexo, e é por isso que sugerimos o Modelo de Plano de Projeto de Data Center da ClickUp. Este modelo de planejamento de projeto oferece uma estrutura simples para ajudar as equipes de migração de dados a conduzir o processo de forma eficiente e eficaz.

De todos os modelos de plano de projeto, este é capaz de lidar com as tarefas mais simples ou mais complexas, metas e orçamentos de projeto, para garantir que toda a sua equipe de projeto migre seus dados com sucesso.

9. Modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp

Acredite em nós — sabemos como é complexo planejar um grande evento virtual! O cronograma do seu projeto é tudo (ainda mais para o seu gerente de projetos).

Esses eventos exigem muito planejamento entre as equipes para que todos possam trabalhar em direção ao mesmo objetivo. O modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp simplifica a tarefa de organizar um evento virtual completo e bem-sucedido.

Este modelo de plano também simplifica todos os diferentes elementos envolvidos no processo para um gerente de projetos. Isso significa que toda a sua equipe de projeto economiza tempo e esforço com este modelo de plano, garantindo ao mesmo tempo um resultado bem-sucedido.

10. Modelo de plano de ação da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de plano de ação da ClickUp

O modelo de plano de ação do ClickUp ajuda as equipes a estruturar, priorizar e acompanhar tarefas para atingir seus objetivos.

Este modelo possui métricas integradas para avaliar resultados, facilita a atribuição de tarefas e oferece um espaço colaborativo para definir e monitorar metas. Use este modelo como guia para o crescimento pessoal, startups, iniciativas de marketing e fluxos de trabalho criativos

11. Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma ferramenta abrangente projetada para facilitar o planejamento eficaz de projetos. Ele oferece uma base estruturada que incorpora todas as etapas essenciais do planejamento de projetos, promovendo uma comunicação clara entre os membros da equipe e as partes interessadas.

Este modelo ajuda as equipes a navegar por cada etapa de um projeto, permitindo que elas compreendam os aspectos centrais do projeto, personalizem os planos de acordo com suas necessidades específicas, organizem tarefas com eficiência e coordenem os esforços da equipe para uma execução tranquila. É particularmente útil para gerenciar as complexidades inerentes ao planejamento de projetos.

12. Modelo de documento de planejamento da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de documento de planejamento da ClickUp

Este modelo de documento de planejamento da ClickUp ajuda as equipes a estabelecer as bases do projeto para garantir que menos riscos e problemas sejam encontrados durante a execução.

O modelo de documento de planejamento do ClickUp facilita a organização e o início do trabalho. Com este modelo, sua equipe pode:

Registre os principais objetivos, metas e ações a serem realizadas

Divida as tarefas em partes gerenciáveis para uma entrega mais rápida

Alinhe as equipes em torno do que é mais importante para o sucesso coletivo

13. Modelo de Plano de Registro da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de Plano de Registro da ClickUp

Utilize o modelo de plano de registro do ClickUp para registrar seus objetivos de negócios, detalhes dos objetivos, métricas de sucesso e cronograma previsto em um único documento digital.

O modelo de plano de registro do ClickUp foi criado para ajudar você a fazer exatamente isso. Com ele, você pode:

Garanta uma comunicação clara entre as partes interessadas

Alinhar as equipes em torno de objetivos comuns

Acompanhe o progresso e os marcos para manter-se a par dos prazos

14. Modelo de planejamento Pi da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de planejamento PI da ClickUp

O modelo de planejamento PI do ClickUp auxilia na estruturação e otimização do processo de planejamento de projetos. Ele foi projetado para tornar o processo mais eficiente, especialmente para equipes ágeis.

O modelo de planejamento Pi do ClickUp ajuda as equipes a:

Divida tarefas complexas em partes menores e mais fáceis de gerenciar

Organize as tarefas para obter maior clareza e foco

Alocar recursos de forma eficaz e planejar com antecedência para uma execução bem-sucedida

15. Modelo de planejamento de projeto da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de planejamento de projeto da ClickUp

O modelo de planejamento de projeto do ClickUp oferece uma base bem organizada, garantindo que todas as etapas essenciais sejam incluídas no plano e promovendo uma comunicação transparente entre os membros da equipe e as partes interessadas.

Este modelo orienta você em cada etapa do projeto, ajudando a compreender a essência do projeto, personalizar planos de acordo com suas necessidades, organizar tarefas com eficiência e coordenar os membros da equipe para uma execução impecável.

16. Modelo de quadro branco para plano de trabalho da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de quadro branco para plano de trabalho da ClickUp

O modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp foi estruturado para fornecer um guia visual sistemático para o seu projeto. Ele serve como uma solução abrangente para visualizar, administrar e monitorar todas as tarefas da sua equipe de maneira bem estruturada.

O modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp não só auxilia no planejamento, mas também garante que todas as tarefas sejam acompanhadas e gerenciadas de forma eficaz, levando a um fluxo de trabalho mais produtivo e eficiente.

17. Modelo de Entregáveis do Projeto da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de Entregáveis do Projeto da ClickUp

Um plano bem elaborado prepara o terreno para uma execução excepcional! Implemente os resultados esperados do seu projeto de forma eficaz com o Modelo de Resultados Esperados do Projeto do ClickUp. Este modelo foi projetado para fornecer uma visão geral abrangente dos resultados esperados do seu projeto, responsáveis designados, cronogramas e orçamento. Ele funciona como uma ferramenta útil para monitorar o andamento dos resultados esperados.

Este modelo não se limita apenas a acompanhar as entregas, mas também visa criar um espaço onde transparência, responsabilidade e eficiência se unam. Ao ter uma visão clara de quem é responsável por quê e quando as tarefas devem ser concluídas, você pode garantir que todos na sua equipe estejam alinhados.

18. Modelo de Roteiro de Projeto da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de Roteiro de Projeto da ClickUp

O desenvolvimento de projetos traz consigo uma boa dose de complexidades e inúmeros elementos a serem gerenciados. Independentemente do tamanho ou da complexidade do seu projeto, o modelo de roteiro de projeto do ClickUp está equipado com todas as ferramentas necessárias para o seu sucesso!

Esteja você prestes a lançar um novo recurso ou gerenciando uma visão de produto de longo prazo, nosso modelo de roteiro de projeto serve para auxiliar sua equipe de produto com eficiência.

19. Modelo de quadro branco para escopo do projeto da ClickUp

Baixe este modelo Modelo de quadro branco para escopo do projeto da ClickUp

O modelo de quadro branco de escopo de projeto do ClickUp é uma ferramenta projetada para ajudar a estruturar e otimizar o processo de definição do escopo de um projeto. Ele fornece um resumo conciso das atividades, recursos, datas e entregas envolvidas em um projeto específico.

Use este modelo para organizar projetos, manter-se atualizado com as tarefas e acompanhar os resultados esperados.

20. Modelo de planejamento de projeto no Excel

Via Microsoft

Para quem adora trabalhar no Microsoft Excel — temos o que você precisa!

Este modelo simples de plano de projeto do Microsoft Excel funciona como uma linha do tempo em sua planilha para criar um roteiro claro e organizado para o seu projeto. Nas células, você pode adicionar os principais marcos do projeto, alterar o texto e as imagens e compartilhá-lo com sua equipe.

Além disso, você pode adicionar seus marcos na tabela detalhes do projeto dentro da planilha de modelo de plano de projeto simples para ter uma visão mais atraente da sua linha do tempo. Use este modelo personalizável para definir todo o esboço do seu projeto e determinar as etapas essenciais que você precisa seguir para alcançar o sucesso.

Comece a planejar com modelos de plano de projeto

Aí está: 20 modelos de gerenciamento de projetos que você pode usar totalmente de graça para planejar seu novo projeto!

Se você ainda está com dificuldade para escolher o melhor modelo de projeto, fique tranquilo: com o ClickUp, você não só terá uma ferramenta poderosa para o planejamento de projetos, mas também uma plataforma intuitiva que toda a sua equipe pode usar. Aproveite as visualizações altamente personalizáveis do ClickUp para ver prazos claros, o escopo do projeto, o andamento do projeto e as partes interessadas designadas.

O ClickUp oferece uma variedade de recursos projetados especificamente para otimizar seu plano de gerenciamento de projetos e seu fluxo de trabalho. Você pode criar tarefas com facilidade, atribuí-las aos membros da equipe e monitorar o progresso em tempo real para atingir as metas e os resultados esperados do projeto.

Não complique demais seus planos de projeto. Em vez disso, use o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para compartilhar ideias e fluxos de trabalho entre equipes nos seus projetos mais complexos.