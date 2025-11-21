Como os gerentes de RH podem usar o ClickUp SyncUps para integração

O fiasco da primeira semana é real.

Os novos contratados esperam por laptops, telefones e acesso a aplicativos enquanto tentam entender as políticas e ferramentas, os gerentes se esforçam para treiná-los e o RH corre para resolver todas as pendências. 🏃🏻💨

Ao mesmo tempo, as organizações estão investindo até 62% de seu tempo e dinheiro em esforços de integração. Isso só mostra que investir recursos no problema não é a solução.

Você precisa de um sistema unificado que coloque todos em sintonia, mantendo toda a comunicação de integração organizada.

Parece irreal, certo? Mas é isso que o ClickUp faz.

Nesta postagem do blog, mostraremos como usar o ClickUp SyncUps para integração. Também veremos como o ClickUp vai além das chamadas de vídeo para conectar tarefas, documentos e equipes em um único espaço de trabalho. 🧑‍💻

Por que a integração é crucial para os novos contratados?

A primeira semana de um novo funcionário define o tom para tudo o que se segue.

Em meio a telas, agendas e rostos dispersos, a sincronização da integração é um ponto de contato fundamental onde os novos funcionários começam a se sentir apoiados e informados.

Além disso, um estudo descobriu que check-ins sistemáticos e apoio gerencial precoce ajudam os novos contratados a se adaptarem mais rapidamente, aumentando a produtividade, a satisfação no trabalho e a retenção. Os funcionários que se sentem “vistos e apoiados” durante a integração ficam mais engajados a longo prazo, com 87% relatando conexões sociais mais fortes desde as primeiras interações com a equipe.

Aqui estão alguns dos principais benefícios dos check-ins de integração ao vivo usando software de treinamento:

Crie uma cultura empresarial: demonstre normas, valores, rituais informais e dinâmicas de equipe em tempo real.

Esclareça as expectativas: explique os objetivos da função, as métricas de desempenho e as prioridades iniciais.

Responda às perguntas iniciais: identifique incertezas ou mal-entendidos antes que eles aumentem.

Monitore o progresso da equipe: receba informações em tempo real sobre como o novo contratado está se adaptando.

Reforce a conexão: incentive o desenvolvimento de relacionamentos entre RH, líderes de equipe e colegas.

🔍 Você sabia? Um estudo da PubMed descobriu que programas estruturados de integração facilitam muito a vida dos profissionais mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Aqueles que passaram por uma integração adequada se adaptaram mais rapidamente e se sentiram mais confiantes do que aqueles que tiveram que descobrir as coisas por conta própria.

Desafios comuns da integração

Mesmo uma sincronização bem-intencionada pode encontrar obstáculos. Aqui estão alguns deles:

Alinhar calendários entre RH, o gerente de contratação, mentores e novos funcionários pode se tornar um malabarismo entre vários fusos horários.

Sobrecargar informações nas sincronizações iniciais (políticas, ferramentas, fluxos de trabalho, apresentações da equipe) sem um plano faseado ou estruturado pode confundir os novos contratados.

A perda de contexto entre o RH e os gerentes pode levar a confusão se ambos os lados abordarem tópicos sobrepostos ou inconsistentes, como expectativas, feedback ou metas.

Lidar com problemas técnicos e logísticos, como atrasos no envio de hardware, conectividade ruim ou credenciais de acesso perdidas, pode atrapalhar a integração desde o primeiro dia.

Incentivar o envolvimento em sincronizações remotas pode ser difícil quando os novos contratados hesitam em ligar as câmeras ou fazer perguntas.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente se espalham por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas conversas podem ser mapeadas para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

O que é o ClickUp SyncUps e como ele beneficia as equipes de RH?

Crie experiências de integração de funcionários de alto impacto com o ClickUp SyncUps

O ClickUp SyncUps é um recurso integrado de videoconferência e audioconferência dentro do seu espaço de trabalho ClickUp. Ele foi projetado para tornar a integração mais rápida, colaborativa e rica em contexto.

E é perfeito para empresas que estão tentando reduzir o tempo de integração para que os novatos possam contribuir mais rapidamente.

Com todas essas sincronizações rápidas centralizadas na mesma plataforma, o ClickUp SyncUps ajuda a criar uma experiência de integração mais conectada, eficiente e transparente. Veja como:

Centralize toda a comunicação de integração: realize sessões de integração ao vivo diretamente no ClickUp, mantendo mensagens, documentos e tarefas de integração reunidos em um único espaço de trabalho.

Simplifique o agendamento e o acesso: inicie o SyncUps diretamente dos canais inicie o SyncUps diretamente dos canais de bate-papo ou mensagens diretas do ClickUp e vincule-os a eventos do calendário para facilitar o agendamento.

Melhore a colaboração em tempo real: permita que os novos funcionários façam perguntas, compartilhem telas e interajam com o RH, gerentes e colegas sem precisar alternar entre ferramentas.

Capture e preserve o contexto: grave chamadas e gere transcrições automaticamente para que discussões importantes, expectativas e próximos passos nunca se percam.

Fique conectado em qualquer lugar: mantenha as equipes de RH e os novos contratados engajados com suporte móvel e mini player ao trabalhar remotamente ou navegar mantenha as equipes de RH e os novos contratados engajados com suporte móvel e mini player ao trabalhar remotamente ou navegar pelas tarefas no ClickUp

Veja como o ClickUp pode acelerar seus fluxos de trabalho de integração:

🧠 Curiosidade: o RH começou a se formalizar bem cedo. A National Cash Register Company (NCR) é frequentemente creditada por ter criado o primeiro departamento dedicado ao pessoal por volta de 1901. Eles lidavam com segurança, reclamações, treinamento de supervisores, etc.

Como usar o ClickUp SyncUps para o processo de integração de funcionários

O ClickUp SyncUps transforma a integração de funcionários em uma experiência interativa e perfeita. Veja como dar as boas-vindas aos novos contratados com o SyncUps:

Passo 1: Inicie as sincronizações de integração mais rapidamente

Comece agendando sua sessão de integração exatamente onde seu trabalho é realizado.

Para iniciar um SyncUps instantaneamente a partir de qualquer canal de bate-papo:

1. Abra o canal de bate-papo desejado e clique no ícone SyncUps no canto superior direito.

2. Uma mensagem aparecerá automaticamente no canal para que outras pessoas possam participar.

Clique no ícone de chamada para iniciar um ClickUp SyncUps

Para iniciar o SyncUps para bate-papos individuais de integração:

1. Abra a tarefa de integração associada a um canal ou a uma mensagem direta com o membro da sua equipe.

2. Clique no ícone SyncUps

3. Uma mensagem do canal notifica a equipe/indivíduo com um som de toque para participar instantaneamente.

Conecte-se pessoalmente com os novos contratados diretamente da conversa do ClickUp Chat

🚀 Vantagem do ClickUp: Mantenha todas as conversas de integração conectadas no ClickUp Chat. Crie um canal como #novos-contratados-outubro para manter todas as conversas de RH, gerentes e novos contratados em um só lugar Aqui, as conversas não terminam com um vago “Vou dar um retorno”, porque você pode transformar mensagens em tarefas, convidar pessoas para o SyncUps e atribuir etapas de ação. Além disso, com o acesso ao chat móvel, as equipes de RH e os novos contratados podem se manter alinhados, mesmo quando estão em trânsito.

Etapa 2: Convide os novos contratados e os membros da equipe de RH

Depois que o SyncUps estiver ativo, convide os participantes com apenas alguns cliques:

1. Use o botão Convidar pessoas no mini player ou no modo de tela cheia para adicionar participantes.

2. Pesquise e selecione os membros (ou o novo contratado) a serem convidados. Eles receberão um pop-up com um toque e poderão aceitar ou recusar o convite.

3. Você também pode copiar o link da chamada (através do menu “...”) e colá-lo em convites de calendário ou conversas de chat.

Notifique os convidados com uma notificação pop-up para que eles participem instantaneamente

Depois de convidar os novos funcionários e sua equipe de RH para um SyncUp, o próximo passo é garantir que eles estejam totalmente preparados antes do primeiro dia de trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Ofereça uma experiência de integração consistente para novos funcionários com o modelo de integração de novos funcionários do ClickUp.

O modelo de integração de novos funcionários do ClickUp ajuda você a organizar todas as etapas que o novo membro da equipe precisa concluir durante as primeiras semanas. Ele foi criado para equipes de RH que desejam um sistema claro e colaborativo para gerenciar tarefas de integração entre departamentos.

Este modelo gratuito de RH oferece flexibilidade na forma como você monitora o progresso da integração. Por exemplo, a Lista de Verificação de Novos Funcionários lista todas as tarefas agrupadas por fases de integração, como Antes do Dia 1, Dia 1, Semana 1 e Semana 2, cobrindo itens essenciais, como preenchimento de documentos, configuração de equipamentos, treinamento específico para a função e apresentações de RH.

🔍 Você sabia? Pesquisas destacam que a forma calorosa como uma empresa recebe alguém — não apenas por meio de documentos corporativos, mas também pela simpatia dos gerentes e colegas de trabalho — tem um forte efeito sobre o bem-estar e reduz a intenção de demissão.

Etapa 3: compartilhe sua tela para orientar os novos contratados

O compartilhamento de tela é ideal para demonstrações, seja para explicar as políticas de RH, como registrar férias ou apresentar o espaço de trabalho ClickUp da empresa.

Para compartilhar sua tela durante um SyncUps, clique no ícone da tela na parte inferior da chamada e escolha compartilhar uma guia, janela ou tela inteira.

Habilite o áudio se estiver compartilhando uma guia do navegador no ClickUp SyncUps

⚡️ Arquivo de modelos: Faça com que seus novos funcionários se sintam apoiados desde o primeiro dia com o modelo de integração de funcionários do ClickUp. Você pode organizar tarefas, agendar treinamentos e marcar cada etapa à medida que avança.

Etapa 4: capture notas automaticamente com transcrições e resumos

Mantenha as discussões de integração dos seus funcionários precisas e acessíveis com os recursos de gravação do SyncUp. Ele elimina a necessidade de anotações manuais e garante que as conversas de integração sejam documentadas, pesquisáveis e compartilháveis.

Veja como gerar transcrições e resumos:

1. Inicie ou participe do SyncUps a partir do chat ou de uma tarefa

2. Clique no ícone de gravação para começar a capturar a sessão

Registre todos os detalhes da integração durante cada sessão do ClickUp SyncUps

3. Um indicador de gravação é exibido enquanto a reunião está ativa, informando aos participantes que a sessão está sendo gravada.

4. Após a reunião, navegue até a guia SyncUps no Clips Hub para acessar sua sessão gravada.

5. Na barra lateral direita, selecione Transcrição para visualizar um registro com data e hora de tudo o que foi discutido.

6. Clique em Resumir para gerar instantaneamente um resumo alimentado por IA que destaca os principais pontos, itens de ação e próximos passos.

Veja o ClickUp SyncUps gravado para integração no Clips Hub

🚀 Vantagem do ClickUp: Você já perdeu uma atualização importante escondida nas mensagens de integração? O ClickUp Brain está aqui para te ajudar. Os resumos de IA extraem os pontos principais dos documentos ou SyncUps de integração, enquanto as listas de verificação e itens de ação gerados automaticamente ajudam os novos contratados a se manterem organizados. Por exemplo, se um novo funcionário de marketing perguntar na plataforma de chat: “Onde posso encontrar as diretrizes da nossa marca?”, o ClickUp Brain pode exibir instantaneamente o documento certo, resumir os pontos principais e até mesmo criar uma tarefa de acompanhamento como “Revisar as diretrizes da marca antes do treinamento de design”. Gere atualizações de progresso, guias de integração ou resumos de reuniões instantaneamente com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: use o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp para dar aos novos contratados ou membros da equipe recém-promovidos um roteiro claro para o sucesso. Defina metas e marcos para cada fase (30, 60 e 90 dias) enquanto documenta notas de progresso e itens de ação desde o primeiro dia.

Etapa 5: conecte tarefas com o SyncUps instantaneamente

Veja exatamente quantas tarefas estão vinculadas ao seu SyncUps no ClickUp

Conecte tarefas ao seu SyncUps de integração sem sair do Chat. Veja como:

1. Enquanto estiver em um canal ou mensagem direta do SyncUps, passe o mouse sobre a mensagem ativa do SyncUps no chat e clique no ícone de reticências ...

2. Clique em Adicionar relação e selecione uma tarefa

3. Para visualizar, atualizar ou gerenciar tarefas conectadas sem sair do Chat, clique no número acima da mensagem do SyncUps em seu canal ou mensagem direta.

As tarefas do ClickUp ficam no seu espaço de trabalho e são totalmente integradas às suas ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho de RH.

Adicione detalhes como prazos, notas e responsáveis para que todos saibam o que fazer a seguir e quem é o responsável. Use os status personalizados do ClickUp , como Não iniciado, Em andamento e Concluído, para acompanhar o progresso da integração sem enviar mensagens de acompanhamento constantes.

Depois que as discussões do SyncUps tiverem tarefas do ClickUp associadas a elas, você poderá levar a integração um passo adiante com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todos os novos funcionários tenham uma experiência de integração estruturada com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp.

Este modelo tem listas de verificação abrangentes para cada função, cobrindo todas as tarefas essenciais, desde a papelada e configuração de TI até o treinamento sobre o produto e apresentações da equipe. Além disso, ele permite que você:

Acompanhe cada tarefa de integração com status como Não iniciado , Em andamento , Concluído ou Precisa de contribuição .

Armazene detalhes importantes, como cargo , departamento , e-mail profissional , data oficial de início e muito mais.

Alterne entre as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário para gerenciar cronogramas com eficácia.

📖 Leia também: Modelos de integração de funcionários no Excel e no ClickUp

Como um gerente de RH pode acompanhar o progresso da integração de novos funcionários no ClickUp?

Os gerentes de RH precisam ter visibilidade de tudo, desde o envio de documentos e a configuração de TI até a conclusão do treinamento e os check-ins da primeira semana.

A plataforma de gestão de recursos humanos do ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, combinando gestão de projetos, gestão de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp, os gerentes de RH podem coordenar projetos entre equipes, gerenciar programas de treinamento contínuo e acompanhar o desempenho dos funcionários, tudo isso enquanto mantêm as tarefas, comunicações e insights centralizados.

Obtenha informações em tempo real sobre o andamento da integração

Para ter uma visão geral de como está indo a integração em toda a sua organização, use os painéis do ClickUp. Eles oferecem visibilidade em tempo real do progresso da integração, eliminando a necessidade de enviar mensagens separadamente para cada novo contratado.

Obtenha informações em tempo real sobre o progresso do recrutamento e da integração com os painéis do ClickUp

Você pode personalizar seu painel com diferentes cartões, como Listas de tarefas, Gráficos circulares, Gráficos de barras ou Cartões de cálculo para acompanhar os KPIs de RH. Por exemplo, você pode adicionar um gráfico circular para ver quantas tarefas de integração foram concluídas em comparação com as que estão em andamento, ou um gráfico de barras para acompanhar o progresso por departamento ou gerente.

Se você deseja uma vantagem mais inteligente, adicione os cartões ClickUp AI ao seu painel:

Cartão de atualização de projeto de IA para obter uma atualização de status de alto nível, destacando tarefas concluídas, itens em andamento e trabalhos atrasados.

Cartão de resumo executivo de IA para um panorama sintetizado da saúde em todos os departamentos, destacando riscos ou obstáculos.

AI Brain Card para escrever um prompt personalizado (por exemplo, “Mostre-me leads com >3 dias sem contato e baixo engajamento”) e obtenha um resumo junto com sugestões para os próximos passos.

Acompanhe seus pipelines de integração usando os cartões de IA nos painéis do ClickUp

Assista a este vídeo para saber mais sobre painéis com tecnologia de IA:

Elimine acompanhamentos manuais

Você também pode configurar as Tarefas Recorrentes do ClickUp para acionar check-ins regulares (por exemplo, sincronização semanal, revisão de 90 dias).

O ClickUp permite que você personalize recorrências (diárias, semanais, mensais, “dias após a conclusão”, etc.) e escolha entre gerar uma nova tarefa ou reabrir a existente. Isso garante que acompanhamentos consistentes não sejam esquecidos à medida que a integração se estende pelo primeiro (e segundo) trimestre.

Elimine acompanhamentos manuais e papelada com as tarefas recorrentes do ClickUp

📖 Leia também: Como nossa equipe de integração usa o ClickUp

Exemplos de casos de uso para equipes de RH

Veja como as equipes de RH podem aproveitar o ClickUp para muito mais do que apenas acompanhar os novos contratados.

Treinamento e desenvolvimento de funcionários

Acompanhar o progresso da aprendizagem e gerenciar os recursos de treinamento torna-se mais fácil quando tudo está em um só lugar. Com o ClickUp Docs, as equipes de RH podem centralizar manuais de integração, atualizações de políticas e conteúdo de desenvolvimento de habilidades em um formato estruturado e fácil de navegar.

Você pode incluir rich text, incorporar vídeos ou anexar links para certificados de treinamento, facilitando o acompanhamento dos funcionários e a atualização do conteúdo pelo RH.

Crie e organize perguntas frequentes, guias de integração e políticas de RH no ClickUp Docs

🤩 Bônus: Você já desejou ter um assistente inteligente que pudesse encontrar, redigir e organizar sua documentação de RH para você? Bem, seu desejo foi atendido! O ClickUp Brain MAX ajuda você a encontrar políticas, guias de integração ou documentos de treinamento no ClickUp e em seus aplicativos conectados, como Google Drive ou SharePoint, tudo a partir de uma única barra de pesquisa. Precisa anotar notas de reunião ou atualizar uma política? Basta falar em voz alta usando o ClickUp Talk to Text, e o Brain MAX transcreverá e aperfeiçoará para você. Otimize documentos de RH, guias de treinamento e listas de verificação de integração instantaneamente com o ClickUp Brain MAX

Gestão de desempenho

Avaliações de desempenho, acompanhamento de metas e coleta de feedback não precisam ser feitos em ferramentas separadas. Usando o ClickUp Views, as equipes podem visualizar ciclos de avaliação, filtrar metas de desempenho ou agrupar funcionários por progresso e departamento, tudo em um único espaço de trabalho.

Fique por dentro de todas as avaliações de desempenho e metas dos funcionários com a Visualização de Lista do ClickUp

Por exemplo, você pode adicionar a Visualização de Lista do ClickUp para envios de desempenho, a Visualização de Quadro do ClickUp para etapas de revisão e a Visualização de Calendário do ClickUp para mapear ciclos de avaliação mensais.

Isso dá aos gerentes e ao RH visibilidade instantânea sobre quem precisa receber feedback, quem está no meio da avaliação e quais metas ainda estão em andamento.

🧠 Curiosidade: Em meados do século XX, o nome “departamento de pessoal” era comum. Mas, em 1948, foi fundada a Sociedade Americana para Administração de Pessoal (que mais tarde se tornou a SHRM). Isso marcou uma mudança no reconhecimento do RH como uma profissão, e não apenas um trabalho administrativo.

Recrutamento e contratação

Os fluxos de trabalho de recrutamento podem fluir com a mesma facilidade no ClickUp.

Use o Gerenciamento de Projetos por E-mail no ClickUp para otimizar os fluxos de trabalho de recrutamento

O gerenciamento de projetos por e-mail do ClickUp permite que os recrutadores se comuniquem com os candidatos dentro da plataforma, enviando atualizações, agendando entrevistas ou acompanhando documentos sem precisar alternar para uma caixa de entrada externa.

Além disso, a automação no ClickUp simplifica o contato repetitivo. Os recrutadores podem definir gatilhos para enviar e-mails automáticos quando um candidato passa para uma nova etapa, envia um formulário ou conclui uma tarefa.

Acione convites para entrevistas e acompanhamentos sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Automation

Por exemplo, quando o status de um candidato muda para Entrevista agendada, o ClickUp pode enviar automaticamente um e-mail de confirmação com os detalhes da entrevista e colocar o gerente de contratação em cópia. Cada e-mail aparece na tarefa do candidato, mantendo toda a equipe de contratação alinhada em todas as interações.

💡 Dica profissional: Evite a dor de cabeça do bloqueio criativo com o ClickUp Brain. Agora, você pode gerar rapidamente conteúdo de e-mail, criar linhas de assunto precisas e organizar ideias sem começar do zero.

Elabore e-mails atraentes para candidatos, acompanhamentos ou mensagens de campanha com o ClickUp Brain

Engajamento dos funcionários e pesquisas

Coletar feedback e medir o engajamento se torna fácil com o ClickUp Forms.

As equipes de RH podem criar formulários personalizáveis para coletar respostas de pesquisas, feedback de colegas ou opiniões sobre iniciativas de engajamento, tudo isso alimentando diretamente as tarefas estruturadas do ClickUp.

Use o ClickUp Forms para padronizar os fluxos de trabalho de admissão e garantir que todos os novos contratados ou solicitações comecem na mesma página

Veja o que Sam Morgan, diretor de operações web da The Nine, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp foi uma verdadeira revolução para nossa equipe, o suporte que eles forneceram durante nossa integração foi incrível! Isso nos poupou inúmeras horas de trabalho, nos deu os dados para alocar nossos recursos de forma mais eficaz e manteve nossos projetos dentro do prazo, mantendo nossos clientes informados.

O ClickUp foi uma verdadeira revolução para nossa equipe, o suporte que eles forneceram durante nossa integração foi incrível! Isso nos poupou inúmeras horas de trabalho, nos deu os dados para alocar nossos recursos de forma mais eficaz e manteve nossos projetos dentro do prazo, mantendo nossos clientes informados.

🧠 Curiosidade: Robert Owen foi um dos primeiros pensadores a se preocupar com a melhoria das condições dos trabalhadores no século XIX. Ele construiu moradias decentes para os trabalhadores, se opôs ao trabalho infantil e pressionou por melhores condições de trabalho. Sua filosofia influenciou o que mais tarde se tornou o RH.

📖 Leia também: Testamos o melhor software de RH para equipes de pessoas

Bem-vindo a bordo com o SyncUps no ClickUp

Uma integração tranquila é fundamental para ajudar os novos contratados a se adaptarem rapidamente e se sentirem apoiados desde o primeiro dia. Mas é fácil que as tarefas, o treinamento e os acompanhamentos fiquem espalhados por e-mails, chats e planilhas.

Usar uma ferramenta como o ClickUp mantém tudo organizado em um só lugar.

Com o ClickUp SyncUps, as equipes de RH podem agendar sessões de integração, acompanhar o progresso com tarefas e listas de verificação, registrar e compartilhar notas de reuniões e conectar itens de ação diretamente aos fluxos de trabalho.

Isso torna a integração mais eficiente, reduz a confusão e ajuda os novos contratados a contribuírem mais rapidamente.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

Sim, os novos contratados podem participar do SyncUps sem uma conta completa do ClickUp. Eles podem participar como convidados em canais ou mensagens diretas onde o SyncUps é iniciado.

O ClickUp SyncUps facilita a colaboração em tempo real durante a integração, permitindo que o RH e os gerentes realizem check-ins ao vivo, compartilhem telas e respondam a perguntas instantaneamente, tudo dentro da plataforma ClickUp.

O ClickUp SyncUps diminui a distância ao permitir interações face a face, tornando a integração remota mais envolvente e eficaz. Ele oferece suporte ao compartilhamento de tela, vinculação de tarefas e feedback instantâneo, garantindo que os novos contratados se sintam conectados e apoiados.

Não, o ClickUp SyncUps não é gravado automaticamente. O anfitrião deve iniciar a gravação manualmente clicando no ícone de gravação durante a reunião.

Sim, o RH pode utilizar resumos gerados por IA das sessões do ClickUp SyncUps para atualizar documentos de integração, garantindo que todas as discussões e decisões sejam refletidas com precisão nos materiais oficiais.

Sim, o ClickUp SyncUps para integração foi projetado com a segurança em mente. Ele oferece recursos como comunicações criptografadas e controles de acesso baseados em funções para garantir que as discussões relacionadas a RH permaneçam confidenciais e seguras.