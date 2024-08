10 modelos e amostras de esboços de projetos no Word e ClickUp

Assim como uma equipe de cozinha armada com um plano de cardápio para uma festa, uma equipe com um esboço pode obter ótimos resultados.

Um esboço de projeto ajuda a organizar os pensamentos, dividir as tarefas em partes gerenciáveis e definir uma direção para a conclusão de um projeto. Criar um esboço obriga sua equipe a pensar no processo de execução de um projeto. E quando você faz isso, os componentes abstratos da visão, das oportunidades e dos desafios do seu projeto se reúnem em um plano de ação concreto .

Pense no esboço também como uma ferramenta de comunicação. É um documento persuasivo e confiável que faz com que todas as partes interessadas estejam alinhadas com metas do projeto e expectativas. Quando estiver em dúvida sobre a melhor forma de abordar um projeto ou tarefa, consulte o esboço para orientar sua decisão.

A criação de um esboço de projeto é essencial para qualquer projeto bem-sucedido, e o uso de um modelo de esboço de projeto pode acelerar o processo. Para ajudá-lo a começar, preparamos 10 modelos e amostras diferentes de esboço de projeto em Word e ClickUp .

O que é um modelo de esboço de projeto?

Um esboço de projeto é uma visão geral de alto nível dos objetivos e metas de um projeto. Ele deve incluir um plano de ação que identifique tarefas, recursos, cronogramas, prazos, pessoal envolvido e outros detalhes necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Normalmente, os esboços são usados para definir os principais marcos e acompanhar o progresso durante todo o ciclo de vida de um projeto.

Os modelos de esboço de projeto vêm com layouts pré-formatados e elementos visuais. Os modelos mais sofisticados também vêm com automações e permitem que você vincule tarefas e comentários em diferentes visualizações. Se você precisa de um esboço simples ou complexo, esqueça a criação de documentos de esboço do zero. Comece com o pé direito ao lançar novos projetos usando um modelo de esboço de projeto.

O que faz um bom modelo de esboço de projeto?

Um bom modelo de esboço de projeto fornece uma estrutura e um quadro para o projeto e é claro o suficiente para que as partes interessadas possam entender rapidamente o que está sendo feito plano de projeto proposto . Ele também inclui espaço para os membros da equipe adicionarem suas próprias anotações, comentários ou tarefas. O modelo deve ser flexível o suficiente para que você possa alterá-lo ou adaptá-lo aos componentes exclusivos do seu projeto.

Escolha um modelo que forneça instruções e exemplos claros para o preenchimento de suas diferentes seções. Você deseja um modelo que possa ser integrado ao seu ferramentas de gerenciamento de projetos para que você possa facilmente vincular tarefas e arquivos e atribuir itens aos membros da equipe.

10 Modelos de esboço de projeto

Reunimos uma seleção de 10 modelos e amostras de esboços de projetos no Microsoft Word e no Clickup. Esses modelos foram criados para fornecer um ponto de partida para o seu projeto, além de fornecer as ferramentas para personalizá-los com base em suas necessidades específicas.

1. Modelo de esboço de projeto do ClickUp

Comece seu projeto com o pé direito com este modelo do ClickUp

O modelo Modelo de esboço de projeto ClickUp o modelo de esboço de projeto do ClickUp para iniciantes fornece uma estrutura para seu projeto, com objetivos e metas claros. É um documento profissional na visualização Docs e está integrado às suas tarefas e projetos no ClickUp. Diferentes membros da equipe podem adicionar notas, comentários e tarefas, tornando-o um modelo colaborativo que ajuda a definir um projeto mais rapidamente.

Comece com a capa do modelo, onde você pode adicionar uma breve introdução e detalhes básicos do seu projeto. Preencha as próximas subpáginas com um resumo executivo, histórico do projeto e objetivos do projeto . O modelo também solicitará que você descreva as restrições e suposições do seu projeto, ajudando-o a pensar nos desafios. Complete o esboço com detalhes sobre seu cronograma, principais resultados e orçamento e investimentos.

Se isso soa como muitos detalhes, é porque este modelo foi projetado para ajudá-lo a criar um documento detalhado que você pode usar para obter a adesão dos líderes e colocar todos os participantes na mesma página. Mas não se preocupe - este modelo de esboço de projeto vem com ícones, blocos de imagens, tabelas e outros elementos visuais para quebrar o texto e manter os leitores envolvidos.

2. Modelo de quadro branco de esboço de projeto ClickUp

Desenvolva o plano de projeto correto de forma colaborativa com sua equipe

Preparando-se para propor um projeto ? Apresente um argumento convincente com o Modelo de quadro branco de esboço de projeto ClickUp . Este modelo foi criado para obter todas as mãos no convés, permitindo que diferentes membros da equipe visualizem suas ideias, adicionem notas e movam itens em um quadro branco.

Incorpore arquivos do G Suite, vídeos do YouTube e esboços do Figma ao esboço do seu projeto usando o quadro branco deste modelo . O quadro branco é integrado às tarefas do ClickUp, de modo que você pode tornar cada parte do esboço do seu projeto acionável, atribuindo-a a um membro da equipe.

Alterne para a visualização de lista para ver todos os itens em sua lista de tarefas ou clique na visualização de quadro para ver o status de cada tarefa.

3. Modelo de esboço de projeto de campanha ClickUp

Mantenha seus projetos organizados e dentro do prazo

O modelo Modelo de esboço de projeto de campanha ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar a organizar e gerenciar campanhas de marketing em uma equipe. Ele fornece uma visão geral das campanhas, escopos de equipe, canais, tipos de mídia e cronogramas para uma visão de alto nível das suas atividades de marketing. Ao usar esse modelo, você aprimora a colaboração e ajuda sua equipe a alcançar metas de marketing dentro de seus cronogramas desejados.

Comece com um resumo da campanha na visualização List para ver todas as suas campanhas de marketing em andamento e futuras. Mude para a visualização Board (Quadro) para ver as campanhas por estágio ou para ver apenas as campanhas que estão sendo implementadas no momento. A visualização Timeline oferece uma visão linear das campanhas, agrupadas por estágios de campanha e codificadas por cores pela equipe responsável.

Os campos personalizados ajudam você a dividir as campanhas em outras categorias. Use esses campos para indicar o tipo de campanha, o tipo de mídia, o canal, a equipe atribuída e o status de aprovação.

4. Modelo de esboço de história do ClickUp

Simplifique o processo de redação com este modelo prático

Divida um romance em tarefas gerenciáveis com o Modelo de esboço de história do ClickUp . Ele vem com subpáginas que permitem que você examine sua história de diferentes ângulos. Por exemplo, a subpágina Chapter (Capítulo) lista as cenas de cada capítulo. A subpágina Location (Localização) organiza as cenas e os pontos da trama com base no local em que ocorrem.

Na subpágina Character (Personagem), você pode acompanhar o perfil e o tipo de cada personagem, juntamente com uma lista dos capítulos em que eles aparecem. Diferentes visualizações ajudam você a se manter organizado.

Com a visualização Board (Quadro), você pode ver os principais pontos da trama em diferentes estágios da história. Outra visualização de quadro agrupa as cenas de acordo com os personagens que aparecem. Você também pode acompanhar o que já escreveu e o que ainda não escreveu com uma lista de cenas a fazer.

Ao usar essa modelo de esboço de história com o modelo de esboço de história, você insere disciplina em seu processo criativo e garante a identificação de todas as principais lacunas e pontas soltas em sua narrativa.

5. Plano de projeto criativo ClickUp

Dê andamento a seus projetos criativos com várias opções de visualização

Os Modelo de plano de projeto criativo do ClickUp foi criado para ajudar os gerentes de projeto e os funcionários a planejar seus projetos com mais precisão e eficiência. Ele fornece elementos-chave para delinear tarefas, definir objetivos, atribuir resultados e monitorar o progresso da equipe. Com esse modelo, você pode gerenciar projetos criativos de forma mais organizada.

Esse modelo é fornecido com três componentes principais: uma lista de projetos criativos, um quadro de progresso e uma linha do tempo. Use a visualização de lista para ter uma visão geral de todos os seus projetos agrupados por fase do projeto, como Planejamento, Pré-produção, Produção e Pós-produção. Essa visualização oferece oito campos personalizados que podem ser editados, para que você possa adicionar os detalhes necessários para acompanhar seus projetos.

Na visualização Board, você pode arrastar e soltar projetos para refletir seu progresso. A visualização Timeline mostra as datas de início e término de todos os seus projetos - útil para ver quais projetos se sobrepõem.

6. Modelo de requisitos de negócios do ClickUp

Estabeleça as bases de seu mais recente projeto comercial

Às vezes, você precisa trabalhar com parceiros de fora da sua organização para fazer as coisas. Compartilhe as metas, o escopo e as expectativas do projeto com seu parceiro externo usando o Modelo de requisitos de negócios do ClickUp . Esse documento se torna uma fonte de verdade para todas as partes envolvidas e ajuda você a estabelecer a base para uma parceria eficaz.

Este modelo está organizado em subpáginas, que você pode acessar em um diretório na parte superior do documento ou em uma barra lateral esquerda. Há nove subpáginas no total, incluindo Escopo do projeto requisitos funcionais, motivadores de negócios, cronograma e prazos.

Ao trabalhar no modelo, você verá que cada subpágina fornece breves recomendações sobre os detalhes a serem incluídos. Algumas subpáginas também contêm tabelas simples que você pode preencher e modificar conforme necessário.

Confira como você pode_ Usar IA para gerar esboços !

7. Modelo de esboço do escopo do aplicativo ClickUp

Descreva o que seu aplicativo será ou não será com este modelo

Muito antes de qualquer projeto e codificação, as equipes de desenvolvimento precisam delinear os requisitos comerciais para a criação de um aplicativo. E, como você já deve ter adivinhado, existe um modelo para isso. O modelo de esboço do escopo do aplicativo ClickUp mantém as coisas diretas e simples. Trata-se de um documento de uma página com seções curtas que descrevem o histórico de um projeto, o que inclui o problema que ele resolve, a experiência do aplicativo e os objetivos. As principais seções desse documento são os requisitos comerciais e os escopo do aplicativo -ambos apresentados em tabelas organizadas para facilitar a leitura.

8. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Crie um roteiro viável para seu projeto mais recente

Os esboços de projetos são ferramentas de comunicação que explicam os fundamentos do seu projeto a qualquer pessoa que precise saber - seja um tomador de decisões, parceiro estratégico, gerente ou implementador. O Modelo de roteiro de projeto do ClickUp adota uma abordagem altamente visual para transmitir as informações do seu projeto usando um slide de roteiro.

Você encontrará um exemplo de roteiro não deixe de ler o slide no guia inicial desse modelo, completo com uma legenda, conectores de fase predefinidos e um quadro de trabalho. Não deixe de ler as dicas úteis do guia, completas com vídeos de demonstração sobre como aplicar os elementos predefinidos do modelo na visualização Whiteboard.

Você também pode alternar para as visualizações de Lista e Quadro para ver as tarefas e seus status. Ao permitir que você vincule o slide do roadmap às tarefas no ClickUp, esse modelo facilita para a sua equipe colocar o plano em ação.

9. Modelo de esboço de projeto do Microsoft Word

Esta lista não estaria completa se não mencionássemos Modelos de esboço de projeto do Microsoft Word devido à popularidade desse software. Microsoft Word oferece vários modelos para você escolher para delinear documentos e relatórios. Se você precisa delinear um relatório comercial rico em dados, um whitepaper técnico ou um resumo executivo, é possível encontrar um modelo que pode ser adaptado e ajustado às suas necessidades.

Alguns dos modelos de esboço de projeto do Word têm layouts coloridos e imagens de estoque, que você pode usar ou alterar conforme necessário. Também é possível personalizar os designs com as cores e o logotipo da sua empresa.

10. Modelo de esboço de projeto do Microsoft Excel

Via Microsoft

As planilhas são ferramentas versáteis para gerentes de projeto. Encontre ideias para seu próximo relatório examinando estas Modelos de esboço de projeto do Microsoft Excel . Seja um diagrama minimalista ou um gráfico com design elegante, você pode usar esses modelos para visualizar dados e fazer backup seus planos de projeto com fatos sólidos.

Encontre o estilo de visualização mais adequado, incluindo gráficos de Pareto, gráficos lineares, gráficos de funil de vendas e tabelas simples, mas visualmente atraentes. Os modelos também permitem que você seja ainda mais criativo com animações, transições e imagens.

Planeje bem com um esboço de projeto útil

Um modelo de esboço de projeto pode ser uma ferramenta inestimável para gerentes de projeto e membros da equipe. De modelos do ClickUp a documentos do Microsoft Word e Excel, esses modelos de esboço de projeto fornecem um ponto de partida fácil para planejar seus projetos com maior precisão e eficiência.

Ao escolher o modelo certo para atender às suas necessidades e personalizá-lo para se adequar às especificidades do seu projeto, você pode conseguir a adesão das partes interessadas rapidamente e manter-se organizado durante todo o ciclo de vida dos seus projetos.

Use estes modelos úteis modelos no ClickUp e comece a criar seus próprios esboços hoje mesmo!